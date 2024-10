free Notion Kanban Tablica szablonów

Pierwsza w historii tablica Kanban została stworzona przez inżyniera Toyoty w latach 40. ubiegłego wieku w celu zmniejszenia nieefektywności w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Od tego czasu stała się popularnym narzędziem do wizualizacji złożonych procesów biznesowych i cykli pracy, z kolumnami, wierszami, grupami i indywidualnymi zadaniami reprezentowanymi przez ruchome karty.

Ten blog udostępnia najlepsze darmowe szablony Notion Kanban Tablica, aby zwiększyć wydajność. Plus, kilka alternatywnych opcji dla tych, którzy szukają zaawansowanych funkcji zarządzania zadaniami. 🌈

Porozmawiajmy o tym, jak szablony Kanban mogą pomóc utrzymać zespół na tej samej stronie - i lepiej śledzić projekty i zadania.

Co wyróżnia dobry szablon Notion Kanban?

Podczas gdy teamy, które używają Notion do zarządzania projektami może być bardziej wygodne z Notion Gantt Charts znalezienie odpowiedniego szablonu tablicy Kanban w Notion jest kluczem do sukcesu.

Oto najważniejsze elementy, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze szablonu Notion Kanban:

Dostosowywane kolumny: Dobry szablon powinien umożliwiać zmianę liczby i nazw kolumn, aby odzwierciedlić różne fazy cyklu pracy

Dobry szablon powinien umożliwiać zmianę liczby i nazw kolumn, aby odzwierciedlić różne fazy cyklu pracy Skonsolidowane zarządzanie projektami: Narzędzia do przydzielania zadań, ustawienia terminów i oceny postępów są niezbędne do śledzenia kamieni milowych projektu

Narzędzia do przydzielania zadań, ustawienia terminów i oceny postępów są niezbędne do śledzenia kamieni milowych projektu Ulepszenia wizualne: Szukaj układów z kolorowymi kodami i innymi atrakcyjnymi wizualnie funkcjami, dzięki czemu tablica będzie łatwiejsza do odczytania i zrozumienia

Szukaj układów z kolorowymi kodami i innymi atrakcyjnymi wizualnie funkcjami, dzięki czemu tablica będzie łatwiejsza do odczytania i zrozumienia Narzędzia automatyzacji: Szablony z wbudowaną automatyzacją powtarzających się działań i powiadomień mogą zaoszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko błędu ludzkiego

Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się kilku przykładom szablonów Notion Kanban Tablica.

Free Notion Kanban Tablica Templates

1. Szablon do śledzenia cyklu projektowego MYP (styl Kanban)

przez Notion Pojęcie Szablon do śledzenia cyklu projektowego MYP jest idealny dla nauczycieli, którzy uczą programu MYP Design i muszą śledzić postępy uczniów w trakcie 16 faz cyklu projektowego MYP.

Upraszcza zarządzanie dla nauczycieli projektowania, oferując jasny, ustrukturyzowany sposób prowadzenia uczniów przez proces projektowania. Szablon śledzi również fazy i umożliwia wprowadzanie zmian w miarę rozwoju projektów.

Otrzymujesz konfigurowalne karty Kanban dla każdej szerokiej fazy cyklu MYP Design - Investigate, Plan, Create, Evaluate i Share - oraz elastyczność edycji kart w miarę zmiany scen projektu.

**Kto może korzystać z tego szablonu Kanban?

Szablon Kanban pomaga nauczycielowi w ocenianiu projektów. Tablica pozwala uczniom zarządzać cyklem pracy, dając jednocześnie nauczycielom widok z lotu ptaka na postępy całej klasy.

2. Szablon profesjonalnego systemu CRM

przez Notion Pojęcie Szablon profesjonalnego systemu CRM został zaprojektowany, aby pomóc w zarządzaniu klientami, potencjalnymi klientami i transakcjami w dobrze zorganizowanym obszarze roboczym. Jest to świetne rozwiązanie dla kierowników ds. sprzedaży i powodzenia klienta, którzy muszą zarządzać danymi klientów, śledzić potoki sprzedaży, śledzić zadania i wyświetlać interakcje z klientami

Posiada wbudowaną automatyzację, która pomaga usprawnić śledzenie klientów i postępów. Można go używać do wizualizacji potoków sprzedaży za pomocą wbudowanych widoków i niestandardowych właściwości, aby dopasować je do konkretnych potrzeb CRM.

**Kto może korzystać z tego szablonu Kanban?

Pomyśl o konsultancie, który żongluje wieloma klientami na różnych scenach ich cyklu życia projektu. Szablon pomaga im zarządzać wszystkimi działaniami związanymi z projektem/sprzedażą w jednym miejscu, pozwalając na większą wydajność, lepsze zarządzanie projektami i sprzedażą utrzymanie klienta i sprawniejsze zarządzanie projektami.

