Model Kirkpatricka: Strategie osiągania lepszych wyników w nauce i powodzenia szkoleń

Dla wielu specjalistów ds. uczenia się i rozwoju inwestowanie czasu i zasobów w tworzenie i prowadzenie kursów jest łatwą częścią. Sprawy stają się trudne, gdy przychodzi do uzasadnienia zwrotu z tej inwestycji.

Jak więc wykazać wartość programów szkoleniowych? Jak połączyć kropki między tym, czego uczą się uczestnicy, a wpływem tej nauki na organizację?

W tym miejscu do gry wkracza model Kirkpatricka. Na tym blogu zbadamy, w jaki sposób model oceny Kirkpatricka może pomóc w poprawie zwrotu z inwestycji w szkolenia.

Czym jest model Kirkpatricka?

Model Kirkpatricka jest szeroko stosowaną strukturą do oceny programów szkoleniowych. Opracowany przez Donalda Kirkpatricka w latach pięćdziesiątych XX wieku, zapewnia wgląd w to, czy szkolenie było angażujące dla dostawców, czy nauczyli się oni zamierzonych umiejętności lub wiedzy oraz czy stosują to, czego się nauczyli w swojej codziennej pracy.

Jest to sposób na zmierzenie rzeczywistego wpływu wysiłków szkoleniowych. Korzystanie z modelu Kirkpatricka pomaga również sprawdzić, czy szkolenie prowadzi do wymiernej poprawy wydajności i wyników organizacji.

Cztery poziomy modelu Kirkpatricka

Model Kirkpatricka dostarcza ustrukturyzowane podejście z czterema poziomami oceny szkolenia.

Każdy poziom pomaga zrozumieć różne aspekty skuteczności szkolenia, od początkowych reakcji uczestników po ostateczny wpływ na organizację.

Zagłębmy się w każdy poziom i zobaczmy, w jaki sposób ClickUp może wesprzeć Twoją strategię oceny szkoleń.

Poziom 1: Reakcja

Pierwszy poziom modelu Kirkpatricka koncentruje się na Reakcji. Ten poziom pozwala uchwycić natychmiastowe opinie uczestników na temat inicjatywy szkoleniowej.

czy szkolenie było angażujące i pomocne? Czy odpowiadało ich potrzebom? Czy podobało im się doświadczenie?

Jeśli jest to doświadczenie osobiste, możesz przeprowadzić tę analizę za pomocą materiałów papierowych, krótkich wywiadów lub ankiety online. Jeśli jest to szkolenie online, możesz wysłać uczestnikom ankietę e-mailem. ClickUp ma kilka funkcji i szablonów, które mogą pomóc w tych zadaniach oceny. Przyjrzyjmy się kilku z nich.

Widok formularza Widok formularza ClickUp'a jest doskonałym narzędziem do tego celu. Możesz tworzyć niestandardowe formularze, aby zbierać szczegółowe odpowiedzi od uczestników. Można na przykład zadawać pytania dotyczące zawartości szkolenia, jego realizacji i ogólnej satysfakcji uczestników.

Konwertuj odpowiedzi na możliwe do śledzenia zadania za pomocą widoku formularza ClickUp

Po uruchomieniu formularza, odpowiedzi są zbierane i automatycznie przekształcane w zadania w ClickUp. Ułatwia to zarządzanie i przeglądanie opinii uczestników.

Widok formularza pełni również funkcję Pola niestandardowe ClickUp i logika warunkowa, które umożliwiają dostosowanie formularza na podstawie odpowiedzi użytkownika. Zapewnia to zbieranie najbardziej istotnych informacji bez przytłaczania uczestników.

Dodaj konkretne pola danych, aby dopasować je do swoich unikalnych potrzeb dzięki Polom niestandardowym ClickUp

Rozważmy scenariusz, w którym ocena byłaby idealna.👇

Prowadzisz program rozwoju przywództwa dla pracowników w organizacji.

