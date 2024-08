10 Oprogramowanie do zarządzania budową dla małych firm w 2024 roku

Odpowiednie oprogramowanie robi różnicę, jeśli chodzi o zdolność członków zespołu do skupienia się na swojej roli, uproszczenia prostych zadań i zarządzania czasem. Jest to szczególnie prawdziwe w branży budowlanej, gdzie kluczowe znaczenie ma optymalizacja talentów zespołu na projektach budowlanych na polu.

Istnieje mnóstwo narzędzi, które pomagają sprostać temu wyzwaniu, ale wiele z nich jest przeznaczonych dla dużych korporacji z głębokimi kieszeniami. Rozwiązanie? Budowa oprogramowanie do zarządzania projektami stworzone z myślą o małych firmach. Równie potężne narzędzie, które jest dostosowane do Twoich potrzeb, celów i budżetu.

Aby pomóc Ci szybciej osiągnąć najlepsze wyniki, przygotowaliśmy listę najlepszych rozwiązań dla małych Business w poszukiwaniu odpowiedniego oprogramowania do zarządzania projektami budowlanymi. Porównamy kluczowe funkcje, limity, ceny, recenzje i wiele więcej, aby pomóc Ci podjąć najbardziej świadomą decyzję dla potrzeb Twojego małego biznesu. 🧰

Czym jest oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi dla małych firm?

Oprogramowanie do zarządzania budową to dowolne narzędzie lub aplikacja, która pozwala zespołom zrozumieć ich cele, oś czasu, terminy i wymagania. Aplikacje te wykorzystują popularne funkcje zarządzania projektami (które być może już znasz i kochasz), aby zapewnić zespołom odpowiedni budżet, zasoby i materiały.

Najlepsze narzędzia do zarządzania projektami budowlanymi zapewniają kierownikom projektów jedno wspólne miejsce do pracy, gdy są w podróży - platformę online do nadzorowania procesów biznesowych, bezpieczeństwa, budżetów, raportowania i komunikacji z klientem. Wdrożenie tego oprogramowania powinno znacznie ułatwić życie kierownika projektu budowlanego i być najskuteczniejszym rozwiązaniem upraszczającym procesy i usprawniającym cykl pracy, zapewniając ogólnie lepsze doświadczenie zespołu i klienta.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania projektami budowlanymi dla małych firm?

Istnieje wiele opcji do wyboru, jeśli chodzi o oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi - nawet dla małych firm. Niektóre narzędzia są wysoce konfigurowalne i można je dostosować do każdego projektu budowlanego, podczas gdy inne są dostosowane do konkretnego celu lub potrzeb biznesowych, takich jak oprogramowanie do zarządzania zamówieniami lub oprogramowanie do śledzenia czasu budowy .

Porównując różne opcje, należy wziąć pod uwagę:

Kluczowe funkcje: Czy narzędzie programowe ma odpowiednie funkcje? Czy wykracza poza twoje oczekiwania?

Czy narzędzie programowe ma odpowiednie funkcje? Czy wykracza poza twoje oczekiwania? Funkcjonalność: Czy służy do zrobienia tego, czego potrzebujesz, np zarządzanie zamówieniami lub planowanie produkcji ?

Czy służy do zrobienia tego, czego potrzebujesz, np zarządzanie zamówieniami lub planowanie produkcji ? Widoki: Czy możesz przeglądać i organizować swoje projekty w sposób, w jaki pracujesz najlepiej?

Czy możesz przeglądać i organizować swoje projekty w sposób, w jaki pracujesz najlepiej? Dostosowanie: Czy można niestandardowo dostosować oprogramowanie do swoich wymagań?

Czy można niestandardowo dostosować oprogramowanie do swoich wymagań? Łatwość obsługi: Czy oprogramowanie jest przyjazne dla użytkownika? Czy cały zespół może się go szybko nauczyć?

Czy oprogramowanie jest przyjazne dla użytkownika? Czy cały zespół może się go szybko nauczyć? Cena: Czy oprogramowanie jest przystępne cenowo? Czy koszt staje się zaporowy w miarę skalowania?

Czy oprogramowanie jest przystępne cenowo? Czy koszt staje się zaporowy w miarę skalowania? Wsparcie: Czy możesz łatwo skontaktować się z zespołem wsparcia, gdy tego potrzebujesz?

