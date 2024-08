10 najlepszych programów do zarządzania przepływem pracy w budownictwie w 2024 r

W 2024 roku branża budowlana stanie przed bezprecedensowymi wyzwaniami i możliwościami. Dążenie do wydajności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju nie jest już opcjonalne, ale konieczne. Spójrzmy na statystyki: 75% specjalistów ds. projektów opowiada się za zwiększonym wykorzystaniem narzędzi do współpracy60% wykonawców podkreśla wartość oprogramowania do zarządzania projektami budowlanymi w zakresie bezpieczeństwa i inspekcji

Właściwa budowa zarządzanie cyklem pracy oprogramowanie może znacząco

Zwiększyć wydajność cyklu pracy

Zapewnić bezpieczeństwo projektu

Usprawnić komunikację w zespole

Oto 10 programów do zarządzania przepływem pracy w budownictwie w 2024 roku.

**Na co zwrócić uwagę w oprogramowaniu do zarządzania cyklem pracy w budownictwie?

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania cyklem pracy w budownictwie w 2024 roku oznacza skupienie się na funkcjach, które usprawniają operacje, poprawiają współpracę i zapewniają powodzenie projektu.

Oto, co należy traktować priorytetowo:

Prosty interfejs użytkownika: Wybierz oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy w budownictwie, które oferuje prosty interfejs użytkownika, minimalizując krzywą uczenia się dla specjalistów budowlanych i zapewniając szybkie przyjęcie przez Teams

Wybierz oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy w budownictwie, które oferuje prosty interfejs użytkownika, minimalizując krzywą uczenia się dla specjalistów budowlanych i zapewniając szybkie przyjęcie przez Teams Niestandardowość i skalowalność: Wybierz rozwiązania, które dostosowują się do wielkości i złożoności projektu, umożliwiając dostosowanie funkcji do konkretnych potrzeb

Wybierz rozwiązania, które dostosowują się do wielkości i złożoności projektu, umożliwiając dostosowanie funkcji do konkretnych potrzeb Możliwości integracji: Upewnij się, że oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy w budownictwie płynnie integruje się z istniejącymi systemami i narzędziami, ułatwiając ujednolicony przepływ pracy i spójność danych

Upewnij się, że oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy w budownictwie płynnie integruje się z istniejącymi systemami i narzędziami, ułatwiając ujednolicony przepływ pracy i spójność danych Zarządzanie dokumentami i kontrola: Poszukaj solidnych funkcji zarządzania dokumentami, które oferują łatwy dostęp, udostępnianie i kontrolę wersji dokumentów projektu

Poszukaj solidnych funkcji zarządzania dokumentami, które oferują łatwy dostęp, udostępnianie i kontrolę wersji dokumentów projektu Śledzenie projektów i raportowanie: Priorytetem jest oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi, które zapewnia kompleksowe narzędzia do śledzenia projektów i konfigurowalne opcje raportowania w celu wnikliwego nadzoru nad projektem

Priorytetem jest oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi, które zapewnia kompleksowe narzędzia do śledzenia projektów i konfigurowalne opcje raportowania w celu wnikliwego nadzoru nad projektem Śledzenie kosztów i zarządzanie budżetem: Wybierz oprogramowanie, które umożliwia wykonawcom monitorowanie wydatków związanych z projektem, śledzenie zgodności z budżetem i podejmowanie rozważnych decyzji finansowych

Wybierz oprogramowanie, które umożliwia wykonawcom monitorowanie wydatków związanych z projektem, śledzenie zgodności z budżetem i podejmowanie rozważnych decyzji finansowych Szacowanie: Wybierz oprogramowanie, które zapewnia dokładne i wydajne narzędzia do szacowania, aby zapewnić, że budżety projektów są realistyczne i możliwe do zarządzania od samego początku

Wybierz oprogramowanie, które zapewnia dokładne i wydajne narzędzia do szacowania, aby zapewnić, że budżety projektów są realistyczne i możliwe do zarządzania od samego początku Modelowanie informacji o projekcie (PIM): Poszukaj możliwości, które wspierają PIM, oferując szczegółowe modelowanie informacji o projekcie w celu zwiększenia dokładności i wydajności planu

