10 najlepszych programów do rejestracji czasu pracy w 2024 roku

Szukanie sposobów na zaoszczędzić czas na śledzeniu czasu pracy? Wygląda na to, że potrzebujesz oprogramowania do śledzenia czasu i obecności!

Dobrą wiadomością jest to, że istnieje wiele opcji zaprojektowanych z myślą o wsparciu zespołów i organizacji każdej wielkości. Niektóre oferują podstawowe funkcje śledzenia czasu, podczas gdy inne są pełnymi platformami, które łączą śledzenie czasu i obecności z zarządzaniem projektami, systemami płacowymi, administracją świadczeń i nie tylko.

Zanurz się i odkryj, czego szukać w oprogramowaniu do rejestracji czasu pracy - i znajdź idealne narzędzie dla swojej organizacji na tej wyselekcjonowanej liście.

Czym jest oprogramowanie do rejestracji czasu pracy?

Oprogramowanie do rejestracji czasu pracy może pełnić wiele ról. Na podstawowym poziomie oferuje możliwość śledzenia godzin pracy pracowników.

Większość programów oferuje jednak znacznie więcej - np. narzędzia do podziału dnia pracy na godziny przepracowane nad konkretnymi zadaniami lub projektami, czy też funkcje śledzenia godzin podlegających rozliczeniu i generowania faktur. Niektóre oprogramowania oferują nawet pełny pakiet narzędzi do zarządzania projektami zakończone widokiem tablicy i kart, dzięki czemu można mapować projekty, śledzić zadania i współpracować z członkami zespołu.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do rejestracji czasu pracy?

Biorąc pod uwagę wszystkie dostępne opcje, wybór odpowiedniego oprogramowania dla swojego zespołu może być mylący. Należy szukać oprogramowania, które ma następujące podstawowe funkcje.

Prostota: Zamiast dodawać kolejną aplikację do stosu aplikacji, poszukaj oprogramowania, które może zminimalizować liczbę używanych aplikacji, takich jak oprogramowanie do śledzenia czasu, które oferuje również narzędzia do zarządzania projektami,Dziennikilub inne przydatne funkcje

Zamiast dodawać kolejną aplikację do stosu aplikacji, poszukaj oprogramowania, które może zminimalizować liczbę używanych aplikacji, takich jak oprogramowanie do śledzenia czasu, które oferuje również narzędzia do zarządzania projektami,Dziennikilub inne przydatne funkcje Intuicyjny interfejs użytkownika: Zapobiegaj niskim wskaźnikom adopcji, wybierając oprogramowanie, które ułatwia rejestrowanie, śledzenie czasu pracy, składanie wniosków o urlop i nie tylko

Zapobiegaj niskim wskaźnikom adopcji, wybierając oprogramowanie, które ułatwia rejestrowanie, śledzenie czasu pracy, składanie wniosków o urlop i nie tylko Odpowiednie funkcje dla twojej firmy: Przy tak wielu dostępnych opcjach, nie zadowalaj się oprogramowaniem, które nie może śledzić rozliczanych godzin, naliczania czasu urlopu lub innego kluczowego narzędzia, którego potrzebuje twoja firma

Przy tak wielu dostępnych opcjach, nie zadowalaj się oprogramowaniem, które nie może śledzić rozliczanych godzin, naliczania czasu urlopu lub innego kluczowego narzędzia, którego potrzebuje twoja firma Konfigurowalny interfejs: Oprogramowanie do śledzenia czasu pracy powinno być konfigurowalne, abyś mógł stworzyć pulpit, który pokaże Ci najbardziej potrzebne informacje na pierwszy rzut oka

Oprogramowanie do śledzenia czasu pracy powinno być konfigurowalne, abyś mógł stworzyć pulpit, który pokaże Ci najbardziej potrzebne informacje na pierwszy rzut oka Łatwe wprowadzanie czasu pracy: Nie każde oprogramowanie do śledzenia czasu pracy ułatwia ręczną zmianę godzin lub czasu wejścia i wyjścia, ale błędy ludzkie będą się zdarzać i powinieneś być w stanie łatwo wprowadzić poprawki w razie potrzeby

10 najlepszych programów do rejestracji czasu pracy w 2024 roku

Chcesz znaleźć najlepsze oprogramowanie do rejestracji czasu pracy? Wszystkie opcje na poniższej liście oferują szereg wspaniałych funkcji: narzędzia do planowania zmian, systemy płacowe, śledzenie czasu w chmurze i wiele innych.

