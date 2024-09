Jak zdobyć pracę w AI: Zdobądź wymarzoną pracę

Jeszcze niedawno wszyscy martwili się, że AI odbierze im pracę. Ale teraz wszyscy chcemy wiedzieć jak zdobyć pracę w AI. AI to nowy, fajny dzieciak na bloku, a każdy chce wskoczyć na modę na AI

To nie wszystko. Miejsca pracy w branży AI są również trwałe, często oferują większą elastyczność niż tradycyjne miejsca pracy i są dość lukratywne. The średnie wynagrodzenie dla sztucznej inteligencji w USA szacuje się na 154 397 USD rocznie. Dla kontekstu, inżynier budownictwa i lekarz w USA zarabia średnio około $90,000 rocznie.

Firmy takie jak Meta, Netflix i Amazon w ostatnich latach stale zatrudniają pracowników do opracowywania systemów AI i modeli uczenia maszynowego, a niektóre pensje sięgają nawet wysokie jak $900,000 .

Dodatkowo, stanowiska związane z AI oferują jedną z najbardziej poszukiwanych korzyści zawodowych w XXI wieku - pracę zdalną. Wszystko to razem sprawiło, że gospodarka AI gwałtownie wzrosła.

W tym artykule dowiemy się więcej o branży pracy AI, krokach przygotowania się do wejścia na rynek AI, a co najważniejsze - jak korzystać z narzędzi AI, aby ułatwić sobie poszukiwanie pracy.

Zrozumienie krajobrazu pracy AI

Programowanie, wsparcie techniczne, tworzenie sieci, zarządzanie projektami, bezpieczeństwo i analityka biznesowa. Czy wiesz, co je łączy?

Były to "najgorętsze" umiejętności techniczne, których można było się nauczyć w 2010 roku - zaledwie 14 lat temu. Podczas gdy umiejętności te są nadal bardzo poszukiwane, są one obecnie uważane za niezbędne. Innymi słowy, powinieneś już je znać.

A co jeszcze powinieneś wiedzieć? Uczenie maszynowe (ML). ML jest w zasadzie podstawą do zdobycia pracy w AI.

Oto kilka przykładów na to, jak bardzo firmy cenią sobie uczenie maszynowe:

Netflix obniżył koszty o ponad 1 miliard dolarów rocznie inwestując w uczenie maszynowe za pośrednictwem silnika rekomendacji Netflix.

Tymczasem Amazon odnotował znaczną poprawę, skracając czas "od kliknięcia do wysyłki o prawie 225% do zaledwie 15 minut a wszystko to dzięki postępom w uczeniu maszynowym.

Aby podkreślić więcej, a Raport McKinsey wykazał, że prawie 20% kadry kierowniczej wyższego szczebla z 10 różnych krajów postrzega uczenie maszynowe jako istotny element ich działalności biznesowej.

Czy więc opanowanie uczenia maszynowego gwarantuje pracę w AI?

Przybliży cię do tej roli, ale nie jest to jedyne kryterium - sprawdźmy wszystkie inne rzeczy, których będziesz potrzebować, aby zdobyć wymarzoną pracę w AI!

6 kroków do zdobycia wymarzonej pracy w AI

Krok 1: Zbuduj odpowiednie ustawienie umiejętności AI Raport Global AI Jobs Barometer firmy PwC raportuje odsetki dotyczące wartości umiejętności AI:

Zawody wymagające umiejętności AI wiążą się z nawet 25% premią płacową na niektórych rynkach

Umiejętności poszukiwane przez pracodawców zmieniają się w tempie o 25% wyższym w zawodach najbardziej narażonych na AI

Podkreśla to, że coraz więcej firm preferuje pracowników posiadających umiejętności w zakresie AI, nadając priorytet tym rolom zawodowym i płacąc wyższe wynagrodzenia

1. Podpowiedź inżynierska

Podpowiedź inżynierska to nowy gorący trend w mieście, którego wszyscy nie mogą się doczekać.

Dzięki wysokiej jakości podpowiedziom modele AI mogą osiągać najlepsze wyniki. Ale podpowiedzi niskiej jakości? Otrzymasz typowe odpowiedzi AI, które ludzie udostępniają jako memy w mediach społecznościowych.