Poszukaj możliwości, które wspierają PIM, oferując szczegółowe modelowanie informacji o projekcie w celu zwiększenia dokładności i wydajności planu Zarządzanie w terenie: Kładź nacisk na CWMS z silnymi funkcjami zarządzania w terenie, w tym mobilnym dostępem dla zespołów na miejscu, śledzeniem zadań i aktualizacjami w czasie rzeczywistym z terenu

Kładź nacisk na CWMS z silnymi funkcjami zarządzania w terenie, w tym mobilnym dostępem dla zespołów na miejscu, śledzeniem zadań i aktualizacjami w czasie rzeczywistym z terenu Niestandardowe raporty i analizy: Narzędzia, które zapewniają dostawcom spersonalizowane raporty i analizy do podejmowania decyzji w oparciu o dane

10 najlepszych programów do zarządzania cyklem pracy w branży budowlanej w 2024 roku

Rozwiązywanie złożonych problemów związanych z projektami budowlanymi wymaga czegoś więcej niż tradycyjnych technik zarządzania. Zmień swoje podejście, zoptymalizuj procesy i poprowadź swoje projekty do niezrównanego powodzenia dzięki 10 najlepszym programom do zarządzania projektami.

1. ClickUp

Korzystanie z Narzędzie do zarządzania cyklem pracy w budownictwie ClickUp menedżerowie mogą śledzić zależności w projekcie budowlanym, zarządzać priorytetami i utrzymywać płynną komunikację z interesariuszami.

Funkcje takie jak ClickUp Gantt Chart Widok i specjalistyczne szablony do zarządzania budową umożliwiają zespołom wizualizację osi czasu projektu i usprawnienie procesów pracy bez wysiłku. Szablony ClickUp Construction Management oferują łatwe w użyciu konspekty, które pasują do różnych potrzeb projektu. Pomagają one organizować zadania, ustawiać cele i śledzić postępy w celu płynniejszego zarządzania projektem zarządzanie projektami budowlanymi .

Najlepsze funkcje ClickUp

Widok wykresu Gantta w ClickUp: Stwórz wizualną oś czasu przebiegu prac budowlanych, wyraźnie identyfikując czas trwania zadań, zależności i krytyczne kamienie milowe. Umożliwia to skuteczną identyfikację i rozwiązywanie wąskich gardeł, zapewniając realizację projektu zgodnie z harmonogramem

zobacz wizualną oś czasu kamieni milowych projektu w widoku wykresu ClickUp Gantt_ ClickUp Brain: Usprawnij planowanie projektów, analizuj wykorzystanie zasobów, automatyzuj szacowanie oraz zarządzaj sortowaniem i wyszukiwaniem dokumentów. ClickUp'sNarzędzie AI dla budownictwa zostało zaprojektowane w celu uproszczenia złożonych procesów i zwiększenia wydajności w zarządzaniu projektami budowlanymi

Twórz i zbieraj wymagania dotyczące produktu za pomocą Brain AI *Zadania ClickUp***Twórz szczegółowe specyfikacje zadań i ustalaj priorytety w kontekście budowy, z funkcją dostosowywania statusów i priorytetów. Ma to kluczowe znaczenie w zarządzaniu wieloaspektowym charakterem projektów budowlanych i zapewnianiu zgodności zespołu w zakresie krytycznych zadań

Zarządzaj swoimi zadaniami za pomocą niestandardowego widoku zadań *Dokumenty ClickUp***Scentralizuj przechowywanie i dostępność wszystkich istotnych dokumentów i planów projektu. Usprawnij proces udostępniania, popraw kontrolę wersji dokumentów i zwiększ wydajność zespołu dzięki łatwemu dostępowi do kluczowych informacji

Zarządzaj informacjami związanymi z budową za pomocą wspólnych dokumentów w ClickUp

Limity ClickUp

Niektóre zaawansowane funkcje mogą wymagać nawigacji przez wiele menu lub ustawień

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5 na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Archdesk

via Archdesk Archdesk zapewnia pulpity w czasie rzeczywistym do śledzenia wydajności, rozbudowane możliwości raportowania i solidne budowanie procesów, aby pomóc w zarządzaniu przepływem pracy w budownictwie.

