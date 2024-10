Jak stworzyć poręczny dokument “Pracuj ze mną”

Znasz to stare powiedzenie: "Różne pociągnięcia dla różnych ludzi"? 🖌️

Cóż, dotyczy to również pracy zespołowej. Tak jak nie ma jednego uniwersalnego modelu dżinsów, tak nie ma uniwersalnego podejścia do pracy z ludźmi.

Właśnie w tym miejscu pojawia się dokument "Jak pracować ze mną" lub "Instrukcja obsługi mnie". Jest to osobista instrukcja obsługi dla współpracowników

Jeśli czujesz się przytłoczony dopasowywaniem się do nowego zespołu lub chcesz poprawić swoje umiejętności pracy zespołowej dokument "Jak pracować z moją pracą" może być właśnie tym, czego potrzebujesz. 💡

Tworzenie tego dokumentu może wydawać się zniechęcające, ale jest łatwiejsze niż myślisz! Kilka kluczowych szczegółów może znacznie poprawić relacje w pracy, a my przeprowadzimy Cię przez proste kroki, aby zacząć.

Czym jest dokument "Jak współpracować z moją firmą"?

Dokument "Jak pracować z moją pracą" to spersonalizowany przewodnik, który szczegółowo opisuje styl pracy, preferencje komunikacyjne i oczekiwania dotyczące współpracy.

W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia polegającego na poznawaniu czyichś preferencji w miarę upływu czasu, dokument "Jak pracować z moją pracą":

Wyjaśnia preferencje dotyczące pracy , pomagając współpracownikom i teamom w bardziej efektywnym dostosowaniu się do twoich procesów

, pomagając współpracownikom i teamom w bardziej efektywnym dostosowaniu się do twoich procesów Pomaga współpracownikom, menedżerom i zespołom zrozumieć interakcje osobiste , prowadząc do poprawy cyklu pracy i silniejszych powiązań zawodowych

, prowadząc do poprawy cyklu pracy i silniejszych powiązań zawodowych Oferuje jasne wytyczne dotyczące zaangażowania, wspierając bardziej harmonijne i wydajne środowisko pracy

Krótko mówiąc, dokument "Jak pracować z moją pracą" to ściągawka, która pomaga zespołowi zrozumieć nawyki pracy, styl komunikacji i priorytety. 📚

Jakie są korzyści ze stosowania dokumentu "Jak pracować z moją pracą"?

Teraz przyjrzyjmy się korzyściom płynącym z tego przewodnika użytkownika, podkreślając, w jaki sposób może on poprawić indywidualne interakcje i wydajność zespołu.

Lepsza komunikacja

Dokument "Jak pracować z moją pracą" został zaprojektowany jako miejsce, w którym można nakreślić preferencje komunikacyjne.

Na przykład, czy wolisz e-mail do zrobienia ustrukturyzowanych rozmów, czy też czujesz się bardziej komfortowo z nieformalnymi wiadomościami na platformach czatu?

Udostępnianie swojego stylu komunikacji pomaga zespołowi wybrać najlepsze kanały, dzięki czemu współpraca jest płynniejsza i bardziej efektywna!

Określając preferowane metody komunikacji - takie jak kanały, czasy odpowiedzi i częstotliwość aktualizacji - eliminujesz zgadywanie. Teams będzie dokładnie wiedział, jak i kiedy się z tobą skontaktować, zmniejszając opóźnienia i nieporozumienia.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skuteczna komunikacja jest niezbędna w każdym zespole, a aby poprawić ten aspekt, zbadaj strategie komunikacji które współgrają z Twoim stylem.

Krótszy czas wdrożenia

Zrozumienie, jak ludzie pracują, gdy rozpoczynając nową pracę lub dołączenie do nowego zespołu wymaga czasu i może być przytłaczające.

Jednak dokument "Jak pracować z moją pracą" dostarcza niezbędnych informacji z góry, pomagając im zaaklimatyzować się w swojej roli. To znacznie skraca czas wdrożenia zarówno dla pracownika, jak i menedżera.

na przykład, dokument "Jak pracować z moją pracą" ujawnia, że menedżer preferuje aktualizacje projektów za pośrednictwem udostępnianego dokumentu i organizowanie cotygodniowych spotkań 1 na 1 w celu przeprowadzenia szczegółowych dyskusji. Świadomość, że przekazuje konstruktywne informacje zwrotne w sposób prywatny, pomaga dostosować styl komunikacji i skuteczniej szukać wsparcia, przyspieszając wdrożenie i wzmacniając powiązania.

