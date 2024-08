Przykłady planów rozwoju pracowników napędzających wzrost

Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się spojrzeć na swój zespół i pomyśleć: "Mamy tu coś naprawdę niesamowitego, ale brakuje nam tylko jednego kroku do zrobienia czegoś wielkiego"?

To uczucie, gdy wiesz, że masz potencjał, ale czeka on tylko na odblokowanie, jest ekscytujące. Może nawet trochę zniechęcające. Ale właśnie w tym miejscu pojawiają się plany szkoleń i rozwoju pracowników.

Nie mówimy tu o jakimś sztampowym korporacyjnym ćwiczeniu, które polega na zaznaczeniu odpowiedniego pola. Chodzi o stworzenie dostosowanego do potrzeb, wykonalnego planu, który przekształci potencjał zespołu w rzeczywiste wyniki i rezultaty.

W tym przewodniku podzielimy się praktycznymi poradami na temat tworzenia, wykorzystywania i wdrażania planów rozwoju kariery. Zapoznamy się również z przykładami planów rozwoju pracowników, aby cię zainspirować. Gotowy do pracy?

**Co to jest plan rozwoju pracownika?

Plan rozwoju pracownika to ustrukturyzowane ramy zaprojektowane w celu wspierania pracowników w doskonaleniu ich umiejętności i kariery. Określa obecne umiejętności, przyszłe cele i kroki potrzebne do wypełnienia luki między nimi.

Plan ten zazwyczaj obejmuje identyfikację mocnych stron i obszarów do rozwoju, ustawienie konkretnych celów i określenie wymaganych szkoleń .

Jak wskaźniki wydajności informują o planach rozwoju

Wskaźniki wydajności mają kluczowe znaczenie dla realizacji planów rozwoju. Oferują one migawkę wydajności pracownika i obszarów wymagających poprawy.

Weźmy przykład:

Masz przedstawiciela handlowego, który jest fantastyczny w pozyskiwaniu nowych klientów, ale zmaga się z utrzymywaniem długoterminowych relacji.

Wskaźniki jego wydajności pokazują dobre wyniki w pozyskiwaniu nowych klientów, ale mogą ujawniać niższe wyniki w utrzymaniu klientów. To sygnał, by skoncentrować plan rozwoju na poprawie umiejętności zarządzania powiązaniami i obsługi klienta.

Skupiając się na tych wskaźnikach, nie tylko zgadujesz, co może pomóc pracownikowi w poprawie; opierasz jego rozwój na rzeczywistych, namacalnych danych. Dzięki temu plan jest bardziej skuteczny i gwarantuje, że zajmujesz się właściwymi obszarami.

Przeczytaj również: Jak stworzyć 30-60-90 dniowy plan skutecznego wdrożenia?

Dlaczego plany rozwoju pracowników mają znaczenie

Plany rozwoju pracowników to nie tylko coś, co warto mieć; są one niezbędne dla każdego, kto poważnie myśli o budowaniu silnego teamu . Zastanówmy się dlaczego.

Zwiększanie umiejętności

Kiedy twój zespół stale się doskonali, jest bardziej prawdopodobne, że dostosuje się do nowych wyzwań i możliwości.

Doskonalenie umiejętności jest podstawą każdego planu rozwoju zawodowego. Koncentruje się na pomaganiu członkom zespołu w doskonaleniu ich umiejętności, czy to poprzez opanowanie nowego oprogramowania, szlifowanie umiejętności technicznych, czy doskonalenie technik komunikacji.

Na przykład, jeśli ktoś jest dobry w analizie danych, ale ma trudności z prezentowaniem swoich wyników, jego plan może obejmować kursy wystąpień publicznych lub warsztaty z wizualizacji danych.

Wsparcie rozwoju kariery

Twoi pracownicy chcą wiedzieć, czy w organizacji jest miejsce na rozwój.

Plan rozwoju pracownika dokładnie określa, w jaki sposób dana osoba może awansować. Daje im jasny widok na to, co muszą osiągnąć, aby przejąć więcej obowiązków i przejść do nowej roli

Jest to dobre nie tylko dla pracownika - jest to również dobre dla ciebie, ponieważ taka jasność motywuje pracowników do doskonalenia się, a z kolei przynosi korzyści organizacji, wspierając bardziej ambitną siłę roboczą.

