Jak korzystać z analizy tabel krzyżowych (z przykładami)?

Czy kiedykolwiek patrzysz na dane i zbierasz spostrzeżenia? Gratulacje! Możesz (być może) nazywać siebie analitykiem danych 🙌. Jednak dla większości innych osób bycie dobrym analitykiem danych wymaga znacznie więcej.

Analiza danych obejmuje szeroki zakres technik czyszczenia, przetwarzania i analizy danych. Ważnym jej elementem, szeroko stosowanym w wielu branżach, w tym w badaniach rynku, jest analiza tabel krzyżowych. Tak się składa, że analiza tabel krzyżowych jest dziś głównym tematem tego wpisu na blogu.

Zanurzmy się!

Zrozumienie analizy krzyżowej

Mająca swoje korzenie we wczesnych praktykach statystycznych, analiza tabel krzyżowych jest narzędziem analitycznym służącym do interpretowania powiązań między wieloma zmiennymi kategorialnymi w dowolnym zbiorze danych.

Jak działa analiza tabel krzyżowych?

Analiza krzyżowa zlicza częstotliwość występowania kategorii zmiennych. Przedstawia je w formie tabeli, wyświetlając dystrybucję zmiennych. Jeśli brzmi to skomplikowanie, nie martw się. Łatwiej jest to zrozumieć wizualnie (jak poniżej).

Priorytet Do zrobienia W trakcie Zakończone Razem Wysoki 5 10 20 35 Średni 7 3 15 25 Niskie 8 2 5 15 Razem 20 15 40 75

Przykład tabeli krzyżowej

Powyższa tabela to raport o statusie trwającego projektu. Występują tu dwie zmienne: priorytet zadania i status jego zakończenia. Tabela krzyżowa

analiza projektu

liczby z powyższej tabeli pokazują, że 57% zadań o wysokim priorytecie zostało zakończonych, podczas gdy tylko jedna trzecia zadań o niskim priorytecie.

Jako kierownik projektu możesz spojrzeć na to i zdecydować, że jesteś na dobrej drodze do realizacji priorytetów.

Do czego służy analiza krzyżowa?

Tabel krzyżowych można używać do:

Identyfikacji powiązań między różnymi zmiennymi kategorycznymi, ujawniając, w jaki sposób jedna zmienna może wpływać na inną. Na przykład dział kadr może jej użyć do oceny, czy istnieje powiązanie między płcią pracownika a wynagrodzeniem.

Upraszczanie złożonych danych poprzez dzielenie złożonych zestawów danych na prostsze, bardziej zrozumiałe formaty. Na przykład, powiedzmy, że Google Analytics przedstawia trendy dotyczące wielu wskaźników. Analiza krzyżowa może być wykorzystana do wybrania kilku zmiennych i zbadania powiązań między nimi.

Testowanie hipotez pod kątem niezależności lub powiązań między zmiennymi przy użyciu testów statystycznych. Podobnie jak w powyższej tabeli, jeśli chcesz zrozumieć, czy twój zespół rzeczywiście pracuje nad elementami o wysokim priorytecie, pomocna jest analiza krzyżowa.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, kiedy stosować analizę krzyżową i jakie korzyści z niej płyną, czytaj dalej 🤓 Ale zanim to nastąpi, zobaczmy, na czym polega analiza krzyżowa i jak ją przeprowadzić.

Kluczowe elementy analizy krzyżowej

Prosta tabela krzyżowa 2×2 może być analizowana niezależnie i być może ręcznie. Jednak gdy dane stają się bardziej złożone i mają wiele podgrup, mogą być potrzebne bardziej zaawansowane narzędzia. Niektóre z kluczowych elementów pomocnych w analizie krzyżowej są następujące.

Tabela kontyngencji

Tabela kontyngencji, znana również jako tabela krzyżowa, służy do podsumowania i analizy powiązań między dwiema lub więcej zmiennymi kategorycznymi. Powyższy przykład jest jednym z najprostszych formularzy tabel kontyngencji.