Zgodne oczekiwania

Osobisty przewodnik użytkownika pomaga również Tobie i członkom Twojego zespołu w ustawieniu jasnych oczekiwań dotyczących godzin pracy, wyników i terminów.

na przykład, jeśli zazwyczaj pracujesz od 9:00 do 17:00 i wymagasz nieprzerwanego czasu skupienia od 10:00 do 12:00 na dogłębną pracę, uwzględnij to w szablonie, aby uniknąć nieporozumień z zespołem.

Dzięki temu wszyscy wiedzą, kiedy i jak się do ciebie zwracać. Taka przejrzystość zapobiega wypaleniu zawodowemu i promuje zdrową równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Większa wydajność spotkań

Jak często siedziałeś na spotkaniach online, zastanawiając się, czy wszyscy są zgodni?

Dokument "Jak pracować z moją pracą" wyjaśnia, jak najlepiej współpracować z Tobą podczas spotkań. Informuje również zespół o preferowanym formacie spotkania i stylach zaangażowania.

na przykład, jeśli wolisz prezentacje wizualne od długich dyskusji, Twoi współpracownicy mogą się odpowiednio przygotować. Dzięki takiemu dostosowaniu wszyscy są skoncentrowani, a spotkania są wydajne i umożliwiają podjęcie odpowiednich działań.

Promując wyczyszczoną komunikację, budujesz zaufanie. Dokumentowanie swoich preferencji dotyczących informacji zwrotnych i podejścia do podejmowania decyzji sprawia, że członkowie teamu czują się bardziej komfortowo współpracując z tobą, zmniejszając napięcie i wspierając silne relacje

Kiedy oferujesz przejrzysty widok swojego stylu pracy i preferencji, zmniejszasz potencjalne tarcia i pielęgnujesz wzajemny szacunek. Z czasem taka przejrzystość buduje zaufanie i zwiększa spójność zespołu.

💡 Pro Tip: Przeprowadzenie badań i przeglądu rynku innych firm, które odniosły powodzenie (i sposobu, w jaki tworzą te przewodniki), może dostarczyć cennych spostrzeżeń i inspiracji do stworzenia własnego przewodnika użytkownika.

Jak stworzyć dokument "Współpraca z moją pracą"

Tworzenie dokumentu "Jak pracować z moją pracą" wymaga introspekcji i ustrukturyzowanego podejścia. Oto przewodnik krok po kroku, który pomoże ci zdefiniować twój styl pracy.

1. Zrozumienie celu dokumentu

Najpierw wyjaśnijmy, czym ten dokument nie jest. Nie jest to lista wymagań dotyczących tego, jak pracować dokładnie na twoich warunkach. Zamiast tego jest to przewodnik, który pomoże innym zrozumieć, w jaki sposób mogą współpracować z tobą z powodzenie i bardziej efektywnie.

Jest on przeznaczony jako formularz proaktywnej komunikacji mającej na celu uniknięcie nieporozumień, zwiększenie wydajności i pielęgnowanie relacji w zespole.

Ostatecznie, dokument "Pracuj ze mną" zapewnia przejrzystość. Odpowiada na kluczowe pytania, które może mieć nowy członek zespołu lub współpracownik, takie jak:

Jaki jest twój preferowany styl komunikacji?

W jaki sposób przekazujesz i otrzymujesz pozytywne i negatywne informacje zwrotne?

Jakie są twoje godziny pracy lub czas skupienia?

W jaki sposób podejmujesz decyzje?

Odpowiedzi na te pytania usuwają zamieszanie i niejasności, które często prowadzą do konfliktów w Teams.

Po zastanowieniu się nad swoim stylem pracy, nadszedł czas, aby przelać swoje przemyślenia na papier. I tutaj jest miejsce na ClickUp nadchodzi! To potężne narzędzie do zarządzania projektami może sprawić, że pisanie będzie płynniejsze i bardziej zorganizowane.

