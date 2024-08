Jak obliczyć czas cyklu, aby dostarczać produkty na czas?

Przeciętny samochód ma około 30 000 części. Nawet pozornie proste pióro wieczne ma około 25 różnych części. Produkcja niektórych z nich może zająć kilka minut, a innych kilka dni.

W produkcji organizacje wykorzystują kilka wskaźników, aby dokładnie zaplanować cykl produkcyjny i dostarczyć każdą część na czas. Jednym z najważniejszych wskaźników jest czas cyklu.

Metryka ta, wywodząca się ze szczupłej produkcji, stała się obecnie popularna w branży produktowej i usługowej. Zobaczmy, dlaczego i jak można je wykorzystać do poprawy wydajności produkcji.

Czym jest czas cyklu?

Czas cyklu odnosi się do rzeczywistego czasu trwania podróży elementu pracy od rozpoczęcia procesu produkcyjnego do jego zakończenia. Ważne jest, aby zauważyć, że jest to miara rzeczywistego czasu w oparciu o przeszłe wyniki, a nie prognozy na przyszłość.

Spójrzmy na kilka przykładów. W przypadku produkcji długopisów jest to czas od momentu umieszczenia granulatu PPC w formie wtryskowej do momentu zakończenia montażu pojedynczego długopisu.

W przypadku produkcji chleba, jest to moment rozpoczęcia wyrabiania ciasta i wyjęcia chleba z pieca. W przypadku produkcji koszulek, jest to czas pomiędzy cięciem materiału a pakowaniem gotowym do wysyłki.

Jeśli przypomni Ci to o innych wskaźnikach związanych z czasem, oto wszystko, co musisz wiedzieć o czas cyklu vs. czas realizacji .

Czas cyklu i cykl życia oprogramowania

Choć pierwotnie wywodzi się z produkcji, czas cyklu stał się krytyczną miarą w obliczaniu szybkości rozwoju oprogramowania, wydajności inżynieryjnej i efektywności.

Najpierw jednak go zdefiniujmy. W tworzeniu oprogramowania jest to czas od momentu rozpoczęcia przez zespół pracy nad daną funkcją do jej wdrożenia do produkcji. Zespoły projektowe wykorzystują czas cyklu na różne sposoby.

Projekty dostawy : Przewidywanie, ile czasu może zająć zakończenie zadania/funkcji

: Przewidywanie, ile czasu może zająć zakończenie zadania/funkcji Planowanie sprintu : Zaplanuj funkcje/zadania w taki sposób, aby dobrze działały w ramach sprintu

: Zaplanuj funkcje/zadania w taki sposób, aby dobrze działały w ramach sprintu Ciągłe doskonalenie : Włączenie pętli informacji zwrotnych do procesu rozwoju w celu poprawy jakości

: Włączenie pętli informacji zwrotnych do procesu rozwoju w celu poprawy jakości Przeglądy: Czas cyklu pomaga menedżerom mierzyć wydajność indywidualną i zespołową

Czas cyklu w zwinnym zarządzaniu projektami

Zwinne tworzenie oprogramowania jest podobne do odchudzonej produkcji, ponieważ koncentruje się na planowaniu just-in-time, optymalizacji procesów, ciągłym doskonaleniu i eliminowaniu marnotrawstwa.

Dlatego też, w ramach tworzenia oprogramowania, czas cyklu jest kluczową miarą w obliczaniu czasu realizacji, poprawiając wydajność i szybkość dostarczania. Jest to ważne dla wsparcia zasady zwinnego rozwoju polegającej na częstym dostarczaniu działającego oprogramowania.

Ma to szczególne zastosowanie w testowaniu oprogramowania, gdzie śledzenie czasu cyklu może odgrywać złożoną rolę w szybkości wdrażania.

Rola i zalety czasu cyklu

Jak czas realizacji czas cyklu jest wskaźnikiem związanym z czasem/prędkością, który organizacje wykorzystują do różnych celów. Oto, jakie korzyści przynosi organizacji/projektowi w każdym przypadku.

Mniejszy czas cyklu, większa wydajność

Skrócenie czasu cyklu ma bezpośredni wpływ na wydajność procesu. Każdy wzrost wydajności umożliwia zespołowi szybsze reagowanie na więcej żądań klientów lub naprawianie problemów, co prowadzi do bardziej produktywnego cyklu rozwoju.

