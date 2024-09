11 najlepszych aplikacji do robienia notatek ze wsparciem dla rysika

Czy kiedykolwiek znalazłeś się w środku czegoś ważnego, gdy nagle wpadł ci do głowy genialny pomysł? Jesteś pogrążony w pracy po kolana, a nagle w Twojej głowie pojawia się idealne rozwiązanie, którego szukałeś.

Oczywiście nie chcesz stracić tego pomysłu, ale możemy żonglować tylko tak wieloma rzeczami w naszych głowach.

A co gdybyś miał narzędzie, które nie tylko błyskawicznie uchwyci twoje myśli, ale także pozwoli ci z łatwością szkicować, dodawać adnotacje i organizować notatki?

Niezależnie od tego, czy chodzi o burzę mózgów, sporządzanie szybkich notatek, czy nawet tworzenie szczegółowych diagramów, odpowiedni

aplikacja do robienia notatek

może zmienić urządzenie z Androidem w potężne narzędzie zwiększające wydajność.

Aby ci pomóc, mój zespół i ja przygotowaliśmy listę 10 najlepszych aplikacji do robienia notatek na Androida ze wsparciem dla rysika. Od aplikacji Free do robienia notatek, po bogate w funkcje rozwiązania premium - każdy znajdzie coś dla siebie.

Rzućmy okiem!

Czego należy szukać w najlepszej aplikacji do robienia notatek z rysikiem?

Wybierając najlepszą aplikację do robienia notatek z rysikiem na Androida, skup się na funkcjach, które pasują do twojego cyklu pracy i zwiększają wydajność.

Oto kilka kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę:

Reakcja rysika: Aplikacja powinna oferować płynne i wolne od opóźnień pisanie, zapewniając, że ruchy rysika są dokładnie rejestrowane w czasie rzeczywistym

Aplikacja powinna oferować płynne i wolne od opóźnień pisanie, zapewniając, że ruchy rysika są dokładnie rejestrowane w czasie rzeczywistym Opcje dostosowywania: Poszukaj aplikacji do notatek, które pozwalają na niestandardowe style, kolory i grubości pióra, zapewniając elastyczność w wyglądzie i sposobie pisania notatek

Poszukaj aplikacji do notatek, które pozwalają na niestandardowe style, kolory i grubości pióra, zapewniając elastyczność w wyglądzie i sposobie pisania notatek Rozpoznawanie pisma odręcznego: Najlepsze aplikacje mogą konwertować odręczne notatki na tekst, ułatwiając późniejsze wyszukiwanie i porządkowanie notatek

Najlepsze aplikacje mogą konwertować odręczne notatki na tekst, ułatwiając późniejsze wyszukiwanie i porządkowanie notatek Synchronizacja na wielu urządzeniach: Upewnij się, że aplikacja ma wsparcie dla synchronizacji na wielu urządzeniach, niezależnie od tego, czy robisz notatki na telefonie, tablecie czy komputerze

Upewnij się, że aplikacja ma wsparcie dla synchronizacji na wielu urządzeniach, niezależnie od tego, czy robisz notatki na telefonie, tablecie czy komputerze Narzędzia organizacyjne: Sprawdź funkcje takie jak foldery, etykiety, notatki online i notatniki, które pomogą ci uporządkować notatki i ułatwią ich wyszukiwanie

Sprawdź funkcje takie jak foldery, etykiety, notatki online i notatniki, które pomogą ci uporządkować notatki i ułatwią ich wyszukiwanie Opcje eksportu i udostępniania: Aplikacja powinna umożliwiać eksportowanie notatek w różnych formatach (PDF, obraz itp.) i udostępnianie ich innym

Aplikacja powinna umożliwiać eksportowanie notatek w różnych formatach (PDF, obraz itp.) i udostępnianie ich innym Integracja z pamięcią masową w chmurze: Integracja z usługami pamięci masowej w chmurze, takimi jak Google Apps lub Dropbox, jest ważna dla tworzenia kopii zapasowych cyfrowych notatek i zwalniania przestrzeni na urządzeniu

Integracja z usługami pamięci masowej w chmurze, takimi jak Google Apps lub Dropbox, jest ważna dla tworzenia kopii zapasowych cyfrowych notatek i zwalniania przestrzeni na urządzeniu Dostęp offline: Możliwość dostępu i edycji notatek ze spotkań w trybie offline jest niezbędna, gdy jest to konieczne podróżować do pracy często z ograniczonym dostępem do Internetu