Dzięki funkcjom takim jak konfigurowalne szablony i wspólna edycja dokumentów, ClickUp pozwala na efektywne tworzenie dokumentu "Moja praca", zapewniając jednocześnie, że Twoje spostrzeżenia są łatwo dostępne dla Twojego zespołu.

Ustrukturyzuj każdy element dokumentu "Jak pracować z moją pracą" za pomocą ClickUp Docs

Aby rozpocząć tworzenie dokumentu, użyj Dokumenty ClickUp . To nie tylko kolejny fantazyjny redaktor; to inteligentne narzędzie, które pomaga organizować, zarządzać i płynnie komunikować się. Oto dlaczego się wyróżnia.

Czystość i elastyczność: Możesz uporządkować swój dokument w sekcje, takie jak godziny pracy i preferencje dotyczące opinii, bez niechlujnego formatu

Możesz uporządkować swój dokument w sekcje, takie jak godziny pracy i preferencje dotyczące opinii, bez niechlujnego formatu Współpraca w czasie rzeczywistym: Twój zespół może wskoczyć, komentować i wnosić swój wkład jednocześnie - każdy ma swój wkład

Twój zespół może wskoczyć, komentować i wnosić swój wkład jednocześnie - każdy ma swój wkład Dynamiczne aktualizacje: Gdy dynamika pracy się zmienia (a będzie się zmieniać), można łatwo zaktualizować dokument

Gdy dynamika pracy się zmienia (a będzie się zmieniać), można łatwo zaktualizować dokument Zintegrowany cykl pracy: Możesz bezpośrednio połączyć zadania, projekty i cele z dokumentem. Dzięki temu staje się on aktywną częścią przepływu pracy, a nie tylko kolejnym statycznym przewodnikiem

2. Zacznij od swojego stylu komunikacji

Komunikacja jest podstawą każdego udanego powiązania w pracy, a ludzie komunikują się w różny sposób.

Niektórzy z nas są bezpośredni i lubią od razu przechodzić do rzeczy, podczas gdy inni cenią sobie więcej kontekstu lub nawet small talk, aby przełamać lody.

Ale jest jedna rzecz - to, co działa dla jednej osoby, może być koszmarną sytuacją dla innej. Właśnie dlatego rozpoczęcie od preferencji komunikacyjnych w dokumencie ma kluczowe znaczenie.

Co należy uwzględnić w dokumencie:

Preferowane medium: Wzmianka o tym, w jaki sposób wolisz, aby współpracownicy się z tobą komunikowali (tekst, e-mail, telefon itp.)

Wzmianka o tym, w jaki sposób wolisz, aby współpracownicy się z tobą komunikowali (tekst, e-mail, telefon itp.) Czas odpowiedzi: Określenie, czy odpowiadasz natychmiast, czy ustawiłeś określony czas na wiadomości

Określenie, czy odpowiadasz natychmiast, czy ustawiłeś określony czas na wiadomości Bezpośredniość: Wskaż, czy wolisz bezpośrednią komunikację, czy bardziej zniuansowane podejście

📌 Przykład: "Jestem najbardziej responsywny w aplikacjach do szybkiego czatowania i preferuję e-mail do wszystkiego, co wymaga głębokiego zastanowienia, szczegółowego procesu myślenia lub dokumentacji. Zazwyczaj sprawdzam swoją skrzynkę odbiorczą dwa razy dziennie, więc szybka wiadomość jest lepsza, jeśli sprawa jest pilna."

W ten sposób ustalisz jasne oczekiwania i unikniesz gry w zgadywanie, która często ma miejsce, gdy style komunikacji są niejasne.

3. Wzmianki o godzinach pracy i dostępności

W pracy zdalnej godziny pracy różnią się drastycznie. 🌍

Niektórzy członkowie zespołu mogą pracować w tradycyjnym ustawieniu 9-5, podczas gdy inni mogą mieć bardziej elastyczne harmonogramy ze względu na osobiste zobowiązania lub strefy czasowe.

Uwzględnienie godzin pracy ułatwia współpracownikom zorientowanie się, kiedy mogą oczekiwać, że będziesz online, zmniejszając frustrację podczas planowania spotkań lub oczekiwania na odpowiedzi.

Co należy uwzględnić:

Godziny pracy : Kiedy zazwyczaj jesteś dostępny na spotkania lub pracę zespołową?