Inżynieria podpowiedzi jest podobna do kierowania generatywnymi systemami AI - takimi jak zaufany ChatGPT - aby produkowały dokładnie to, czego potrzebujesz, tworząc skuteczne podpowiedzi. Jeśli możesz powiedzieć AI, co ma zrobić (bez zbuntowania się), jesteś na dobrej drodze.

Amazon Web Services nawet to potwierdza: inżynieria podpowiedzi jest niezbędna dla każdego, kto skutecznie wykorzystuje technologię generatywnej sztucznej inteligencji w pracy.

A oto zabawna statystyka: dodanie umiejętności generatywnej sztucznej inteligencji do swoich cV może zwiększyć Twoje wynagrodzenie jak aż 47% co czyni go najlepiej opłacaną umiejętnością techniczną. Nie jest już tylko przydatna - jest lukratywna.

2. Umiejętności programowania

Nie da się pracować w AI bez znajomości języków programowania. Jeśli zajmujesz się inżynierią oprogramowania, musisz znać m.in: Python, Java i Apache Spark, a także inne języki.

W szczególności Python jest najpopularniejszym językiem do rozwoju AI.

Szybka wskazówka dotycząca nauki Pythona (lub dowolnego innego języka): znajdź coś, co cię ekscytuje i zbuduj wokół tego projekt.

Na przykład, jeśli interesujesz się grami, możesz stworzyć prostego bota AI do gry w szachy lub rozwiązywania łamigłówek. Lub jeśli masz obsesję na punkcie fitnessu, zaprogramuj wirtualnego trenera, który będzie liczył twoje powtórzenia na siłowni.

Wybranie czegoś, co cię ekscytuje, sprawi, że będziesz stale ulepszać swojego bota AI, co będzie świetną wiadomością, gdy w końcu zostaniesz wezwany na rozmowę kwalifikacyjną.

3. Learn Git

Wyobraź sobie śledzenie i wprowadzanie zmian w kodzie źródłowym pliku. To jest właśnie moc Git.

Git może wydawać się nieco trudny na początku, ale zaufaj nam; musisz go opanować, ponieważ weterani rozwoju oprogramowania przysięgają na jego przydatność.

Powinieneś czuć się komfortowo z **komendami takimi jak clone, branch i rebase (aka squash)

A skoro już przy tym jesteś, naucz się potoku CI/CD. (Możesz nam później podziękować)

4. Umiejętności związane z danymi

Kolejną najważniejszą umiejętnością jest zarządzanie danymi.

AI działa w oparciu o dane, a jeśli lubisz zarządzać wolumenami niezorganizowanych danych i nadawać im sens, da ci to przewagę. Modelowanie danych, hurtownie i przetwarzanie danych to niezbędne umiejętności, aby odnieść sukces w branży AI opartej na nauce o danych.

Będziesz także musiał pracować z bazami danych, zarówno tradycyjnymi SQL, jak i nowszymi systemami, takimi jak NoSQL. Znajomość zarządzania danymi jest kluczowa dla przekształcania surowych danych w coś, co mogą wykorzystać modele uczenia maszynowego.

5. Umiejętności w zakresie chmury i API

Znajomość platform w chmurze, takich jak Azure, AWS i Google Cloud AI ma kluczowe znaczenie.

Umiejętność budowania i wdrażania aplikacji opartych na API w chmurze przyniesie ci dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji.

Krzywa uczenia się może wydawać się stroma, ale nie przejmuj się - wiele kursów online pomoże ci po drodze. Oto kilka z nich na dobry początek:

Jeśli jesteś nowy w uczeniu maszynowym, zacznij od zapoznania się z podstawowymi pojęciami, takimi jak uczenie nadzorowane, uczenie nienadzorowane i uczenie ze wzmocnieniem, które nie podlegają negocjacjom dla początkującego inżyniera sztucznej inteligencji.

Będziesz także chciał zagłębić się w sieci neuronowe, architekturę, która zasila modele głębokiego uczenia. Systemy te naśladują ludzki mózg w celu przetwarzania złożonych danych.

Frameworki uczenia maszynowego, takie jak TensorFlow i PyTorch, są niezbędne na drodze do AI. Nie martw się, jeśli nigdy ich nie używałeś; niezliczone samouczki i kursy online pomogą ci zacząć.

