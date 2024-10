Jak stosować sytuacyjny styl przywództwa w pracy?

Jeśli twoje działania tworzą starszą wersję, która inspiruje innych do marzeń, dowiedzenia się więcej, zrobienia więcej i stania się kimś więcej, to jesteś doskonałym liderem.

Dolly Parton, piosenkarka, aktorka i filantropka

Muzyka country może nie być pierwszym miejscem, na które zwracasz uwagę, gdy szukasz świetnych przykładów przywództwa. A jednak, Dolly Parton 11-krotna zdobywczyni nagrody Grammy, uosabia ideę inspirującego lidera.

Parton jest orędowniczką idei, że ludzie powinni mieć swobodę odkrywania, tworzenia i wprowadzania innowacji. Jej inkluzywne podejście do podejmowania decyzji buduje poczucie przynależności i szacunku w jej zespołach piszących muzykę i budujących społeczność.

Jej historia przywództwa jasno pokazuje, że jeden rozmiar dla wszystkich strategia przywództwa jest dziś przestarzała jak maszyna do pisania. Innymi słowy, potrzebne jest przywództwo sytuacyjne - kształtowanie stylu przywództwa zgodnie z wymaganiami ludzi i ich sytuacją.

Czym więc jest przywództwo sytuacyjne? I jak można je wykorzystać na swoją korzyść?

Czym jest sytuacyjny styl przywództwa?

Przywództwo sytuacyjne to teoria opracowana przez dr Paula Herseya i dr Kena Blancharda w ich książce Management of Organizational Behavior. Jest to podejście sytuacyjne, które dostosowuje style przywództwa w oparciu o konkretne potrzeby zespołu

The Model przywództwa sytuacyjnego Herseya-Blancharda stwierdza, że nie ma jednego najlepszego stylu przywództwa. Liderzy powinni dostosowywać się do dojrzałości, umiejętności i zdolności swojego zespołu.

Model przywództwa sytuacyjnego często wykorzystuje dwa wymiary - Zachowanie związane z zadaniem (kierunek) i Zachowanie związane z relacjami (bliskość). Liderzy dostosowują swoje podejście, oferując więcej wskazówek mniej dojrzałym zespołom i więcej autonomii doświadczonym.

Teorie przywództwa sytuacyjnego

Przywództwo sytuacyjne podkreśla, że skuteczne przywództwo zależy od takich czynników jak umiejętności zespołu, motywacja i złożoność zadania. Istnieją konkurencyjne teorie opisujące tę koncepcję - spójrzmy na nie:

Pierwszą z nich jest teoria seminalna. Teoria przywództwa sytuacyjnego Herseya i Blancharda, wprowadzona po raz pierwszy w 1969 roku, sugeruje dostosowanie stylu przywództwa w oparciu o dojrzałość zespołu, przy użyciu czterech stylów: Telling, Selling, Participating i Delegating

Daniel Goleman badał rolę inteligencji emocjonalnej w przywództwie. Zidentyfikował sześć podstawowych stylów przywództwa: coercive (wymagający i dyrektywny), authoritative (inspirujący zwolenników wizją), affiliative (skupiający się na budowaniu harmonii), democratic (zachęcający zespół do udziału w podejmowaniu decyzji), pace-setting (ustawianie wysokich standardów poprzez osobisty przykład) oraz coaching (dostarczanie wskazówek i wsparcia dla indywidualnego rozwoju)

(wymagający i dyrektywny), (inspirujący zwolenników wizją), (skupiający się na budowaniu harmonii), (zachęcający zespół do udziału w podejmowaniu decyzji), (ustawianie wysokich standardów poprzez osobisty przykład) oraz (dostarczanie wskazówek i wsparcia dla indywidualnego rozwoju) Następnie, teoria Path-Goal podkreśla znaczenie liderów dostosowujących swoje zachowanie do motywowania swoich zwolenników. Path-Goal zakłada, że zwolennicy są motywowani przez kombinację czynników, podczas gdy Hersey-Blanchard i Goleman nie omawiają wyraźnie motywacji zwolenników

podkreśla znaczenie liderów dostosowujących swoje zachowanie do motywowania swoich zwolenników. Path-Goal zakłada, że zwolennicy są motywowani przez kombinację czynników, podczas gdy Hersey-Blanchard i Goleman nie omawiają wyraźnie motywacji zwolenników Inne modele, takie jak kontinuum Tannenbauma i Schmidta lub teoria wymiany lider-członek, badają przywództwo jako dynamiczne powiązanie między liderami i zwolennikami

Rozumiejąc te podejścia, możesz lepiej dostosować swój styl przywództwa do unikalnych potrzeb swojego zespołu.