Przykładowo, początkujący marketingowiec aspirujący do roli kierownika ds. marketingu może realizować plan rozwoju, który obejmuje prowadzenie małych kampanii, naukę zaawansowanych strategii marketingowych i doskonalenie umiejętności przywódczych.

Pro Tip: Spójrz na te przykłady strategii HR aby porównać swoje plany rozwoju ze standardami branżowymi i upewnić się, że spełniają one najlepsze praktyki w zakresie rozwoju kariery.

Zwiększanie zaangażowania

Kiedy inwestujesz w rozwój swojego zespołu, on to zauważa. Czują się wartościowi i doceniani, co naturalnie prowadzi do wyższego zaangażowania. Zaangażowani pracownicy są bardziej wydajni, pozytywnie nastawieni i chętniej zostają w firmie.

Na przykład, zapewnienie dostawcom możliwości udziału w konferencjach branżowych lub warsztatach może sprawić, że pracownicy poczują się bardziej połączeni z celami firmy i bardziej zaangażowani w swoje role.

Poprawa retencji

Odejścia pracowników są kosztowne pod względem czasu i pieniędzy. Ale kiedy pracownicy widzą możliwości rozwoju i awansu, są mniej skłonni do odejścia.

Jeśli ktoś czuje, że utknął w swojej roli bez jasnej ścieżki rozwoju, zacznie szukać gdzie indziej. Ale jeśli mają plan, który pokazuje im, jak mogą rozwijać się w firmie, jest bardziej prawdopodobne, że pozostaną na miejscu.

Przykłady i próbki planów rozwoju pracowników

Szukasz pomysłów na stworzenie skutecznych planów rozwoju pracowników?

Zapoznanie się z prawdziwymi przykładami i próbkami rozwoju pracowników może stanowić solidny punkt wyjścia. Pomogą ci one zobaczyć, co działa i pobudzą nowe pomysły, dzięki czemu będziesz mógł dostosować plan, który idealnie pasuje do twojego zespołu.

Plan rozwoju oparty na wynikach

Ma na celu pomóc pracownikowi poprawić się w obszarach, w których obecnie osiąga słabe wyniki. Ważne jest jednak, aby podejść do tego pozytywnie - nie chodzi o krytykowanie lub karanie kogoś. Zamiast tego chodzi o dostarczenie wsparcia i zasobów potrzebnych do poprawy.

Próbka

Imię i nazwisko pracownika: John Smith Pozycja: Pracownik działu sprzedaży Dział: Sprzedaż Data: (Dodaj datę)

Obecne wyniki

Wyniki sprzedaży są niższe od celu o 15%

Informacje zwrotne od niestandardowych klientów wskazują na potrzebę poprawy komunikacji i działań następczych

Cele rozwoju

Poprawa wyników sprzedaży Cel: Zwiększenie miesięcznych wyników sprzedaży o 20% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy

Zwiększenie miesięcznych wyników sprzedaży o 20% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy Kroki działania: Wziąć udział w szkoleniu sprzedażowym skupiającym się na zaawansowanych technikach sprzedaży (dodać datę) Wdrożenie nowych strategii poznanych na warsztatach z cotygodniową kontrolą postępów (dodać datę rozpoczęcia) Przegląd technik sprzedaży z mentorem co dwa tygodnie i dostosowanie podejścia w oparciu o informacje zwrotne (dodaj datę rozpoczęcia)

Poprawa umiejętności komunikacyjnych Cel: Poprawa wyników satysfakcji klienta o 10% w ciągu trzech miesięcy

Poprawa wyników satysfakcji klienta o 10% w ciągu trzech miesięcy Kroki działania: Zapisanie się na seminarium dotyczące umiejętności komunikacyjnych (dodać datę) Odgrywanie ról w interakcjach z klientami z przełożonym co miesiąc, aby ćwiczyć skuteczną komunikację (dodać datę rozpoczęcia) Comiesięczny przegląd opinii klientów i opracowanie planów działania w celu rozwiązania powtarzających się problemów (dodać datę rozpoczęcia)