A jeśli chcesz stworzyć ciekawy projekt i uczyć się poprzez działanie - spróbuj użyć algorytmów uczenia maszynowego do stworzenia silnika rekomendacji dla swojego ulubionego gatunku filmowego lub bota, który przewiduje trendy na giełdzie.

Krok 2: Zdobądź odpowiednie doświadczenie

Spójrzmy prawdzie w oczy - rekruterzy uwielbiają widzieć praktyczne doświadczenie.

Zbudowanie kilku projektów AI na własną rękę może mieć ogromne znaczenie w zdobyciu wymarzonej pracy w AI. Poznaj Retrieval Augmented Generation i stwórz własnego chatbota

Kluczem do nauki sztucznej inteligencji jest szybkie podejmowanie działań zamiast spędzania niekończących się godzin na czytaniu książek i wpisów na blogach.

To proste - zacznij od czegoś praktycznego, na przykład problemu z klasyfikacją, który jest dobrze znanym wyzwaniem w uczeniu maszynowym.

Instancja:

Weź fragment tekstu i podziel go na odpowiednie grupy - coś z twojego codziennego doświadczenia byłoby idealne

Możesz zacząć od zbudowania małego zbioru danych z około dziesięcioma przykładami na kategorię w formacie takim jak tekst

Po zebraniu, zapisz go jako plik CSV i poszukaj systemu AutoML online, z których większość jest dostępna za pośrednictwem głównych dostawców chmury

Przesłanie zbioru danych i uczenie modelu za pomocą tych narzędzi nauczy cię więcej w ciągu zaledwie dwóch godzin niż przeczytanie pięciu książek na temat uczenia maszynowego.

Dodaj te projekty (bez względu na to, jak podstawowe) do swojego portfolio i CV, a staniesz się wyróżniającym się kandydatem na konkurencyjnym rynku pracy AI.

Krok 3: Zdobądź formalne wykształcenie i certyfikaty

Porozmawiajmy o zdobyciu błyszczącego dyplomu.

Niedawno Uniwersytet Pensylwanii stał się pierwszą szkołą Ivy League oferującą studia licencjackie z inżynierii w AI.

Niecałe sześć miesięcy później wprowadzono również studia magisterskie w dziedzinie AI, ponieważ jeden stopień nie wystarczył, aby poradzić sobie z tą szybko rozwijającą się branżą.

W rzeczywistości Carnegie Mellon University (CMU) zrobił to na długo przed tym, jak AI stała się powszechnie znana. CMU uruchomił pierwszy w USA tytuł licencjata w dziedzinie sztucznej inteligencji w 2018 roku! Tak więc, jeśli chcesz pójść formalną drogą, masz wiele opcji.

Każdy znajdzie coś dla siebie, od ukierunkowanych programów AI na CMU po specjalistyczne koncentracje, takie jak uczenie maszynowe lub robotyka w ramach szerszego stopnia informatyki.

Ale co jeśli nie planujesz uczęszczać do Ivy League lub szkoły z najwyższej półki?

Nic nie szkodzi - nie musisz mieć dyplomu prestiżowej uczelni, aby zaistnieć na polu AI. Szeroka gama kursów AI jest dostępna online, od Coursera po samouczki YouTube, oferując wszystko, od umiejętności programowania po struktury uczenia maszynowego.

Przy odpowiednim ukierunkowaniu, można łatwo uzyskać certyfikat i udowodnij swoją wartość bez konieczności wchodzenia do klasy.

Krok 4: Sieć kontaktów i budowanie profesjonalnej obecności

Nie chcemy cię straszyć, ale wokół 60% miejsc pracy znajduje się poprzez networking (naprawdę!), a nie internetowe platformy pracy.

Konieczne jest więc budowanie obecności online i nawiązywanie kontaktów z innymi profesjonalistami z branży AI.

Oto kilka sposobów, aby zacząć:

Po pierwsze, zoptymalizuj swój profil na LinkedIn, który jest rajem dla wszystkich osób poszukujących pracy.

Traktuj go jako swoją cyfrową kartę biznesową, upewniając się, że jest aktualny i zawiera odpowiednie umiejętności, takie jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja. Używaj słów kluczowych, aby poprawić wykrywalność i angażuj się w zawartość skoncentrowaną na AI, aby zaprezentować swoją wiedzę na tym polu.

