Jak używać skali Fibonacciego do szacowania Story Points w Agile?

Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się oszacować, ile czasu zajmie sprint, tylko po to, by nieoczekiwane opóźnienia wyrzuciły tę liczbę przez okno?

Jako menedżer lub specjalista ds. rozwoju oprogramowania Agile wiesz, jak ważne są dokładne szacunki zadań. Choć nie zawsze są one idealne, to pozwalają na ustawienie jasnych oczekiwań co do osiągnięć zespołu i potrzebnych zasobów.

Twoje umiejętności szacowania poprawią się wraz z doświadczeniem, ponieważ lepiej zrozumiesz złożoność zadań i konieczność buforowania czasu. Skala punktów fabularnych Fibonacciego może pomóc przyspieszyć ten proces.

Ciekawi Cię skala Fibonacciego i sposób, w jaki usprawnia ona szacowanie Agile? Omówimy to i wiele więcej w tym wpisie na blogu.

Czym jest ciąg Fibonacciego?

Ciąg Fibonacciego to seria liczb, w której każda liczba jest sumą poprzednich: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 i tak dalej. Włoski matematyk Leonardo Bonacci wprowadził tę koncepcję w swojej książce "Liber Abaci" w średniowieczu.

Obecnie seria ta ma wiele zastosowań na polach akademickich i praktycznych.

W Agile, ciąg Fibonacciego szacuje rozmiar zadań i historyjek użytkownika w sprintach. "Rozmiar" mierzy złożoność zadania, poziom niepewności i nakład pracy.

Zmodyfikowany ciąg Fibonacciego jest odmianą standardowego ciągu Fibonacciego, w którym każdy termin jest generowany przy użyciu innej formuły lub dodatkowych zasad w porównaniu do klasycznej sumy dwóch poprzednich terminów.

Jednym z przykładów jest ciąg Tribonacciego. Tutaj każdy wyraz jest sumą trzech poprzednich wyrazów zamiast dwóch.

Na przykład, zaczynając od 0, 1 i 1, następnym wyrazem jest 2 (0 + 1 + 1), następnie 4 (1 + 1 + 2), następnie 7 (1 + 2 + 4) i tak dalej.

Czym jest szacowanie zwinności Fibonacciego?

W Agile szacowanie zadań jest niezbędne do utrzymania zespołu na właściwym torze. Ale nie chodzi tylko o zgadywanie, ile czasu coś zajmie. Chodzi o porównanie jego złożoności w stosunku do innych zadań w projekcie.

Szacowanie Fibonacciego Agile wykorzystuje liczby Fibonacciego do oceny każdego zadania na podstawie jego złożoności. Im większa liczba, tym bardziej złożone zadanie.

Na przykład:

0 (Brak wysiłku)

1 (Bardzo małe, trywialne)

2 (niewielki, prosty)

3 (Umiarkowany wysiłek, pewna złożoność)

5 (Większy, bardziej złożony, ale nadal wykonalny)

8 (Złożone, może wymagać więcej zasobów)

13 (Bardzo złożone lub niepewne)

21 (Niezwykle złożone, prawdopodobnie do podzielenia na mniejsze zadania)

Biorąc pod uwagę, że każda liczba Fibonacciego jest bardziej oddalona od następnej, oferuje to łatwy sposób na "zobaczenie", jak złożone jest jedno zadanie w porównaniu z innym, a nie w przypadku użycia kolejnych liczb, jak w przypadku podejścia liniowego.

W końcu znacznie łatwiej jest powiedzieć: "To zadanie jest mniej więcej trzy razy trudniejsze od tamtego", niż przypisać mu dokładną liczbę godzin.

W tym kontekście "złożoność" odnosi się do trudności technicznej i czynników takich jak niewiadome, potencjalne ryzyko i zależności, które mogą wpływać na wykonanie zadania.

Story point to jednostka miary, która szacuje całkowity wysiłek związany z zakończonym story użytkownika w backlogu produktu lub jakimkolwiek wcześniej zaplanowanym cyklu pracy.