: Kiedy zazwyczaj jesteś dostępny na spotkania lub pracę zespołową? Czas skupienia : Określ dedykowane godziny skupienia, w których wolisz, aby ci nie przeszkadzano

: Określ dedykowane godziny skupienia, w których wolisz, aby ci nie przeszkadzano Granice: Jeśli jesteś dostępny po godzinach w nagłych wypadkach, zdefiniuj, co stanowi nagły wypadek. Możesz również wzmiankować, jak wolisz radzić sobie z asynchroniczną komunikacją w różnych strefach czasowych

Przykład: "Moja praca trwa od 9 rano do 6 wieczorem. Poranki, od 9 do 11 rano, rezerwuję na głęboką pracę, więc jestem niedostępny na spotkania. Zapraszam do umawiania spotkań popołudniami, najlepiej po 12:00."

4. Wyjaśnij swój proces decyzyjny

Każdy z nas inaczej podchodzi do podejmowania decyzji. Niektórzy z nas lubią analizować dane i podejmować szybkie decyzje.

Inni wolą poświęcić czas, przeprowadzić badania, skonsultować się z członkami zespołu i zastanowić się przed dokonaniem wyboru. Przedstawienie swojego procesu decyzyjnego może pomóc innym zrozumieć, w jaki sposób mogą przyczynić się do dyskusji i zaoferować informacje zwrotne zgodne z Twoim stylem.

Jest to szczególnie cenne dla liderów zespołów, kierowników projektów, menedżerów produktów i kadry kierowniczej, którzy muszą wspierać współpracę i wydajność zespołu.

Co należy uwzględnić:

Jak podchodzisz do podejmowania decyzji : Określ, czy potrzebujesz wszystkich faktów przed przystąpieniem do działania, czy też wolisz zbierać opinie od innych. Niektórzy ludzie rozwijają się we współpracy, podczas gdy inni lubią podejmować niezależne decyzje bez wpływu z zewnątrz

: Określ, czy potrzebujesz wszystkich faktów przed przystąpieniem do działania, czy też wolisz zbierać opinie od innych. Niektórzy ludzie rozwijają się we współpracy, podczas gdy inni lubią podejmować niezależne decyzje bez wpływu z zewnątrz Czas realizacji: Określ, czy podejmujesz decyzje szybko, czy też potrzebujesz czasu do namysłu przed podjęciem decyzji. Znajomość swojego tempa pomaga innym zrozumieć, jak angażować się w proces decyzyjny

📌 Przykład: _"Wolę mieć jak najwięcej danych i kontekstu przy podejmowaniu decyzji, zwłaszcza jeśli mają one wpływ na Teams. Chociaż w razie potrzeby mogę podejmować szybkie decyzje, w przypadku większości dyskusji dotyczących szerszej perspektywy cenię sobie 24-48 godzin na zastanowienie się i skonsultowanie z innymi"

5. Przedstaw swoje podejście do informacji zwrotnych

Jest to kluczowa część dokumentu. Informacje zwrotne mogą być trudne, zwłaszcza w zespołach zdalnych, gdzie język ciała i ton są łatwo błędnie interpretowane.

Wyjaśniając, w jaki sposób wolisz udzielać i otrzymywać informacje zwrotne, możesz uniknąć nieporozumień i zapewnić, że feedback będzie konstruktywny i dobrze przyjęty.

Co należy uwzględnić:

Udzielanie informacji zwrotnej : Czy udzielasz informacji zwrotnej na miejscu, czy wolisz zachować to do zrobienia podczas spotkania w cztery oczy? Czy skłaniasz się ku bezpośredniości, czy wybierasz bardziej dyplomatyczną drogę?

: Czy udzielasz informacji zwrotnej na miejscu, czy wolisz zachować to do zrobienia podczas spotkania w cztery oczy? Czy skłaniasz się ku bezpośredniości, czy wybierasz bardziej dyplomatyczną drogę? Odbieranie informacji zwrotnych: Czy podczas otrzymywania informacji zwrotnej cenisz sobie bezpośredniość czy bardziej przemyślane, pisemne podejście? Nie wahaj się wspomnieć, czy potrzebujesz czasu na przetworzenie informacji zwrotnej przed udzieleniem odpowiedzi.