Cechy lidera sytuacyjnego

Aby odnieść powodzenie jako lider sytuacyjny, musisz posiadać unikalną mieszankę cech. Musisz być elastyczny, dostosowując swój styl do sytuacji. Musisz być także empatyczny, rozumiejąc potrzeby swojego zespołu i elastyczny w odkrywaniu nowych podejść. Niezbędna jest wyczyszczona komunikacja. Ostatecznie musisz ocenić swój zespół i odpowiednio dostosować swój styl zarządzania.

Sytuacyjne style przywództwa

Podejście sytuacyjne składa się z czterech stylów przywództwa, między którymi można się przełączać w zależności od potrzeb zespołu. Każdy z nich styl zarządzania pełni inną funkcję, dostosowując się do potrzeb zespołu w celu skutecznego przywództwa.

Mówienie (Kierowanie) : Ten styl o wysokim poziomie zadań i niskim poziomie powiązań jest stosowany, gdy członkom zespołu brakuje doświadczenia lub pewności siebie. Dostawcy zapewniają jasne, bezpośrednie instrukcje i ścisły nadzór. Przywództwo odgórne w starym stylu

: Ten styl o wysokim poziomie zadań i niskim poziomie powiązań jest stosowany, gdy członkom zespołu brakuje doświadczenia lub pewności siebie. Dostawcy zapewniają jasne, bezpośrednie instrukcje i ścisły nadzór. Przywództwo odgórne w starym stylu Sprzedaż (Coaching) : Podejście charakteryzujące się wysokim poziomem zadań i relacji. Liderzy nadal kierują zadaniami, ale oferują więcej wsparcia i motywacji, aby zachęcić chętnych, ale niezdecydowanych członków zespołu. Wskazówka tkwi w nazwie: to jak twardy, ale sprawiedliwy trener piłki nożnej w szkole średniej!

: Podejście charakteryzujące się wysokim poziomem zadań i relacji. Liderzy nadal kierują zadaniami, ale oferują więcej wsparcia i motywacji, aby zachęcić chętnych, ale niezdecydowanych członków zespołu. Wskazówka tkwi w nazwie: to jak twardy, ale sprawiedliwy trener piłki nożnej w szkole średniej! Uczestniczący (Wsparcie) : Ten styl o niskim poziomie zadań i wysokim poziomie powiązań jest przeznaczony dla zespołów, które posiadają umiejętności, ale brakuje im pewności siebie. Liderzy skupiają się napodejmowaniu decyzji poprzez współpracę, oferując wsparcie i zachętę

: Ten styl o niskim poziomie zadań i wysokim poziomie powiązań jest przeznaczony dla zespołów, które posiadają umiejętności, ale brakuje im pewności siebie. Liderzy skupiają się napodejmowaniu decyzji poprzez współpracę, oferując wsparcie i zachętę Oddelegowane: Podczas pracy z doświadczonymi, niezależnymi teamami, liderzy oferują minimalny nadzór. Ten styl o niskim poziomie zadań i powiązań pozwala zespołowi przejąć pełną własność nad swoją pracą

Ponownie, pamiętaj: w zależności od tego, przez co przechodzi twój team i jak duże lub jak małe ma doświadczenie, być może będziesz musiał przełączać się między tymi stylami - w zależności od sytuacji.

