10 najlepszych programów do zarządzania zmianą w 2024 roku

Menedżerowie, znam waszą walkę. 👀

Zarządzanie globalnym zespołem, który pracuje zdalnie, nie jest łatwym zadaniem, podobnie jak zarządzanie zespołem pracującym z biura z wielofunkcyjnymi obowiązkami.

Ale wiesz co? Oprogramowanie do zarządzania zmianą za każdym razem przychodziło mi z pomocą. Zapoznałem się z różnymi takimi narzędziami i korzystałem z nich przez znaczną część mojej podróży. 🙌

Jestem tutaj, aby pomóc ci wybrać najlepsze oprogramowanie do planowania pracowników w oparciu o twoje konkretne wymagania. Zaczynajmy!

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania zmianą?

Szczerze mówiąc, popełniłem wiele błędów szukając najlepszego oprogramowania do zarządzania zmianą na początku mojej kariery menedżera. Aby upewnić się, że nie popełnisz tych samych błędów, spójrz na następujące krytyczne aspekty przed wyborem pożądanego oprogramowania:

Łatwość obsługi: Chcesz uprościć swoje życie z planowaniem zmian, więc jest to moje kryterium numer jeden przed wyborem oprogramowania do planowania pracowników. Oprogramowanie musi być przyjazne dla użytkownika z intuicyjnym interfejsem, który minimalizuje krzywą uczenia się dla wszystkich członków zespołu. Ponadto, jeśli zarządzasz w podróży, oprogramowanie do planowania musi być kompatybilne z telefonami komórkowymi Planowanie: Automatyczne planowanie to kolejna funkcja, która pozwoli ci zaoszczędzić czas. Powinieneś zdecydować się naaplikacja do planowania pracowników która może automatycznie planować zmiany w oparciu o predefiniowane reguły, dostępność pracowników i preferencje Śledzenie czasu: Narzędzie do śledzenia czasu jest niezbędne, jeśli projekt obejmuje stawki godzinowe. Preferowane oprogramowanie do planowania zmian musi mieć zintegrowane funkcje zegara czasu pracy, aby członkowie zespołu mogli szybko wprowadzać i usuwać godziny. Automatyczne powiadomienia o nadgodzinach podczas śledzenia i obliczania godzin nadliczbowych byłyby świetnym dodatkiem Zgodność z przepisami: Wybór narzędzia, które zapewnia zgodność z przepisami prawa pracy i polityką firmy, pozwoli zaoszczędzić wiele czasu i uniknąć niepotrzebnych kłopotów prawnych Komunikacja: Upewnij się, że preferowane narzędzie posiada automatyczne powiadomienia o zmianach, nadchodzących zmianach i innych aktualizacjach. Powinno również mieć wbudowane funkcje przesyłania wiadomości w celu zapewnienia płynnej komunikacji między pracownikami i menedżerami Integracja: Bezproblemowa integracja z systemami płacowymi i kompatybilność z istniejącymi systemami HR w celu synchronizacji danych i zarządzania nimi to cechy, które warto mieć, aby zminimalizować wysiłki związane z integracją Koszt: Wreszcie, co nie mniej ważne, sprawdź ceny i uzyskaj rozsądne, przejrzyste, dostosowane ceny w oparciu o wielkość zespołu bez ukrytych opłat

10 najlepszych programów do zarządzania zmianą w 2024 roku

Jako osoba, która przez lata wypróbowała i przetestowała wiele programów do zarządzania zmianami i planowania pracowników, chciałbym przedstawić 10 najlepszych programów do planowania zmian, które ułatwią współpracę zespołu i procesy planowania.

1. ClickUp: Najlepsze do planowania zmian i zarządzania zasobami ludzkimi

przejrzysta wizualizacja przepływów pracy w projekcie i kodowanie kolorami wykresu Gantta w celu skutecznej identyfikacji priorytetów za pomocą ClickUp_

ClickUp może być kompleksowym narzędziem do zarządzania zmianą. Rozwiązuje najbardziej palący problem związany z zarządzaniem zmianą: wyeliminowanie wizualnego bałaganu z kalendarza planowania zasobów.

Gotowe szablony narzędzia umożliwiają wizualizację harmonogramów pracowników, przypisywanie zadań do konkretnych zmian i łatwe śledzenie wniosków o czas wolny - wszystko w jednym miejscu. Dzięki temu wszyscy są na tej samej stronie i pomagają zapewnić płynne działanie.