Wzmocnienie procedur działań następczych Cel: Osiągnięcie wskaźnika 90% kontaktów z klientami w ciągu następnego kwartału

Osiągnięcie wskaźnika 90% kontaktów z klientami w ciągu następnego kwartału Kroki działania: Stworzenie szablonu harmonogramu działań następczych i wdrożenie go dla wszystkich interakcji z klientami (od zaraz) Nauczenie się korzystania z narzędzia CRM do śledzenia zadań follow-up i ustawienia przypomnień (ustawienie terminów) Analizowanie powodzenia działań następczych i dostosowywanie strategii w razie potrzeby podczas comiesięcznych spotkań z zespołem (dodaj datę rozpoczęcia)



Harmonogram przeglądu wyników

Przegląd śródokresowy: (Dodaj datę)

(Dodaj datę) Przegląd końcowy: (Dodaj datę)

Dodatkowe zasoby

Dostęp do sesji coachingu i mentoringu w zakresie sprzedaży

Zapis na seminarium dotyczące umiejętności komunikacyjnych

Subskrypcja oprogramowania CRM z możliwością śledzenia działań następczych

Oczekiwane wyniki

Zwiększona wydajność sprzedaży i wyższy poziom niestandardowego zadowolenia klientów

Lepsze umiejętności komunikacyjne i skuteczniejsze interakcje z klientami

Usprawnienie procesów następczych prowadzące do lepszych relacji z klientami i wyższych współczynników konwersji sprzedaży

Wskazówki do wdrożenia

Regularna komunikacja jest kluczem do wdrożenia planu poprawy wydajności. Należy często sprawdzać, jak czują się pracownicy i czy plan jest dla nich pomocny.

Wyjaśnij, że jest to proces wsparcia, a nie karania. Jeśli mają trudności z jakąkolwiek częścią planu, bądź otwarty na wprowadzanie zmian.

Przykład

Via: Uniwersytet w Reading

Plan rozwoju oparty na celach

Plan rozwoju oparty na celach łączy osobiste cele zawodowe pracownika z potrzebami organizacji. Plan ten koncentruje się na ustawieniu konkretnych celów, które przyczyniają się do rozwoju osobistego i zawodowego, zapewniając powodzenie organizacji.

Próbka

Imię i nazwisko pracownika: Jane Smith Pozycja: Product Manager Departament: Rozwoju Produktu Data: (Dodaj datę)

Obecna sytuacja

Taylor ma solidne doświadczenie w zarządzaniu wprowadzaniem produktów na rynek, ale musi wzmocnić umiejętności planowania strategicznego i kierowania zespołem, aby przygotować się do pełnienia wyższej roli

Cele rozwoju

Uzyskanie promocji na stanowisko Senior Product Managera Cel: Przygotowanie i zapewnienie sobie promocji na stanowisko Senior Product Managera w ciągu najbliższych 12 miesięcy

Przygotowanie i zapewnienie sobie promocji na stanowisko Senior Product Managera w ciągu najbliższych 12 miesięcy Kroki działania: Zakończenie programu szkoleniowego w zakresie przywództwa w celu rozwinięcia umiejętności zarządzania (dodaj datę zapisu i ukończenia) Przejęcie dodatkowych obowiązków w bieżących projektach w celu wykazania gotowości do pełnienia wyższej roli (rozpoczęcie natychmiast, w toku) Poprowadzenie wielofunkcyjnego zespołu w projekcie o wysokim profilu, aby zaprezentować umiejętności przywódcze i planowania strategicznego (dodać datę rozpoczęcia) Regularne uzyskiwanie informacji zwrotnych od obecnych menedżerów wyższego szczebla i uwzględnianie sugestii (dodanie daty rozpoczęcia comiesięcznych sesji informacji zwrotnych)

Poprawa umiejętności planowania strategicznego Cel: Zwiększenie umiejętności opracowywania i realizacji strategicznych planów dotyczących produktów w ciągu najbliższych sześciu miesięcy

