10 niezbędnych szablonów kosztorysów dla wykonawców w 2024 roku

Czy masz trudności z generowaniem dokładnych szacunków dla wykonawców?

Szacowanie projektu to złożona operacja obejmująca niezliczone zmienne i zależności; jest to również jedna z najważniejszych części. Mówiąc najprościej, wykonawca, który dobrze oszacuje swoje koszty, wygrywa.

Jednak formularz szacunkowy to coś więcej niż liczby; to esencja wszystkich wydatków. Wydatki te obejmują rzeczywiste, przewidywane i warunkowe wydatki, które stanowią podstawę do dość dokładnego oszacowania i rozsądnej wyceny.

Dobrze skonstruowany i zaplanowany kosztorys stanowi podstawę sprawnego działania, dosłownie. Standaryzując procesy i szablonując dokumentację, można znacznie zmniejszyć stres związany z szacowaniem kosztów.

Przykładowo, posiadanie pod ręką odpowiednich szablonów kosztorysów może znacznie pomóc kierownikom projektów, którzy chcą dokładnie oszacować koszty i utrzymywać swoje budżety uporządkowane przez cały czas. Szablony te umożliwiają zespołom tworzenie niestandardowych przepływów pracy w budownictwie , przyspieszyć pracę zespołową, śledzić postępy w czasie rzeczywistym i wiele więcej.

W tym artykule omówiono najważniejsze darmowe szablony kosztorysów, które pomagają wykonawcom w poruszaniu się po złożonym procesie szacowania kosztów projektu. Sprawdźmy kilka liczb!

Co to jest szablon kosztorysu wykonawcy?

Szablon kosztorysu wykonawcy to wstępnie sformatowany dokument wykorzystywany do oszacowania kosztów projektu budowlanego. Szablony te zawierają kluczowe szczegóły dotyczące wydatków budowlanych, takie jak koszty robocizny, koszty materiałów, koszty pozycji i stawek, koszty sprzętu i maszyn itp.

Wykonawcy wykorzystują te szczegółowe szablony kosztorysów do wypełnienia krytycznych szczegółów związanych z wydatkami, zapobiegając pomyłkom i szybko rozliczając wszystkie możliwe wydatki związane z projektem. Szablony kosztorysów dla wykonawców zapewniają ustrukturyzowany interfejs, który pomaga wykonawcom śledzić wszystkie wydatki, które należy uwzględnić w projekcie budowlanym.

Stanowią one podwójny punkt odniesienia do generowania realistycznych, dokładnych szacunków kosztów i wycen, które uwzględniają wszystkie koszty związane z projektem we wszystkich pionach i poziomach, w tym nieprzewidziane wydatki i margines inflacji.

Dzięki szablonom kosztorysów dla niezależnych wykonawców nie musisz zaczynać od zera, tworząc rozsądną wycenę projektu budowlanego. Szablony są zlokalizowane tak, aby odpowiadały regionalnym projektom i wydatkom, umożliwiając wykonawcom przejście przez proces szacowania bez zbytniego rozwodzenia się nad szczegółami.

**Co składa się na dobry szablon kosztorysu wykonawcy?

Dobry szablon kosztorysu wykonawcy zawiera szczegółowy szacunek wszystkich kosztów i wydatków, które wystąpią podczas budowy, pomagając wykonawcom uzyskać wycenę zbliżoną do rzeczywistego kosztu projektu.

Szczegóły projektu: Szablon powinien jasno określać zakres prac wykonawcy w ramach projektu budowlanego. Powinien również obejmować inne kluczowe szczegóły, takie jak oczekiwania klienta i przybliżony harmonogram projektu, aby pomóc w planowaniu wydatków Koszty: Oprócz szczegółów projektu, wiarygodny szablon kosztorysu wykonawcy zawiera wyszczególnione koszty użytych materiałów budowlanych, koszty robocizny, koszty podwykonawców, koszty biznesowe, podatki, opłaty, kary, zyski i oczekiwane koszty ogólne Inne informacje: Szablon zawiera również inne kluczowe informacje o wykonawcy i kliencie, takie jak logo firmy, dane kontaktowe, daty wygaśnięcia lub okresy ważności bieżącego kosztorysu

Najlepszy szablon kosztorysu dla wykonawcy rozbija ogólne koszty projektu na kategorie i pozycje, które ułatwiają kierownikom projektu i wykonawcom nawigację i lokalizację konkretnych wydatków. Pomaga to wykonawcom zwiększyć wydajność ich backendowych przepływów pracy.

