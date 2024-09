7 kroków do wspólnej oceny poziomu wysiłku w celu dokładnego planowania

Być może twój zespół zebrał się wokół tabeli konferencyjnej, przeprowadzając burzę mózgów i planując projekt. Ale pomimo wysiłków wszystkich:

Ostateczne ramy czasowe się nie zgadzają,

Zasoby są napięte, a

Terminy? Nierealne

Są to zbyt powszechne problemy, które pojawiają się, gdy Teams nie oceniają w pełni poziomu wysiłku (LOE) wymaganego do realizacji zadań. Poziom wysiłku jest krytycznym krokiem w powodzeniu realizacji projektu.

Prawidłowe określenie LOE to coś więcej niż tylko szacowany czas. W rzeczywistości wymaga to dokładnej analizy faktycznie wykonanej pracy.

Omówmy kilka kluczowych metod, wskazówek i najlepszych praktyk w zakresie określania poziomu wysiłku w zarządzaniu projektami.

**Co to jest poziom wysiłku w zarządzaniu projektami?

**Poziom wysiłku (ang. Level of Effort, LOE) w zarządzaniu projektami to szacowany czas i zasoby przeznaczone na zakończenie określonych zadań lub działań w ramach projektu

W przeciwieństwie do tradycyjnej pracy opartej na zadaniach z wyraźnym początkiem i końcem, zadania LOE mają zwykle charakter ciągły lub wspierający. Niektóre przykłady obejmują nadzór, konserwację lub prace administracyjne.

LOE odzwierciedla całkowity wysiłek i czas wymagany do ukończenia zadania. Obejmuje to działania związane ze wsparciem projektu, takie jak spotkania, dokumentacja, rozliczanie budżetu projektu, komunikacja i przeróbki.

Jest on zwykle używany do oszacowania poziomu wysiłku dla zadań, które nie produkują bezpośrednio rezultatów, ale są niezbędne do utrzymania postępów w projekcie.

Czym różni się LOE od innych technik szacowania

LOE odróżnia się od bardziej głównego nurtu technik szacowania projektów jak szacowanie odgórne lub oddolne.

Podczas gdy te metody kładą nacisk na dzielenie zadań na mierzalne jednostki z ustalonymi wynikami, LOE ma bardziej ciągły charakter. Koncentruje się na trwających zadaniach, które mogą się powtarzać lub obejmować czas trwania całego projektu.

Na przykład, w szacowaniu oddolnym można obliczyć czas wymagany do zaprojektowania produktu. Z drugiej strony, szacowanie poziomu wysiłku mierzyłoby ciągły czas niezbędny do zarządzania procesem projektowania produktu, takim jak aktualizacje statusu, koordynacja zespołu lub iteracje projektowe

Oto trzy typowe składniki uwzględniane w szacunkach skali poziomu wysiłku:

Czas: Szacowane godziny lub dni wymagane do wykonania bieżącego zadania (takiego jak raportowanie, zarządzanie lub monitorowanie)

Szacowane godziny lub dni wymagane do wykonania bieżącego zadania (takiego jak raportowanie, zarządzanie lub monitorowanie) Zasoby: Ludzie, technologie lub sprzęt potrzebny do wykonania zadania ukończenia tych zadań w całymoś czasu projektu *Zależność zadań: W jaki sposób te trwające zadania wspierają lub wpływają na inne działania w celu zapewnienia płynniejszego przepływu projektu

Dlaczego kierownicy projektów powinni skupić się na LOE

Skupienie się na LOE pomaga uzyskać jaśniejszy, bardziej zakończony obraz potoku planowania projektu. Uwzględnienie bieżących obowiązków, takich jak nadzór i komunikacja, poprawia alokację zasobów i weryfikuje, czy każdy aspekt cyklu życia projektu jest odpowiednio wspierany.

Umożliwia to również ustawienie realistycznych ośmiu czasów, ponieważ uwzględnia się czas i wysiłek wymagany na niezbędne, ale niedostarczalne działania.

Ponadto ułatwia komunikację z interesariuszami, dając im jasne zrozumienie tego, co naprawdę obejmuje projekt i ustawienie bardziej realistycznych oczekiwań.

Jeśli zaniedbasz LOE, ryzykujesz przeciążeniem zasobów lub opóźnieniem harmonogramu. Co gorsza, możesz nie docenić potrzeb projektu, prowadząc do nieefektywności lub opóźnień, których można było uniknąć.

