Jak niestandardowo korzystać z Kalendarza Google?

Pamiętasz, jak zarządzanie harmonogramem oznaczało przeglądanie fizycznego planera lub przyklejanie notatek na całym kalendarzu ściennym? Kodowałeś kolorami i bazgrałeś, aby śledzić wszystko, ale mogło to być niechlujne. Było coś pocieszającego w tym kolorowym kalendarzu, ale nie zawsze był to najbardziej efektywny sposób zarządzania zajętym życiem.

Teraz, dzięki Kalendarzowi Google i innym aplikacjom Planery i aplikacje kalendarza AI , możesz mieć tę samą funkcję, ale za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Z ponad 1.8 miliardów użytkowników Gmaila synchronizacja z Kalendarzem Google sprawia, że jest to najlepszy wybór do śledzenia terminów, spotkań i zadań.

Pokażemy ci, jak niestandardowo dostosować Kalendarz Google do swoich potrzeb i sprawić, by zarządzanie czasem znów było przyjemnością.

Jak niestandardowo dostosować Kalendarz Google

Spersonalizowanie własnego Kalendarza Google może pomóc w utrzymaniu porządku i byciu na bieżąco. Możesz dostosować kolory, ustawić przypomnienia i dostosować godziny pracy do swoich potrzeb.

Oto krótki przewodnik, który pomoże ci zacząć:

1. Przełącz widok

Kalendarz Google oferuje wiele widoków dostosowanych do różnych stylów planowania. Aby przełączyć widok, kliknij żądaną opcję w prawym górnym rogu ekranu.

przez Obszar roboczy Google Oto dostępne opcje:

Dzień: Idealny do skupienia się na harmonogramie konkretnego dnia

Idealny do skupienia się na harmonogramie konkretnego dnia Tydzień: Zapewnia przegląd tygodnia, dzięki czemu dostawca może wizualizować swoje commity w ciągu kilku dni

Zapewnia przegląd tygodnia, dzięki czemu dostawca może wizualizować swoje commity w ciągu kilku dni Miesiąc: Oferuje widok z lotu ptaka na cały miesiąc, idealny do identyfikacji ważnych terminów i kolizji

Oferuje widok z lotu ptaka na cały miesiąc, idealny do identyfikacji ważnych terminów i kolizji Rok: Dostarcza roczny widok kalendarza, pomagając planować długoterminowe wydarzenia i podróże

Dostarcza roczny widok kalendarza, pomagając planować długoterminowe wydarzenia i podróże Schedule: Pokazuje nadchodzące wydarzenia w formacie widocznym na stronielista kontrolna aplikacjiidealny do planowania z uwzględnieniem czasu

Pokazuje nadchodzące wydarzenia w formacie widocznym na stronielista kontrolna aplikacjiidealny do planowania z uwzględnieniem czasu 4 Days: Kompromis pomiędzy widokiem tygodnia i widokiem dnia, wyświetlający cztery dni na ekranie jednocześnie

2. Kodowanie kolorami kalendarza i wydarzeń

Kodowanie kolorami to skuteczny sposób na wizualne uporządkowanie kalendarz online . Przypisując kolory do różnych wydarzeń, zadań lub kalendarzy, można natychmiast odróżnić zobowiązania osobiste od tych związanych z pracą.

Aby dodać nowy kalendarz, kliknij znak + obok pozycji Inne kalendarze i wybierz opcję Utwórz nowy kalendarz.

Pro Tip: Użyj kolorów swojej marki, aby zaplanować spotkania z klientami. To świetny sposób na wizualne uporządkowanie kalendarza i szybką identyfikację ważnych wydarzeń.

Kodowanie kolorami kalendarzy i zadań

Oto jak niestandardowo korzystać z Kalendarza Google, oznaczając zadania kolorami:

W lewym pasku bocznym znajdź kalendarz lub zadanie, które chcesz niestandardowo dostosować w sekcji Moje kalendarze

Najedź kursorem na Zadania lub nazwę kalendarza, kliknij trzy kropki (ikona opcji) i wybierz kolor

Alternatywnie, kliknij Dodaj niestandardowy kolor, aby wybrać z szerszej palety kolorów

Wydarzenia oznaczone kolorami

Wydarzenia można oznaczać kolorami podczas ich tworzenia i późniejszej edycji. Oto jak to zrobić.

Kodowanie kolorami podczas tworzenia nowego wydarzenia

Kliknij przycisk Utwórz w lewym górnym rogu i wybierz opcję Wydarzenie

Dodaj tytuł wydarzenia, czas i inne szczegóły. Następnie kliknij kolorowy przycisk Wydarzenia obok swojego imienia i nazwiska

/%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-610-1400x639.png Tytuł wydarzenia i inne szczegóły /%img/

Wybierz kolor z rozwijanej palety i Zapisz

Wydarzenie oznaczone kolorem zostanie dodane do kalendarza

Pro-Tip: Dodaj dodatkową strefę czasową do Kalendarza Google. Jest to szczególnie przydatne, jeśli pracujesz z klientami lub teamami w różnych częściach świata.