Czy możesz łatwo skontaktować się z zespołem wsparcia, gdy tego potrzebujesz? Oceny i recenzje: Co inni użytkownicy mówią o doświadczeniach związanych z produktem?

Twoje potrzeby będą prawdopodobnie tak wyjątkowe, jak Twój biznes, więc poświęć trochę czasu na zastanowienie się, czego naprawdę potrzebujesz, aby znaleźć najbardziej odpowiednie oprogramowanie dla siebie.

10 najlepszych programów do zarządzania budową dla małych Businessów w 2024 roku

Dla małych firm znalezienie najlepszego oprogramowania do zarządzania budową jest koniecznością, jeśli chcesz zachować porządek, zarządzać ryzykiem i obsługiwać swoich klientów w najlepszy możliwy sposób. Aby pomóc Ci znaleźć odpowiednie narzędzie do tego zadania, oto nasza krótka lista najlepszego oprogramowania budowlanego dla małych Business w 2024 roku.

1.

ClickUp

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to najlepsze narzędzie typu "wszystko w jednym"

zarządzanie projektami

clickUp to narzędzie, na którym polegają zespoły budowlane, aby współpracować, organizować, planować i wykonywać wszelkiego rodzaju prace - bez względu na wielkość zespołu czy budżet. Dzięki bogatemu ustawieniu funkcji i ponad 15 sposobom wizualizacji cyklu pracy, ClickUp jest idealnym rozwiązaniem dla

zarządzanie budową

teams żonglują napiętymi ośmioma czasami, różnymi przesyłkami, wykonawcami, klientami i nie tylko.

Wśród tych dynamicznych widoków znajdziesz Gantt, oś czasu, kalendarz i widok obciążenia pracą - idealne dla kierowników projektów budowlanych ustalających priorytety

kluczowych kamieni milowych

i celów, jednocześnie równoważąc elementy działań swojego zespołu. Co więcej, Teams w terenie mogą polegać na unikalnej funkcjonalności ClickUp

Widok mapy

aby zarządzać zadaniami związanymi z lokalizacją i zobaczyć wszystkie miejsca pracy na pierwszy rzut oka.

Możesz także tworzyć szacunki, zamówienia zakupu i harmonogramy dla każdego projektu z obliczeniami w

Pola niestandardowe

. Możesz nawet uwzględnić szczegóły, takie jak budżety, lokalizacje miejsc pracy i dane podwykonawców, dzięki czemu możesz filtrować, grupować i raportować swoją pracę.

Aby jeszcze szybciej rozpocząć pracę w ClickUp, przejrzyj obszerną bibliotekę szablonów i wybieraj spośród ponad 1000 gotowych zasobów dla dowolnego przypadku użycia, w tym wielu

szablony planów rozwoju

oraz

Szablon do zarządzania projektami budowlanymi

.

ClickUp najlepsze funkcje

Tworzenie niestandardowych cykli pracy dla procesów i projektów budowlanych

Zarządzanie czasem i zadaniami generalnych wykonawców, wykonawców specjalistycznych i członków Teams

Przeglądaj i dodawaj adnotacje do złożonych wniosków, zapytań o informacje (RFI), rysunków i przedmiarów

Korzystaj z widoku Tablicy i widoku Kalendarza, aby ClickUp stał się Twoim najlepszym narzędziemoprogramowanie do planowania budowy do śledzenia postępów w trakcie realizacji projektu

Zbuduj bazę danych CRM klientów i partnerów projektu

Zarządzanie procesem sprzedaży za pomocą łatwych do niestandardowych przepływów pracy

Usprawnij zarządzanie zadaniami w tym samym miejscu co twój cele projektu i zasoby

Poprawa komunikacji Teams między polem a biurem

Tworzenie i udostępnianie Dokumenty ClickUp i pliki z członkami zespołu

Użyj filtrów, aby być na bieżąco z aktywnością zadania i zmianami statusu

Limity ClickUp

Dostosowanie się do tak wielu kluczowych funkcji może wymagać nieco nauki

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 900 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 900 recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,800+ recenzji)

2. CoConstruct

przez

CoConstruct

CoConstruct jest konstrukcją

narzędzie do zarządzania projektami

zaprojektowane specjalnie dla budowniczych domów i firm remontowych. Teams i właściciele pojedynczych firm mogą używać tego narzędzia do organizowania projektów, komunikowania się z klientami i partnerami oraz zarządzania swoimi operacjami w jednym miejscu. ✅

