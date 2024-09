15 przykładów tablic Trello dla różnych przypadków użycia

Jeśli zapytasz dobrze działający zespół Agile o ich sekret powodzenia, prawdopodobnie usłyszysz wiele o "Tablicy"

A Tablica Kanban to narzędzie do zarządzania cyklem pracy, które zwiększa widoczność, identyfikuje wąskie gardła i skutecznie równoważy obciążenie pracą.

W miarę jak projekty stają się coraz bardziej złożone, utrzymanie porządku staje się niezbędne. Dlatego tak wiele teamów korzysta z tablic Kanban, aby usprawnić swój cykl pracy.

Trello, część pakietu Atlassian, to wizualne narzędzie do zarządzania projektami, które jest idealne zarówno dla zespołów pracujących w biurze, jak i zdalnie. Szablony tablic Trello oferują łatwy sposób na planowanie złożonych procesów biznesowych i cykli pracy, działając jako plan dla projektów.

W tym artykule omówimy najlepsze przykłady tablic Trello i zbadamy, w jaki sposób mogą one zwiększyć wydajność w różnych scenariuszach.

Porównamy również ClickUp i Trello aby określić, który z nich jest najlepszy dla Twoich potrzeb.

15 przykładów tablic Trello zwiększających wydajność

Marketing

przez Trello Jeśli zamierzasz przenieść swój biznes do Internetu, to Szablon do planowania zadań na stronie internetowej według Trello jest dokładnie tym, czego potrzebujesz, aby dotrzeć do celu. Przeprowadzi Cię przez każdy krok, od planowania i projektowania do uruchomienia i utworzenia kopii zapasowej profesjonalnie wyglądającego bloga lub witryny, a wszystko to w 10 prostych krokach

Każdy krok zawiera kompleksową listę kontrolną dla teamów marketingowych, ułatwiającą śledzenie postępów do momentu uruchomienia strony. Jeśli masz już stronę internetową, ta tablica może również pomóc ci w odświeżeniu jej projektu i poprawie komfortu użytkowania.

Pro tip: Dla osób pracujących nad projektami stron internetowych w Trello Import Power-Up zmienia zasady gry. Pozwala użytkownikom zaimportować listę stron z istniejącej witryny lub zarys stron dla nowej witryny. Dodatkowo może wprowadzać niestandardowe dane pól, takie jak informacje z Google Analytics, bezpośrednio do Trello podczas ustawiania kart.

Sprzedaż

przez Trello The Szablon CRM i Sales Pipeline by Crmble przekształca cykl pracy w atrakcyjny wizualnie i zorganizowany pipeline, ułatwiając śledzenie każdego potencjalnego klienta od początku do końca.

Konfigurowalne karty pozwalają dodawać szczegóły leadów, notatki i terminy, idealnie dopasowując się do unikalnych potrzeb. Funkcje CRM szablonu pomagają zarządzać interakcjami z klientami bezpośrednio w Trello, przechowując wszystkie informacje w jednym poręcznym miejscu. Ponadto śledzenie postępów i wizualne przeglądy zapewniają szczegółową widoczność wszystkich zadań.

Nowo dodana funkcja obejmuje przycisk WhatsApp obok numeru telefonu kontaktu, umożliwiając bezpośrednie przejście do rozmowy WhatsApp z tablic Trello.

Zasoby ludzkie (HR)

przez Trello The Szablon potoku rekrutacyjnego według Trello jest najlepszym sprzymierzeńcem w usprawnianiu procesu rekrutacji. Zamienia rekrutacyjny chaos w dobrze zorganizowany, wizualny pipeline, prowadzący od pozyskania kandydatów do ostatecznych decyzji o zatrudnieniu.

Dzięki załączeniu opisów stanowisk do karty każdej pozycji, można bez wysiłku śledzić i aktualizować drogę każdego kandydata. Karty Trello umożliwiają przechowywanie szczegółowych informacji o kandydatach, notatek z rozmów kwalifikacyjnych i kolejnych kroków - wszystko w jednym miejscu. Oznacza to koniec z szukaniem informacji lub śledzeniem obiecujących kandydatów.