Od zarządzania wykonawcami i finansami po szacowanie i planowanie, Archdesk oferuje kompleksowe wsparcie dla potrzeb projektów budowlanych.

Najlepsze funkcje Archdesk

Dostęp do pulpitów w czasie rzeczywistym w celu uzyskania wglądu w wydajność i usprawnienia procesu decyzyjnego

Usprawnienie zarządzania finansami i koordynacji wykonawców w celu zapewnienia zgodności z budżetem i efektywnej dystrybucji zasobów

Generowanie niestandardowych raportów w celu dogłębnej analizy projektu i przydatnych informacji

Automatyzacja procesów cyklu pracy w celu zwiększenia wydajności i zminimalizowania błędów ręcznych

Limity Archdesk

Niektórzy użytkownicy uważają, że strona Front jest nieco ograniczona w wyświetlaniu informacji o projekcie, chociaż przewidywane są ulepszenia

Ceny Archdesk

Essentials: Od $790/miesiąc

Od $790/miesiąc Professional: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny Archdesk

G2: Brak wystarczającej liczby recenzji

Brak wystarczającej liczby recenzji Capterra: 4.6/5 (49 opinii)

3. eSUB

via eSUB eSUB Cloud rewolucjonizuje cykl pracy w branży budowlanej, usprawniając gromadzenie, udostępnianie i analizowanie informacji o projekcie i miejscu pracy. eSUB Cloud cieszy się uznaniem tysięcy użytkowników dzięki intuicyjnej platformie internetowej i mobilnej, dostosowanej specjalnie do potrzeb wykonawców branżowych. Upraszcza tworzenie, zarządzanie i dostęp do kluczowych dokumentów, zapewniając każdemu członkowi zespołu dostęp do informacji i połączenie.

najlepsze funkcje eSUB

Uzyskaj intuicyjne środowisko internetowe i mobilne dostosowane do potrzeb wykonawców branżowych, aby zwiększyć ich wydajność

Uproszczenie zarządzania dokumentami w celu usprawnienia danych powstania, kontroli i dostępu do kluczowych dokumentów, takich jak RFI i zlecenia zmian

Uzyskanie wglądu w projekt w czasie rzeczywistym w celu aktywnego zarządzania i natychmiastowego wprowadzania zmian

Usprawnienie komunikacji w terenie dzięki łatwemu dostępowi do notatek i codziennych raportów na urządzeniach mobilnych

eSUB limit

Niektórzy użytkownicy starszego pokolenia mają trudności z efektywnym wykorzystaniem wszystkich opcji w terenie, co podkreśla znaczenie przyjaznego dla użytkownika projektu i szkolenia

Ceny eSUB

Ceny niestandardowe

oceny eSUB

G2: 4.1/5 (66 recenzji)

4.1/5 (66 recenzji) Capterra: 4.4/5 (245 opinii)

4. CoConstruct

via CoConstruct CoConstruct, obecnie część Buildertrend, oferuje kompleksową platformę do zarządzania cyklem pracy w budownictwie, która łączy zarządzanie finansami i projektami dla budowniczych domów i firm zajmujących się przebudową.

Współpraca ta usprawnia procesy budowlane, zapewniając solidne narzędzia do zarządzania projektami, finansami i relacjami z klientami.

