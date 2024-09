Od formularza do wykonania: Mastering the Forming Stage of Teams Development (Opanowanie fazy tworzenia formularza rozwoju teamu)

Stawanie się częścią nowego zespołu lub organizacji jest jak krok w zupełnie nowy świat. Poczucie niepewności i zahamowania narasta, gdy cały zespół zaczyna od nowa.

Pomysł dopasowania się do zupełnie nowej grupy wydaje się przytłaczający, ale pod odpowiednim przywództwem można go łatwo pokonać.

Ta początkowa scena, znana jako Forming Stage w Modelu Rozwoju Teamu Bruce'a Tuckmana, jest kluczowa dla zbudowania silnego i spójnego zespołu. Jest to scena tworzenia połączeń, przełamywania barier, budowania zaufania i przygotowywania się na przyszłe powodzenie.

Faza formowania stanowi podstawę zdrowego i wydajnego środowiska zespołowego, w którym członkowie grupy są gotowi do podejmowania wyzwań i osiągania celów zespołu.

Przyjrzyjmy się, jak opanować scenę formowania, aby osiągnąć doskonałość organizacyjną!

Zrozumienie scen rozwoju grupy Tuckmana

Zanim zagłębimy się w scenę formowania i jej znaczenie, zacznijmy od zrozumienia etapów rozwoju grupy według Tuckmana.

Zaproponowana przez psychologa Bruce'a Tuckmana w 1965 roku teoria lub model Tuckmana ilustruje naturalny postęp rozwoju zespołu w różnych fazach. Zaproponował on, że ewolucja zespołu przebiega przez pięć scen rozwoju teamu : formularz, burza, normowanie, wykonywanie i odchodzenie

Oto, co oznaczają te sceny rozwoju teamu:

Etap 1: Formowanie formularza

Etap formowania to pierwsza scena. To tutaj członkowie Teams spotykają się i zaczynają nawiązywać relacje, przydzielać role i ustawiać oczekiwania. Będąc pierwszą z wcześniejszych scen, charakteryzuje się niepewnością, ostrożnością i zależnością od lidera.

Niektóre z kluczowych funkcji sceny formowania obejmują:

Lider grupy odgrywa dominującą rolę w oferowaniu kierunku i wskazówek podczas tej sceny

Członkowie teamu wahają się przed udostępnianiem pomysłów, wyrażaniem opinii lub podejmowaniem ryzyka

Teams mogą testować i badać granice, oczekiwania, style pracy, sposoby komunikacji, podstawowe zasady itp.

Etap 2: Scena szturmu

Kolejna scena, etap szturmu, to moment, w którym zdejmujemy rękawice i wysuwamy pazury. Zauważysz zmianę w dynamice zespołu, z konfliktem, rywalizacją i oporem na drodze do osiągnięcia celów zespołu. Każdy członek zespołu będzie próbował się bronić i podważać status quo, w wyniku czego dojdzie do walki o władzę.

Kluczowe cechy sceny szturmu obejmują:

Lider zespołu odgrywa teraz rolę mediatora, uczestnicząc w działaniach przeciwpożarowych

Członkowie teamu zaczynają wyrażać swoją niezgodę co do celów, ról, procedur i innych kwestii

Może pojawić się pewien opór wobec decyzji i norm grupy, a członkowie Teams kwestionują przywództwo lub ogólny kierunek

Etap 3: Scena normowania

Na szczęście burzliwy etap burzy toruje drogę do trzeciej sceny - etapu normowania. **Tutaj Teams zaczynają ustalać normy, definiować role i ustawiać oczekiwania w sposób jasny i polubowny.

Mówiąc prościej, wszystko wraca do normy, gdy członkowie teamu czują przynależność i zaangażowanie w realizację wspólnie uzgodnionego celu.