Dodatkowo, wizualny układ szablonu zapewnia szybki wgląd w proces rekrutacji, pomagając dostrzec wąskie gardła i śledzić terminy.

Zarządzanie produktem

przez Trello The Szablon mapy drogowej produktu dla Trello to klucz do opanowania zarządzania produktem z polotem. Przekształca wizję produktu w dynamiczną, praktyczną mapę drogową, dzięki czemu złożone planowanie nie wymaga wysiłku.

Używaj go do ustalania priorytetów żądań funkcji dla nadchodzących sprintów, tworząc przejrzysty proces rozwoju dla swojego zespołu Agile. Organizuj historie użytkowników i opinie klientów bezpośrednio na każdej karcie funkcji , ułatwiając odwoływanie się do krytycznych szczegółów.

Prosta tablica projektu zapewnia spójność poprzez zastosowanie tych samych ram do każdego pomysłu na funkcję, podczas gdy listy kontrolne określają wymagania dotyczące rozwoju i projektowania w celu sprawnego wdrożenia. Ponadto dodawanie punktów fabularnych do kart może usprawnić planowanie sprintów i lepiej zarządzać obciążeniem pracą zespołu.

Czytaj więcej: Rodzaje podejść i metodologii zarządzania projektami

Obsługa klienta

przez Trello The Szablon do obsługi klienta w Trello można dostosować w zależności od potrzeb, aby poprawić jakość obsługi klienta.

Po przesłaniu formularza zgłoszenia wsparcia lub otrzymaniu e-maila na adres pomocy technicznej, na liście "Przychodzące zgłoszenie wsparcia " automatycznie tworzona jest karta, na której zapisywane są wszystkie szczegóły. Stamtąd można dodać odpowiednich członków Teams i przenieść kartę na listę Przypisane.

Gdy zespół pracuje nad zgłoszeniem, aktualizuje status karty, przenosząc ją na listę "W toku". Jeśli potrzebna jest weryfikacja, wystarczy użyć etykiety "Oczekuje na zatwierdzenie". Gdy problem zostanie rozwiązany, karta zostanie przeniesiona na listę "Rozwiązane", co zakończy proces.

Szablon ten usprawnia cykl pracy zespołu wsparcia, utrzymując wszystko uporządkowane i dostępne w Trello.

IT

przez Trello Zespół inżynierów Trello stworzył aplikację Szablon Kanban aby usprawnić zarządzanie cyklem pracy. Z sześcioma listami: Backlog, *Projekt, *Do zrobienia, *Przegląd kodu, *Testowanie i *Zrobione, jest to idealny wybór dla teamów inżynieryjnych, które chcą w przejrzysty sposób mapować swój proces rozwoju.

Dodatkowo, tablicę Trello można rozszerzyć o dodatkowe funkcje dla narzędzi projektowych, takich jak InVision czy Figma, integrując te zasoby bezpośrednio z cyklem pracy.

Finanse

przez Trello Śledzenie wydatków może często wydawać się przytłaczające, zwłaszcza gdy mamy do czynienia ze złożonymi arkuszami kalkulacyjnymi. Tworzenie i utrzymywanie budżetu w Excelu może być uciążliwe i czasochłonne. Na szczęście Szablon budżetu autorstwa Cedrika Bella oferuje proste rozwiązanie.

Jego przyjazna dla użytkownika i elastyczna konstrukcja pozwala na rejestrowanie każdego wydatku na bieżąco. Po prostu wprowadź swoje wydatki i wszelkie zaległe przelewy do odpowiednich sekcji, a sumy zostaną obliczone na dole.

To proste podejście do zarządzania budżetem. Dla dodatkowej wygody, zintegruj Dysk Google, aby usprawnić zarządzanie danymi i zaoszczędzić czas.

