10 najlepszych darmowych szablonów pulpitów w Arkuszach Google

Kilka aspektów projektu współdziała ze sobą, aby zapewnić jego sprawną funkcję.

Jednak bez ujednoliconego pulpitu projektu, który zapewnia kompleksowy i skonsolidowany przegląd kondycji i statusu projektu, będziesz musiał przeszukiwać długie raporty i arkusze danych, aby uzyskać kluczowe informacje.

W tym miejscu przydaje się szablon pulpitu w Arkuszach Google. Oszczędza on pracy związanej z ustawieniem pulpitu do zarządzania projektami od podstaw. Zamiast tego możesz podłączyć swoje informacje i od razu rozpocząć pracę.

Arkusze Google usprawniają analizę danych i raportowanie, wyświetlając ważne informacje za pomocą wykresów, tabel itp.

W tym artykule dokonujemy przeglądu najlepszych szablonów pulpitów w Arkuszach Google i przedstawiamy alternatywy, które jeszcze bardziej zwiększą wydajność twojego zespołu.

Co wyróżnia dobry szablon pulpitu w Arkuszach Google?

Szablony pulpitów w Arkuszach Google pomagają organizować i wizualizować dane za pomocą elementów takich jak wykresy kołowe i wykresy, ułatwiając interpretację kluczowych wskaźników na pierwszy rzut oka.

Na przykład szablon osi czasu marketingu wydarzeń może pomóc w zarządzaniu wszystkimi kampaniami z jednej przestrzeni. Możesz nawet pobierać dane z arkuszy kalkulacyjnych i źródeł zewnętrznych, takich jak Google Analytics, Salesforce, Github itp. w celu tworzenia wykresów, tabel i wykresów.

Najlepsze jest to, że te konfigurowalne szablony pulpitów są używane w różnych przypadkach użycia do komunikowania kondycji projektu i postępów kluczowym interesariuszom.

Szablon pulpitu w Arkuszach Google powinien zawierać następujące elementy:

Przejrzystość: Szablon powinien prezentować dane w przejrzysty sposób za pomocą wykresów, tabel i innych elementów wizualnych oraz podkreślać ważne informacje bez bałaganu

Szablon powinien prezentować dane w przejrzysty sposób za pomocą wykresów, tabel i innych elementów wizualnych oraz podkreślać ważne informacje bez bałaganu Niestandardowość: Użytkownicy powinni być w stanie modyfikować szablonPulpit Arkuszy Google aby dopasować go do swoich potrzeb, w tym dostosować układ, kolory i źródła danych

Użytkownicy powinni być w stanie modyfikować szablonPulpit Arkuszy Google aby dopasować go do swoich potrzeb, w tym dostosować układ, kolory i źródła danych Interaktywność: Funkcje takie jak rozwijane menu lub suwaki zwiększają zaangażowanie użytkowników, umożliwiając dynamiczną eksplorację danych

Funkcje takie jak rozwijane menu lub suwaki zwiększają zaangażowanie użytkowników, umożliwiając dynamiczną eksplorację danych Automatyzacja: Możliwość automatycznej aktualizacji danych zapewnia, że użytkownicy zawsze mają dostęp do najnowszych informacji

Możliwość automatycznej aktualizacji danych zapewnia, że użytkownicy zawsze mają dostęp do najnowszych informacji Łatwość użytkowania: Prosty interfejs z intuicyjną nawigacją pomaga wszystkim teamom w organizacji efektywnie zarządzać i analizować dane

Darmowe szablony pulpitów w Arkuszach Google

Chociaż Arkusze Google mają kilka szablonów pulpitów, przygotowaliśmy listę pięciu darmowych szablonów Arkuszy Google dostępnych w Internecie.

1. Szablon raportowania ruchu w witrynie dla Arkuszy Google wg Coefficient

przez Współczynnik Współczynnik Szablon raportowania ruchu w witrynie dla Arkuszy Google według współczynnika łączy się z kontem Google Analytics i automatycznie pobiera dane, zapewniając kompleksowy przegląd wydajności witryny.