Tworzenie kart czasu pracy i śledzenie czasu pracy w ClickUp

ClickUp zapewnia elastyczność w śledzeniu czasu w dowolny sposób. Na przykład, możesz użyć Arkusz obecności ClickUp do śledzenia, kto pracuje lub kto uczestniczy w spotkaniach. Z Funkcje śledzenia czasu w projektach ClickUp umożliwia śledzenie przepracowanych godzin z dowolnego miejsca, wprowadzanie zmian z mocą wsteczną w razie potrzeby i przechowywanie notatek dotyczących przepracowanego czasu, dzięki czemu można sortować godziny podlegające rozliczeniu lub godziny przepracowane nad konkretnymi projektami. The Szablon karty czasu pracy ClickUp Services idzie jeszcze dalej, dając ci łatwy sposób nie tylko na śledzenie rozliczanych godzin, ale także śledzenie i zarządzanie kosztami i zasobami dla usług, które świadczysz.

Oprócz śledzenia czasu, ClickUp oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do monitorowania aktywności pracowników , śledzenie zadań i organizowanie projektów. Użyj pulpitów projektów aby pomóc zespołom pozostać przy swoich zadaniach, lub użyj widoku obciążenia pracą, aby zobaczyć, ile pracy jest na talerzu każdego członka zespołu. Możesz także śledzić aktywność pracowników za pomocą widoku aktywności.

Jeśli chodzi o zasoby ludzkie, możesz użyć Widoki HR w ClickUp do zarządzania wdrażanie pracowników , harmonogramy i inne krytyczne szczegóły. Utwórz centralny hub zawierający informacje o pracownikach i poufną komunikację między pracownikami i ich przełożonymi. Możesz wykorzystać ten hub do śledzenia rozwoju, zarządzania ankietami zaangażowania pracowników i przygotować się na nadchodzące przeglądy wydajności .

ClickUp najlepsze funkcje:

Korzystanie z timerów, śledzenie zadań, funkcje śledzenia czasu projektu i inneNarzędzia i techniki zarządzania czasem aby zwiększyć wydajność pracowników

Skorzystaj zSzablony kart czasu pracy dla pracowników ClickUp aby szybko i łatwo rozpocząć śledzenie czasu pracy

UżyjNarzędzia ClickUp do raportowania do generowania raportów dotyczących wydajności, godzin przepracowanych nad projektami lub na osobę i nie tylko

Stwórz cyfrowe miejsce pracy z funkcją śledzenia czasu, możliwością współpracy nad dokumentami i plikami oraz śledzenia projektów i zadań

Zastąp samodzielną aplikacjęOprogramowanie HR z widokiem HR ClickUp, który pozwala Twojej firmie wdrażać i planować nowych pracowników na jednej platformie

ClickUp limit:

Jeśli szukasz podstawowego śledzenia czasu, ClickUp może oferować więcej narzędzi niż potrzebujesz

Przygotuj się na poświęcenie czasu na poznanie wszystkich narzędzi i funkcji oferowanych przez ClickUp

Ceny ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny

Skontaktuj się w sprawie ceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,800+ recenzji)

2. Clockify

przez Clockify Jako jeden z najlepszych aplikacji do śledzenia czasu clockify oferuje wiele funkcji za stosunkowo niewielką cenę. Daje możliwość śledzenia godzin na wiele różnych sposobów: na kartach czasu pracy do listy płac, według projektów i godzin rozliczeniowych. Pracownicy mogą rejestrować czas pracy za pomocą urządzeń mobilnych, a także ustawić tablet z kioskiem Clockify, gdzie każdy może szybko zarejestrować czas pracy za pomocą kodu PIN.

