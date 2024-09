10 najlepszych programów do zastępowania pracowników w 2024 roku

Zarządzanie harmonogramami pracowników może szybko stać się chaotyczne - prowadząc do nieporozumień, pominiętych zmian i błędów płacowych.

Jeśli brzmi to znajomo, nie martw się. Ja też tam byłem.

Na szczęście oprogramowanie do grafikowania pracowników upraszcza ten proces poprzez automatyzację harmonogramów, śledzenie obecności i oszczędzanie cennego czasu

ale przy tak wielu dostępnych opcjach, jak wybrać tę najlepszą?

Na tym blogu przedstawię ci 10 najlepszych narzędzi do tworzenia grafików, które wraz z moim zespołem przetestowaliśmy, aby pomóc ci znaleźć idealne rozwiązanie.

**Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do rosteringu?

Wybór odpowiedniego oprogramowania do grafikowania zmienił sposób, w jaki zarządzam harmonogramami pracowników, oszczędzając czas i eliminując konflikty harmonogramów.

Po przetestowaniu różnych narzędzi, oto kluczowe funkcje, które uznałem za niezbywalne:

Śledzenie dostępności pracowników : Wybierz oprogramowanie do grafikowania pracowników, które dokładnie rejestruje dostępność pracowników, aby uniknąć konfliktów w harmonogramie i zapewnić prawidłowe przydzielanie zmian

: Wybierz oprogramowanie do grafikowania pracowników, które dokładnie rejestruje dostępność pracowników, aby uniknąć konfliktów w harmonogramie i zapewnić prawidłowe przydzielanie zmian Możliwości zamiany zmian: Szukajaplikacje do planowania które pozwalają na tworzenie elastycznych harmonogramów i umożliwiają pracownikom łatwą zamianę zmian w ramach platformy, minimalizując zakłócenia i utrzymując płynność operacji

Szukajaplikacje do planowania które pozwalają na tworzenie elastycznych harmonogramów i umożliwiają pracownikom łatwą zamianę zmian w ramach platformy, minimalizując zakłócenia i utrzymując płynność operacji Integracja z systemem płac : Wybierz oprogramowanie płacowe, które płynnie integruje się z twoim systemem płacowym w celu dokładnego obliczania wynagrodzeń. Pomaga to zmniejszyć ilość pracy administracyjnej

: Wybierz oprogramowanie płacowe, które płynnie integruje się z twoim systemem płacowym w celu dokładnego obliczania wynagrodzeń. Pomaga to zmniejszyć ilość pracy administracyjnej Śledzenie obecności : Zdecyduj się na oprogramowanie do rejestracji obecności, które zapisujezdalną obecność w czasie rzeczywistym, aby uniknąć rozbieżności

: Zdecyduj się na oprogramowanie do rejestracji obecności, które zapisujezdalną obecność w czasie rzeczywistym, aby uniknąć rozbieżności Narzędzia do komunikacji z Teams : Znajdź oprogramowanie online, które ułatwia szybką komunikację między menedżerami i pracownikami oraz informuje wszystkich o zmianach w harmonogramie i dostępności zespołu

: Znajdź oprogramowanie online, które ułatwia szybką komunikację między menedżerami i pracownikami oraz informuje wszystkich o zmianach w harmonogramie i dostępności zespołu Zarządzanie wieloma zespołami: Zdecyduj się na oprogramowanie do zarządzania grafikami, które zapewnia wsparcie dla planowania pracowników w wielu zespołach lub działach bez wprowadzania zamieszania

Mając na uwadze te niezbędne funkcje, odkryjmy najlepsze oprogramowanie do planowania, które spełnia wszystkie te wymagania!

Przeczytaj także: Aby stać się lepszym w zarządzaniu czasem, oto najlepszy przewodnik po zarządzaniu kartą czasu pracy 10 najlepszych programów do zarządzania czasem pracy

Po przeprowadzeniu rozszerzonych badań, mój zespół i ja starannie wybraliśmy 10 najlepszych rozwiązań do zarządzania grafikami. Narzędzia te pomogą ci usprawnić złożone planowanie i zoptymalizować wydajność twojego zespołu.