Następnie bierz udział w wydarzeniach związanych z branżą AI, takich jak konferencje i webinaria. Są to kopalnie złota dla spotkań z profesjonalistami AI, menedżerami ds. rekrutacji i liderami myśli, którzy mogą przedstawić ci możliwości pracy, które nigdy nie pojawią się w Internecie.

Kolejnym ważnym krokiem jest znalezienie mentorów. Dotarcie do doświadczonych inżynierów AI lub naukowców zajmujących się danymi może potencjalnie prowadzić do osobistych poleceń.

Wreszcie, nie zapomnij skontaktować się z obecnymi kontaktami, kontaktując się z nimi.

Regularne publikowanie postów i wchodzenie w interakcje z grupami AI może również zwiększyć twoją widoczność na rynku społeczność deweloperów i rekruterów.

Czasami wystarczy przyjacielska wiadomość lub zameldowanie się, aby otworzyć nowe ścieżki w karierze.

Krok 5: Dostosuj swoje podanie o pracę i zbuduj portfolio

Jedną ze strategii znalezienia wymarzonej pracy jest przyjrzenie się umiejętnościom, które znajdują się na liście, a następnie nauczenie się ich. To jak inżynieria wsteczna, która pomoże ci znaleźć idealną rolę.

Dodaj te umiejętności do swojego profilu LinkedIn lub podania o pracę; wkrótce rekruterzy zaczną zwracać uwagę na Twój profil.

przyjazna wskazówka: Opanowanie generatywnej AI, Langchain i narzędzi takich jak ChatGPT i OpenAI może sprawić, że Twój profil będzie nie do odparcia.

Krok 6: Przygotuj się do rozmów kwalifikacyjnych

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej AI, to przede wszystkim gratulacje! Twój wysiłek się opłaca.

Teraz zbudujmy plan gry: Rozmowy kwalifikacyjne dotyczące AI mogą być połączeniem umiejętności technicznych, rozwiązywania problemów i wiedzy ogólnej , więc oto jak wyprzedzić konkurencję.

Oczekuj podstaw:

"Jakie są etyczne wyzwania związane z systemami AI?".

"Jak zdefiniować sztuczną inteligencję?"

"Jakie są niektóre zastosowania AI w świecie rzeczywistym?"

Kluczem jest, aby twoje odpowiedzi były jasne, zwięzłe i wolne od rozwlekłości. Pokaż swój entuzjazm i spójrz na kilka zdalny wywiad wskazówki przed dniem D.

Pytania techniczne mogą być często skomplikowane, takie jak "Jakie są główne algorytmy uczenia maszynowego?" lub "W jaki sposób przetwarzanie języka naturalnego przekształca systemy AI? "

Zapoznaj się z modelami uczenia maszynowego, sieciami neuronowymi, głębokim uczeniem się i wizją komputerową. Bycie przygotowanym do omówienia kwestii technicznych pokaże, że jesteś kimś więcej niż tylko zaznajomionym z AI - dobrze znasz się na rzeczy.

Bądź na bieżąco, czytając artykuły, uczestnicząc w warsztatach i pracując nad projektami open-source AI. Śledzenie profesjonalistów AI i liderów branży w mediach społecznościowych również pozwala być na bieżąco z najnowszymi trendami.

Wreszcie, ćwicz z narzędziami AI, takimi jak ChatGPT lub InterviewBuddy. Symuluj pytania i scenariusze, aby uzyskać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, które pomogą ci wygładzić wszelkie nierówności przed wielkim dniem.

Na koniec pamiętaj: **Masz to!

Wykorzystaj narzędzia AI do poszukiwania pracy

Bądźmy szczerzy - przejście od nauki umiejętności AI do zdobycia wymarzonej pracy w AI to trudna podróż.

Zdobycie dobrej pracy związanej z AI to nie tylko kodowanie lub budowanie modeli uczenia maszynowego - musisz śledzić swoje aplikacje, być zorganizowanym i upewnić się, że cV nie stanie się reliktem przeszłości.

Dlaczego więc nie wykorzystać AI, aby pomóc sobie w zdobyciu wymarzonej pracy?

