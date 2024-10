Formularze Google czy SurveyMonkey: Najlepsze narzędzie do ankiet?

Tworzenie formularzy online może wydawać się przytłaczające, zwłaszcza gdy próbujesz znaleźć idealne narzędzie do ankiet, aby uzyskać jasne, przydatne wyniki. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małego Businessu zbierającym opinie klientów, czy organizatorem wydarzeń wysyłającym RSVPs, odpowiednia platforma ankietowa może zrobić różnicę.

W tym miejscu wkraczają największe firmy - Google Formulars i SurveyMonkey.

Obie są popularne, niezawodne i wyposażone w zaawansowane funkcje, ale skąd wiesz, która z nich jest odpowiednia do zrobienia danego badania? Czy jest to prostota Google Forms czy SurveyMonkey ze względu na możliwość dostosowania?

Przeanalizujmy to i pomóżmy podjąć najlepszą decyzję dla następnego projektu stworzenia ankiety.

Czym są formularze Google?

przez Formularze Google Załóżmy, że wdrażasz nowych pracowników i musisz zebrać ważne informacje od każdego z nich, takie jak dane kontaktowe, prośby o sprzęt lub preferencje szkoleniowe. Formularze Google sprawiają, że proces ten jest tak prosty, jak wysłanie e-maila.

Jako część pakietu Google Obszar roboczy, Google Forms pozwala tworzyć proste formularze w ciągu kilku minut i automatycznie gromadzi wszystkie odpowiedzi w Arkuszach Google - idealne do szybkiej analizy danych bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi.

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, czy nauczycielem prowadzącym ankietę klasową, Formularze Google oferują przyjazne dla użytkownika doświadczenie bez krzywej uczenia się.

przez Formularze Google

Funkcje Google Forms

Formularze Google mogą wydawać się proste, ale nie daj się zwieść - mają wiele przydatnych funkcji. Z kilkoma Google Form hacks można zwiększyć potencjał usprawnienia ankiet:

1. Integracja z Arkuszami Google

Odpowiedzi są automatycznie organizowane w Arkuszach Google, dzięki czemu można śledzić opinie w czasie rzeczywistym. Na przykład, jeśli przeprowadzasz ankietę satysfakcji klienta, zobaczysz wyniki w miarę ich napływania, gotowe do natychmiastowej analizy.

Jednakże, jeśli szukasz bardziej zaawansowanego zestawu narzędzi, wiele z nich jest dostępnych w różnych wersjach Alternatywy dla obszaru roboczego Google oferują ulepszone opcje niestandardowe i integracyjne.

2. Szablony z możliwością dostosowania

Nie wiesz od czego zacząć? Formularze Google oferują wiele różnych szablonów Szablony formularzy Google Forms do wszystkiego od rejestracji na wydarzenia po formularze opinii klientów. Po prostu wybierz jeden, dostosuj go i wyślij!

3. Współpraca w czasie rzeczywistym

Pracujesz z zespołem? Możesz zaprosić współpracowników do jednoczesnej edycji i współtworzenia Twojego formularza. Google Forms to świetna opcja do tworzenia formularzy dla teamów programistycznych pomagając im efektywnie współpracować poprzez zbieranie informacji zwrotnych, śledzenie postępów projektu lub zarządzanie żądaniami zespołu w czasie rzeczywistym.

Cennik Google Forms

Free dla każdego, kto posiada konto Google

dla każdego, kto posiada konto Google Google Workspace Business Starter: $7.20/użytkownika miesięcznie

$7.20/użytkownika miesięcznie Google Workspace Business Standard: $14.40/użytkownika miesięcznie

$14.40/użytkownika miesięcznie Google Workspace Business Plus: 21 USD/użytkownika miesięcznie

Formularze Google to świetny wybór dla prostych ankiet online, zwłaszcza jeśli korzystasz już z obszaru roboczego Google. Ale co, jeśli potrzebujesz więcej funkcji? Właśnie w tym momencie SurveyMonkey wkracza do akcji.