1. ClickUp (najlepszy do planowania pracowników, śledzenia czasu i zarządzania pracownikami)

Płynne rozmieszczanie zadań w widoku kalendarza ClickUp przy użyciu funkcji "przeciągnij i upuść"

ClickUp znacznie zoptymalizował mój cykl pracy. Przekształcił zarządzanie zespołem poprzez usprawnienie planowania, śledzenia i przydzielania zadań w ramach jednej potężnej platformy.

Dzięki Widok kalendarza ClickUp narzędzie, mogę przeciągać i upuszczać zadania, ustawiać terminy i uzyskać widok z lotu ptaka na wszystko, co dzieje się w nadchodzącym tygodniu lub miesiącu.

Narzędzie można również zsynchronizować z Kalendarzem Google, aby wyrównać wszystko na różnych platformach.

Kodowanie kolorami zadań w celu wyróżnienia różnych poziomów priorytetu i wydajnej pracy z ClickUp Calendar

Inną funkcją, na której często polegam, jest kodowanie kolorami różnych zadań na podstawie priorytetu. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli chcesz zarządzać wieloma projektami jednocześnie.

Na przykład, mogę zobaczyć, kiedy termin realizacji projektu koliduje z planowanym czasem wolnym członka zespołu i szybko dostosować jego zadania.

Przypisywanie komentarzy konkretnym członkom zespołu i usprawnianie komunikacji

Korzystanie z Śledzenie czasu ClickUp funkcja ta umożliwia śledzenie czasu bezpośrednio w Zadaniach, niezależnie od tego, czy pracujesz w przeglądarce, czy w aplikacji mobilnej.

Na przykład, mogę rejestrować swój czas na sesjach szkoleniowych lub spotkaniach za pomocą jednego kliknięcia. Raportowanie czasu jest przydatne, gdy muszę sprawdzić, ile czasu mój zespół spędza nad konkretnymi projektami.

rejestruj godziny pracy i efektywnie śledź czas za pomocą ClickUp Time Tracking_

Możesz również eksportować dane śledzenia czasu do listy płac, upraszczając proces i redukując błędy ręczne. Dodatkowo, możesz oznaczyć czas jako podlegający rozliczeniu, co ułatwia śledzenie pracy, która wymaga zafakturowania.

Bonus: 10 darmowych szablonów kart czasu pracy w Excelu, Wordzie i ClickUp Jedną z wyróżniających się funkcji, która upraszcza zarządzanie pracownikami, jest możliwość usprawnienia procesów przy użyciu Narzędzie ClickUp do zarządzania zasobami ludzkimi . Dzięki funkcjom takim jak pola niestandardowe, przypomnienia, listy kontrolne i przypomnienia, mogę skutecznie śledzić wszystko, od rekrutacji po wdrożenie.

Usprawnij proces rekrutacji za pomocą narzędzia ClickUp HR

Narzędzie pozwala mi na ustawienie Zadań dla każdej ze scen rekrutacji, takich jak screening i rozmowy kwalifikacyjne, oraz oznaczanie postępów za pomocą Statusów, takich jak "W trakcie" lub "Zakończone" Dodawanie przypomnień i list kontrolnych gwarantuje, że nic nie zostanie pominięte podczas wdrażania.

Korzystam również z funkcji komunikacyjnych, takich jak Komentarze ClickUp i Widok czatu ClickUp do współpracy w czasie rzeczywistym z innymi członkami Teams. Dzięki tym funkcjom mój zespół i ja jesteśmy w ciągłym kontakcie 24/7, więc nic nie umknie naszej uwadze.

Dodatkowo, szablony HR ClickUp to ogromna oszczędność czasu. Pomagają mi uniknąć zaczynania od zera i szybko tworzyć cykle pracy dla zadań takich jak zatrudnianie pracowników, wdrażanie i oceny wyników.