Oto kilka metod, których można użyć na poziomie reakcji:

Zorganizuj dyskusję w małej grupie, aby uzyskać natychmiastowe reakcje

Użyjpytania dotyczące satysfakcji z ankiety pracowniczej aby sprawdzić, czy sesja spotkała się z ich oczekiwaniami

Uzyskaj głębszy wgląd dziękiSzablon ankiety zaangażowania ClickUp* Uzyskaj ustną informację zwrotną na temat tego, jak podobały im się metody szkolenia, jego długość i tempo

Przekaż uczestnikom arkusz "Buźka", aby zrozumieć ich ogólne doświadczenia

Upewnij się, że zadajesz pytania uzupełniające dostosowane do negatywnych opinii

Możesz również wykorzystać oprogramowanie angażujące pracowników do automatyzacji zbierania informacji zwrotnych po każdej sesji szkoleniowej.

Na przykład, ustaw automatyczne przypomnienia w narzędziach programowych, takich jak ClickUp, aby podpowiedzieć uczestnikom, aby zakończyli swoje formularze opinii w określonym czasie. Zapewnia to wyższy wskaźnik odpowiedzi i bardziej natychmiastowe, dokładne oceny doświadczenia szkoleniowego.

Poziom 2: Uczenie się

Drugą sceną modelu Kirkpatricka jest Uczenie się. Pomaga on zrozumieć, czy każdy uczestnik nabył oczekiwany poziom umiejętności, postawę, wiedzę i pewność siebie w programie szkoleniowym.

Podczas gdy obserwacje są świetnym, ale pasywnym sposobem na ocenę tego, można również użyć formalnych i nieformalnych środków.

Oto kilka przykładów technik oceny uczenia się:

Analizy przed i po szkoleniu: Ocena umiejętności i wiedzy uczestników przed i po szkoleniu. Takie porównanie pomaga ocenić skuteczność programu w podnoszeniu kompetencji

Ocena umiejętności i wiedzy uczestników przed i po szkoleniu. Takie porównanie pomaga ocenić skuteczność programu w podnoszeniu kompetencji Testy wiedzy: Wykorzystanie quizów do oceny zrozumienia przez uczestników omawianego materiału. Dostarcza to danych ilościowych na temat tego, jak dobrze zapamiętali zawartość, pomagając zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Wykorzystanie quizów do oceny zrozumienia przez uczestników omawianego materiału. Dostarcza to danych ilościowych na temat tego, jak dobrze zapamiętali zawartość, pomagając zidentyfikować obszary wymagające poprawy Demonstracje umiejętności: W przypadku programów szkoleniowych koncentrujących się na praktycznych umiejętnościach, uczestnicy powinni zademonstrować swoje nowo nabyte umiejętności podczas nadchodzących spotkań lub projektów. Zapewnia to namacalną miarę rozwoju ich umiejętności

Różne programy szkoleniowe wymagają różnych sposobów mierzenia powodzenia. Na przykład, jeśli prowadzisz sesję szkoleniową mającą na celu poprawę umiejętności obsługi klienta, warto porównać wyniki uczestników przed i po szkoleniu.

Zacznij od sprawdzenia podstawowej wiedzy uczestników za pomocą raportu oceniającego przed rozpoczęciem sesji szkoleniowej.

Szablon raportu oceny ClickUp

Szablon raportu oceny ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci uchwycić spostrzeżenia i śledzić postępy w dowolnej ocenie.

Możesz uzyskać cenny wgląd w kompetencje i atrybuty stażystów dzięki Szablon raportu z oceny ClickUp .

Pola niestandardowe pozwalają zdefiniować konkretne atrybuty, które chcesz ocenić, takie jak umiejętności komunikacyjne, umiejętności rozwiązywania problemów i pracy zespołowej. Takie dostosowane podejście zapewnia, że mierzysz najbardziej odpowiednie umiejętności dla swojego programu szkoleniowego.

Po zakończeniu programu oceń swoich uczestników, aby zobaczyć, ile zrozumieli i zapamiętali. Jeśli wyniki wskazują na znaczną poprawę wyników i głębsze zrozumienie pojęć, oznacza to, że program szkoleniowy zakończył się powodzeniem.