Przykładowo, zespół, który udoskonali swoje fazy integracji i testowania kodu w celu skrócenia czasu cyklu z dwóch tygodni do jednego tygodnia, może podwoić liczbę funkcji dostarczanych w tym samym czasie.

Szybsze cykle mogą prowadzić do wyższej jakości

Ludzie zakładają, że praca zrobiona szybko - zwykle postrzegana jako pośpiech lub pośpiech - wpływa na jakość wyników. W zarządzanie projektami scrum może być odwrotnie.

Krótszy czas cyklu zachęca do częstszego testowania i iteracji, co prowadzi do wyższej jakości oprogramowania. Szybkie pętle sprzężenia zwrotnego zmniejszają prawdopodobieństwo, że znaczące defekty trafią do produkcji.

Obliczanie czasu cyklu tworzy przewidywalność

Gdy wiesz, ile czasu zajmuje wykonanie danego zadania, możesz lepiej je planować. Można dokładniej prognozować oś czasu i zarządzać oczekiwaniami interesariuszy.

Na przykład, jeśli wiesz, że średni czas cyklu dostarczania nowej funkcji wynosi trzy tygodnie, możesz niezawodnie planować wydania. Taka przewidywalność buduje zaufanie wszystkich interesariuszy.

Obliczenia czasu cyklu zwiększają możliwości adaptacji

Bycie zwinnym wymaga reagowania na zmiany i zaspokajania niestandardowych potrzeb klientów. Czas cyklu jest bezpośrednim wskaźnikiem tego, jak szybko można zareagować. Dzięki analizie porównawczej branży można rozsądnie zmierzyć przewagę konkurencyjną swojego biznesu za pomocą czasu cyklu.

Czas cyklu odzwierciedla wysiłki na rzecz ciągłego doskonalenia

Monitorowanie czasu cyklu wspiera kulturę ciągłego doskonalenia w zespole programistów, pomagając im konsekwentnie identyfikować nieefektywności i obszary wymagające poprawy.

Na przykład, zespół może odkryć, że przegląd kodu jest wąskim gardłem i zastosować programowanie w parach, aby temu zaradzić, poprawiając w ten sposób ogólny proces i skracając czas cyklu.

Krótsze cykle = niestandardowi klienci

Każdy klient jest zachwycony, gdy może szybciej uzyskać wyniki. Tak więc krótsze czasy cyklu bezpośrednio zwiększają zadowolenie klientów.

Rozważmy scenariusz, w którym zespół programistów skraca czas cyklu dla nowych żądań funkcji z jednego miesiąca do dwóch tygodni. Niestandardowi klienci korzystają z szybszych aktualizacji, co może mieć bezpośredni wpływ na wyniki finansowe.

Wszystkie powyższe = szczęśliwe Teams

Czas cyklu jest krytycznym wskaźnikiem wydajności indywidualnej i zespołowej. Wydajny czas cyklu sprawia, że członkowie zespołu czują się spełnieni i docenieni. Spotkania z klientami podnoszą morale zespołu.

Ciągłe doskonalenie przyspiesza ich osobistą krzywą uczenia się, dając im poczucie dumy z wykonywanej pracy. Ogólnie rzecz biorąc, trendy dotyczące czasu cyklu mogą być często miarą postępu zespołu.

Skoro znasz już te korzyści, jak możesz je wykorzystać? Przyjrzyjmy się temu.

Jak obliczyć czas cyklu?

Czas cyklu to po prostu czas potrzebny na zakończenie zadania od momentu jego rozpoczęcia. Dlatego też formuła czasu cyklu jest dość prosta.

Formuła czasu cyklu dla poszczególnych elementów pracy

Czas cyklu = czas zakończenia - czas rozpoczęcia

Powyższą formułę najlepiej stosować dla pojedynczych elementów pracy. Od wyrabiania ciasta na chleb lub kodowania pojedynczej funkcji. Jeśli zacząłeś o 12:30 i skończyłeś o 14:30, czas cyklu dla tego zadania wynosi dwie godziny.