Design

przez Trello The Szablon sprintu projektowego przeprowadza ciebie i twój team przez ustrukturyzowane, określone w czasie podejście do rozwiązywania problemów i innowacji.

Rozpoczniesz od fazy "Zrozumienia", w której wyjaśnisz problem i ustawisz swoje cele. Stamtąd nadchodzi czas na kreatywność w scenie "Diverge", czyli burzy mózgów na temat wszystkich możliwych rozwiązań. Po zebraniu pomysłów należy przejść do etapu "Converge", w którym należy je zawęzić i przekształcić w możliwe do realizacji elementy.

Następnym etapem jest "Prototypowanie", w którym przekształcasz najlepsze pomysły w namacalne projekty i udostępniasz je kierownikowi projektu i współpracownikom, aby zebrać cenne opinie. Ten szablon Trello sprawia, że sprinty projektowe są bardziej wydajne i utrzymują zespół na właściwym torze, dzięki czemu można skupić się na wspólnym tworzeniu niesamowitych rozwiązań.

Operacje

przez Trello The Szablon zarządzania zapasami , obsługiwany przez Smart Fields, upraszcza śledzenie i zarządzanie zapasami, umożliwiając organizowanie elementów zapasów, monitorowanie poziomów zapasów i zarządzanie zamówieniami w jednym miejscu

Szablon pełni funkcję intuicyjnych list dla kategorii takich jak "Zapasy w magazynie", "Niski stan zapasów" i "Zamówienia", ułatwiając śledzenie statusu zapasów na pierwszy rzut oka. Kluczowe dane, takie jak ilości, poziomy zamówień i informacje o dostawcach, można niestandardowo zautomatyzować, aby być na bieżąco bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie dostaw, zarządzanie poziomami zapasów, czy przygotowywanie się do ponownych zamówień, ten przykład tablicy Trello zapewnia przejrzysty widok zapasów. Usprawnia to operacje i pomaga zapobiegać brakom lub nadmiernym zapasom, zapewniając wydajne działanie łańcuchów dostaw.

Prawne

przez Trello The Szablon zarządzania projektami rządowymi na Trello jest idealny do burzenia silosów i zachęcania zespołu do płynnej współpracy, niezależnie od tego, czy zajmujesz się badaniami prawnymi, sprawami klientów czy projektami wewnętrznymi

Oto jak możesz zacząć:

Zacznij od listy "Zasoby", aby mieć pod ręką wszystkie kluczowe dokumenty, harmonogramy spotkań i FAQ

Śledzenie celu i zadań projektu za pomocą listy "Cel projektu" i "Wymagania"

Zarządzaj codziennymi zadaniami za pomocą listy "Do zrobienia" i śledź to, co jest w zawieszeniu za pomocą "Oczekujące"

Oznaczaj problemy na liście "Blokady", świętuj zwycięstwa na liście "Zrobione" i śledź koszty na liście "Budżet i koszty projektu"

Executive

przez Trello Jeśli przygotowujesz się do stworzenia solidnego planu biznesowego, to Szablon Business Plan upraszcza określanie i organizowanie strategii. Wszystko jest podzielone na łatwe do zarządzania listy, dzięki czemu można skupić się na tym, co najważniejsze.

Szablon zawiera poniższe listy:

Dokumenty

Przypadki użycia

Streszczenie

Przegląd firmy

Opis produktu/usługi

Analiza rynku

Badania i rozwój (R&D)

przez Trello The Szablon projektu badawczego został zaprojektowany, aby usprawnić każdy krok procesu badawczego, pomagając ci zachować porządek i koncentrację. Zacznij od zapoznania się z sekcją "Do czego służy ta tablica" - jest to mapa drogowa do zrozumienia, jak korzystać z tablicy i rozpocząć projekt badawczy.