Wbudowana funkcja śledzenia czasu pozwala pracownikom łatwo rejestrować swoje godziny pracy, upraszczając listę płac i ewidencję czasu pracy. Możesz także skonfigurować powiadomienia i przypomnienia, aby informować wszystkich o nadchodzących zmianach lub zmianach w harmonogramie.

ClickUp również sprzyja współpracy z funkcjami komentowania i wspominania, takimi jak Widok czatu ułatwiając komunikację na temat zmian lub innych ważnych informacji. Ponadto ClickUp integruje się z różnymi innymi narzędziami, umożliwiając synchronizację harmonogramów zmian z kalendarzami i innymi systemami zarządzania, zapewniając prawdziwie ujednolicone doświadczenie. Szablony harmonogramów pracy naprawdę łączą to, co najlepsze w ClickUp, aby ułatwić Ci zarządzanie zmianami. Na przykład, z szablonem Szablon harmonogramu zmian ClickUp możesz:

Organizować zmiany i zadania za pomocą wciągającego interfejsu wizualnego

Używać funkcji "przeciągnij i upuść" do wprowadzania zmian w harmonogramach zmian

Dostosowywać statuty i pola w szablonie w zależności od potrzeb

Usprawnij planowanie zmian za pomocą szablonu harmonogramu zmian ClickUp

Pobierz ten szablon ClickUp jest również solidnym kompleksowa platforma do zarządzania zasobami ludzkimi która oferuje wiele funkcji dostosowanych do usprawnienia procesu zatrudniania, wdrażania, rozwoju talentów i zarządzania pracownikami. Co najlepsze? Możesz dostosować swój system HR do własnych potrzeb dzięki takim funkcjom jak Niestandardowe statusy i Widoki niestandardowe. Jeśli masz mało czasu, skorzystaj z gotowych szablonów HR i dostosuj je do swoich preferencji. ClickUp posiada biblioteka szablonów HR do wdrażania, oceny wyników, zatrudniania, wniosków zespołowych, podręczników dla pracowników, procesów firmowych i innych.

Szablony ClickUp, aby usprawnić operacje planowania zmian

Zarządzanie czasem: Zwiększ produktywność swojego zespołu dzięki szablony zarządzania czasem jak np Szablon harmonogramu pracowników ClickUp . Możesz użyć tego szablonu, aby wizualnie zaplanować tygodniowe zmiany swoich pracowników obliczyć godziny i koszty pracy. Szablon umożliwia również ustalanie priorytetów zadań i śledzenie wniosków pracowników o urlop.

Zaplanuj tydzień pracy swojego zespołu z wyprzedzeniem, aby efektywnie prowadzić firmę, korzystając z szablonu harmonogramu pracowników ClickUp

Pobierz ten szablon Prośby zespołu: Dziel się prośbami, opiniami i pomysłami w jednym miejscu z Szablon zgłoszeń zespołu ClickUp . Możesz zaoszczędzić czas, zapewniając jasną strukturę żądania zasobów i usług. Pomaga to zespołowi komunikować się bardziej efektywnie i zmniejsza opóźnienia projektu.

Łatwo zarządzaj prośbami, pomysłami i opiniami swojego zdalnego zespołu dzięki szablonowi ClickUp Team Requests Template

Pobierz ten szablon

ClickUp najlepsze cechy

Widok kalendarza z gorącymi wskazówkami z naszego biura PMO!

4. Zoho People: Najlepsze do zarządzania pracownikami

via Zoho People

Zoho People to solidne oprogramowanie do zarządzania pracownikami, które rozwiązuje problemy od rekrutacji i wdrażania po zarządzanie frekwencją i wydajnością pracowników.

Można go łatwo używać jako aplikacja harmonogramu pracy do planowania zmian pracowników, śledzenia ich czasu i przestrzegania zgodności dla pracowników najemnych i wykonawców godzinowych w oparciu o ich godziny zmian.

Zapewnia pełny wgląd w dostępność siły roboczej w różnych lokalizacjach i zakładach. Co więcej, pracownicy mogą łatwo zamieniać się i zgłaszać na ochotnika na zmiany za pomocą aplikacji Zoho.