Zwiększenie umiejętności opracowywania i realizacji strategicznych planów dotyczących produktów w ciągu najbliższych sześciu miesięcy Kroki działania: Udział w warsztatach na temat planowania strategicznego i zarządzania produktem (dodaj datę) Opracowanie planu strategicznego dla nadchodzącego wprowadzenia produktu na rynek i przedstawienie go kierownictwu wyższego szczebla do przeglądu (dodać termin, w którym należy przygotować projekt planu, dodać datę prezentacji) Współpraca z mentorem, który ma duże doświadczenie w planowaniu strategicznym, w celu przeglądu i udoskonalenia technik planowania (dodać datę rozpoczęcia comiesięcznych spotkań)

Poszerzanie wiedzy inżynieryjnej i technicznej Cel: Wnoszenie wkładu w dane inżynieryjne i dokumenty w celu prowadzenia lepszych sprintów

Wnoszenie wkładu w dane inżynieryjne i dokumenty w celu prowadzenia lepszych sprintów Kroki działania: Podniesienie kwalifikacji dzięki kursowi "Koncepcje techniczne dla nietechnicznych menedżerów produktu" (dodaj datę zapisów i zakończenia kursu) Wdrażanie nowych koncepcji w codziennych interakcjach i poprawa jakości sprintów (na bieżąco) Poprowadzenie post-mortem sprintu z kierownikiem ds. inżynierii (od następnego sprintu)



Harmonogram przeglądu wyników

Przegląd śródokresowy: (Dodaj datę)

(Dodaj datę) Przegląd końcowy: (Dodaj datę)

Dodatkowe zasoby

Dostęp do kursów inżynieryjnych i technicznych

Mentoring i możliwości nawiązywania kontaktów

Wsparcie ze strony kierownika ds. inżynierii

Oczekiwane wyniki

Promocja na stanowisko Senior Product Managera z poszerzoną wiedzą inżynierską i umiejętnościami technicznymi

Poprawa umiejętności zarządzania sprintami i współpracy z teamami inżynieryjnymi

Wszechstronny zestaw umiejętności menedżera produktu prowadzący do lepszej wydajności i współpracy zespołu

Wskazówki do wdrożenia

Zacznij od rozmowy z pracownikami, aby zrozumieć ich cele i obszary wymagające poprawy. Następnie należy ustawić cele SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound), które będą zarówno inspirujące, jak i realistyczne.

Określ wyraźne kamienie milowe i przeprowadzaj regularne kontrole, aby śledzić postępy i wprowadzać niezbędne poprawki.

Weryfikuj i aktualizuj cele, aby upewnić się, że pozostają one istotne i stanowią wyzwanie, a wszystko to przy jednoczesnym tworzeniu atmosfery wsparcia.

Przykład

Via: HiBob

Plan rozwoju oparty na umiejętnościach

Koncentruje się na konkretnych umiejętnościach, które dana osoba musi rozwinąć, aby doskonalić się w swojej obecnej roli lub przygotować się do przyszłej. Plan ten oferuje celowe podejście do rozwoju umiejętności poprzez skupienie się na obszarach, które będą miały największy wpływ na wydajność pracownika.

Próbka

Imię i nazwisko pracownika: Jane Doe Pozycja: Koordynator ds. marketingu Dział: Marketing Data: (Dodaj datę)

Obecny poziom umiejętności

Biegła znajomość podstawowych zadań marketingowych

Ograniczone doświadczenie z zaawansowaną analizą danych i cyfrowymi narzędziami marketingowymi

Cele rozwoju

Rozwijanie zaawansowanych umiejętności analizy danych Cel: Zdobycie biegłości w korzystaniu z narzędzi i technik analizy danych w ciągu sześciu miesięcy