Jako kompleksowa platforma do zarządzania projektami, ClickUp Construction może pomóc usprawnić projekty budowlane dzięki kompleksowym funkcjom szacowania i śledzenia postępów.

Na przykład, można użyć Szacunkowy czas ClickUp funkcja umożliwiająca dokładne oszacowanie czasu wymaganego dla każdego zadania w projekcie. Można ją dostosować tak, aby pokazywała czas w godzinach, dniach, tygodniach lub miesiącach, zapewniając dokładną reprezentację szacunków czasu dla kontraktów. Zadania ClickUp , Cele ClickUp oraz Kamienie milowe ClickUp są również pomocnymi funkcjami, które pozwalają zachować kontrolę nad projektami, zapewniając kompleksową widoczność w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się co wyróżnia ClickUp od zwykłego platformy zarządzania budową .

10 darmowych szablonów kosztorysów dla wykonawców na 2024

Teraz już wiemy, co składa się na solidny i niezawodny szablon kosztorysu. Przyjrzyjmy się 10 najlepszym szablonom, które przeszły test.

Są one łatwe w użyciu i pomagają skrócić czas potrzebny na stworzenie dokładnego szablonu kosztorysu prac budowlanych.

1. Szablon faktury dla wykonawcy ClickUp

](https://app.clickup.com/signup?template=t-234154748&_gl=1*1ru68pk*_gcl_aw*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2HUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1) Pobierz ten szablon

The Szablon faktury dla kontrahenta ClickUp to w pełni konfigurowalny szablon, którego wykonawcy używają do szybkiego tworzenia faktur. Zapewnia on tabelaryczny widok kosztów projektu, takich jak robocizna i wszystkie koszty materiałów, a także inne aspekty dotyczące ilości i ceny jednostkowej.

Podstawowe cechy

Wykorzystaj ten szablon do tworzenia przejrzystych faktur o profesjonalnym wyglądzie

Usprawnienie organizacji, śledzenia i monitorowania płatności

Przeglądaj szczegóły statusów płatności - czy są one należne lub kiedy zostały otrzymane

Idealny przypadek użycia

Ten szablon jest najlepszy dla wykonawców, którzy są początkujący w korzystaniu z szablonów. Wykorzystaj ten szablon do tworzenia zadań z niestandardowymi statusami, śledzenia postępu faktur, kategoryzowania faktur, korzystania z niestandardowych widoków oraz konfigurowania przypomnień, automatyzacji i wspólnej edycji.

Szablon faktury dla kontrahenta pomaga usprawnić proces rozliczeniowy, jednocześnie jasno komunikując oczekiwania dotyczące płatności ze strony klienta. Pobierz ten szablon

2. Szablon umowy z podwykonawcą

Pobierz ten szablon

The Szablon umowy z wykonawcą ClickUp zapewnia ustrukturyzowany, konfigurowalny dokument dla niezależnych wykonawców, którzy chcą szybko zawrzeć umowę z klientem.

Podstawowe cechy

Delegowanie i wyznaczanie obowiązków wykonawcom lub podwykonawcom za pomocą tego szablonu

Zapewnia jasny wgląd w oczekiwania dotyczące płatności, rozsądne terminy płatności i rezultaty

Wykorzystanie klauzul w umowie, które chronią firmę przed sporami prawnymi

Idealny przypadek użycia

Ten szablon jest idealny do szybkiej mobilizacji umowy między dwiema stronami. Umożliwia wykorzystanie funkcji monitorowania postępów w celu śledzenia postępów każdej umowy z wykonawcą na poszczególnych etapach budowy. ClickUp zapewnia również narzędzia do współpracy, automatyzację i funkcje sztucznej inteligencji w celu poprawy porozumienia.