CoConstruct najlepsze funkcje

Tworzenie i zarządzanie projektami budowlanymi dzięki usprawnionemu systemowi planowania projektów

Śledzenie projektów od początku do zrobienia za pomocą list zadań i harmonogramów

Płynne zarządzanie cenami dla zadań ze stałą ceną i otwartą księgą

Zarządzanie kartami czasu pracy i bezpośrednie fakturowanie klientów

Limity CoConstruct

CoConstruct jest przeznaczony dla zespołów zajmujących się budową domów, więc inne rodzaje zespołów budowlanych mogą preferować inne narzędzie

Niektórzy użytkownicy sugerują, że trudno jest wyeksportować dane do wykorzystania w innych narzędziach programowych

Ceny CoConstruct

Essential: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Zaawansowane: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Zakończone: Kontakt w sprawie wyceny

CoConstruct oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 20 recenzji)

4/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 800 opinii)

3. Brygadzista

przez

Brygadzista wykonawcy

Contractor Foreman reklamuje się jako "

1 dla wykonawców" poszukujących niedrogiego i łatwego w użyciu oprogramowania do zarządzania biznesem. Teams mogą korzystać z tego oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi do zarządzania projektami, finansami, ludźmi, zasobami i dokumentami. 📝

Najlepsze funkcje programu Contractor Foreman

Nadzorowanie projektów za pomocą osi czasu, harmonogramów i wykresów Gantta

Generowanie szacunków i wysyłanie faktur do klientów

Zarządzanie umowami i komunikacją z podwykonawcami i partnerami

Organizowanie plików, zdjęć i dzienników sprzętu

Ograniczenia brygadzisty wykonawcy

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w korzystaniu z oprogramowania na przeglądarkach takich jak Safari

Według niektórych klientów może to być przytłaczające dla nowych użytkowników i samodzielnych pracowników budowlanych

Ceny oprogramowania Contractor Foreman

Podstawowy: $49/miesiąc dla jednego użytkownika

$49/miesiąc dla jednego użytkownika Standard: $79/miesiąc dla trzech użytkowników

$79/miesiąc dla trzech użytkowników Plus: $125/miesiąc dla ośmiu użytkowników

$125/miesiąc dla ośmiu użytkowników Pro: 166 USD/miesiąc dla 15 użytkowników

166 USD/miesiąc dla 15 użytkowników Unlimited: 249 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Contractor Foreman oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 500 opinii)

4. Procore

przez

Procore

Procore to oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi zaprojektowane w celu ułatwienia zespołom zarządzania projektami, minimalizacji ryzyka i powodzenia projektów. Narzędzie łączy zarządzanie projektami i finansami z funkcjami jakości i bezpieczeństwa, dzięki czemu można zarządzać ryzykiem w tym samym miejscu. ⚒️

Najlepsze funkcje Procore

Organizowanie zespołów projektowych na miejscu i poza nim dzięki łatwemu w obsłudze zarządzaniu projektami

Wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym do monitorowania i ograniczania ryzyka

Przegląd bieżących danych finansowych i raportowanie

Zrozumienie pełnego obrazu projektu dzięki dziennikom informacyjnym

Limity Procore

Plany cenowe nie są publicznie dostępne na liście, więc trudno jest początkowo porównać ich wartość z innymi rozważanymi opcjami

Niektórzy użytkownicy sugerują, że sposób zarządzania ustawieniami może być mylący

Cennik Procore

Kontakt w sprawie niestandardowego cennika

Oceny i recenzje Procore

G2: 4,6/5 (ponad 2 100 recenzji)

4,6/5 (ponad 2 100 recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 2 600 recenzji)

5. Autodesk Build

przez Autodesk Build Autodesk Build to oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi zaprojektowane w celu usprawnienia cyklu pracy między biurem a polem. Teams projektowe mogą korzystać z narzędzia do zarządzania projektami, zapewnieniem jakości, bezpieczeństwem i ryzykiem oraz budżetami i kosztami. 👷

Najlepsze funkcje Autodesk Build

Widok najnowszych harmonogramy projektów aby uniknąć nieporozumień i błędów

Korzystaj z niestandardowych widoków, aby tworzyć filtry i widzieć tylko najbardziej istotne zadania