Kluczowe cechy sceny normalizacji obejmują:

Członkowie teamu czują większe połączenie z innymi członkami zespołu i ich celami

Teams opracowują ustandaryzowane procesy, operacje i cykle pracy

Nastąpi wzrostwspółpracy Teams i współpracy, ponieważ Teams identyfikują optymalne sposoby pracy nad różnicami, jeśli takie istnieją

Etap 4: Scena wykonawcza

Scena wykonawcza jest zazwyczaj ostatnim etapem rozwoju grupy (słowem kluczowym jest tutaj "rozwój", ponieważ to, co następuje później, to rozwiązanie zespołu). Z tego powodu niektóre odmiany modelu Tuckmana zawierają tylko cztery sceny, kończące się sceną wykonania.

Tutaj zespół osiąga synchroniczną harmonię, szczytową wydajność i maksymalną produktywność. Powstałe w ten sposób wysokowydajne Teams doskonale ze sobą funkcjonują i zapewniają powodzenie na każdym kroku.

Godne uwagi cechy sceny wykonawczej obejmują:

Wysoki poziom wydajności i produktywności zespołu prowadzący do łatwego osiągania celów

Silne relacje i zaufanie pomiędzy członkami zespołu

Udostępnianie commitów na rzecz powodzenia zespołu i wspólne działanie w celu osiągnięcia celucele zespołu ### Etap 5: Scena rozstrzygnięcia

Piątą sceną jest scena zakończenia. Jest to moment, w którym team osiągnął swój cel i jest gotowy do przejścia do kolejnego projektu. W niektórych przypadkach zespół może się również rozdzielić, aby przyjąć nowe role i wyzwania oraz utworzyć zupełnie nowy formularz.

Niektóre funkcje tej sceny obejmują:

Teams może zastanawiać się nad udostępnianymi doświadczeniami i świętować osiągnięcia

Liderzy Teams mogą zbierać informacje zwrotne od członków zespołu lub przeprowadzać przeglądy po zakończeniu projektu

Rozstanie może również wywołać reakcję emocjonalną, w której członkowie zespołu doświadczają poczucia straty lub smutku

To ogólny widok pięciu scen rozwoju zespołu zaproponowanych przez Tuckmana.

⭐️ Przyjazna notatka: Przejście przez pięć scen rozwoju teamu nie zawsze musi być liniowe. Teams mogą powracać do wcześniejszych scen lub cofać się, a nawet tworzyć własne wersje norm zespołowych. To powiedziawszy, posiadanie tych ram sekwencji rozwojowej pozwala liderom kierować rozwojem zespołu, gdy przechodzą od grupy nieznajomych do cross-functional Teams !

Znaczenie sceny formularza w rozwoju teamu

Być może zastanawiasz się teraz, że skoro istnieje pięć scen rozwoju teamu, dlaczego skupiamy się w dużej mierze tylko na etapie tworzenia formularza?

Cóż, etap pierwsze spotkanie z nowym zespołem ustawia ton dla tego, jak zespół będzie działał w trakcie trwania projektu.

Oto dlaczego uważamy scenę formowania za fundamentalny krok dla powodzenia zespołu:

Budowanie zaufania : Scena formowania daje członkom zespołu możliwość wzajemnego poznania się i budowania zaufania. Budowanie wzajemnych relacji wzbudza zaufanie, gdy zespół przygotowuje się do rozwiązywania problemów i wspólnej pracy

: Scena formowania daje członkom zespołu możliwość wzajemnego poznania się i budowania zaufania. Budowanie wzajemnych relacji wzbudza zaufanie, gdy zespół przygotowuje się do rozwiązywania problemów i wspólnej pracy Ustalenie jasnych ról : Faza początkowa obejmuje przypisanie jasnych ról, obowiązków i oczekiwań. Zdefiniowanie ich na samym początku procesu rozwoju teamu pozostawia niewiele miejsca na nieporozumienia i błędy w komunikacji