Korzystanie z szablonu umowy z wykonawcą jest kluczowym krokiem w kierunku ustalenia praw, ról i obowiązków wszystkich zaangażowanych stron. Wyraźnie definiuje zakres projektu i ustanawia jasne ramy czasowe jego realizacji, jednocześnie w przejrzysty sposób określając całkowite koszty i warunki płatności. Pobierz ten szablon

3. Szablon faktury Clickup

Pobierz ten szablon

Dla wykonawców, którzy chcą zapewnić swoim klientom bardziej szczegółową wersję faktur, szablon Szablon faktury ClickUp spełnia wszystkie wymagania. Ten łatwy w użyciu szablon umożliwia dołączenie szczegółowych informacji rozliczeniowych, w tym podziału usług świadczonych w ramach wielu projektów i zmian w zamówieniach.

Podstawowe cechy

Przechowuje szczegóły wydatków i powiązane dane w jednym miejscu dla łatwego dostępu i wyszukiwania

Tworzenie markowych faktur w kilku krokach i łatwe ich wysyłanie

Łatwe uzgadnianie kont i śledzenie płatności za pomocą tego szablonu

Idealny przypadek użycia

Szablon faktury Clickup jest najlepszy do tworzenia znormalizowanego formatu faktury dla Twojej marki. Umożliwia tworzenie projektów dla każdego celu faktury, organizowanie zadań w niestandardowe kategorie, monitorowanie i analizowanie zadań w celu oceny produktywności oraz współpracę z interesariuszami w celu sprawdzenia faktury.

Ten szablon faktury standaryzuje format, pomagając zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów. Pobierz ten szablon

4. Szablon zarządzania umowami Clickup

Pobierz ten szablon

The Szablon zarządzania umowami ClickUp to bogaty w funkcje szablon do zarządzania wszystkimi dokumentami związanymi z umową i kamieniami milowymi z jednego punktu. Jego gotowa do użycia struktura i pełne możliwości dostosowywania umożliwiają wykonawcom szybkie rozpoczęcie pracy.

Podstawowe cechy

Śledzi wszystkie umowy od początku do końca na każdym etapie - opracowywania, zatwierdzania, składania i nie tylko

Zapewnia szybki dostęp do informacji dotyczących kluczowych aspektów umowy, takich jak dokumenty przed zawarciem umowy, dokumenty due diligence, dokumenty transakcyjne i inne

Szablon pozwala obserwować status każdego etapu umowy w odniesieniu do zadań, priorytetów, daty rozpoczęcia, terminu realizacji, szacowanego czasu, postępów i innych elementów

Idealny przypadek użycia

Ten szablon jest idealny do szybkiego przeglądania i zarządzania statusami wszystkich aktywnych kontraktów firmy. Jest on szczególnie przydatny w branży budowlanej, gdzie wiele umów funkcjonuje równolegle.

Wykorzystaj zarządzanie umowami szablon umożliwiający zebranie wszystkich umów w jednym miejscu. Pobierz ten szablon

5. Szablon przeglądu umowy przez kliknięcie

Pobierz ten szablon

The Szablon przeglądu umowy ClickUp zapewnia wykonawcom funkcje współpracy, aby zapewnić, że ich zespoły otrzymają na czas informacje zwrotne i przegląd projektów umów. Jest to doskonałe narzędzie do przyspieszenia procesu sporządzania umów.

Podstawowe funkcje

Nadzorowanie, przechowywanie i przeglądanie umów online przy użyciu tego poręcznego, dobrze zorganizowanego szablonu

Porównywanie kluczowych klauzul między wersjami i innymi umowami za pomocą wizualnych przeglądów

Wykorzystanie wbudowanych narzędzi do śledzenia statusu każdej umowy w wersji roboczej

Planowanie zadań uzupełniających w celu stworzenia najlepszej wersji umowy

Idealny przypadek użycia

Ten szablon jest idealny dla wykonawców, którzy codziennie mają do czynienia z dużą liczbą umów. Zapewnia osiem niestandardowych statusów do klasyfikowania umów w wersjach roboczych i 16 unikalnych niestandardowych atrybutów w celu zwiększenia widoczności procesu dla zespołu i interesariuszy.