Dlaczego warto stosować ciąg Fibonacciego w Agile Estimation?

Przeanalizujmy to na przykładzie.

Powiedzmy, że twój team pracuje nad dużym zadaniem, takim jak aktualizacja UX aplikacji, aby była kompatybilna z następną iteracją iPada. Kiedy szacujesz punkty historii za pomocą ciągu Fibonacciego w stałej skali od 1 do 50, łatwiej jest zwizualizować złożoność każdego zadania.

Proces ten może być trudny, gdy szacunki są blisko siebie - pomyśl

rozmiar koszulki

. Porównując rozmiar 2 i rozmiar 4, nie zawsze jest jasne, który pasuje lepiej.

Załóżmy, że zadanie jest średnio trudne. Używając skali kolejnych liczb, niektórzy mogliby ocenić je na 33, podczas gdy inni wybraliby 35 lub 36. Jednak ciąg Fibonacciego zawęża opcje do 21 lub 55.

Choć takie podejście może prowadzić do mniej precyzyjnych szacunków, to nic nie szkodzi - celem jest rozsądne zrozumienie obciążenia pracą podczas sprintu.

Rozważ te zadania: Badania użytkowników, tworzenie szkieletów, projektowanie interfejsu użytkownika, rozwój i testowanie QA

Możesz przypisać punkty historii w następujący sposób:

Badania użytkowników: 3 (umiarkowany wysiłek ze zmiennością)

Wireframing: 5 (zaangażowany, ale prosty po badaniach)

Projekt interfejsu użytkownika: 8 (wymaga kreatywności i zgrania zespołu)

Rozwój: 13 (złożony z wieloma ruchomymi częściami)

Testowanie QA: 8 (złożone, ale wykonalne)

Punkty historii pozwalają zespołowi porównać zadania bez stresowania się o dokładny szacowany czas, pomagając zidentyfikować wyzwania projektu.

Sekwencja Fibonacciego przenosi punkt ciężkości z czasu na złożoność, tworząc większe odstępy między liczbami, które zapobiegają zbyt dokładnym szacunkom dla większych zadań i promują bardziej realistyczny plan.

Najlepsze jest to, że możesz łatwo poprawić szacowanie Agile w swoich projektach za pomocą wszechstronnego narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak

ClickUp

. Oferuje szeroki zakres funkcji i możliwości potrzebnych do efektywnego organizowania, szacowania i śledzenia sprintów.

ClickUp Agile Oprogramowanie do zarządzania projektami

Z

ClickUp Agile - oprogramowanie do zarządzania projektami

w ClickUp można tworzyć i konceptualizować punkty fabularne za pomocą konfigurowalnych widoków zadań. Dzięki pulpitom Agile, raportowaniu sprintów, automatyzacji bez użycia kodu i integracji z wieloma narzędziami, ClickUp zapewnia płynny cykl pracy dla Scrum, Kanban i nie tylko.

Podnieś szacowanie Agile ze zwykłego zgadywania do opartego na współpracy procesu opartego na danych dzięki ClickUp Agile Project Management Software

Dzięki wielu szablonom i wbudowanym funkcjom, ClickUp umożliwia Twojemu zespołowi:

Przyspieszyć planowanie i dokumentację dzięki ClickUp Brain

Uzyskaj bogaty wgląd w postępy i obciążenie zespołu dzięki zautomatyzowanym pulpitom

Oceniaj i ustalaj priorytety zaległości za pomocą niestandardowych pól i formuł

Struktura sprintów i zarządzanie kamieniami milowymi z możliwością dostosowania Wykresy Gantta

Koordynuj zależności w zespole dzięki wirtualnemu Tablice

Widok tablicy ClickUp

Możesz użyć opcji Lista lub

Widok Tablicy ClickUp

do organizowania i kategoryzowania zadań przy użyciu ich szacunków opartych na Fibonaccim. Zapewni to zespołowi wyraźne poczucie dystrybucji obciążenia pracą i zapobiegnie przeciążeniu zespołów zbyt wieloma zadaniami o wysokim stopniu złożoności.