Dobra analiza tabeli kontyngencji pomaga:

Przedstawienie danych w formacie matrycy, gdzie wiersze i kolumny reprezentują różne kategorie badanych zmiennych

Wizualizację i porównanie dystrybucji częstotliwości zmiennych

Identyfikację wzorców, trendów i potencjalnych powiązań

Wartości oddzielone przecinkami

Wartości oddzielone przecinkami (CSV) to najczęściej używany format danych w tabelach krzyżowych. Jak sama nazwa wskazuje, przechowuje i udostępnia dane tabelaryczne, w których przecinek oddziela każdą wartość. Format ten jest przydatny, ponieważ pliki CSV są łatwe do odczytu i edycji przez różne aplikacje.

Statystyka chi-kwadrat

Chi-kwadrat to test statystyczny służący do oceny związku między dwiema zmiennymi kategorialnymi poprzez porównanie zaobserwowanych częstotliwości w każdej kategorii z częstotliwościami oczekiwanymi, gdyby zmienne były niezależne.

Na podstawie tego porównania test ocenia, czy różnice między obserwowanymi i oczekiwanymi częstotliwościami są losowe lub wskazują na powiązanie między zmiennymi.

źródło:_ Wikimedia Commons

Statystyczne testowanie hipotez

Statystyczne testowanie hipotez jest prawie tym, na co wygląda:

Sformułowanie hipotezy zerowej, która oznacza brak efektu lub związku

Sformułowanie hipotezy alternatywnej, która oznacza istnienie efektu lub związku

Przeprowadzenie testów w celu udowodnienia/obalenia powyższych hipotez

Testowanie hipotez w analizie statystycznej zapewnia badaczom ustrukturyzowane ramy do wnioskowania o populacjach na podstawie danych z prób.

Badacze wykorzystują próbkę danych do obliczenia wartości testowej, a następnie porównują ją z wartością krytyczną z odpowiedniej dystrybucji statystycznej w celu ustalenia, czy należy odrzucić hipotezę zerową.

Istotność statystyczna

W testowaniu hipotez statystycznych żaden badacz nie może być w 100% pewny wyniku. W tym miejscu pojawia się istotność statystyczna. Mówiąc prościej, istotność statystyczna to prawdopodobieństwo, że hipoteza zerowa jest prawdziwa lub fałszywa w wyniku jakiegoś czynnika odsetkowego, a nie przypadku.

Zasadniczo jest to pewność, z jaką można powiedzieć, że wynik jest prawdziwy. Zazwyczaj jest ona wskazywana przez wartość p ustawioną na mniejszą lub równą 5%.

Proces ten pomaga badaczom zweryfikować ich wyniki, wyciągać wnioski i podejmować świadome decyzje w oparciu o dowody empiryczne, zapewniając solidność i wiarygodność ich wyników.

Te formularze stanowią podstawę lekcji z analizy krzyżowej. Przejdźmy teraz do tego, jak faktycznie przeprowadzić analizę.

Jak przeprowadzić analizę tabel krzyżowych (z Excelem)

Na początek, nie ma jednego sposobu do zrobienia tego. Istnieją różne sposoby na przeprowadzenie analizy tabel krzyżowych, zależnie od potrzeb i dostępności narzędzi.

W tym wpisie na blogu omówimy dwie powszechnie stosowane metody: Korzystanie z

oprogramowanie arkusza kalkulacyjnego

jak Microsoft Excel i używając ClickUp.

Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak przeprowadzić analizę krzyżową w programie Excel:

1. Przygotuj dane

Po pierwsze, upewnij się, że organizujesz surowe dane w formacie tabelarycznym, gdzie każda kolumna reprezentuje inną zmienną kategorialną, a każdy wiersz odpowiada obserwacji. Upewnij się, że w zakresie danych nie ma pustych wierszy lub kolumn, ponieważ może to zakłócić kolejne kroki.