Z drugiej strony, jeśli uczysz uczestników praktycznych umiejętności, takich jak techniki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, powinieneś poprosić ich o odegranie roli przed tobą. Możesz zadawać pytania uzupełniające, aby zrozumieć przeszkody, jakie napotykają po demonstracji.

Poziom 3: Zachowanie

Trzeci poziom, Zachowanie, sprawdza, czy uczestnicy stosują to, czego się nauczyli w swojej pracy. Ten poziom dotyczy obserwacji zmian w zachowaniu i wynikach szkolenia.

Kiedy już rozszyfrujesz, w jaki sposób Twoja inicjatywa pomaga uczestnikom zastosować ich wiedzę w prawdziwym świecie, możesz odpowiednio udoskonalić swoje strategie L&D.

Trudno jest dokładnie ocenić zachowanie i zastosowanie w pracy na tym poziomie ze względu na czynniki zewnętrzne i osobiste uprzedzenia. Chociaż pozostanie to wyzwaniem, istnieją pewne sposoby, których można użyć, aby zmaksymalizować dokładność:

Jak oceniać nabyte umiejętności i zachowania?

Wywiady: Pracownicy i ich przełożeni mogą dać ci dokładny wgląd w zastosowanie szkolenia. Na przykład, kierownik może zauważyć poprawę współpracy pracowników i ich udziału w projektach zespołowych po programie szkoleniowym

Pracownicy i ich przełożeni mogą dać ci dokładny wgląd w zastosowanie szkolenia. Na przykład, kierownik może zauważyć poprawę współpracy pracowników i ich udziału w projektach zespołowych po programie szkoleniowym Oceny wyników: Jeśli chcesz zebrać konkretne dane, najlepszym sposobem są oceny wyników. Dla lepszej organizacji, można usprawnić czasochłonny proces oceny wydajności za pomocą aplikacjiSzablon oceny wyników ClickUp *Przydzielanie projektów: Zapewnij stażystom różne możliwości wykazania się nabytymi umiejętnościami. Na przykład, po programie przywództwa, możesz zasugerować pracownikom poprowadzenie projektu. Jeśli zastosują swoje nowe umiejętności i wykażą się lepszym przywództwem, oznacza to, że szkolenie było skuteczne

Chociaż metody te są ważne, należy pamiętać, że brak zmian w zachowaniu nie oznacza, że szkolenie było nieskuteczne.

Ważne jest, aby skupić się na budowaniu kultury firmy i środowiska uczenia się, które wspiera pozytywne zmiany i rozwój.

Bonus: Wypróbuj szablony wyciągniętych wniosków aby śledzić długoterminowy wpływ inicjatyw szkoleniowych. Zachęcaj uczestników szkoleń do udostępniania swoich spostrzeżeń na temat najbardziej przydatnych elementów szkolenia i tego, co można by ulepszyć.

Poziom 4: Wyniki

Wreszcie, czwarty poziom, Wyniki, mierzy szerszy wpływ szkolenia na wyniki organizacyjne. Na tym poziomie chodzi o zrozumienie, czy szkolenie znacząco poprawia wydajność, jakość lub inne kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).

Podczas gdy niektórzy praktycy mogą kwestionować potrzebę tego poziomu oceny, ma on kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji dotyczących przyszłych inwestycji. Ten poziom, podobnie jak trzeci, obejmuje analizę wskaźników, ale koncentruje się na ogólnym wpływie na firmę.

Tutaj szukasz bezpośrednich wyników powiązanych ze wskaźnikami KPI, które ustawiłeś przed szkoleniem. Obejmują one zwiększenie sprzedaży, poprawę zadowolenia klientów, zmniejszenie liczby wypadków w miejscu pracy lub wyższy zwrot z inwestycji

Aby uzyskać dokładne dane, należy rozważyć użycie grupy kontrolnej. Podziel uczestników na dwie podobne grupy, zapewnij szkolenie jednej grupie, a następnie porównaj wyniki obu grup w zakresie określonego zadania. Takie porównanie pomoże ocenić wpływ szkolenia.

