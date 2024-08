10 najlepszych alternatyw WhenToWork dla planowania pracowników w 2024 roku

WhenToWork jest liderem w branży internetowej obsługi pracowników usługi planowania od ponad dekady.

Największe możliwości tego narzędzia leżą w planowaniu i zarządzaniu zmianami, integracji, rozwiązywaniu konfliktów, oszczędzaniu kosztów i pomaganiu pracownikom w utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Przystępna struktura cenowa WhenToWork w połączeniu z wysokiej jakości funkcjami sprawiła, że jest to preferowany wybór zarówno dla uniwersytetów, hoteli, jak i sklepów detalicznych.

Niektórzy użytkownicy uważają jednak, że WhenToWork nie nadąża za postępem w dziedzinie AI. Inni szukają alternatywy z prostszym interfejsem użytkownika.

Jeśli jesteś wśród nich, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych alternatyw WhenToWork do planowania pracowników. Skorzystaj z niej, aby szybciej podjąć decyzję, ponieważ jeśli chodzi o proces planowania, czas to pieniądz! 💰

Czego należy szukać w alternatywach WhenToWork?

Oto kilka najważniejszych funkcji, które tworzą dobre narzędzie do planowania pracowników:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Szukaj narzędzi o intuicyjnym wyglądzie, aby ułatwić nawigację i szybkie przyjęcie przez zespół

Szukaj narzędzi o intuicyjnym wyglądzie, aby ułatwić nawigację i szybkie przyjęcie przez zespół Elastyczność: Wybierz oprogramowanie, które uwzględnia różne potrzeby związane z planowaniem, w tym zmiany zmian, wnioski o urlop i aktualizacje w czasie rzeczywistym

Wybierz oprogramowanie, które uwzględnia różne potrzeby związane z planowaniem, w tym zmiany zmian, wnioski o urlop i aktualizacje w czasie rzeczywistym Dostępność mobilna: Wybieraj aplikacje, które są kompatybilne z urządzeniami mobilnymi, umożliwiając pracownikom i menedżerom dostęp do harmonogramów, wprowadzanie zmian i komunikację w podróży

Wybieraj aplikacje, które są kompatybilne z urządzeniami mobilnymi, umożliwiając pracownikom i menedżerom dostęp do harmonogramów, wprowadzanie zmian i komunikację w podróży Możliwości integracji: Sprawdź integrację z innymi niezbędnymi narzędziami, takimi jak lista płac, śledzenie czasu i platformy komunikacyjne, aby umożliwić ogólne zarządzanie pracownikami

Sprawdź integrację z innymi niezbędnymi narzędziami, takimi jak lista płac, śledzenie czasu i platformy komunikacyjne, aby umożliwić ogólne zarządzanie pracownikami Automatyzacja planowania: Rozważ narzędzia, które wykorzystują inteligentne algorytmy do automatycznego planowania, pomagając zoptymalizować zmiany w oparciu o dostępność, umiejętności i preferencje pracowników 🗓️

Rozważ narzędzia, które wykorzystują inteligentne algorytmy do automatycznego planowania, pomagając zoptymalizować zmiany w oparciu o dostępność, umiejętności i preferencje pracowników 🗓️ Zgodność z przepisami i regulacjami: Upewnij się, że oprogramowanie pomaga zachować zgodność z przepisami prawa pracy i regulacjami, pomagając uniknąć problemów prawnych związanych z planowaniem i prawami pracowników

Upewnij się, że oprogramowanie pomaga zachować zgodność z przepisami prawa pracy i regulacjami, pomagając uniknąć problemów prawnych związanych z planowaniem i prawami pracowników Efektywność kosztowa: Rozważ całkowity koszt aplikacji, w tym wszelkie opłaty za subskrypcję lub dodatkowe opłaty, i porównaj je z wartością i funkcjami, które wnosi do Twojej organizacji

Rozważ całkowity koszt aplikacji, w tym wszelkie opłaty za subskrypcję lub dodatkowe opłaty, i porównaj je z wartością i funkcjami, które wnosi do Twojej organizacji Uprawnienia pracowników: Wybierz aplikacje, które umożliwiają pracownikom wprowadzanie preferencji, wnioskowanie o czas wolny i zarządzanie harmonogramami w ramach określonych parametrów 💪

10 najlepszych alternatyw WhenToWork do wykorzystania w 2024 roku

Oto 10 najlepszych narzędzi, które będą godną alternatywą dla WhenToWork. Poznaj ich funkcje, limity i ceny, aby wybrać idealne rozwiązanie.

