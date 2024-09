Najlepsze oprogramowanie do zarządzania zapasami IT w 2024 roku

Efektywne zarządzanie zasobami IT ma kluczowe znaczenie dla każdego menedżera IT. Jednak zadanie to może stać się przytłaczające bez odpowiednich narzędzi.

Z pomocą przychodzą proste arkusze kalkulacyjne. Jednak wraz z rozwojem środowiska IT, korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych szybko staje się skomplikowane i czasochłonne. Mogą one również stać się przestarzałe, prowadząc do nieścisłości, które mogą okazać się kosztowne dla firmy.

Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego rozwiązania IT oprogramowanie do zarządzania zapasami które upraszcza proces i pomaga lepiej zarządzać zapasami.

Oto 10 potężnych narzędzi do zarządzania zapasami, które w tym pomogą. Poznajmy je razem.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania zapasami IT?

Oprogramowanie do zarządzania zasobami IT oferuje scentralizowane rozwiązanie do śledzenia, zarządzania i monitorowania wszystkich zasobów sprzętowych i oprogramowania w całym ich cyklu życia.

Zapewnia widoczność informacji o zasobach w czasie rzeczywistym, pomagając podejmować świadome decyzje, optymalizować wykorzystanie zasobów i zapewniać zgodność z przepisami bezpieczeństwa.

Czego szukać w oprogramowaniu do zarządzania zasobami IT

Oto kilka funkcji, na które należy zwrócić uwagę, rozważając oprogramowanie do zarządzania zapasami IT.

Śledzenie zapasów w czasie rzeczywistym: Upewnij się, że oprogramowanie dostarcza aktualnych informacji na temat poziomu zapasów i statusu zasobów, aktualizując się w miarę ich przemieszczania się w organizacji i poza nią

Upewnij się, że oprogramowanie dostarcza aktualnych informacji na temat poziomu zapasów i statusu zasobów, aktualizując się w miarę ich przemieszczania się w organizacji i poza nią Automatyzacja alertów i powiadomień: Oprogramowanie powinno wysyłać przypomnienia i alerty w sytuacjach takich jak niski stan zapasów, zbliżająca się konserwacja lub złożenie zamówienia

Oprogramowanie powinno wysyłać przypomnienia i alerty w sytuacjach takich jak niski stan zapasów, zbliżająca się konserwacja lub złożenie zamówienia Zarządzanie zasobami: Poszukaj systemu, który rejestruje szczegółowe informacje o każdym zasobie, w tym datę zakupu, gwarancję i lokalizację

Poszukaj systemu, który rejestruje szczegółowe informacje o każdym zasobie, w tym datę zakupu, gwarancję i lokalizację Skanowanie kodów kreskowych/RFID : Oprogramowanie musi ułatwiać śledzenie zasobów i zarządzanie zapasami za pomocą kodów kreskowych lub technologii RFID

: Oprogramowanie musi ułatwiać śledzenie zasobów i zarządzanie zapasami za pomocą kodów kreskowych lub technologii RFID Wycena zapasów : Oprogramowanie powinno umożliwiać obliczanie wartości zapasów przy użyciu metod takich jak FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło), LIFO (ostatnie weszło, pierwsze wyszło) lub średniej ważonej

: Oprogramowanie powinno umożliwiać obliczanie wartości zapasów przy użyciu metod takich jak FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło), LIFO (ostatnie weszło, pierwsze wyszło) lub średniej ważonej Dostosowywane raportowanie: Wybierz system, który generuje raportowanie na temat poziomów zapasów, trendów wykorzystania i innych kluczowych wskaźników z konfigurowalnymi widokami i filtrami

10 najlepszych programów do zarządzania zapasami IT w 2024 roku

1. ClickUp (najlepszy do konfigurowalnego zarządzania zapasami IT)

Przechowuj wszystkie dane inwentaryzacyjne w jednej lokalizacji dzięki oprogramowaniu ClickUp Inventory

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami z zaawansowanymi funkcjami ułatwiającymi zarządzanie zapasami IT. Umożliwia śledzenie zapasów, zarządzanie datami kolejnych zamówień i nie tylko, a wszystko to z poziomu jednej platformy.

Możesz również zautomatyzować procesy i ustawić zadania oraz przypomnienia o składaniu zamówień, gdy zapasy osiągną określoną ilość.

