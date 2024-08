Przetestowaliśmy 10 najlepszych systemów zdalnej obecności w 2024 roku

Czy pracownicy zdalni pracują wydajnie?

Śledzenie wydajności i obecności pracowników może być wyzwaniem w środowisku pracy zdalnej. Byłem w takiej sytuacji. Dlatego przeszedłem na zdalne systemy obecności, aby śledzić i maksymalizować produktywność pracowników.

Narzędzia te stały się kluczowymi elementami efektywnego zarządzania pracownikami, ponieważ pomagają menedżerom takim jak ja śledzić harmonogramy zmian i sprawdzać godziny logowania pracowników bez bezpośredniego nadzoru.

Jesteś we właściwym miejscu, jeśli również chcesz uprościć zadania kierownicze i poprawić wydajność pracowników. Na tym blogu skrupulatnie porównaliśmy i wybraliśmy 10 najlepszych zdalnych systemów obecności w oparciu o ich funkcje, ceny i opinie klientów.

Czego należy szukać w systemach zdalnej obecności?

Jako lider możesz wpaść w pułapkę mikrozarządzania pracownikami, co ostatecznie zmniejsza ich produktywność, motywację i zaangażowanie. Nawet ja wpadłem w tę pułapkę podczas wypróbowywania strategii mających na celu poprawę wydajności, ale już nie.

Kiedy wykorzystałem narzędzia do zdalnej obecności, pomogły one śledzić godziny pracy pracowników zdalnych bez bycia natrętnym lub kontrolowania.

Jeśli jesteś w trakcie wyboru najlepszego oprogramowania do zdalnej obecności, zacznij od oceny swoich unikalnych potrzeb i celów. Zawsze powinieneś sprawdzić kompatybilność oprogramowania z istniejącymi systemami i łatwość obsługi, aby nie wymagało ono długiego szkolenia.

Przyjrzyjmy się kilku istotnym cechom, które należy wziąć pod uwagę przed wyborem systemu zdalnej obecności dla swojej firmy:

1. Automatyzacja obecności

Nowoczesne systemy zdalnej obecności mogą zautomatyzować oznaczanie obecności pracowników. Wybór zautomatyzowanego systemu zarządzania obecnością pomaga lepiej rozpoznawać punktualnych pracowników, którzy sumiennie wykonują swoje obowiązki i spełniają oczekiwania organizacji.

Narzędzia te przynoszą również liczne korzyści, takie jak dokładność, produktywność i zgodność, nie pozostawiając miejsca na celowe lub niezamierzone błędy w oznaczeniach obecności pracowników.

2. Powiadomienia i przypomnienia

System zdalnej obecności, który wybierzesz dla swojej firmy, powinien zintegrować się z cyfrowymi kalendarzami, takimi jak Microsoft Outlook, Calendly Mobile i Google Calendars. Wybór tego oprogramowania w pakiecie pozwoli informować cały zespół o możliwościach danej osoby i śledzić obecność za pośrednictwem udostępnionego kalendarza.

3. Raportowanie i analiza

Idealne oprogramowanie do zdalnego zarządzania obecnością posiada funkcje raportowania, które zapewniają kompleksowy wgląd w działalność firmy. Obejmuje to generowanie wnikliwych raportów na temat trendów obecności, wzorców i zgodności z przepisami prawa pracy.

4. Zarządzanie urlopami

Skuteczny system obecności oferuje funkcje zarządzania urlopami, takie jak konfigurowanie polityki urlopowej w oparciu o obowiązujące przepisy, zgłaszanie wniosków, pomaganie pracownikom w sprawdzaniu salda urlopów, przeglądanie harmonogramów urlopów itp.

5. Timesheets

Karta czasu pracy zarządzanie czasem pracy funkcja ta jest niezwykle ważna w zdalnych systemach obecności i nie powinna być pomijana przed dokonaniem wyboru. Umożliwia ona śledzenie zaplanowanych godzin pracy, urlopów, rozliczeń międzyokresowych i korekt na potrzeby przetwarzania list płac.