1. Zastępca

przez Zastępca Dzięki Deputy otrzymujesz kompleksową platformę do zarządzania pracownikami, wspieraną przez wydajne planowanie, śledzenie czasu i obecności oraz zgodność z przepisami dotyczącymi wynagrodzeń i godzin pracy. Co najlepsze? Ma łatwą w użyciu aplikację dla pracowników i integruje się z listą płac, POS (Point of Sale), systemami HR i nie tylko za pośrednictwem API/webhooków. 📊

Będący świetną alternatywą dla WhenToWork, Deputy wprowadził nowe funkcje na swojej platformie, takie jak integracja Deputy Hire z Indeed. Za jej pomocą można opublikować swoją ofertę pracy w Indeed i promować ją przed potencjalnymi kandydatami, a wszystko to w ramach Deputy Hire.

Najlepsze funkcje Deputy

Organizowanie teamów w kilka minut i redukcja niepotrzebnych kosztów

Rejestrowanie dokładnych kart czasu pracy na potrzeby list płac

Śledzenie ważnych danych dotyczących pracowników

Uproszczenie zgodności z przepisami dotyczącymi wynagrodzeń i godzin pracy przy użyciu inteligentnych narzędzi

Limity zastępstw

Limit języków innych niż angielski dla interfejsu

Trudności z GPS w przypadku dużych i obejmujących wiele lokalizacji operacji

Ceny zastępcze

Wersja próbna Free: na okres do 31 dni

na okres do 31 dni Planowanie: $4.50/użytkownika na miesiąc

$4.50/użytkownika na miesiąc Czas i obecność: $4.50/użytkownika na miesiąc

$4.50/użytkownika na miesiąc Premium: $6/użytkownika na miesiąc

$6/użytkownika na miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Deputy

G2: 4.6/5 (ponad 240 recenzji)

4.6/5 (ponad 240 recenzji) Capterra: 4.6/5 (680+ opinii)

2. 7Zmian

przez 7Shifts 7Shifts to oprogramowanie do planowania restauracji, które upraszcza zarządzanie zespołem do zwiększyć wydajność dla menedżerów. Oferuje ono łatwy w obsłudze harmonogram "przeciągnij i upuść" oraz konfigurowalne szablony. Umożliwiając menedżerom przygotowanie i opublikowanie harmonogramów pracowników w ciągu kilku minut, narzędzie to pozwala im skupić się na ważniejszych działaniach.

Jeśli działasz w branży restauracyjnej i chcesz rozszerzyć swoje oddziały, 7Shifts może być świetną alternatywą dla WhenToWork. 👨‍🍳

To oprogramowanie integruje wszystkie sceny cyklu życia pracownika w restauracji, od zatrudniania, szkolenia, planowania i płatności po utrzymanie i zaangażowanie.

7Shifts najlepsze funkcje

Skrócenie czasu poświęcanego na planowanie dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" kreator harmonogramów

Zintegruj harmonogramy z systemami POS i płacowymi w celu zwiększenia wydajności

Oszczędzaj na kosztach pracy dzięki narzędziu Optimal Labor

Niższa rotacja pracowników dzięki statystykom zaangażowania dla każdej lokalizacji

Zbieranie, dzielenie i dystrybucja napiwków dla personelu FOH (Front of House) i BOH (Back of House) dzięki funkcji Tip Pooling

7Shifts limitations

Brak możliwości zmiany wstępnie ustawionych ram czasowych. Zmiany trzeba wprowadzać ręcznie

Ograniczona analityka aplikacji mobilnej

7Shifts pricing

Comp: Free

Free Entrée: $29.99 za miesiąc/lokalizację

$29.99 za miesiąc/lokalizację The Works: $69.99 za miesiąc/lokalizację

$69.99 za miesiąc/lokalizację Gourmet: 135 USD za miesiąc/lokalizację

7Shifts oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 90 recenzji)

4,5/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,130+ opinii)

3. Buddy Punch

przez Buddy Punch Buddy Punch może pomóc w szybkim i wydajnym zarządzaniu całą siłą roboczą. Jako Narzędzie HR pomaga w kontrolowaniu czasu wolnego, obecności i nadgodzin.