A dzięki temu, że Twój zespół i procesy pracy znajdują się w jednym narzędziu do zarządzania zasobami oprogramowania, możesz mieć pewność, że są one usprawnione i osiągają znacznie większą wartość niż przy użyciu tradycyjnych arkuszy kalkulacyjnych.

Szablon do zarządzania zapasami ClickUp

Szablon do zarządzania zapasami ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu elementów w magazynie.

ClickUp jest również dostarczany z wysoce konfigurowalnymi, gotowymi szablonami szablony aby pomóc w śledzeniu zapasów bez konieczności ustawiania systemu. Jednym z nich jest Szablon do zarządzania zapasami ClickUp .

Szablon ten pozwala na:

Monitorować poziomy zapasów, dostępność zapasów, ruchy i wahania kosztów, zapewniając widoczność stanów magazynowych

Przechowywanie informacji o produktach, takich jak ceny i zdjęcia, w przyjaznej dla użytkownika bazie danych

Oceniać trendy w zapasach, aby podejmować świadome decyzje dotyczące wymagań w zakresie uzupełniania zapasów

Czytaj więcej: Zasoby do zarządzania projektami: Rodzaje, znaczenie i proces planowania ClickUp wspiera również wiele widoków, aby wyświetlić wszystkie dane dotyczące pracy w sposób, który najbardziej Ci odpowiada.

Użyj widoku tabeli ClickUp, aby cieszyć się doświadczeniem podobnym do arkusza kalkulacyjnego do zarządzania inwentarzem IT, tworzenia zależności zadań i automatyzacji podstawowej pracy ręcznej

The Widok tabeli ClickUp umożliwia wizualizację danych w wierszach i kolumnach w sposób przypominający tradycyjny arkusz kalkulacyjny. Można go używać do zarządzania postępem zadań, załącznikami do plików, ocenami gwiazdkowymi i ponad 15 innymi typami pól.

Możesz także tworzyć relacje między zadaniami i łączyć je ze sobą w celu wyzwalania automatycznych zleceń, przypomnień i nie tylko.

Dostępnych jest również wiele filtrów i opcji grupowania, a także możliwość sortowania informacji w dowolny sposób.

Najlepsze funkcje ClickUp:

Ustawienie daty rozpoczęcia i terminu zakończenia: Zapewnia terminowe zakończenie wszystkich zadań poprzez przypisanie daty rozpoczęcia i terminu zakończenia do każdego zadania inwentaryzacji.

Zapewnia terminowe zakończenie wszystkich zadań poprzez przypisanie daty rozpoczęcia i terminu zakończenia do każdego zadania inwentaryzacji. Obliczanie kolumn: Oblicza sumę, średnią lub zakres dowolnego pola liczbowego bezpośrednio w widoku listy, aby śledzić wskaźniki, takie jak całkowity koszt i całkowita liczba zamówionych jednostek

Oblicza sumę, średnią lub zakres dowolnego pola liczbowego bezpośrednio w widoku listy, aby śledzić wskaźniki, takie jak całkowity koszt i całkowita liczba zamówionych jednostek Potężne raportowanie: Tworzy raporty, które pomagają za każdym razem być na bieżąco z zapasami

Limity ClickUp:

Szeroki zakres funkcji może wydawać się nieco przytłaczający dla nowych użytkowników. Zapewniamy jednak, że sekcje pomocy ClickUp oraz ClickUp University są po to, aby pomóc Ci jak najlepiej wykorzystać każdą funkcję.

Ceny ClickUp:

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

Wszechstronność ClickUp sprawiła, że zastąpiliśmy prawie wszystkie narzędzia, których używaliśmy wcześniej - firmową wiki, tablice SCRUM, tablice GTD dla kierownictwa, dokumentację zgodności, oś czasu marketingu, a nawet firmowy system śledzenia zapasów - ponieważ po prostu łatwiej było podejść do tego wszystkiego w ClickUp.

Recenzja G2

Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

2. Invgate Insight (najlepsze do scentralizowanego śledzenia zasobów IT we wszystkich środowiskach)

Via: Invgate Insight Invgate Insight to kompleksowy program do zarządzania inwentaryzacją IT, który tworzy scentralizowaną inwentaryzację wszystkich wirtualnych, fizycznych i chmurowych zasobów IT połączonych z tą samą siecią.

Choć jest on skierowany głównie do organizacji średniej wielkości i na poziomie Enterprise, Invgate nadaje się również dla mniejszych organizacji.