Najlepsze funkcje Zoho People

Łatwe planowanie zmian za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść" oraz kopiowanie poprzednich harmonogramów zmian w celu zaoszczędzenia czasu

Śledzenie zdalnego meldowania się pracowników z miejsc pracy dzięki tagowaniu GPS i geofencingowi

Aktualizacje dziennej frekwencji i godzin pracy w aplikacji Zoho People

Efektywna komunikacja z członkami zespołu dzięki zintegrowanemu komunikatorowi i kanałowi ogłoszeń

Ograniczenia Zoho People

Cofanie błędnych wniosków może być kłopotliwe

Obsługa klienta może potrzebować więcej czasu, aby rozwiązać nawet najdrobniejsze zapytanie

Cennik Zoho People

Bezpłatny: 30-dniowy bezpłatny okres próbny

30-dniowy bezpłatny okres próbny Podstawowy HR: 0,83 USD za pracownika miesięcznie, rozliczane rocznie

0,83 USD za pracownika miesięcznie, rozliczane rocznie Profesjonalny: 1,66 USD na pracownika miesięcznie, rozliczane rocznie

1,66 USD na pracownika miesięcznie, rozliczane rocznie Premium: 2,5 USD za pracownika miesięcznie, rozliczane rocznie

2,5 USD za pracownika miesięcznie, rozliczane rocznie Enterprise: 4,16 USD za pracownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Zoho People

G2: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

4.4/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

5. Gusto: Najlepsze oprogramowanie płacowe

via Gusto Gusto to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi. Nie posiada jednak wbudowanego systemu planowania pracowników.

Możesz zintegrować oprogramowanie do planowania zmian pracowników, takie jak Workforce i 7Shifts w Gusto i zsynchronizować je z wydajnym rozwiązaniem do zarządzania płacami. Pomaga to zarządzać zapotrzebowaniem na siłę roboczą i zapobiegać nadgodzinom i niedoborom pracowników.

Funkcje śledzenia czasu i szacowania kosztów pracy Gusto przydają się również przy obliczaniu godzin przepracowanych na zmianę. Dane te są automatycznie synchronizowane z Gusto, usprawniając przetwarzanie listy płac.

Najlepsze cechy Gusto

Automatyzacja i egzekwowanie zasad i polityk zarządzania zmianami

Umożliwienie pracownikom wymiany zmian i wnioskowania o czas wolny w czasie rzeczywistym

Łatwa integracja Gusto z innymi aplikacjami do planowania pracowników, takimi jak Workforce, 7Shifts, Upserve i Workyard

Łatwe rejestrowanie i weryfikowanie godzin pracy pracowników oraz synchronizowanie ich z listą płac w celu zapewnienia zgodności z ustawą o uczciwych standardach pracy (FLSA)

Ograniczenia Gusto

Funkcja śledzenia czasu pracy mogłaby być bardziej szczegółowa

Istnieją ograniczone opcje dostosowywania raportów

Ceny Gusto

Simple: 40 USD miesięcznie plus 6 USD miesięcznie za osobę

40 USD miesięcznie plus 6 USD miesięcznie za osobę Plus: 60 USD miesięcznie plus 9 USD miesięcznie za osobę

60 USD miesięcznie plus 9 USD miesięcznie za osobę Premium: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Gusto

G2: 4,5/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4./56 (ponad 3 500 recenzji)

6. Shiftboard: Najlepsze rozwiązanie do zarządzania pracownikami godzinowymi

via Shiftboard Shiftboard to wizualne oprogramowanie do planowania pracowników, które może pomóc w stworzeniu sprawiedliwego, przejrzystego i elastycznego harmonogramu dla wszystkich pracowników. Możesz automatyzować publikowanie harmonogramu zmian, śledzenie dostępności pracowników i działania komunikacyjne związane ze zmianą zmiany.

Wykorzystuje zaawansowane algorytmy do optymalizacji harmonogramów w oparciu o czynniki takie jak dostępność pracowników, umiejętności, wymogi zgodności i koszty pracy, zapewniając wydajne i sprawiedliwe zarządzanie siłą roboczą.

Najlepsze cechy Shiftboard

Uzyskaj niezbędne informacje, aby zidentyfikować luki i zapewnić optymalne pokrycie zmian

Zezwalanie pracownikom na zamianę zmian między sobą za pomocą wbudowanego Tradeboard

Zarządzanie spadkami zmian w ostatniej chwili lub skokami zapotrzebowania na siłę roboczą w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Shiftboard

Poruszanie się po oprogramowaniu do planowania pracowników może być trudne

Przegląd harmonogramu nie zapewnia zbytniego wglądu w harmonogram zespołu

Ceny Shiftboard

Shiftboard ma dwa plany, Enterprise i Enterprise Plus, z niestandardowymi cenami.