Menedżerowie mogą tworzyć harmonogramy pracowników w oparciu o rolę, lokalizację, dostępność pracowników i nie tylko. Pracownicy mogą się zgłaszać/wylogowywać przez Internet lub aplikację mobilną. W przypadku pracowników, którzy zapomną się wylogować, funkcja automatycznego planowania może ich wylogować po zakończeniu harmonogramu.

Można również zintegrować różne faktury, harmonogramy i inne funkcje narzędzia do przetwarzania listy płac i aplikacje innych firm. Najbardziej godna uwagi jest funkcja geofencing, która rejestruje dokładny czas i miejsce pracy pracowników.

Najlepsze funkcje Buddy Punch

Śledzenie czasu pracy lub zamiana zmian przy użyciu kompleksowego rozwiązania do śledzenia czasu pracy

Integracja wielu opcji dziurkowania, takich jak kody PIN, kody QR i rozpoznawanie twarzy

Eksportowanie raportów w formacie Excel lub PDF w celu analizy obszarów, w których można zaoszczędzić na kosztach pracy

Buddy Punch limit

Użytkownicy zgłaszali trudności z poprawianiem błędnie wprowadzonych lub usuniętych danych

Brak timera online do śledzenia rozliczalnych godzin pracy

Ceny Buddy Punch

Standard: $3.99/użytkownika miesięcznie

$3.99/użytkownika miesięcznie Pro: $4.99/użytkownika miesięcznie

$4.99/użytkownika miesięcznie Premium: $6.99/użytkownika miesięcznie

$6.99/użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

*Opłata podstawowa w wysokości 19 USD miesięcznie za pierwsze 3 plany

Oceny i recenzje Buddy Punch

G2: 4.8/5 (920+ recenzji)

4.8/5 (920+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 220 recenzji)

4. Findmyshift

przez Findmyshift Oparte na chmurze oprogramowanie do planowania pracowników, Findmyshift pozwala na odliczanie czasu pracy, dodawanie przypomnień o zmianach i zarządzanie kartami czasu pracy dla pracowników. Monitoruje również analizy w czasie rzeczywistym i rozprasza obliczenia płacowe.

Korzystając z Findmyshift, możesz wyeliminować znaczną ilość formalności związanych z planowaniem i płynnie zarządzać godzinami pracy pracowników. Rejestruj czas wolny bezpośrednio na grafiku, blokując pracowników, aby uniknąć konfliktów w harmonogramie. Możesz także zarządzać wnioskami o czas wolny od pracowników bezpośrednio obok harmonogramu.

Użytkownicy doceniają Findmyshift za współpracę w czasie rzeczywistym możliwości, które pozwalają menedżerom i pracownikom komunikować się, zarządzać zmianami i wprowadzać zmiany za pośrednictwem aplikacji.

Najlepsze funkcje aplikacji Findmyshift

Generowanie łatwych do zrozumienia raportów

Przyjęcie harmonogramu przy minimalnym przeszkoleniu, ponieważ przypomina on arkusz kalkulacyjny

Ustawienie automatyzacji powiadomień i przypomnień

Findmyshift limit

Limit funkcji w aplikacji mobilnej

Mniej integracji z platformami płacowymi

Ceny Findmyshift

Free: dla Teams liczących 5 lub mniej osób

dla Teams liczących 5 lub mniej osób Starter: 25 USD/zespół miesięcznie

25 USD/zespół miesięcznie Business: 40 USD/zespół miesięcznie

40 USD/zespół miesięcznie Enterprise: 77 USD/zespół miesięcznie

Oceny i recenzje Findmyshift

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.6/5 (ponad 950 recenzji)

5. Wageloch

przez Wageloch Wageloch zobowiązuje się do ułatwienia pracy jako menedżer HR, dzięki czemu możesz skoncentrować się na wprowadzaniu prawdziwych zmian. Ta kompleksowa platforma kadrowo-płacowa mierzy czas i śledzi obecność, dostarcza raportowanie i analizy oraz oferuje lokalne wsparcie dla Business w wielu lokalizacjach.

