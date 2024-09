Zatrudnianie niezależnych wykonawców: Inteligentne strategie rozwoju biznesu

zastrzeżenie: Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie ogólnych porad i najlepszych praktyk dotyczących zatrudniania niezależnych wykonawców. Nie ma on zastępować profesjonalnego doradztwa prawnego lub finansowego

Prowadzenie biznesu często oznacza konieczność noszenia wielu kapeluszy i żonglowania licznymi obowiązkami.

Wraz ze wzrostem obciążenia pracą, dotrzymywanie terminów bez przytłaczania zespołu może stać się wyzwaniem. Wiesz, że potrzebujesz dodatkowej pomocy, ale zatrudnienie pełnoetatowego pracownika wydaje się zbyt dużym commitem.

Brzmi znajomo? Wielu właścicieli małych firm i liderów startupów staje przed tym samym dylematem - potrzebując specjalistycznych umiejętności bez ponoszenia kosztów stałego zatrudnienia.

W tym miejscu z pomocą przychodzą niezależni wykonawcy. Zapewniają oni idealną równowagę między elastycznością i specjalistyczną wiedzą bez długoterminowych zobowiązań pełnoetatowego pracownika.

Zatrudnianie niezależnych wykonawców nie jest jednak tak proste, jak zamieszczenie ogłoszenia o pracę. Wiąże się to z dokładną weryfikacją kandydatów, ich prawidłową klasyfikacją i zapewnieniem zgodności z prawem.

Na tym blogu przeprowadzimy Cię przez każdy krok procesu zatrudniania niezależnego wykonawcy, abyś mógł skupić się na tym, co robisz najlepiej - do zrobienia swojego biznesu.

Dlaczego warto zatrudnić niezależnego wykonawcę?

Zacznijmy od podstaw - dlaczego warto zatrudniać niezależnych wykonawców?

Nie chodzi tylko o powiększenie zespołu; chodzi o dostarczenie odpowiedniej wiedzy dokładnie wtedy, gdy jest ona potrzebna. Niezależni kontrahenci zapewniają strategiczną przewagę, oferując specjalistyczne umiejętności, które mogą napędzać rozwój firmy.

Potwierdzają to liczby:

W 2023 roku prawie 37% amerykańskiej siły roboczej składało się z pracowników niezależnych. Trend ten pokazuje, że firmy coraz częściej polegają na tych ekspertach, aby zachować elastyczność i sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku.

Oto, w jaki sposób zatrudnianie niezależnych wykonawców daje Twojej firmie prawdziwą przewagę:

Niezrównana elastyczność: Możesz łatwo poradzić sobie z okresami wysokiego popytu, takimi jak świąteczna gorączka, rozszerzając swój zespół o niezależnych pracowników lub freelancerów. Gdy sytuacja zwolni lub projekt dobiegnie końca, możesz szybko zmniejszyć jego skalę

Możesz łatwo poradzić sobie z okresami wysokiego popytu, takimi jak świąteczna gorączka, rozszerzając swój zespół o niezależnych pracowników lub freelancerów. Gdy sytuacja zwolni lub projekt dobiegnie końca, możesz szybko zmniejszyć jego skalę Efektywność kosztowa: Płacisz tylko za dostarczone usługi i wykonaną pracę. Na przykład, jeśli potrzebujesz przeprojektować stronę internetową, zatrudnij wykonawcę, a nie pełnoetatowego projektanta. Takie podejście pozwala utrzymać budżet na niskim poziomie i uniknąć podatków od wynagrodzeń przy jednoczesnym dostępie do najlepszych talentów

Płacisz tylko za dostarczone usługi i wykonaną pracę. Na przykład, jeśli potrzebujesz przeprojektować stronę internetową, zatrudnij wykonawcę, a nie pełnoetatowego projektanta. Takie podejście pozwala utrzymać budżet na niskim poziomie i uniknąć podatków od wynagrodzeń przy jednoczesnym dostępie do najlepszych talentów Ekspertyza na żądanie: Zapewnij sobie specjalistyczne umiejętności dokładnie wtedy, gdy ich potrzebujesz. Czyzarządzanie outsourcingiem rozwoju oprogramowania czy prowadząc wprowadzenie produktu na rynek, niezależni kontrahenci wnoszą specjalistyczną wiedzę wymaganą do osiągnięcia konkretnych celów

Zapewnij sobie specjalistyczne umiejętności dokładnie wtedy, gdy ich potrzebujesz. Czyzarządzanie outsourcingiem rozwoju oprogramowania czy prowadząc wprowadzenie produktu na rynek, niezależni kontrahenci wnoszą specjalistyczną wiedzę wymaganą do osiągnięcia konkretnych celów Szybka reakcja: Wdrażanie talentów do projektów wrażliwych czasowo lub nagłych zmian w zespole w ciągu kilku dni, a nie miesięcy. Ten system pomaga dotrzymać napiętych terminów i wypełnić kluczowe luki, zapewniając, że projekty pozostaną na właściwym torze