📌 Przykład: _"Wierzę w udzielanie informacji zwrotnej na czas, więc zazwyczaj usłyszysz ode mnie w trakcie lub krótko po zakończeniu projektu, jeśli coś wymaga poprawy. Jeśli chodzi o otrzymywanie informacji zwrotnych, preferuję bezpośrednie, możliwe do zrealizowania punkty za pośrednictwem e-maila lub jeden na jeden."

6. Zdefiniuj swój styl współpracy

Każdy współpracuje na swój własny sposób.

Niektórzy uwielbiają burzę mózgów w ustawieniu grupowym, podczas gdy inni wolą pracować niezależnie i ponownie spotykać się w celu dyskusji. Pomaga to ludziom zrozumieć, jak współpracować z tobą przy projektach i na spotkaniach.

Co należy uwzględnić:

Praca grupowa vs. indywidualna : Czy lubisz chaos grupowej burzy mózgów, czy wolisz pracować nad pomysłami w pojedynkę, zanim je przedstawisz? Poinformuj swój Teams o tym, co sprawia, że twoje kreatywne soki mają przepływ

: Czy lubisz chaos grupowej burzy mózgów, czy wolisz pracować nad pomysłami w pojedynkę, zanim je przedstawisz? Poinformuj swój Teams o tym, co sprawia, że twoje kreatywne soki mają przepływ Preferencje dotyczące spotkań: Czy jesteś fanem częstych check-inów, czy wolisz ograniczyć spotkania do zrobienia minimum? Świetnie czujesz się w rozmowach wideo, czy wolisz raczejkomunikować się asynchronicznie?

📌 Przykład: _"Wolę pracować samodzielnie nad pierwszym szkicem projektu, a następnie przedstawić go zespołowi w celu uzyskania opinii. Zbyt duża liczba spotkań może być uciążliwa, więc staram się, aby odbywały się one raz w tygodniu, chyba że pojawi się coś pilnego"

I pamiętaj, doskonalenie umiejętności interpersonalnych i współpracy jest kluczem do zapewnienia doskonałej pracy zespołowej za każdym razem. W końcu nawet najlepsze pomysły potrzebują trochę pomocy!

Przeczytaj również: Skuteczne strategie zarządzania pracą zespołową dla teamów

7. Uwzględnij swoje granice i preferencje

Ważne jest również, aby podkreślić swoje osobiste preferencje i granice.

Niezależnie od tego, czy chodzi o interakcje społeczne z zespołem, czy podejście do rozwiązywania konfliktów, takie osobiste spostrzeżenia mogą zapewnić pomocne ramy współpracy.

Co należy uwzględnić:

Interakcje społeczne : Czy lubisz pogawędki przed przystąpieniem do zrobienia czegoś konkretnego? A może wolisz od razu przejść do zrobienia rzeczy? Poinformuj swój Teams o tym, co sprawia, że znajdujesz się w strefie działania

: Czy lubisz pogawędki przed przystąpieniem do zrobienia czegoś konkretnego? A może wolisz od razu przejść do zrobienia rzeczy? Poinformuj swój Teams o tym, co sprawia, że znajdujesz się w strefie działania Radzenie sobie ze stresem i konfliktami: Jak reagujesz, gdy napięcie rośnie? Czy stawiasz czoła problemom, czy wolisz bardziej wyważone, prywatne podejście? Udostępnianie tych informacji może pomóc współpracownikom w poruszaniu się po trudnych wodach

Wyczyszczone informacje na temat stylu komunikacji nie tylko pomagają zespołowi zrozumieć, w jaki sposób pisać do ciebie wiadomości, ale także sprzyjają środowisku, w którym mogą czuć się komfortowo, udzielając i otrzymując informacje zwrotne.

📌 Przykład:"Doceniam krótką rozmowę na początku spotkań - to pomaga" budować relacje . Cenię sobie jednak również efektywność czasową, więc lubię przejść do porządku dziennego w ciągu pierwszych 5-10 minut. Jeśli chodzi o konflikt, preferuję bezpośrednią komunikację, ale zawsze zakładam dobre intencje."

Pamiętaj, że nigdy nie zaszkodzi zbadać i zobaczyć, co robią inni. Sprawdzając, co działa u innych, można uzyskać inspirację i najlepsze praktyki, które można zastosować w swoim dokumencie.