Zdobycie biegłości w korzystaniu z narzędzi i technik analizy danych w ciągu sześciu miesięcy Kroki działania: Zapisanie się na zaawansowany kurs analizy danych (dodać datę zapisu) Zakończone samouczki online i ćwiczenia praktyczne związane z oprogramowaniem do analizy danych (dodaj datę rozpoczęcia i zakończenia) Zastosowanie nowych umiejętności poprzez pracę nad projektem obejmującym analizę danych kampanii marketingowej (dodaj datę) Sprawdzanie postępów z mentorem i dostosowywanie strategii uczenia się w razie potrzeby (dodaj datę rozpoczęcia comiesięcznych spotkań kontrolnych)

Zwiększenie umiejętności w zakresie marketingu cyfrowego Cel: Zdobycie wiedzy na temat zaawansowanych strategii i narzędzi marketingu cyfrowego w ciągu najbliższych czterech miesięcy

Zdobycie wiedzy na temat zaawansowanych strategii i narzędzi marketingu cyfrowego w ciągu najbliższych czterech miesięcy Kroki działania: Udział w warsztatach z marketingu cyfrowego lub programie certyfikacyjnym (dodaj datę) Wdrożenie nowych technik marketingu cyfrowego w bieżących projektach (dodać datę rozpoczęcia) Analiza wpływu nowych strategii na wyniki kampanii i raportowanie wyników (dodać datę rozpoczęcia comiesięcznych przeglądów) Poszukiwanie informacji zwrotnych od zespołu marketingowego i dostosowywanie podejścia w oparciu o ich wkład (na bieżąco)

Doskonalenie umiejętności zarządzania projektami Cel: Rozwinięcie umiejętności efektywnego zarządzania projektami w ciągu najbliższych trzech miesięcy

Rozwinięcie umiejętności efektywnego zarządzania projektami w ciągu najbliższych trzech miesięcy Kroki działania: Wziąć udział w kursie zarządzania projektami, aby poznać najlepsze praktyki i narzędzia (dodać datę) Korzystanie z oprogramowania do zarządzania projektami w celu organizowania i śledzenia projektów marketingowych (od zaraz) Poprowadzenie małego projektu marketingowego w celu zastosowania nowych umiejętności zarządzania projektami (dodaj datę) Przegląd wyników projektu z zespołem i udoskonalenie technik zarządzania projektami w oparciu o informacje zwrotne (co miesiąc)



Harmonogram przeglądu wyników

Przegląd śródokresowy: (Dodaj datę)

(Dodaj datę) Przegląd końcowy: (Dodaj datę)

Dodatkowe zasoby

Dostęp do kursów online i certyfikatów

Subskrypcja narzędzi do analizy danych i marketingu cyfrowego

Wsparcie mentora w zakresie rozwoju umiejętności i prowadzenia projektów

Oczekiwane rezultaty

Zwiększona zdolność do analizowania danych i uzyskiwania praktycznych spostrzeżeń

Większa biegłość w zaawansowanych strategiach i narzędziach marketingu cyfrowego

Lepsze umiejętności zarządzania projektami prowadzące do powodzenia projektów marketingowych

Wskazówki do wdrożenia

Aby wdrożyć plan rozwoju pracowników oparty na umiejętnościach, zacznij od oceny obecnego zestawu umiejętności pracownika i wskazania wszelkich luk w umiejętnościach.

Wykorzystaj oceny lub informacje zwrotne, aby uzyskać jasny obraz tego, co jest potrzebne. Regularnie sprawdzaj postępy pracownika i dostosuj plany w razie potrzeby, aby nadążyć za jego celami zawodowymi.

Przykład

Via: DevSkiller

Plan rozwoju kariery

Koncentruje się na długoterminowym planie kariery danej osoby. Ramy te są pomocne, gdy pracownicy chcą nakreślić swoją ścieżkę w firmie. Plan rozwoju kariery polega na dopasowaniu osobistych aspiracji do możliwości dostępnych w organizacji.