: Faza początkowa obejmuje przypisanie jasnych ról, obowiązków i oczekiwań. Zdefiniowanie ich na samym początku procesu rozwoju teamu pozostawia niewiele miejsca na nieporozumienia i błędy w komunikacji Pielęgnowanie pozytywnej kultury pracy : W obecnych czasach współpraca i współdziałanie to dwa kluczowe filary powodzenia. Etap formowania zespołu umożliwia to poprzez stworzenie pozytywnego i integracyjnego środowiska pracy, w którym każdy członek zespołu czuje się wartościowy

: W obecnych czasach współpraca i współdziałanie to dwa kluczowe filary powodzenia. Etap formowania zespołu umożliwia to poprzez stworzenie pozytywnego i integracyjnego środowiska pracy, w którym każdy członek zespołu czuje się wartościowy Kładzenie podwalin pod powodzenie zespołu: Ponieważ liderzy zespołów zachęcają członków zespołu do uczestnictwa i czują się częścią grupy, wśród członków grupy będzie większa spójność. Takie odczucia pomagają w radzeniu sobie z wyzwaniami i rozwiązywaniu konfliktów, które mogą pojawić się później podczas innych scen rozwoju zespołu

Wyzwania na scenie tworzenia formularza

Niewątpliwie scena formowania jest genezą zespołu struktura Teams . Nie jest ona jednak odporna na wiele wyzwań.

Oto kilka wyzwań, których liderzy Teams mogą się spodziewać podczas sceny formowania:

Nawigacja niepewności i niejednoznaczności , zwłaszcza gdy członkowie zespołu nie są pewni swoich ról, obowiązków i celów. Może to również wynikać z nieefektywności lub nieproduktywnych wzorców

, zwłaszcza gdy członkowie zespołu nie są pewni swoich ról, obowiązków i celów. Może to również Zależność w dużej mierze od dostawców zespołu, którzy zapewniają wsparcie, wskazówki i kierunek działania . Tłumi to również autonomię i kreatywność wśród zmotywowanych członków zespołu

. Tłumi to również autonomię i kreatywność wśród zmotywowanych członków zespołu Przeciwdziałanie oporowi wobec zmian, ponieważ członkowie teamu mogą nie być skłonni do eksperymentowania z nowymi sposobami pracy lub pozostawania otwartymi na nowe pomysły. Problem ten może być szczególnie powszechny, gdy członkowie zespołu są przyzwyczajeni do pracy w określony sposób

lub pozostawania otwartymi na nowe pomysły. Problem ten może być szczególnie powszechny, gdy członkowie zespołu są przyzwyczajeni do pracy w określony sposób **Budowanie zaufania i relacji w nowym zespole wymaga czasu i konsekwentnego wysiłku. Nie ma magicznej formuły na zbudowanie solidnego fundamentu zaufania, chyba że cały zespół jest gotowy włożyć w to pracę

Pokonanie strachu przed porażką, ponieważ członkowie zespołu mogą obawiać się popełniania błędów. Ogranicza to również ich apetyt na ryzyko i zdolność do próbowania nowych rzeczy

Najlepsze praktyki w radzeniu sobie z wyzwaniami na etapie tworzenia formularza

Oczywiście, mogą pojawić się wyzwania, ale nic, z czym nie poradzi sobie skuteczne przywództwo i kompetentne umiejętności zarządzania konfliktami. Oczywiście, posiadanie ClickUp do zarządzania projektami zabezpiecza zakłady na Twoją korzyść.

ClickUp to narzędzie zapewniające najwyższą wydajność, które ciągnie zespoły razem. Podczas gdy my zajmiemy się tym, w jaki sposób można wykorzystać ClickUp na etapie tworzenia formularza, można go zastosować na wszystkich pięciu scenach rozwoju zespołu.

Od dodawania nowych członków zespołu po śledzenie postępów zespołu, dzięki ClickUp możesz przejąć kontrolę nad wszystkim. To powiedziawszy, oto kilka strategii przywódczych, które złagodzą rosnące bóle związane z tworzeniem zespołu:

Przygotowanie statutu zespołu

Używaj narzędzi takich jak ClickUp Docs do dokumentowania karty zespołu i udostępniania jej członkom zespołu

Liderzy Teams muszą sprawić, by nowy zespół był na tej samej stronie. Do zrobienia tego muszą sformalizować i udokumentować sam zamiar utworzenia tego zespołu w pierwszej kolejności.