Pro tip: Upewnij się, że oprogramowanie do zdalnej obecności zapewnia elastyczność pracownikom zdalnym i daje im pewną swobodę w wykonywaniu zadań. Zapewnienie tego może sprawić, że pracownicy poczują się bardziej komfortowo korzystając z tych narzędzi i zwiększą produktywność.

10 najlepszych systemów zdalnej obecności do wykorzystania w 2024 roku

1. ClickUp: Najlepszy do śledzenia wydajności i produktywności pracowników

Jako wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, ClickUp pozwala śledzić czas w sposób, który odpowiada Twoim potrzebom. Dzięki Śledzenie czasu projektu ClickUp możesz łatwo monitorować przepracowane godziny z dowolnego miejsca, dokonywać korekt w razie potrzeby i dodawać notatki, aby śledzić rozliczane godziny i czas specyficzny dla projektu.

Przykładowo, narzędzie pozwala pracownikom uruchamiać i zatrzymywać licznik czasu bezpośrednio w aplikacji, na pulpicie za pomocą aplikacji Rozszerzenie Chrome , a nawet ręcznie dodawać wpisy dotyczące czasu pracy w przeszłości, aby śledzić czas na różnych urządzeniach. Rozbudowane funkcje kategoryzacji ClickUp pozwalają również pracownikom organizować śledzone wpisy czasu poprzez Pola niestandardowe i Tagi ClickUp .

Uprość swoje procesy śledzenia czasu dzięki możliwościom ClickUp w zakresie śledzenia czasu

Możesz również poprosić swój zespół o dodawanie notatek do wpisów czasu i filtrowanie ich według różnych kryteriów, aby uzyskać wgląd w gdzie i jak spędzany jest czas w całej firmie.

Poza funkcjami, gotowe do użycia, konfigurowalne szablony ClickUp ułatwiają tworzenie i wdrażanie systemów śledzenia czasu pracy. Z szablon arkusza obecności ClickUp możesz śledzić obecność i nieobecności swoich pracowników, sprawdzać, kiedy wracają z urlopu i tworzyć elastyczne przypomnienia dla pracowników o ich harmonogramach pracy zdalnej.

Pobierz ten szablon Pobierz ten szablon Ponadto, Widoki HR ClickUp są przydatne do nadzorowania wdrażania pracowników, planowania i innych ważnych szczegółów. Utwórz scentralizowaną lokalizację dla danych pracowników i prywatnej korespondencji między pracownikami i ich menedżerami. Możesz wykorzystać tę centralną lokalizację do monitorowania postępów, przeprowadzania ankiet zaangażowania pracowników i przygotowywania się do nadchodzących ocen wydajności.

ClickUp najlepsze cechy

Śledzenie czasu pracy: Użyj ClickUp Time Tracking do tworzenia i dostosowywania arkuszy czasu pracy oraz przeglądania szczegółowych raportów dotyczących czasu pracownika według dnia, tygodnia, miesiąca lub dowolnego niestandardowego zakresu

Użyj ClickUp Time Tracking do tworzenia i dostosowywania arkuszy czasu pracy oraz przeglądania szczegółowych raportów dotyczących czasu pracownika według dnia, tygodnia, miesiąca lub dowolnego niestandardowego zakresu Bezproblemowa współpraca: Wizualizuj postępy swoich projektów zdalnie, monitoruj sprinty i zaległości za pomocą zwinnych wykresów, orazwspółpracuj w czasie rzeczywistym dzięki Clickup Docs i Whiteboards *PTO Calendar: Usprawnij śledzenie urlopów i dni chorobowych pracowników dziękiSzablon kalendarza PTO ClickUp *Automatyzuj zadania: UżyjAutomatyzacja ClickUp, która zapewnia ponad 100 gotowych automatyzacji w celu usprawnienia przepływu pracy, przekazywania projektów i rutynowych zadań