Jednak zorganizowanie grup kontrolnych w celu zrozumienia wyniku programu szkoleniowego może być trudne. Musisz mieć zorganizowaną i dokładną analizę wyników obu grup.

ClickUp Goals Cele ClickUp pomaga z łatwością sprostać tym wyzwaniom. Możesz śledzić postępy każdej grupy kontrolnej za pomocą danych liczbowych i pieniężnych.

Pomaga to podzielić ostateczny cel na cele tygodniowe, aby śledzić postępy pracowników w każdej grupie.

Twórz cele, śledź postępy i zarządzaj nimi w jednym miejscu dzięki ClickUp Goals

Wszystko można również uporządkować, ustawiając foldery dla cotygodniowych kart wyników pracowników i wyników według klucza celów (OKR). W ten sposób możesz wyraźnie zobaczyć postępy wszystkich pracowników i w razie potrzeby wprowadzić poprawki.

Przeczytaj również: Zwiększ poziom swoich planów: Poznaj różnicę między celami i strategiami

Szablon ram szkoleniowych ClickUp

Szablon Training Framework firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci uchwycić pomysły, zarządzać zmianami w projekcie i śledzić postępy.

Możesz również ustrukturyzować swój program za pomocą Szablon ram szkoleniowych ClickUp . Szablon pomaga usprawnić czasochłonny proces organizowania powodzenia programu szkoleniowego.

Możesz łatwo ustawić konkretne cele dla swoich celów szkoleniowych po dokonaniu oceny skuteczności szkolenia.

Na przykład, jeśli menedżer zauważy, że pracownicy, którzy zakończyli szkolenie, mają wyższe oceny satysfakcji klientów, jest to wyraźny znak, że szkolenie ma pozytywny wpływ. Taka poprawa pokazuje, że program przyczynia się do rozwoju organizacji i pomaga wyciągnąć znaczące wnioski z danych.

Ponadto szablon ułatwia wizualizację i organizację wszystkich materiałów szkoleniowych, w tym wideo szkoleniowe . Otrzymasz jasny widok wszystkich tematów, które musisz omówić, aby zobaczyć, jak do siebie pasują.

Badanie metodologii Kirkpatricka

Integracja różnych metodologii z modelem Kirkpatricka może zaoferować bardziej holistyczne podejście do oceny skuteczności programów szkoleniowych.

Zastanówmy się, w jaki sposób można połączyć różne metody, aby ulepszyć projektowanie i ocenę szkoleń.

Model ADDIE

Jest to popularny framework do projektowania i rozwijania programów szkoleniowych. ADDIE to skrót od _Analysis (analiza), Design (projektowanie), Development (rozwój), Implementation (wdrożenie) i _Evaluation (ocena). Każda scena koncentruje się na tworzeniu ustrukturyzowanego i skutecznego doświadczenia edukacyjnego.

W połączeniu z modelem Kirkpatricka, podejście ADDIE może zapewnić kompleksowe ramy do projektowania i oceny szkoleń.

Rozpocznij od fazy Analizy, identyfikując potrzeby szkoleniowe i ustawiając jasne cele. W fazie Projektowania uwzględnij cztery poziomy Kirkpatricka, aby upewnić się, że cele szkolenia są zgodne z tym, jak będziesz mierzyć powodzenie.

Podczas Rozwoju i Wdrażania zastosuj poziomy Kirkpatricka, aby stworzyć zawartość i działania, które będą skutecznie oceniane. Wreszcie, wykorzystaj fazę Ewaluacji do oceny reakcji, uczenia się, zachowania i wyników, upewniając się, że szkolenie spełnia zamierzone wyniki.

Użyj Szablon ADDIE firmy ClickUp aby stworzyć szkic programu szkoleniowego zorientowanego na cele biznesowe i skierowanego do określonej grupy odbiorców. Szablon pomoże zidentyfikować potrzeby uczestników szkolenia, zaprojektować odpowiednią zawartość i skutecznie opracować materiały instruktażowe w celu uzyskania pożądanych wyników na jednej platformie.