Szablon listy pracowników ClickUp

Pobierz szablon

Szablon listy pracowników ClickUp

The Szablon listy pracowników ClickUp sprawił, że zarządzanie zmianami i zadaniami stało się o wiele bardziej wydajne niż przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych. Mogłem śledzić dostępność wszystkich pracowników, przydzielać im role, a nawet zarządzać wnioskami o urlop - wszystko w jednym miejscu. Ten szablon pozwala na:

Usprawnić komunikację i koordynację

Zapewnić dokładne śledzenie czasu pracy

Optymalizację przypisywania zadań w celu uzyskania maksymalnej wydajności

Niestandardowe pola, takie jak "Godziny nadliczbowe" i "Dział", pozwalają mi szybko filtrować dane pracowników, ułatwiając śledzenie, kto i kiedy pracował. A ponieważ wszystko jest połączone w jednym obszarze roboczym, nikt nie musi mnie ścigać o aktualizacje - może zobaczyć wszystko w czasie rzeczywistym.

Pobierz szablon

Szablon harmonogramu zmian ClickUp

Pobierz szablon

Szablon harmonogramu zmian pracy ClickUp

Znajduję również Szablon harmonogramu zmian ClickUp bardzo pomocny w zarządzaniu codziennymi operacjami. Planowanie zmian było kiedyś kłopotliwe, ale dzięki ClickUp mogę teraz ustawić harmonogram na cały tydzień szybko.

Możesz przeciągać i upuszczać zmiany, dostosowywać je, a nawet śledzić nieobecności za pomocą pól niestandardowych, takich jak "Powód nieobecności" Ten szablon pozwala mi na:

Mieć przejrzysty przegląd godzin pracy pracowników

Zapewnić odpowiednie pokrycie w godzinach szczytu

Usprawnić proces planowania i dostosowywania zmian pracowników

Zminimalizować wpływ finansowy konfliktów w harmonogramie i zmian wprowadzanych w ostatniej chwili

Pobierz szablon

Uwielbiam sposób, w jaki zadania są automatycznie aktualizowane i łatwo jest komunikować zmiany z zespołem. Koniec z e-mailami i tekstami z prośbami o zamianę zmian - wszystko jest usprawnione dzięki temu szablonowi.

Bonus: Dostęp do 10 Free szablonów harmonogramów pracy w Excelu i ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledzenie godzin pracy pracowników, nadgodzin i przerw za pomocą ClickUp Time Tracking

Wizualizacja harmonogramów, schematów zmian i wniosków o wolne za pomocą kalendarza ClickUp

Wysyłanie automatycznych przypomnień i powiadomień o nadchodzących zmianach, terminach i wnioskach o wolne za pomocąPrzypomnienia ClickUp iPowiadomienia ClickUp Przypisuj pracowników do określonych zmian lub zadań w oparciu o ich umiejętności i dostępność dziękiZadania ClickUp Monitoruj obciążenie pracą pracowników, aby zapewnić sprawiedliwą dystrybucję i zapobiec wypaleniu zawodowemu za pomocąClickUp Widoki obciążenia pracą Udostępnianie harmonogramów, polityk i innych istotnych dokumentów pracownikom za pomocąClickUp Dokumenty Zintegruj ClickUp z systemami HR, oprogramowaniem płacowym i innymi odpowiednimi narzędziami wykorzystującIntegracje ClickUp limity ClickUp

Aplikacja mobilna ClickUp nie oferuje wszystkich funkcji i funkcjonalności oferowanych przez wersję desktopową

Ze względu na ogromną liczbę funkcji i niestandardowych opcji, niektórzy nowi użytkownicy notują trudności w nauce obsługi aplikacji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 700 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 700 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 200 opinii)

2. Zastępca (najlepszy do zarządzania harmonogramami i czasem pracowników)

via Deputy Uważam, że Deputy jest pomocnym narzędziem do tworzenia grafików i zarządzania zmianami, przydzielania zadań i sprawdzania, kto jest dostępny do pracy. Jest również skuteczny w obsłudze wniosków o urlop i zarządzaniu nadgodzinami.