Zastosowanie przywództwa sytuacyjnego w świecie rzeczywistym

Przywództwo sytuacyjne nadaje się do różnych ustawień pracy i dla liderów na wszystkich scenach, umożliwiając dostosowanie stylu do kontekstu. Oto, kiedy stosować poszczególne style przywództwa:

Wdrażanie nowych członków : Używaj stylu Mówienie , aby oferować jasne wskazówki i szczegółowe instrukcje nowym pracownikom, zapewniając im szybkie wdrożenie się do pracy

: Używaj stylu , aby oferować jasne wskazówki i szczegółowe instrukcje nowym pracownikom, zapewniając im szybkie wdrożenie się do pracy Złożone projekty : W przypadku projektów angażujących wielu interesariuszy, styl Sprzedaży może pomóc zmotywować zespół i zapewnić współpracę, jednocześnie prowadząc go przez złożoność projektu

: W przypadku projektów angażujących wielu interesariuszy, styl może pomóc zmotywować zespół i zapewnić współpracę, jednocześnie prowadząc go przez złożoność projektu Czas zmian : W czasachzmian organizacyjnych, takich jak restrukturyzacja lub fuzje, zastosuj styl Uczestniczący , aby zaangażować swój zespół w proces podejmowania decyzji

: W czasachzmian organizacyjnych, takich jak restrukturyzacja lub fuzje, zastosuj styl , aby zaangażować swój zespół w proces podejmowania decyzji Wzmacnianie wysokowydajnych teamów: Stosuj styl Oddelegowany, aby przekazać autorytet i autonomię wykwalifikowanym teamom, pozwalając im w pełni realizować swoje zadania

Wykorzystanie oprogramowania do zarządzania projektami w przywództwie sytuacyjnym

Oprogramowanie do zarządzania projektami może pomóc liderom sytuacyjnym dostosować swoje podejście do konkretnych potrzeb ich zespołu. Mogą oni zająć się daną sytuacją, śledząc postępy zespołu, identyfikując obszary wymagające poprawy oraz zapewniając niezbędne wsparcie i wskazówki.

Na przykład, ClickUp to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, które może pomóc liderom sytuacyjnym dostosować się do potrzeb ich zespołu, zapewniając funkcje śledzenia postępów, ustawienia celów i ułatwienia współpracy. Oto jak to zrobić:

Ustawienie celów : Ustal jasne cele i śledź postępy w czasie rzeczywistym za pomocąCele ClickUp funkcja, dzięki której Twój zespół będzie dostosowany do mierzalnych celów

: Ustal jasne cele i śledź postępy w czasie rzeczywistym za pomocąCele ClickUp funkcja, dzięki której Twój zespół będzie dostosowany do mierzalnych celów Przydzielanie zadań : Przypisuj zadania w oparciu o mocne strony członków zespołu i ich potrzeby rozwojowe poprzezZadania ClickUp *Śledzenie postępów : Monitorowanie wyników indywidualnych i zespołowych w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy i zapewnienia wsparcia w odpowiednim czasie za pośrednictwemPulpity ClickUp* Automatyzacja: Automatyzacja powtarzalnych zadań zAutomatyzacja ClickUpfree pozwala liderom skupić się na coachingu i mentoringu

: Przypisuj zadania w oparciu o mocne strony członków zespołu i ich potrzeby rozwojowe poprzezZadania ClickUp *Śledzenie postępów Automatyzacja: Automatyzacja powtarzalnych zadań zAutomatyzacja ClickUpfree pozwala liderom skupić się na coachingu i mentoringu Komunikacja: Użyj ClickUp Chat i komentarzy do przekazywania informacji zwrotnych i współpracy w czasie rzeczywistym

Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji, ClickUp pozwala dostosować podejście do potrzeb każdego członka zespołu i konkretnej sytuacji. Przeanalizujmy szczegółowo niektóre z tych kluczowych funkcji.

Pulpity ClickUp

ClickUp Dashboards to potężne narzędzie wspierające przywództwo sytuacyjne. Twórz spersonalizowane widoki, takie jak tablice Kanban, listy lub kalendarze, aby wizualizować pracę swojego zespołu i śledzić postępy. Użyj go do monitorowania kluczowych wskaźników i identyfikowania obszarów wymagających poprawy.

Utwórz dowolny pulpit w kilka sekund, aby przekształcić swoje projekty w elastyczną kanwę danych, list, kart, wykresów i wykresów dostosowanych do Twojej pracy

Na przykład, jeśli pracujesz z nowym członkiem zespołu, możesz utworzyć tablicę Kanban z wyraźnymi scenami i terminami, aby zapewnić wizualną reprezentację jego zadań i oczekiwań.

Cele ClickUp

ClickUp Goals jest nieocenionym narzędziem do wdrażania przywództwa sytuacyjnego. Ustawiając cele SMART dla członków zespołu, możesz jeszcze bardziej dopracować swoje podejście do przywództwa, aby zapewnić im wsparcie i wskazówki, których potrzebują.