**Dyskretny wysiłek to mierzalne zadanie z wyraźnym początkiem i końcem, takie jak napisanie raportu. W przeciwieństwie do tego, LOE obejmuje bieżące działania, takie jak planowanie spotkań i tworzenie dokumentów, które nie są tak łatwe do śledzenia, ale utrzymują rzeczy w ruchu!

Metody szacowania LOE

W zależności od złożoności zadania i dostępnych danych, można użyć różnych metod do oszacowania LOE dla powodzenia projektu.

Oto cztery kluczowe z nich wraz z ich mocnymi stronami i limitami.

1. Ocena eksperta

Ta technika szacowania wysiłku jest przydatna w przypadku mniej wymiernych zadań, takich jak pomoc administracyjna lub nadzór. Eksperci w danej niszy wyciągną wnioski z wcześniejszych doświadczeń, aby zaoferować realistyczne oszacowanie podobnych sytuacji.

zalety: Szybka, opiera się na uzasadnionej wiedzy specjalistycznej i jest skuteczna w przypadku unikalnych lub złożonych zadań

wady: Subiektywne i mogą dostarczać niedokładnych szacunków, gdy eksperci są stronniczy lub brakuje im kluczowych szczegółów

kiedy używać: Z doświadczonymi członkami zespołu deweloperskiego lub kierownikami projektów, którzy w przeszłości zajmowali się podobnymi zadaniami

2. Analogiczne szacowanie

Zależy od danych historycznych z podobnych projektów, aby przewidzieć LOE dla bieżącego projektu. Porównując zadania z poprzednich projektów o podobnym zakresie, można dokonać świadomych szacunków dotyczących czasu i zasobów potrzebnych do realizacji nowego projektu.

plusy: Szybka, nie wymaga szczegółowych danych i nadaje się do planowania na wczesnej scenie

wady: Mniej precyzyjna, ponieważ zależy od dokładności i zależności danych z przeszłości

kiedy używać: W sytuacjach, gdy szczegółowe informacje o zadaniu nie są dostępne, ale masz dostęp do dość podobnych danych z poprzednich projektów

3. Szacowanie parametryczne

Ta metoda szacowania wysiłku oblicza LOE poprzez zastosowanie danych statystycznych do zebranych parametrów

Na przykład, jeśli utrzymanie 10 serwerów wymaga 10 godzin tygodniowo, zrobienie tego samego dla 20 serwerów prawdopodobnie wymagałoby 20 godzin tygodniowo. Doskonale nadaje się do zadań z wyraźnymi, mierzalnymi danymi wejściowymi i wyjściowymi.

plusy: Oparte na danych, dokładniejsze w przypadku powtarzalnych zadań i skalowalne

wady: Wymaga szczegółowych, wiarygodnych danych i nie sprawdza się dobrze w przypadku bardzo zmiennych zadań

kiedy stosować: W przypadkach, gdy zadania są policzalne i dostępne są dane historyczne

4. Szacowanie trzypunktowe

Nazywana również PERT (Program Evaluation Review Technique), trzypunktowa technika szacowania LOE wykorzystuje trzy różne szacunki - optymistyczny, pesymistyczny i najbardziej prawdopodobny - do obliczenia średniego szacunku. Pomaga to w radzeniu sobie z wszelkimi niepewnościami i zmiennością czasu trwania zadania.

zalety: Uwzględnia niepewność i oferuje bardziej zrównoważone szacunki

wady: Wymaga większego wysiłku i uwzględnienia wielu scenariuszy

kiedy stosować: Gdy mamy do czynienia z dużą niepewnością lub gdy zadania mają różne możliwe wyniki

Zastosowanie tych metod szacowania LOE staje się znacznie prostsze dzięki narzędziom do zarządzania projektami, które mogą szybko gromadzić i analizować dane. Co więcej, takie narzędzia również:

Wyświetlają dane dotyczące poprzednich projektów

Organizują wkład ekspertów

Usprawniają podejście do szacowania LOE

Poprawiają dokładność prognoz LOE

Jak obliczyć poziom wysiłku

Obliczanie LOE jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.