3. Szablon do planowania projektów firmy Anthropic

przez NotionPlaner projektów Anthropic zapewnia konfigurację dwóch baz danych do śledzenia przeglądów projektów wysokiego poziomu i szczegółowych list zadań. Pomaga Teams w zarządzaniu dużymi projektami z wykonalnymi zadaniami przy jednoczesnym monitorowaniu postępów.

Korzystając z szablonu planu projektu, ty i twój zespół możecie zobaczyć projekt od początku planowania do wykonania. Jego dwupoziomowa struktura (przegląd + zadania) zapewnia, że każdy szczegół zostanie zauważony, przy jednoczesnym zachowaniu długoterminowych celów w zasięgu wzroku.

**Kto może korzystać z tego szablonu Kanban?

Ten szablon jest idealny dla małego zespołu ds. rozwoju produktu, który zarządza kilkoma projektami jednocześnie. Mogą oni użyć szablonu Anthropic Project Planner do śledzenia długoterminowych celów projektu, jednocześnie dzieląc codzienne zadania potrzebne do dotrzymania terminów. W miarę jak członkowie zespołu zakończą swoje zadania, oś czasu i ogólna postępy w trakcie realizacji projektu są łatwe do śledzenia i dostosowywane w razie potrzeby.

4. Pulpit menedżera zadań

przez Notion Pojęcie Szablon pulpitu menedżera zadań umożliwia użytkownikom organizowanie zadań, ustawienie priorytetów i monitorowanie cyklu pracy bez wysiłku. Zapewnia scentralizowany hub, w którym wszystkie informacje związane z projektami i zadaniami są dostępne na pierwszy rzut oka, pomagając użytkownikom dotrzymywać terminów i codziennych zadań.

Dzięki temu szablonowi można stworzyć pulpit w Notion aby uzyskać przejrzystą wizualną reprezentację postępu zadania.

**Kto może korzystać z tego szablonu Kanban?

Kierownik projektu zajmujący się wieloma terminami i rezultatami może skorzystać z szablonu pulpitu menedżera zadań, aby uporządkować wszystkie zadania w jednym miejscu. Dzięki możliwości ustawienia priorytetów, mogą skupić się na elementach o dużym znaczeniu, jednocześnie upewniając się, że pomniejsze zadania nie umkną ich uwadze.

5. Szablon narzędzia do śledzenia problemów

przez Notion Pojęcie Szablon do śledzenia problemów jest przeznaczony dla Teams, zwłaszcza tych korzystających z metodologii Agile, do śledzenia błędów, zadań i problemów w projekcie

Jego konfigurowalne sprinty, system ustalania priorytetów i możliwości integracji pomagają systematycznie radzić sobie z problemami. Szablony zawierają zarządzanie sprintami z priorytetyzacją backlogu w celu identyfikacji błędów, priorytetyzacji rozwiązań i przydzielania zadań członkom zespołu.

Dostępne są również opcje filtrowania według statusu, priorytetu, członka zespołu oraz integracje z GitHub, Slack i innymi niezbędnymi narzędziami używanymi przez zespoły programistyczne.

**Kto może korzystać z tego szablonu Kanban?

Zespół pracujący nad wydaniem produktu może użyć szablonu Issue Tracker do śledzenia błędów raportowanych przez QA, usprawniając proces wydania. Każdy problem jest przypisany do odpowiedniego dewelopera, uszeregowany według ważności i śledzony w cyklu sprintu, aby upewnić się, że zostanie rozwiązany przed następnym wydaniem.

Limity korzystania z Notion dla Tablic Kanban

Wybierając szablon Kanban w Notion, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z pewnych funkcji, które mogą komplikować lub utrudniać pracę, zamiast ją usprawniać.

Podstawowym wyzwaniem związanym z korzystaniem z tablic Kanban w Notion jest to, że zapewniają one jedynie przegląd zadań i projektów i potrzebują więcej funkcji planowania, harmonogramowania i śledzenia, które są niezbędne do zarządzania projektami.