Kolejną przydatną funkcją jest możliwość śledzenia obecności pracowników. Możesz łatwo sprawdzić, kiedy pracownicy przychodzą i wychodzą z pracy oraz zidentyfikować wszelkie nieobecności lub spóźnienia.

Bonus: Sprawdź te 10 Free Szablonów do Zarządzania Czasem (Kalendarze i Harmonogramy)

Najlepsze funkcje Deputy

Wysyłanie ogłoszeń, wiadomości i przypomnień bezpośrednio do zespołu

Usprawnienie procesów, takich jak zatwierdzanie urlopów i obliczanie wynagrodzeń

Zyskaj wgląd w wydajność i produktywność zespołu dzięki szczegółowym informacjom analiza siły roboczej raportowania

Zastępcze limity

Free Plan nie zawiera pulpitu do zarządzania

Narzędzie nie posiada rozwiązania płacowego

Ceny Deputy

Planowanie: $4.50/miesiąc za użytkownika

$4.50/miesiąc za użytkownika Czas i obecność: $4.50/miesiąc za użytkownika

$4.50/miesiąc za użytkownika Premium: $6/miesiąc na użytkownika

$6/miesiąc na użytkownika Deputy HR: $2/miesiąc za użytkownika

$2/miesiąc za użytkownika Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Deputy

G2: 4.6/5 (ponad 300 recenzji)

4.6/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 700 opinii)

3. Connecteam (najlepszy do śledzenia czasu, obecności i zakończonych zadań)

via Connecteam Connecteam jest dość intuicyjny w obsłudze, nawet dla kogoś, kto nie jest zbyt obeznany z technologią. Jest konfigurowalny, dzięki czemu można tworzyć listy pracowników i różne harmonogramy dla różnych Teams, przypisywać konkretne zadania pracownikom, a nawet śledzić ich postępy.

Każda osoba korzystająca z Connecteam może zobaczyć swoje zmiany i wszelkie zmiany w czasie rzeczywistym. Aplikacja do tworzenia grafików online doskonale nadaje się również do obsługi wniosków o urlop i zarządzania komunikacją w zespole.

Najlepsze funkcje Connecteam

Łatwe tworzenie i zarządzanie harmonogramami, w tym zmianami, przerwami i czasem wolnym, z funkcją przeciągania i upuszczania

Monitorowanie czasu pracy, obecności i lokalizacji pracowników w czasie rzeczywistym

Integracja Connecteam z innymi narzędziami, takimi jak systemy płacowe i oprogramowanie HR

Limity Connecteam

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że interfejs może wydawać się zagracony, a system planowania może być czasami nieco wadliwy

Brakuje zaawansowanych funkcji raportowania i śledzenia finansów

Connecteam ceny

Free Forever

Operations Basic : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Operacje Zaawansowane : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Operations Expert : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Connecteam

G2: 4.7/5 (ponad 700 recenzji)

4.7/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 300 opinii)

4. 7shifts (najlepsze rozwiązanie do upraszczania wniosków o urlop i zatwierdzeń)

via 7shifts 7shifts to kolejne świetne oprogramowanie do grafikowania, które pomaga efektywniej zarządzać harmonogramami zespołu. Dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" można łatwo przenosić pracowników do kalendarza i szybko przypisywać im określone zmiany.

7shifts posiada funkcję, która jest bardzo przydatna dla teamów w branży restauracyjnej - automatyczne wnioski o wolne. Pracownicy mogą przesyłać swoje wnioski bezpośrednio przez aplikację, a Ty możesz je zatwierdzić lub odrzucić jednym kliknięciem. Usprawnia to planowanie i pomaga zapobiegać konfliktom w grafiku. W rzeczywistości oprogramowanie to zostało zaprojektowane z myślą o branży restauracyjnej.