Oceny i recenzje Shiftboard:

G2: NA

NA Capterra: NA

7. Zawiesie: Najlepsze do optymalizacji kosztów pracy

via Proca Rozważ Sling, jeśli zamierzasz kontrolować koszty pracy podczas zatrudniania i planowania zmian. Posiada on kilka imponujących narzędzi, takich jak kalkulatory kosztów pracy i nadgodzin do zarządzania kosztami pracowniczymi. Możesz także otrzymywać alerty, gdy twój harmonogram przekroczy budżet pracy, dzięki czemu zaplanujesz odpowiednią ilość pracy.

Moją uwagę zwróciło zintegrowane narzędzie do komunikacji. Pozwala ono menedżerom i pracownikom koordynować, czatować i udostępniać aktualizacje bezpośrednio na platformie planowania, zmniejszając potrzebę korzystania z oddzielnych aplikacji do przesyłania wiadomości.

najlepsze cechy #### Sling

Efektywna koordynacja pracy zespołu dzięki zintegrowanemu narzędziu do komunikacji

Kontrolowanie kosztów pracy za pomocą kalkulatora kosztów podczas przydzielania pracy pracownikom

Śledzenie przychodów ze sprzedaży w odniesieniu do kosztów pracy podczas przeglądania historycznych i prognozowanych przychodów ze sprzedaży

Ograniczenia Sling

Ma ograniczone opcje dostosowywania

Ceny Sling

Darmowy z ograniczonymi funkcjami

Premium: 1,70 USD za użytkownika miesięcznie

1,70 USD za użytkownika miesięcznie Biznes: 3,40 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Sling

G2: 4.4/5 (88 recenzji)

4.4/5 (88 recenzji) Capterra: 4.6/5 (150 opinii)

8. Workfeed: Najlepsza aplikacja do automatycznego planowania

via Workfeed Korzystając z funkcji automatycznego przypisywania Workfeed, możesz zaoszczędzić mnóstwo czasu na przypisywaniu zadań członkom zespołu. Skorzystaj ze sztucznej inteligencji, aby przypisać swój zespół do otwartych zmian na podstawie dostępności, godzin, umiejętności i przepisów.

Możesz także rzucić okiem na tygodniowy czas pracy każdego członka zespołu za pomocą aplikacji do planowania Workfeed, aby zobaczyć, ile godzin musi przepracować każda osoba. Narzędzie posiada możliwość zamiany zmian w czasie rzeczywistym, pozwalając pracownikom na łatwą zamianę, porzucanie lub odbieranie zmian bezpośrednio w aplikacji, która zwiększa elastyczność miejsca pracy i zmniejsza konflikty w harmonogramie.

Najlepsze cechy Workfeed

Przypisywanie zadań członkom zespołu zgodnie z ich rolami zawodowymi, dostępnością, godzinami pracy i przepisami za pomocą jednego kliknięcia przy użyciu funkcji automatycznego planowania

Śledzenie realizacji tygodniowego harmonogramu każdego członka zespołu

Zapisywanie harmonogramów jako szablonów do ponownego wykorzystania

Zostawianie notatek dla konkretnej zmiany, aby pracownicy byli na bieżąco

Ograniczenia Workfeed

Niektórym użytkownikom może nie spodobać się funkcja wiadomości, biorąc pod uwagę złożoność kończenia czatu

Ceny Workfeed

14-dniowy bezpłatny okres próbny

Basic: $2 za użytkownika miesięcznie

$2 za użytkownika miesięcznie Pro: $3 za użytkownika miesięcznie

$3 za użytkownika miesięcznie Pro +: $5 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Workfeed

G2: 4.8/5 (28 opinii)

4.8/5 (28 opinii) Capterra: 4.5/5 (8 opinii)

9. Planday: Najlepsze rozwiązanie dla firm pracujących w systemie zmianowym

via Planday Planday może być używany do zarządzania personelem, śledzenia czasu i planowania w różnych branżach i rozmiarach firm. Narzędzia te pozwalają szybko sprawdzić ROTA i zaoszczędzić czas, usuwając niepotrzebne zadania i poprawiając dostęp do harmonogramu.

Narzędzie umożliwia tworzenie nieprzypisanych zmian i zezwalanie pracownikom na zgłaszanie się na określone stanowiska w oparciu o ich preferencje. Pozwala to na większą elastyczność w sposobie przydzielania zmian i daje większą autonomię pracownikom.