Kodowanie kolorystyczne istniejącego wydarzenia poprzez jego edycję

Znajdź w kalendarzu wydarzenie, które chcesz oznaczyć kolorem i kliknij na nie

Kliknij ikonę ołówka w górnej części pola zadania/wydarzenia, aby otworzyć opcje edycji

Otwórz rozwijaną paletę kolorów obok swojej nazwy, wybierz kolor i zapisz. Wydarzenie zostanie zaktualizowane o nowy kolor.

3. Ustawienie godzin pracy

Zdefiniowanie zwykłych godzin pracy pomaga Kalendarzowi Google automatycznie blokować te godziny. Tworzy to przestrzeń do nieprzerwanej pracy, niezbędnej do skupienia się na złożonych zadaniach lub projektach.

A badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Kalifornijski wykazało, że ponowne skupienie się po rozproszeniu uwagi zajmuje około 23 minut i 15 sekund. Blokując czas na głęboką pracę, można zminimalizować przerwy, zwiększyć wydajność i osiągnąć bardziej znaczący postęp w wykonywaniu ważnych zadań.

Oto jak niestandardowo dostosować Kalendarz Google, aby odzwierciedlał godziny pracy:

Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, aby otworzyć menu ustawień Kalendarza

Przejdź do Godziny pracy w lewym panelu bocznym

Zaznacz opcję Włącz godziny pracy. Następnie ustaw dni i godziny, w których zazwyczaj pracujesz. Kalendarz Google automatycznie zacieni te przedziały czasowe w widoku kalendarza

4. Dodaj niestandardowe przypomnienia i powiadomienia

Aby mieć pewność, że nie przegapisz żadnego ważnego wydarzenia lub terminu, możesz spersonalizować sposób i czas wysyłania powiadomień o przypomnieniach przez Kalendarz Google - za pośrednictwem e-maila lub wyskakujących okienek w przeglądarce, widżetu kalendarza lub aplikacji mobilnej.

Oto jak włączyć powiadomienia w Kalendarzu Google:

Kliknij dowolne wydarzenie w kalendarzu

W wyskakującym oknie wybierz opcję Edytuj wydarzenie

Przewiń do sekcji Powiadomienia

Tutaj możesz dodać powiadomienia (e-mail lub wyskakujące okienko), ustawić czas, w którym chcesz być powiadamiany (np. 10 minut przed wydarzeniem lub jeden dzień wcześniej) lub dodać wiele powiadomień

Pro Tip: Zastanawiasz się, jak szybko niestandardowy Kalendarz Google? Wypróbuj te szablony Free !

Limity korzystania z niestandardowych ustawień Kalendarza Google

Kalendarz Google jest dość elastyczny, ale ma swoje ograniczenia. Wraz ze wzrostem zobowiązań zawodowych może okazać się, że brakuje w nim funkcji zarządzania projektami, współpracy zespołowej i zaawansowanej personalizacji. Aby skorzystać z tych zaawansowanych funkcji, możesz potrzebować dodatkowych narzędzi lub strategii w celu zwiększenia jego funkcji.

Teraz, gdy pokazaliśmy ci, jak niestandardowo korzystać z Kalendarza Google, rozważ także niektóre z jego niedociągnięć:

Ograniczone funkcje zarządzania projektami

Kalendarz Google jest świetny do planowanie pracy , ale brakuje mu wbudowanych narzędzi do zarządzania projektami, takich jak zależności między zadaniami, wykresy Gantta lub szczegółowe cykle pracy.

Brak zaawansowanej priorytetyzacji zadań

Kalendarz Google jest prostym narzędziem do oznaczania wydarzeń, ale nie oferuje zaawansowanych funkcji ustalania priorytetów zadań, co utrudnia obsługę złożonych projektów.

Brak integracji z narzędziami zwiększającymi wydajność

Podczas gdy Kalendarz Google integruje się z Dokumentami Google , Gmailem, Dyskiem i innymi produktami Google, ma ograniczone opcje integracji z zewnętrznymi narzędziami do zarządzania projektami, które oferują bardziej kompleksowy plan.

Słabe możliwości niestandardowe dla powtarzających się zadań

Niestandardowe dostosowywanie powtarzających się wydarzeń lub powtarzających się zadań w Kalendarzu Google może być nieporęczne, zwłaszcza jeśli twój harmonogram jest bardziej zniuansowany niż wbudowane opcje cykliczności.