Invgate Insight obsługuje zarządzanie licencjami i umowami oraz płynnie współpracuje z pakietem Service Desk. W przypadku zarządzania oprogramowaniem, Insight śledzi i optymalizuje licencje na oprogramowanie, usprawnia procesy audytu i zapewnia zgodność licencji.

Opatentowany agent Insight zapewnia użytkownikom kontrolę w czasie rzeczywistym nad urządzeniami w dowolnym systemie operacyjnym.

Invgate Insight najlepsze funkcje:

Umożliwia ręczny import i zbiorcze ładowanie CSV/XLS w celu śledzenia i zarządzania nawet niepodlegającymi śledzeniu zasobami i urządzeniami peryferyjnymi

Tworzy szczegółowe raporty w celu zmniejszenia marnotrawstwa i wykrywania nieautoryzowanych instalacji

Umożliwia dogłębną mapę zasobów IT w celu zbudowania CMDB i normalnego katalogu oprogramowania

Invgate Insight limits:

Brak możliwości zdalnego wdrożenia i pulpitu zdalnego

Integracja z narzędziami innych firm jest utrudniona

Ceny Invgate

Niestandardowy cennik

Invgate Insight opinie i oceny:

G2: Za mało opinii

Za mało opinii Capterra: Za mało opinii

3. SysAid Asset Management (najlepszy do integracji zarządzania zasobami IT z operacjami service desk)

Via: SysAid Następna na naszej liście jest SysAid, platforma do zarządzania zasobami IT oparta na AI, która koncentruje się na zarządzaniu zasobami IT bezpośrednio z punktu obsługi klienta.

Jest ona skierowana do agentów service desk i zapewnia im natychmiastowy dostęp do zasobów IT użytkowników końcowych, szczegółów lokalizacji i pozycji organizacyjnych. Wynikiem jest szybsze i dokładniejsze kierowanie problemów i ich rozwiązywanie.

SysAid posiada również proaktywny system monitorowania, który pozwala agentom otrzymywać w czasie rzeczywistym niestandardowe alerty dotyczące zmian w procesorze, sprzęcie sieciowym, wykorzystaniu pamięci i nie tylko. Śledzi również instalacje licencji i automatyzuje przypomnienia o odnowieniu licencji i wsparcia. Pomaga to w zarządzaniu zgodnością przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnego wykorzystania.

Czytaj więcej: 10 najlepszych programów logistycznych w 2024 roku

Najlepsze funkcje SysAid:

Automatycznie importuje dane o zasobach, oprogramowaniu i elementach katalogu z innych modułów SysAid za pomocą CMDB SysAid

Integracja z narzędziami i usługami innych firm, takimi jak Google Obszar roboczy, Zapier, Microsoft Office i Slack

Limity SysAid:

Utrudnia śledzenie niezatwierdzonych zmian

Wymaga komunikacji z zespołami wsparcia pierwszego poziomu w celu rozwiązania złożonych problemów

Ceny SysAid:

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje SysAid

G2: 4.5/5 (ponad 600 recenzji)

4.5/5 (ponad 600 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 400 opinii)

4. Lansweeper (najlepszy do automatycznej inwentaryzacji sieci i wykrywania zasobów)

Via: Lansweeper Lansweeper to kompleksowa platforma oprogramowania do zarządzania zasobami IT, która koncentruje się na budowaniu dokładnego potoku inwentaryzacji sieci z zakończoną widocznością.

Automatycznie gromadzi dane o zasobach w celu utworzenia zakończonej inwentaryzacji i oferuje przegląd wszystkich użytkowników i administratorów lokalnych lub AD. Na podstawie tych danych wykonuje działania użytkowników i wykrywa nieautoryzowanych administratorów lokalnych.

Lansweeper analizuje również relacje między zasobami a użytkownikami. Analiza ta pomaga w tworzeniu niestandardowych, szczegółowych raportów.

Można również wyświetlić uprawnienia użytkowników, informacje AD i wszystkie inne informacje zeskanowane z zasobów, takie jak dane dziennika wydarzeń z urządzeń z systemem Windows.