Co to jest SurveyMonkey?

przez SurveyMonkey Potrzebujesz czegoś więcej niż podstawowego formularza? Wprowadź SurveyMonkey, narzędzie stworzone do głębszego zagłębiania się w dane. Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz ankiety satysfakcji klientów, czy też prowadzisz szczegółowe badania rynku, SurveyMonkey oferuje zestaw funkcji zaprojektowanych do poważnego gromadzenia i analizy danych.

Dla przedsiębiorców, nauczycieli i badaczy rynku, którzy potrzebują większej elastyczności i kontroli, SurveyMonkey oferuje zaawansowane narzędzia do tworzenia niestandardowych ankiet i gromadzenia istotnych informacji.

Funkcje SurveyMonkey

Funkcje SurveyMonkey są przeznaczone dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż tylko prostych ankiet:

1. Zaawansowane możliwości niestandardowe

Chcesz, aby Twoja ankieta wyglądała profesjonalnie? Dzięki SurveyMonkey możesz w pełni dostosować swoje formularze za pomocą własnego brandingu, logiki pytań, a nawet logiki pomijania, aby wyświetlać określone pytania na podstawie odpowiedzi użytkowników.

Na przykład, jeśli klient wybierze opcję "Niezadowolony" w ankiecie dotyczącej opinii o produkcie, możesz wyzwalać kolejne pytania z pytaniem o przyczynę.

2. Szczegółowe raportowanie i analityka

Po zebraniu odpowiedzi, SurveyMonkey nie pozostawia Cię tylko z surowymi danymi. **Możesz tworzyć szczegółowe raporty z wykresami, grafami i analizami w czasie rzeczywistym

Wyobraź sobie, że przeprowadzasz ankiety zaangażowania pracowników i musisz udostępnić wyniki na spotkaniu - narzędzia do raportowania SurveyMonkey zapewnią Ci ochronę, umożliwiając prezentację wyników za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

3. Gotowe do użycia szablony

Nie wiesz, jak rozpocząć ankietę? SurveyMonkey oferuje różnorodne gotowe szablony do wszystkiego, od planów wydarzeń po badania klientów. Jeśli zbierasz opinie klientów, ich szablony formularzy opinii mogą zaoszczędzić czas i zapewnić zadawanie właściwych pytań w celu zebrania przydatnych informacji.

przez SurveyMonkey

Ceny SurveyMonkey

Free

Team Advantage Plan: $25/użytkownika miesięcznie

$25/użytkownika miesięcznie Team Premier Plan: $75/użytkownika na miesiąc

$75/użytkownika na miesiąc Standardowy miesięczny: $99/miesiąc

$99/miesiąc Chmura (plan indywidualny - Advantage Annual): 468 USD/rok

468 USD/rok Cloud (Individual Plan - Premier Annual) : $1428/rok

: $1428/rok Enterprise: Ceny niestandardowe

SurveyMonkey oferuje bardziej szczegółowe funkcje, ale wiąże się z wyższymi kosztami. Jeśli celem jest dogłębny wgląd w dane i niestandardowy branding, warto rozważyć tę opcję.

Ale jak wypada w porównaniu z Google Forms do zrobienia?

Google Forms vs. SurveyMonkey: Porównanie funkcji

Wybór między Google Forms a SurveyMonkey to nie tylko wybór narzędzia - to znalezienie właściwego oprogramowanie do tworzenia formularzy które pomaga pracować mądrzej, a nie ciężej

Niezależnie od tego, czy prowadzisz szybkie ankiety opinii pracowników, czy też przeprowadzasz szczegółowe badania rynku, wiedza o tym, które oprogramowanie do tworzenia formularzy najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, może zaoszczędzić czas i frustrację.

Przyjrzyjmy się, jak te dwa narzędzia wypadają w najważniejszych obszarach:

Funkcja Google Forms Survey Monkey Współpraca wizualna Tak Tak Szablony Wstępnie zaprojektowane i intuicyjne Rozbudowane i konfigurowalne Współpraca w czasie rzeczywistym Tak Tak Integracje Tylko z obszarem roboczym Google Wiele platform Narzędzia ułatwiające pracę Podstawowe (komentarze, współpraca w czasie rzeczywistym) Zaawansowane (ankiety, głosowanie, timery) Niestandardowe Limit (kolory, logo) Rozszerzenie (branding, układ) Funkcje logiczne Podstawowe (wielokrotny wybór, krótkie odpowiedzi) Zaawansowane (logika pomijania, branching pytań) Raportowanie danych i analiza danych Podstawowy (Arkusze Google) Zaawansowany (wbudowane wykresy i raporty) Darmowy plan Tak Plan Free Tak Tak, z ograniczonymi funkcjami