Formuła czasu cyklu dla partii

Jednak w większości przypadków czas cyklu dla części procesu, takiej jak wyrabianie ciasta lub kodowanie, sam w sobie może nie być najbardziej wartościowy. Kierownik projektu lepiej zna czas cyklu od opracowania do wdrożenia.

Ten zbiór zadań nazywany jest partią i jest mierzony jako czas cyklu partii.

Czas cyklu partii = czas cyklu netto/liczba wyprodukowanych jednostek

Czas cyklu netto to suma czasów cyklu dla wszystkich zadań w partii. Jest on zazwyczaj mierzony w godzinach, dniach lub tygodniach, zależnie od zakresu i skali projektu. W branży produkcyjnej jest on również nazywany czasem produkcji netto.

Liczba wyprodukowanych jednostek to liczba wszystkich elementów pracy (np. funkcji, poprawek błędów, historyjek użytkownika), które zostały zakończone w tym czasie.

Jeśli wydaje się to dość proste, pomyśl jeszcze raz. Czas cyklu, zwłaszcza czas cyklu wsadowego, to zbiór wielu ruchomych części, z których każda ma swoją własną złożoność. Mały błędny krok może wypaczyć obliczenia, tworząc różne wyzwania.

Konsekwencje błędnego obliczenia czasu cyklu

Niektóre z najczęstszych konsekwencji błędnego obliczania czasu cyklu to:

Niedokładna oś czasu projektu: Przeszacowanie czasu cyklu może wynikać z nieefektywnego wykorzystania zasobów i opóźnionej dostawy, podczas gdy niedoszacowanie prowadzi do agresywnych terminów, stresujących sytuacji, niezadowolenia zespołu i obniżonej jakości.

Niewłaściwa alokacja zasobów: Teams mogą przydzielić zbyt wiele lub zbyt mało zasobów w oparciu o błędnie obliczony czas cyklu, powodując wąskie gardła lub pozostawiając zasoby niewykorzystane.

**Niezadowolenie niestandardowych klientów: Niestandardowi klienci oczekują terminowego dostarczania produktów i aktualizacji. Z perspektywy klienta źle obliczony czas cyklu może wydawać się podejrzany, powodując utratę zaufania, negatywne recenzje i ostatecznie utratę biznesu.

Straty finansowe: Niedoszacowanie czasu cyklu może prowadzić do opóźnień lub przekroczenia kosztów. Z kolei przeszacowanie może skutkować marnowaniem zasobów, niepotrzebnymi wydatkami i utratą szansy rynkowej.

Stresujące doświadczenie: Wszyscy interesariusze, w tym niestandardowi klienci, partnerzy i pracownicy, mogą być narażeni na nadmierny stres wynikający z nierealistycznych oczekiwań opartych na błędnie obliczonych czasach cyklu. Ryzyko wypalenia zawodowego jest również wysokie.

Może to ostatecznie prowadzić do odejść, powodując dodatkowe wydatki na zatrudnienie, wdrożenie i szkolenie nowych talentów, nie mówiąc już o utracie wiedzy instytucjonalnej.

Przykłady obliczania czasu cyklu

Aby upewnić się, że nie obliczasz błędnie czasu cyklu, musisz zrozumieć, jak zrobić to dobrze. Oto kilka rzeczywistych przykładów obliczania czasu cyklu przy użyciu powyższej formuły.

Czas cyklu rozwoju funkcji oprogramowania

Programista rejestruje 3 godziny na naprawienie błędu. Średni czas potrzebny na naprawienie wszystkich błędów to jego indywidualny czas cyklu naprawiania błędów.

Jako zespół zakończyliście i uruchomiliście osiem funkcji w ciągu miesiąca z 22 dniami roboczymi. Czas cyklu wynosi:

Czas cyklu = 22 dni/8 funkcji = 2,75 dnia na funkcję

Jednostka produkcyjna

Zakład montażu samochodów produkuje 300 samochodów w ciągu miesiąca. Jeśli całkowity czas produkcji od rozpoczęcia montażu pierwszego samochodu do zakończenia montażu 300. samochodu wynosi 9000 godzin:

Czas cyklu = 9000 godzin/300 samochodów = 30 godzin na samochód

Platforma e-commerce

Platforma e-commerce przetwarza i wysyła 1000 zamówień w ciągu tygodnia, pracując 24×7. W takim przypadku czas cyklu wynosi:

Czas cyklu = 7 dni x 24 godziny/1000 zamówień = 0,168 godziny na zamówienie, tj. około 10 minut

Teraz, gdy już wiesz, jak obliczyć czas cyklu, oto jak możesz go wykorzystać w codziennym zarządzaniu projektami.