Wizualizuj postępy swoich projektów zdalnie, monitoruj sprinty i zaległości za pomocą zwinnych wykresów, orazwspółpracuj w czasie rzeczywistym dzięki Clickup Docs i Whiteboards *PTO Calendar: Usprawnij śledzenie urlopów i dni chorobowych pracowników dziękiSzablon kalendarza PTO ClickUp *Automatyzuj zadania: UżyjAutomatyzacja ClickUp, która zapewnia ponad 100 gotowych automatyzacji w celu usprawnienia przepływu pracy, przekazywania projektów i rutynowych zadań Szyfrowanie danych: Zapewnia bezpieczeństwo wrażliwych danych dzięki szyfrowaniu AES-256, które zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi osób trzecich

Skorzystaj z ClickUp PTO Calendar Template, aby zbudować i zoptymalizować procesy związane z urlopami

Pobierz ten szablon

Ograniczenia ClickUp

Stroma krzywa uczenia się może sprawić, że platforma ta będzie trudna w nawigacji dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Darmowy: Na zawsze

Na zawsze Nieograniczony : $7/miesiąc na użytkownika

: $7/miesiąc na użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD na członka Workspace miesięcznie.

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (9500+ recenzji)

: 4.7/5 (9500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4100+ recenzji)

2. ClockShark: Najlepszy do śledzenia pracowników w terenie

via ClockShark ClockShark to kolejne potężne narzędzie, które oferuje śledzenie GPS w celu śledzenia lokalizacji pracowników w czasie rzeczywistym wraz z ich godzinami pracy. Platforma zapewnia w 100% dokładne karty czasu pracy i obniża koszty płac dzięki jej oprogramowanie do rejestracji czasu pracy .

Platforma ta zapewnia również, że pracownicy biorą na siebie większą odpowiedzialność, ponieważ wiedzą, że ich czas jest śledzony. Podobają mi się jej dodatkowe funkcje, takie jak integracja z księgowością, śledzenie aktywności, planowanie pracowników, konfigurowalne raporty i wiele innych.

Najlepsze funkcje ClockShark

Zintegrowane oprogramowanie płacowe i księgowe, takie jak QuickBooks i QuickBooks Online, RUN Powered by ADP® i ADP Workforce Now®, Sage 100 Contractor, Xero i ponad 1000 aplikacji korzystających z Zapier

Prowadzenie dokładnej ewidencji czasu pracy wszystkich pracowników i unikanie problemów z obecnością dzięki wirtualnemu zegarowi obecności

Korzystaj z ulepszonych funkcji zarządzania projektami, aby przydzielać zadania, śledzić postęp prac i terminy

Wyeliminuj zaokrąglanie czasu pracy, umożliwiając dokładne śledzenie kosztów pracy

Ograniczenia ClockShark

Brak możliwości fakturowania

Nie działa dobrze ze śledzeniem GPS aplikacji mobilnej i synchronizacją danych

Ceny ClockShark

Bezpłatny: 14-dniowy okres próbny

14-dniowy okres próbny Standard: 40 dolarów miesięcznie

40 dolarów miesięcznie Pro: 60 dolarów miesięcznie

Oceny i recenzje ClockShark

G2: 4.6/5 (ponad 300 recenzji)

4.6/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 1800 recenzji)

3. Gusto: Najlepsza do śledzenia produktywności pracowników

via Gusto Szukasz wydajnego narzędzia do tworzenia raportów finansowych i śledzenia zdalnej obecności w czasie rzeczywistym? Nie szukaj dalej niż Gusto. Platforma ta integruje się z AttendanceBot, aby synchronizować karty czasu pracy pracowników i ułatwiać sporządzanie listy płac dla pracowników i kontrahentów.

Korzystając z Gusto, możesz również śledzić produktywność pracowników i pielęgnować najlepsze elementy wydajności swojego zespołu.