Wdrażanie talentów do projektów wrażliwych czasowo lub nagłych zmian w zespole w ciągu kilku dni, a nie miesięcy. Ten system pomaga dotrzymać napiętych terminów i wypełnić kluczowe luki, zapewniając, że projekty pozostaną na właściwym torze Świeże perspektywy: Wzbogać swoje projekty o nowe pomysły i różnorodne podejścia. Kontraktorzy wnoszą różnorodne doświadczenia, które mogą zaowocować innowacyjnymi rozwiązaniami, których zespół wewnętrzny mógłby nie wziąć pod uwagę

Wzbogać swoje projekty o nowe pomysły i różnorodne podejścia. Kontraktorzy wnoszą różnorodne doświadczenia, które mogą zaowocować innowacyjnymi rozwiązaniami, których zespół wewnętrzny mógłby nie wziąć pod uwagę Zmniejszone ryzyko: Zmniejszenie ryzyka poprzez sprawdzenie dopasowania wykonawcy przed zatrudnieniem. Oceń dopasowanie kulturowe i wydajność wykonawcy przed podjęciem decyzji, czy nadaje się on do długoterminowej roli

Czytaj więcej: Zarządzanie projektami w agencji Ace: Narzędzia, strategie i szablony

Wspólne umiejętności i kwalifikacje, których należy szukać u niezależnych wykonawców

Decyzja o zatrudnieniu niezależnego wykonawcy to pierwszy krok. Prawdziwe wyzwanie? Znalezienie kandydatów, którzy pasują do tej roli i mogą zapewnić wyjątkowe wyniki.

Przeanalizujmy, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze "właściwego" niezależnego wykonawcy dla swojego biznesu:

Odpowiednie doświadczenie: Dopasowanie umiejętności niezależnego wykonawcy do potrzeb projektu. Sprawdź ich portfolio, certyfikaty i dotychczasowe osiągnięcia, aby upewnić się, że są w stanie dostarczyć wyniki, których oczekujesz

Dopasowanie umiejętności niezależnego wykonawcy do potrzeb projektu. Sprawdź ich portfolio, certyfikaty i dotychczasowe osiągnięcia, aby upewnić się, że są w stanie dostarczyć wyniki, których oczekujesz Wiedza branżowa: Skorzystaj z usług wykonawców, którzy rozumieją Twoją branżę. Ich znajomość danego pola przyniesie cenne spostrzeżenia i rozwiązania dostosowane do unikalnych wyzwań

Skorzystaj z usług wykonawców, którzy rozumieją Twoją branżę. Ich znajomość danego pola przyniesie cenne spostrzeżenia i rozwiązania dostosowane do unikalnych wyzwań Nastawienie na rozwiązywanie problemów: Szukaj wykonawców, którzy wyróżniają się myśleniem na własnych nogach i kreatywnym radzeniem sobie z wyzwaniami. Powinni oni pokonywać przeszkody i utrzymywać projekty na właściwym torze

Szukaj wykonawców, którzy wyróżniają się myśleniem na własnych nogach i kreatywnym radzeniem sobie z wyzwaniami. Powinni oni pokonywać przeszkody i utrzymywać projekty na właściwym torze Znakomite umiejętności komunikacyjne: Skuteczna komunikacja jest kluczowa dla powodzenia współpracy, zwłaszcza ze zdalnymi podwykonawcami. Upewnij się, że potrafią jasno wyrażać swoje pomysły, dostarczać regularne aktualizacje i współpracować z twoim zespołem, nawet na odległość

Skuteczna komunikacja jest kluczowa dla powodzenia współpracy, zwłaszcza ze zdalnymi podwykonawcami. Upewnij się, że potrafią jasno wyrażać swoje pomysły, dostarczać regularne aktualizacje i współpracować z twoim zespołem, nawet na odległość Dopasowanie kulturowe i zdolność adaptacji: Wybierz wykonawców, którzy są zgodni z wartościami twojej firmy i potrafią dostosować się do zmieniających się wymagań projektu, zapewniając płynną integrację z kulturą biznesową

Na przykład, jeśli outsourcing zarządzania projektami aby opracować niestandardowy system CRM, będziesz potrzebować wykonawcy z doświadczeniem w zarządzaniu projektami o podobnej skali. Powinien on doskonale radzić sobie z kierowaniem teamami, zarządzaniem ryzykiem, stosowaniem zwinnych metod i dotrzymywaniem terminów - umiejętności kluczowe dla utrzymania projektu na właściwym torze.