Wykorzystanie czasu cyklu do osiągania i mierzenia celów i realizacji projektów

Mierzenie, rejestrowanie i optymalizacja czasu cyklu jest jednym z najbardziej transformacyjnych aspektów zarządzania projektami. Jak widzieliśmy powyżej, może to mieć wpływ na różne wskaźniki, od morale zespołu po wyniki finansowe klienta.

Aby zapewnić konsekwentne śledzenie i poprawę czasu cyklu, zacznij od użycia specjalnie zaprojektowanego oprogramowanie do zarządzania projektami zobaczmy jak to zrobić.

1. Zmierz czas cyklu

Zanim cokolwiek innego, ustawienie systemów do pomiaru czasu cyklu. Zazwyczaj informacje te są dostępne na kartach czasu pracy, jednak większość zespołów programistycznych wypełnia karty czasu pracy w sposób przypadkowy.

Aby dokładnie śledzić czas cyklu, spróbuj Śledzenie czasu w ClickUp funkcje, które pozwalają każdemu członkowi zespołu uruchomić/zatrzymać timer lub wprowadzić czas ręcznie. Teams mogą śledzić czas dla każdego zadania/pod-zadania. Co więcej? Wielu członków zespołu może również śledzić czas dla tego samego zadania.

efektywne śledzenie czasu z ClickUp_

2. Analizuj czasy cyklu

Po zarejestrowaniu czasu trwania każdego zadania można rozpocząć analizę trendów. The Pulpit ClickUp to świetne miejsce do gromadzenia wszystkich potrzebnych informacji w jednym miejscu.

Popraw planowanie i wydajność swojego zespołu dzięki ClickUp Sprint Dashboard, w tym prędkość sprintu, burn up, burn down, czas realizacji, czas cyklu i skumulowane pulpity przepływów

Wykorzystaj te spostrzeżenia z Zwinne oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp w celu informowania o strategicznych decyzjach, takich jak realokacja zasobów lub modyfikacja przepływów pracy, w celu optymalizacji czasu cyklu i poprawy jakości pracy rezultaty projektów i wydajność.

3. Identyfikacja czynników wpływających na wydajność

Wynikiem analizy czasu cyklu jest zidentyfikowanie czynników wpływających na wydajność. Niektóre z najczęstszych, których należy szukać, są następujące.

Wąskie gardła

Wąskie gardło to sytuacja, w której konkretna scena w procesie spowalnia przepływ pracy, powodując opóźnienia i wydłużając czas cyklu. Można tego uniknąć poprzez:

Mierzenie czasu cyklu dla każdego elementu pracy w partii

Ocenę elementów zabierających zbędny czas

Wdrażanie celowych usprawnień w celu złagodzenia tych blokad, takich jak realokacja zasobów lub usprawnienie cyklu pracy

Czasy oczekiwania i opóźnienia

Załóżmy, że indywidualny czas cyklu wynosi 20 godzin, jednak czas cyklu wsadowego dla tego samego procesu wynosi 80 godzin. Oznacza to, że gdzieś występuje czas oczekiwania.

Użyj Wykresy Gantta ClickUp aby zobaczyć przerwy między końcem jednego cyklu a początkiem następnego w tej samej partii. Lepsze zrozumienie nieefektywności planowanie zasobów między zadaniami i projektami.

Overprocessing

Nadmierne przetwarzanie to sytuacja, w której wkładasz więcej pracy w produkt lub usługę, niż wymaga tego klient lub jest to konieczne do realizacji projektu. Może to prowadzić do zarządzanie projektami w czasie .

Najlepszym sposobem na uniknięcie nadmiernego przetwarzania jest porównanie czasu cyklu z innymi projektami/standardami branżowymi. Jeśli dostarczenie czegoś trwa zbyt długo, przyjrzyj się, dlaczego tak się dzieje.