Śledzenie problemów, zmian i rozwiązań dzięki wbudowanym funkcjom zarządzania jakością

Monitorowanie kosztów w czasie rzeczywistym w stosunku do początkowego zakresu poprzez połączenie danych z pola z budżetami

Limity Autodesk Build

Ustawienie projektów i przypisanie praw i opcji użytkownika może być skomplikowane, według niektórych klientów

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że nauka oprogramowania może zająć trochę czasu, szczególnie tym, którzy nie są przyzwyczajeni do tego typu oprogramowania

Ceny Autodesk Build

550 arkuszy: 495 USD/rok

495 USD/rok 5000 arkuszy: 870 USD/rok

870 USD/rok Unlimited Sheets: $1,625/rok

$1,625/rok Użytkownicy Unlimited: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Autodesk Build

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Buildertrend

przez Buildertrend Buildertrend to platforma oprogramowania do zarządzania budową dla zespołów komercyjnych, wykonawców, budowniczych domów i firm zajmujących się przebudową. Narzędzie to zostało zaprojektowane w celu usprawnienia i uporządkowania projektów i procesów, dzięki czemu wykonawcy mogą skupić się na swojej roli. 🏠

Buildertrend najlepsze funkcje

Nadzór nad projektami i śledzenie postępów dzięki wbudowanemu harmonogramowi projektów

Zrozumienie tego, co dzieje się z dziennikami dziennymi

Śledzenie zleceń zmian, wyborów i faktur z jednego miejsca

Usprawnienie i centralizacja komunikacja z klientem dzięki dedykowanemu portalowi dla klientów

Limity Buildertrend

Niektórzy użytkownicy zgłaszają frustrację związaną z funkcją śledzenia czasu, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych

Krzywa uczenia się może być stroma, a użytkownicy zgłaszają częste aktualizacje, do których trzeba się dostosować

Buildertrend ceny

Essential: $99 za pierwszy miesiąc, następnie $399/miesiąc

$99 za pierwszy miesiąc, następnie $399/miesiąc Zaawansowany: 399 USD za pierwszy miesiąc, następnie 699 USD/miesiąc

399 USD za pierwszy miesiąc, następnie 699 USD/miesiąc Zakończone: $699 za pierwszy miesiąc, następnie $999/miesiąc

Buildertrend oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4.2/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 1600 recenzji)

7. Pływak

przez

Pływak

Float to narzędzie do zarządzania zasobami i oprogramowanie do planowania siły roboczej narzędzie, które ułatwia teamom planowanie obciążenia i harmonogramowanie pracy. Oprogramowanie łączy zarządzanie ludźmi i projektami w jednym interfejsie, dając menedżerom przegląd zadań, budżetów, faz projektów, godzin pracy i obciążeń. 🌻

Najlepsze funkcje Float

Organizowanie projektów za pomocą kamieni milowych, faz i zależności

Wykorzystanie prognozy obciążeń do identyfikacji potencjalnych wyzwań

Monitorowanie porównywanych z rzeczywistymi wydatków na projekty budowlane

Rejestrowanie kart czasu pracy i śledzenie godzin pracy członków zespołu

Limity Float

Float nie został zaprojektowany specjalnie dla teamów budowlanych, choć może być dla nich przydatnym narzędziem

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że aplikacja mobilna nie jest tak przyjazna dla użytkownika, jak wersja oparta na przeglądarce

Ceny Float

Starter: $7.50/miesiąc za użytkownika

$7.50/miesiąc za użytkownika Pro: $12.50/miesiąc za użytkownika

$12.50/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Float oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 1200 recenzji)

4,2/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1 500 opinii)

8. RedTeam

przez

RedTeam

RedTeam to oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi, które oferuje kilka narzędzi, w tym Fieldlens do współpracy w terenie w czasie rzeczywistym, RedTeam Go do zarządzania projektami i RedTeam Flex do zarządzania budową. Narzędzia te pozwalają zespołom budowlanym organizować projekty, finanse, pracę w terenie i raportowanie. 📊

Najlepsze funkcje RedTeam

Przeniesienie wszystkich danych w jedno miejsce w celu łatwiejszego zarządzania projektami

Tworzenie powtarzalnych procesów w celu zmniejszenia ryzyka

Automatyzacja ponad 100 zadań dzięki wbudowanej automatyzacji

Udostępnianie klientom raportów i aktualizacji finansowych w przyjazny dla użytkownika sposób