Przeprowadzimy Cię przez kluczowe kroki i wyjaśnimy, w jaki sposób Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp może sprawić, że proces ten będzie płynniejszy i dokładniejszy. Wraz z tym, zaoferujemy kilka przykładów wysiłku LOE dla lepszego zrozumienia.

Krok 1: Określenie zakresu prac

Zacznij od jasnego zdefiniowania zakresu prac i intencji projektu. Następnie należy dokładnie zapoznać się z zadaniami i działaniami, które muszą zostać zakończone na scenie planowania.

Rozbicie większych zadań na mniejsze, możliwe do zarządzania komponenty może pomóc w lepszym oszacowaniu potrzebnych zasobów. Struktury podziału pracy (WBS) lub listy zadań mogą być szczególnie przydatne do tego celu.

ClickUp może pomóc poprzez dostarczenie narzędzi do definiowania i efektywnego zarządzania zakresem projektu.

Z Przestrzenie ClickUp , możesz zorganizować swój projekt w różne działy lub zespoły, tworząc przejrzystą strukturę swojej pracy.

Ustawienie nowych przestrzeni ClickUp w celu zdefiniowania i uporządkowania zakresu projektu

Foldery i listy w każdej przestrzeni pozwalają na wyszczególnienie każdego aspektu projektu, dzięki czemu wszystkie zadania są uwzględnione.

Gdy masz już jasno określony zakres projektu, Zadania ClickUp wchodzi do gry. Rozbija on większe zadania na podzadania, ułatwiając zarządzanie i szacowanie czasu i zasobów potrzebnych do wykonania każdego podzadania lub komponentu.

Poznaj różne typy zadań ClickUp do dodania do obszaru roboczego

Dodatkowo, Listy kontrolne zadań ClickUp są tutaj bardzo pomocne.

Pozwalają one bezpośrednio podzielić zadanie na serię możliwych do wykonania kroków lub podzadań. Pozwala to jasno określić wszystkie wymagane działania i upewnić się, że nic nie zostanie pominięte.

Każdy element listy kontrolnej można śledzić pod kątem postępu, co ułatwia zarządzanie złożonymi zadaniami.

Szczegółowo opisuj i śledź wszystkie niezbędne kroki w ramach zadania za pomocą list kontrolnych ClickUp

Krok 2: Oszacowany czas dla każdego zadania

Po zdefiniowaniu zakresu będziesz musiał obliczyć szacowany czas zakończonego projektu dla każdego zadania. Obejmuje to ocenę czasu trwania każdej czynności, w tym zależności lub potencjalnych opóźnień

Należy rozważyć wykorzystanie oceny eksperckiej lub szacunków parametrycznych w oparciu o charakter zadań. Szacowany czas ClickUp upraszcza ten proces.

Możesz ustawić szacunki dla poszczególnych zadań, co pomaga zrozumieć, ile czasu zajmie każde konkretne zadanie i podejmować świadome decyzje dotyczące harmonogramu projektu.

Oblicz dokładny czas spędzony na typowych zadaniach za pomocą ClickUp Time Estimates, aby poprawić wydajność swojego zespołu

W przypadku zadań z wieloma osobami przypisanymi można przypisać różne szacowane czasy do każdej osoby. Takie podejście zapewnia dokładniejsze raportowanie obciążenia pracą i wydajności, zamiast przypisywania pełnych szacunków do każdej osoby.

Dodatkowo, ClickUp agreguje szacunki dla podzadań i głównego zadania, dzięki czemu można szybko zobaczyć całkowity szacowany czas dla dużych zadań z wieloma podzadaniami.

Krok 3: Zastosuj zasoby

Następnie zacznij od oszacowania i przydzielenia odpowiednich zasobów, takich jak członkowie zespołu, narzędzia i sprzęt.

Nie zapomnij sprawdzić, czy każdy członek zespołu jest dostępny zgodnie z szacowanym czasem obliczonym powyżej. Właściwa alokacja zasobów zapewnia zgodność szacowanego czasu z rzeczywistym obciążeniem zespołu.

Na przykład, będziesz musiał dokonać korekt, jeśli zadanie zajmie 10 godzin, ale twój zespół ma tylko 5 godzin w ciągu tygodnia.

Oto gdzie Widok obciążenia pracą ClickUp staje się przydatny. Daje on jasny obraz możliwości i obciążenia pracą zespołu w jednym miejscu, dzięki czemu można łatwo wykryć nadmiar członków zespołu lub luki w zasobach.