Możesz analizować zachowanie odbiorców, badać kanały pozyskiwania ruchu, identyfikować najpopularniejsze strony i nie tylko - wszystko w jednym miejscu

Szablon podsumowuje również najważniejsze wskaźniki Google Analytics, pomagając w ustawieniu celów i podejmowaniu decyzji opartych na danych.

Ten szablon pulpitu w Arkuszach Google jest cennym narzędziem do analizy witryny, ponieważ:

Zapewnia wizualizację wydajności witryny w czasie rzeczywistym, konsolidując dane dla łatwego dostępu

Umożliwia dogłębną analizę źródeł ruchu i wskaźników zaangażowania użytkowników

Upraszcza raportowanie dzięki automatyzacji ekstrakcji danych, oszczędzając czas i redukując błędy

2. Szablon pulpitu arkusza kalkulacyjnego analizy attrition by Szablon.net

via Szablon.net Strategie zatrzymywania pracowników nie polegają tylko na zatrzymywaniu ludzi w firmie, ale także na dbaniu o ich zadowolenie. 😁

The Szablon pulpitu analizy attrition w Arkuszu Google od Template.net umożliwia wizualizację i śledzenie trendów odejść bez wysiłku.

Dzięki takiemu pulpitowi analitycznemu decydenci mogą uzyskać wgląd w rozmieszczenie talentów w każdym dziale organizacji.

Zespoły HR mogą korzystać z tego szablonu pulpitu w Arkuszach Google, aby wizualizować trendy rotacji pracowników i identyfikować kluczowe czynniki wpływające na odejścia, tworząc podstawy do tworzenia strategii pozyskiwania i zatrzymywania talentów.

3. Szablon pulpitu wielu projektów od Szablon.net

przez Szablon.net Jako kierownik projektu jesteś odpowiedzialny za powodzenie wielu projektów.

Na Szablon pulpitu wielu projektów od Szablon.net to łatwy w użyciu szablon osi czasu projektu, który pozwala śledzić wszystkie projekty w jednym miejscu.

Po wprowadzeniu danych projektu do arkusza, zapewnia on szczegółowy wgląd we wszystkie aspekty projektu, od oceny ryzyka po budżetowanie. Dzięki możliwości śledzenia problemów, monitorowania i alokacji zasobów, szablon ten pomaga w całościowym zarządzaniu projektami i podejmowaniu strategicznych decyzji. Szablony do zarządzania projektami w Arkuszach Google można dostosować do potrzeb organizacyjnych i uzyskać ujednolicony przegląd wskaźników, zależności, zadań i kamieni milowych projektu.

4. Szablon pulpitu obliczeniowego FTE by Szablon.net

przez Szablon.net Firmy mierzą ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC), aby ocenić obciążenia związane z zatrudnianiem i bieżącą listę płac w określonych ramach czasowych. W oparciu o ich godziny pracy, pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin są liczeni jako ułamek pracowników pełnoetatowych.

Ekwiwalent pełnego czasu pracy Szablon pulpitu obliczeniowego FTE od Template.net pomaga w optymalnym wykorzystaniu zasobów poprzez mapę FTE z zapotrzebowaniem na zasoby w projektach. Analizując dane historyczne i tworząc prognozy na przyszłość, pomaga zespołom HR planować przyszłe potrzeby kadrowe.

5. Szablon pulpitu zaangażowania użytkowników od Template.net

przez Szablon.net The Szablon pulpitu zaangażowania użytkowników od Template.net zapewnia kompleksowy przegląd danych dotyczących interakcji z klientami w określonych okresach czasu, pomagając w tworzeniu strategii zaangażowania użytkowników.

Użyj tego szablonu pulpitu analitycznego do monitorowania aktywności użytkowników, wskaźników retencji i trendów zaangażowania. Zapewnia on wizualną reprezentację danych w celu szybkiego wglądu i umożliwia śledzenie wielu wskaźników zaangażowania.

Limity korzystania z Arkuszy Google dla pulpitów nawigacyjnych

Korzystanie z szablonów Arkuszy Google do pulpitów wydaje się dobrym wyborem, jeśli jesteś zaznajomiony z tym narzędziem.