Ustaw i śledź cele i kamienie milowe bez wysiłku w ClickUp Goals

Funkcja Goal Folders pozwala organizować cele w kategorie, takie jak cykle sprintu, OKR, tygodniowe karty wyników pracowników lub inne istotne cele zespołu.

Dzięki jasnym ośmiornicom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów dla każdego członka zespołu, możesz skutecznie monitorować wydajność zespołu i wcielać w życie silne przywództwo w zespole w okazyjnej cenie.

Zadania ClickUp

Planuj, organizuj i współpracuj nad dowolnym projektem dzięki określonym zadaniom, które dostosowują się do dowolnego cyklu pracy lub rodzaju pracy

ClickUp Tasks to potężne narzędzie do oddelegowania zadań w oparciu o mocne strony i obszary rozwoju każdego członka zespołu. Przypisanie własności tych zadań w jasny sposób zapewnia, że członkowie zespołu są odpowiedzialni, rozwijają się i osiągają swój pełny potencjał, jednocześnie skutecznie realizując cele.

Automatyzacja ClickUp

Skorzystaj z gotowych automatyzacji ClickUp lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na pracy, która jest najważniejsza

Automatyzacja ClickUp obsługuje powtarzalne zadania, takie jak wysyłanie przypomnień lub aktualizowanie statusów zadań. Automatyzacja regularnych, ale monotonnych zadań może uwolnić Twój czas, abyś mógł skupić się na coachingu, mentoringu i budowaniu solidnych powiązań z członkami Twojego zespołu.

ClickUp Chat

Koniec z żonglowaniem wieloma narzędziami i rozproszonymi rozmowami: Użyj ClickUp Chat do udostępniania aktualizacji, połączonych zasobów i płynnej współpracy

Narzędzia komunikacyjne, takie jak ClickUp Chat i Przypisane komentarze ClickUp umożliwiają natychmiastowe przekazywanie informacji zwrotnych, odpowiadanie na pytania i oferowanie dodatkowego wsparcia, zapewniając zespołowi zasoby potrzebne do rozwoju.

Wypróbuj poniższe funkcje, które mogą usprawnić komunikację między członkami Teams:

Dodawaj każdego do konwersacji roboczych za pomocą @wzmianek i używaj komentarzy, aby utrzymać swój zespół w ruchu na elementach działania

Osadzanie stron internetowych, arkuszy kalkulacyjnych, wideo i innych materiałów w określonych zadaniach lub dokumentach w celu łatwego dostępu

Te kanały komunikacji są niezbędne do wdrożenia przywództwa sytuacyjnego, ponieważ umożliwiają szybkie dostosowanie podejścia do przywództwa w oparciu o konkretne sytuacje, w których znajdują się członkowie zespołu. Płynna komunikacja może mieć również wyraźny pozytywny wpływ na dynamikę zespołu .

Wreszcie, Szablon planu zarządzania zespołem ClickUp to wieloaspektowe rozwiązanie, które może pomóc liderom sytuacyjnym jasno zdefiniować role, przydzielić zadania i upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie.

Planuj i zarządzaj projektami z jasnością, komunikacją i zgodnością przy użyciu szablonu planu zarządzania zespołem ClickUp

Niektóre z kluczowych zalet tego szablonu obejmują:

Podobieństwo ról : Dobrze zdefiniowanyzarządzanie zespołem plan może pomóc wyjaśnić role i obowiązki każdego członka zespołu, zmniejszając zamieszanie i nieporozumienia

: Dobrze zdefiniowanyzarządzanie zespołem plan może pomóc wyjaśnić role i obowiązki każdego członka zespołu, zmniejszając zamieszanie i nieporozumienia Lepsza współpraca : Ustalając jasne oczekiwania i wytyczne, można promować bardziej wydajne i spójne środowisko pracy

: Ustalając jasne oczekiwania i wytyczne, można promować bardziej wydajne i spójne środowisko pracy Zwiększona wydajność : Wyczyszczone zadania i terminy pomagają utrzymać zespół na właściwym torze i uniknąć wąskich gardeł

: Wyczyszczone zadania i terminy pomagają utrzymać zespół na właściwym torze i uniknąć wąskich gardeł Zwiększona odpowiedzialność: Jasno określając role i obowiązki oraz śledząc postępy w realizacji celów, liderzy mogą zapewnić, że każdy jest odpowiedzialny za swoje działania

Przykłady przywództwa sytuacyjnego i studia przypadków

Wielu odnoszących powodzenia liderów politycznych i biznesowych stosowało przywództwo sytuacyjne w całej historii. Przyjrzyjmy się dwóm wybitnym przykładom: Steve Jobs i Jacinda Ardern.