Możesz ustawić połączenie z Calendly, aby automatycznie obsługiwać planowanie. Gdy już to zrobisz, możesz skonfigurować Tablicę tak, aby nowe zaplanowane wywiady były bezpośrednio na nią przesyłane, dzięki czemu wszystko będzie w jednym miejscu, bez konieczności ręcznych aktualizacji.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zrozumieć różnice między wykresem Gantta a tablicą Kanban aby określić, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Podczas gdy wykresy Gantta są idealne dla projektów z dobrze zdefiniowaną osią czasu i zależnościami, tablice Kanban oferują bardzo potrzebną elastyczność projektom, które nie są zgodne z liniową osią czasu.

Powodzenie u klientów

przez Trello The Szablon Trello do zarządzania sukcesem klienta jest niezbędnym narzędziem do usprawnienia relacji z klientami i wdrożeń oprogramowania. Tablica staje się wspólną przestrzenią, w której menedżerowie ds. sukcesu klienta (CSM) i klienci mogą efektywnie współpracować

Znajdująca się na górze lista "Highlights" oferuje stałą widoczność kluczowej dokumentacji i notatek, zapewniając, że wszyscy są zgodni co do sposobu korzystania z tablicy. Lista "Elementy agendy" jest idealna do budowania i udoskonalania agend spotkań, śledzenia notatek i śledzenia elementów działań

Listy "Projekty/inicjatywy" i "Strony trzecie/integracje" pomagają monitorować trwające projekty i integracje, zapewniając jasność co do różnych inicjatyw i tego, w jaki sposób CSM może pomóc. Listy "Żądania funkcji" i "Błędy" mają kluczowe znaczenie dla zarządzania i ustalania priorytetów dla opinii i problemów klientów

Wreszcie, lista "Zakończone" służy jako archiwum zakończonych projektów, błędów i próśb o funkcje, dzięki czemu tablica koncentruje się na krytycznych zadaniach, jednocześnie prezentując wcześniejsze osiągnięcia.

Zawartość

przez Trello Planowanie zawartości może być prawdziwym wyzwaniem - jest czasochłonne i wymaga wielu przemyśleń.

The Szablon harmonogramu zawartości bloga upraszcza proces zarządzania treścią, tworząc przejrzysty harmonogram dla wszystkich nadchodzących postów na blogu, zapewniając, że zawsze jesteś na dobrej drodze do dostarczenia zawartości we właściwym czasie.

Można go użyć do przypisania zadań odpowiednim autorom, zapewniając, że każdy element otrzyma uwagę, na jaką zasługuje. Każda zawartość otrzymuje własną kartę, do której autorzy mogą załączyć linki do ukończonej pracy.

Administracyjny

przez Trello The Szablon do zarządzania codziennymi zadaniami pomaga łatwo wizualizować codzienne zadania do wykonania, dzięki czemu można pozostać zorganizowanym i nigdy nie przegapić zadań zawodowych i osobistych

Aby z niego skorzystać, dodaj zadania do "Backlog", niezależnie od tego, czy są one przeznaczone na dziś, jutro, czy później. Każdego dnia przeciągaj zadania, które planujesz zakończyć, na listę "Do zrobienia dzisiaj". Po zakończeniu przenieś je do "Zrobione dzisiaj".

Takie ustawienia usprawniają zarządzanie zadaniami i zapewniają porządek w pracy.

Tablica Trello - limity

Szablony Trello mają kilka zalet, szczególnie dla małych Business i startupów, ale mają pewne limity.

Darmowa wersja Trello ogranicza obszary robocze do 10 współpracowników, co może być restrykcyjne dla większych teamów, a chociaż tablice Kanban są dostępne we wszystkich planach, funkcje takie jak pulpit, wykresy Gantta, oś czasu i widoki kalendarza są dostępne tylko w płatnych planach.

Wiele zaawansowanych funkcji, takich jak raportowanie, śledzenie czasu i śledzenie wydatków, wymaga integracji z innymi firmami za pośrednictwem dodatków Power-up, które również są dodatkowo płatne.