Najlepsze funkcje Clockify:

Używaj timerów Time Trackera do rejestrowania godzin projektów, godzin podlegających rozliczeniu i nie tylko

Tworzenie kart czasu pracy dla działu płac w mniej niż minutę

Ustawienie Clockify Kiosk w celu stworzenia prostego systemu zegara dla pracowników osobistych

Integracja z popularnymi aplikacjamiaplikacjami zwiększającymi wydajność w tym Asana, Trello, Jira i innymi

Limity Clockify:

Błędy użytkownika, takie jak zapominanie o uruchomieniu lub zatrzymaniu timerów, mogą prowadzić do niedokładnego śledzenia czasu

Oprogramowanie oparte na chmurze może nie działać dobrze w miejscach pracy bez dostępu do Internetu

Ceny Clockify:

Free Forever dla ograniczonych funkcji

dla ograniczonych funkcji Podstawowy: $3.99 za użytkownika/miesiąc

$3.99 za użytkownika/miesiąc Standard: $5.49 za użytkownika/miesiąc

$5.49 za użytkownika/miesiąc Pro: $7.99 za użytkownika/miesiąc

$7.99 za użytkownika/miesiąc Enterprise: $11.99 za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Clockify:

G2: 4.5/5 (150+ recenzji)

4.5/5 (150+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4600 recenzji)

3. QuickBooks Time

przez QuickBooks Kiedy ludzie myślą o QuickBooks, myślą o oprogramowaniu księgowym - ale dzięki QuickBooks Time otrzymujesz również solidny zestaw narzędzi do śledzenia czasu. Na początek, QuickBooks Time jest dostępny na platformach mobilnych i stacjonarnych, ułatwiając śledzenie czasu bez względu na to, dokąd zaprowadzi Cię praca. Do śledzenia czasu pracy używane są karty czasu pracy, a aplikacja ta zapewnia również menedżerom łatwy sposób sprawdzenia, kto pracuje i nad czym pracuje.

Najlepsze funkcje QuickBooks:

Ustawienie kart czasu pracy w celu śledzenia nie tylko przepracowanych godzin, ale także przebiegu, danych lokalizacji i nie tylko

Uzyskaj widoczność tego, kto pracuje, nad jakimi projektami i innych ważnych szczegółów

Tworzenie konfigurowalnych raportów w celu uzyskania wglądu w koszty pracy, planowanie płac i rentowność

Integracja z popularnym oprogramowaniem kadrowo-płacowym, takim jak ADP, Square i JazzHR

Limity QuickBooks:

Konfiguracja może być trudna i nie jest tak intuicyjna dla nowych użytkowników, jak inne opcje

Opcje rejestrowania czasu w oparciu o różne projekty lub zadania są ograniczone

Edycja godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy może być trudna

Ceny QuickBooks:

Simple Start: $15/miesiąc

$15/miesiąc Essentials: $30/miesiąc

$30/miesiąc Plus: $45/miesiąc

$45/miesiąc Zaawansowany: $100/miesiąc

Oceny i recenzje QuickBooks:

G2: 4.5/5 (1,400+ recenzji)

4.5/5 (1,400+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 6 500 recenzji)

4. TimeClick

przez TimeClick Wiele aplikacji do śledzenia czasu pracy jest opartych na subskrypcji, ale TimeClick to jednorazowy zakup, który zapewnia oprogramowanie zegara czasu pracy, karty czasu pracy, narzędzie do śledzenia płatnych urlopów i wszystko inne, czego potrzebujesz do zarządzania listą płac i przepracowanymi godzinami. Co więcej, oprogramowanie to umożliwia śledzenie czasu pracy na poziomie szczegółowym. Kody stanowisk ułatwiają zarządzanie godzinami przepracowanymi w różnych zespołach i projektach.