Funkcja prognozowania kosztów pracy zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w koszty pracy w porównaniu z przychodami. Możesz zoptymalizować poziomy zatrudnienia i podejmować decyzje oparte na danych w celu poprawy rentowności.

Najlepsze cechy Planday

Przypisywanie pracownikom konkretnych umiejętności i pozwalanie im na wykonywanie zadań, w których są najlepsi

Dostosuj Planday zgodnie z polityką firmy i zapewnij zgodność podczas przydzielania zadań lub zatwierdzania urlopów

Chroń dane pracowników, udostępniając im ograniczony dostęp

Zarządzanie urlopami, szkoleniami i dniami chorobowymi pracowników w jednym miejscu

Ograniczenia Planday

Na początku może wydawać się to zbyt skomplikowane

Ceny Planday

30-dniowy bezpłatny okres próbny

Starter: $2.99 za użytkownika miesięcznie

$2.99 za użytkownika miesięcznie Plus: 4,99 USD za użytkownika miesięcznie (minimum 10 użytkowników)

4,99 USD za użytkownika miesięcznie (minimum 10 użytkowników) Pro: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Planday

G2: 4.5/5 (86 opinii)

4.5/5 (86 opinii) Capterra: 4.3/5 (55 opinii)

10. Homebase: Najlepszy dla małych firm

via Homebase Homebase to aplikacja do planowania pracowników, która utrzymuje zespół na bieżąco i informuje go o nadchodzących zadaniach. Jest idealna dla małych i średnich firm z pracownikami godzinowymi, takich jak restauracje lub sklepy detaliczne.

HomeBase pozwala również łatwo śledzić dostępność zespołu i prośby o czas wolny, zamieniać zmiany i unikać konfliktów przy optymalnych zasobach. Możesz także dodawać notatki lub przypomnienia, aby przekazać istotne wskazówki dotyczące zadania.

W Homebase najbardziej podoba mi się to, że aplikacja wysyła powiadomienia za każdym razem, gdy pracownik spóźnia się na zmianę lub pracuje w nadgodzinach. Pomaga mi to odpowiednio zarządzać kosztami pracy.

Najlepsze funkcje Homebase

Aktualizowanie harmonogramów i natychmiastowe powiadamianie zespołu za pomocą wiadomości tekstowych, e-mail i aplikacji Homebase ze spersonalizowanymi informacjami, jeśli jest to wymagane

Wysyłanie automatycznych przypomnień tekstowych do zespołu o nadchodzących zmianach

Śledzenie, optymalizacja i dostosowywanie harmonogramów zgodnie z prognozami sprzedaży lub celami dotyczącymi siły roboczej

Publikowanie informacji o wolnych zmianach, aby dostępni pracownicy mogli je obsadzić

Ograniczenia Homebase

Brakuje widoku kalendarza, aby mieć wgląd w całą firmę

Aplikacja nie obsługuje płynnej integracji z innymi aplikacjami do płac i planowania

Ceny Homebase

Darmowy: Dla jednej lokalizacji dla maksymalnie 20 pracowników

Dla jednej lokalizacji dla maksymalnie 20 pracowników Essentials: 20 USD za lokalizację miesięcznie (nieograniczona liczba pracowników)

20 USD za lokalizację miesięcznie (nieograniczona liczba pracowników) Plus: 48 USD za lokalizację miesięcznie (nieograniczona liczba pracowników)

48 USD za lokalizację miesięcznie (nieograniczona liczba pracowników) All-in-one: 80 USD za lokalizację miesięcznie (nieograniczona liczba pracowników)

Oceny i recenzje Homebase

G2: 4,2/5 (ponad 100 recenzji)

4,2/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 1000 opinii)

Zapewnij najlepsze planowanie pracowników z ClickUp

Na tym kończą się moje doświadczenia z aplikacjami do planowania pracowników. Dzięki tak wielu rekomendacjom i ich konkretnym przypadkom użycia, możesz teraz wybrać narzędzie, które pomoże ci lepiej zarządzać harmonogramami zmian.

Celem korzystania z narzędzia do planowania jest ułatwienie sobie życia. Im więcej automatyzacji, szablonów i funkcji dostosowywania, tym lepiej dla Ciebie. ClickUp może pomóc Ci w tym wszystkim i nie tylko, aby upewnić się, że utrzymasz wystarczający zasięg i unikniesz przekroczenia budżetu lub konfliktów harmonogramu. Zarejestruj się na ClickUp za darmo, aby usprawnić planowanie pracowników!