Porównajmy teraz szczegółowo różnice między nimi:

Funkcja #1: Łatwość użytkowania

przez Formularze Google Google Forms: Kiedy potrzebujesz ankiety zrobionej na wczoraj, łatwość użycia jest wszystkim. Formularze Google to definicja prostoty - ankietę można uruchomić w ciągu kilku minut.

Na przykład, jeśli jesteś nauczycielem tworzącym quiz lub marketerem zbierającym opinie po wprowadzeniu produktu na rynek, interfejs Google Forms typu "przeciągnij i upuść" sprawia, że proces jest szybki i bezbolesny.

SurveyMonkey: Z drugiej strony, SurveyMonkey zapewnia większą kontrolę, ale jego opanowanie zajmuje nieco więcej czasu. Czy musimy wyświetlać różne pytania w zależności od odpowiedzi? Funkcja Skip Logic w SurveyMonkey jest do tego idealna.

Idealnie nadaje się do głębszych ankiet, takich jak badacze rynku badający zachowania klientów, ale wiąże się z krzywą uczenia się.

Zwycięzca: Jeśli priorytetem jest szybkość, Google Forms jest zdecydowanym zwycięzcą. Jednak SurveyMonkey może być wart poświęcenia dodatkowego czasu, jeśli potrzebujesz większej niestandardowej kontroli.

Funkcja #2: Niestandardowe ustawienia i branding

Ankieta to nie tylko zbieranie odpowiedzi - to rozszerzenie twojej marki.

przez SurveyMonkey Google Forms: Oferuje podstawowe możliwości niestandardowe, pozwalając na zmianę koloru tła i dodanie logo, ale to wszystko. Może się sprawdzić, jeśli prowadzisz wewnętrzną ankietę lub zbierasz odpowiedzi studentów.

SurveyMonkey: Pozwala na niestandardowy branding, od dodania logo po dostosowanie kolorów i układu. Na przykład, jeśli przeprowadzasz ankietę satysfakcji klienta, możesz upewnić się, że ankieta będzie stanowić spójną część doświadczenia marki.

Zwycięzca: Opcje projektowania SurveyMonkey dają mu zdecydowaną przewagę, jeśli chcesz zaimponować swoim odbiorcom.

Funkcja #3: Gromadzenie i analiza danych

przez Formularze Google Oba narzędzia działają dobrze, ale na różne sposoby.

Formularze Google: Bez trudu integrują się z Arkuszami Google, zapewniając dostęp do odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Na przykład, właśnie wprowadziłeś na rynek nowy produkt i wysłałeś ankietę do swoich niestandardowych klientów.

W miarę napływania odpowiedzi, są one automatycznie kompilowane w Arkuszu Google, co pozwala szybko analizować wyniki zadowolenia lub identyfikować potencjalne ulepszenia produktu.

SurveyMonkey: Umożliwia dalszą analizę dzięki wbudowanym funkcjom oprogramowanie do analizy ankiet oferujące wykresy, grafy i zaawansowane raportowanie.

Zwycięzca: Jeśli zarządzasz obsługą klienta i musisz analizować trendy opinii w czasie, funkcje raportowania SurveyMonkey pozwalają generować dopracowane, łatwe do odczytania raporty - bez konieczności eksportowania.

Formularze Google vs. SurveyMonkey na Reddit

Wybierając między Google Forms a SurveyMonkey, czasami najlepsze spostrzeżenia pochodzą od tych, którzy używają tych narzędzi na co dzień. Zwróciliśmy się więc do Reddit, aby zobaczyć, co mówią prawdziwi użytkownicy - a ich opinie oferują kilka cennych spostrzeżeń.