Najlepsze funkcje TimeClick:

Zamykanie i zamykanie czasu pracy za pośrednictwem kiosku w miejscu pracy lub aplikacji mobilnej z dowolnego miejsca

Automatyzacja zarządzania płatnym czasem pracy dzięki funkcjitracker płatnego czasu wolnego (PTO)* Automatyzacja listy płac dzięki szybkim i łatwym automatycznym obliczeniom czasu pracy

Generowanie w pełni konfigurowalnych raportów, eksportowanych do plików PDF, Excel lub CSV

Limity TimeClick:

Brak wsparcia dla więcej niż jednej oceny wynagrodzenia na pracownika dla pracowników pracujących na wielu pozycjach

Użytkownicy raportują, że interfejs mógłby być nieco bardziej przyjazny dla użytkownika

Ceny TimeClick:

Prime: 249$ plus 99$/rok za opcjonalny plan wsparcia

249$ plus 99$/rok za opcjonalny plan wsparcia Premium: $499 plus $169/rok za opcjonalny plan wsparcia

$499 plus $169/rok za opcjonalny plan wsparcia Plus: $699 plus $219/rok za opcjonalny plan wsparcia

$699 plus $219/rok za opcjonalny plan wsparcia Platinum: $999 plus $289/rok za opcjonalny plan wsparcia

Oceny i recenzje TimeClick:

G2: 4.3/5 (150+ recenzji)

4.3/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

5. Buddy Punch

przez Buddy Punch Platforma Buddy Punch została zaprojektowana w celu automatyzacji całego procesu śledzenia czasu pracy i płac, dzięki czemu można pominąć arkusze kalkulacyjne i czasochłonne obliczenia. Oprócz śledzenia przepracowanych godzin, automatycznie oblicza naliczony czas chorobowy, urlop i nadgodziny. Buddy Punch jest również dostawcą śledzenie obecności system zapewniający widoczność tego, kto pracuje i nad czym pracuje.

Najlepsze funkcje Buddy Punch:

Geofencing i blokowanie adresów IP do śledzenia pracowników zdalnych

Integracja z popularnym oprogramowaniem płacowym, takim jak QuickBooks i ADP

Odpowiedzialność pracowników dzięki śledzeniu obrazu i GPS

Automatyczne przetwarzanie listy płac bez arkuszy kalkulacyjnych lub obliczeń

Limity Buddy Punch:

Raportowania użytkowników wskazują, że dostosowanie kart czasu pracy pracowników w razie potrzeby może być trudne

Nie można prowadzić wideokonferencji za pomocą Zoom lub innych aplikacji, gdy Buddy Punch korzysta również z kamery urządzenia, chyba że wyłączysz Buddy Punch, co również zatrzyma funkcje śledzenia czasu

Ceny Buddy Punch:

Standard: $2.99 za użytkownika/miesiąc, plus 19$ zryczałtowanej opłaty podstawowej

$2.99 za użytkownika/miesiąc, plus 19$ zryczałtowanej opłaty podstawowej Pro: 3,99 USD za użytkownika/miesiąc plus 19 USD zryczałtowanej opłaty podstawowej

3,99 USD za użytkownika/miesiąc plus 19 USD zryczałtowanej opłaty podstawowej Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

Buddy Punch oceny i recenzje:

G2: 4.8/5 (200+ recenzji)

4.8/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 900 recenzji)

6. Time Doctor

via Time Doctor Time Doctor to po części oprogramowanie do śledzenia czasu pracy, a po części platforma analityczna. Zapewnia wszystkie możliwości śledzenia czasu, jakich można oczekiwać - karty czasu pracy, możliwość śledzenia czasu pracowników zdalnych i nie tylko. Time Doctor łączy to z solidną analityką, dzięki czemu można śledzić godziny przepracowane nad projektami, a nawet określić, kim są najlepsi pracownicy.