Najlepsze funkcje CoConstruct

Szybka adaptacja i wydajność operacyjna dzięki intuicyjnemu interfejsowi internetowemu i mobilnemu

Usprawnienie danych powstania, kontroli i dostępu do kluczowych dokumentów, takich jak RFI i zlecenia zmian, w celu uproszczenia zarządzania dokumentami

Aktywne zarządzanie projektami i natychmiastowe wprowadzanie zmian dzięki wglądowi w projekt w czasie rzeczywistym

Łatwy dostęp do notatek i codziennych raportów na urządzeniach mobilnych w celu usprawnienia komunikacji w terenie

CoConstruct limit

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w eksportowaniu danych z platformy, co utrudnia przejście do innych systemów

Niespodziewane podwyżki cen były powodem do niepokoju, szczególnie dotykając małe Businessy i komplikując zarządzanie budżetem

CoConstruct ceny

Niestandardowy cennik

Oceny CoConstruct

G2: Brak wystarczającej liczby recenzji

Brak wystarczającej liczby recenzji Capterra: 4.7/5 (864 opinii)

5. Methvin

via Methvin Methvin wyróżnia się jako wiodący pakiet budowlany online, oferujący intuicyjną, przyjazną dla użytkownika platformę dla branży budowlanej. Usprawnia proces szacowania, publikuje oferty, tworzy porównania i odkrywa potencjalne możliwości biznesowe, ułatwiając zarządzanie projektami i szacowanie.

Najlepsze funkcje Methvin

Określ dokładne koszty projektu od samego początku, zapewniając precyzję w budżetowaniu

Uzyskaj precyzyjne możliwości szacowania, zapewniając dokładną kalkulację kosztów projektu od samego początku

Wizualizacja osi czasu projektu, ułatwiająca śledzenie postępów i optymalizację alokacji zasobów

Precyzyjne pomiary i pomiary ilościowe z planów cyfrowych, usprawniające zadania związane z szacowaniem

Uproszczenie procesów ogłaszania przetargów i składania ofert, promocja wydajności i konkurencyjności

Methvin limit

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby w pełni zrozumieć możliwości oprogramowania

Dostęp wymaga stabilnego połączenia z Internetem

Ceny Methvin

Free

Business: $27/miesiąc

$27/miesiąc Enterprise: $179/miesiąc

Oceny Metwin

G2: 4.4/5 (30 recenzji)

4.4/5 (30 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

6. Brygadzista

via Brygadzista Contractor Foreman to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania budową z wieloma funkcjami usprawniającymi zarządzanie cyklem pracy dla firm budowlanych. Jego kluczowe funkcje obejmują narzędzia do zarządzania projektami, takie jak planowanie Gantta, dzienniki, pozwolenia i śledzenie inspekcji.

Jego możliwości zarządzania dokumentami obejmują RFI, zgłoszenia i ponad 100 raportów, co czyni go najlepszym wyborem dla profesjonalistów budowlanych na całym świecie.

Najlepsze funkcjeContractor Foreman

Uproszczenie zarządzania projektami dzięki funkcjom takim jak planowanie Gantta, dzienniki, zlecenia pracy i portale klientów

Dostęp do kompleksowych narzędzi finansowych, w tym szacunków, zarządzania ofertami, faktur, zamówień zakupu i śledzenia kosztów w czasie rzeczywistym

Efektywne zarządzanie zespołem dzięki kartom czasu pracy opartym na GPS, czatowi zespołowemu, zarządzaniu liderami, planowaniu załogi i śledzeniu incydentów

Usprawnij zarządzanie dokumentami dzięki funkcjom takim jak RFI, składanie wniosków, pisanie dokumentów, rysunki i znaczniki PDF oraz biblioteka gotowych formularzy i list kontrolnych

Limity dla brygadzistów

Ograniczeniem aplikacji Contractor Foreman jest brak możliwości automatycznego przenoszenia notatek z leadów do kosztorysu podczas jego tworzenia

Ceny w programie Contractor Foreman

Podstawowy: $49/miesiąc

$49/miesiąc Standard: 79 USD/miesiąc

79 USD/miesiąc Plus: 125 USD/miesiąc

125 USD/miesiąc Pro: 166 USD/miesiąc

166 USD/miesiąc Unlimited: 249 USD/miesiąc

Ocena brygadzisty

G2: 4.5/5 (213 opinii)

4.5/5 (213 opinii) Capterra: 4.5/4 (628 opinii)

7. Fieldwire

via Fieldwire Fieldwire, to doskonałe oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi, które umożliwia zespołom realizującym ponad 1 000 000 projektów na całym świecie nadążanie za postępem prac. Fieldwire usprawnia zadania, listy wykroczeń i inspekcje, od małych przedsięwzięć po ogromne projekty, ograniczając papierkową robotę i zwiększając wydajność.