Tutaj ClickUp dzięki funkcjom i szablonom opartym na sztucznej inteligencji może wiele zmienić w poszukiwaniu pracy. Nie jesteś pewien jak? Przyjrzyjmy się szablonom, które pomogą Ci przygotować się do poszukiwania pracy z wykorzystaniem AI!

1. Szablon celów SMART ClickUp

Najpierw ustawmy cele SMART, które pomogą ci zbudować karierę w AI. SMART oznacza: Konkretny, Mierzalny, Osiągalny, Istotny i Określony w czasie.

Szablon celów SMART ClickUp

Tutaj znajduje się szablon Szablon SMART celów ClickUp pozwala stworzyć jasną mapę drogową, pomagając ocenić wszystkie cele przy użyciu struktury SMART.

Chcesz znaleźć pracę jako inżynier uczenia maszynowego w ciągu sześciu miesięcy? Dzięki temu szablonowi możesz podzielić ten cel na możliwe do wykonania kroki i czynić stałe postępy w kierunku wymarzonej pracy.

2. Szablon poszukiwania pracy ClickUp

Nadszedł czas, aby zająć się poszukiwaniem pracy. Aplikowanie na wiele stanowisk i śledzenie wszystkich aplikacji może uniemożliwić ci zrozumienie, co działa dobrze (lub nie) w twoim podejściu.

Właśnie w tym miejscu Szablon wyszukiwania ofert pracy ClickUp jest dostępny. Ten poręczny szablon został zaprojektowany, aby pomóc Ci zachować porządek i być na bieżąco w poszukiwaniu pracy w AI.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-80.png Szablon do poszukiwania pracy ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200476216&department=hr-recruiting Pobierz szablon /%cta/

Oto, co oferuje:

Niestandardowe statusy: Śledzenie, gdzie jesteś w każdej aplikacji - czy jest "Otwarta" czy "Zakończona"

Śledzenie, gdzie jesteś w każdej aplikacji - czy jest "Otwarta" czy "Zakończona" Pola niestandardowe : Zarządzanie poszukiwaniami pracy poprzez kategoryzowanie ofert pracy, dodawanie szczegółów i przeglądanie postępów w jednym łatwym widoku

: Zarządzanie poszukiwaniami pracy poprzez kategoryzowanie ofert pracy, dodawanie szczegółów i przeglądanie postępów w jednym łatwym widoku Widoki niestandardowe : Niezależnie od tego, czy chcesz nadać priorytet swoim aplikacjom, czy śledzić rozmowy z rekruterami, te widoki pomogą Ci zachować porządek

: Niezależnie od tego, czy chcesz nadać priorytet swoim aplikacjom, czy śledzić rozmowy z rekruterami, te widoki pomogą Ci zachować porządek Funkcje zarządzania projektami: Użyj etykiet, komentarzy i automatyzacji, aby usprawnić proces śledzenia ofert pracy

Niezależnie od tego, czy dążysz do objęcia roli inżyniera AI, czy też szukasz pracy na podstawowych stanowiskach związanych ze sztuczną inteligencją, ten szablon umożliwia zarządzanie poszukiwaniami pracy w jednym miejscu i łatwe śledzenie postępów.

ClickUp do poszukiwania pracy i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej

Teraz, gdy mamy już odpowiednie szablony do ustawienia naszych celów i poszukiwania odpowiednich ofert pracy, przejdźmy do kolejnego ważnego kroku - stworzenia dobrego CV

Silne CV powinno jednak zawierać również następujące elementy (wraz z przykładami):

Jednostki ilościowe: Poprawa współczynnika konwersji klientów o 27%

Poprawa współczynnika konwersji klientów o 27% Słowa kluczowe: Zarządzanie zespołem w celu zwiększenia sprzedaży o 25%.