Ustaw limity pracy w toku, aby kontrolować liczbę zadań w każdej scenie i upewnić się, że story pointy są zgodne z dostępnością zespołu.

Stwórz idealny zwinny cykl pracy i zbuduj elastyczny system Kanban, aby wizualizować swoją pracę i usprawnić zarządzanie projektami dzięki widokowi Tablica w ClickUp

Szacowany czas ClickUp

Rozważ użycie

Szacowany czas przez ClickUp

funkcja umożliwiająca lepsze śledzenie i dostosowywanie czasu spędzonego podczas sprintu.

Eliminuje ona zgadywanie, dzieląc szacowany czas pomiędzy członków zespołu na zadania i podzadania. Możesz łatwo porównać rzeczywisty czas z przewidywaniami, aby poprawić prognozy dla przyszłych projektów i upewnić się, że zawsze osiągasz cele.

Dodaj szacowany czas do ClickUp, aby zobaczyć, jak wypada on w porównaniu z rzeczywistością

Szeroki wachlarz narzędzi Agile w ClickUp nie tylko pomaga w tworzeniu briefów produktowych, sprintów, map drogowych i rozwiązywaniu błędów, ale także dostarcza szczegółowych zasobów na temat ich efektywnego wykorzystania w cyklu pracy Agile.

Dlaczego story pointy z ciągiem Fibonacciego są lepsze niż godziny?

Niezależnie od tego, nad jakim projektem pracujesz, niezwykle trudno jest dokładnie określić, ile godzin zajmie dane zadanie. Im bardziej niejednoznaczne jest wymaganie, tym trudniej jest obliczyć wszystko, co jest potrzebne do zakończenia zadania.

Możemy podsumować korzyści płynące z używania punktów historii Fibonacciego zamiast godzin w następujący sposób:

1. Pozwala na niepewność

Większe zadania często wiążą się z większą niepewnością, przez co trudno jest przewidzieć dokładną liczbę godzin, których będą wymagać.

Ciąg Fibonacciego, składający się z wykładniczo rosnących liczb, odzwierciedla rosnącą złożoność większych zadań. Pozwala to lepiej oszacować złożoność w odniesieniu do ryzyka i niewiadomych, a nie tylko czasu, który jest trudny do precyzyjnego przewidzenia.

2. Zachęca do szacowania względnego rozmiaru

Story points koncentrują się na porównywaniu ze sobą zadań. Dzięki sekwencji Fibonacciego zespół może uniknąć martwienia się o dokładne szacowane czasy i po prostu kategoryzować zadania jako "dwa razy trudniejsze" lub "o połowę trudniejsze" w porównaniu do innych. Celem, jak zawsze, jest zakończenie zadania.

3. Zapobiega fałszywej precyzji

Podczas korzystania z godzin istnieje tendencja do przeceniania precyzji, szczególnie w przypadku zadań długoterminowych. Punkty historii Fibonacciego oferują naturalny bufor, ponieważ liczby stają się mniej ziarniste, gdy zadania stają się większe.

Na przykład, zadanie z ośmioma punktami fabuły jest uważane za większe i bardziej ryzykowne niż zadanie z pięcioma punktami, bez oczekiwania, że jest ono dokładnie 1,6 razy trudniejsze. Ta niejasność ogranicza nadmiernie optymistyczny plan.

4. Pomaga w śledzeniu prędkości

Prędkość jest jednym z najważniejszych

Zwinne metryki

. Mierzy, ile pracy zespół może ukończyć w sprincie.

Zamiast skupiać się zbytnio na spędzonych godzinach (które często nie uwzględniają działań niezwiązanych z rozwojem), można monitorować postępy w sprintach w oparciu o punkty fabularne.

Fibonacci story points oferują spójną metrykę odzwierciedlającą złożoność pracy, a nie tylko poświęcony czas.