Najlepsze funkcje Lansweeper:

Wykonuje działania użytkownika w oparciu o dane, takie jak odbieranie uprawnień, zdalne usuwanie oprogramowania lub przeprowadzanie diagnostyki

Wykrywa nieautoryzowanych administratorów lokalnych w konsoli raportowania Lansweeper

Tworzy mapy wszystkich zasobów działających w publicznych platformach chmury, takich jak AWS i Azure

Automatycznie skanuje oprogramowanie na urządzeniach z systemami Windows, Linux i Mac

Lansweeper limitations:

Zarządzanie i skanowanie dużych sieci urządzeń jest powolne i wymaga dużej ilości zasobów

Nowi użytkownicy potrzebowaliby pomocy w poruszaniu się po interfejsie ze względu na jego złożoność

Ceny Lansweeper:

Free Plan dla mniej niż 100 zasobów

dla mniej niż 100 zasobów Starter Plan: $199/miesiąc (rozliczany rocznie)

$199/miesiąc (rozliczany rocznie) Pro Plan: $359/miesiąc (rozliczany rocznie)

Oceny i recenzje Lansweeper:

G2: 4.4/5 (ponad 50 recenzji)

4.4/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

5. Jira Service Management (najlepsze do ujednoliconej współpracy w zakresie usług IT i DevOps)

Via: Zarządzanie usługami Jira Jira Service Management to znacznie więcej niż zwykłe narzędzie do zarządzania usługami IT; łączy zespoły Dev, IT i biznesowe na ujednoliconej platformie opartej na AI.

W przypadku wsparcia IT platforma ta zarządza wszystkimi żądaniami w jednym miejscu i automatyzuje interakcje z pomocą techniczną za pomocą AI.

Jira Service Management działa również jako pomost między programistami a zespołami operacyjnymi. Pomaga wszystkim pozostać na tej samej stronie w zakresie zmian, problemów i zgłoszeń. W jednym miejscu można śledzić wszystko, od zmian w kodzie po wersje oprogramowania.

Czytaj więcej: 10 najlepszych narzędzi do zarządzania operacjami w 2024 roku

Najlepsze funkcje Jira Service Management

Centralizuje, filtruje i wzbogaca alerty we wszystkich narzędziach do monitorowania, rejestrowania i CI/CD

Pomaga klientom i agentom, używając dostosowanych typów zgłoszeń lub zezwalając na te niestandardowe

Automatycznie łączy powiązane alerty i dodaje załączniki, notatki i linki, aby zmaksymalizować dostępne informacje o incydentach

limity Jira Service Management

Efektywne korzystanie z programu wymaga przejścia przez stromą krzywą uczenia się

Niestandardowa obsługa klienta

Ceny Jira Service Management

Free dla maksymalnie 3 agentów

Plan standardowy : 17,65 USD/miesiąc na agenta

: 17,65 USD/miesiąc na agenta Premium Plan: $44.27/miesiąc na agenta

Oceny i recenzje Jira Service Management

G2: 4,2/5 (ponad 700 recenzji)

4,2/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 650 opinii)

6. Pulseway (najlepszy do zdalnego zarządzania IT w czasie rzeczywistym z automatyzacją)

Via: Pulseway Pulseway to oprogramowanie do zarządzania IT w czasie rzeczywistym, które monitoruje, zarządza i rozwiązuje problemy ze stacjami roboczymi, serwerami i urządzeniami sieciowymi w całym środowisku IT, niezależnie od tego, gdzie jesteś.

Opiera się na mechanizmie wykrywania i wdrażania sieci, aby zapewnić 360-stopniowy widok wszystkich punktów końcowych IT.

Najważniejszą funkcją jest silnik automatyzacji, który łączy technologię cyklu pracy z intuicyjnym interfejsem użytkownika w celu ustawienia inteligentnych wyzwalaczy, które automatycznie naprawiają problemy IT w Twoim imieniu.

Ponadto otrzymujesz rozszerzoną kolekcję wbudowanych skryptów, szablonów i automatyzacji specyficznych dla funkcji w celu zmaksymalizowania wydajności.