Ma ono jednak swoje ograniczenia, takie jak:

Ręczne wprowadzanie danych: Szablony pulpitów w Arkuszach Google z unikalnymi formatami arkuszy danych wymagają ręcznego wprowadzania danych

Szablony pulpitów w Arkuszach Google z unikalnymi formatami arkuszy danych wymagają ręcznego wprowadzania danych Słaba skalowalność: Jeśli twoje dane rosną z sekundy na sekundę, Arkusze Google mogą pozostawać w tyle, szczególnie w przypadku większych organizacji pracujących na ogromnych ilościach danych

Jeśli twoje dane rosną z sekundy na sekundę, Arkusze Google mogą pozostawać w tyle, szczególnie w przypadku większych organizacji pracujących na ogromnych ilościach danych Limity szyfrowania: Przy ograniczonych funkcjach bezpieczeństwa danych, udostępnianie wrażliwych danych wielu współpracownikom może prowadzić do ich uszkodzenia i naruszenia

Przy ograniczonych funkcjach bezpieczeństwa danych, udostępnianie wrażliwych danych wielu współpracownikom może prowadzić do ich uszkodzenia i naruszenia Wyzwania związane z dostosowywaniem: Niektóre szablony są trudne do dostosowania, gdy nie rozumie się, jak formuły i funkcje działają w szablonie, a wprowadzanie zmian może powodować nieoczekiwane błędy

Alternatywne szablony pulpitu w Arkuszach Google

Szablony pulpitów Arkuszy Google są łatwe w użyciu, ale brakuje im zaawansowanych funkcji współpracy i niestandardowych.

Aby uzyskać zaawansowane funkcje raportowania, potrzebujesz oprogramowanie pulpitu nawigacyjnego które pomaga śledzić status projektu, współpracować z zespołem, przekazywać oczekiwania członkom zespołu i uzyskiwać szczegółowe informacje dla interesariuszy - wszystko w czasie rzeczywistym. ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania wydajnością i projektami, na której można łatwo stworzyć niestandardowy pulpit, na przykład do przeglądów sprzedaży. A to tylko jeden z nich. Od kampanii marketingowych i planowania sprintów po raportowanie potoku CRM, przypadki użycia są nieograniczone. ⚡️

Posiada bibliotekę wstępnie zaprojektowanych i konfigurowalnych szablonów pulpitów, które integrują się z narzędziami w stosie technologicznym w celu automatycznego przesyłania danych, zmniejszając wysiłek ręczny i czas.

1. Szablon pulpitu do zarządzania projektami ClickUp

Szablon pulpitu zarządzania projektami ClickUp

Szablon Szablon pulpitu do zarządzania projektami od ClickUp upraszcza zarządzanie projektami, zapewniając wyznaczoną i wstępnie zbudowaną przestrzeń do wizualizacji pracy poprzez starannie zorganizowane foldery i podfoldery dla każdej fazy projektu.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Synchronizować się z interesariuszami : Dzięki funkcjom współpracy w czasie rzeczywistym, wysyłać wszystkim w zespole aktualne informacje o statusie projektu

: Dzięki funkcjom współpracy w czasie rzeczywistym, wysyłać wszystkim w zespole aktualne informacje o statusie projektu Zarządzać zadaniami : Śledzić zadania oraz kategoryzować je i nadawać im priorytety za pomocą sześciu niestandardowych statusów, kolorowych etykiet, etykiet priorytetów itp.

: Śledzić zadania oraz kategoryzować je i nadawać im priorytety za pomocą sześciu niestandardowych statusów, kolorowych etykiet, etykiet priorytetów itp. Ustaw i śledź cele: UstawCele SMART dla swojego zespołu, wyznaczaj terminy, monitoruj postępy, mapuj zależności i ustaw przypomnienia, aby skutecznie realizować cele

Zobacz swoją pracę na wiele sposobów, od list i tablic Kanban po wykresy Gantta i nie tylko, dzięki ClickUp Views

To pulpit do zarządzania projektami umożliwia widok całego potoku projektów w scentralizowanej lokalizacji. Jest to kompleksowe rozwiązanie do efektywnego planowania projektów i unikania niepowodzeń.

Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj Dokumenty ClickUp do tworzenia map drogowych projektów, wiki, baz wiedzy i nie tylko. Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym i przekształcaj pomysły w wykonalne zadania, aby połączyć dokumenty z cyklem pracy.