Jeśli nie masz pewności, od czego zacząć, wypróbuj kilka rozwiązań szablonów zarządzania czasem . Zastosuj je w różnych projektach, aby zebrać dane do analizy porównawczej.

4. Ulepszanie procesów

Opierając się na dokładnych obliczeniach i spostrzeżeniach, usprawnij swoje procesy, aby skrócić czas cyklu.

Automatyzacja procesów, które nie muszą być zakończone ręcznie. Automatyzacja ClickUp posiada ponad 100 szablonów do zarządzania projektami.

ClickUp Automatyzacja dla bardziej efektywnego zarządzania projektami

Uprość przekazywanie zadań dzięki zadaniom, podzadaniom i listom kontrolnym ClickUp. Pisz kompleksowe historie użytkowników w opisach zadań i korzystaj z list kontrolnych dla kryteriów akceptacji.

Usprawnij dokumentację produktu dzięki ClickUp Brain. Użyj AI, aby pomóc w pisaniu dokumentacji lub korekcie, edycji i podsumowaniu pracy.

Dostarczaj projekty na czas za każdym razem z ClickUp

Niezależnie od tego, czy jesteś niezależnym projektantem wnętrz, czy kierownikiem projektu w dużej organizacji zajmującej się tworzeniem oprogramowania, czas cyklu jest główną miarą wydajności i efektywności.

Jako producent lub dostawca usług pomaga on zrozumieć, ile czasu zajmuje wykonanie zadania. W minimalnym zakresie można wykorzystać czas cyklu do prognozy oś czasu dostawy dla swoich klientów. Co najwyżej można wykonać proste obliczenia rentowności, aby sprawdzić, czy firma może utrzymać się w tym tempie.

Czas cyklu można wykorzystać do optymalizacji złożonych linii montażowych, zaspokojenia potrzeb w zakresie rozwoju osobistego, opracowania właściwej strategii cenowej lub poprawy budżetowania.

Uwzględnienie czasu cyklu w projektach to skuteczna strategia pozwalająca uzyskać wyższą wydajność i efektywność. Przyspiesza czas dostawy i poprawia ogólną jakość wyników.

ClickUp sprawia, że włączenie obliczeń czasu cyklu do projektów jest niezwykle proste. Przekonaj się sam. Wypróbuj ClickUp już dziś za darmo !

Najczęściej zadawane pytania dotyczące czasu cyklu

1. Jaka jest formuła czasu cyklu?

Formuła czasu cyklu dla poszczególnych elementów pracy jest następująca:

Czas cyklu = Czas zakończenia - Czas rozpoczęcia

Formuła czasu cyklu dla partii, tj. zbiorów elementów pracy, które zakończyły zadanie/dostawę jest następująca.

Czas cyklu partii = Czas cyklu netto/Liczba wyprodukowanych jednostek

2. Do zrobienia obliczenia cyklu dla okresu?

Określ daty rozpoczęcia i zakończenia: Określ datę rozpoczęcia projektu oraz oczekiwaną lub rzeczywistą datę końcową.

Oblicz czas trwania: Odejmując datę rozpoczęcia od daty końcowej.

Jeśli planujesz i nie masz daty końcowej, możesz oszacować czas trwania na podstawie podobnych projektów z przeszłości.

Cykl okresu = data końcowa projektu - data rozpoczęcia projektu

3. Jak obliczyć czas cyklu maszyny?

Określ punkt początkowy i końcowy mierzonej operacji

Zmierzyć całkowity czas wydajności, w tym rzeczywisty czas przetwarzania, czas załadunku i rozładunku, czas kontroli i czas bezczynności między operacjami

Policz liczbę wyprodukowanych jednostek

Oblicz czas cyklu za pomocą formuły: Czas cyklu maszyny = Całkowity czas produkcji / Całkowita liczba wyprodukowanych jednostek

Na przykład, jeśli maszyna potrzebowała 120 minut na wyprodukowanie 60 jednostek, czas cyklu maszyny wynosiłby 120/60 = 2 minuty na jednostkę.

Oznacza to, że średnio maszyna potrzebuje 2 minut, aby zakończyć jeden cykl pracy, produkując jedną jednostkę.