Najlepsze funkcje Pulseway:

Automatyzacja wykrywania i stosowania poprawek systemu operacyjnego i aplikacji innych firm przy użyciu szczegółowych zasad dotyczących poprawek

Umożliwia automatyzację generowania zaawansowanych raportów, zaplanowanych do regularnego wysyłania do określonych osób

Integruje zgłoszenia i alerty z narzędziami takimi jak ConnectWise Manage, Autotask, Zendesk, PagerDuty i Slack

Oferuje konfigurowalne alerty umożliwiające szybką identyfikację problemów, komunikację z użytkownikami i rozwiązywanie problemów za pomocą wbudowanych komend i skryptów

Limity Pulseway:

Brak zdalnego dostępu do urządzeń z systemem macOS

Staje się dość kosztowny dla większych środowisk IT

Ceny Pulseway:

Zaczyna się od 44 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Pulseway:

G2: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

4.5/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 150 recenzji)

7. ServiceNow Inventory (najlepsze do śledzenia i zarządzania zapasami techników w terenie)

Via: ServiceNow ServiceNow to rozwiązanie do zarządzania zasobami IT skierowane do Enterprise, które koncentruje się na łatwym pozyskiwaniu i śledzeniu stanu magazynowego bagażników techników pracujących na polu, bez tony papierkowej roboty, w tym zamiany i transferów.

Upraszcza proces wyszukiwania i zamawiania wielu części oraz zarządzania urządzeniami mobilnymi. Platforma wspiera również transfery peer-to-peer z dynamicznymi powiadomieniami.

Najlepsze funkcje ServiceNow Inventory:

Śledzenie i pozyskiwanie zapasów części przez techników w terenie, w tym zamiany i transfery, bez skomplikowanych procesów ręcznych

Umożliwia technikom pracującym w terenie skanowanie kodów kreskowych w celu mobilnego zarządzania zapasami

Automatyzacja przydziałów dzięki dynamicznemu planowaniu i zwiększenie wydajności pracy w terenie

Ograniczenia inwentaryzacji ServiceNow:

Wyższe koszty subskrypcji i licencji

Brak możliwości konfiguracji niestandardowych API

Ceny ServiceNow:

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje inwentaryzacji ServiceNow:

G2: 4.3/5 (ponad 800 recenzji)

4.3/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 200 opinii)

8. SolarWinds IT Service Management (najlepsze rozwiązanie do pełnego zarządzania cyklem życia zasobów IT i zapewniania zgodności z przepisami)

Via: Solarwinds Solarwinds to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania IT dla Business, które śledzi, wdraża, zarządza, odzyskuje i utylizuje zasoby IT.

Oferuje moduł zarządzania zapasami, który pozwala zarządzać sprzętem sieciowym i oprogramowaniem oraz być na bieżąco z ich stanem przez cały cykl życia.

SolarWinds Server Performance and Configuration Bundle działa jak potężny pulpit nawigacyjny dla operacji IT. Łączy w sobie dwa potężne narzędzia, SAM i SCM, zapewniając widok serwerów z lotu ptaka.

Wszystkie istotne szczegóły są dostępne na wyciągnięcie ręki, od aktualizacji systemu i gwarancji po szybkość procesora i wykorzystanie pamięci.

Najlepsze funkcje SolarWinds ITSM

Automatyzacja wykrywania wszystkich zasobów IT połączonych z siecią, w tym serwerów, stacji roboczych, routerów itp

Monitoruje zainstalowane oprogramowanie, zgodność licencji i statystyki użytkowania w celu zapewnienia zgodności i optymalizacji wydatków na oprogramowanie

Dostawca powiadomień o zmianach w konfiguracji zasobów, nieautoryzowanych instalacjach oprogramowania lub problemach krytycznych

Dostawca wspomaganej reakcji, która automatycznie identyfikuje rozwiązania, monitoruje sentyment zgłoszeń i centralizuje procedury

Limity Solarwinds ITSM:

Zawiera tylko ograniczony wybór układów do widoku incydentów lub zmian

Stosunkowo droższy niż konkurenci

Ceny SolarWinds ITSM:

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje SolarWinds ITSM

G2: 4.3/5 (ponad 700 recenzji)

4.3/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

9. Atera (najlepsza do zarządzania IT opartego na AI z automatyzacją wsparcia)

Via: Atera Wśród innych opcji oprogramowania do zarządzania zapasami, Atera jest kompleksowym rozwiązaniem dla działów IT. Zwiększa wydajność, zapewnia doskonałą obsługę użytkowników końcowych i usprawnia procesy zespołowe.

Korzystasz również z połączenia zdalnego monitorowania i zarządzania, helpdesku i platform do raportowania z zarządzaniem zapasami IT.

Ich najważniejszą funkcją jest własna sztuczna inteligencja Atera, Action AI, która eliminuje wsparcie pierwszego poziomu dzięki Autopilotowi i umożliwia natychmiastową reakcję na każdy problem. Atera pomaga młodszym technikom dzięki automatycznym podsumowaniom zgłoszeń, generowaniu skryptów oraz sugerowanym rozwiązaniom i odpowiedziom.