7shifts najlepsze funkcje

Płynne przesyłanie wniosków o urlop i zarządzanie nimi

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym i widok kluczowych wskaźników, takich jak koszty pracy i wydajność pracowników

Wbudowana funkcja zegara do monitorowania godzin pracy pracowników

7shifts limits

Plany cenowe 7shifts mogą być kosztowne dla mniejszych Businessów

Niektórzy użytkownicy raportowali sporadyczne usterki i błędy zakłócające bieżące cykle pracy

7shifts ceny

Comp: Free Forever

Entrée : $34.99/miesiąc

: $34.99/miesiąc The Works : $76.99/miesiąc

: $76.99/miesiąc Gourmet : $150/miesiąc

: $150/miesiąc 7shifts Payroll: $39.99/dodaj do dowolnego planu

$39.99/dodaj do dowolnego planu Enterprise: Niestandardowy cennik

7shifts oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 1100 recenzji)

5. Calendly (najlepsza do usprawniania rezerwacji spotkań)

via _Calendly Dobrze znana aplikacja kalendarza Calendly pomaga usprawnić proces rezerwacji spotkań. Dzięki jej automatyzacji można ustawić swoją dostępność i udostępniać link potencjalnym klientom. Następnie mogą oni wybrać odpowiedni dla siebie przedział czasowy.

Calendly może automatycznie synchronizować się z Kalendarzem Google, zapobiegając podwójnym rezerwacjom i zapewniając zawsze przejrzysty przegląd harmonogramu swojego zespołu. Funkcja ta pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i zwiększyć wydajność.

Najlepsze funkcje Calendly

Udostępnianie unikalnego linku do planowania i pozwalanie innym na wybór preferowanych przedziałów czasowych

Wysyłanie automatycznych przypomnień e-mail i SMS oraz informowanie uczestników na bieżąco

Synchronizacja Calendly z Kalendarzem Google, Outlookiem lub innymi systemami kalendarzy

limity Calendly

Free Plan Calendly pozwala na integrację tylko jednego kalendarza

Nie oferuje kompleksowych narzędzi do planowania potrzebnych większym Teamsom

Cennik Calendly

Free Forever

Standard : $12/miesiąc

: $12/miesiąc Teams : $20/miesiąc

: $20/miesiąc Enterprise: Zaczyna się od $15K/rok

oceny i recenzje Calendly

G2: 4.7/5 (2200+ recenzji)

4.7/5 (2200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3500+ opinii)

6. QuickBooks Time (najlepszy do optymalizacji procesu integracji listy płac)

via QuickBooks Time QuickBooks Time, oprogramowanie do śledzenia czasu pracy i zarządzania pracownikami, pomaga usprawnić operacje biznesowe. Dzięki automatycznemu śledzeniu czasu pracy, pracownicy mogą z łatwością rejestrować czas pracy za pomocą smartfonów lub komputerów.

Kolejną przydatną funkcją QuickBooks Time jest integracja z QuickBooks Payroll. Umożliwia ona użytkownikom płynne przenoszenie danych dotyczących śledzenia czasu pracy do systemów płacowych, zmniejszając ryzyko błędów i oszczędzając czas.

Najlepsze funkcje QuickBooks Time

Dostęp do informacji na temat wydajności pracowników i godzin nadliczbowych w celu podejmowania świadomych decyzji

Otrzymywanie powiadomień o nieodebranych uderzeniach lub godzinach nadliczbowych

Zarządzanie harmonogramami pracowników poprzez tworzenie, edycję i widok harmonogramów na scentralizowanej platformie

QuickBooks Time Limits

Plany cenowe oprogramowania mogą być drogie dla mniejszych Businessów

Skupia się głównie na śledzeniu czasu i integracji listy płac, a mniej na planowaniu pracowników (planowanie zasobów)

QuickBooks Time pricing

Time Premium + Payroll Premium : 14 USD/miesiąc + 6,80 USD/miesiąc za pracownika

: 14 USD/miesiąc + 6,80 USD/miesiąc za pracownika Time Elite + Payroll Elite: 28 USD/miesiąc + 8,50 USD/miesiąc za pracownika

Oceny i recenzje QuickBooks Time

G2: 4.5/5 (ponad 1400 recenzji)

4.5/5 (ponad 1400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (6800+ opinii)

7. Homebase (najlepsze do planowania pracowników i śledzenia czasu pracy)

via Strona głównaase Homebase to niezawodny, łatwy w użyciu aplikacja do planowania pracy która może pomóc w zarządzaniu harmonogramami zespołu. Wystarczy rzut oka, aby zobaczyć, kto kiedy pracuje i czy są jakieś braki kadrowe.