Dla tych, którzy priorytetowo traktują prostotę i bezproblemową integrację, Google Formularze zdobywają uznanie. Użytkownik Reddit catcheroni doskonale to podsumowuje:

It's Free, it's simple, and it has a super simple integration with Arkusze Google, which I use a lot.

catcheroni

To sprawia, że Formularze Google są najlepszą opcją dla użytkowników, którzy potrzebują szybkiego i łatwego sposobu na zbieranie odpowiedzi i natychmiastową analizę danych w Arkuszach Google.

Z drugiej strony, SurveyMonkey ma również lojalnych użytkowników, którzy doceniają wyważenie łatwości i funkcji torresburriel pisze:

_Używamy SurveyMonkey. Jest prosty, niedrogi i łatwy dla uczestników

torresburriel

Ta opinia podkreśla siłę SurveyMonkey w zapewnianiu intuicyjnego doświadczenia zarówno dla twórców ankiet, jak i respondentów, zwłaszcza gdy szukają bardziej zaawansowanych niestandardowych rozwiązań.

Jaki jest więc werdykt? Oba narzędzia mają swoje mocne strony, w zależności od potrzeb, ale bezpośrednie opinie użytkowników dają jaśniejszy obraz tego, które z nich może najlepiej pasować do twoich projektów.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Google Forms vs. SurveyMonkey

Jeśli Formularze Google lub SurveyMonkey nie oferują zaawansowanych funkcji lub elastyczności, których potrzebujesz, być może nadszedł czas, aby zbadać inne opcje. Mnóstwo Konkurenci dla Google Forms i Alternatywy dla SurveyMonkey są dostępne, ale jedna się wyróżnia - ClickUp .

ClickUp umożliwia tworzenie formularzy, automatycznie konwertuje odpowiedzi na zadania, które można wykonać, płynnie integruje się z cyklami pracy i oferuje analizę danych w czasie rzeczywistym za pomocą konfigurowalnych pulpitów.

To zakończone rozwiązanie, które wykracza poza proste tworzenie formularzy.

Oto jak ClickUp może uprościć Twoją pracę:

1. Widok formularza

Przekształcaj odpowiedzi z ankiet w zadania, które można wykorzystać dzięki ClickUp Form View

Podczas zbierania opinii klientów, zamiast ręcznie wprowadzać odpowiedzi do osobnego systemu, Widok formularza ClickUp automatycznie przekształca te odpowiedzi w zadania dla Twojego zespołu.

Możliwość zastosowania logiki warunkowej w formularzach czyni ją jeszcze potężniejszą -umożliwiając wyświetlanie konkretnych pytań na podstawie poprzednich odpowiedzi, zapewniając przechwytywanie bardziej istotnych danych od respondentów.

Każde przesłane zgłoszenie staje się możliwym do wykonania zadaniem, nad którym Twój zespół może natychmiast pracować, usprawniając cały proces.

Załóżmy na przykład, że prowadzisz sklep internetowy i wysyłasz ankiety po zakupie. Dzięki widokowi formularza każda odpowiedź, niezależnie od tego, czy jest to pozytywna recenzja, czy skarga, staje się zadaniem przypisanym do odpowiedniego członka zespołu. Eliminuje to ręczne śledzenie i zapewnia, że nic nie umknie uwadze.

2. Zarządzanie zadaniami

Automatycznie zamieniaj przesłane formularze w zadania i utrzymuj swój zespół w zgodzie z zadaniami ClickUp

Prawdziwa moc ClickUp leży w jego zdolności do połączenia wszystkiego. Kiedy ktoś przesyła formularz, możesz automatycznie przekształcić go w zadanie Zadanie ClickUp , przypisz je do członka zespołu i ustaw terminy.

Załóżmy, że przeprowadzasz ankietę opinii klientów po wprowadzeniu produktu na rynek. Zamiast ręcznie sortować odpowiedzi, ClickUp Tasks może automatycznie przypisać każdą odpowiedź jako zadanie do odpowiedniego działu.

Na przykład, pozytywne opinie mogą zostać przekierowane do działu marketingu w celu uzyskania referencji, podczas gdy problemy z produktem mogą trafić bezpośrednio do działu obsługi klienta w celu podjęcia dalszych działań. W ten sposób żadna opinia nie zostanie pominięta, a każde zadanie jest śledzone od początku do końca.