Steve Jobs

Steve Jobs, współzałożyciel Apple, był kolejną wpływową postacią, która stosowała sytuacyjne style przywództwa z dobrym skutkiem.

Był znany ze swojej wymagającej i charyzmatycznej osobowości, ale wykazał się również niezwykłą umiejętnością dostosowywania swojego stylu przywództwa do potrzeb swojego zespołu i firmy.

Sytuacja : Jobs stanął przed wyzwaniem rewitalizacji Apple po bliskim upadku firmy pod koniec lat 90-tych XX wieku

: Jobs stanął przed wyzwaniem rewitalizacji Apple po bliskim upadku firmy pod koniec lat 90-tych XX wieku Zadanie : Musiał wprowadzić nowe, innowacyjne produkty, odbudować markę Apple i przywrócić firmie dobrą kondycję finansową

: Musiał wprowadzić nowe, innowacyjne produkty, odbudować markę Apple i przywrócić firmie dobrą kondycję finansową Działanie : Początkowo przyjął bardziej dyrektywny i autorytarny styl przywództwa, wymagając doskonałości i popychając swój zespół do granic możliwości. Jednak w miarę jak Apple odzyskiwało siły, Jobs stopniowo przechodził na bardziej oparty na współpracy i wzmacniający styl przywództwa, zachęcając do innowacji i kreatywności w firmie

: Początkowo przyjął bardziej dyrektywny i autorytarny styl przywództwa, wymagając doskonałości i popychając swój zespół do granic możliwości. Jednak w miarę jak Apple odzyskiwało siły, Jobs stopniowo przechodził na bardziej oparty na współpracy i wzmacniający styl przywództwa, zachęcając do innowacji i kreatywności w firmie Wynik: Przywództwo Jobsa pomogło Apple odbudować pozycję jednego z czołowych graczy na rynku

Jacinda Ardern

Jacinda Ardern pełniła funkcję premiera Nowej Zelandii podczas pandemii COVID-19, która była najtrudniejszym okresem dla krajów na całym świecie. Jej przywództwo w tym trudnym czasie jest często przywoływane jako przykład gwiezdnego przywództwa kryzysowego.

Sytuacja : Ardern kierowała początkową reakcją Nowej Zelandii na pandemię COVID-19 w 2020 roku. Na wczesnych scenach urzędnicy zdrowia publicznego wciąż zastanawiali się nad najlepszymi kierunkami działań, a wiarygodne informacje na temat postępu choroby i większego wpływu na system opieki zdrowotnej i gospodarkę kraju były trudne do zdobycia

: Ardern kierowała początkową reakcją Nowej Zelandii na pandemię COVID-19 w 2020 roku. Na wczesnych scenach urzędnicy zdrowia publicznego wciąż zastanawiali się nad najlepszymi kierunkami działań, a wiarygodne informacje na temat postępu choroby i większego wpływu na system opieki zdrowotnej i gospodarkę kraju były trudne do zdobycia Zadanie : Sytuacja wymagała otwartego podejścia w celu zbudowania zaufania i pewności wśród społeczeństwa

: Sytuacja wymagała otwartego podejścia w celu zbudowania zaufania i pewności wśród społeczeństwa Działanie : Ardern była otwarta i szczera w kontaktach z obywatelami i zaufała im w odniesieniu do krajowego planu reagowania na pandemię na każdej scenie. Nawet gdy Nowa Zelandia raportowała tylko sześć przypadków, Ardern odważnie zamknęła granice kraju dla obcokrajowców. Gdy stało się jasne, że liczba przypadków COVID-19 znacznie przekroczyła możliwości opieki szpitalnej w kraju, ogłosiła system ostrzegania w celu informowania społeczeństwa o środkach zdrowia publicznego i wprowadziła środki takie jak "pozostań w domu, aby ratować życie" Wyraziła współczucie dla tych, którzy doświadczyli zakłóceń w życiu rodzinnym i zawodowym. Wypowiedziała się również obszernie dla mediów, informując wszystkich na bieżąco