Tworzenie karty zespołu karta zespołu jest jednym ze sposobów, aby to zrobić. Zawiera misję, cele, role, obowiązki i procesy zespołu. Działa jak Gwiazda Północna dla zespołu, wpływając na jego decyzje i normy pracy

Użycie Dokumenty ClickUp aby stworzyć kartę, którą można dostosować do konkretnych potrzeb zespołu. Zawiera notatki ze spotkań i wiki zespołu i służy jako doskonałe narzędzie do zarządzania wiedzą i współpracy zespołowej.

Deklarując cel teamu już na wczesnych scenach, wyjaśniasz oczekiwania już na samym początku i tworzysz podstawę dla odpowiedzialności i wyrównanych działań.

pamiętaj: Uczyń tę kartę żywym dokumentem. Należy często do niego zaglądać, aby wprowadzać odpowiednie poprawki i nadążać za ewolucją zespołu.

Przeprowadzanie sesji lodołamaczy

Organizowanie sesji lodołamaczy to świetny sposób na zachęcanie do otwartej komunikacji, przełamywanie barier i łagodzenie napięć wśród członków zespołu.

Zacznij od aktywności, które są lekkie i zabawne, ale celowe. Może to być na przykład polowanie na padlinożerców, ciekawostki biurowe lub dzień spędzony w salonie gier. W końcu celem jest odkrycie wspólnych odsetków, aby zacząć działać i wzbudzić zaufanie.

Jeśli masz trudności z pomysłami, możesz zacząć od Szablon do tablicy Ice Breaker firmy ClickUp .

Pobierz ten szablon

Szablon do tablicy do przełamywania lodów ClickUp

Ten szablon oferuje:

Przestrzeń do współpracy dla członków zespołu

Wizualnie dynamiczne środowisko z interaktywnymi elementami wzbudzającymi odsetki

Orientacyjną listę pytań lub podpowiedzi, aby zapewnić przepływ rozmów

Niestandardowe ustawienia, aby dopasować się do wymagań grupy i zmaksymalizować udział poszczególnych członków

Wkrótce zauważysz, że zespół spotyka się przy Tablicy ClickUp i świetnie się rozwija!

Pobierz ten szablon

Dodawanie struktury do Teams

Ustalenie struktury zespołu jest kluczowe na etapie tworzenia formularza.

Możesz zacząć od zdefiniowania ról za pomocą szablony spotkań Teams i komunikowanie ich w całym teamie. Przypisuje odpowiedzialność za określone zadania, działania i czynności oraz ustawia podstawowe oczekiwania.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-102.png Szablon planu zarządzania zespołem ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211294139&department=operations&\_gl=1\*1uep6sj\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZzcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Pobierz ten szablon /%cta/

Następnie możesz to wzmocnić za pomocą narzędzi takich jak Szablon planu zarządzania zespołem ClickUp . Szablon ten pomaga:

Ustanowić wyczyszczone wytyczne dotyczące komunikacji, procesu podejmowania decyzji i zarządzania zadaniami

Zdefiniować role i obowiązki, aby zapewnić, że zespół zacznie rozumieć, w jaki sposób jego indywidualne wysiłki przyczyniają się do realizacji celów zespołu

Zapewnić stabilność i zmniejszyć niepewność, pozwalając zespołowi nabrać rozpędu i przejść do etapu szturmu

Pobierz ten szablon

Planowanie działań integracyjnych Teams-building byłoby częstym i powtarzającym się tematem w fazie tworzenia formularza. W końcu to klej, który spaja Teams.