Możliwość dostępu i edycji notatek ze spotkań w trybie offline jest niezbędna, gdy jest to konieczne podróżować do pracy często z ograniczonym dostępem do Internetu Funkcje bezpieczeństwa: Poszukaj aplikacji, które oferują ochronę hasłem lub szyfrowanie, aby notatki były bezpieczne, zwłaszcza jeśli zawierają poufne informacje

Poszukaj aplikacji, które oferują ochronę hasłem lub szyfrowanie, aby notatki były bezpieczne, zwłaszcza jeśli zawierają poufne informacje Interfejs użytkownika i doświadczenie: Przejrzysty, intuicyjny interfejs użytkownika sprawia, że aplikacja jest łatwiejsza w użyciu, pozwalając ci skupić się na notatkach bez grzęźnięcia w skomplikowanych menu

11 najlepszych aplikacji do robienia notatek za pomocą rysika w 2024 roku

Zebraliśmy

najlepsze aplikacje do robienia notatek na Androida

które zaspokoją potrzeby wszystkich, od studentów po profesjonalistów i nie tylko.

Zacznijmy od najlepszej darmowej aplikacji do robienia notatek, z której sami korzystamy - ClickUp!

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego tworzenia notatek z wykorzystaniem AI)

ClickUp jest jednym z najlepszych narzędzi do robienia notatek i to nie bez powodu. Jest wyposażony w funkcje, które sprawiają, że jest czymś więcej niż tylko kolejnym

Alternatywa dla Google Keep

.

Dokumenty ClickUp

to świetne miejsce do notowania pomysłów, tworzenia list zadań, a nawet tworzenia wiki. Takie ustawienie upraszcza przydzielanie zadań i pracę z zespołem w czasie rzeczywistym.

Opcje formatowania tekstu sformatowanego, takie jak wypunktowania, listy kontrolne, banery i bloki kodu, pomagają organizować notatki w sposób atrakcyjny wizualnie i łatwy w nawigacji, zwłaszcza podczas korzystania z rysika na urządzeniu z Androidem.

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym podczas edycji dokumentów w ClickUp Docs

Kolejnym wspaniałym aspektem ClickUp jest możliwość osadzania elementów multimedialnych bezpośrednio w Dokumentach. Funkcja ta jest szczególnie pomocna przy dodawaniu obrazów lub wideo w celu wzbogacenia notatek. Jednak to, co naprawdę wyróżnia ClickUp, to dwukierunkowe połączony w ramach

Zadania ClickUp

. Pomaga połączyć powiązane zadania, dając jaśniejszy widok na to, jak wszystko do siebie pasuje.

ClickUp Brain

był dla mnie przełomem i stał się centralnym elementem mojego

strategii robienia notatek

. Jest ona bardzo pomocna w podsumowywaniu długich notatek, tworzeniu dokładnych tabel i szybkim wyszukiwaniu informacji. Kiedy brakuje mi czasu, używam również ClickUp Brain do podsumowywania długich wątków komentarzy, unikając kłopotów z czytaniem setek komentarzy.

Podsumowuj interakcje z klientami, uzyskuj odpowiedzi na pytania i analizuj raporty za pomocą ClickUp AI

Notatnik ClickUp

to kolejne miejsce do zapisywania szybkich notatek na telefonie lub pulpicie. Ja i mój zespół często zapisujemy tutaj nasze wstępne przemyślenia, używając prostego formatu, zanim przeniesiemy je do bardziej dopracowanego dokumentu.

Zapisuj notatki w podróży dzięki ClickUp Notepad i uzyskuj do nich dostęp zarówno z poziomu przeglądarki, jak i urządzenia mobilnego

ClickUp Clips

jest idealny do udostępniania nagrań ekranu bezpośrednio w notatkach, dodając interaktywny element, którego brakuje wielu aplikacjom do robienia notatek. Ponadto, dzięki opartej na AI transkrypcji, każde słowo wypowiedziane w klipie można przeszukiwać, co ułatwia późniejsze znalezienie ważnych informacji. Dodatkowo, możesz uzyskać centralny dostęp do wszystkich swoich klipów w hubie Clips.