Ułatwia współpracę w czasie rzeczywistym i przydzielanie zadań dla projektów budowlanych, wypełniając lukę między polem a biurem.

Najlepsze funkcje Fieldwire

Przypisywanie zadań, współpraca z aktualnymi rysunkami oraz synchronizacja działań w terenie i w biurze na wszystkich urządzeniach

Dokumentowanie powykonawczych szczegółów projektu w celu ustanowienia wiarygodnego zapisu zakończonych prac i łagodzenia sporów

Ułatwianie rozmów dotyczących konkretnych zadań za pomocą powiadomień push w celu szybszego podejmowania decyzji

Monitoruj i zarządzaj wszystkimi zadaniami projektu, rejestruj problemy na budowie i dodawaj adnotacje do planów za pomocą multimediów

Limity sieciowe

Użytkownicy mogą potrzebować pomocy z rozmiarem tekstu podczas pracy na dużych tłach, takich jak 30×42 lub większe. Tekst może wydawać się nieproporcjonalnie duży, zwłaszcza gdy dla uproszczenia wybrano mniejszy rozmiar #6

Przesyłanie zdjęć może stanowić okazjonalne wyzwanie, szczególnie w przypadku korzystania z obrazów na żywo

Cena za połączenie przewodowe

Basic: Free

Free Pro: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Business: 59 USD/miesiąc za użytkownika

59 USD/miesiąc za użytkownika Business Plus: 79 USD/miesiąc za użytkownika

ocena Fieldwire

G2: 4.5/5 (208 opinii)

4.5/5 (208 opinii) Capterra: 4.6/5 (88 opinii)

8. WorkflowMax

via WorkflowMax WorkflowMax jest wiodącym narzędziem online do zarządzania projektami w sektorze budowlanym. To narzędzie do zarządzania projektami budowlanymi obejmuje cały cykl życia projektu na jednej platformie - od wstępnej wyceny i planowania po szczegółowe śledzenie czasu, fakturowanie i zaawansowane raportowanie.

WorkflowMax został zaprojektowany w celu usprawnienia operacji, zwiększenia widoczności projektów i zwiększenia rentowności firm budowlanych. Zintegrowane funkcje narzędzia pozwalają firmom zapewnić płynną realizację i zarządzanie projektami.

Najlepsze funkcje WorkflowMax

Zarządzanie wszystkimi zadaniami, zadaniami i osobami z jednego miejsca, aby nigdy nie przegapić terminu

Śledzenie i raportowanie każdej minuty dzięki ponad ośmiu różnym metodom rejestracji czasu pracy

Pełna zgodność oprogramowania do zarządzania zadaniami i oprogramowania księgowego w czasie rzeczywistym dzięki integracji z Xero

Łatwe śledzenie potencjalnych klientów, propozycji i prognoz sprzedaży dzięki kompleksowemu zarządzaniu potencjalnymi klientami

Limity WorkflowMax

Aplikacja internetowa wydaje się przestarzała i brakuje jej nowoczesnej wydajności

Czasochłonny proces ze względu na konieczność odświeżania strony pomiędzy wpisami, co utrudnia szybkie wprowadzanie danych

Ceny WorkflowMax

Standard: $45/miesiąc

$45/miesiąc Premium: $95/miesiąc

Oceny WorkflowMax

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.3/5 (120 opinii)

9. Procore

via Procore Platforma do zarządzania projektami budowlanymi Procore zwiększa kontrolę nad projektem, minimalizuje ryzyko i zabezpiecza zyski. Została zaprojektowana z myślą o kierownikach projektów i interesariuszach, aby zapewnić im wgląd w procesy budowlane w czasie rzeczywistym.