Łatwo porównuje czas zegarowy z czasem rosterowanym w celu dokładnego obliczenia wynagrodzenia; zarządza budżetowaniem, karami i kalkulacją kosztów pracy na jednej platformie; i eliminuje błędy ludzkie dzięki inteligentnym funkcjom Możliwości HR w tym odciski palców i obecność GPS.

Najlepsze funkcje Wageloch

Śledzenie procentowych danych płacowych w celu ograniczenia kosztów

Podejmowanie dokładnych decyzji budżetowych dzięki wtyczkom płacowym

Umożliwienie zespołowi dostępu do grafików przez e-mail i SMS

Wageloch limit

W oprogramowaniu do grafikowania brakuje funkcji wdrażania pracowników

Niektórzy użytkownicy zgłaszali błędy w śledzeniu GPS

Ceny Wageloch

Oprogramowanie do zarządzania pracownikami (tylko): Zaczyna się od $107 ex.GST miesięcznie za lokalizację

Zaczyna się od $107 ex.GST miesięcznie za lokalizację Zarządzanie pracownikami z systemem HR: Od 139 USD bez GST miesięcznie za lokalizację

Oceny i recenzje Wageloch

Capterra: 4.4/5 (220+ opinii)

6. Calendly

przez Calendly Calendly jest w pełni zautomatyzowanym narzędziem do organizowania spotkań platforma planowania . Ta alternatywa WhenToWork eliminuje konieczność planowania spotkań przez wszystkich użytkowników w całej organizacji (a nawet poza nią).

Możesz udostępniać osobisty link do planowania, aby inni mogli rezerwować terminy/spotkania w Twoim kalendarzu. Możesz wybierać spośród różnych typów spotkań, ustawić czasy buforowe między spotkaniami, a także zezwolić na przypomnienia i automatyczne potwierdzenia zarezerwowanych spotkań.

Integruje się z popularnymi kalendarzami, takimi jak Office 365, Google i iCloud. Możesz niestandardowo dostosować platformę i wprowadzić narzędzia specyficzne dla Twojej branży i działów.

Ta kompleksowa platforma umożliwia budowanie relacji, zatrudnianie kandydatów, planowanie spotkań, zamykanie transakcji i szybszy rozwój biznesu.

Najlepsze funkcje Calendly

Łatwe ustawienie spotkań wewnętrznych i zewnętrznych

Generowanie linków do rezerwacji na podstawie różnych typów wydarzeń

Integracja z popularnymi platformami kalendarzy

Dostęp do analityki spotkań i funkcji zorientowanych na IT

Limity Calendly

Brak funkcji planowania zmian, śledzenia czasu i zarządzania zespołem

Ograniczone możliwości niestandardowe w wersji Free

Nie wszyscy czują się komfortowo udostępniając informacje z kalendarza

Cennik Calendly

Free

Standard: $10/użytkownika miesięcznie

$10/użytkownika miesięcznie Teams: $16/użytkownika miesięcznie

$16/użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Calendly

G2: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.7/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,300+ recenzji)

7. QuickBooks Time

przez QuickBooks Time Wcześniej znany jako TSheets, QuickBooks Time zapewnia narzędzia do śledzenia czasu w ruchu, które pomagają zarządzać ludźmi i projektami, pomagając zaoszczędzić pieniądze na liście płac. 💸

Łatwe śledzenie czasu w oparciu o zadania lub czynności i przypisywanie do projektów. Płynnie zarządzaj stawkami czasu rozliczeniowego, dostosowując stawki na podstawie użytkownika, roli, zadania, przypisania do projektu itp. Możesz także tworzyć reguły, które wymuszają zgodność z korporacyjnymi zasadami dotyczącymi czasu i wydatków w całej organizacji.