2. Szablon raportu ClickUp Analytics

Szablon raportu analitycznego ClickUp

Zarządzanie i zrozumienie analityki może czasami przypominać rozwiązywanie kostki Rubika z zawiązanymi oczami. Szablon raportowania Analytics firmy ClickUp upraszcza proces i pomaga rzucić światło na dane.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Wizualizować złożone dane: Przekształcać złożone ustawienia danych w eleganckie wykresy i diagramy, które opowiadają historię na pierwszy rzut oka

Przekształcać złożone ustawienia danych w eleganckie wykresy i diagramy, które opowiadają historię na pierwszy rzut oka Śledzić KPI: Monitorować wskaźniki, które mają największe znaczenie dla podejmowania mądrzejszych decyzji biznesowych, w tym koszt pozyskania, współczynnik klikalności, typy sesji itp.

Monitorować wskaźniki, które mają największe znaczenie dla podejmowania mądrzejszych decyzji biznesowych, w tym koszt pozyskania, współczynnik klikalności, typy sesji itp. Wykrywanie trendów i wzorców: Odkrywanie spostrzeżeń z danych, które prowadzą do strategii działania i możliwości rozwoju Pulpity ClickUp pomagają łatwo zrozumieć złożone ustawienia danych za pomocą wykresów, diagramów i innych narzędzi do wizualizacji.

Uzyskaj wysokopoziomowy przegląd całego cyklu pracy dzięki pulpitom ClickUp

W zależności od celów, możesz dostosować go do wizualizacji wydajności inicjatyw marketingowych, śledzenia danych sprzedażowych za pomocą niestandardowych obliczeń, monitorowania kluczowych trendów zaangażowania klientów w różnych segmentach i uzyskiwania wglądu w sprint dla zwinnych projektów.

💡 Pro Tip: Jesteś nowy w tworzeniu pulpitów? Skorzystaj z poniższych wskazówek przykłady pulpitów aby zbudować jeden dla swojego projektu i przekazać kluczowe informacje szybko i przejrzyście.

3. Szablon raportu marketingu cyfrowego ClickUp

Szablon raportu z marketingu cyfrowego

Szablon raportu marketingu cyfrowego ClickUp sprawia, że śledzenie kampanii jest łatwe jak bułka z masłem - nie wymaga umiejętności pieczenia. 🍰

Ten szablon analityki marketingowej został zaprojektowany, aby pomóc w monitorowaniu i analizowaniu strategii i wysiłków marketingowych, zapewniając, że nigdy nie stracisz śledzenia swoich celów.

Oto jak upraszcza ten proces:

Centralny hub danych: Wizualizacja wydajności w różnych kanałach z aktualizowanymi w czasie rzeczywistym ważnymi kluczowymi wskaźnikami wydajności

Wizualizacja wydajności w różnych kanałach z aktualizowanymi w czasie rzeczywistym ważnymi kluczowymi wskaźnikami wydajności Konfigurowalne widoki: Dostosuj pulpit marketingowy do swojego cyklu pracy za pomocą widoków listy, pulpitu lub kalendarza

Dostosuj pulpit marketingowy do swojego cyklu pracy za pomocą widoków listy, pulpitu lub kalendarza Współpraca w czasie rzeczywistym: Udostępnianie spostrzeżeń i aktualizacji swojemu zespołowi i kierownictwu, przyjmowanie informacji zwrotnych i korygowanie strategii

Porada profesjonalisty: ClickUp Brain , wbudowany asystent ClickUp AI, pomaga tworzyć szczegółowe ankiety do badań rynkowych i analizy nastrojów klientów. Narzędzie do pisania AI może podsumowywać dokumenty, wyniki badań i długie wątki e-mail, aby uzyskać konkretne punkty danych do dokładnego raportowania.