Z drugiej strony, jeśli zatrudniasz wykonawcę do analizy marketingowej, skup się na jego umiejętnościach rozwiązywania problemów. Poszukaj kogoś, kto może podać konkretne przykłady odwrócenia kampanii, która może napotkać nagły spadek wydajności.

Wskazówka dla profesjonalistów: Przed zawarciem umowy z nowym wykonawcą, upewnij się, że omówiłeś kluczowe szczegóły:

Sprawdź ich strefę czasową, aby upewnić się, że są dostępni wtedy, gdy ich potrzebujesz

Potwierdzić wszelkie wymagania dotyczące wizy lub pozwolenia na pracę

Uzgodnienie metod płatności i waluty z góry, aby uniknąć późniejszych problemów finansowych

Zatrudnianie niezależnego wykonawcy: 7 kroków do naśladowania

Gotowy do zatrudnienia niezależnego wykonawcy? Choć proces ten może wydawać się trudny, zwłaszcza dla małych teamów bez dedykowanego działu HR, jasny plan pomoże go usprawnić.

Oto siedem kroków, które pomogą ci zatrudnić właściwą osobę i ustawić ją na powodzenie:

Krok 1: Stwórz celowy opis stanowiska pracy

Dobrze przygotowany opis stanowiska jest niezbędny do przyciągnięcia talentów i zapewnienia płynnego powiązania między pracodawcą a pracownikiem.

Oto jak zatrudnić najlepszych kandydatów:

Zdefiniuj zakres projektu : Nakreśl cele, rezultaty i kamienie milowe. Na przykład: "Potrzebujemy niezależnego projektanta do stworzenia nowego logo i materiałów brandingowych, z terminem do czterech tygodni od daty rozpoczęcia"

: Nakreśl cele, rezultaty i kamienie milowe. Na przykład: "Potrzebujemy niezależnego projektanta do stworzenia nowego logo i materiałów brandingowych, z terminem do czterech tygodni od daty rozpoczęcia" Określ wymagane umiejętności: Lista niezbędnych umiejętności i kwalifikacji. Na przykład: "Wymagana biegła znajomość programu Adobe Illustrator i rozbudowane portfolio"

Lista niezbędnych umiejętności i kwalifikacji. Na przykład: "Wymagana biegła znajomość programu Adobe Illustrator i rozbudowane portfolio" Ustawienie terminów: Uwzględnij konkretne terminy dla różnych faz projektu. Na przykład: "Pierwsza wersja robocza będzie gotowa za dwa tygodnie, a ostateczne poprawki i dostawa do końca miesiąca"

Uwzględnij konkretne terminy dla różnych faz projektu. Na przykład: "Pierwsza wersja robocza będzie gotowa za dwa tygodnie, a ostateczne poprawki i dostawa do końca miesiąca" Określenie warunków płatności: Wyjaśnij ocenę i metody płatności. Na przykład: "Płatność w wysokości 500 USD, połowa z góry za pośrednictwem PayPal, a reszta po dostarczeniu"

Wyjaśnij ocenę i metody płatności. Na przykład: "Płatność w wysokości 500 USD, połowa z góry za pośrednictwem PayPal, a reszta po dostarczeniu" Podkreślenie kontekstu projektu: Zapewnienie dostawcy informacji na temat projektu. Na przykład: "Projekt ma na celu odświeżenie tożsamości naszej marki w związku z wprowadzeniem nowego produktu skierowanego do odbiorców z pokolenia Z"

Bądźmy jednak szczerzy - tworzenie opisów stanowisk od podstaw dla każdej pozycji jest żmudnym, czasochłonnym zadaniem, które odwraca uwagę od bardziej strategicznych priorytetów.

Potrzebujesz rozwiązania, które uprości ten proces i usprawni strategię zatrudniania. Narzędzia rekrutacyjne AI mogą być pomocne w tym zakresie. Pozwalają one zautomatyzować proces tworzenia opisów stanowisk, zapewniając spójność i precyzję, jednocześnie zwalniając czas na bardziej strategiczne zadania.

W tym miejscu ClickUp krok po kroku - kompleksowe narzędzie zwiększające wydajność i usprawniające współpracę. Przyjrzyjmy się jego funkcjom.

#

ClickUp Brain

Generowanie atrakcyjnych i szczegółowych opisów stanowisk za pomocą ClickUp Brain

Możesz użyć ClickUp Brain do pisania precyzyjnych i profesjonalnych opisów stanowisk. Funkcja AI Writer oferuje podpowiedzi dostosowane do zadań HR, takie jak "Utwórz listę stanowisk", aby pomóc w generowaniu szczegółowych ilustracji dla dowolnej roli i branży.

Wprowadź tytuł stanowiska lub inne istotne informacje, a AI stworzy dostosowany brief. Możesz także dostosować ton i kreatywność do stylu swojej firmy, zapewniając, że opisy stanowisk są kompleksowe i dobrze skonstruowane.