Celowo zaplanuj działania budujące zespół, aby wspierać koleżeństwo i wzmocnić połączenie zespołu. Zaplanuj mieszankę działań, które zaspokajają różne osobowości, regiony geograficzne i dostępność - niektóre wymagające kreatywnego rozwiązywania problemów, inne, które pomagają zespołom zdalnym zacieśniać więzi, a także kilka nieformalnych interakcji społecznych zaplanowanych poza godzinami pracy

Co więcej, uczyń budowanie zespołu stałym commitem, a nie jednorazową inicjatywą. Konsekwentne dążenie do zrobienia tego pozwoli twojemu zespołowi na połączenie się, jednocześnie poprawiając wydajność zespołu i wspólne wysiłki.

Archiwum szablonów: Potrzebujesz bardziej ustrukturyzowanego sposobu na zebranie zespołu? Sprawdź Szablon spotkania zespołu ClickUp dzięki któremu z łatwością przedstawisz nowych pracowników, podkreślisz ich umiejętności i rozpoczniesz pracę jako menedżer.

Ustawienie jasnych celów i oczekiwań

Określ jasne cele i oczekiwania od samego początku, aby zapewnić wyrównanie zespołu i zaoferować im poczucie kierunku. Ustaw małe cele dla małych grup i złożone cele dla większych grup.

Użyj funkcji takich jak Cele ClickUp do definiowania konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, istotnych i określonych w czasie celów (SMART). Dzięki celom ClickUp możesz śledzić postępy swojego zespołu w czasie rzeczywistym.

śledź postępy swojego zespołu w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Goals

Dopasowanie celów ilościowo i jakościowo wpływa na sposób działania zespołu i, miejmy nadzieję, na jego sukces.

Duże i małe grupy zrozumieją, jak wygląda powodzenie i będą mogły pracować nad nim w bardziej znaczący sposób.

Jeśli to konieczne, podziel duże, owłosione cele (zwane również celami BHAG) na mniejsze, bardziej osiągalne sekcje i zanurz się w nich. Takie skoncentrowane i ukierunkowane działania zwiększają szanse zespołu na szybsze osiągnięcie celów.

ustaw, przeglądaj i śledź postępy zespołu w ClickUp za pomocą widoku celów

Planowanie regularnych odpraw i spotkań

Planowanie regularnych odpraw i spotkań jest strategią przywództwa, która pozwala utrzymać zespół na właściwym torze i reagować na zmiany. Częste dialogi pozwalają również liderom zespołów na rozwiązywanie wszelkich problemów od razu i na wczesnych scenach.

Użycie oprogramowanie do współpracy zespołowej , takie jak ClickUp, do planowania i zarządzania tymi punktami styku.

Niezależnie od tego, czy chodzi o udostępnianie kalendarzy, czy narzędzia do wideokonferencji, ClickUp zapewnia, że nikt nie przegapi żadnego momentu. Utrzymuj spotkanie skoncentrowane i efektywne dzięki jasnej agendzie. Przeznacz czas dla innych członków na zgłaszanie wątpliwości, poszukiwanie wyjaśnień lub przedstawianie zaleceń.

The Widok kalendarza ClickUp jest wybawieniem, jeśli chodzi o przeprowadzanie regularnych odpraw z zespołem. W ten sposób każdy zna rytm 1 na 1, tworząc przewidywalność po obu stronach.

użyj widoku kalendarza w ClickUp, aby zaplanować regularne spotkania i spotkania z zespołem

Oto kilka pytań, które możesz zadać podczas spotkania 1 na 1:

Jak dziś wszystko idzie? Opowiedz mi o ostatnim tygodniu.

Co dodało ci energii i stanowiło wyzwanie w twojej roli w danym okresie?

Jak wszystko układa się z ludźmi, z którymi pracujesz/w twoim zespole?

Jak postępujesz w trakcie realizacji swoich większych celów zawodowych i życiowych?

Do czego się zobowiązujesz od teraz do następnego spotkania?