Edytuj notatki za pomocą AI, wyjaśniaj lub upraszczaj złożone pomysły, podsumowuj i nie tylko dzięki ClickUp Brain

4. Szablon mapy drogowej ClickUp IT

Szablon mapy drogowej ClickUp IT Gantt Chart Template

Dla kierowników projektów poruszanie się po świecie projektów IT może przypominać sterowanie statkiem po wzburzonym morzu. Szablon mapy drogowej IT ClickUp jest godnym zaufania kompasem, prowadzącym do strategicznego powodzenia.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Wyznaczyć kurs: Nakreślić długoterminowe inicjatywy IT, od migracji do chmury po aktualizacje zabezpieczeń, zapewniając zgodność każdego projektu z celami organizacji

Nakreślić długoterminowe inicjatywy IT, od migracji do chmury po aktualizacje zabezpieczeń, zapewniając zgodność każdego projektu z celami organizacji Wizualizować postępy: Używać niestandardowych widoków, takich jak "Project Lobby" i "Teams Bandwidth", aby monitorować postępy projektów

Używać niestandardowych widoków, takich jak "Project Lobby" i "Teams Bandwidth", aby monitorować postępy projektów Trzymanie się harmonogramu: Ustawienie możliwych do śledzenia celów, terminów i kamieni milowych, aby utrzymać projekty na właściwym torze

Ustawienie możliwych do śledzenia celów, terminów i kamieni milowych, aby utrzymać projekty na właściwym torze Automatyzacja zadań: UżyjAutomatyzacja ClickUp do tworzenia wyzwalaczy opartych na regułach dla rutynowych działań, takich jak wysyłanie powiadomień o zmianie statusu zadania i przypomnień o tworzeniu raportów z postępu prac

Łatwo automatyzuj rutynowe zadania za pomocą gotowych automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb

💡Pro Tip: Utwórz szablon pulpit zadań aby uzyskać 360-stopniowy widok postępu zadania na wszystkich etapach rozwoju, testowania i integracji. Używaj go do mapowania zależności, identyfikowania opóźnień i zapewniania sprawnego i terminowego przebiegu projektów.

5. Szablon raportu marketingowego ClickUp

Szablon raportu marketingowego ClickUp

Marketerzy używają Szablon raportowania marketingowego ClickUp do śledzenia wskaźników KPI, wskaźników wydajności kampanii, analityki strony internetowej i wskaźników konwersji oraz zapewnienia zgodności między strategią a realizacją.

Oto jak zespoły marketingowe korzystają z tego szablonu:

Śledzenie postępów: Tworzenie zadań z niestandardowymi statusami w celu śledzenia postępów każdego działania marketingowego

Tworzenie zadań z niestandardowymi statusami w celu śledzenia postępów każdego działania marketingowego Analiza i prezentacja metryk: Zbierz wszystkie metryki kampanii, aby zidentyfikować możliwości rozwoju dzięki temu szablonowi pulpitu marketingowego

Zbierz wszystkie metryki kampanii, aby zidentyfikować możliwości rozwoju dzięki temu szablonowi pulpitu marketingowego Zarządzanie projektami: Przypisywanie zadań członkom zespołu, wyznaczanie osi czasu, ustawianie przypomnień o terminach oraz dodawanie priorytetów i zależności dla każdej kampanii

Spraw, aby raportowanie było łatwe i wnikliwe dzięki ClickUp

Szablony pulpitów w Arkuszach Google umożliwiają raportowanie i podejmowanie decyzji w oparciu o dane w kilku prostych krokach. Jednak znalezienie szablonu Arkuszy Google odpowiadającego wszystkim potrzebom i preferencjom jest trudne, a niestandardowe dostosowanie tych szablonów jest jeszcze trudniejsze.

Dzięki obszernej galerii szablonów gotowych do użycia, darmowych i w pełni konfigurowalnych szablonów pulpitów w ClickUp, możesz podnieść poziom raportowania i analityki biznesowej.

Oprócz stworzenia dynamicznego pulpitu z ujednoliconym przeglądem najważniejszych wskaźników, możesz użyć ClickUp Docs do współpracy z zespołem przy tworzeniu raportów i poprosić ClickUp Brain o automatyzację pisania raportów.

Dzięki konfigurowalnym widokom możesz zobaczyć zadania z terminami, osobami przypisanymi, zależnościami i priorytetami w kalendarzu lub na tablicy Kanban, aby uzyskać lepszą widoczność postępów. Niezależnie od tego, czy chcesz zarządzać projektami, śledzić kampanie marketingowe, czy mierzyć kluczowe wskaźniki marketingowe, ClickUp pomoże Ci odnieść sukces.