Transkrybuj notatki głosowe i wideo za pomocą AI, korzystając z ClickUp AI

Najlepsza część?

ClickUp jest dostępny na wszystkich urządzeniach

w tym Android, z bezproblemowym wsparciem dla rysika. Ułatwia to dostęp i udostępnianie notatek między komputerem, telefonem i tabletem. To nie tylko aplikacja do robienia notatek; to zakończone

pakiet wydajności

który utrzymuje wszystko na jednej platformie.

ClickUp najlepsze funkcje

Notatnik ClickUp umożliwia szybkie zapisywanie notatek, dodawanie obrazów i przekształcanie notatek tekstowych w zadania i elementy do zrobienia

Kategoryzuj i współpracuj nad szczegółowymi notatkami za pomocą ClickUp Docs

Generowanie podsumowań, konwertowanie notatek na elementy do działania i formatowanie za pomocą ClickUp Brain

Rozszerzona integracja z narzędziami zwiększającymi wydajność, takimi jak Kalendarz Google, Outlook i Dropbox

Konwertuj notatki na zadania do wykonania za pomocą ClickUp Tasks

Korzystaj z ClickUp Whiteboards lub ClickUp Mind Maps, jeśli chcesz stworzyć wizualnie połączoną sieć notatek

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się ze względu na rozszerzenie funkcji ClickUp

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Business: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 9,500 recenzji)

4.7/5 (ponad 9,500 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Evernote (najlepszy do organizowania i zarządzania dużymi ilościami notatek)

przez

Evernote

Evernote jest powszechnie używaną aplikacją oferującą różnorodne funkcje, w tym możliwość dostosowywania

szablony do tworzenia notatek

. Umożliwia użytkownikom tworzenie różnych rodzajów notatek, takich jak wpisy oparte na tekście, nagrania audio, podsumowania spotkań i listy do zrobienia.

Notatka oferuje doskonałe wsparcie dla rysika dla tych, którzy preferują pismo odręczne, pozwalając im na precyzyjne korzystanie z cyfrowego atramentu. Narzędzie ułatwia przełączanie między notatkami pisanymi odręcznie i maszynowo, niestandardowe style i kolory pióra oraz dostosowywanie szerokości pociągnięć. Technologia rozpoznawania pisma odręcznego konwertuje zapisane notatki na tekst z możliwością wyszukiwania i edycji, ułatwiając znajdowanie i porządkowanie zawartości.

Dzięki integracji z pamięcią masową w chmurze, wszystkie notatki zapisane rysikiem są synchronizowane między urządzeniami w czasie rzeczywistym, zachowując format i adnotacje. Evernote integruje się również z narzędziami takimi jak ClickUp, Kalendarz Google, Slack i Microsoft Teams, co jest niezwykle przydatne.

Najlepsze funkcje Evernote

Przechwytywanie fragmentów stron internetowych bezpośrednio do notatek za pomocą aplikacji Web Clipper

Skanowanie, digitalizacja i porządkowanie dokumentów papierowych za pomocą aparatu w telefonie

Edytuj notatki i zadania w czasie rzeczywistym, aby zapewnić, że wszyscy współpracownicy pozostaną na bieżąco

Limity Evernote

Wersja Free jest limitowana, co często kieruje użytkowników w stronę subskrypcji Premium. Dla tych, którzy szukają bardziej przyjaznych dla budżetu rozwiązań, odkrywanieAlternatywy dla Evernote może być warte zachodu

Ceny Evernote

Free Forever

Personal: $14.99/użytkownika miesięcznie

$14.99/użytkownika miesięcznie Profesjonalny: 17,99 USD/użytkownika miesięcznie

17,99 USD/użytkownika miesięcznie Teams: $24.99/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4.4/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.4/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 8,200 recenzji)

3. Notion (najlepszy do konfigurowalnych obszarów roboczych i wspólnego tworzenia notatek)

przez

Notion

Notion pozwala tworzyć spersonalizowane obszary robocze - prywatne lub udostępniane - które zaspokajają określone potrzeby. W tych obszarach roboczych można dodawać różnorodne elastyczne "zsynchronizowane bloki", które mogą być wszystkim, od fragmentów tekstu i zakładek po obrazy, łącza przełączające, pliki, fragmenty kodu i sekcje dyskusyjne

Wspaniałe w Notion jest to, jak łatwo można przenosić te bloki. Można je przeciągać i upuszczać w dowolnym miejscu bez obawy o zepsucie całego dokumentu. Pozwalają one łączyć i synchronizować zawartość na wielu stronach w obszarze roboczym. W wersji Free aplikacji Notion można zapisać i zsynchronizować do 1000 bloków zawartości

Plany subskrypcji premium oferują dodatkowe funkcje, takie jak narzędzia administratora i ustawienia uprawnień, w zależności od wybranej warstwy.