W ten sposób możesz zobaczyć, kto jest dostępny, a kto przeciążony, aby odpowiednio dostosować zadania.

Widok obciążenia zespołu na pierwszy rzut oka według szacowanego czasu dzięki ClickUp Workload View

Krok 4: Śledzenie faktycznie spędzonego czasu

Po rozpoczęciu projektu zobaczysz oznaki tego, czy Twoje obliczenia LOE są dokładne.

Śledź rzeczywisty czas spędzony na każdym zadaniu w porównaniu do szacowanego czasu. Pozwoli ci to porównać szacowany czas z faktycznie spędzonym i zidentyfikować obszary, które wymagają korekt w przyszłych planach. Śledzenie czasu ClickUp jest do tego idealny.

Pozwala monitorować rzeczywisty czas spędzony nad zadaniami i porównywać go z pierwotnymi szacunkami. Mając oko na te szczegóły, można łatwo zauważyć, gdzie szacunki mogły być błędne i dokonać niezbędnych korekt.

Śledzenie czasu spędzonego na zadaniach za pomocą ClickUp Time Tracking, aby zobaczyć, jak zgadzają się Twoje szacunki

Śledzenie czasu zapewnia również bardziej przejrzysty obraz Twoich zarządzanie czasem w projekcie i udoskonala podejście w celu uzyskania dokładniejszych szacunków w przyszłości.

Krok 5: Użyj matrycy wysiłku i wpływu

W rzeczywistości nie każde zadanie ma takie samo znaczenie lub wymaga takiego samego poziomu komfortu. Możesz określić priorytet każdego zadania za pomocą macierzy wysiłku i wpływu, która kategoryzuje zadania w oparciu o ich potencjalny wpływ i zasoby, które musisz wydać

Szablon Matrycy Wpływu Wysiłku ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w ustalaniu priorytetów i zarządzaniu zadaniami w oparciu o wysiłek i wpływ.

Możesz użyć szablonu Szablon matrycy wysiłku i wpływu ClickUp aby uszeregować projekty według oczekiwanego obciążenia pracą. Szablon ten jest idealny do oceny i wizualizacji oczekiwanych wysiłków, które przyczynią się do powodzenia projektu.

Oprócz zwiększenia zdolności do ustalania priorytetów, szablon ten:

Zapewnia cenny wgląd w potencjalne wyzwania i przewidywany wzrost kosztów

Tworzy łatwą do odkodowania matrycę do mapowania korzyści płynących z różnych typów zadań

Oferuje pięć niestandardowych atrybutów do grupowania zadań w oparciu o ich charakter

Krok 6: Dostosowanie do bieżących zmian

Twoje projekty będą często ewoluować. Dlatego też obliczenia LOE powinny być na tyle elastyczne, aby można je było dostosować do zmian w zakresie, dostępności Teams lub wahania ograniczenia czasowe . Istnieje prawdopodobieństwo, że będziesz musiał ponownie ocenić szacowany czas lub ponownie przydzielić zasoby, ponieważ projekt wymaga zmiany. Pulpity ClickUp są niezwykle przydatne do zarządzania tymi zmianami. Zapewniają one konfigurowalny przegląd statusu projektu w celu śledzenia postępów w czasie rzeczywistym i dostosowywania planów w razie potrzeby.

**Pulpity umożliwiają wizualizację kluczowych wskaźników, takich jak czas spędzony w stosunku do szacowanego czasu, alokacja zasobów i postęp zadań, wszystko w jednym miejscu

Wdrażanie pulpitów ClickUp w celu dostosowania obliczeń LOE do zmieniających się potrzeb projektu

Dodatkowo, ClickUp Dashboards umożliwia widok danych projektu w określonych ramach czasowych. Pomaga to zobaczyć, jak ostatnie zmiany wpływają na projekt i na czas dostosować obliczenia LOE i plany zasobów.

Krok 7: Monitorowanie i optymalizacja postępów

Utrzymanie się na kursie jest trudne, jeśli nie monitoruje się regularnie postępów w realizacji zadań i nie śledzi rzeczywistego wysiłku włożonego w ich wykonanie.