Najlepsze funkcje QuickBooks Time

Śledzenie, przesyłanie i zatwierdzanie czasu pracy z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji QuickBooks Workforce

Uzyskaj pełną widoczność tego, kto nad czym pracuje

Analizuj dane dotyczące czasu pracy, śledź trendy i zyskaj wgląd wwydajność pracowników* Przewidywanie kosztów i efektywne planowanie dzięki wglądowi w biznes

QuickBooks Time Limits

Niektórzy użytkownicy mogą uznać funkcje i ustawienia platformy za skomplikowane na początku

Użytkownicy raportowali rozbieżności z synchronizacją zegara na wejściu i wyjściu na zapleczu

Ceny QuickBooks Time

Simple Start: $30/miesiąc

$30/miesiąc Essentials: $60/miesiąc

$60/miesiąc Plus: 90 USD/miesiąc

90 USD/miesiąc Zaawansowany: $200/miesiąc

oceny i recenzje QuickBooks Time

G2: 4,5/5 (ponad 1 400 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 6,000 recenzji)

8. HROne

przez HROne Idąc o krok dalej niż inne alternatywy WhenTowork na tej liście, HROne optymalizuje 127 Procesy HR w jednej platformie. HROne to nie tylko narzędzie do planowania pracowników, to zakończony system zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS), który automatyzuje cykl życia pracownika - od wydajności po listę płac i nie tylko.

Jedną z jego największych zalet jest zarządzanie frekwencją - można je wykorzystać do automatycznego obliczania dni wypłaty pracowników, czasu wolnego, urlopów i nie tylko.

Kolejną mocną stroną narzędzia jest funkcja bezdotykowej listy płac. Po skonfigurowaniu grup płacowych zgodnie ze strukturą organizacyjną i przypisaniu struktur wynagrodzeń do pracowników, HROne wkracza z zautomatyzowanym kalkulatorem CTC, aby jednym krokiem przetworzyć listę płac bez błędów. Automatyczny harmonogram listy płac gwarantuje również terminowe wypłaty, aby pracownicy byli zadowoleni.

Najlepsze funkcje HROne

Dostęp do scentralizowanej bazy danych informacji o pracownikach

Umożliwienie pracownikom dostępu i oznaczania obecności podczas pracy na polu lub poza biurem w związku z pracą

Zarządzanie obliczeniami wynagrodzeń, odliczeniami podatkowymi i świadczeniami pracowniczymi

Raportowanie i narzędzia analityczne umożliwiające wgląd w trendy dotyczące siły roboczej

HROne limity

Mnogość niestandardowych opcji może prowadzić do złożoności

Użytkownicy czasami napotykają na limity w obsłudze klienta

Ceny HROne

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje HROne

G2: 4.7/5 (990+ recenzji)

4.7/5 (990+ recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

9. Hubstaff:

przez Hubstaff Hubstaff to wszechstronne narzędzie do rozliczania czasu pracy i zarządzania pracownikami, które jest cenione za monitorowanie zespołów pracowników w biurze, a nawet zdalnych, dzięki praktycznym danym o wydajności, śledzeniu czasu na wielu urządzeniach i analizie zespołu dla Twojego biznesu. Zapobiega bólom głowy związanym z płacami i zapewnia intuicyjne budżety dla dochodowych projektów. 🌟

Gdy używasz Hubstaff do tworzenia harmonogramów zmian, będziesz automatycznie powiadamiany o spóźnieniach, nieodebranych lub opuszczonych zmianach. Otrzymasz również codzienne e-mailowe podsumowanie, kto kiedy i gdzie pracował, eliminując potrzebę ręcznego sprawdzania.

Niezależnie od branży, w której działa firma, Hubstaff obejmuje wszystkie rodzaje zatrudnienia i integruje się z istniejącym systemem.

Najlepsze funkcje Hubstaff

Monitorowanie czasu spędzonego na zadaniach, projektach i pracy z klientem za pomocą funkcji śledzenia czasu

Integracja narzędzi do monitorowania aktywności, takich jak zrzuty ekranu i śledzenie aplikacji/URL

Monitorowanie lokalizacji pracy poprzez śledzenie GPS i zwiększanie odpowiedzialności

Generowanie raportów wydajności, umożliwiających menedżerom podejmowanie decyzji opartych na danych

Hubstaff limit

Nowi użytkownicy mogą napotkać nadmiar funkcji

Narzędzia do monitorowania aktywności mogą powodować obawy o prywatność

Ceny Hubstaff

Starter: $4.99/użytkownika miesięcznie

$4.99/użytkownika miesięcznie Grow: $7.50/użytkownika miesięcznie

$7.50/użytkownika miesięcznie Teams: $10/użytkownika miesięcznie

$10/użytkownika miesięcznie Enterprise: $25/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Hubstaff

G2: 4.4/5 (430+ recenzji)

4.4/5 (430+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (1,420+ recenzji)

10. Ceridian Dayforce

przez Ceridian Dayforce Ceridian Dayforce to oprogramowanie HCM (Human Capital Management), które łączy w sobie wiele funkcji zarządzania pracownikami, takich jak planowanie pracy, czas i obecność, lista płac i planowanie.