Najlepsze funkcje Notion

Projektowanie niestandardowych szablonów i integracja bazy danych bezpośrednio z notatkami

Szybki dostęp do ważnych informacji poprzez pasek boczny

Używanie Markdown do pisania i formatowania notatek

Limity Notion

Rozszerzenie funkcji i interfejs użytkownika mogą być przytłaczające dla początkujących

Aplikacja mobilna może wydawać się mniej intuicyjna w porównaniu do wersji na pulpit

Notion ceny

Basic: Free

Free Plus: 12 USD za licencję miesięcznie

12 USD za licencję miesięcznie Business: 18 USD za licencję miesięcznie

18 USD za licencję miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Notion AI można dodać do planu za 10 USD/użytkownika/miesiąc

Notion oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 5000 recenzji)

4.7/5 (ponad 5000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2000 recenzji)

4. Google Keep (najlepsze do szybkich notatek i płynnej integracji z obszarem roboczym Google)

przez

Google Keep

Jedną z najlepszych rzeczy w Google Keep jest to, że jest on całkowicie darmowy, bez ukrytych kosztów lub subskrypcji. Możesz łatwo kopiować i wklejać obrazy, dodawać notatki głosowe, tworzyć listy do zrobienia i nie tylko

Możesz pisać notatki, oznaczać je kolorami i formatować tak, by przypominały wpisy na blogu. Wyszukiwanie określonych słów kluczowych jest proste.

Ustawienie Google Keep wyróżnia się płynną integracją z innymi produktami Google.

Można na przykład zapisywać notatki jako pliki PDF bezpośrednio na Dysku Google lub załączać je do e-maili w Gmailu. Dostępna zarówno na Androida, jak i PC, oferuje również doskonałe wsparcie dla rysika i rysika S Pen, dzięki czemu jest wszechstronnym narzędziem do wszystkich potrzeb związanych z notatkami.

Najlepsze funkcje Google Keep

Ustawienie przypomnień, które można skonfigurować tak, aby powtarzały się, zapewniając, że nigdy nie przegapisz notatki

Łatwe dodawanie zdjęć do notatek dzięki bezpośredniej integracji z rolką aparatu

Korzystanie z listy rzeczy do zrobienia z polami wyboru, które automatycznie przekształcają notatki w zadania

Dostęp do wszystkich funkcji za darmo, bez żadnych kosztów

Limity Google Keep

Brak możliwości blokowania notatek

Oferuje ograniczone opcje formatu w porównaniu do innych darmowych aplikacji do robienia notatek

Cennik Google Keep

Free

Oceny i recenzje Google Keep

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.7/5 (180+ recenzji)

5. Notatka (najlepsza do odręcznych notatek i synchronizacji w chmurze)

przez

Zauważalność

Aplikacja Notability, stworzona z myślą o użytkownikach systemu iOS, ułatwia udostępnianie i edytowanie notatek. Możesz łatwo wyeksportować swoje notatki do dokumentu przyjaznego dla czytelnika lub udostępnić je na platformach takich jak Dropbox, a jeśli potrzebujesz później poprawić te notatki, masz również elastyczność do zrobienia tego.

Synchronizacja w chmurze pozwala zsynchronizować notatki na wszystkich urządzeniach, takich jak komputer, telefon czy tablet. Umożliwia to łatwy dostęp do notatek w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wysyłania załączników pocztą e-mail. Wszystko jest bezpiecznie przechowywane w chmurze, dzięki czemu notatki są zawsze pod ręką, niezależnie od urządzenia, z którego korzystasz.