Na przykład, nie można łatwo ustawić powtarzającego się wydarzenia na coś w rodzaju "w każdą trzecią środę miesiąca z wyjątkiem świąt" bez ręcznego dostosowywania wyjątków za każdym razem.

Podobnie, jeśli chcesz, aby zadanie powtarzało się w ostatni dzień tygodnia każdego kwartału, Kalendarz Google nie oferuje intuicyjnego sposobu bezpośredniego konfigurowania takich niuansów.

Brak funkcji śledzenia czasu

W przeciwieństwie do wyspecjalizowanych oprogramowanie do zarządzania operacjami lub narzędzia do zarządzania projektami, Kalendarz Google nie zawiera funkcji śledzenia czasu, które są krytyczne dla firm lub freelancerów, którzy muszą rejestrować godziny pracy.

Zarządzaj kalendarzem i dostosuj go do swoich potrzeb dzięki ClickUp

Jeśli uważasz, że brak funkcji zwiększających wydajność w Kalendarzu Google powstrzymuje cię, co powiesz na alternatywę? Wypróbuj ClickUp wszechstronna platforma wydajności, która oferuje liczne rozwiązania do zarządzania czasem, tworzenia harmonogramów, ustawienia przypomnień i nie tylko.

ClickUp można łatwo zintegrować z Kalendarzem Google, więc przejście na bardziej rozbudowaną aplikację powinno być proste. ClickUp's Integracja z synchronizacją zadań Kalendarza Google to idealna integracja do lepszego zarządzania ośmioma czasami, terminami i ogólnym harmonogramem całego zespołu.

Natychmiastowa synchronizacja Kalendarza Google i ClickUp

Synchronizując Kalendarz Google i ClickUp, otrzymujesz korzyści w postaci:

Ujednolicony harmonogram: Połącz zadania ClickUp i wydarzenia z Kalendarza Google w jeden widok, aby uzyskać zakończony przegląd harmonogramu. Zaktualizuj zadanie, zobacz zmianę w Google; zaktualizuj wydarzenie, zobacz zmianę w ClickUp

Połącz zadania ClickUp i wydarzenia z Kalendarza Google w jeden widok, aby uzyskać zakończony przegląd harmonogramu. Zaktualizuj zadanie, zobacz zmianę w Google; zaktualizuj wydarzenie, zobacz zmianę w ClickUp Zarządzanie czasem: Przydziel bloki czasowe w Kalendarzu Google specjalnie dla zadań ClickUp, zwiększając skupienie i wydajność

Przydziel bloki czasowe w Kalendarzu Google specjalnie dla zadań ClickUp, zwiększając skupienie i wydajność Natychmiastowe aktualizacje: Natychmiastowe odzwierciedlanie zmian wprowadzonych na obu platformach, zapewniając synchronizację obu kalendarzy

Natychmiastowe odzwierciedlanie zmian wprowadzonych na obu platformach, zapewniając synchronizację obu kalendarzy Konfigurowalne reguły synchronizacji: Wybór zadań do synchronizacji i sposobu ich wyświetlania w kalendarzu

Wybór zadań do synchronizacji i sposobu ich wyświetlania w kalendarzu Szczegóły zadania: Widok szczegółów zadania, komentarzy i załączników bezpośrednio z wydarzeń Kalendarza Google

Dlaczego warto wybrać widok kalendarza ClickUp zamiast Kalendarza Google? Widok kalendarza ClickUp może służyć jako samodzielny

alternatywa dla Kalendarza Google .

Ciesz się bardziej niestandardowym planowaniem i zarządzaniem czasem dzięki ClickUp Calendar View

ClickUp pozwala przełączać się między widokiem listy, widokiem kalendarza i widokiem wykresu Gantta, oferując większą elastyczność niż standardowy układ Kalendarza Google. Prosty interfejs "przeciągnij i upuść" pozwala szybko przenosić zadania i wydarzenia w kalendarzu.

Ponadto, w przeciwieństwie do Kalendarza Google, ClickUp pozwala przypisywać priorytety, śledzić statusy projektów i zarządzać zależnościami z widoku kalendarza. Możesz tworzyć wiele kalendarzy dla różnych projektów lub teamów i przełączać się między nimi bez wysiłku.