Otrzymujesz również sprytne narzędzie Network Discovery, które automatycznie monitoruje sieci Workgroup i Domain Controller (DC), identyfikuje każdy zasób i komponent środowiska IT oraz ujawnia możliwości sprzedaży.

Najlepsze funkcje Atera:

Automatyzacja zarządzania poprawkami i możliwość stworzenia niestandardowych harmonogramów dla każdego punktu końcowego

Mapa zakończonej powierzchni ataku sieci przy użyciu Network Discovery do testowania systemów wykrywania włamań z dokładnym skanowaniem portów

Generuje dynamiczne wykresy i raporty dotyczące typów urządzeń, statusu stacji roboczych/serwerów, platformy systemu operacyjnego, stanu monitorowania itp

Umożliwia jednoczesne skanowanie wielu podsieci w celu uzyskania szybszych wyników

Atera limits:

Słaba dokumentacja, która nie odzwierciedla i nie wyjaśnia dokładnie produktu

Głównie skoncentrowany na komputerach PC, tylko podstawowe zadania mogą być zarządzane z urządzeń mobilnych

Ceny Atera

Professional Plan: $149/miesiąc za użytkownika

$149/miesiąc za użytkownika Expert Plan : $189/miesiąc na użytkownika

: $189/miesiąc na użytkownika Master Plan: $219/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje Atera

G2: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

4.6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 300 opinii)

10. ManageEngine AssetExplorer (najlepszy do kompleksowego zarządzania zasobami i licencjami na oprogramowanie)

Via: ManageEngine AssetExplorer ManageEngine AssetExplorer to internetowa platforma zarządzania aktywami, która zarządza wszystkimi aktywami w sieci, od fazy planu do fazy utylizacji.

Dzięki temu oprogramowaniu można zarządzać zasobami oprogramowania i sprzętu, zapewniać zgodność licencji oprogramowania oraz śledzić zamówienia zakupu i umowy.

Oprócz ITAM, AssetExplorer pomaga również w zarządzaniu PO i identyfikuje obszary, w których można zmniejszyć wydatki, egzekwować zasady i eliminować zbędne wydatki.

Skanuje sieć i automatycznie wykrywa całe oprogramowanie i zasoby dostępne na każdej stacji roboczej. Można również zarządzać wszystkimi typami licencji, w tym OEM, współbieżnymi, Enterprise, Free, nazwanymi użytkownikami, zablokowanymi węzłami, próbnymi i istniejącymi CAL, wolumenami i indywidualnymi.

ManageEngine AssetExplorer najlepsze funkcje:

Skanuje i audytuje wszystkie stacje robocze w całym Enterprise połączone przez LAN, WAN i VPN

Umożliwia śledzenie i zarządzanie wszystkimi CI, takimi jak zasoby, instalacje oprogramowania, usługi IT i Business, ludzie, dokumenty itp. w jednym repozytorium

Wysyła alerty w przypadku wykrycia nieautoryzowanej instalacji oprogramowania i powiadamia wszystkich użytkowników korzystających z niedozwolonego oprogramowania

Umożliwia tworzenie kryteriów dodawania zasobów do grupy z dynamicznym grupowaniem

ManageEngine AssetExplorer limits:

Użytkownicy raportują, że obsługa klienta wymaga poprawy

Dodatki są nieco drogie

Ceny ManageEngine AssetExplorer

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje ManageEngine AssetExplorer

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

Płynne zarządzanie zapasami dzięki ClickUp

Solidna platforma oprogramowania do inwentaryzacji IT pomaga bezpiecznie wdrażać nowe urządzenia, identyfikować przestarzałe i podatne na ataki urządzenia, a także zapewnia "jedno źródło prawdy" dla zasobów, aby lepiej egzekwować zgodność z zasadami bezpieczeństwa.

ClickUp spełnia wszystkie te wymagania.

Dedykowane szablony do zarządzania inwentaryzacją, wiele widoków, możliwość przypisywania zadań i zdolność do łączenia wszystkich członków zespołu sprawiają, że jest to idealna platforma do zarządzania inwentaryzacją.

Dodatkowo, ClickUp oferuje również rozbudowane funkcje raportowania i szybki, super responsywny interfejs użytkownika. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i zarządzaj swoimi zasobami IT z łatwością i pewnością.