Wreszcie, komunikacja Teams ogranicza się do komentarzy na kartach Trello, co może nie być wystarczające dla lepszej interakcji.

Przyjrzyjmy się niektórym Alternatywy dla Trello które oferują współpracę w czasie rzeczywistym i zaawansowane funkcje zarządzania zadaniami, a także gotowe do użycia, w pełni konfigurowalne szablony tablic Kanban.

Alternatywy dla Tablicy Trello ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i

Oprogramowanie Kanban zaprojektowane w celu usprawnienia cyklu pracy i zwiększenia wydajności.

To, co wyróżnia ClickUp, to jego zdolność do adaptacji - niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem w zarządzaniu projektami, czy też zaawansowanym użytkownikiem, Widok Tablicy Kanban w ClickUp może rozciągać się i skalować do dowolnej wielkości zespołu, aby pomóc w zarządzaniu zadaniami w elastycznym systemie Kanban.

Łatwe zarządzanie zadaniami i projektami dzięki w pełni konfigurowalnemu widokowi Tablicy Kanban ClickUp

Możesz dostosować widok Kanban, aby uporządkować swoje tablice według statusu, osoby przypisanej, priorytetów i nie tylko. Widok "Wszystko" pozwala na obsługę wielu obciążeń pracą jednocześnie. Niestandardowe statusy bezpośrednio na tablicy i łatwe przenoszenie zadań w ramach cyklu pracy za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania.

Dodatkowo, "Pasek działań zbiorczych" umożliwia aktualizację wielu zadań jednocześnie, dzięki czemu jest to wydajne rozwiązanie oprogramowanie do zarządzania projektami .

Uprość zarządzanie projektami dzięki ClickUp's Project Management

Biblioteka ClickUp zawierająca Szablony Tablic Kanban oferuje wstępnie zaprojektowane tablice dopasowane do różnych potrzeb i zwiększające wydajność od samego początku.

Szablony Szablon Kanban od ClickUp zapewnia idealną równowagę między elastycznością a strukturą, umożliwiając wizualizację postępów i łatwe podkreślanie wszelkich wąskich gardeł w przepływie pracy.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-230.png Szablon Tablicy Kanban ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451754&department=pmo Pobierz szablon /%cta/

Szablon tablicy Kanban ClickUp pomoże Ci:

Zwiększyć widoczność zadań dla każdego członka teamu

Podzielić większe projekty na mniejsze, łatwe w zarządzaniu części

Usprawnić komunikację między Teamsami, aby zadania posuwały się naprzód

Bez względu na rodzaj realizowanego projektu, ten szablon Kanban dostarczy ci wszystkiego, czego potrzebujesz, aby zachować organizację i wydajność.

💡 Pro Tip: Jeśli chcesz szybko wygenerować tablice Kanban, ClickUp Brain , asystent AI, może przyspieszyć ten proces poprzez automatyczne tworzenie i organizowanie zadań w oparciu o dane projektu. Wykorzystuje AI do przewidywania potencjalnych problemów i oferowania inteligentnych rekomendacji, dzięki czemu zarządzanie projektami jest bardziej wydajne i intuicyjne.

Popraw cykl pracy i wydajność dzięki ClickUp

Trello jest popularnym narzędziem do zarządzania projektami, a jego szablony mogą stanowić pomocny punkt wyjścia do planowania i zarządzania projektami. Mogą one jednak nie być najbardziej kompleksowym dostępnym rozwiązaniem.

ClickUp to solidna platforma do zarządzania projektami i wydajności, która dostarcza szeroki zakres szablonów obejmujących wszystkie aspekty zarządzania projektami, wraz z niestandardowymi polami i statusami, aby skutecznie śledzić kategorie i postępy.

Dzięki różnym widokom do wizualizacji planu projektu, ClickUp oferuje elastyczność i personalizację, które wyróżniają go na tle konkurencji. Zarejestruj się na ClickUp today for Free.