2. Wstawianie tabeli przestawnej

Zaznacz cały zakres danych. Przejdź do zakładki Wstawianie na Wstążce i kliknij Tabela przestawna. W oknie dialogowym potwierdź zakres danych i wybierz, czy chcesz umieścić tabelę przestawną w nowym czy istniejącym arkuszu. Kliknij OK, aby wstawić tabelę przestawną.

Tworzenie tabeli przestawnej w programie Excel

3. Tworzenie tabeli przestawnej

Po wstawieniu tabeli przestawnej możesz niestandardowo dostosować raport do potrzebnych danych. Po prawej stronie okna programu Excel pojawi się panel pól tabeli przestawnej. W tym miejscu można skonfigurować tabelę przestawną, przeciągając i upuszczając pola.

Potrzebne są co najmniej trzy pola:

Jedna zmienna kategorialna dla wierszy

Kolejna zmienna kategoryczna dla kolumn

Jedna z tych zmiennych (lub inna) dla Values, aby wypełnić tabelę zliczeniami lub częstotliwościami

Możesz dodać zagnieżdżone zmienne w tych wierszach i kolumnach, aby zobaczyć również złożone powiązania.

Wybieranie pól dla tabeli przestawnej

4. Konfiguracja pola wartości

Pole wartości umożliwia wyświetlanie liczby, sumy i innych obliczeń. Do skutecznej analizy krzyżowej zakładek potrzebna jest liczba.

Aby to włączyć, w obszarze Wartości kliknij pole, aby wyświetlić ustawienia pola wartości. Ustaw typ obliczeń na Count, aby wyświetlić częstotliwość występowania dla każdej kombinacji kategorii.

Różne opcje dla liczb w polu wartości

5. Niestandardowe i formatowanie tabeli przestawnej

Układ można dodatkowo dostosować, przeciągając pola między wierszami, kolumnami i obszarami wartości. Przeciągnij pole do obszaru filtrowania, jeśli chcesz filtrować dane.

Kliknij prawym przyciskiem myszy komórki, aby sformatować liczby, czcionki i style komórek, a następnie użyj zakładki Projektowanie, aby zastosować style do tabeli przestawnej w celu lepszej wizualizacji.

6. Analiza i interpretacja wyników

Po ustawieniu tabeli przestawnej będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz, aby przejrzeć tabelę krzyżową w celu zidentyfikowania wzorców, trendów i powiązań między zmiennymi. Tak więc, przejdź do zbierania praktycznych spostrzeżeń!

Jeśli dopiero zaczynasz, oto kilka wskazówek

szablony arkuszy kalkulacyjnych

na dobry początek.

Jak zrobić analizę krzyżową (z ClickUp)

Jeśli sześć kroków brzmi jak dużo, aby ustawić podstawę do wykonania prostej analizy powiązań, możesz mieć rację. W ClickUp jest to o wiele prostsze, nieobciążone potrzebą

narzędzia do projektowania baz danych

. Oto jak to zrobić.

1. Ustawienie danych

Jeśli używasz

ClickUp

jako narzędzie do zarządzania projektami, będziesz już miał tam wiele danych. Nie ma więc potrzeby importowania lub przygotowywania danych. Możesz zacząć od razu.

Gdy już wiesz, jakie zmienne chcesz analizować, stwórz ich listę. Możesz użyć istniejących pól, takich jak "status" lub "osoba przypisana" lub użyć

Pola niestandardowe ClickUp'a

do reprezentowania wielu zmiennych, które chcesz przeanalizować.

Wypełnij swoją listę zadaniami, upewniając się, że każde zadanie ma wypełnione odpowiednie pola niestandardowe. Ten krok polega na wprowadzeniu punktów danych w ustrukturyzowany sposób.

wybieraj z szerokiego zakresu pól niestandardowych do analizy krzyżowej_

2. Tworzenie widoków dla tabel krzyżowych

Użyj

Widok tabeli ClickUp'a

aby utworzyć tabelaryczną reprezentację danych, podobną do arkusza kalkulacyjnego, ale znacznie szybszą i łatwiejszą.