5. Wsparcie dla ustalania priorytetów i map drogowych

Dzięki sekwencji Fibonacciego o wiele łatwiej jest zidentyfikować złożone lub wysoce ryzykowne zadania w swojej pracy

Zwinne epopeje

i podzielić je na mniejsze części przed commitem. Pomaga to w przygotowaniu backlogu, który obejmuje udoskonalanie i ustalanie priorytetów zadań, aby zapewnić, że zespół skupi się na najbardziej wartościowej pracy. Pomaga to również w

planowanie sprintów

, pozwalając Teams na realistyczną ocenę obciążenia pracą i zobowiązanie się do wykonania osiągalnych zadań przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka nadmiernego zaangażowania.

Stosowanie Fibonacci Story Points

Jak przeprowadzić zwinną estymację przy użyciu skali Fibonacciego

Najprostszym sposobem wykorzystania skali Fibonacciego do planowania sprintów Agile jest "poker planistyczny" W tej technice zespół głosuje nad tym, ile punktów jest warta historia w oparciu o wysiłek, ryzyko i złożoność podczas planowania wiosennego.

Po głosowaniu Teams może przeprowadzić burzę mózgów i współpracować nad różnymi szacunkami w celu osiągnięcia porozumienia, co można ułatwić za pomocą ClickUp Whiteboards.

Możesz użyć nieskończonego płótna, aby utworzyć matrycę szacowania punktów fabuły. Umożliwi to zespołowi ujawnienie swoich wirtualnych "kart" poprzez dodanie notatek z szacunkowymi punktami. Mogą również dodawać komentarze, zadawać pytania i podawać szczegóły, aby uzasadnić swoje szacunki na płótnie.

Burza mózgów z zespołem w czasie rzeczywistym na tablicach ClickUp

To oparte na współpracy podejście sprzyja zgraniu zespołu, zachęcając do otwartych dyskusji i udostępniania zrozumienia każdego zadania.

💡W skrócie: Tak wygląda szacowanie Agile z wykorzystaniem skali Fibonacciego:

Przygotuj talię kart z liczbami Fibonacciego dla każdego członka zespołu - jedną talię dla każdego członka zespołu szacującego

Właściciel produktu opisuje historię użytkownika

Przeznacz czas na dyskusję w zespole, aby odnieść się do ryzyka lub założeń - w idealnym przypadku będziesz chciał użyć Zwinne śledzenie czasu aby dyskusje te były skoncentrowane i efektywne

Każdy członek zespołu wybiera kartę jako swoją szacunkową wartość dla historyjki i kładzie ją zakrytą na tabeli

Ujawnij karty jednocześnie - jeśli wszyscy wybrali tę samą liczbę, przejdź do następnej historyjki, a jeśli ktoś wybrał znacznie wyższą lub niższą liczbę, daj mu czas na wyjaśnienie swojego uzasadnienia

Następnie niech każdy ponownie wybierze kartę z numerem w oparciu o nowe perspektywy z dyskusji

Po osiągnięciu konsensusu przejdź do następnej historii

Wskazówki dotyczące skutecznego szacowania

Oto kilka najlepszych praktyk, dzięki którym szacowanie zawsze daje oczekiwane wyniki:

1. Wyjaśnij oczekiwania dotyczące zadania lub wątku

Upewnij się, że Twój team rozumie wymagania dotyczące historyjki użytkownika. Zamiast szacować czas bezwzględny (co jest trudne i może prowadzić do niespójności), oszacuj historyjki użytkownika i zadania według ich względnego rozmiaru w stosunku do innych historyjek lub zadań.

Prosta wskazówka: Używaj ClickUp Brain do generowania i uzyskiwania wglądu w spójne historie użytkowników za pomocą jasnych i prostych instrukcji, co przyspiesza proces szacowania.

2. Dekompozycja dużych zadań dla lepszego zarządzania

Podziel duże zadania lub historie na łatwe do zarządzania części i wykorzystaj odpowiednie dane dotyczące poprzednich zadań lub historii, aby kierować swoimi szacunkami.