Najlepsze funkcje Notability

Łączenie pisma odręcznego, pisania na klawiaturze i nagrań audio w jednej notatce w celu zapewnienia wszechstronności notatek

Łatwe dodawanie adnotacji do plików PDF i obrazów, co czyni aplikację idealną do przeglądania i komentowania dokumentów

Synchronizowanie notatek na różnych urządzeniach za pomocą iCloud, dzięki czemu zawartość jest zawsze dostępna i aktualna

Możliwość korzystania z różnych stylów i kolorów pióra w celu niestandardowego dostosowania notatek i zwiększenia ich przejrzystości

Limity Notability

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest mniej intuicyjny, co może wpływać na łatwość użytkowania

Ograniczone funkcje współpracy w aplikacji mogą nie spełniać potrzeb użytkowników poszukujących rozbudowanych funkcji opartych na pracy zespołowej

Zgłaszano sporadyczne problemy z synchronizacją, które mogą powodować opóźnienia w dostępie do zaktualizowanych notatek

Ceny Notability

Notability Starter: Free

Free Notability Plus: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Notability

G2: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

4.6/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.7/5 (40+ recenzji)

6. Workflowy (najlepszy do tworzenia notatek i zarządzania zadaniami)

przez

Workflowy

Workflowy to minimalistyczna aplikacja do robienia notatek zaprojektowana z naciskiem na prostotę. Oferuje unikalne podejście do robienia notatek, umożliwiając tworzenie nieskończenie zagnieżdżonych list, dzieląc duże projekty na mniejsze, łatwe do zarządzania zadania.

Notatki można kategoryzować i przeszukiwać za pomocą hashtagów lub wzmianek @, a system filtrowania pozwala szybko znaleźć powiązaną zawartość, co jest szczególnie przydatne w przypadku rozszerzenia informacji

Wsparcie rysika w aplikacji na Androida dodaje kolejną warstwę funkcji, szczególnie dla użytkowników, którzy preferują odręczne notatki lub szkice. Dzięki kompatybilności z rysikiem, Workflowy staje się czymś więcej niż tylko aplikacją opartą na tekście - staje się wszechstronnym narzędziem do przechwytywania pomysłów w różnych formatach.

Najlepsze funkcje Workflowy

Organizowanie notatek i zadań za pomocą nieograniczonej liczby zagnieżdżonych list, umożliwiających tworzenie szczegółowych struktur hierarchicznych

Szybkie znajdowanie informacji dzięki rozbudowanym opcjom wyszukiwania i filtrowania

Dostosowywanie widoku w celu skupienia się na określonych sekcjach lub zadaniach, zwiększając wydajność i organizację

Jednoczesna praca z innymi, z widocznością zmian dla wszystkich współpracowników

Limity Workflowy

Ograniczona integracja z narzędziami innych firm w porównaniu do innych aplikacji do robienia notatek

Cennik Workflowy

Basic: Free

Free Workflowy Pro: $8.99/miesiąc na użytkownika

Workflowy oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7. One Note (najlepsza do organizacji notatek)

przez

Microsoft

Aplikacja do robienia notatek, która płynnie integruje się z pakietem Microsoft Office, OneNote jest idealna dla użytkowników już osadzonych w ekosystemie Microsoft.

Dzięki OneNote możesz pisać lub dyktować swoje notatki i tworzyć listy kontrolne. Dodawanie zdjęć, plików PDF, e-maili lub zawartości stron internetowych bezpośrednio do notatek jest łatwe. Aplikacja organizuje informacje za pomocą systemu notatników, który jest podzielony na sekcje i etykiety, umożliwiając łatwą kategoryzację i szybkie wyszukiwanie tekstu.

Synchronizacja OneNote w chmurze zapewnia, że notatki są zawsze aktualne i dostępne na wszystkich urządzeniach. Dodatkowe funkcje, takie jak narzędzia do współpracy, wsparcie Android Wear i integracja TouchID, zwiększają wszechstronność OneNote.