Krok 2: Zweryfikuj status niezależnego wykonawcy

Po opublikowaniu ogłoszenia o pracę, zapoznaniu się z aplikacjami i wybraniu kandydatów, przed podjęciem ostatecznej decyzji należy określić ich status zatrudnienia. Według IRS niezależni wykonawcy różnią się od pełnoetatowych pracowników. Są to osoby samozatrudnione, które mają kontrolę nad sposobem wykonywania pracy i korzystania z narzędzi lub sprzętu. Są oni również odpowiedzialni za płacenie podatków od samozatrudnienia, w tym Social Security i Medicare.

Błędne zaklasyfikowanie pracownika jako niezależnego wykonawcy może skutkować karami, zaległymi podatkami i koniecznością wypłacenia dostawcy "zaległego wynagrodzenia" za płacę minimalną i nadgodziny. Problemy te mogą być kosztowne i mieć negatywny wpływ na działalność firmy. Dlatego tak ważne jest stosowanie właściwych kryteriów przy określaniu statusu pracownika, aby zapewnić zgodność z przepisami i uniknąć potencjalnych problemów.

Oto jak można to zrobić:

Zrozumieć klasyfikację

Amerykański Departament Pracy (DOL) i Urząd Skarbowy (IRS) ustaliły jasne wytyczne dotyczące określenia prawidłowej klasyfikacji. Są to Nowa zasada DOL, obowiązująca od 11 marca 2024 r zmienia sposób, w jaki status zatrudnienia niezależnego wykonawcy jest analizowany zgodnie z ustawą Fair Labor Standards Act (FLSA).

Zasada ta zastępuje poprzednią zasadę IC z 2021 r., która koncentrowała się głównie na charakterze kontroli i możliwości zysku lub straty. Zaktualizowana zasada przyjmuje bardziej zrównoważone podejście, nadając równą wagę wszystkim sześciu czynnikom - żaden pojedynczy czynnik nie jest rozstrzygający.

Oto zestawienie sześciu czynników, które należy wziąć pod uwagę:

Autonomia: Czy pracownik ma znaczną autonomię co do sposobu i czasu wykonania swoich zadań? Niezależni wykonawcy ustalają swoje harmonogramy i określają metody pracy

Czy pracownik ma znaczną autonomię co do sposobu i czasu wykonania swoich zadań? Niezależni wykonawcy ustalają swoje harmonogramy i określają metody pracy Zysk lub strata: Czy pracownik może wpływać na zysk lub stratę poprzez swoje umiejętności kierownicze lub decyzje?

Czy pracownik może wpływać na zysk lub stratę poprzez swoje umiejętności kierownicze lub decyzje? Inwestycja w narzędzia: Czy pracownik inwestuje w swoje narzędzia i zasoby? Niezależni wykonawcy zazwyczaj dostarczają swoje materiały, w przeciwieństwie do pracowników, którzy polegają na zasobach zapewnionych przez pracodawcę

Czy pracownik inwestuje w swoje narzędzia i zasoby? Niezależni wykonawcy zazwyczaj dostarczają swoje materiały, w przeciwieństwie do pracowników, którzy polegają na zasobach zapewnionych przez pracodawcę Charakter powiązania: Czy powiązanie ma charakter projektowy czy tymczasowy? Bardziej nieokreślone połączenie często wskazuje na status pracownika

Czy powiązanie ma charakter projektowy czy tymczasowy? Bardziej nieokreślone połączenie często wskazuje na status pracownika Specjalistyczne umiejętności: Czy niezależny wykonawca jest zatrudniony ze względu na specjalistyczne umiejętności i oczekuje się od niego inicjatywy?

Czy niezależny wykonawca jest zatrudniony ze względu na specjalistyczne umiejętności i oczekuje się od niego inicjatywy? Centralność dla biznesu: Czy praca ma kluczowe znaczenie dla działalności firmy? Jeśli tak, to jest bardziej prawdopodobne, że pracownik jest pracownikiem niż niezależnym wykonawcą

Dokumentacja wniosku

Aby potwierdzić status niezależnego wykonawcy, niezbędne jest zebranie odpowiedniej dokumentacji.

Oto, o co należy poprosić:

Uzyskać kopię licencji na prowadzenie działalności, aby zweryfikować, że działają jako legalny podmiot gospodarczy

Zażądać wypełnionego formularza W-9, który zawiera numer identyfikacyjny podatnika (NIP) i potwierdza status niezależnego wykonawcy

Oprócz przepisów federalnych, należy być na bieżąco ze wszystkimi obowiązującymi przepisami stanowymi i zapewnić ich przestrzeganie.

💡 Pro Tip: Możesz użyć szablonów konsultingowych aby ułatwić ten proces. W ten sposób można sprawnie zebrać całą niezbędną dokumentację i zachować zgodność zarówno z przepisami federalnymi, jak i stanowymi.