Uważam, że narzędzia do ewidencji czasu pracy są pomocne w radzeniu sobie ze złożonymi urlopami i planami płatnych urlopów. Narzędzie ułatwia zatwierdzanie wniosków o urlop i synchronizację zatwierdzonego czasu urlopu z listą płac i kalendarzami firmowymi.

Najlepsze cechy Gusto

Śledzenie godzin pracy pracowników Replicon jest jednym z najlepszych narzędzi do pracy zdalnej do śledzenia czasu i obecności, zgodności z przepisami pracy, harmonogramu i wynagrodzenia.

Jest to mój osobisty faworyt, ponieważ całkowicie eliminuje potrzebę ręcznego śledzenia obecności, wykorzystując możliwości sztucznej inteligencji. Replicon automatycznie rejestruje czas spędzony przez pracowników w ponad 100 aplikacjach, takich jak Slack, Jira, Asana, Zoom i innych.

Platforma umożliwia również ustawianie i zarządzanie zasadami naliczania i resetowania w oparciu o potrzeby biznesowe.

Funkcje takie jak enterprise śledzenie czasu i zarządzanie pracownikami sprawiają, że Replicon jest idealnym narzędziem dla dużych organizacji, ponieważ łączy śledzenie czasu pracy, zarządzanie zmianami i planowanie siły roboczej w ramach jednej platformy.

Najlepsze cechy Replicon

Usprawnienie tworzenia kart czasu pracy dzięki dynamicznym procesom zatwierdzania opartym na walidacji danych obecności w czasie rzeczywistym

Identyfikacja idealnych pracowników na podstawie kosztów lub umiejętności dzięki SmartSchedule opartemu na sztucznej inteligencji

Intuicyjne rejestrowanie czasu pracy, monitorowanie przez całą dobę i śledzenie godzin regularnych i nadliczbowych dla pracowników płatnych i godzinowych

Oferuj zmontowane, dokładne i kompletne wstępnie wypełnione karty czasu pracy, które pracownicy mogą przeglądać i przesyłać

Ograniczenia Replicon

Potencjalnie trudna konfiguracja, ponieważ istnieje tak wiele funkcji i opcji dostosowywania

Tworzenie raportów z niestandardowymi strukturami może być trudne

Ceny Replicon

Niestandardowe ceny w zależności od wielkości firmy i branży

Oceny i recenzje Replicon

G2 : 4.3/5 (700+ recenzji)

: 4.3/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

5. TimeClock Plus: Najlepszy do automatycznego planowania pracowników

via TimeClock Plus TimeClock Plus to elastyczne rozwiązanie do rejestracji czasu pracy, które oferuje zarówno rozwiązanie lokalne, jak i oparte na chmurze. Umożliwia dostęp do harmonogramów na żywo i pozwala na śledzenie pracowników za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Platforma dobrze integruje się z setkami systemów płacowych, planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), dzięki czemu nie będziesz musiał martwić się o problemy informatyczne.

Jeśli chodzi o unikalne funkcje, to mobilna aplikacja obecności jest dość przyjazna dla użytkownika. Pracownicy mogą z niej korzystać, aby wygodnie logować się i wylogowywać, przeglądać karty czasu pracy i zarządzać harmonogramami bezpośrednio ze swoich telefonów.

W przypadku pracy zdalnej, dobrze działająca aplikacja mobilna, taka jak ta, może pomóc zaoszczędzić godziny ręcznego śledzenia czasu i krzyżowego sprawdzania wpisów czasu.