3. Zaangażuj cały team w proces szacowania

Zaangażuj swój zespół podczas szacowania punktów narracji i zadań, aby upewnić się, że nie przeoczyłeś żadnych zawiłości lub rozważań. Pozwól każdemu członkowi zespołu zaoferować swoje niezależne oszacowanie, aby nie ryzykować "myślenia grupowego"

Używaj

Dokumenty ClickUp

aby upewnić się, że wszystkie ważne szczegóły są rejestrowane i dostępne dla wszystkich podczas dyskusji. Umożliwienie członkom Teams jednoczesnego wnoszenia wkładu, dzięki czemu szacowanie staje się dynamiczne i interaktywne.

Łatwe formatowanie i współpraca nad dokumentami Docs wraz z zespołem bez nakładania się w ClickUp

4. Ustawienie limitów czasowych dla efektywnych szacunków

Użyj timera do oszacowania każdego zadania lub historii, aby nie trwało to zbyt długo. Pamiętaj, że celem szacowania jest to, aby wszyscy mieli świadomość, czego się spodziewać. Nie przejmuj się zbytnio dokładnymi liczbami.

Jeśli chcesz ułatwić swojemu zespołowi Agile wspólne szacowanie punktów fabuły, możesz skorzystać z narzędzia

Szablon Backlogów i Sprintów ClickUp

będzie pomocny. Zawiera on wstępnie zbudowane listy sprintów z polami niestandardowymi do wprowadzania szczegółów w celu porównywania punktów sprintu na podstawie różnych kryteriów.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Utrzymywać spójny backlog produktu w celu budowania nowych backlogów sprintów

Śledzenie i zarządzanie sprintami przy zachowaniu jasnych i spójnych priorytetów

Utrzymywać połączenie z programistami, projektantami i innymi interesariuszami w zakresie blokad i postępów w projekcie

Pobierz ten szablon

5. Ciągłe udoskonalanie i ponowna ocena szacunków

Przeglądaj swoje szacunki i dostosowuj je, jeśli pojawią się nowe informacje lub zmienią się wymagania. Po zrobieniu projektu notuj wszelkie błędy w szacunkach, aby poprawić dokładność w przyszłych projektach.

ClickUp dostarcza szeroką gamę szablonów Agile, z których każdy jest dostosowany do typowych cykli pracy występujących w metodologii Agile. Szablony te zostały zaprojektowane ze strukturami, które są zgodne z kluczowymi praktykami Agile, takimi jak planowanie sprintów, pielęgnacja backlogu i codzienne stand-upy.

Korzystając z tych szablonów, można sprawniej rozpocząć projekty Agile i zapewnić, że najlepsze praktyki są wbudowane w proces.

Na przykład

ClickUp Agile Story Szablon

upraszcza dane powstania i zarządzanie historiami użytkowników, pozwalając skupić się na tym, co ważne, zamiast grzęznąć w zadaniach administracyjnych.

Pomaga uchwycić wymagania funkcji w projekcie Agile. Możesz:

Burza mózgów pomysłów na funkcje, w tym funkcje, projekt i zawartość

Podzielić funkcję na mniejsze zadania w celu lepszej organizacji

Napisać kompleksową historię, w tym cele, założenia i ograniczenia

Przejrzeć historię pod kątem dokładności, wprowadzić poprawki i dostosować się do zespołu

Pobierz ten szablon

Z drugiej strony

Szablon do zwinnego zarządzania projektami ClickUp

jest idealny dla zespołów nie zajmujących się tworzeniem oprogramowania, które chcą przyjąć metodologie Agile, takie jak Kanban lub Scrum.

Wbudowana funkcja Formularza upraszcza kierowanie zgłoszeń bezpośrednio do rejestru zaległości, dzięki czemu ustalanie priorytetów nie wymaga wysiłku.