W rzeczywistości monitorowanie umożliwia udostępnianie interesariuszom wrażliwych na czas raportów dotyczących statusów projektów lub reakcji odbiorców

Wykorzystaj Szablon analizy czasu ClickUp aby przeanalizować, w jaki sposób Twój zespół wykorzystuje swój czas pracy.

Wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące efektywnego obliczania LOE

Prawidłowe obliczenie LOE może wpłynąć na oś czasu projektu. Ale jak upewnić się, że trafiasz w cel bez nadmiernego komplikowania rzeczy?

Zapoznajmy się z kilkoma prostymi wskazówkami i najlepszymi praktykami, które ułatwią proces i utrzymają wszystko na właściwym torze. ✅

🎯 Zaangażuj swój team wcześnie i często

Jednym z błędów popełnianych przez wielu kierowników projektów jest próba obliczenia poziomu wysiłku w izolacji. Sekretem precyzyjnego szacowania wysiłku jest crowdsourcing. Nikt nie wie lepiej, ile czasu zajmie wykonanie danego zadania, niż osoby za nie odpowiedzialne.

Zaangażowanie zespołu, od programistów po projektantów, przynosi cenne spostrzeżenia, które można przeoczyć.

Na przykład, można założyć, że napisanie dokładnego raportu budżetowego zajmuje dwie godziny, ale zespół księgowych może przypomnieć, że pobieranie danych zajmuje dodatkową godzinę.

Utrzymuj takie linie komunikacyjne otwarte przez cały projekt, aby szybko dostosować się do nieoczekiwanych opóźnień lub wąskich gardeł.

🎯 Plan dla Prawa Parkinsona

Prawo Parkinsona mówi, "Praca rozszerza się, aby wypełnić czas dostępny na jej zakończenie."

Choć może to brzmieć pesymistycznie, jest to cenny punkt do rozważenia przy obliczaniu LOE.

Jeśli dasz zespołowi dwa tygodnie na zakończenie zadania, które w rzeczywistości zajmuje jeden tydzień, zgadnij co - na pewno zajmie to dwa tygodnie!

Aby złagodzić prawo Parkinsona, daj swojemu zespołowi termin nieco krótszy niż ich strefa komfortu, ale uwzględnij bufor w planie projektu, który uwzględnia potencjalne opóźnienia.

Chodzi o to, aby popchnąć ich w kierunku wydajności bez stresowania ich. Trzeba zachować równowagę, ale ta proaktywna strategia zapobiega przeciąganiu się zadań.

🎯 Nie zapomnij uwzględnić "niewidzialnej pracy "

InVision obejmuje wszystkie te małe, powtarzające się zadania, które utrzymują projekt w ruchu, ale niekoniecznie mają określony wynik - takie jak spotkania, odpowiadanie na e-maile lub przełączanie się między zadaniami. Czynności te mogą wydawać się mało istotne, ale mogą pochłaniać znaczną ilość czasu, jeśli nie zostaną uwzględnione.

Aby upewnić się, że pokrywasz wszystkie swoje bazy, uwzględnij niewidoczną pracę w swoim LOE, uzupełniając szacowany czas. Nawet jeśli członkowie teamu spędzają tylko godzinę dziennie na spotkaniach lub rozmowach telefonicznych, jest to pięć godzin pracy tygodniowo, które należy uwzględnić.

Skorzystaj z funkcji śledzenia czasu, takich jak te oferowane przez ClickUp, aby określić, ile czasu poświęca się na te mniejsze zadania, aby uzyskać dokładniejszy obraz ogólnego obciążenia pracą.

🎯 Korzystaj z danych historycznych, ale nie bądź ich niewolnikiem

Oczywiście, dane historyczne są twoim przyjacielem podczas szacowania LOE - poprzednie projekty mogą dać ci przybliżony obraz tego, ile czasu mogą zająć podobne zadania.

Ale tu jest haczyk: nie należy nadmiernie na nich polegać.

To, że zadanie A zajęło ostatnio 10 godzin, nie oznacza, że tak będzie ponownie. Zmienne się zmieniają - ludzie stają się lepsi w tym, co robią, technologia się poprawia, a czasem pojawiają się nowe przeszkody.

Najlepsze podejście? Wykorzystaj dane historyczne jako punkt odniesienia, ale zawsze buduj miejsce na korekty w oparciu o specyfikę bieżącego projektu.