Najlepsze cechy TimeClock Plus

Umożliwia pracownikom rejestrowanie czasu pracy z dowolnego miejsca z połączeniem internetowym przy użyciu śledzenia czasu w chmurze

Konfiguracja silnika płacowego z różnymi stawkami płac, różnicami zmianowymi i kryteriami nadgodzin

Zarządzanie czasem wolnym za pomocą jednego kliknięcia dzięki funkcji zarządzania nieobecnościami

Umożliwienie płynnego planowania pracowników dzięki całodobowym harmonogramom zmian dopasowanym do unikalnych rotacji i wbudowanych reguł

Ograniczenia TimeClock Plus

Mniej intuicyjny interfejs w porównaniu do innych systemów zdalnej obecności

Może nie łączyć się płynnie ze wszystkimi aplikacjami lub stronami internetowymi innych firm

Ceny TimeClock Plus

Niestandardowe ceny w zależności od wielkości firmy i branży

Oceny i recenzje TimeClock

G2 : 4.3/5 (400+ recenzji)

: 4.3/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (150+ recenzji)

6. Connecteam: Najlepsze rozwiązanie do monitorowania obecności w czasie rzeczywistym

via Connecteam Connecteam to doskonała platforma, która umożliwia inteligentne śledzenie czasu pracy przy użyciu zautomatyzowanych kart czasu pracy. Korzystając z tej platformy, można łatwo zarządzać wszystkimi codziennymi operacjami, takimi jak delegowanie zadań w czasie rzeczywistym, wydajne planowanie personelu, monitorowanie obecności w czasie rzeczywistym, natychmiastowe raportowanie z wynikami na żywo i wiele więcej.

Jako menedżer, platforma zapewnia jasny przegląd dostępności, kwalifikacji i preferencji zespołu, co pomaga opanować proces planowania.

To, co najbardziej podoba mi się w tym narzędziu, to jego kompleksowy zestaw funkcji. Connecteam łączy funkcje HR, komunikację, zarządzanie zadaniami i planowanie w jednej platformie, ułatwiając uzyskanie kompleksowej widoczności.

Zaprojektowany z myślą o pracownikach bez biurka, oferuje jedno rozwiązanie do informowania pracowników o wszystkim, co jest związane z pracą - od ich indywidualnego harmonogramu po bazę wiedzy i aktualizacje firmy.

Najlepsze cechy Connecteam

Możliwość ustawienia przerw i nadgodzin pracowników zgodnie z lokalnymi, stanowymi i federalnymi przepisami prawa pracy

Uwzględnij swojezasady pracy hybrydowej rejestrując godziny logowania za pomocą zegara w aplikacji lub aplikacji Kiosk na miejscu

Korzystanie z czatu w aplikacji do bezpośredniej komunikacji z pracownikami

Korzystaj z wbudowanych narzędzi do raportowania i analizy, aby śledzić i optymalizować kluczowe funkcje zarządzania w codziennych operacjach i HR

Ograniczenia Connecteam

Sporadyczne opóźnienia i zawieszanie się aplikacji

Wymaga wielu aktualizacji, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji

Ceny Connecteam

Darmowy: Na zawsze

Na zawsze Podstawowy: $35/miesiąc

$35/miesiąc Zaawansowany: $59/miesiąc

$59/miesiąc Ekspert: $119/miesiąc

Oceny i recenzje Connecteam

G2: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

4.7/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

7. TimeCamp: Najlepszy do śledzenia czasu

via TimeCamp TimeCamp to jeden z najlepszych systemów zdalnej obecności, który zarządza obecnością pracowników, rejestruje godziny pracy i tworzy listy płac, a wszystko to za pomocą jednej aplikacji. Oferuje śledzenie czasu oparte na słowach kluczowych, co oznacza, że można ustawić słowa kluczowe, aby śledzenie czasu było automatyczne.

Wypróbowałem system śledzenia obecności i jest on pomocny w śledzeniu godzin pracy, urlopów i zwolnień lekarskich w jednym miejscu, pomagając zmniejszyć zakres błędów.

Aplikacja integruje się również z narzędziami takimi jak Airtable, Asana i Gitlab, ułatwiając śledzenie i efektywniejsze zarządzanie harmonogramami projektów.