Próbka

Imię i nazwisko pracownika: John Do zrobienia Pozycja: Analityk Systemów IT Departament: Technologii Informacyjnych Data: (Dodaj datę)

Obecna sytuacja

Jordan osiąga dobre wyniki jako analityk systemów informatycznych, ale dąży do awansu do roli kierownika projektów informatycznych. Jordan ma silne umiejętności techniczne, ale musi rozwinąć zarządzanie projektami i zdolności przywódcze

Cele zawodowe

Awans na kierownika projektów IT Cel: Zapewnienie sobie promocji na stanowisko kierownika projektów IT w ciągu najbliższych 18 miesięcy

Zapewnienie sobie promocji na stanowisko kierownika projektów IT w ciągu najbliższych 18 miesięcy Kroki działania: Zakończenie certyfikacji w zakresie zarządzania projektami w celu zdobycia niezbędnych umiejętności (dodać datę zapisania się i datę ukończenia) Podjęcie dodatkowych obowiązków w zakresie zarządzania projektami na małą skalę w celu zdobycia odpowiedniego doświadczenia (rozpoczęcie natychmiast, w toku) Przyuczenie się do roli kierownika projektu IT w celu zrozumienia obowiązków i wyzwań związanych z tą rolą (dodać datę rozpoczęcia tego działania) Uzyskiwanie informacji zwrotnych od obecnych menedżerów i praca nad obszarami wymagającymi poprawy (dodaj datę rozpoczęcia tych comiesięcznych spotkań kontrolnych)

Rozwijanie umiejętności zarządzania projektami Cel: Zwiększenie umiejętności efektywnego zarządzania projektami IT w ciągu najbliższego roku

Zwiększenie umiejętności efektywnego zarządzania projektami IT w ciągu najbliższego roku Kroki działania: Udział w warsztatach lub kursie dotyczącym metodologii i narzędzi zarządzania projektami (dodać datę) Kierowanie opracowaniem planu projektu dla nadchodzącego projektu IT i przedstawienie go kierownictwu wyższego szczebla (dodać termin opracowania wstępnej wersji planu; dodać datę prezentacji) Praca z mentorem doświadczonym w zarządzaniu projektami w celu przeglądu i udoskonalenia technik zarządzania projektami (dodać datę rozpoczęcia comiesięcznych spotkań)

Poprawa myślenia strategicznego Cel: Wzmocnienie umiejętności strategicznego myślenia i podejmowania decyzji w celu przygotowania się do obowiązków wyższego szczebla

Wzmocnienie umiejętności strategicznego myślenia i podejmowania decyzji w celu przygotowania się do obowiązków wyższego szczebla Kroki działania: Regularne przeglądanie i analizowanie studiów przypadków powodzenia projektów IT i inicjatyw strategicznych w celu zidentyfikowania kluczowych procesów decyzyjnych i wyników (rozpoczęcie natychmiast, w toku) Przeprowadzenie analizy SWOT w celu zidentyfikowania strategicznych możliwości i wyzwań w ramach działu oraz udostępnianie spostrzeżeń przełożonemu (dodać termin) Monitorowanie trendów branżowych i pojawiających się technologii oraz opracowywanie kwartalnych raportów na temat tego, jak te trendy mogą wpłynąć na strategię IT organizacji (dodaj termin pierwszego raportu, kontynuuj kwartalnie)



Harmonogram przeglądu wyników

Przegląd śródokresowy: (dodać datę)

(dodać datę) Przegląd końcowy: (dodać datę)

Dodatkowe zasoby

Dostęp do kursów certyfikacyjnych z zakresu zarządzania projektami

Możliwości mentoringu i shadowingu

Wsparcie ze strony kierownictwa wyższego szczebla w zakresie zarządzania projektami i planowania strategicznego

Oczekiwane wyniki

Promocja na kierownika projektu IT z ulepszonymi umiejętnościami zarządzania projektami i przywództwa

Zwiększona zdolność do efektywnego zarządzania projektami IT

Silniejsze zdolności przywódcze, prowadzące do lepszych wyników zespołu i powodzenia projektów

Wskazówki do wdrożenia

Zachęcaj do otwartego dialogu i oferuj konstruktywne informacje zwrotne, aby utrzymać zaangażowanie i motywację pracowników.

Takie podejście do ciągłego uczenia się zapewnia, że członkowie zespołu skutecznie się rozwijają, jednocześnie przyczyniając się do ogólnego powodzenia organizacji.