Limity RedTeam

Według niektórych użytkowników może wystąpić krzywa uczenia się podczas dostosowywania się do oprogramowania

Niektórzy klienci zgłaszali powolne działanie serwerów i problemy z zawieszaniem się podczas edycji

Ceny RedTeam

RedTeam Fieldlens: Od $39/miesiąc za użytkownika

Od $39/miesiąc za użytkownika RedTeam Go: Od 450 USD/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników

Od 450 USD/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników RedTeam Flex: Od 450 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Oceny i recenzje RedTeam

G2: 4.3/5 (ponad 80 recenzji)

4.3/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

9. Sage 300 Budownictwo i Nieruchomości

przez Mędrzec Sage 300 Construction and Real Estate to kompleksowe narzędzie do zarządzania biznesem i księgowości, które łączy w sobie zarządzanie finansami, operacjami serwisowymi i projektami. Specjaliści budowlani mogą korzystać z oprogramowania do nadzorowania całego procesu budowy wraz z zarządzaniem finansami. 📈

Najlepsze funkcje Sage 300 Construction and Real Estate

Śledzenie zadań, zleceń pracy, ofert, sprzętu i historii budowy

Porządkowanie dokumentów i rezygnacja z papieru

Wykorzystanie funkcji zarządzania projektami do identyfikacji problemów i zarządzania ryzykiem

Usprawnienie operacji serwisowych w celu zapewnienia lepszej obsługi klienta

Ograniczenia Sage 300 Construction and Real Estate

Niektórzy użytkownicy sugerują, że opcje raportowania oprogramowania są ograniczone i niestandardowe

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że system może być nieintuicyjny i trudny w nawigacji

Ceny Sage 300 Construction and Real Estate

Kontakt w sprawie cen

Sage 300 Budownictwo i Nieruchomości oceny i recenzje

G2: 3.5/5 (ponad 30 recenzji)

3.5/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4/5 (ponad 500 opinii)

10. Fieldwire

przez Fieldwire Fieldwire to rozwiązanie do zarządzania budową przeznaczone specjalnie do zarządzania placem budowy. Firmy budowlane mogą używać tego oprogramowania do koordynowania pracy członków zespołu, przydzielania zadań, śledzenia wydajności i zmniejszania ryzyka związanego z przebywaniem na placu budowy. 🏗️

Najlepsze funkcje Fieldwire

Zsynchronizowanie pracy teamów na miejscu i w biurze za pomocą centralnego systemu

Tworzenie harmonogramów pracy i przydzielanie zadań członkom zespołu

Śledzenie, który członek zespołu pracował nad konkretnymi zadaniami lub miejscami pracy

Tworzenie i wysyłanie niestandardowych raportów zawierających wszystkie szczegóły projektu

Limity Fieldwire

Fieldwire został zaprojektowany z myślą o zarządzaniu miejscami pracy, więc zespoły mogłyby skorzystać z bardziej ogólnego systemu zarządzania projektami w innym miejscu

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby łatwiej było tworzyć cotygodniowe raporty dotyczące miejsc pracy i projektów

Ceny Fieldwire

**Free

Pro: $54/miesiąc za użytkownika

$54/miesiąc za użytkownika Business: $74/miesiąc za użytkownika

$74/miesiąc za użytkownika Business Plus: $89/miesiąc na użytkownika

Fieldwire oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 80 recenzji)

Skuteczniej zarządzaj projektami dzięki tym narzędziom do zarządzania budową

Na tej liście znajduje się idealne narzędzie dla każdego zespołu budowlanego, niezależnie od tego, czy chcesz zarządzać ryzykiem na placach budowy, czy koordynować członków zespołu i zasoby z jednego centralnego miejsca. Istnieje również wiele opcji oprogramowania typu "wszystko w jednym", które usprawniają cały cykl życia projektu.

Jako jeden z liderów na rynku

narzędzi do zarządzania projektami

dla zespołów z różnych branż, ClickUp jest naszym najlepszym wyborem. Jego funkcje są w pełni konfigurowalne i wystarczająco elastyczne, aby obsłużyć nawet najbardziej złożone projekty. Ponadto, stale rosnąca biblioteka szablonów i ponad 1000 integracji pomagają firmom budowlanym szybciej realizować swoje projekty.