Pro Tip: Zawarcie konkretnych przykładów preferowanego sposobu komunikacji może zniwelować różnice kulturowe i zwiększyć świadomość kontekstu wśród członków zespołu.

Na przykład, jeśli masz członków zespołu pochodzących z kultur, w których priorytetem jest formalność, możesz wzmiankować, że doceniasz pełne szacunku pozdrowienia i właściwe tytuły w e-mailach, jednocześnie zachęcając do swobodnego tonu w dalszych dyskusjach. Taka jasność pomaga wszystkim zrozumieć twoje oczekiwania i czuć się komfortowo w interakcji w sposób zgodny z ich normami kulturowymi.

8. Niech to będzie żywy dokument

Wreszcie, dokument ten powinien ewoluować do zrobienia. Zmieniają się style pracy, zmienia się kultura firmy i pojawiają się nowe wyzwania. 🔄

Regularnie przeglądaj i zmieniaj swój dokument "Jak pracować z moją pracą", zwłaszcza jeśli przechodzisz do nowej roli lub zespołu. Dbanie o jego aktualność gwarantuje, że pozostanie on odpowiednim narzędziem do poprawy komunikacji i współpracy.

Jeśli sporządzenie tego dokumentu wydaje się przytłaczające, nie martw się ClickUp Brain jest tutaj, aby pomóc!

Uzyskaj pierwszy szkic dokumentu "Jak pracować z moją pracą" za pomocą ClickUp Brain

To narzędzie AI pomoże Ci zaoszczędzić mnóstwo czasu:

Łatwe tworzenie szkiców: Uzyskaj wnikliwe sugestie od ClickUp Brain, aby jasno wyrazić swoje preferencje komunikacyjne

Uzyskaj wnikliwe sugestie od ClickUp Brain, aby jasno wyrazić swoje preferencje komunikacyjne Pozytywne informacje zwrotne: Generuj podnoszące na duchu informacje zwrotne i notatki, które rezonują z Twoim zespołem dzięki pomocy AI

Generuj podnoszące na duchu informacje zwrotne i notatki, które rezonują z Twoim zespołem dzięki pomocy AI Usprawniony cykl pracy: Automatyzacja żmudnych zadań, takich jak wysyłanie przypomnień o aktualizacjach i zbieranie informacji zwrotnych, co pozwala skupić się na faktycznej współpracy w zespole i udoskonalaniu dokumentu

Automatyzacja żmudnych zadań, takich jak wysyłanie przypomnień o aktualizacjach i zbieranie informacji zwrotnych, co pozwala skupić się na faktycznej współpracy w zespole i udoskonalaniu dokumentu Integracja z HR: Korzystaj z ClickUp Brain w ramach aplikacjiPlatforma zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp aby zapewnić, że każdy styl pracy jest szanowany i dostosowany do celów organizacyjnych

Łatwo zintegruj swój dokument "Jak ze mną pracować" z platformą zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp

Wolisz gotowy dokument, który możesz szybko niestandardowo dostosować? Szablony "Jak pracować ze mną" ClickUp - o których za chwilę - mogą posłużyć jako solidna podstawa.

Jak pracować z moimi szablonami ClickUp

Mamy dwa szablony, które pomogą Ci zacząć: jeden do nakreślenia swojego stylu pracy, a drugi do pomocy menedżerom w określeniu, w jaki sposób wolą pracować ze swoimi Teamsami.

Szablon ClickUp Jak pracować z moimi współpracownikami

Jeśli jesteś indywidualnym współpracownikiem, potrzebujesz szablonu Szablon dla współpracowników indywidualnych ClickUp .

Komunikuj swój styl pracy menedżerowi i zespołowi za pomocą szablonu ClickUp "Praca z moją pracą"

Oto brutalna prawda: indywidualni współpracownicy często grzęzną w specjalistycznych zadaniach, a przerwy w komunikacji są na porządku dziennym.

Fact Check: Badanie wykazało, że różne formy słabej komunikacji kosztują amerykańskie firmy 1,2 biliona dolarów rocznie w stratach wydajności. 📉

Tak więc jasność jest kluczem, jeśli chcesz uniknąć bycia częścią tej statystyki.