Ulepsz zarządzanie projektami dzięki funkcjom śledzenia recenzji szablonu, w tym komentarzom, reakcjom, ostrzeżeniom o zależnościach, automatyzacji i nie tylko. Pobierz ten szablon

6. Szablon faktury dla niezależnego wykonawcy

Pobierz ten szablon

Zaprojektowany specjalnie dla niezależnych wykonawców, szablon Szablon faktury dla niezależnych wykonawców ClickUp działa jako formalny zapis pracy i prosi klientów o płatność. Ten szablon jest gotowy do użycia i pomaga rozpocząć pracę w ciągu kilku sekund.

Podstawowe cechy

Tworzy faktury, które wyglądają bardzo profesjonalnie

Śledzi wszystkie należne płatności, aby zapewnić ich terminowy odbiór

Organizuje i przechowuje wszystkie faktury w jednym miejscu w celu łatwego dostępu i wyszukiwania w razie potrzeby

Idealny przypadek użycia

Ten szablon jest idealnym wyborem dla niezależnych kontrahentów, którzy muszą być na szczycie każdej wystawianej faktury. Wykorzystaj niestandardową funkcję statusu, aby łatwo śledzić postęp faktury w całym jej cyklu życia. Szablon umożliwia również korzystanie z reakcji na komentarze, tagów, sztucznej inteligencji i automatyzacji w celu usprawnienia śledzenia faktur.

Wykorzystaj go, aby zaoszczędzić czas podczas tworzenia profesjonalnych faktur, które są dokładne i spójne pod względem formatu, bez względu na to, ile razy je wystawiasz. Pobierz ten szablon

7. Szablon zarządzania umowami Clickup

Pobierz ten szablon

Jednym z najważniejszych aspektów uproszczenia zarządzania umowami jest rozpoczęcie od właściwego szablonu. Szablon Szablon zarządzania umowami ClickUp umożliwia użytkownikom wypełnianie formularzy wniosków o zawarcie umowy w celu uruchomienia nowych projektów umów, które są zgodne z celami końcowymi.

Podstawowe cechy

Wykorzystaj formularze wniosków o zawarcie umowy, aby określić rodzaj umowy, którą musisz utworzyć. Wypełnij szczegóły, takie jak cel umowy, podstawowe informacje lub warunki umowy, dział itp

Uporządkuj listę i dane kontaktowe wszystkich zaangażowanych stron

Łatwo zaplanuj terminy i nigdy nie przegap kolejnego odnowienia

Idealny przypadek użycia

Ten szablon najlepiej sprawdza się w sytuacjach, w których dokładne śledzenie kosztów projektu jest absolutnie krytyczne dla jakości pracy. Wzmacnia on pozycję wykonawców, zapewniając lepszy wgląd w status umowy przy jednoczesnym ograniczeniu czasu i zasobów wymaganych do ich tworzenia i zarządzania nimi.

Użyj go, aby zachować zgodność z wymogami prawnymi i innymi wymogami zgodności. Pobierz ten szablon

8. Kliknij szablon zarządzania budową

Pobierz ten szablon

Z Szablon zarządzania budową ClickUp zespoły wykonawców są wyposażone w możliwość bardziej szczegółowego planowania swoich projektów, od konceptualizacji po budowę i dostawę. Łatwo podziel swój projekt budowlany na zadania i pracuj z kompleksowym, całościowym widokiem całego projektu.

Podstawowe cechy

Planuj i wizualizuj cały cykl życia projektu, od koncepcji do realizacji,

Synchronizacja i dostosowanie zespołów i zasobów w celu lepszej współpracy i przydzielania zadań

Wykorzystaj funkcje śledzenia celów i postępów, aby upewnić się, że produkty zostaną dostarczone na czas, unikając jednocześnie przekroczenia kosztów

Idealny przypadek użycia

To szablon zarządzania budową jest idealny dla wykonawców, którzy mają wiele trwających projektów budowlanych i potrzebują skutecznego narzędzia do usprawnienia alokacji zasobów z wysoką widocznością przy użyciu czterech kluczowych widoków.