Menedżerowie mogą tworzyć harmonogramy i przypisywać zmiany w oparciu o budżety, prognozy popytu, umiejętności pracowników i dostępność. Pracownicy mogą wnioskować o czas wolny, zamieniać zmiany i składać oferty na wolne zmiany za pośrednictwem samoobsługowego portalu

Zwiększa możliwości pracowników poprzez zarządzanie zadaniami i monitorowanie nieobecności. To świetne narzędzie do zarządzania zmianami przy jednoczesnym zachowaniu założonego budżetu.

Najlepsze funkcje Keridian Dayforce

Użyj widoku paska, aby szybko zidentyfikować, kiedy zasoby są nadmiernie zaplanowane, niedostatecznie zaplanowane lub nieaktywne

Ustaw reguły planowania, aby uprościć złożone scenariusze planowania

Podejmowanie decyzji opartych na danych dzięki narzędziom AI i uczenia maszynowego

Utrzymanie zgodności wynagrodzeń i harmonogramów z przepisami prawa pracy

Ciągły dostęp do danych i ich audyt przez cały cykl wynagrodzeń

Ceridian Dayforce limit

Limit funkcji w aplikacji mobilnej

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności z integracją z istniejącymi systemami i aplikacjami innych firm

Cennik Veridian Dayforce

Cennik niestandardowy

Ceridian Dayforce oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (780+ recenzji)

4.2/5 (780+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (940+ opinii)

Inne narzędzia do zarządzania pracownikami

Mamy nadzieję, że ta lista alternatyw WhenToWork oferuje najlepsze opcje oprogramowania i aplikacji do planowania pracowników. Jeśli jednak szukasz kompleksowego narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi i pracownikami, mogą one nie być najlepszym wyborem.

Wejdź na ClickUp!

Chociaż ClickUp może nie mieć podstawowych funkcji planowania, jego elastyczność sugeruje, że ma szersze zastosowania HR - wdrażanie, śledzenie celów, śledzenie czasu, alokacja zasobów, zarządzanie projektami, szkolenia i rozwój pracowników, zarządzanie frekwencją, Śledzenie WOM i nie tylko. Kompleksowa platforma do zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp pomoże Ci zarządzać zespołem marzeń z najwyższą łatwością i finezją.

Stwórz idealny system upraszczający zatrudnianie, wdrażanie i rozwój pracowników dzięki kompleksowej platformie do zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp.

Niestandardowe widoki : Śledzenie wydajności, zaangażowania i rozwoju pracowników dzięki dostosowywanym widokom, które ułatwiają dostosowanie i monitorowanie siły roboczej. Szerokie ustawienieCele w ClickUp dla wszystkich procesów HR, takich jak rekrutacja, szkolenia, ocena i inne. Tnastępnie użyjZadania ClickUp aby je podzielić, przypisać do odpowiednich osób w zespole HR i zorganizować w dowolny sposób dzięki elastycznym opcjom sortowania, filtrowania i grupowania

Niestandardowy sposób śledzenia zakończonych zadań dzięki ponad 10 opcjom pulpitu w ClickUp Tasks

Pulpity ClickUp : Zyskaj widoczność w czasie rzeczywistym w zakresie obciążenia pracowników pracą, śledzenia czasu, wskaźników zakończenia zadań i nie tylko dzięki konfigurowalnym pulpitom i raportom. Motywuj pracowników do osiągania wskaźników KPI, pokazując postępy w czasie.