Poniżej przedstawiono niektóre z głównych limitów korzystania z tablic Notion Kanban:

W tablicach Notion Kanban nie ma żadnych funkcji śledzenia czasu ani szacowanego czasu . Chociaż można oddelegować zadania członkom zespołu, nie można monitorować ich godzin pracy ani kosztów pracy

. Chociaż można oddelegować zadania członkom zespołu, nie można monitorować ich godzin pracy ani kosztów pracy Brak warunkowej automatyzacji , aby utrzymać zadania w ruchu między scenami

, aby utrzymać zadania w ruchu między scenami Brak pulpitów, a także dedykowanych narzędzi do śledzenia celów i OKR , sprawia, że aplikacja jest ograniczona do konkretnych przypadków użycia

, sprawia, że aplikacja jest ograniczona do konkretnych przypadków użycia Szablony ze zbyt dużą liczbą kategorii i niestandardowymi funkcjami mogą sprawić, że tablice będą wyglądać na zagracone i trudne w nawigacji, zmniejszając ogólną wydajność

mogą sprawić, że tablice będą wyglądać na zagracone i trudne w nawigacji, zmniejszając ogólną wydajność Notion, choć intuicyjny, ma wysoką krzywą uczenia się, szczególnie dla nowych użytkowników. Wiele osób musi polegać na zewnętrznych zasobach, takich jak samouczki YouTube, aby płynnie korzystać z aplikacji

Jak widzimy powyżej, chociaż Notion ma kilka świetnych szablonów, ma znaczące ograniczenia pod względem skalowalności i integracji.

Alternatywy dla szablonów Notion Kanban

Szukając lepszych Alternatywy dla Notion clickUp wyróżnia się prostym interfejsem użytkownika i narzędziami do współpracy. ClickUp to darmowe rozwiązanie do zarządzania projektami, które umożliwia Teamsom zarządzanie wieloma cyklami pracy, bardziej efektywną interakcję i konsolidację wszystkich prac w jednej aplikacji dzięki wielu funkcjom współpracy, w tym tablicom Kanban.

Co najlepsze? Możliwość niestandardowego dostosowania Tablica Kanban w ClickUp dopasowana do każdego rozmiaru Teams.

Sprawdźmy niektóre z najlepszych szablonów Tablic Kanban od ClickUp.

1. Szablon Tablicy Kanban od ClickUp

Szablon Tablicy Kanban ClickUp

Szablon Szablon Tablicy Kanban ClickUp służy do kategoryzowania zadań w kolumnach takich jak "Do zrobienia ", "W trakcie realizacji" i "Zrobione" Pozwala śledzić cykle pracy, zarządzać dużymi projektami i uzyskać wgląd w wąskie gardła.

Szablon integruje również przydatne funkcje, takie jak niestandardowe statusy (np. Zamknięte, W trakcie, Zablokowane) i niestandardowe pola do kategoryzowania zadań, oferując dużą elastyczność dla różnych cykli pracy

**Kto może korzystać z tego szablonu Kanban?

Szablon Tablicy Kanban jest idealny dla kierowników projektów, którzy nadzorują wiele Teams i złożonych projektów. Mogą oni ustawić konfigurowalne statusy i monitorować kroki każdego zadania, dzięki czemu idealnie nadaje się do zarządzania zarówno celami projektu na wysokim poziomie, jak i codziennymi zadaniami.

Czytaj więcej: 11 Free szablonów Tablic Kanban w OneNote & ClickUp > Nasi inżynierowie i menedżerowie produktu utknęli w martwym punkcie ręcznych aktualizacji statusu między Jira i innymi narzędziami. Dzięki ClickUp odzyskaliśmy godziny zmarnowanego czasu na powielanie zadań. Co więcej, przyspieszyliśmy wydawanie produktów, usprawniając przekazywanie pracy między działem QA, działem technicznym i marketingiem.

Nick Foster, dyrektor ds. zarządzania produktami, Lulu Press

2. Szablon mapy drogowej w widoku ClickUp Kanban

Szablon mapy drogowej widoku ClickUp Kanban

Szablon Szablon mapy drogowej widoku ClickUp Kanban to elastyczne i konfigurowalne narzędzie, które pomaga zespołom wizualizować jak indywidualny wkład kształtuje ostateczne wyniki projektu

Na przykład, jeśli pracujesz nad zadaniem, takim jak stworzenie strony docelowej, mapa drogowa pokazuje, w jaki sposób bezpośrednio wspiera ona szerszy cel, taki jak wprowadzenie produktu na rynek. Pozwala zobaczyć, w jaki sposób twoja praca wpisuje się w większą oś czasu projektu.

Wizualny układ tablicy umożliwia zespołom przypisywanie zadań członkom zespołu i efektywne śledzenie postępów za pomocą prostego interfejsu "przeciągnij i upuść".

**Kto może korzystać z tego szablonu Kanban?

Szablon ten jest szczególnie przydatny dla zespołów zajmujących się rozwojem produktów lub marketingiem, które muszą zarządzać długoterminowymi projektami z jasno określonymi kamieniami milowymi. Zapewnia uporządkowany widok bieżących zadań i ich terminów, dzięki czemu Ty i Twój zespół możecie dostosować codzienne działania do szerszych celów strategicznych.