Zarządzanie zespołem w celu zwiększenia sprzedaży o 25%. Słowa kluczowe: Przykład Zorientowany na szczegóły web developer z trzyletnim doświadczeniem

Przykład Zorientowany na szczegóły web developer z trzyletnim doświadczeniem Umiejętności: Zarządzał listą 10 tys. e-maili, zwiększając zaangażowanie o 10%

Zarządzał listą 10 tys. e-maili, zwiększając zaangażowanie o 10% Pewność siebie: Zwiększenie sprzedaży produktów o 40% w pierwszym roku

Oto jak ClickUp Brain i Dokumenty ClickUp może pomóc w osiągnięciu wszystkich powyższych punktów:

Dzięki funkcjom AI ClickUp Brain możesz generować zawartość CV w oparciu o swoje wymagania. Brain może również tworzyć wiele iteracji na podstawie podpowiedzi.

pozwól ClickUp Brain pomóc Ci napisać potężne sekcje CV, w tym podsumowanie, doświadczenie zawodowe i umiejętności

Dodatkowo możesz skorzystać z inteligentnych podpowiedzi i sugestii, aby podkreślić swoje osiągnięcia.

ClickUp Docs pomoże Ci zorganizować sekcje CV jak profesjonalista. Dzięki zagnieżdżonej hierarchii możesz w przejrzysty sposób uporządkować swoje CV, od umiejętności po doświadczenie.

uprość proces ubiegania się o pracę i zaoszczędź czas dzięki ClickUp's Docs Hub_

ClickUp AI jednocześnie analizuje Twoje CV i dostarcza spersonalizowane rekomendacje w oparciu o stanowisko, o które się ubiegasz.

Następnie, gdy zwrócisz na siebie uwagę menedżera ds. rekrutacji, nadejdzie czas na kolejny krok - rozmowy kwalifikacyjne.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Wszyscy znamy niepokój związany z przygotowaniami do dużej rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej AI. Od śledzenia aplikacji po pamiętanie, która firma lubi, aby ich systemy AI były właśnie takie, proces ten może być przytłaczający.

Ale nie obawiaj się! To właśnie tutaj ClickUp Brain wkracza do akcji, aby uratować dzień i sprawić, że przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej będą tak zorganizowane i bezstresowe, jak to tylko możliwe.

Wyobraź sobie, że masz asystenta opartego na AI, który pomaga ci mieć wszystko na oku. Niezależnie od tego, czy chodzi o badanie strategii firmy w zakresie AI, opracowywanie pytań na rozmowę kwalifikacyjną, czy zarządzanie zadaniami ClickUp Brain, ClickUp Brain cię wspiera.

To nie wszystko. Możesz również użyć ClickUp Docs do przechowywania notatek z badań dla każdej firmy. Może to pomóc w lepszym przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych poprzez przeprowadzanie próbnych sesji z przyjaciółmi lub mentorami.

Uprość z ClickUp Brain

Potrzebujesz zbadać firmę? Po prostu wklej adres URL opisu stanowiska do ClickUp Brain i zobacz, jak rozwija się magia AI.

Użyj ClickUp Brain do tworzenia i podsumowywania zawartości w zaledwie kilka sekund

Otrzymasz streszczoną wersję kluczowych informacji, która pomoże Ci zaoszczędzić czas i wysiłek.

To jednak nie wszystko - ClickUp Brain może również generować Wywiad związany z AI pytania oparte na tematach takich jak wyzwania przywódcze lub umiejętności techniczne.

Oto jak możesz wykorzystać ClickUp Brain do zorganizowania swoich przygotowań:

Badanie firmy : Stwórz dokument ClickUp i użyj Brain do wygenerowania podsumowania firmy, w tym jej historii, misji i ostatnich projektów

: Stwórz dokument ClickUp i użyj Brain do wygenerowania podsumowania firmy, w tym jej historii, misji i ostatnich projektów Bądź na bieżąco z trendami w branży : Zapytaj ClickUp Brain o spostrzeżenia dotyczące branży. Dzięki temu będziesz na bieżąco z trendami w branży AI

: Zapytaj ClickUp Brain o spostrzeżenia dotyczące branży. Dzięki temu będziesz na bieżąco z trendami w branży AI Rozbij opisy stanowisk : Podsumuj konkretne wymagania dotyczące stanowiska - pomoże ci to wyjaśnić oczekiwania dotyczące stanowiska, umiejętności techniczne i obowiązki

: Podsumuj konkretne wymagania dotyczące stanowiska - pomoże ci to wyjaśnić oczekiwania dotyczące stanowiska, umiejętności techniczne i obowiązki Opracowanie pytań specyficznych dla firmy : Burza mózgów pytań na rozmowę kwalifikacyjną dostosowanych do firmy, koncentrujących się na jej wyzwaniach, priorytetach i kulturze