Najlepsze funkcje One Note

Odtworzenie fizycznego segregatora z oddzielnymi sekcjami i stronami w układzie notatnika cyfrowego

Konwertowanie odręcznych notatek na tekst do łatwej edycji i wyszukiwania

Synchronizacja notatek na różnych urządzeniach i platformach w celu zachowania ciągłości myśli

Dostęp do notatek w trybie offline, zapewniający dostępność nawet bez połączenia z Internetem

Limity One Note

Wymaga subskrypcji Microsoft 365 w celu uzyskania pełnego dostępu; w przeciwnym razie warto rozważyć zapoznanie się z usługą Alternatywy dla OneNote

Głównie integruje się z produktami Microsoft, co może ograniczać funkcje dla użytkowników w innych ekosystemach

Ceny notatek One Note

Zawarte w subskrypcji Microsoft 365, od 69,99 USD/rok

One Note oceny i notatki

G2: 4.5/5 (ponad 1800 recenzji)

4.5/5 (ponad 1800 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 1700 recenzji)

8. Bear (najlepszy ze względu na wsparcie Markdown i estetyczny format notatek)

przez

Niedźwiedź

Bear to aplikacja do robienia notatek oparta na Markdown, która umożliwia formatowanie i organizowanie różnych rodzajów zawartości - tekstu, zdjęć, tabel i list rzeczy do zrobienia - w ramach jednej notatki. Jest ona obecnie dostępna dla użytkowników systemu iOS.

Aktualizacja do wersji Bear PRO odblokowuje zaawansowane funkcje, takie jak wyszukiwanie OCR i możliwość eksportowania notatek w wielu formatach (PDF, HTML, DOCX i JPG). Funkcje te są szczególnie przydatne dla tych, którzy lubią dopracowane, wszechstronne notatki.

Najlepsze funkcje Bear

Bezproblemowe formatowanie notatek za pomocą prostego Markdown

Organizowanie zawartości za pomocą elastycznego systemu etykiet

Skup się na jednej sekcji naraz dzięki funkcji składania, ukrywając resztę

Personalizacja aplikacji za pomocą różnych pięknych motywów

Bear limits

Wersja Free aplikacji Bear nie synchronizuje notatek, więc można z niej korzystać tylko na jednym urządzeniu

Ceny Bear

Free

Bear Pro: $2.99/miesiąc

Oceny i recenzje Bear

G2: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

4.6/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

9. Simplenote (najlepszy do minimalistycznych notatek z synchronizacją między platformami)

przez

Simplenote

Simplenote to prosta aplikacja do robienia notatek, która płynnie synchronizuje się na wielu urządzeniach i platformach, w tym Android, iOS, Mac, Windows, Linux i przeglądarkach internetowych. Notatki są aktualizowane automatycznie w czasie rzeczywistym, więc nie ma potrzeby ręcznej synchronizacji.

Funkcja historii wersji jest niezwykle przydatna, gdy często aktualizujesz szczegółowe notatki o nową zawartość, ale potrzebujesz dostępu do poprzednich wersji. Simplenote utrzymuje kopię zapasową każdej zmiany, umożliwiając łatwe wyszukiwanie notatek sprzed kilku dni, tygodni, a nawet miesięcy. Interfejs aplikacji przypomina Apple Notes, ale nie umożliwia dodawania obrazów ani szkiców.

Najlepsze funkcje Simplenote

Organizowanie notatek za pomocą etykiet i natychmiastowe wyszukiwanie w celu ich szybkiego odnalezienia

Współpraca poprzez udostępnianie list, publikowanie instrukcji lub publikowanie notatek online

Tworzenie, podgląd i publikowanie notatek przy użyciu formatu Markdown

Limity Simplenote

Brak wsparcia dla wstawiania tabel

Wsparcie tylko dla notatek tekstowych, a nie zdjęć czy wykresów

Ceny Simplenote

Free

Simplenote oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. Goodnotes (najlepszy do cyfrowego pisania odręcznego i robienia notatek akademickich)

przez

Dobre notatki

GoodNotes pełni funkcję podobną do Notability, z kilkoma kluczowymi różnicami. Jego zaawansowane funkcje pozwalają na efektywną organizację i niestandardowe ustawienia. Można wybierać spośród różnych wbudowanych układów i szablonów notatek lub importować własne

Aplikacja wspiera pisanie na klawiaturze, pisanie rysikiem, tworzenie adnotacji w formacie PDF i jest przystosowana dla osób leworęcznych. Dodatkowo, GoodNotes może konwertować tekst pisany odręcznie na tekst pisany na klawiaturze i oferuje szeroką kompatybilność rysika, w tym opcje wykraczające poza Apple Pencil.