To nie wszystko:

Przypomnienia o wydarzeniach, publiczne udostępnianie, oś czasu zadań i wiele więcej w widoku kalendarza ClickUp

Każde wydarzenie w Kalendarzu ClickUp jest bezpośrednio połączone z konkretnym zadaniem . Oznacza to, że możesz szybko uzyskać dostęp do szczegółów zadania, komentarzy i załączników bez opuszczania widoku kalendarza

. Oznacza to, że możesz szybko uzyskać dostęp do szczegółów zadania, komentarzy i załączników bez opuszczania widoku kalendarza Funkcje automatyzacji w ClickUp oszczędzają czas i usprawniają proces zarządzania zadaniami

w ClickUp oszczędzają czas i usprawniają proces zarządzania zadaniami Zaawansowane filtrowanie i niestandardowe ustawienia zapewniają szczegółową kontrolę. Możesz filtrować zadania według projektów, osób przypisanych, statusów i nie tylko, aby skupić się na konkretnych obszarach swojej pracy

zapewniają szczegółową kontrolę. Możesz filtrować zadania według projektów, osób przypisanych, statusów i nie tylko, aby skupić się na konkretnych obszarach swojej pracy Udostępnianie kalendarzy zwiększa efektywność współpracy, umożliwiając płynną pracę nad projektami i zadaniami z wieloma zespołami

Planowanie zadań można dodatkowo usprawnić za pomocą funkcji Szablon listy zadań do zrobienia w kalendarzu ClickUp . Pokonuje on ograniczone możliwości dostosowywania Kalendarza Google, włączając niestandardowe statusy, pola i widoki.

Oto kilka krótkich wskazówek, jak najlepiej wykorzystać ten szablon:

Organizuj zadania na podstawie roli, priorytetu lub kategorii, co usprawnia zarządzanie cyklem pracy

Korzystanie z niestandardowych widoków do filtrowania zadań według kategorii lub pilności, co pozwala skupić się na tym, co ważne każdego dnia

Korzystaj z pól niestandardowych, aby śledzić znacznie więcej informacji (terminy, etykiety, członków zespołu), a nawet dodawać niestandardowe etykiety, które odzwierciedlają specyficzne potrzeby twojego projektu

Monitorowanie postępu zadań dzięki szczegółowym znacznikom statusu, takim jak Do zrobienia, W trakcie lub Zakończone

Możesz również wypróbować szablon Szablon do planowania kalendarza ClickUp . Gotowy do użycia i w pełni konfigurowalny szablon podsumowuje wszystkie Twoje zadania, spotkania i wydarzenia na jednej platformie.

Szablon jest wszechstronnym narzędziem do planowania, idealnym dla Teams i freelancerów, którzy chcą zarządzać planami, śledzić terminy i utrzymywać zorganizowany cykl pracy.

Oto jak korzystać z tego szablonu:

Korzystaj z widoku tygodniowego i miesięcznego, aby zarządzać zadaniami osobistymi i zespołowymi, a następnie przełącz się na widok ogólny osi czasu, aby uzyskać ogólny przegląd terminów projektów

Skorzystaj z priorytetów zadań ClickUp, aby oznaczyć zadania o wysokim, średnim i niskim priorytecie i dopasować je do kalendarza, aby uzyskać płynny widok krytycznych terminów

Ustaw powtarzające się zadania warunkowe w oparciu o ich zakończenie. Gwarantuje to, że następne zadanie lub wydarzenie nie zostanie wyzwalacz, dopóki bieżące nie zostanie ukończone, co może pomóc w zarządzaniu nakładającymi się zadaniami lub scenami projektu

Oto co Gustavo Seabra, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Florydy , ma do powiedzenia na temat korzystania z ClickUp:

_To jest szczególna zaleta ClickUp: oferowanie większości narzędzi potrzebnych do organizacji projektów w jednym miejscu. Pozwala nie tylko na zarządzanie i przydzielanie zadań, ale także oferuje inne narzędzia w tym samym środowisku, takie jak dokumenty, w których można robić notatki i sporządzać raporty, a także integrację z kalendarzem i e-mailami, wszystko w jednym miejscu. Nie ma potrzeby korzystania z zewnętrznych programów lub różnych aplikacji dla każdej funkcji

Gustavo Seabra, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Florydy

Lepiej planuj swój czas dzięki odpowiedniemu kalendarzowi cyfrowemu

Kalendarz Google sprawdza się dobrze w przypadku podstawowego planowania, ale może okazać się niewystarczający, gdy potrzebujesz bardziej szczegółowego zarządzania zadaniami. W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp. Oferuje on zaawansowane funkcje i złożone cykle pracy, które wymagają głębszego niestandardowego planowania, zarządzania zadaniami i śledzenia czasu. Dostarcza nawet szablony do codziennego planowania Free !

Dzięki bezproblemowej integracji ClickUp z Kalendarzem Google, możesz bez wysiłku utrzymać wszystkie swoje terminy i zadania w ryzach. Otrzymujesz to, co najlepsze z obu światów: łatwość Kalendarza Google do planowania i moc ClickUp do szczegółowego zarządzania zadaniami. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i odkryj, w jaki sposób może on usprawnić Twój cykl pracy, zwiększyć wydajność i zapewnić głębszy wgląd w Twoje zadania.