Śledzenie wydajności pracowników i obciążenia pracą dzięki konfigurowalnym pulpitom w ClickUp

Dokumenty ClickUp : Twórz scentralizowane podręczniki, katalogi pracowników i zasady HR za pomocą Dokumentów. Pracuj razem dzięki wspólnej edycji lub dostosuj uprawnienia i kontrolę dostępu, aby zachować poufność komunikacji między menedżerami i bezpośrednimi podwładnymi

Pisz, edytuj i współpracuj ze współpracownikami nad jednym dokumentem dzięki ClickUp Docs

Niestandardowe procesy HR dzięki ClickUp

ClickUp to jedna aplikacja, która automatyzuje cały cykl zarządzania pracownikami.

Zbuduj swój własny HRMS wewnątrz ClickUp z konfigurowalnymi funkcjami, w tym m.in

Pola niestandardowe do śledzenia informacji o pracownikach i kandydatach, dodawania załączników do dokumentów, połączonych zasobów zewnętrznych i nie tylko

Niestandardowe statusy iAutomatyzacja ClickUp do zarządzania cyklami pracy w zakresie rekrutacji, onboardingu i rozwoju

Przypomnienia o rozmowach kwalifikacyjnych, komunikacji uzupełniającej, przeglądach pracowników i nie tylko

Szablony HR w ClickUp do szybkiego śledzenia i usprawniania wszystkich działań HR

Przykład: Użyj szablonu Szablon arkusza obecności ClickUp do monitorowania zaangażowania zespołu

Organizuj czas i obecność swojego zespołu za pomocą ClickUp

Pobierz szablon

Formularze z możliwością dostosowania: Podejmuj decyzje oparte na danych, organizując ankiety, sondaże i rundy zbierania opinii za pomocą formularzy, które możesz zbudować od podstaw. Śledź opinie każdego pracownika, aby śledzić trendy, wydobywać ważne spostrzeżenia i wzmocnić swoje zasoby ludzkie, aby jak najlepiej wykorzystać ich talenty

Bez względu na to, jaki jest Twój przypadek użycia w HR, ClickUp zapewni Ci moc funkcji. Szybko przeprowadzaj kandydatów przez procesy rekrutacyjne, umożliwiaj nowym pracownikom szybsze wywieranie wpływu dzięki uproszczonemu wdrażaniu i usprawniaj szkolenia dzięki śledzonym zadaniom, dokumentom i komentarzom do współpracy i informacji zwrotnych.

ClickUp jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla małych Businessów z ograniczonym budżetem, jak i wysoce dochodowych konglomeratów zatrudniających tysiące pracowników! 🤞

Najlepsze funkcje ClickUp

Dostęp do wielu szablonów dla funkcji HR

Niestandardowe dostosowanie systemu HR w celu ograniczenia ręcznej pracy

Połączenie z ponad 1000 narzędzi za pomocą aplikacji natywnych i zewnętrznych

Dostęp do większości funkcji premium za Free

Korzystaj z analityki HR, aby ustawić, monitorować i zarządzać wskaźnikami KPI

Burza mózgów i ulepszanie pisania dzięki ClickUp AI. Uzyskaj zaawansowane sugestie dotyczące pisania dostosowane do Twojej roli i przypadku użycia

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą mieć trudności z przyswojeniem wiedzy

Przede wszystkim platforma do zarządzania projektami i wydajnością zespołów dla przypadków użycia HR, a nie specjalistyczne rozwiązanie do planowania pracowników

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 8 300 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

Go Beyond WhenToWork Alternatywy

W czasach, w których żyjemy, jakość ma większe znaczenie niż ilość. Więc pomóż sobie przebić się przez hałas i skup się na kluczowych czynnikach postępu dzięki narzędziom do zarządzania pracownikami, które wykonują pracę za Ciebie.

Po wybraniu idealnej aplikacji do planowania pracowników, połącz ją z kompleksowym rozwiązaniem, takim jak ClickUp, aby scentralizować rekrutację, wdrażanie, szkolenie i zarządzanie pracownikami.

Wyeliminuj ręczne procesy i chaos w arkuszach kalkulacyjnych, wykorzystując automatyzację ClickUp i widoczność w czasie rzeczywistym obciążeń pracą, harmonogramów i rozwoju pracowników.

Dzięki rozbudowanym funkcjom HR i wydajności, ClickUp pozwala zespołom HR skupić się mniej na zadaniach biurowych, a bardziej na doświadczeniach pracowników, strategiach retencji i optymalizacji siły roboczej. Zarejestruj się w ClickUp już dziś! 🎊