Krok 3: Przeprowadzenie dokładnego sprawdzenia przeszłości

Jako potencjalny pracodawca, przed zatrudnieniem niezależnego wykonawcy, upewnij się, że przeprowadziłeś dokładne sprawdzenie jego przeszłości. Krok ten gwarantuje, że kandydat jest wiarygodny, wykwalifikowany i wolny od problemów, które mogłyby zakłócić projekt.

Oto uproszczone podejście do weryfikacji ich umiejętności i unikania potencjalnego ryzyka:

Podwójne sprawdzenie ich licencji, certyfikatów i odpowiedniego wykształcenia w celu potwierdzenia, że spełniają oni standardy branżowe i wymogi prawne

Zapoznaj się z ich wcześniejszymi projektami i uzyskaj opinie lub referencje od poprzednich klientów lub pracodawców, aby ocenić jakość i spójność ich pracy

Przeprowadzenie badania due diligence, w granicach prawa, dotyczącego historii pracy i przeszłości wykonawcy

Krok 4: Przeprowadzenie formalnych rozmów kwalifikacyjnych

Rozmowy kwalifikacyjne to coś więcej niż ocena umiejętności - mają one kluczowe znaczenie dla oceny tego, jak kandydat komunikuje się, pracuje w Teams i pasuje do twojego projektu.

Jednak bez ustrukturyzowanego podejścia proces rozmowy kwalifikacyjnej może szybko stać się nieefektywny, prowadząc do złych decyzji rekrutacyjnych. Gotowe szablony rozmów kwalifikacyjnych pomogą ci lepiej zatrudniać i przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne. Szablony te oferują spójne ramy, zapewniając, że każda rozmowa kwalifikacyjna jest dokładna i obejmuje wszystkie kluczowe aspekty, przy jednoczesnym zachowaniu uczciwości.

Szablon procesu rozmowy kwalifikacyjnej ClickUp

Pobierz ten szablon

Szablon procesu rozmowy kwalifikacyjnej ClickUp

Szablon procesu rozmowy kwalifikacyjnej ClickUp wyróżnia się możliwością uproszczenia i usprawnienia całego procesu rozmowy kwalifikacyjnej. Ten darmowy szablon dostarcza przewodnik krok po kroku z konfigurowalnymi pytaniami dostosowanymi do potrzeb Twojej branży.

Oto jak to pomaga:

Wykorzystanie łatwego w użyciu systemu punktacji do spójnej oceny kandydatów

Przechowywanie życiorysów, listów motywacyjnych i notatek z kontroli referencji w jednej scentralizowanej lokalizacji

Monitorowanie postępów kandydatów za pomocą poręcznego wykresu, aby być na bieżąco z każdą sceną rozmowy kwalifikacyjnej

Pobierz ten szablon

Krok 5: Sporządzenie prawnie wiążącej pisemnej umowy

A więc sfinalizowałeś umowę z niezależnym kontrahentem - co dalej?

Nadszedł czas na zawarcie solidnej umowy. Ten dobrze sporządzony dokument ma kluczowe znaczenie dla ustawienia jasnych oczekiwań i ochrony ciebie i twojego kontrahenta.

Co jednak, jeśli przeoczysz ważne szczegóły lub ugrzęźniesz w prawniczym żargonie? Na przykład, pominięcie warunków odszkodowania pracowniczego może skutkować sporami. Jeśli zapomnisz uwzględnić koszty podlegające zwrotowi lub klauzule poufności, możesz narazić się na nieoczekiwane koszty lub naruszenie poufnych informacji.

W tym miejscu gotowe szablony umów serwisowych są przydatne. Upraszczają proces, chronią odsetki i zmniejszają ryzyko nieprzewidzianych problemów.

Szablon umowy dla freelancerów ClickUp

Pobierz ten szablon

Szablon umowy dla freelancerów ClickUp

Szablon umowy o pracę dla freelancerów ClickUp to doskonały wybór do tworzenia profesjonalnych umów. Zawiera wszystkie niezbędne elementy i oferuje konfigurowalne sekcje zaprojektowane z myślą o pracy freelancera. Wypełnij swoje dane, a otrzymasz dopracowaną, profesjonalną umowę.

Ten szablon pomaga w:

Tworzyć prawnie wiążące umowy, które chronią prawa i odsetki obu stron

Uniknąć tworzenia umów od nowa za każdym razem, zmniejszając wysiłek i koszty

Zachować jednolity język we wszystkich umowach z niezależnymi pracownikami dla przejrzystości

Łatwe ustawienie oczekiwań i negocjowanie warunków

Pobierz ten szablon

**Pamiętaj tylko, że szablon jest świetnym punktem wyjścia, ale przed sfinalizowaniem umowy należy zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej

Krok 6: Zapewnienie ustrukturyzowanego onboardingu

Gdy nowy niezależny wykonawca jest już gotowy do dołączenia do zespołu, niezbędne jest zapewnienie płynnego i angażującego wdrożenia. Rozpocznij wszystko od sesji orientacyjnej, aby zapoznać go z zasadami, procedurami i kulturą zespołu. Kompleksowa platforma do zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp z intuicyjnym interfejsem sprawia, że proces ten jest łatwy dla Teams każdej wielkości. Pomaga zaoszczędzić czas i zapewnia płynne przejście dla nowego kontrahenta.

Ponadto można skorzystać z następujących funkcji, aby usprawnić proces wdrażania:

UżyjPulpitów ClickUp do monitorowania postępów, śledzenia wskaźników KPI i wizualizacji cykli pracy. Ta widoczność w czasie rzeczywistym pomaga Tobie i Twojemu niezależnemu wykonawcy być na bieżąco z kamieniami milowymi projektu i wcześnie identyfikować wszelkie blokady drogowe

uzyskaj raportowanie w czasie rzeczywistym na temat przydzielonych lub zakończonych zadań, spędzonego czasu i nie tylko dzięki Dashboardom ClickUp_

Zbieraj opinie za pomocąFormularze ClickUpw tym ankiet, sondaży i próśb. Te konfigurowalne formularze pomagają zbierać informacje od nowych pracowników i poprawiać doświadczenia związane z wdrażaniem nowych pracowników

UżyjDokumenty ClickUp do tworzenia szczegółowych firmowych wiki, które szybko wprowadzą nowych kontrahentów. Dzięki funkcjom takim jak zagnieżdżone strony i edycja w czasie rzeczywistym, możesz zapewnić, że wszystkie informacje pozostaną dokładne i aktualne

Twórz, edytuj, przechowuj i udostępniaj wszystkie informacje związane z projektem swoim niezależnym wykonawcom za pomocą ClickUp Docs

UżyjAutomatyzacja ClickUp do obsługi powtarzalnych zadań i cykli pracy. Pomaga w automatyzacji działań, takich jak przypisywanie zadań, aktualizacje statusu i przypomnienia, aby usprawnić procesy i zwiększyć wydajność

Wskazówka bonusowa: Użyj oprogramowanie do wdrażania pracowników do automatyzacji i usprawnienia procesu wdrażania pracowników. Zapewnia płynne przejście poprzez efektywne zarządzanie zadaniami i śledzenie postępów.

Krok 7: Przejrzyj listę kontrolną prawnych zadań do wykonania

Zakończenie szczegółowej listy kontrolnej wymogów prawnych po zatrudnieniu niezależnych wykonawców ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zgodności z przepisami. Zapoznaj się z odpowiednimi federalnymi podatkami od zatrudnienia i formularzami, aby uzyskać dokładną dokumentację, a przed przejściem do kolejnego etapu skonsultuj się z wykwalifikowanym prawnikiem specjalizującym się w umowach z niezależnymi wykonawcami.

Możesz skorzystać z listy kontrolnej, aby pomóc w śledzeniu niektórych wymagań:

Zakończone formularz 1099-NEC

Jeśli zapłaciłeś kontrahentowi $600 lub więcej i nie korzystałeś z karty kredytowej lub zewnętrznej usługi płatniczej, musisz zakończyć formularz 1099-NEC i złożyć go w IRS zgodnie z wymogami. Formularz ten zawiera szczegółowe informacje na temat zarobków wykonawcy i jest niezbędny do dokładnego raportowania podatkowego. Skonsultuj się ze swoim CPA (Certified Public Accountant), aby zdecydować, czy musisz również złożyć formularze 1099 w swoim stanie

Weryfikacja zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa pracy i wytycznymi

Zapewnij zgodność z przepisami prawa pracy, takimi jak Fair Labor Standards Act (FLSA). Prawo to określa standardy dotyczące płacy minimalnej, wynagrodzenia za nadgodziny, prowadzenia dokumentacji i pracy dzieci w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj więcej: 10 najlepszych narzędzi AI do rekrutacji pracowników w 2024 roku

Zoptymalizuj swój cykl pracy dzięki szablonom do zatrudniania niezależnych wykonawców

Teraz, gdy opanowałeś już podstawy zatrudniania niezależnych wykonawców, przenieś swój proces na wyższy poziom dzięki poniższym szablonom free szablony HR . Usprawniają one śledzenie kandydatów, poprawiają oceny i usprawniają zarządzanie cyklem pracy, dzięki czemu proces rekrutacji jest bardziej wydajny.