3. Organizuj dane na swój sposób

Grupuj: Użyj funkcji grupowania, aby pogrupować zadania według jednej zmiennej kategorialnej, a następnie według innej. Na przykład, pogrupuj zadania według "Osoby przypisanej", a następnie według "Statusu", aby zobaczyć podział statusów zadań według osoby przypisanej.

Twórz łatwe do przeglądania dane tabelaryczne za pomocą widoku tabeli ClickUp

Filtr: Zastosuj filtry, aby zawęzić dane do określonych kategorii lub okresów, umożliwiając bardziej ukierunkowaną analizę.

Sort: Sortowanie zadań w tabelach danych w celu logicznego uporządkowania informacji, co ułatwia identyfikację wzorców i trendów. W ten sposób otrzymujesz dane do analizy w postaci tabel krzyżowych.

4. Ustawienie pulpitów w czasie rzeczywistym

Użyj

Pulpity ClickUp

aby uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym w dane z tabeli krzyżowej. Przeanalizuj tabelę, aby zobaczyć dystrybucję zadań w różnych kategoriach. Tabela pokaże zliczenia lub listy zadań w ramach każdej kombinacji pogrupowanych pól - idealne do zauważenia wzorców!

Na przykład, zestawienie danych z ankiety przeprowadzonej wśród klientów może ujawnić wyniki zadowolenia klientów dla każdego produktu. Na tej podstawie możesz opracować swoją strategię.

Twórz wykresy słupkowe, kołowe i inne wizualne reprezentacje, aby zobaczyć, jak różne kategorie oddziałują na siebie. Wykres słupkowy zadań według osób przypisanych może pomóc lepiej zrozumieć problemy związane z obciążeniem pracą.

uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym z pulpitu nawigacyjnego ClickUp_

Twórz niestandardowe wykresy, które agregują dane na podstawie pól niestandardowych. Możesz na przykład utworzyć wykres słupkowy pokazujący liczbę zadań na status dla każdej osoby przypisanej. Zapewni to głębszy wgląd w potencjalne przeciążenie lub wypalenie wśród członków zespołu.

Jeśli zajmujesz się marketingiem i przeprowadzasz badania porównawcze, te

[szablony analizy konkurencji](https://clickup.com/pl/blog/53665/szablony analizy konkurencji/)

wykonają to za Ciebie bezproblemowo.

Korzyści i przypadki użycia analizy krzyżowej

Tabulacja krzyżowa jest jedną z najprostszych metod analizy danych. Pomaga analitykom zrozumieć złożone relacje bez skomplikowanych narzędzi i raportowania. Oto, w jaki sposób jest to korzystne.

Korzyści z tabel krzyżowych

Prosta wizualizacja: Tabela krzyżowa jest dostawcą łatwego do odczytania formatu matrycy, który wyświetla interakcje między dwiema lub więcej zmiennymi. Ułatwia to dostrzeżenie korelacji, zależności i zmian w zestawie danych.

Identyfikacja wzorców: Organizując dane w wiersze i kolumny, tabulacja krzyżowa pomaga zidentyfikować wzorce i trendy, które mogą nie być od razu widoczne. Na przykład, powiązanie między urządzeniem klienta a decyzjami zakupowymi może nie być widoczne, dopóki nie zobaczysz go jako zakładki.

Porównanie: Pozwala na bezpośrednie porównanie różnych grup. Przykładem może być grupa produktów przeznaczonych dla różnych grup klientów. Analiza krzyżowa to świetny sposób na sprawdzenie, co działa dla którego klienta. Jeśli potrzebujesz czegoś bardziej kompleksowego, wypróbuj opcję

szablony analizy branżowej

.