Najlepsze funkcje Time Doctor:

Śledzenie czasu z dokładnością co do minuty w celu optymalizacji dokładności rozliczeń i listy płac

Umożliwienie pracownikom śledzenia czasu nawet wtedy, gdy w miejscu pracy są offline

Śledzenie stron internetowych i aplikacji, z których pracownicy korzystają najczęściej

Analizowanie indywidualnych cykli pracy w celu znalezienia obszarów wymagających poprawy

Limity Time Doctor:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że czas nie zawsze synchronizuje się dokładnie podczas przełączania się między komputerami lub urządzeniami

Użytkownicy twierdzą, że aplikacja mobilna nie posiada wielu funkcji wersji desktopowej

Ceny Time Doctor:

Podstawowy: $5.90 za użytkownika/miesiąc

$5.90 za użytkownika/miesiąc Standard: $8.40 za użytkownika/miesiąc

$8.40 za użytkownika/miesiąc Premium: $16.70 za użytkownika/miesiąc

Time Doctor oceny i recenzje:

G2: 4.4/5 (360+ recenzji)

4.4/5 (360+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

7. Kiedy pracuję

przez Kiedy pracuję Ta aplikacja zapewnia prosty i intuicyjny system zarządzania harmonogramem. Dzięki niemu możesz tworzyć i udostępniać harmonogram pracy swojemu zespołowi w ciągu kilku minut. Funkcje wiadomości pozwalają członkom zespołu na łatwą komunikację, nawet jeśli są w różnych działach lub pracują na różne zmiany, a harmonogramy można zintegrować z funkcjami zegara czasu pracy, dzięki czemu pracownicy mogą bez wysiłku wbijać, wybijać i śledzić przepracowane godziny.

Najlepsze funkcje aplikacji When Moja Praca:

Tworzenie harmonogramów przy użyciu kodowania kolorami, widoków kalendarza i innych narzędzi

Korzystanie z funkcji czatu do komunikacji z członkami zespołu

Zapewnienie członkom Teams zorganizowanego miejsca do wymiany zmian lub wnioskowania o czas wolny

Publikowanie i udostępnianie harmonogramów w celu natychmiastowego powiadamiania pracowników o ich zmianach

Kiedy ograniczenia mojej pracy:

Raportowania użytkowników wskazują, że obsługa klienta może reagować niestandardowo

Brakuje funkcji dodawania przerw do harmonogramów pracowników

Ceny aplikacji When I Work:

Essential: $2.50/użytkownika

$2.50/użytkownika Pro: $5/użytkownika

$5/użytkownika Premium: $8/użytkownika

When Moja Praca oceny i recenzje:

G2: 4.3/5 (270+ recenzji)

4.3/5 (270+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 1,000 recenzji)

8. Everhour

przez Everhour Everhour jest popularnym wyborem oprogramowania do śledzenia czasu i obecności - a to dlatego, że oferuje prosty time tracker, który pozwala śledzić przepracowane godziny, przerwy pracowników, czas spędzony na zadaniach i tak dalej. Everhour można również wykorzystać do śledzenia budżetu i generowania faktur dla klientów.

Najlepsze funkcje Everhour:

Mapa projektów i harmonogramów pracowników z intuicyjnym interfejsem wizualnym

Śledzenie czasu i wydatków, aby być na bieżąco z budżetem projektu

Tworzenie i wysyłanie faktur do klientów za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Integracja z popularnymi programami do zarządzania projektami, takimi jak Asana, Jira, ClickUp i Trello

Limity Everhour:

Płatne plany wymagają co najmniej dwóch do pięciu użytkowników - nie jest to idealne rozwiązanie dla osób indywidualnych lub małych zespołów, które potrzebują więcej funkcji

Według opinii, niektóre funkcje mogłyby zostać dodane - na przykład możliwość oznaczania zadań kolorami

Ceny Everhour:

Free: do pięciu użytkowników

do pięciu użytkowników Lite: $5 za użytkownika/miesiąc

$5 za użytkownika/miesiąc Teams: $8.50 za użytkownika/miesiąc

Everhour oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (160+ recenzji)

4.7/5 (160+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (390+ recenzji)

9. TCP Software

przez Oprogramowanie TCP TCP Software ma w rzeczywistości trzy różne oferty: oryginalny TimeClock Plus, TCP Humanity i TCP Aladtec. TimeClock Plus to rozwiązanie do zarządzania pracownikami z funkcjami rejestracji czasu pracy, które pozwalają łatwo zarządzać godzinami pracy i listą płac przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami rządowymi. TCP Humanity oferuje dynamiczne planowanie pracowników, które pozwala uprościć dane powstania harmonogramu dzięki automatyzacji sprawdzania konfliktów. Aladtech jest idealny do pracy w sektorze publicznym, takim jak medycyna ratunkowa, straż pożarna i ratownictwo oraz egzekwowanie prawa, gdzie potrzebna jest funkcja wsparcia zmian rotacyjnych.