: Ardern była otwarta i szczera w kontaktach z obywatelami i zaufała im w odniesieniu do krajowego planu reagowania na pandemię na każdej scenie. Nawet gdy Nowa Zelandia raportowała tylko sześć przypadków, Ardern odważnie zamknęła granice kraju dla obcokrajowców. Gdy stało się jasne, że liczba przypadków COVID-19 znacznie przekroczyła możliwości opieki szpitalnej w kraju, ogłosiła system ostrzegania w celu informowania społeczeństwa o środkach zdrowia publicznego i wprowadziła środki takie jak "pozostań w domu, aby ratować życie" Wyraziła współczucie dla tych, którzy doświadczyli zakłóceń w życiu rodzinnym i zawodowym. Wypowiedziała się również obszernie dla mediów, informując wszystkich na bieżąco Wynik: Sposób, w jaki Jacinda Ardern poradziła sobie z kryzysem w publicznej służbie zdrowia, został pochwalony jako "mistrzowska klasa przywództwa kryzysowego." Równoważąc zdecydowane działania z empatycznym stylem komunikacji, dała przykład przywództwa sytuacyjnego polegającego na dostosowaniu swojego stylu do konkretnych potrzeb sytuacji

Dostosowując się do sytuacji i nadając zarządzaniu ludźmi priorytet numer jeden, liderzy ci wykorzystali trudne sytuacje i wyszli z nich zwycięsko.

Limity i kontrowersje związane z przywództwem sytuacyjnym

Podczas gdy przywództwo sytuacyjne oferuje elastyczne i elastyczne podejście do zarządzania, nie jest ono pozbawione krytyków.

Niektórzy twierdzą, że teoria ta może być zbyt uproszczona i nie uchwycić niuansów przywództwa w świecie rzeczywistym. Istnieją również specyficzne konteksty, w których przywództwo sytuacyjne może nie być najskuteczniejszym podejściem.

Zrozumienie krytyki teorii przywództwa sytuacyjnego

Krytycy przywództwa sytuacyjnego często wskazują na te limity:

Nadmierne uproszczenie : Niektórzy twierdzą, że teoria nadmiernie upraszcza złożoność przywództwa, nie uwzględniając różnic indywidualnych i niuansów kulturowych

: Niektórzy twierdzą, że teoria nadmiernie upraszcza złożoność przywództwa, nie uwzględniając różnic indywidualnych i niuansów kulturowych Brak dowodów empirycznych : Chociaż teoria zyskała popularność, niektórzy krytycy kwestionują siłę i wiarygodność dowodów empirycznych na wsparcie jej twierdzeń

: Chociaż teoria zyskała popularność, niektórzy krytycy kwestionują siłę i wiarygodność dowodów empirycznych na wsparcie jej twierdzeń Trudności w ocenie gotowości : Dokładne określenie poziomu gotowości członków zespołu może stanowić wyzwanie, ponieważ wiąże się zarówno z umiejętnościami, jak i intencjami

: Dokładne określenie poziomu gotowości członków zespołu może stanowić wyzwanie, ponieważ wiąże się zarówno z umiejętnościami, jak i intencjami Możliwość niespójności: Częste zmiany stylu przywództwa w oparciu o czynniki sytuacyjne mogą czasami prowadzić do niespójności i dezorientacji wśród członków zespołu

Gdzie nie stosować przywództwa sytuacyjnego

Oto kilka scenariuszy, w których ten styl przywództwa może być mniej skuteczny:

Wysoce regulowane branże

W branżach takich jak opieka zdrowotna, finanse lub lotnictwo, gdzie zgodność z surowymi przepisami i protokołami jest obowiązkowa, liderzy często muszą stosować ustalone, autorytatywne podejście, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

Elastyczność przywództwa sytuacyjnego może prowadzić do niespójnego podejmowania decyzji, zagrażając przestrzeganiu krytycznych standardów. Na przykład, w nagłych przypadkach medycznych, zdecydowane i dyrektywne podejście przywódcze jest ważniejsze w ustawieniu szpitalnym niż dostosowywanie się do opinii poszczególnych członków teamu.