Przykład

Via: SlideTeam Przeczytaj również: Jak stworzyć mapę podróży pracownika? Tworzenie i wdrażanie planów rozwoju pracowników

Dobrze zrobione plany rozwoju zawodowego przekształcają codzienną pracę w znaczący postęp dla jednostek i organizacji.

Oto przewodnik krok po kroku do zrobienia tego z niewielką pomocą ze strony ClickUp dla zasobów ludzkich .

Krok #1: Ocena bieżącej wydajności i umiejętności

Zanim zaczniesz opracowywać plan, musisz wiedzieć, na czym wszyscy stoją.

Wykorzystaj oceny wyników i informacje zwrotne, aby uzyskać jasny obraz mocnych stron każdego pracownika i obszarów wymagających poprawy. Jest to punkt wyjścia dla każdego skutecznego planu rozwoju pracowników.

Wprowadzaj i kategoryzuj dane dotyczące ocen wydajności i umiejętności w niestandardowych polach ClickUp

Można ustawić Pola niestandardowe ClickUp do śledzenia wskaźników wydajności, umiejętności pracowników i obszarów wymagających poprawy. Dane te pomagają zrozumieć obecne umiejętności każdego pracownika i to, czego potrzebują, aby je poprawić.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-353.png Szablon oceny wydajności ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w ocenie wydajności pracowników i zarządzaniu ocenami.

https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78646&department=hr-recruiting&\_gl=1\*57cqb4\\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Pobierz szablon /%cta/

Szablon Szablon oceny wyników ClickUp został zaprojektowany tak, aby ocena wydajności pracowników była łatwa i skuteczna.

Aby rozpocząć, zaplanuj sesję oceny z pracownikiem. Przed spotkaniem zbierz odpowiednie dane - dane dotyczące sprzedaży, opinie klientów lub inne ważne wskaźniki wydajności. Po uporządkowaniu danych i celów, skorzystaj z szablonu, aby przygotować dokument przeglądu. Dokument ten będzie mapą drogową dla dyskusji.

Krok #2: Ustawienie jasnych, mierzalnych celów

Mając jasne zrozumienie bieżącej wydajności, nadszedł czas na ustawienie celów. Cele ClickUp jest do tego idealna. Możesz ustawić konkretne, mierzalne cele i śledzić postępy w czasie rzeczywistym.

Kiedy wszyscy dokładnie wiedzą, do czego dążą, osiągnięcie celu jest znacznie łatwiejsze.

Twórz cele ClickUp, które są zgodne zarówno z indywidualnymi aspiracjami, jak i celami firmy

Na przykład, jeśli pracownik musi poprawić swoje umiejętności zarządzania projektami, ustaw cel, jakim jest zakończenie określonego kursu zarządzania projektami i zastosowanie zdobytych umiejętności w prawdziwym projekcie.

Krok #3: Określ działania rozwojowe

Po ustawieniu celów, nadszedł czas, aby określić, jak je osiągnąć. Z Zadania ClickUp można przypisywać działania, ustawiać terminy i monitorować postępy.

Niezależnie od tego, czy uczestniczysz w sesjach szkoleniowych, czy uczysz się w pracy, możesz upewnić się, że działania są bezpośrednio powiązane z celami.

Przypisz termin dla programu rozwoju swoich pracowników w ramach zadania ClickUp

Na przykład, jeśli celem jest poprawa umiejętności prezentacji, utwórz zadanie, aby wziąć udział w warsztatach, a inne, aby przygotować i przedstawić prezentację.

Ustaw terminy i załącz odpowiednie zasoby lub materiały bezpośrednio w ClickUp. W ten sposób wszystkie działania rozwojowe są zorganizowane i łatwo dostępne.

Krok #4: Stwórz oś czasu

Plan bez osi czasu to tylko życzenie. Użyj Widok wykresu Gantta w ClickUp aby zwizualizować oś czasu planu rozwoju i upewnić się, że wszystko idzie zgodnie z planem.

Regularnie przeglądaj i dostosowuj w razie potrzeby, aby wszystko szło naprzód.