Najlepsze cechy TimeCamp

Oferuje funkcję geofencing, która jest idealna do śledzenia pracowników terenowych będących zawsze w ruchu

Generowanie szczegółowych raportów na temat wykorzystania czasu, postępu projektu i wydajności zespołów zdalnych za pomocą funkcji raportowania

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie wpisów czasu pracy za pomocą graficznych kart czasu pracy i zmiana widoku między widokiem dziennym i tygodniowym za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Ograniczenia TimeCamp

Nie pozwala na dostosowanie nazw zadań i interfejsu

Oferuje ograniczone funkcje raportowania i eksportu

Ceny TimeCamp

Darmowy: 14-dniowy okres próbny

14-dniowy okres próbny Start: $3.99/miesiąc

$3.99/miesiąc Premium: $6.99/miesiąc

$6.99/miesiąc Ultimate: $10.99/miesiąc

$10.99/miesiąc Enterprise: $14.99/miesiąc

Oceny i recenzje TimeCamp

G2: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

4.7/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

8. ADP Workforce Now: Najlepszy do usprawnienia zdalnego systemu obecności

przez ADP Workforce Now ADP Workforce Now to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi, które pomaga utrzymać dokładność i zgodność listy płac, dzięki czemu możesz zainwestować te godziny z powrotem w swoją firmę.

Jego unikalna funkcja zapewnia biometryczne opcje logowania, takie jak rozpoznawanie twarzy i skanowanie palców, oferując dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Osobiście wolę takie rozwiązania od nieporęcznych interfejsów chronionych hasłem.

Zautomatyzowane rozwiązania w zakresie czasu pracy i obecności na platformie śledzą wnioski pracowników o czas wolny, zatwierdzenia i urlopy oraz umożliwiają wszystkim pracownikom wbijanie i wypisywanie się na wielu urządzeniach.

Najlepsze cechy ADP Workforce Now

Umożliwienie pracownikom rejestrowania czasu pracy, dodawania przerw na posiłki i przenoszenia czasu pracy między działami, lokalizacjami lub stanowiskami

Umożliwienie menedżerom śledzenia i monitorowania wzorców obecności, generowania raportów dotyczących godzin pracy pracowników i zatwierdzania wniosków o urlop

Zapewnienie narzędzi do szkolenia i rozwoju, mających na celu wsparcie całego cyklu życia pracownika, począwszy od zatrudniania po planowanie sukcesji

Dobra integracja z narzędziami takimi jak Brainier, Workday, Replicon, Wave, Oracle, Deputy, JazzHR, Xero, QuickBooks i Greenhouse

Ograniczenia ADP Workforce Now

Możesz napotkać wyzwania, gdy chcesz dostosować raporty.

Integracja z istniejącymi systemami i oprogramowaniem innych firm może być czasami skomplikowana.

Cennik ADP Workforce Now

Niestandardowe ceny w zależności od wielkości firmy i branży.

Oceny i recenzje ADP Workforce Now

G2: 4,1/5 (ponad 3300 recenzji)

4,1/5 (ponad 3300 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 6400 opinii)

9. ExakTime: Najlepszy do śledzenia pracowników terenowych

via ExakTime ExakTime został zaprojektowany specjalnie dla zespołów i pracowników, którzy pracują poza siedzibą firmy. Oferuje prostą aplikację z łatwymi funkcjami wprowadzania i wyprowadzania czasu pracy. Zapewnia również funkcję GPS, która pozwala śledzić lokalizację pracownika w czasie rzeczywistym, do której można uzyskać dostęp z dowolnego urządzenia mobilnego.

ExakTime oferuje ponad 40 gotowych szablonów raportów do śledzenia obecności i czasu pracy pracowników. Raporty te zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym i praktyczne informacje wymagane do podejmowania decyzji o krytycznym znaczeniu dla dobrobytu ich firm.

Uważam, że ich system alertów jest całkiem przydatny. Pomaga mi ustawić automatyczne alerty dla pracowników. Jako menedżer, alerty te zapewniają, że zarówno ja, jak i moi pracownicy nie przegapimy krytycznych elementów działań, takich jak składanie urlopów, zatwierdzanie lub monitorowanie progu nadgodzin.