Homebase pozwala również na ustawienie różnych typów zmian. Można na przykład utworzyć typ zmiany "nadgodziny" lub "na wezwanie" i przeciągać pracowników na różne zmiany. W ten sposób możesz śledzić godziny pracy swojego zespołu i upewnić się, że wszyscy otrzymują prawidłowe wynagrodzenie.

Najlepsze funkcje Homebase

Usprawnienie procesu płacowego poprzez integrację z oprogramowaniem płacowym

Dostęp do informacji o zespole z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej

Korzystaj z wbudowanego zegara czasu pracy, aby monitorować godziny pracy pracowników i zapobiegać utracie godzin pracy

Homebase limit

Niektórzy użytkownicy raportowali, że interfejs jest niezgrabny, zagmatwany i trudny w nawigacji

Inni użytkownicy zgłaszali brak reakcji i zrozumienia ze strony obsługi klienta

Ceny Homebase

Free Forever

Essentials : $24.95/miesiąc

: $24.95/miesiąc Plus : $59.95/miesiąc

: $59.95/miesiąc Wszystko w jednym: $99.95/miesiąc

Oceny i recenzje Homebase

G2: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4.2/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 1000 recenzji)

8. Findmyshift (najlepszy do zarządzania zmianami i śledzenia godzin pracy pracowników)

via Findmyshift Za pomocą Findmyshift można tworzyć godziny pracy, ustawić dostępność pracowników, a nawet usprawnić zarządzanie urlopami. To niezawodne rozwiązanie oprogramowanie do zarządzania zmianami które pozwala zobaczyć, kto pracuje w danym dniu, ułatwiając koordynację z kolegami i planowanie zmian.

Findmyshift automatycznie aktualizuje harmonogramy w oparciu o dostępność. Jeśli więc w ostatniej chwili coś się zmieni, możesz zaktualizować swoją dostępność, a narzędzie natychmiast dostosuje harmonogram.

Najlepsze funkcje Findmyshift

Tworzenie i zarządzanie harmonogramami poprzez ustawienie schematów zmian i dostosowywanie ich w razie potrzeby

Zezwalanie pracownikom na wymianę zmian między sobą, promocja elastyczności

Dokładne monitorowanie przepracowanych godzin i nieobecności pracowników

Znajdź limity zmian

Integracja Findmyshift z cyklem pracy może wymagać dużo czasu i wysiłku

Użytkownicy raportowali sporadyczne usterki, prowadzące do przestojów w godzinach pracy

Ceny Findmyshift

Free Forever

Starter : 25 USD/miesiąc

: 25 USD/miesiąc Business : $40/miesiąc

: $40/miesiąc Enterprise: $80/miesiąc

Oceny i recenzje Findmyshift

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (ponad 1000 recenzji)

9. When I Work (najlepsze do planowania zmian i śledzenia czasu pracy)

via Kiedy pracuję When I Work to przyjazne dla użytkownika narzędzie, które znacznie ułatwia planowanie. Możesz łatwo sprawdzić nadchodzące zmiany, poprosić o wolne, a nawet zamienić się zmianami ze współpracownikami.

When I Work oferuje również inną przydatną funkcję: automatyczny zegar czasu pracy. Użytkownicy mogą logować się i wylogowywać bezpośrednio ze swoich telefonów, co jest bardzo wygodne. Jeśli zajdzie potrzeba wprowadzenia jakichkolwiek zmian w harmonogramie, można to również zrobić za pośrednictwem aplikacji.