Dzięki specjalnie opracowanym rozwiązaniom dla właścicieli, głównych wykonawców i podwykonawców, Procore ułatwia płynne zarządzanie od przetargu do zamknięcia projektu. Jest zasilany przez pakiet produktów, który zapewnia połączenie placu budowy z biurem, zapewniając wydajność i bezpieczeństwo projektu.

Najlepsze funkcje Procore

Połączenie placu budowy z biurem w celu zapewnienia widoczności projektu w czasie rzeczywistym za pomocą funkcji mobilnego zarządzania projektami

Podejmowanie świadomych decyzji dzięki zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem w oparciu o dane w czasie rzeczywistym

Uzyskaj wgląd w kondycję finansową projektu w czasie rzeczywistym dzięki zarządzaniu finansami

Dostęp do ponad 500 płynnych integracji w celu zwiększenia funkcji za pośrednictwem Procore App Marketplace

Limity Procore

Brak natywnych połączeń między narzędziami, wymagający ręcznych hiperlinków do integracji elementów takich jak RFI, listy wykrojów i protokoły ze spotkań

Cena podstawowa

Niestandardowy cennik

Oceny podstawowe

G2: 4.6/5 (2,475 recenzji)

4.6/5 (2,475 recenzji) Capterra: 4.5/5 (2693 opinii)

10. Yookkan

via Yookkan Yookkan oferuje intuicyjne oprogramowanie do zarządzania projektami online, które usprawnia pracę zespołową, strukturyzację zadań, planowanie i współpracę. Umożliwia ono użytkownikom z branży budowlanej zarządzanie wieloma projektami jednocześnie, w przejrzysty sposób wizualizując zadania za pomocą tablic Kanban i wykresów Gantta.

Integruje się płynnie z popularnymi kalendarzami, zapewniając terminowe alerty i powiadomienia oraz wsparcie dla elastyczności pracy zdalnej.

Najlepsze funkcje Yookkan

Śledzenie różnych projektów budowlanych jednocześnie za pomocą pulpitu wielu projektów

Usprawnij planowanie dzięki udostępnianym, zautomatyzowanym wykresom Gantta, które synchronizują się z Twoim kalendarzem

Wyraźnie oddelegowane zadania poprzez przypisanie działań do konkretnych członków zespołu

Skrócenie czasu spotkań i zwiększenie wydajności dzięki narzędziom do automatyzacji spotkań

Nadzór nad finansami i ryzykiem projektu w czasie rzeczywistym w celu kompleksowego zarządzania

Yookkan limit

Typowe ograniczenia obejmują głębokość integracji z zewnętrznymi narzędziami lub niestandardowe potrzeby branżowe

Ceny Yookkan

Free

Pro: $27/miesiąc

$27/miesiąc Enterprise: $55/miesiąc

$55/miesiąc Custom: Ceny niestandardowe

oceny Yookkan

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Buduj przyszłość i ulepszaj swoje projekty budowlane z ClickUp

Wraz z rozwojem branży budowlanej, solidne oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy staje się koniecznością. Odpowiednie oprogramowanie może zmienić podejście do zarządzania projektami budowlanymi, zwiększając wydajność, lepszą komunikację i poprawiając wyniki projektu.

Po zapoznaniu się z 10 najlepszymi narzędziami do zarządzania cyklem pracy w budownictwie w 2024 roku, następnym krokiem powinna być ocena tych rozwiązań w oparciu o konkretne potrzeby. Warto rozważyć narzędzie, które oferuje kompleksowy zestaw funkcji, elastyczność i skalowalność.

Wszechstronne możliwości ClickUp w zakresie zarządzania projektami stanowią doskonały punkt wyjścia. Zapoznaj się z ClickUp, aby zobaczyć, w jaki sposób dostosowuje się on do wymagań Twojego projektu. Zarejestruj się w ClickUp za darmo i zacznij optymalizować zarządzanie projektami budowlanymi już dziś.