Najlepsze funkcje oprogramowania TCP:

Śledzenie obecności, czasu pracy, nadgodzin i nie tylko w prostym interfejsie

Używanie kodów zadań do śledzenia przepracowanych godzin w podziale na pracę lub zadania

Niestandardowe pulpity pozwalające na szybki wgląd w potrzebne dane dotyczące czasu pracy

Korzystanie z zegarów czasu pracy zaprojektowanych do współpracy z produktami TCP Software

Limity TCP Software:

Ceny nie są przejrzyste dla żadnego z planów lub produktów

Użytkownicy raportują, że ustawienie i zainstalowanie tego systemu może być trudne

Niektóre opinie mówią, że obsługa klienta może reagować niestandardowo

Ceny oprogramowania TCP:

Essentials: Kontakt z działem sprzedaży

Kontakt z działem sprzedaży Profesjonalista: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Skontaktuj się z działem sprzedaży Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje oprogramowania TCP:

G2: 4.3/5 (390 recenzji)

4.3/5 (390 recenzji) Capterra: 4.4/5 (190+ recenzji)

10. Rippling

przez Rippling Rippling to unikalne rozwiązanie do rejestracji czasu pracy, które pozwala zbudować własną platformę, wybierając spośród modułów a la carte. Platforma Rippling Unified Workforce Management wykracza poza śledzenie czasu pracy, zapewniając narzędzia do wdrażania i zarządzania zasobami ludzkimi. Można ją połączyć z Chmurą Finansową, Chmurą HR, Chmurą IT lub Rippling Unity, aby uzyskać szereg zaawansowanych funkcji do zadań takich jak śledzenie wydatków, zarządzanie świadczeniami, bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń lub automatyzacja cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Rippling:

Tworzenie scentralizowanego systemu śledzenia godzin pracy pracowników, kosztów pracy i wydatków

Zapewnienie samoobsługowego dostępu do informacji płacowych, pakietów świadczeń i zasad firmy

Wykorzystanie analityki w celu uzyskania wglądu w wydajność i rentowność

Wykorzystanie chmury IT do zarządzania nie tylko pracownikami, ale także używanymi przez nich urządzeniami

Rippling limits:

Ceny są niejasne - musisz wybrać dodatki, a następnie skontaktować się z zespołem sprzedaży Rippling, aby dowiedzieć się więcej

Wdrożenie może być długim procesem

Tak wiele dodatków sprawia, że użytkownikom trudno jest znaleźć dokładnie taki produkt, jakiego potrzebują

Ceny Rippling:

Począwszy od 8 USD za użytkownika miesięcznie - ale skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać ceny wykraczające poza podstawowe funkcje

Oceny i recenzje Rippling:

G2: 4.8/5 (2,100+ recenzji)

4.8/5 (2,100+ recenzji) Capterra: 4.9/4 (ponad 2,900 recenzji)

Usprawnij śledzenie czasu i zarządzanie projektami dzięki ClickUp

Przy wielu dostępnych opcjach oprogramowania do rejestracji czasu pracy, łatwo jest znaleźć aplikację lub platformę, która będzie odpowiadać Twoim potrzebom - ale dzięki ClickUp możesz uzyskać wszystkie potrzebne funkcje zarządzania czasem i wiele więcej. Skorzystaj z funkcji i szablonów ClickUp, aby tworzyć karty czasu pracy, śledzić rozliczane godziny i tworzyć faktury dla klientów. W międzyczasie możesz polegać na funkcjach zarządzania projektami ClickUp, aby tworzyć mapy projektów i śledzić pracę swojego zespołu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zarejestruj się tutaj za darmo, aby dowiedzieć się, jak usprawnić zarówno śledzenie czasu, jak i zarządzanie projektami.