Wykonawcy zarządzają swoimi harmonogramami budowy za pomocą widoków kalendarza, organizują proces budowy za pomocą widoków listy, wizualizują projekt budowlany za pomocą widoków tablicy i wykorzystują widoki osi czasu do planowania terminów i kamieni milowych projektu. Pobierz ten szablon

9. Szablon umowy przetargowej

Usprawnij proces składania ofert dzięki szablonowi umów przetargowych ClickUp

The Szablon umowy ClickUp Bid to potężne narzędzie, które pozwala wykonawcom na szybkie przygotowanie oferty. Składanie ofert jest kluczowym aspektem umów, a ten szablon ma niezbędne funkcje usprawniające proces, koncentrując się na szczegółach projektu.

Podstawowe cechy

Wykorzystaj łatwe do wypełnienia formularze z konfigurowalnymi polami do określania informacji o kontrakcie

Przechowywanie wszystkich informacji o ofertach w scentralizowanej lokalizacji

Dostosuj oferty i działaj szybko dzięki powiadomieniom i alertom w czasie rzeczywistym za pomocą tego szablonu

Idealny przypadek użycia

Ten szablon jest najlepszy dla wykonawców, którzy chcą usprawnić proces składania ofert, jednocześnie dokładnie śledząc szczegóły umowy. Zapewnia niezbędne narzędzia do łatwego śledzenia kamieni milowych projektu i zasobów. Ponadto szablon ten zapewnia, że wszyscy zaangażowani interesariusze są w pełni świadomi swoich ról i obowiązków w umowie.

Szablon Szablon umowy przetargowej ClickUp jest niezwykle przydatny do określenia zakresu prac, rezultatów i harmonogramów projektu. Pobierz ten szablon

10. Szablon planu usługi kliknięcia

Pobierz ten szablon

The Szablon schematu usługi ClickUp jest niezbędnym narzędziem do planowania i identyfikowania kluczowych metod poprawy doświadczeń klientów. Ten szablon pomaga zrozumieć, w jaki sposób klienci wchodzą w interakcję z Twoimi usługami poprzez mapowanie podróży klientów.

Podstawowe cechy

Identyfikacja i definiowanie kluczowych procesów, które mają wpływ na doświadczenie klienta

Przechowywanie i organizowanie danych klientów w interaktywnej bazie danych

Wykorzystanie analizy opinii użytkowników do informowania o procesie podejmowania decyzji

Idealny przypadek użycia

Ten szablon jest doskonałym narzędziem dla wykonawców, którzy chcą uzyskać opinie klientów na temat swoich usług i pracować nad poprawą ogólnego doświadczenia. Dzięki funkcjom takim jak śledzenie powiadomień, komentarze, etykiety, niestandardowe statusy zadań i inne, wykonawcy z łatwością sortują dane klientów, aby uzyskać cenny wgląd.

Zasadniczo szablon ten jest kluczem do bardziej szczegółowego zrozumienia potrzeb klientów. Ponadto spostrzeżenia pomagają w projektowaniu bardziej wydajnych i skutecznych procesów. Pobierz ten szablon

Zmień swój formularz wyceny za pomocą ClickUp

Twoja produktywność zależy od procesów, które można łatwo usprawnić za pomocą odpowiednich narzędzi i szablonów. ClickUp, jedno z wiodących narzędzi w niszy zarządzania projektami, umożliwia wykonawcom z różnych branż korzystanie z w pełni konfigurowalnych i przyjaznych dla użytkownika formularzy i szablonów kosztorysów.

Szablony kosztorysów dla wykonawców ClickUp zostały zaprojektowane, aby pomóc wykonawcom usprawnić ich procesy oparte na dokumentach papierowych i skonsolidować je w jednym interfejsie, aby wygładzić zagniecenia. Te wszechstronne dokumenty są skonstruowane tak, aby pasowały do każdego rodzaju projektu budowlanego.

Przekonaj się o transformacyjnej mocy szablonów kosztorysów budowlanych ClickUp już dziś - zarejestruj się za darmo !