Śledź swoje projekty dzięki widokowi wykresu Gantta w ClickUp, który zapewnia przejrzystą oś czasu dla zadań i kamieni milowych

Możesz łatwo zobaczyć, co będzie następne i upewnić się, że wszystkie działania są zgodne z celami pracownika.

Przeczytaj również: 10 strategii planowania powodzenia (z szablonami)

Krok #5: Monitorowanie postępów Pulpity nawigacyjne ClickUp zapewniają przegląd wszystkich działań i ich statusów w czasie rzeczywistym.

Twórz niestandardowe pulpity, aby śledzić kluczowe wskaźniki, takie jak wskaźniki zakończonych zadań, procent realizacji celów i zbliżające się terminy.

Możesz ustawić widżety, aby wizualizować te dane za pomocą wykresów, grafów i list, umożliwiając szybki wgląd i łatwe śledzenie. Pomaga to wcześnie identyfikować problemy i wprowadzać niezbędne zmiany.

Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w swoje projekty i wysiłki zespołu dzięki pulpitom ClickUp

Krok #6: Oceń i dostosuj plan

Wreszcie, skuteczność planu powinna być regularnie oceniana, a w razie potrzeby należy wprowadzać poprawki. Kontynuuj korzystanie z Celów i Pulpitów, aby analizować postępy i utrzymywać wszystko na właściwym torze.

Zalecamy również korzystanie z szablonów planów rozwoju pracowników w celu standaryzacji procesu planowania rozwoju pracowników. Oto dwa z nich:

Szablon planu rozwoju pracownika

Szablon planu rozwoju pracownika ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu wzrostu i rozwoju pracowników.

Szablon Szablon planu rozwoju pracownika ClickUp to potężne narzędzie do wspierania rozwoju i wydajności w zespole. Pomaga tworzyć spersonalizowane plany rozwoju, które śledzą cele, postępy i wydajność w jednym miejscu.

Dzięki temu szablonowi można określić obecne i przyszłe potrzeby w zakresie rozwoju talentów , utrzymać motywację zespołu, poprawić retencję pracowników i pielęgnować potencjalnych liderów. Obejmuje ona Niestandardowe statusy zadań ClickUp do śledzenia postępów, niestandardowe pola dla istotnych informacji o pracownikach i różne Widoki ClickUp aby pomóc Ci efektywnie zarządzać i organizować dane.

Przeczytaj również: 10 najlepszych rozwiązań do zarządzania talentami HR w 2024 roku

Szablon ścieżki kariery

Szablon ścieżki kariery ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w wizualizacji i śledzeniu postępu kariery w organizacji.

Szablon ścieżki kariery ClickUp to świetny sposób na zarządzanie i wizualizację rozwoju kariery Twojego zespołu. Pomaga śledzić postępy każdego członka zespołu w kierunku jego celów zawodowych i utrzymuje wszystkich we właściwym kierunku.

Za pomocą tego szablonu można ustawić niestandardowe statusy, takie jak Otwarte i Ukończone, aby monitorować każdy krok na ścieżce kariery.

Szablon oferuje dwa widoki: Start Here, który pomaga sporządzić listę i uporządkować kroki potrzebne do osiągnięcia celów zawodowych, oraz Tablica, który umożliwia sporządzenie mapy ośmiu czasów i wizualizację postępów

Bonus: Zapoznaj się z szablonami map kariery aby wizualizować i zarządzać ścieżką kariery każdego członka zespołu, czyniąc programy rozwoju pracowników bardziej strategicznymi i skutecznymi.

Doskonalenie zespołu z ClickUp

Budowanie i rozwijanie Teams to nie tylko odhaczanie kolejnych Boxów - to ustawienie ich na powodzenie, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Dzięki odpowiednim planom rozwoju pomagasz swoim pracownikom rozwijać się i napędzasz swój biznes.

ClickUp ułatwia tworzenie, śledzenie i dostosowywanie planów rozwoju kariery, zapewniając, że nauka i rozwój Twojego zespołu nigdy się nie kończą. Rozpocznij pracę z ClickUp za Free już dziś!