Pro Tip: Pamiętaj, że spotkania 1 na 1 muszą być dostosowane do każdego pracownika, którym zarządzasz. Podejście kopiuj-wklej może nie zadziałać. Użyj mieszanki pytań, takich jak pytania ogólne, pytania dotyczące kariery, dopasowanie celów / aspiracji i pytania dotyczące powiązań w zespole, aby odprawa zakończyła się powodzeniem po obu stronach. Nie trzymaj się jednak kurczowo scenariusza i ulepszaj go w miarę potrzeb.

Tworzenie pozytywnego i wspierającego środowiska

Budowanie pozytywnego i wspierającego środowiska, zwłaszcza na etapie formowania, ma kluczowe znaczenie dla tworzenia zwycięskich teamów. Po pierwsze, nadaje ono ton współpracy w teamie, co napędza wydajność i produktywność.

Następnie, eliminuje strach przed porażką i zachęca członków zespołu do eksperymentowania i przekraczania granic. Wreszcie, sprawia, że Teams są bardziej kompatybilne i sprzyja zaufaniu.

Liderzy teamów mogą wspierać kulturę otwartej komunikacji, pozostając przystępnymi. Ważne jest, aby zbierać informacje zwrotne za pośrednictwem anonimowych ankiet i formularzy. Możesz spróbować Formularze ClickUp , które są super konfigurowalne i łatwe do zbierania opinii od Teams.

pamiętaj: Wyraź szczere odsetki od dobrego samopoczucia swojego zespołu i stwórz bezpieczną przestrzeń dla nich, aby mogli wyrazić swoje obawy. Recenzuj i świętuj kamienie milowe oraz współpracuj w celu przezwyciężenia wyzwań. Podpowiedź, jak szybko rozwiązywać nieporozumienia i promowanie wzajemnego szacunku.

Te strategie przywództwa pomagają zespołom prosperować i czynią je bardziej odpornymi w obliczu wyzwań.

Formularze ClickUp umożliwiają liderom zespołów opracowywanie ankiet i formularzy opinii w celu przechwytywania danych wejściowych zespołu

Zapewnienie niezbędnych zasobów i wsparcia

Wyposażenie zespołu w odpowiednie narzędzia i zasoby ma kluczowe znaczenie dla jego powodzenia. ClickUp to świetne narzędzie zapewniające wszystkim dostęp do niezbędnych zasobów - niezależnie od tego, czy są to informacje, szkolenia czy oprogramowanie.

Zidentyfikuj sposoby na zmaksymalizowanie wydajności zespołu i zapewnij mu odpowiednie narzędzia i zasoby we właściwym czasie.

Dodatkowo, zawsze możesz użyć Integracje ClickUp aby Twój system był modułowy. Posiada ponad 1000 integracji z różnymi narzędziami, dzięki czemu Twój zespół nie musi się ciągle przełączać.

Integracja ClickUp z innymi narzędziami w celu dodania niezbędnych zasobów dla wsparcia zespołu

Twoja aktywna rola w eliminowaniu barier, spełnianiu wymagań zespołu i rozwiązywaniu wszelkich luk pozwala teamom skupić się na osiąganiu celów bez niepotrzebnych komplikacji.

Formularz powodzenia z ClickUp

Podsumowując, scena formowania się grupy jest fazą krytyczną, ponieważ kładzie podwaliny pod przyszłość zespołu. Rozpoznając wyzwania związane z tą sceną i aktywnie im przeciwdziałając, liderzy mogą przekształcić zbiór wykwalifikowanych osób w zespół o wysokiej wydajności.

Udostępniamy szereg strategii, które liderzy zespołów i kierownicy projektów mogą zastosować, aby bez wysiłku poruszać się po złożoności sceny formowania. Pomogą one również utorować drogę do zrównoważonego rozwoju i współpracy w przyszłych teamach.

Tymczasem ClickUp może być twoim partnerem w rozwoju zespołu. Jest bogaty w funkcje i łatwy do zrobienia. Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp aby wykorzystać wszystkie narzędzia, szablony i zasoby udostępniane powyżej i zacząć budować swój zespół marzeń już dziś!