Segmentacja danych: Tabela krzyżowa pomaga w segmentacji danych na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu podgrupy, pomagając w celowej analizie.

Interpretacja danych: Tabele krzyżowe upraszczają interpretację złożonych zbiorów danych, dostarczając jasne i zwięzłe podsumowanie.

Komunikacja: Zrozumienie zakładki Cross-tab nie wymaga umiejętności z zakresu statystyki czy nawet analizy danych. Można ją więc zaprezentować w taki sam sposób interesariuszom biznesowym, zapewniając, że wyniki są przystępne i zrozumiałe.

Wiemy już, że tabele krzyżowe są świetne, teraz przyjrzyjmy się, gdzie możemy je wykorzystać.

Przypadki użycia tabel krzyżowych

Badania rynkowe

Tabela krzyżowa jest jednym z najpopularniejszych narzędzi analitycznych w badaniach rynku. Każdy

oprogramowanie do analizy marketingowej

posiada jakąś formę zakładek krzyżowych. Analitycy używają ich do śledzenia powiązań między funkcjami produktu, satysfakcją klientów, danymi demograficznymi, taktykami marketingowymi, budżetami, wydajnością itp. w ramach

analiza łańcucha wartości

.

W praktyce jest to jedna z najpopularniejszych metod analizy łańcucha wartości

narzędzi do niestandardowej segmentacji klientów

. Marketerzy porównują cechy różnych grup ludzi, aby skutecznie je segmentować. Wiele badań satysfakcji klientów, które wykorzystują

szablony formularzy informacji zwrotnych

również przechwytują dane do tabeli w celu skutecznej analizy krzyżowej.

Opieka zdrowotna

W opiece zdrowotnej jest stosowany w diagnostyce, zarządzaniu chorobami i badaniach nad lekami. Pracownicy służby zdrowia używają go jako części ich

narzędzi oceny

w celu zbadania powiązań między danymi demograficznymi pacjentów (wiek, płeć) a występowaniem chorób. Opracowują celowe programy leczenia dla grup bardziej podatnych na określone choroby.

Edukacja

Zakładka krzyżowa pokazuje skuteczność różnych podejść do nauczania i informuje o polityce edukacyjnej. Na przykład może ujawnić korelację między wynikami uczniów (ocenami) a metodami nauczania (online vs. osobiście itp.).

Szkoły i uniwersytety wykorzystują te spostrzeżenia do optymalizacji metod nauczania i poprawy wyników uczniów przy użyciu najbardziej skutecznych praktyk.

To dopiero początek. Małe Businessy, doradcy finansowi, startupy, FMCG, produkcja, motoryzacja - każda branża może wykorzystać analizy cross-tab do poznania kluczowych informacji na swój temat. Każda organizacja może również wykorzystać je do analizy danych z ankiet pracowniczych.

Uzyskaj lepszy wgląd dzięki analizie krzyżowej w ClickUp

Niezależnie od tego, czy dane są nową ropą naftową, czy też nie, są one z pewnością jednym z najcenniejszych aktywów, jakie posiadają obecnie firmy. Dobra analiza danych statystycznych może stanowić przewagę konkurencyjną.

Jednak dobra analiza danych nie musi być zbyt skomplikowanym raportowaniem. Może to być prosta analiza krzyżowa, która przedstawia powiązania między zmiennymi w arkuszu kalkulacyjnym. Albo jeszcze prościej - widżet pulpitu nawigacyjnego w ClickUp.

Biorąc pod uwagę, że wszystkie Twoje ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane znajdują się już w ClickUp, możesz znacznie zminimalizować wysiłek związany z tworzeniem raportu krzyżowego i zamiast tego skupić się na jego analizie i wykorzystaniu do podejmowania decyzji opartych na danych.

Dzięki ClickUp nie potrzebujesz

narzędzia big data

do analizy tabel krzyżowych. Spróbuj sam.

Zarejestruj się już dziś za Free

.