Narzędzie do rozpoznawania kształtów automatycznie koryguje kształty i zapewnia schludność. Pomaga również w podkreślaniu i zaznaczaniu, dzięki czemu adnotacje są czyste i czytelne. Funkcja wielu okien umożliwia jednoczesną pracę na różnych zakładkach przy użyciu widoku podzielonego ekranu.

Najlepsze funkcje Goodnotes

Dostawca płynnego i responsywnego pisania z zaawansowanym wsparciem dla rysika

Solidne narzędzia organizacyjne, takie jak notatniki, foldery i etykiety

Możliwość dodawania adnotacji i znaczników do dokumentów PDF w celu łatwego przeglądania i edycji

Automatyczne dostosowywanie kształtów w celu zapewnienia schludnych i precyzyjnych rysunków

Możliwość jednoczesnej pracy na wielu dokumentach dzięki wsparciu wielu okien

Limity Goodnotes

Nie istnieje odpowiednia aplikacja na Windows lub Linux, która pozwala na zsynchronizowany widok notatek sporządzonych na iPadzie

Funkcja nagrywania dźwięku jest dostępna tylko na urządzeniach Apple

Ceny Goodnotes

Free

Apple : $9.99/rok lub jednorazowy zakup za $29.99

: $9.99/rok lub jednorazowy zakup za $29.99 Android i Windows: 6,99 USD/rok

Oceny i recenzje Goodnotes

G2: 4.8/5 (ponad 40 recenzji)

4.8/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 50 recenzji)

11. Squid (najlepszy do robienia notatek i prac szkolnych)

przez

Kałamarnica

Squid to wszechstronna aplikacja do robienia notatek, która oferuje naturalne wrażenia podczas pisania odręcznego. Koncentrując się na cyfrowym atramencie i rozpoznawaniu pisma odręcznego, pozwala łatwo dodawać adnotacje do plików PDF, obrazów i innych dokumentów. Można również dodawać notatki, podkreślenia i rysunki bezpośrednio do plików

Jeśli chodzi o organizację, aplikacja pozwala organizować notatki i rysunki w osobne warstwy, ułatwiając edycję i zmianę układu elementów. Do zrobienia notatek można eksportować tekst i rysunki w różnych formatach, w tym PDF, obraz i tekst

Aplikacja Squid zapewnia wsparcie dla systemów operacyjnych iOS i Android.

Squid najlepsze funkcje:

Wykorzystaj przyjazny dla użytkownika interfejs do szybszego tworzenia cyfrowych notatek

Niestandardowy wygląd notatek i rysunków dzięki różnym kolorom, grubościom i stylom pióra

Integracja z innymi aplikacjami zwiększającymi wydajność w celu importowania i eksportowania notatek i rysunków

Limity Squid

Chociaż Squid oferuje podstawowe funkcje edycji tekstu, może nie być tak solidny jak dedykowane aplikacje do edycji tekstu

Ceny Squid

Podstawowy: Free

Free Premium: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Squid

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: G2: Za mało recenzji

Organizuj notatki bez wysiłku dzięki ClickUp

Większość aplikacji, które przetestowaliśmy i umieściliśmy na krótkiej liście, dobrze radzi sobie z podstawowym tworzeniem notatek i ich wyszukiwaniem; tylko niektóre oferują bardziej zaawansowane funkcje, takie jak współpraca w zespole, zarządzanie zadaniami i projektami oraz solidne integracje.

Korzystanie z wielu aplikacji do robienia notatek powoduje zagracenie cyfrowego obszaru roboczego i niepotrzebną złożoność. Kluczem jest wybranie jednej wszechstronnej aplikacji, która płynnie integruje się z istniejącym ekosystemem technologicznym.

ClickUp wyróżnia się jako rozwiązanie, które spełnia wszystkie te wymagania.

Upraszcza tworzenie notatek dzięki funkcjom takim jak Dokumenty, Notatnik i gotowe szablony. Możliwości AI usprawniają pisanie, odzyskiwanie starych notatek i transkrypcję notatek głosowych. Narzędzia do zarządzania projektami porządkują listy zadań i wspierają współpracę z zespołami wielofunkcyjnymi.

Zarejestruj się na ClickUp za darmo

już dziś i ciesz się płynnym tworzeniem notatek.