Przeanalizuj obecne warunki, aby udoskonalić swoje szacunki. czy w projekt zaangażowani są nowi członkowie Teams? Czy zakres projektu jest większy niż ostatnio?

Praktyczne zastosowania szacowania poziomu wysiłku

Chcesz, aby szacowanie LOE było czymś więcej niż tylko teorią?

Zapoznaj się z tymi praktycznymi zastosowaniami, aby wykorzystać LOE do lepszego planowania i realizacji projektów. 🗂️

1. Sprinty rozwoju oprogramowania

W zwinnym tworzeniu oprogramowania, Teams pracują w krótkich, iteracyjnych cyklach zwanych sprintami.

Szacowanie LOE ma tutaj kluczowe znaczenie dla określenia, ile czasu i wysiłku potrzebują programiści, projektanci i testerzy, aby zakończyć funkcje i poprawki błędów planowane na sprint.

Załóżmy, że zadaniem zespołu jest opracowanie nowej funkcji. W takim przypadku LOE szacuje bieżące wysiłki wymagane do testowania, przeglądów kodu, debugowania i testowania jakości - zadań, które mogą nie mieć ustalonego końca, ale są niezbędne do sprawnego cyklu rozwoju.

Obliczając LOE, kierownicy projektów mogą upewnić się, że zasoby są przydzielane prawidłowo, a sprint pozostaje na właściwym torze.

Bonus: Zanurz się dodatkowy zwinne techniki szacowania dla inteligentniejszego zarządzania projektami.

2. Planowanie kampanii marketingowych

Podczas planowania kampanii marketingowej LOE szacuje bieżące zadania, takie jak monitorowanie mediów społecznościowych, optymalizacja wydajności projektów reklamowych lub koordynacja z influencerami.

Przykładowo, kierownik projektu kampanii może użyć LOE, aby określić, ile tygodniowego wysiłku wymaga dostosowanie wydatków na reklamę, odpowiadanie na zapytania klientów i angażowanie odbiorców na różnych platformach.

Podczas gdy wyniki projektu mogą obejmować dane powstania zawartości lub rozwoju reklamy, LOE zapewnia, że istotne, ale bieżące zadania - takie jak monitorowanie wydajności - są uwzględnione. Gwarantuje to powodzenie kampanii w czasie.

3. Zarządzanie projektami SAS

W przypadku produktów SAAS szacowanie LOE pomaga kierownikom projektów w określeniu czasu i zasobów niezbędnych do ciągłych działań, takich jak testowanie produktów, konserwacja serwerów i sprawdzanie danych.

Na przykład, podczas gdy rozwój funkcji produktu może mieć jasną oś czasu, wysiłek wymagany do bieżących zadań, takich jak śledzenie danych lub zarządzanie zapytaniami klientów, musi być obliczany osobno.

LOE daje pewność, że na te działania przeznaczono wystarczającą ilość czasu i zasobów, zapobiegając opóźnieniom lub problemom ze zgodnością.

4. Inicjatywy badawczo-rozwojowe

W projektach badawczo-rozwojowych (R&D), LOE jest stosowany do oszacowania ciągłego wysiłku wymaganego do eksperymentowania, analizy danych i raportowania.

Załóżmy, że zespół pracujący nad nowymi badaniami może nie mieć ustalonej osi czasu, kiedy nastąpi przełom.

Mimo to muszą oszacować ciągły wysiłek wymagany do przeprowadzenia testów ilościowych i jakościowych, analizy danych i udokumentowania wyników. LOE potwierdza, że te bieżące działania są dobrze wspierane, nawet jeśli wyniki są niepewne lub oś czasu jest elastyczna.

Poprawa szacowania LOE dzięki ClickUp dla lepszego zarządzania projektami

Szacunki LOE są niezbędne w wielu branżach. Pozwalają one śledzić bieżące, często pomijane zadania, które są niezbędne do utrzymania projektów na właściwym torze. W ten sposób można zagwarantować, że niezbędny wysiłek jest zawsze na miejscu.

Włączenie LOE do fazy planowania projektu znacznie upraszcza przydzielanie zasobów i zarządzanie osią czasu.

Rozważ skorzystanie z ClickUp, aby kontrolować czas poświęcany na małe i duże obowiązki. ClickUp automatycznie generuje również raporty na podstawie wprowadzonych przez Ciebie danych, które chcesz przeanalizować. Na co czekasz? Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś.