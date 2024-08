Jak zarządzać outsourcingiem rozwoju oprogramowania: Niezbędne wskazówki

Czy kwestia outsourcingu rozwoju oprogramowania spędza ci sen z powiek?

Jeśli tak, to doskonale to rozumiemy.

Choć wiele firm zleca tworzenie oprogramowania na zewnątrz, wiąże się to z wieloma wyzwaniami. Jeśli nie jest to odpowiednio zaplanowane lub zarządzane, może przysporzyć więcej problemów niż na początku.

Outsourcing oprogramowania, niezależnie od wielkości organizacji, to nie tylko poszukiwanie firm programistycznych i wybór jednej z nich.

Efektywny rozwój oprogramowania wymaga skoordynowanych wysiłków ze strony zespołów technicznych, zarządzania projektami, testowania jakości i zapewnienia jakości - a do rozwiązania problemów z oprogramowaniem potrzebny jest zespół A.

Jeśli próbujesz zdecydować, czy usługi outsourcingu oprogramowania mają sens dla Twojej organizacji lub chcesz zoptymalizować swoją strategię outsourcingu, czytaj dalej.

Przedstawiamy kompleksowe strategie i spostrzeżenia, które pomogą w powodzeniu w zarządzaniu outsourcingiem rozwoju oprogramowania.

Czym jest outsourcing rozwoju oprogramowania?

Outsourcing rozwoju oprogramowania polega na zaangażowaniu zewnętrznego programisty lub firmy programistycznej do zarządzania całością lub częścią projektu rozwoju oprogramowania.

Podejście to jest często stosowane w celu wykorzystania specjalistycznych umiejętności, których brakuje w firmie, obniżenia kosztów operacyjnych i uwolnienia wewnętrznego zespołu, aby skupić się na podstawowych zadaniach biznesowych.

Usługi outsourcingowe mogą mieć bardzo różny zakres, od budowania i wdrażania całych rozwiązań programistycznych od podstaw, po podejmowanie konkretnych zadań w ramach większego projektu. Zadania te mogą obejmować projektowanie interfejsu użytkownika, testowanie oprogramowania, testowanie bezpieczeństwa, integrację systemu itp.

Dlaczego outsourcing stał się popularnym modelem biznesowym?

Krajobraz technologiczny szybko się zmienia, a praca zdalna staje się normą. Obecnie korzystanie z globalnej puli zasobów za pośrednictwem usług outsourcingowych pozwala firmom uzyskać dostęp do najlepszych ekspertów branżowych bez poświęcania elastyczności i skalowalności. W wyniku tego firmy, które zlecają tworzenie oprogramowania na zewnątrz, mogą przyspieszyć swój rozwój i bardziej efektywnie wprowadzać innowacje, koncentrując się na swoich podstawowych możliwościach.

Proces outsourcingu rozwoju oprogramowania

1. Ocena wymagań projektu

Zanim wybierzesz firmę zajmującą się tworzeniem oprogramowania, musisz mieć jasność co do wymagań i oczekiwanych rezultatów, oś czasu na ich dostarczenie oraz ogólny zakres projektu.

Czy musisz zbudować nowe rozwiązanie lub chcesz dodać nowe funkcje do istniejącego rozwiązania?

Dla kogo tworzone lub aktualizowane jest oprogramowanie? Jakie problemy rozwiąże outsourcing oprogramowania?

Jakie są ograniczenia wewnętrznego zespołu programistów?

Weź pod uwagę koszty, złożoność projektu, wewnętrzną wiedzę specjalistyczną i dostępność zasobów, aby odkryć blokady w procesie tworzenia oprogramowania.

2. Ocena potencjalnych firm outsourcingowych zajmujących się tworzeniem oprogramowania

Proces weryfikacji dostawcy usług outsourcingowych obejmuje następujące kroki:

Stwórz listę odpowiednich firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania i oceniaj ich wiedzę w danej dziedzinie, doświadczenie w projektach podobnych do twojego oraz wcześniejszą historię pracy; ich strona internetowa powinna dostarczyć ci podstawowych informacji na ich temat

odpowiednich firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania i ich wiedzę w danej dziedzinie, doświadczenie w projektach podobnych do twojego oraz wcześniejszą historię pracy; ich strona internetowa powinna dostarczyć ci podstawowych informacji na ich temat Aby ocenić ich reputację w branży, sprawdź ich oceny i niestandardowe opinie online - Google My Business, TrustPilot, G2 i Capterra to dobre miejsca, aby zacząć

Kiedy prowadzisz rozmowy z firmą outsourcingową, oto kilka pytań, które powinieneś zadać:

Jaki jest proces zatrudniania inżynierów oprogramowania, projektantów, testerów i innych osób zaangażowanych w tworzenie i wdrażanie projektu rozwoju oprogramowania?

Jaka jest wiedza techniczna ich zespołu programistów i doświadczenie programistów, którzy będą pracować nad twoim projektem?

Czy dostawca świadczył usługi rozwoju oprogramowania dla firm podobnych do Twojej?

Conarzędzia do tworzenia oprogramowania do zrobienia?

Zapoznanie się ze strukturą cenową, niezależnie od tego, czy jest to stała cena, czas i materiały, czy inny model, oraz co obejmuje umowa na tworzenie oprogramowania

Zapytaj o procesy kontroli jakości i testowania oraz środki bezpieczeństwa, gdy zaangażowani są zewnętrzni dostawcy usług (takich jak hosting prototypu, produktu i narzędzi, z których będzie korzystać zespół)

Aby uprościć proces selekcji, zapytaj każdego kandydata o propozycje, które szczegółowo opisują jego podejście do projektu, oś czasu i podział kosztów. Dodatkowo, poproś o demonstracje lub prototypy, aby lepiej zrozumieć ich możliwości.

3. Nawiązanie współpracy

Po wybraniu firmy outsourcingowej, kolejnym krokiem jest nawiązanie współpracy. Wiąże się to z przygotowaniem umów, takich jak:

Umowa o zachowaniu poufności (NDA): Określa, co jest uważane za poufne, a co nie, prawa do własności intelektualnej i postanowienia dotyczące rozwiązania umowy

Określa, co jest uważane za poufne, a co nie, prawa do własności intelektualnej i postanowienia dotyczące rozwiązania umowy Master Services Agreement (MSA): Zawiera klauzule dotyczące audytów projektów, warunków płatności, rozstrzygania sporów i poufności

Zawiera klauzule dotyczące audytów projektów, warunków płatności, rozstrzygania sporów i poufności Specyfikacja prac (SOW): Określa rezultaty projektu oraz role i obowiązki

Określa rezultaty projektu oraz role i obowiązki Umowa o gwarantowanym poziomie usług (SLA): Szczegółowe branżowe wskaźniki KPI, protokoły komunikacji i warunki wsparcia, konserwacji i hostingu

Prawidłowo sporządzona umowa działa jak mapa drogowa dla wykonawców zewnętrznych i chroni przed ponoszeniem strat, jeśli coś pójdzie nie tak.

4. Zarządzanie zleconą pracą i własnością projektu

Na tej scenie należy zapytać firmę programistyczną, w jaki sposób utrzyma jakość, kto jest właścicielem projektu i jak zapewnić wydajność komunikacji.

Największym minusem outsourcingu projektów programistycznych może być brak własności. Na przykład, jeśli partner outsourcingowy zatrudnił trzech programistów na podstawie umowy, własność może stać się kłopotliwa. Bez kierownika projektu lub spójnego zespołu odpowiedzialnego za pracę, oś czasu i dostawy będą zakłócone.

Upewnij się, że konsekwentny zespół zarządzania projektami jest odpowiedzialny za rozwój, rozumie proces i jest obecny w e-mailach, rozmowach wideo i regularnych odprawach. Kierownicy projektów są pośrednikami między zespołem a programistami. Dokumentują specyfikacje funkcji i rozkładają wymagania dla zespołu inżynierów oprogramowania.

Partner outsourcingowy w zakresie rozwoju oprogramowania powinien dołączyć narzędzia do zarządzania projektami, których używa do komunikacji z Tobą i zespołem narzędzia do zdalnej współpracy lub oprogramowanie do zarządzania kontrahentami używają go do komunikowania się z interesariuszami, omawiania wąskich gardeł i rozwiązań oraz dokonywania niezbędnych korekt w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie. Szablon planowania sprintu ClickUp Agile jest doskonałym narzędziem do podziału cyklu życia oprogramowania na mniejsze, łatwe w zarządzaniu zadania i ustawienie dla nich terminów. Szablon ten umożliwia wizualizację zadań i zależności oraz śledzenie postępów na wszystkich scenach cyklu rozwoju.

Planuj sprinty, śledź postępy, zarządzaj zasobami i wizualizuj zależności za pomocą szablonu Agile Sprint Planning Template firmy ClickUp

💡 Pro tip: Use szablony rozwoju oprogramowania aby ocenić ogólną mapę drogową, w tym zakres i wymagania dotyczące produktu, obejmujące proces, dokumentację i wymagania technologiczne w obu zespołach

Plusy i minusy outsourcingu rozwoju oprogramowania

Plusy

1. Oszczędność kosztów

Outsourcing rozwoju oprogramowania jest opłacalny w porównaniu do ustawienia i zarządzania wewnętrznym zespołem programistów. Według PayScale, średnia roczna pensja programisty w USA wynosi 78 202 USD.

Outsourcing zmniejsza bezpośrednie wydatki na wynagrodzenia i powiązane koszty związane z rekrutacją, kosztami ogólnymi i szkoleniami.

Porównajmy szybko koszty ponoszone przez wewnętrzny i zewnętrzny zespół programistów:

Parametry Tworzenie oprogramowania on-shore w USA Outsourcing tworzenia oprogramowania (off-shore) Wielkość teamu 6 6 Potrzebne roboczogodziny 600 600 Średni koszt za godzinę dla inżyniera oprogramowania średniego szczebla $$$a 70/godz. $$$a 25/godz Zatrudnienie, wdrożenie i szkolenie $4000 0 Świadczenia zdrowotne i ubezpieczenie $6000 0 Podatki i koszty ogólne $5000 0 Całkowity szacowany koszt projektu $267,000 $90,000

Zatrudnianie wewnętrznego zespołu programistów a outsourcing tworzenia oprogramowania

2. Dostęp do globalnej puli talentów

Zlecając tworzenie oprogramowania na zewnątrz, nie jesteś ograniczony lokalizacją geograficzną i możesz współpracować z doświadczonymi programistami z dowolnego miejsca na świecie. Podstawowymi kryteriami wyboru firmy outsourcingowej są jej umiejętności i kompetencje, co oznacza, że możesz ręcznie wybrać programistów z największym doświadczeniem w projektach podobnych do Twojego.

3. Lepsza jakość produktu

Outsourcing rozwoju oprogramowania może znacznie poprawić jakość produktu, umożliwiając włączenie najnowocześniejszych technologii i najlepszych praktyk branżowych, które mogą nie być dostępne w firmie.

Na przykład, jeśli chcesz włączyć generatywną sztuczną inteligencję do swojego produktu, rozważ zatrudnienie agencji outsourcingowej do integracji dużych modeli językowych (LLM). W ten sposób wewnętrzny zespół programistów nie traci czasu na zastanawianie się, jak wdrożyć nowe technologie, podczas gdy zewnętrzny zespół programistów ze specjalizacją szybko integruje funkcję.

4. Krótszy czas wprowadzenia na rynek

W przeciwieństwie do zespołu wewnętrznego, który może żonglować między rozwojem wielu produktów i komunikacją z różnymi zespołami, zewnętrzni programiści będą przede wszystkim skupiać się na tworzeniu produktu. To dedykowane podejście skraca czas wprowadzenia produktu na rynek bez uszczerbku dla jakości oprogramowania.

5. Koncentracja na podstawowej działalności

Outsourcing zwiększa zdolność do kierowania podstawowymi operacjami organizacyjnymi poprzez oddelegowanie zadań rozwoju technicznego do zewnętrznych specjalistów. W ten sposób możesz poświęcić więcej czasu i energii na doskonalenie kompetencji swojego zespołu, dopracowywanie celów strategicznych i wykorzystywanie możliwości rozwoju.

Wady

1. Bariery komunikacyjne

Praca z programistami z różnych krajów i lokalizacji outsourcingowych może stanowić wyzwanie ze względu na bariery językowe i kulturowe. Istnieje ryzyko niedostatecznej komunikacji i błędnej interpretacji celów projektu rozwoju oprogramowania lub wizji projektu, co prowadzi do błędów i opóźnień w rozwoju oprogramowania.

Różnice w strefach czasowych mogą utrudniać współpracę w czasie rzeczywistym i szybkie rozwiązywanie problemów.

Rozwiązanie: Aby wypełnić te luki, należy wybrać agencję outsourcingową z pracownikami biegle władającymi podstawowym językiem organizacji, którzy znajdują się bliżej strefy czasowej lub w pewnym stopniu pokrywają się z godzinami pracy.

2. Zależność

Co się stanie, jeśli partner outsourcingowy nie stworzy produktu zgodnie ze specyfikacją lub jeśli jego sytuacja ulegnie zmianie i rozwiąże współpracę?

Spowoduje to opóźnienie rozwoju i zwiększy koszty, a Ty będziesz musiał znaleźć nowego dostawcę usług, który przejmie obowiązki poprzedniego zespołu programistów.

Rozwiązanie: Kiedy firmy zlecają tworzenie oprogramowania na zewnątrz, dodają klauzulę komunikacyjną, która jasno określa sposób postępowania, jeśli coś pójdzie nie tak lub projekt nie zostanie zakończony.

3. Ryzyko związane z prywatnością

Dane są istotnym zasobem dla każdej organizacji. Jeśli wybrana przez Ciebie firma programistyczna nie posiada żelaznej polityki bezpieczeństwa danych, możesz być narażony na ryzyko naruszenia danych.

Ponadto, przepisy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych różnią się w zależności od kraju. Na przykład przepisy RODO w UE i przepisy HIPAA w USA. Dlatego wybrana firma musi znać wszystkie odpowiednie przepisy i posiadać odpowiednie systemy ochrony danych.

Rozwiązanie: Jednym z kroków, które można podjąć we własnym zakresie, jest ograniczenie dostępu do wrażliwych danych wyłącznie do osób, które potrzebują ich do wykonywania swojej pracy oraz korzystanie z szyfrowania i bezpiecznych kanałów transmisji danych.

4. Problemy z jakością kodu

Firmy zajmujące się outsourcingiem oprogramowania mogą mieć różne poziomy wiedzy specjalistycznej i interpretacji wymagań projektu.

Może to skutkować niespójnościami w bazie kodu, przez co produkt końcowy będzie trudny w utrzymaniu, skalowaniu lub integracji z istniejącymi systemami. Takie problemy potencjalnie zwiększają długoterminowe koszty poprawek błędów i aktualizacji.

Rozwiązanie: Aby zarządzać tym ryzykiem, należy wdrożyć regularne przeglądy kodu przez wewnętrznych starszych programistów lub skonsultować się z zewnętrznymi audytorami, którzy mogą sprawdzić jakość kodu.

5. Potencjalne ukryte koszty

Chociaż outsourcing jest stosowany ze względu na korzyści finansowe, ukryte koszty mogą zniwelować oszczędności. Na przykład, może być konieczne wydanie dodatkowych środków na szkolenia w celu dostosowania zewnętrznych programistów do standardów jakości lub standardów technicznych organizacji.

Mogą też wystąpić zarządzanie projektami przez freelancerów koszty ogólne związane z koordynacją z nimi w różnych strefach czasowych.

Rozwiązanie: Nakreśl i odłóż budżet na wszystkie przewidywalne koszty w umowie, w tym czas zarządzania, wydatki przejściowe, dodatkowe koszty oprogramowania / stosu technologicznego i potencjalne kary za nieprzestrzeganie przepisów.

Modele outsourcingu rozwoju oprogramowania

Outsourcing rozwoju oprogramowania nie jest przedsięwzięciem uniwersalnym. Różne modele są dostosowane do różnych potrzeb, skali i stylów zarządzania projektami. Oto najpopularniejsze modele outsourcingu:

1. Model oparty na projekcie

Firma tworząca oprogramowanie jest odpowiedzialna za realizację zakończonego projektu w ramach uzgodnionych parametrów kosztowych i czasowych, od wstępnego planu do końcowej dostawy. Jest to najbardziej konwencjonalne podejście do outsourcingu.

Wymaga ono od Ciebie mniejszego zaangażowania na co dzień. Jesteś zaangażowany tylko w kluczowe decyzje, takie jak wybór funkcji do opracowania. Wdrożenie jest zarządzane przez kierownika projektu dostawcy, który zapewnia aktualizacje i zbiera informacje zwrotne, aby kierować projektem.

Ten model jest odpowiedni dla jednorazowych projektów z jasno określoną datą końcową.

**Plusy

Mniejsze koszty zarządzania dla klientów

Wyczyszczona odpowiedzialność po stronie dostawcy

**Wady

Mniejsza kontrola nad codziennymi operacjami

Ograniczona elastyczność zmian po rozpoczęciu projektu

2. Zwiększenie liczby pracowników

Model ten obejmuje wynajęcie zespołu programistów i testerów od dostawcy usług outsourcingowych w celu czasowego uzupełnienia potrzeb obecnego zespołu, zwykle na potrzeby konkretnego projektu.

Zewnętrzny zespół raportuje do wewnętrznego kierownictwa i jest uważany za rozszerzenie siły roboczej. Ten model pasuje do organizacji z ustalonymi wewnętrznymi zespołami programistycznymi z doświadczeniem w zarządzaniu projektami we współpracy z zespołem zewnętrznym. Wewnętrzne i zewnętrzne talenty techniczne pracują w partnerstwie nad projektem oprogramowania.

**Plusy

Wysoka integracja z wewnętrznymi teamami

Elastyczność w zarządzaniu i kierowaniu rozszerzonym personelem

Wady

Wymaga silnych umiejętności zarządzania projektami

3. Dedykowany model zespołu

W tym przypadku zatrudniasz zewnętrzny zespół programistów do obsługi niektórych lub wszystkich projektów. Będą oni pracować razem z obecnym zespołem i raportować do kierownika projektu. Jednak w przeciwieństwie do rozszerzenia personelu, niekoniecznie są oni wtopieni w twój wewnętrzny zespół.

Dedykowany zespół może ustanowić własną metodologię i cykl pracy, zwłaszcza jeśli zajmuje się odrębnym segmentem projektu. Model ten jest skuteczny w przypadku projektów długoterminowych, w których oczekuje się ciągłej pracy.

**Plusy

Spójny zespół pracujący nad projektem

Lepsza skalowalność i elastyczność dynamiki zespołu

**Wady

Wymaga większego wysiłku przy początkowym ustawieniu i dostosowaniu

Większa zależność od metodologii outsourcowanego zespołu

4. Model stałej ceny

Model stałej ceny obejmuje określenie zakresu projektu i listy zasobów wymaganych do zakończenia prac. Płacisz z góry ustaloną cenę, niezależnie od czasu i zasobów, które firma outsourcingowa poświęci.

Nie pozostawia to miejsca na elastyczność lub późniejsze dodatki i dlatego najlepiej nadaje się do małych lub średnich projektów rozwoju oprogramowania, w których dokładnie wiesz, czego potrzebujesz. Jednak zmiany lub nieprzewidziane wyzwania w projekcie mogą prowadzić do dodatkowych negocjacji lub kosztów.

**Plusy

Przewidywalne budżetowanie

Wyczyszczone rezultaty i oś czasu

Wady

Ryzyko obniżenia jakości w celu spełnienia ograniczeń budżetowych

Brak elastyczności w dostosowywaniu się do zmian w projekcie

5. Czas i materiały

W tym modelu wszystko jest elastyczne. Możesz modyfikować zakres projektu, wydłużać terminy i dostosowywać cykl pracy w zależności od potrzeb, płacąc co miesiąc za czas spędzony przez outsourcowany zespół.

Jest to idealne rozwiązanie w przypadku złożonego projektu oprogramowania, w którym zakres prawdopodobnie będzie się zmieniał wraz z napływem nowych danych wejściowych - na przykład opinii użytkowników. Należy jednak pamiętać, że w tym modelu koszty mogą być wysokie. Jest on opłacalny, jeśli uważnie monitorujesz postępy i efektywnie zarządzasz zmianami.

**Plusy

Wysoka zdolność adaptacji do zmieniających się potrzeb projektu

Płatność odzwierciedla faktycznie zrobioną pracę

**Wady

Potencjalnie wyższe koszty bez starannego zarządzania

Wymaga ścisłego monitorowania i skutecznego zarządzania zmianami

Zarządzanie outsourcowanym zespołem programistów: Najlepsze praktyki

Oto cztery wskazówki dotyczące skutecznego zarządzania outsourcowanym zespołem programistów:

1. Wdrożenie strategii onboardingu i rozpoczęcie projektu

Podobnie jak w przypadku wdrażania nowego pracownika, aby nadać ton jego pracy w organizacji, zapoznaj zewnętrznych programistów z kulturą firmy, oczekiwaniami dotyczącymi projektu i odpowiednimi procesami operacyjnymi, aby zapewnić ich płynną integrację.

Udostępnianie niezbędnej dokumentacji projektu, w tym informacji takich jak specyfikacje techniczne, standardy kodowania i środki zapewnienia jakości. Upewnij się, że outsourcowany zespół rozumie wszystko; jeśli nie, rozwiąż ich problemy tak szybko, jak to możliwe.

Spotkanie inauguracyjne może pomóc wszystkim dostać się na tę samą stronę i ustawić scenę dotyczącą ról, obowiązków i oczekiwań. Udostępnianie przykładów i najlepszych praktyk, aby pomóc outsourcowanemu zespołowi zrozumieć oczekiwany poziom jakości.

2. Dobrze i często komunikuj swoje plany

Regularna i skuteczna komunikacja pomaga utrzymać złożone projekty na właściwym torze, w ramach budżetu i zgodnie z wymaganymi standardami. ClickUp dla zespołów programistycznych upraszcza przydzielanie zadań, tworzenie terminów i ustawianie celów lub kamieni milowych w wizualny sposób na jednej platformie.

Każda osoba zaangażowana w projekt rozwoju oprogramowania może zobaczyć, czego się od niej oczekuje i oś czasu, pozostawiając niewiele miejsca na pomyłki. Możesz nawet grupować i kategoryzować wszystkie zadania, dodając unikalne opisy - utrzymując postęp, zależności i blokady jasne dla wszystkich.

Korzystając z ClickUp dla zespołów programistycznych, możesz zaprezentować wymagania dotyczące produktu swoim wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom

Następnie szybko śledź swoje plany rozwoju i dokumentację dzięki ClickUp Brain . Można na przykład zaprojektować plan testów przed uruchomieniem oprogramowania lub opracować elementy działań i podzadań w oparciu o kontekst celów.

Przykład: w tym briefie PMO, ClickUp Brain jest Twoim asystentem, wypełniając brief projektu, dodając oś czasu i rezultaty oraz przypisując zadania członkom zespołu - oszczędzając czas i wysiłek kierowników projektów.

Użyj ClickUp Brain do generowania briefów projektów, aby przyspieszyć swój cykl pracy

Oprócz wdrożenia funkcji najlepszych narzędzi do zarządzania projektami do pracy, takich jak ClickUp, Jira lub Teamwork, musisz ustanowić wiele sposobów pozostawania w kontakcie - na przykład możesz użyć:

Gmail do formalnej komunikacji

Slack do wiadomości błyskawicznych

Zoom do połączeń wideo

**Można również skorzystać z ClickUp, który integruje wszystkie trzy powyższe rozwiązania w ramach jednej platformy

Proaktywna komunikacja przyspiesza rozwiązywanie problemów, nawet poza zwykłymi godzinami pracy.

3. Organizowanie interdyscyplinarnych warsztatów zespołowych

Przestrzegaj hierarchii przywództwa z firmą outsourcingową oprogramowania, aby wiedzieli, do kogo eskalować problemy lub pytania. Powinni móc polegać na Tobie w zakresie kontekstu biznesowego, uprawnień do danych i wskazówek technicznych.

Aby usprawnić proces, przydziel dedykowanego kierownika projektu, który może regularnie kontaktować się z outsourcowanymi programistami i nadzorować postępy projektu.

Twój wewnętrzny programista pracujący nad projektem zleconym na zewnątrz musi odbywać regularne wirtualne stand-upy, sprinty kodowania i sesje wspólnego rozwiązywania problemów z zespołem zewnętrznym w celu dopracowania wymagań i omówienia strategii wdrażania.

Należy założyć, że mogą istnieć różnice w stylu pracy między zespołem wewnętrznym a zewnętrznym. Dlatego nadmiernie komunikuj swoje cykle pracy i najlepsze praktyki, aby uniknąć wątpliwości.

4. Regularnie sprawdzaj i udostępniaj konstruktywne informacje zwrotne

Problemy są nieuniknione podczas tworzenia oprogramowania, niezależnie od tego, jak dobrze zaplanowane jest twoje podejście, jak wykwalifikowany jest twój zespół i jak duże doświadczenie ma firma tworząca oprogramowanie.

Jednak problemy nie zawsze wiążą się z naprawianiem błędów w kodzie lub usuwaniem wad UI/UX. Mogą one być związane ze słabą komunikacją, niedotrzymywaniem terminów lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

W wewnętrznym ustawieniu, programiści na twojej liście płac mogą zapewnić szybkie rozwiązanie, pracując w twoich godzinach, nawet z praca hybrydowa układ.

Jednak wybierając partnera outsourcingowego w innej strefie czasowej, należy posiadać system identyfikacji, informowania i rozwiązywania problemów w miarę ich pojawiania się, aby uniknąć dodatkowych wydatków lub opóźnień w rozwoju oprogramowania.

Częste odprawy pomagają omówić wyzwania, jakość pracy i zarządzanie terminami. ClickUp Chat łączy komunikację Teams w jednej przestrzeni. Udostępnianie aktualizacji, połączonych zasobów i łatwa współpraca.

Dodawaj dowolne osoby do konwersacji roboczych za pomocą @wzmianek i przypisuj komentarze, aby oba zespoły mogły pracować nad elementami działań.

Zachęcaj do lepszej komunikacji między Tobą a Twoim zespołem dzięki ClickUp Chat

Co więcej, Twój wewnętrzny zespół powinien zapewniać szczere informacje zwrotne, odpowiednie wsparcie i wskazówki. Na przykład, jeśli zewnętrzni programiści mają trudności z konkretną technologią lub procesem, zorganizuj sesję szkoleniową, aby je omówić.

Niezależnie od problemu, zachęcaj zewnętrznych programistów do otwartej komunikacji i zapewnij ich, że ich obawy są uzasadnione.

Przyszłość outsourcingu rozwoju oprogramowania

Przyjrzyjmy się pięciu technologiom, które mają znaczący wpływ na przyszłość branży tworzenia oprogramowania.

1. Metodologie Agile i DevOps

Agile zapewnia, że projekty pozostają elastyczne i reagują na potrzeby klientów i zmiany rynkowe w outsourcingu rozwoju oprogramowania. Nic dziwnego, że wciąż jest używana przez 59% organizacji za budowanie produktów zorientowanych na klienta z jasno określoną wartością biznesową.

Frameworki takie jak Scrum umożliwiają tobie i twojemu zewnętrznemu zespołowi ciągłe udoskonalanie i ustalanie priorytetów funkcji w oparciu o szczere opinie użytkowników poprzez stosowanie iteracyjnego rozwoju i regularnych pętli informacji zwrotnych.

Podobnie, DevOps umożliwia szybsze dostarczanie poprzez połączenie rozwoju oprogramowania (Dev) i operacji informatycznych (Ops) w jeden ciągły proces. Pozwala to teamom identyfikować i rozwiązywać problemy w czasie rzeczywistym, automatyzować cykle pracy i usprawniać procesy wdrażania.

2. Internet rzeczy (IoT)

Rynek IoT nadal się rozwija, a według projektu Statista liczba urządzeń IoT na całym świecie osiągnie 29,42 miliarda do 2030 roku.

Ponieważ organizacje coraz częściej integrują technologię IoT ze swoimi produktami i usługami, zlecają rozwój na zewnątrz, aby uzyskać dostęp do specjalistycznych umiejętności i przyspieszyć strategie wejścia na rynek.

Trend ten zwiększa możliwości w zakresie analizy danych, zarządzania urządzeniami i bezpieczeństwa sieci, umożliwiając tworzenie bardziej wyrafinowanych i połączonych ze sobą rozwiązań IoT, które zapewniają najwyższą jakość obsługi klienta.

3. Automatyzacja procesów zrobotyzowanych (RPA)

RPA pomaga tworzyć lepsze produkty poprzez automatyzację powtarzalnych, opartych na procesach zadań, takich jak generowanie kodu, wprowadzanie danych i kompilacja opinii użytkowników. Znacząco zmniejsza to ryzyko błędu ludzkiego i zwiększa wydajność.

Narzędzia RPA mogą być szczególnie skuteczne w testowaniu regresyjnym, w którym zautomatyzowane boty stale wykonują predefiniowane przypadki testowe na tworzonym oprogramowaniu. Gwarantuje to, że nowe dodatki do kodu lub zmiany nie zakłócą nieoczekiwanie istniejącej funkcji.

4. Rozwój natywny dla chmury

Aplikacje natywne dla chmury są projektowane i rozwijane specjalnie dla środowisk chmury. Wykorzystują one pełne spektrum usług chmury i funkcji, takich jak architektura mikrousług, kontenery, funkcje bezserwerowe i dynamiczna orkiestracja.

Wraz z ciągłym poleganiem na transformacji cyfrowej oczekuje się, że popyt na aplikacje natywne dla chmury wzrośnie, zapewniając firmom outsourcingowym liczne możliwości tworzenia skalowalnego, odpornego i łatwego w zarządzaniu oprogramowania bez bezpośredniego nadzoru nad infrastrukturą.

5. Generative AI

W outsourcingu, zwłaszcza w niestandardowym rozwoju i utrzymaniu oprogramowania, generatywna analityka oparta na AI może przewidywać potencjalne awarie systemu lub identyfikować obszary wymagające poprawy, umożliwiając proaktywną konserwację i optymalizację aplikacji. OpenAI's Codex który zasila GitHub Copilot, jest przykładem AI pomagającego programistom poprzez sugerowanie całych linii kodu lub złożonych algorytmów. Zwiększa to wydajność deweloperów i potencjalnie zmniejsza zapotrzebowanie na rozbudowane zespoły kodujące.

Każda technologia wnosi wyraźne korzyści do outsourcingu rozwoju oprogramowania, umożliwiając firmom utrzymanie konkurencyjności w dynamicznym krajobrazie. Zrozumienie i integracja tych technologii może poprawić strategie outsourcingu organizacji i osiągnąć lepsze wyniki.

Poszerz swoje horyzonty dzięki outsourcingowi rozwoju oprogramowania

Zainwestuj czas z wyprzedzeniem, aby zrozumieć, czego potrzebujesz i wyszczególnij to w zakresie, abyś mógł przekazać wymagania podczas poszukiwania odpowiednich dostawców usług outsourcingu oprogramowania.

Formalizując umowę outsourcingową, upewnij się, że wyniki, budżety i osie czasu są jasno określone, aby uniknąć późniejszych bólów głowy.

Powinieneś także mieć strategię zarządzania outsourcowanymi programistami z efektywnymi narzędziami i procesami komunikacji.

Pamiętaj: outsourcing to powiązanie, a nie umowa przekazania. Im bardziej przejrzysty i komunikatywny jesteś, tym powodzenie współpracy będzie większe.

Narzędzia do współpracy i zarządzania projektami, takie jak ClickUp, mogą pomóc na każdej scenie outsourcingu rozwoju oprogramowania - począwszy od listy wymagań w gotowych szablonach, korzystania z czatu w czasie rzeczywistym do komunikacji z zewnętrznym zespołem, regularnych odpraw i korzystania z ClickUp Brain podczas pisania briefów projektu oprogramowania oraz przydzielania i śledzenia zadań.

Jeśli chcesz zwiększyć wydajność procesu tworzenia oprogramowania, zarejestruj się na ClickUp za darmo .

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Czy outsourcing tworzenia oprogramowania to dobry pomysł?

Tak, outsourcing rozwoju oprogramowania to dobry pomysł, jeśli jest właściwie zarządzany. Oferuje dostęp do globalnych talentów, oszczędność kosztów, szybsze wprowadzanie produktów na rynek i możliwość skupienia się na podstawowych funkcjach Business.

Wiąże się to jednak z wyzwaniami, takimi jak bariery komunikacyjne i kontrola jakości produktu. Powodzenie zależy od wyboru odpowiedniej firmy outsourcingowej i skutecznego zarządzania powiązaniami w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka.

2. Jak do zrobienia z powodzeniem outsourcingu rozwoju oprogramowania?

Powodzenie outsourcingu rozwoju oprogramowania wymaga planu i wykonania. Zacznij od zdefiniowania wymagań projektu i wybrania firmy outsourcingowej z odpowiednimi umiejętnościami i udokumentowanym doświadczeniem.

Ustanowienie silnych kanałów komunikacji i regularnych odpraw w celu monitorowania postępów. Ponadto należy dopilnować, aby umowy zawierały szczegółowy zakres, oś czasu i oczekiwania, aby uniknąć nieporozumień, a także aktywnie zarządzać projektem w celu utrzymania jakości i dotrzymywania terminów.

3. Czym jest outsourcing tworzenia oprogramowania?

Outsourcing rozwoju oprogramowania polega na zatrudnieniu zewnętrznego dostawcy usług do obsługi kompleksowego rozwoju oprogramowania lub jego części. Zakres usług może być szeroki - od zarządzania operacjami biznesowymi i utrzymywania oprogramowania dla niestandardowych klientów po dostęp do specjalistycznych umiejętności w zakresie opracowywania nowych produktów i możliwości w celu przyspieszenia czasu wprowadzenia produktu na rynek.