3. Szablon do tworzenia oprogramowania ClickUp Kanban

Szablony Kanban do tworzenia oprogramowania od ClickUp

Szablon Szablon do tworzenia oprogramowania ClickUp Kanban to wyspecjalizowane narzędzie dla teamów programistycznych korzystających z metodologii Agile. Dostarcza wizualną metodę zarządzania cyklem pracy, w której praca jest reprezentowana przez karty, które przechodzą przez różne sceny procesu tworzenia oprogramowania.

Jego funkcje planowania sprintów, priorytetyzacji zaległości i śledzenia problemów pomagają programistom lepiej zarządzać zadaniami w przepływie pracy opartym na sprintach.

Ponadto szablon ten umożliwia Zwinne zespoły do śledzenia postępów na takich scenach jak rozwój, przegląd i wdrożenie.

**Kto może korzystać z tego szablonu Kanban?

Teamsy programistyczne mogą korzystać z tego szablonu do zarządzania błędami, obsługi żądań funkcji i wdrażania kodu na każdej scenie cyklu życia oprogramowania. Gwarantuje to, że wydania oprogramowania są terminowe i zgodne z zakresem

4. Szablon do zwinnego zarządzania projektami ClickUp Kanban

Szablon do zwinnego zarządzania projektami ClickUp Kanban

Szablon Szablon do zwinnego zarządzania projektami ClickUp Kanban jest stworzony dla zespołów nie zajmujących się tworzeniem oprogramowania, które chcą wdrożyć metodologię Agile. Konfigurowalne widoki, takie jak tablice zadań i oś czasu, ułatwiają zarządzanie złożonymi projektami.

Dzięki funkcjom planowania sprintów i śledzenia obciążenia pracą można ocenić postęp każdego zadania od zaległości do zakończenia.

Otrzymujesz również niestandardową automatyzację i śledzenie punktów sprintu, które usprawniają zarządzanie projektami i zapewniają realizację tych gorączkowych cykli sprintów.

**Kto może korzystać z tego szablonu Kanban?

Szablon do zwinnego zarządzania projektami Kanban może okazać się przydatny dla kierowników projektów nadzorujących iteracyjne cykle rozwoju. Pomaga on Teamsom w utrzymywaniu Zwinny cykl pracy promocja elastyczności i zdolności reagowania na zmiany w wymaganiach projektu.

Pro Tip: Zespoły Agile pracujące w sprintach mogą korzystać z 13 różnych szablonów ClickApp w ClickUp, aby niestandardowo zarządzać obciążeniem pracą, współpracą w zespole, organizacją i raportowaniem postępu prac.

5. ClickUp Simple Sprints Kanban Szablon

Szablon tablicy Simple Sprints Kanban od ClickUp

Szablon Szablon Kanban ClickUp Simple Sprints jest idealny dla zespołów Agile szukających prostego sposobu na zarządzanie sprintami z funkcjami i komponentami, takimi jak przydzielanie zadań, śledzenie postępów i organizacja backlogu.

Dzięki przejrzystej strukturze i wstępnie skonfigurowanym statusom, takim jak "Otwarty", "W trakcie" i "Zamknięty", szablon Simple Sprints Kanban od ClickUp pozwala na szybkie ustawienie i zarządzanie cyklami sprintów.

**Kto może korzystać z tego szablonu Kanban?

Szablon Simple Sprints Kanban Template jest doskonałym rozwiązaniem dla mniejszych Teams lub tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z Kanbanem Zwinne zarządzanie projektami . Upraszcza proces sprintu, jednocześnie dostarczając niezbędnych narzędzi do śledzenia postępów i zapewniając płynne przechodzenie zadań przez cykl pracy.

Użyj Tablic Kanban do lepszej wizualizacji projektów w ClickUp

Chociaż Notion oferuje zakres przydatnych szablonów Kanban do organizowania cyklu pracy, ma ograniczone możliwości integracji i skalowalności.

W tym miejscu szablony tablic Kanban w ClickUp zapewniają bardziej wydajne rozwiązanie.

Tablice Kanban od ClickUp pozwalają w pełni dostosować przepływ pracy dzięki kolorowym statusom, niestandardowym polom i automatyzacji zadań. Możesz także korzystać z funkcji współpracy, takich jak ClickUp Chat i wzmianki, aby komunikować się ze swoim zespołem podczas zarządzania zadaniami na tablicy Kanban.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz prostymi zadaniami, czy złożonymi projektami, tablice Kanban od ClickUp oferują elastyczność, przejrzystość i kontrolę, ułatwiając utrzymanie zespołów w zgodzie, a projektów na właściwym torze. Zarejestruj się w ClickUp i wypróbuj te szablony, aby usprawnić cykl pracy, zwiększyć współpracę i poprawić ogólną wydajność.