Najlepsze cechy ExakTime

Śledzenie godzin pracy pracowników, spóźnień, wcześniejszych wyjść i nieobecności

Korzystanie z funkcji przechwytywania identyfikatora ze zdjęciem zapobiega kwestiom związanym z oszustwami czasowymi i nieautoryzowanym użyciem kart czasu pracy lub kodów PIN

Oferowanie wytrzymałych zegarów czasu pracy, które służą jako centra obecności podczas pracy poza siedzibą; dane dotyczące obecności i czasu mogą być przechowywane i synchronizowane z chmurą, dzięki czemu menedżerowie mają do nich dostęp w biurze

Ograniczenia ExakTime

Mogą wystąpić problemy z uruchamianiem raportów na podstawie harmonogramów pracowników

Aplikacja nie pozwala pracownikom zobaczyć godzin naliczonych za każdy okres rozliczeniowy.

Ceny ExakTime

Zaawansowany: $9/miesiąc

$9/miesiąc Premium: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

Skontaktuj się z zespołem sprzedaży Elite: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

Oceny i recenzje ExakTime

G2: 4.2/5 (50 + recenzji)

4.2/5 (50 + recenzji) Capterra: 4/5 (150+ recenzji)

10. Quickbooks Time: Najlepsza do monitorowania wydajności pracowników

via Quickbooks Time Quickbooks Time oferuje intuicyjny pulpit nawigacyjny, aplikację mobilną i kiosk czasu pracy, które ułatwiają monitorowanie pracowników w czasie rzeczywistym. Korzystając z tej platformy, możesz śledzić wszystkie działania swoich pracowników w podróży i upewnić się, że dotrzymują terminów dzięki współpracy projektowej i śledzeniu czasu.

Platforma ta integruje planowanie pracowników i śledzenie czasu w jednym miejscu.

Pozwala mi tworzyć harmonogramy, udostępniać je pracownikom oraz przydzielać zadania i zmiany. Oprogramowanie oferuje również takie funkcje jak Śledzenie WOM , podpisywanie kart czasu pracy i śledzenie przebiegu.

Najlepsze cechy Quickbooks Time

Śledzenie godzin pracy dzięki dokładnym, zautomatyzowanym i łatwym w użyciu rozwiązaniom do zarządzania płacami

Wykorzystanie technologii geofencing do zarządzania projektami, harmonogramami i kosztami zadań oraz śledzenia lokalizacji pracowników w godzinach pracy.

Pomaga wykonawcom generować i wysyłać faktury przy użyciu szablonów

Ograniczenia czasowe Quickbooks

Brak niestandardowych raportów

Ograniczenia dotyczące rozmiaru plików i danych, a także liczby użytkowników

Ceny Quickbooks Time

Bezpłatny: 30-dniowy okres próbny

30-dniowy okres próbny Premium: $6/miesiąc

$6/miesiąc Elite: $12/miesiąc

Oceny i recenzje Quickbooks

G2: 4.5/5 (ponad 1400 recenzji)

4.5/5 (ponad 1400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 6700 recenzji)

Zarządzaj obecnością zdalnego zespołu z ClickUp

Nie możesz polegać na ręcznych obliczeniach obecności i spędzać niezliczonych godzin na dekodowaniu szablony arkuszy obecności dla pracowników biurowych lub zdalnych. Jeśli nadal to robisz, musisz być aż nazbyt zaznajomiony z bólem związanym z krzyżowym sprawdzaniem nieścisłości i manipulowaniem arkuszami czasu pracy. Musisz wdrożyć system śledzenia obecności, aby ułatwić śledzenie czasu i skupić się na podstawowych funkcjach biznesowych. ClickUp pomaga zarządzać zdalnym zespołem , dostosowywać się do wspólnych celów, śledzić postępy i płynnie współpracować. Z jego śledzenie czasu projektu i przejrzystą wizualizację harmonogramów i zmian pracowników, zapewnia dokładne przetwarzanie listy płac.