Zapoznajmy się z najlepszymi opcjami szablonów, aby ulepszyć strategię zatrudniania:

Szablon rekrutacji kandydatów

Pobierz ten szablon

Szablon zatrudniania kandydatów ClickUp

Szablon do zatrudniania kandydatów ClickUp może być Twoim narzędziem do łatwego zarządzania kandydatami. Bezproblemowo integruje się z ClickUp Forms, Google Forms, Typeform i innymi narzędziami aplikacyjnymi. Szablon ten konsoliduje wszystkie dane kandydatów na jednej platformie, aby uprościć cykl pracy i usprawnić podejmowanie decyzji.

Oto jak to pomaga:

Usprawnienie oceny kandydatów dzięki konfigurowalnym skalom ocen

Dotrzymywanie terminów dzięki wbudowanym listom kontrolnym i automatycznym przypomnieniom

Porównywanie kandydatów za pomocą interaktywnych tabel i tablic śledzenia

Pobierz ten szablon

Szablon matrycy wyboru pracowników

Pobierz ten szablon

Szablon matrycy wyboru pracowników ClickUp

Podczas oceny różnych niezależnych wykonawców, Szablon matrycy wyboru pracowników ClickUp upraszcza proces i zapewnia uczciwe, świadome decyzje. Narzędzie to zwiększa organizację i przejrzystość, pomagając dokonać najlepszego wyboru dla Twojej firmy.

W ten sposób pomaga w:

Centralizować podania o pracę i polecenia kontrahentów

Zwiększyć trafność decyzji, kwalifikując kandydatów na podstawie istotnych kryteriów, takich jak doświadczenie i umiejętności

Korzystać z widoku Call Assignments, aby angażować różnych członków zespołu w rozmowy kwalifikacyjne

Podejmować decyzje oparte na danych i minimalizować nieświadome uprzedzenia

Pobierz ten szablon

Szablon rekrutacji i zatrudniania

Pobierz ten szablon

Szablon rekrutacji i zatrudniania ClickUp

Chcesz przechwytywać i przechowywać informacje o kandydatach, śledzić aplikacje i prowadzić uporządkowaną dokumentację w jednym miejscu? Szablon folderu rekrutacji i zatrudniania ClickUp sprawia, że ta wizja staje się rzeczywistością. Ten kompleksowy zestaw narzędzi rewolucjonizuje proces pozyskiwania talentów.

Oto jak upraszcza on proces zatrudniania:

Przechowuj wszystkie dane kandydatów i rekordy rekrutacyjne w jednym miejscu

Zarządzanie i monitorowanie podań o pracę od początku do końca bez żadnych opóźnień

Korzystaj z wbudowanych kart wyników rozmów kwalifikacyjnych i formularzy podań o pracę, aby zapewnić spójność

Pobierz ten szablon

Szablon listy kontrolnej zatrudnienia

Pobierz ten szablon

Szablon listy kontrolnej zatrudniania ClickUp

Lista kontrolna zatrudnienia ma kluczowe znaczenie dla usprawnienia procesu wdrażania i skutecznego śledzenia wszystkich zadań. Lista Szablon listy kontrolnej zatrudnienia ClickUp może być Twoim największym sprzymierzeńcem w tej podróży. Ten interaktywny szablon przedstawia każdy krok procesu rekrutacji, zapewniając, że będziesz na bieżąco ze szczegółami i terminami.

Oto jak to pomaga:

Zdefiniować i udokumentować kryteria rekrutacji, aby zapewnić jasne i spójne oczekiwania

Łatwe śledzenie wszystkich scenariuszy rekrutacji, od wstępnego pozyskiwania pracowników po ostateczne wdrożenie

Udostępnianie list kontrolnych nowym pracownikom w celu zapewnienia przejrzystego i przyjaznego przejścia

Monitorowanie postępów i zakończonych zadań, aby utrzymać proces rekrutacji na właściwym torze

Pobierz ten szablon

Jak ustawić nowych niezależnych wykonawców na powodzenie

Po zatrudnieniu niezależni kontrahenci są gotowi do rozpoczęcia swojej roli. Ale oto sekret: ich powodzenie zależy nie tylko od ich umiejętności. Ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie narzędzia i technologie, które pozwolą im zabłysnąć. Oto kilka eksperckich strategii, które ci w tym pomogą:

Zapewnij im płynny start

Nawet jeśli niezależni kontrahenci nie są pełnoetatowymi pracownikami, potrzebują odpowiedniego wdrożenia, aby zrozumieć kulturę, narzędzia i procesy firmy.

Zaproś wykonawcy do obszaru roboczego ClickUp z dostosowanym dostępem dla gości, aby usprawnić ten proces. Funkcja ta pozwala wybrać, co kontrahenci mogą zobaczyć i z czym mogą wchodzić w interakcje, zapewniając bezpieczeństwo zastrzeżonych informacji.

Dostosuj obszary robocze i pulpity, aby pasowały do ich konkretnych ról, dzięki czemu wdrażanie będzie płynne i wydajne.