Najlepsze funkcje aplikacji Moja Praca

Wysyłanie powiadomień i wiadomości bezpośrednio do pracowników o zmianach w harmonogramie

Zarządzanie harmonogramami pracy pracowników i widok wniosków o czas wolny z urządzenia mobilnego

Ustawienie schematów zmian i monitorowanie przepracowanych godzin i nieobecności pracowników

Kiedy ja pracuję

Wnioski o czas wolny można tylko usuwać i dodawać ponownie, nie można ich zmieniać

Nie oferuje szczegółowych funkcji śledzenia pracy lub zadań

Ceny aplikacji Moja Praca

Essential : 1,50 USD/miesiąc

: 1,50 USD/miesiąc Essential + Śledzenie czasu i obecność : $3/miesiąc

: $3/miesiąc Pro : $3/miesiąc

: $3/miesiąc Pro + Śledzenie czasu i obecność : $5/miesiąc

: $5/miesiąc Premium : $5/miesiąc

: $5/miesiąc Premium + Śledzenie czasu i obecność : $7/miesiąc

: $7/miesiąc When Moja Praca Payroll (dodaj do dowolnego planu): $39/miesiąc + $6 za aktywnego użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje aplikacji Moja Praca

G2: 4.3/5 (250+ recenzji)

4.3/5 (250+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 1100 recenzji)

Bonus: Chcesz lepszych opcji? Sprawdź te 10 najlepszych alternatyw When Moja Praca !

10. Sling (najlepszy do zarządzania zmianami i komunikacji z pracownikami)

via Sling Dzięki Sling można szybko tworzyć zmiany, przypisywać je do pracowników i dostosowywać w razie potrzeby. Funkcja "przeciągnij i upuść" ułatwia przenoszenie zmian i zapewnia wszystkim równomierne obciążenie pracą.

Sling ma również wbudowaną funkcję wiadomości, która jest niezwykle przydatna do komunikacji z Teams. Możesz wysyłać wiadomości bezpośrednio do osób lub grup, aby dzielić się ważnymi informacjami lub koordynować zmiany.

Najlepsze funkcje Sling

Udostępnianie plików, przydzielanie zadań i skuteczna komunikacja z członkami zespołu

Monitorowanie przydziału czasu i zasobów w celu zapewnienia optymalnej wydajności

Śledzenie zadań, terminów i postępów w różnych projektach

Sling limit

Użytkownicy zauważyli, że wersja mobilna narzędzia nie jest tak przyjazna dla użytkownika, jak wersja na pulpit

Tylko użytkownicy korzystający z Business Planu mogą generować raporty

Ceny Sling

Free Forever

Premium : $2/miesiąc

: $2/miesiąc Business: $4/miesiąc

Oceny i recenzje Sling

G2: 4.4/5 (ponad 80 recenzji)

4.4/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.6/5 (150+ recenzji)

Bonus: Aby usprawnić zarządzanie pracą i zmianą, naucz się jak wdrożyć pracę w systemie 2-2-3 harmonogram.

Usprawnij proces planowania pracowników dzięki ClickUp

Zarządzanie harmonogramami pracowników może być czasochłonne i podatne na błędy. Skuteczne oprogramowanie do grafikowania upraszcza ten proces, umożliwiając tworzenie harmonogramów, szybkie przypisywanie zmian i zarządzanie dostępnością zespołu.

Wykorzystanie niezawodnego oprogramowania do planowania pomaga również w płynnym dostępie do systemów płacowych i kontroli kosztów, zapewniając optymalny poziom zatrudnienia i minimalizując nadmiar lub niedobór personelu. ClickUp jako idealne oprogramowanie do planowania, pozwala na przypisywanie zmian w oparciu o dostępność pracowników, śledzenie przepracowanego czasu i generowanie dokładnych raportów płacowych. Usprawnia przepływ pracy i ogranicza ręczne wprowadzanie danych. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i doświadcz korzyści płynących z usprawnionego planowania pracy pracowników!