Innymi słowy, w przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi ankietowych, ClickUp wykracza poza dane powstania formularza i integruje się bezpośrednio z jego oprogramowaniem do zarządzania zadaniami co czyni go idealnym rozwiązaniem dla Teams, które muszą podejmować działania w oparciu o otrzymane informacje zwrotne

Niezależnie od tego, czy zarządzasz opiniami klientów, czy wewnętrznymi prośbami, ClickUp zapewnia, że każde przesłane zgłoszenie jest obsługiwane sprawnie i śledzone od początku do końca.

3. Szablony opinii

Łatwo zbieraj, organizuj i ustalaj priorytety opinii dzięki szablonowi formularza opinii ClickUp

ClickUp oferuje również gotowe rozwiązania, takie jak Szablon formularza opinii ClickUp . Ten szablon jest idealny do zbierania i organizowania opinii w jednym miejscu.

Niezależnie od tego, czy zbierasz opinie pracowników, czy ankietujesz użytkowników na temat swojego produktu, opinie są natychmiast uporządkowane w celu łatwej analizy. Szablon można niestandardowo dostosować do własnych potrzeb, uzyskując pożądane dane.

Załóżmy na przykład, że kierujesz zespołem ds. powodzenia klienta i wysyłasz ankietę dotyczącą nowej funkcji. Szablon formularza opinii kategoryzuje i nadaje priorytet każdej odpowiedzi, ułatwiając identyfikację problemów, którymi należy się zająć w pierwszej kolejności.

Ponadto widok Tablicy Ogólnych Rekomendacji zapewnia przestrzeń do burzy mózgów i przechowywania wszystkich pomysłów związanych z opiniami.

4. Automatyzacja i analityka

ClickUp wykracza poza formularze - automatyzacja całego procesu. Dzięki Automatyzacja ClickUp można ustawić cykl pracy na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie.

Na przykład, jeśli ktoś wybierze odpowiedź negatywną, ClickUp może automatycznie przypisać zadanie uzupełniające do zespołu obsługi klienta. Lub, jeśli ankieta ujawni problem o wysokim priorytecie, możesz wyzwalacz alert do natychmiastowego działania.

Wizualizuj kluczowe dane i monitoruj postępy w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom ClickUp

Ale to nie wszystko Pulpity ClickUp'a zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można monitorować trendy, śledzić wskaźniki odpowiedzi i wizualizować dane bez opuszczania platformy.

Chcesz zaprezentować wyniki ankiety na spotkaniu? Wbudowane pulpity pozwalają na generowanie raportów w ciągu kilku sekund, dzięki czemu dane można natychmiast wykorzystać.

ClickUp to nie tylko narzędzie - to zakończone rozwiązanie dla teamów, które chcą zrobić więcej ze swoimi ankietami.

Zdolność ClickUp do integracji formularzy, zadań, automatyzacji i wglądu w czasie rzeczywistym sprawia, że jest to przełomowe rozwiązanie dla każdego, kto chce przekształcić dane w działanie.

Twórz wydajne formularze i ankiety za pomocą ClickUp

Zarówno Formularze Google, jak i SurveyMonkey oferują unikalne zalety, dzięki czemu nadają się do różnych zastosowań.

Google Forms to świetne darmowe narzędzie do tworzenia prostych ankiet i formularzy z podstawowymi funkcjami w ekosystemie Google. SurveyMonkey jest idealny, jeśli chcesz tworzyć ankiety z bardziej zaawansowanymi funkcjami i raportowaniem.

ClickUp, z drugiej strony, zapewnia potężne połączenie tworzenia formularzy i zarządzania projektami, co czyni go wszechstronnym wyborem dla zespołów, które muszą gromadzić i analizować dane w ramach swoich cykli pracy.

Zintegrowane podejście ClickUp oznacza, że każda przesłana ankieta to nie tylko dane - to krok w kierunku ulepszenia biznesu. Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie odpowiedzi w czasie rzeczywistym, automatyzację cyklu pracy w oparciu o informacje zwrotne, czy tworzenie raportów wizualnych, ClickUp pomaga zrobić wszystko szybciej i mądrzej.

Chcesz zobaczyć, jak ClickUp może zmienić Twoje zarządzanie ankietami i zadaniami? Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i poznaj lepszy sposób na pracę!