: Burza mózgów pytań na rozmowę kwalifikacyjną dostosowanych do firmy, koncentrujących się na jej wyzwaniach, priorytetach i kulturze Przygotuj się do rozmów behawioralnych: Zdobądź pomysły na typowe pytania behawioralne ("Opowiedz mi o czasie, kiedy...") i dopracuj swoje odpowiedzi

Śledź swoje poszukiwania pracy za pomocą listy ClickUp

Łatwe tworzenie list do zrobienia i dostęp do nich z dowolnego miejsca

Ustaw Listę ClickUp, aby śledzić każdą aplikację, w tym notatki z badań przeprowadzonych przez ClickUp Brain dla każdej firmy. Dzięki listom już nigdy nie przegapisz żadnej rozmowy kwalifikacyjnej ani kolejnego zadania.

Bądź na bieżąco dzięki przypomnieniom ClickUp

Zaplanuj powtarzające się zadania w ClickUp, aby zorganizować próbne sesje rozmów kwalifikacyjnych

Masz zaplanowane sesje przygotowawcze do rozmowy kwalifikacyjnej z przyjaciółmi lub profesjonalnym trenerem? Skorzystaj z przypomnień ClickUp, aby zaplanować próbne rozmowy kwalifikacyjne i zablokować godziny nauki.

Zaprezentuj swoje umiejętności dzięki zadaniom ClickUp

Ułóż powtarzające się zadania ClickUp, aby zaplanować próbną rozmowę kwalifikacyjną

Utwórz listę ClickUp zatytułowaną "Project Management Skills for Interview" z polami wyboru dla umiejętności takich jak zarządzanie ryzykiem, alokacja zasobów i komunikacja z interesariuszami.

Podczas przygotowań zaznaczaj każdą umiejętność, aby móc wizualizować swój postęp i upewnić się, że trafiasz we wszystkie właściwe punkty w swoich odpowiedziach.

I to wszystko. Jesteś gotowy do nauki, eksperymentowania i zdobycia roli AI w swojej wymarzonej firmie.

Historia powodzenia użytkownika ClickUp

Aby uzyskać praktyczne spojrzenie na to, jak ClickUp może zmienić Twoje poszukiwania pracy, wystarczy rzucić okiem na to, co jeden z użytkowników Użytkownik Reddit niedawno udostępniał .

Ten doświadczony poszukiwacz pracy zamienił swoje poszukiwania pracy w strategiczną, wizualną podróż, tworząc niestandardowy pulpit w ClickUp.

Oto, co śledzi ich pulpit:

Źródło

Dystrybucja aplikacji o pracę na platformach takich jak LinkedIn i Indeed

Szczegółowa oś czasu pokazująca, kiedy nastąpił wzrost aktywności aplikacyjnej, a które okresy były nieco spokojniejsze

Aktualizacje statusu bieżących aplikacji w czasie rzeczywistym

Niestandardowy pulpit ClickUp przekształcił proces poszukiwania pracy ze stresującej harówki w zorganizowany proces oparty na danych.

Po pierwsze, pulpit dał użytkownikowi widok z lotu ptaka na to, gdzie aplikował, szczegółową oś czasu jego aktywności i pozwolił mu śledzić postępy dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym.

Te spostrzeżenia z ClickUp mogą podobnie pomóc ci dostrzec trendy, ulepszyć strategię aplikowania o pracę i przybliżyć cię do pracy w AI.

Wykorzystaj AI do zdobycia wymarzonej pracy w AI

Słynny amerykański aktor Milton Berle powiedział kiedyś: "Jeśli okazja nie puka, zbuduj drzwi" Na tym konkurencyjnym rynku pracy ten cytat może stać się twoją mantrą.

To właśnie tutaj ClickUp może zmienić Twoje poszukiwania pracy.

Dzięki narzędziom takim jak ClickUp Brain i Docs możesz z łatwością śledzić aplikacje, organizować harmonogramy rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzać informacje o firmach w jednym miejscu. Możesz też wypróbować szablon Job Search Template, który umożliwia śledzenie całego postępu w poszukiwaniu pracy.

Utwórz Free ClickUp już dziś i zdobądź pracę swoich marzeń!