Ten szablon określa styl pracy, preferencje i oczekiwania - zasadniczo jest to rubryka dla współpracowników. Określ więc swoje preferencje za pomocą tego szablonu:

Preferowane godziny pracy: Poinformuj innych, kiedy jesteś dostępny, aby nie zakłócali twojego przepływu pracy

Poinformuj innych, kiedy jesteś dostępny, aby nie zakłócali twojego przepływu pracy Styl komunikacji: Określ, w jaki sposób chcesz się komunikować - nikt nie chce czytać powieści w e-mailu

Określ, w jaki sposób chcesz się komunikować - nikt nie chce czytać powieści w e-mailu Preferencje dotyczące informacji zwrotnej: Udostępnij, w jaki sposób wolisz otrzymywać informacje zwrotne, upewniając się, że są one konstruktywne i wyczyszczone

Krótko mówiąc, ten szablon nie jest tylko miłym dodatkiem; jest niezbędny dla każdego, kto chce rozwijać się w swojej roli bez poczucia przytłoczenia. Przestań więc zwlekać, pobierz szablon i do zrobienia. Twoje przyszłe ja będzie Ci wdzięczne.

Szablon ClickUp "Moja praca" [Manager

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym menedżerem, czy tylko rozpoczynającym pracę w zarządzaniu potrzebujesz Szablon "ClickUp Moja Praca" [Manager] . Dlaczego? Ponieważ zarządzanie zespołem może stać się chaotyczne.

Poinformuj swój zespół o swoich preferencjach dotyczących stylu pracy dzięki szablonowi ClickUp Working With Moja Praca

Musisz zrównoważyć pracę i radzić sobie z różnymi osobowościami, punktami widzenia i stylami pracy. Jeśli więc chcesz, aby porządek i twój zespół dobrze się rozwijały, musisz ustalić jasne oczekiwania dotyczące sposobu działania.

Ten szablon umożliwia:

Ustawienie jasnych oczekiwań: Nakreślenie sposobu działania i podejmowania decyzji. Gdy twój team wie, czego się spodziewać, poczuje się pewniej, gdy zwróci się do ciebie z pytaniami lub pomysłami

Nakreślenie sposobu działania i podejmowania decyzji. Gdy twój team wie, czego się spodziewać, poczuje się pewniej, gdy zwróci się do ciebie z pytaniami lub pomysłami Zwiększenie przejrzystości: Udokumentowanie swoich preferencji tworzykulturę inkluzywności i otwartości. Koniec ze zgadywankami na temat tego, jak się z tobą komunikować!

Udokumentowanie swoich preferencji tworzykulturę inkluzywności i otwartości. Koniec ze zgadywankami na temat tego, jak się z tobą komunikować! Ulepsz pętle informacji zwrotnej: Ustal, w jaki sposób chcesz udzielać i otrzymywać informacje zwrotne. Nie chodzi tylko o unikanie niezręcznych rozmów; chodzi o budowanie zespołu, który rozwija się dzięki konstruktywnej krytyce

Przeczytaj również: 10 szablonów Free Get To Know Me, dzięki którym dowiesz się więcej o swoim zespole

ClickUp: Twój kumpel od wydajności i współpracy

Stworzenie dokumentu "jak ze mną współpracować" może wydawać się tak zniechęcające, jak uporanie się z długo ignorowaną szufladą ze skarpetkami - jest zdezorganizowana, ale łatwo ją przeoczyć. 🤔

Ale kiedy już go zorganizujesz, będziesz się zastanawiać, dlaczego czekałeś tak długo.

Ten dokument jest potężnym narzędziem do poprawy interakcji w miejscu pracy. Udostępniając swój styl komunikacji, dostępność i preferencje dotyczące informacji zwrotnych, umożliwiasz współpracownikom efektywną współpracę, budując silniejsze relacje oparte na zaufaniu.

Pamiętaj, że celem dokumentu "jak ze mną pracować" jest przedstawienie Twoich aktualnych preferencji. Traktuj go więc jako żywe narzędzie, które ewoluuje wraz z Twoim stylem pracy i dynamiką zespołu. Regularne aktualizacje sprawiają, że jest on aktualny, a dzięki ClickUp tworzenie i utrzymywanie go staje się bezproblemowe, pozwalając skupić się na osiąganiu wspólnych celów.