Twój zespół może następnie efektywnie realizować zadania za pomocą widoku Tablicy lub Sprintów. Zwinne ceremonie, takie jak retrospektywy, mogą być również płynnie przeprowadzane, promując ciągłe doskonalenie w całym cyklu projektu.

Pobierz ten szablon

Korzyści z używania skali Fibonacciego w zwinnym szacowaniu

Skala Fibonacciego jest jedną z najbardziej przydatnych

Zwinne techniki szacowania

aby pomóc Teams rozróżnić łatwe i złożone zadania, a tym samym mądrze określić, ile czasu zajmie każde z nich. Korzyści z używania Fibonacciego obejmują:

1. Ustalenie określonej skali

Ciąg Fibonacciego oferuje solidny sposób porównywania

Zwinne punkty fabularne

i zobaczyć, jak złożone może być każde konkretne zadanie. Dla przykładu, story point oceniony na 3 jest łatwy do zakończenia, podczas gdy ten oceniony na 21 zająłby znacznie więcej czasu.

2. Zachęcanie do współpracy

Deweloperzy mają pokusę szacowania w odosobnieniu podczas korzystania z godzin, co prowadzi do niedostosowania i ukrytego ryzyka.

Członkowie Teams łączą swoją wiedzę i doświadczenie, aby dokonać odpowiednich szacunków dla każdego punktu fabularnego, tworząc dokładniejsze ramy czasowe.

Na przykład, aby obliczyć czas wymagany do zakończenia tworzenia nowej strony docelowej, potrzebny jest wkład zespołów UX, projektowych, programistycznych i ds. zawartości.

Widok czatu ClickUp

na przykład, zapewnia bezproblemowy sposób współpracy zespołów Agile podczas szacowania. Niezależnie od tego, czy odbywa się to w czasie rzeczywistym, czy asynchronicznie, pomoże wyjaśnić założenia i ułatwi komunikację, zapewniając, że wszyscy są na tej samej stronie.

Dodawaj członków zespołu do dyskusji i współpracuj z ClickUp Chat w jednej przestrzeni i unikaj przeskakiwania między oprogramowaniem

Możesz wykorzystać

ClickUp Assign Comments

funkcja umożliwiająca zadawanie pytań zespołowi i uzyskiwanie wyjaśnień dotyczących zadań bez konieczności przeskakiwania między różnymi narzędziami. Ponieważ wszystkie komentarze są uporządkowane na platformie, możesz przechowywać wszystkie dyskusje w jednym miejscu przed i po sprintach.

Jeśli chcesz poprosić kogoś z zespołu o kontynuację lub aktualizację, możesz użyć funkcji

@ wzmianki

aby skierować określone komentarze do osób w zadaniu lub ze Skrzynki odbiorczej, aby zostały one powiadomione.

3. Zwiększanie dokładności planowania projektów

Skala Fibonacciego umożliwia realistyczną ocenę wysiłku potrzebnego do wykonania każdego zadania w sprincie, ułatwiając lepsze

Zwinne planowanie obciążenia

.

Usprawnij planowanie i realizację Agile dla swojego Teams

Chociaż można spodziewać się pewnych niepewności lub blokad, szacowanie czasu na zakończenie zadań ma kluczowe znaczenie dla zakończenia projektów zgodnie z harmonogramem.

Dzięki sekwencji Fibonacciego staje się to znacznie łatwiejsze.

Korzystanie z liczb wykładniczych ułatwia wszystkim zrozumienie, ile wysiłku zajmie każde zadanie, a tym samym, jak powinni planować swoje sprinty. Zyskujesz również przewagę zespołu, w którym każdy czuje się włączony i ma przestrzeń do komunikacji - zawsze jest to wygrana.

Dzięki ClickUp możesz przenieść zarządzanie projektami na inny poziom.

Korzystając z intuicyjnej platformy, możesz łatwo zarządzać punktami historii Fibonacciego i organizować cykle pracy, upraszczając planowanie sprintów i zwiększając współpracę w zespole.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo

i zobacz różnicę!