Sytuacje kryzysowe lub sytuacje wysokiej presji

Liderzy muszą działać szybko i zdecydowanie w czasach kryzysu lub znacznej niestabilności, takich jak klęski żywiołowe, niepowodzenia w biznesie lub spowolnienie gospodarcze. Często nie ma czasu na ocenę poziomu dojrzałości lub kompetencji członków zespołu, aby dostosować styl przywództwa do indywidualnych wymagań, szczególnie w przypadku osób, które prowadzących wielofunkcyjne Teams .

Solidne i autorytatywne podejście, które zapewnia jasny kierunek, może być bardziej odpowiednie niż przywództwo sytuacyjne, które może spowolnić procesy decyzyjne. Na przykład, podczas załamania finansowego firmy, kadra kierownicza musi podejmować szybkie decyzje bez konsultacji z każdym szczeblem organizacji lub dostosowywania stylów w oparciu o potrzeby zespołu.

Środowiska, które są kulturowo niezgodne z ideą

Przywództwo sytuacyjne może być również mniej skuteczne w kulturach lub środowiskach pracy (np. w wojsku), w których wartość ma hierarchiczne podejście do przywództwa. W niektórych regionach lub organizacjach z silnym dystansem władzy, pracownicy mogą oczekiwać wyczyszczonego, dyrektywnego przywództwa i źle reagować na częste zmiany stylów przywództwa.

Elastyczne podejście przywództwa sytuacyjnego może powodować dezorientację, a nawet opór w środowiskach, w których autorytet i kierownictwo mają większą wartość niż zdolność adaptacji.

Korzyści z przyjęcia przywództwa sytuacyjnego

Oto kilka kluczowych korzyści wynikających z przyjęcia modelu przywództwa sytuacyjnego.

Wydajność teamu

Dostosowując swój styl przywództwa do potrzeb każdego członka zespołu, możesz zwiększyć jego wydajność. Gdy zespół czuje wsparcie w postaci odpowiedniego poziomu wskazówek, będzie bardziej zmotywowany do osiągania swoich celów. Dostosowując swoje podejście do konkretnych potrzeb członków zespołu, liderzy sytuacyjni mogą zoptymalizować wydajność i produktywność.

Zdolność adaptacji i elastyczność

Przywództwo sytuacyjne sprawia, że Teams jest bardziej elastyczny. Zmieniając swoje podejście wraz ze zmieniającymi się okolicznościami, pomagasz swojemu teamowi zachować zwinność w szybko zmieniających się środowiskach, pozwalając mu skutecznie radzić sobie z nowymi wyzwaniami.

Zaangażowanie i motywacja pracowników

Kiedy wykazujesz jasne zrozumienie potrzeb swojego zespołu i oferujesz odpowiednie wsparcie, pracownicy czują się wartościowi. Prowadzi to do wyższego zaangażowania, większej lojalności i bardziej zmotywowanego zespołu. W rzeczywistości organizacje o wysokim zaangażowaniu pracowników widzą 59% niższy wskaźnik rotacji .

Rozwój i wzrost teamów

Będziesz także zachęcać członków zespołu do rozwoju, oferując im możliwości nauki. Ta inwestycja nie tylko przynosi korzyści ich karierze, ale także poprawia ogólną wydajność w dłuższej perspektywie.

Przenieś swoje przywództwo na wyższy poziom!

Sytuacyjny styl przywództwa może zbudować bardziej wydajny, zaangażowany i odporny zespół, a ostatecznie bardziej wydajne środowisko pracy. Kluczem jest ocena mocnych stron i potrzeb członków zespołu i odpowiednie dostosowanie swojego podejścia.

Korzystanie z narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp, w celu skutecznego wdrożenia przywództwa sytuacyjnego może ułatwić pracę i pomóc zespołowi skupić się na tym, co potrafi robić najlepiej. Konfigurowalne cykle pracy i funkcje zarządzania zadaniami ClickUp mogą pomóc w śledzeniu postępów zespołu, identyfikowaniu obszarów wymagających poprawy oraz zapewnianiu im niezbędnego wsparcia i wskazówek. Załóż darmowe konto ClickUp i podnieś swój styl zarządzania sytuacyjnego!