Śledzenie projektów dzięki inteligentnemu zarządzaniu projektami i zadaniami

Podziel projekty na precyzyjne, łatwe w zarządzaniu zadania, aby zapewnić niezależnym wykonawcom dobry start. Takie podejście pomaga niezależnym wykonawcom dobrze rozpocząć pracę, zapewniając, że rozumieją każdy krok, dotrzymują terminów i pozostają zorganizowani przez cały czas trwania projektu.

Możesz użyć Zadania ClickUp do mapowania każdego szczegółu, ustawienia terminów i dodawania podzadań dla każdego kroku. W ten sposób usprawnia się cykl pracy, zwiększa przejrzystość i utrzymuje wszystko zgodnie z harmonogramem.

Utrzymuj przepływ komunikacji

Promuj otwarte linie komunikacji, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie, nawet podczas pracy ze zdalnymi wykonawcami.

Ustaw regularne spotkania za pośrednictwem poczty e-mail, połączeń wideo lub narzędzia do zarządzania projektami. Upewnij się, że wykonawcy wiedzą, z kim się kontaktować w przypadku różnych problemów i ustal protokół aktualizacji.

Usprawnij płatności i wynagrodzenie

Określ strukturę płatności w umowie, w tym oceny, kamienie milowe i terminy płatności.

**Niezależnie od tego, czy płacisz godzinowo, za projekt, czy w oparciu o kamienie milowe, upewnij się, że te szczegóły zostały uzgodnione i dokładnie udokumentowane, aby uniknąć nieporozumień

Ponadto korzystaj z niezawodnego systemu płatności, aby efektywnie zarządzać transakcjami.

Tam, gdzie to możliwe, automatyzuj płatności, aby zapewnić terminową wypłatę wynagrodzenia i prowadzić przejrzysty rejestr wszystkich interakcji finansowych. Takie podejście nie tylko upraszcza proces, ale także buduje zaufanie niezależnych kontrahentów, zapewniając im podpowiedź i dokładność płatności.

Pobierz ten szablon

Szablon faktury dla niezależnych kontrahentów ClickUp

W tej notatce można uprościć przetwarzanie płatności dzięki Szablon faktury dla niezależnych wykonawców ClickUp . Korzystając z tego szablonu, niezależni kontrahenci mogą efektywnie tworzyć, śledzić i przetwarzać faktury.

Oto jak to pomaga:

Niestandardowe pola na fakturze dopasowane do specyfiki projektu i warunków płatności

Łatwe śledzenie statusu faktur i zarządzanie nim, dzięki czemu kontrahenci są na bieżąco informowani

Maintainer prowadzi uporządkowaną dokumentację w celu uproszczenia przygotowania podatkowego i zarządzania finansami

Pobierz ten szablon

Bonus: Użyj szablony kosztorysów dla wykonawców do sprawnego zarządzania projektami i tworzenia szczegółowych kosztorysów. Szablony te usprawniają proces, zapewniając dokładność i spójność w budżetowaniu i planowaniu.

Zachęcaj do ciągłego uczenia się i rozwoju umiejętności

Inwestowanie w rozwój niezależnych wykonawców oferuje długoterminowe korzyści dla projektów. Zapewnij im dostęp do zasobów edukacyjnych, materiałów szkoleniowych i baz wiedzy, aby zwiększyć ich umiejętności i wiedzę.

Poświęć czas na zrozumienie ich stylu pracy, preferencji i motywacji. Okaż szczere uznanie dla ich wkładu i spraw, by czuli się wartościowymi członkami zespołu

Wzmacniając silne relacje i wspierając ich rozwój, zwiększasz prawdopodobieństwo zatrzymania najlepszych talentów i zbudowania zależnej sieci wykonawców.

Czytaj więcej: Przetestowaliśmy 10 najlepszych systemów zarządzania i śledzenia kontrahentów

Usprawnij proces zatrudniania niezależnych wykonawców dzięki ClickUp

Zatrudnianie niezależnych wykonawców może przynieść znaczące korzyści dla Twojego Businessu. Zapewnienie im powodzenia wymaga ustawienia jasnych oczekiwań, utrzymania otwartej komunikacji i wyposażenia ich w odpowiednie narzędzia.

ClickUp usprawnia każdy aspekt zarządzania wykonawcami, od definiowania ról i śledzenia postępów po obsługę dokumentów i wdrażanie - wszystko w ramach jednej, potężnej platformy. Upraszcza to proces i zwiększa wydajność, zapewniając, że kontrahenci są dobrze zintegrowani i dostosowani do celów biznesowych.

Gotowy do zwiększenia wysiłków rekrutacyjnych i łatwego zatrudniania najlepszych talentów? Zarejestruj się na ClickUp i przekształć proces zatrudniania niezależnych wykonawców już dziś!