Następnie można przetestować skuteczność programu szkoleniowego przy użyciu modelu Kirkpatricka.

Przeczytaj również: Agile Learning: Najlepszy przewodnik dla edukatorów i liderów biznesu Projekt instruktażowy

Projektowanie instrukcji to proces tworzenia materiałów instruktażowych - mogą to być moduły edukacyjne i szkoleniowe, wideo, sesje na żywo itp. - w celu maksymalizacji efektów uczenia się.

Rozpocznij od zaprojektowania konkretnych i mierzalnych celów szkoleniowych, dostosowując je do poziomów Kirkpatricka. Następnie upewnij się, że materiały szkoleniowe i działania są opracowane tak, aby angażować uczestników i skutecznie oceniać ich efekty uczenia się.

Przeanalizujmy to na przykładzie.

Załóżmy, że marka wprowadza na rynek nową linię produktów, a ty prowadzisz program szkoleń sprzedażowych. Twoim celem jest upewnienie się, że zespół wie, jak skutecznie oferować te produkty, aby zwiększyć sprzedaż.

Oto jak możesz zastosować model Kirkpatricka, aby to osiągnąć:

Poziom czwarty: Ustal wyniki organizacyjne tej inicjatywy. Organizacja w tej sytuacji chce zwiększyć sprzedaż. Można ustawić konkretny cel sprzedażowy, który zespół powinien osiągnąć po szkoleniu

Ustal wyniki organizacyjne tej inicjatywy. Organizacja w tej sytuacji chce zwiększyć sprzedaż. Można ustawić konkretny cel sprzedażowy, który zespół powinien osiągnąć po szkoleniu Poziom trzeci: Po ustaleniu wskaźników KPI, określ co pracownicy muszą zrobić do zrobienia, aby osiągnąć ten cel. W tym przypadku możesz współpracować z ekspertem ds. sprzedaży, aby ustalić listę zachowań, które zespół sprzedażowy musi wykazać, aby osiągnąć swój cel

Po ustaleniu wskaźników KPI, określ co pracownicy muszą zrobić do zrobienia, aby osiągnąć ten cel. W tym przypadku możesz współpracować z ekspertem ds. sprzedaży, aby ustalić listę zachowań, które zespół sprzedażowy musi wykazać, aby osiągnąć swój cel Poziom drugi: Zrozumienie, jakie umiejętności i wiedza są potrzebne pracownikom do zrobienia ich idealnej pracy. Skorzystaj z ankiety przed szkoleniem, aby poznać ich mocne strony i zawęzić tematykę szkolenia

Zrozumienie, jakie umiejętności i wiedza są potrzebne pracownikom do zrobienia ich idealnej pracy. Skorzystaj z ankiety przed szkoleniem, aby poznać ich mocne strony i zawęzić tematykę szkolenia Poziom pierwszy: W tym momencie jesteś już na końcu swoich badań. Powinieneś wiedzieć, w jaki sposób planujesz dostarczać izaprojektować program szkoleniowy dla uczestników. Powinni oni być w stanie zastosować szkolenie po jego zakończeniu

Skupiając się na tych elementach, projekt instruktażowy może stać się solidną ramą do osiągnięcia i oceny powodzenia szkolenia.

Pamiętaj: Upewnij się, że integrujesz quizy i oceny w celu pomiaru uczenia się (zgodnie z poziomem uczenia się Kirkpatricka) i projektowania scenariuszy lub ćwiczeń z odgrywaniem ról w celu obserwowania zmian w zachowaniu (zgodnie z poziomem zachowania). Dodatkowo, stwórz mechanizmy informacji zwrotnej, aby ocenić reakcje uczestników natychmiast po szkoleniu, umożliwiając szybkie dostosowanie w razie potrzeby.

Technologia edukacyjna

Wykorzystanie technologii edukacyjnych może usprawnić gromadzenie i analizę danych na wszystkich poziomach modelu Kirkpatricka. Narzędzia takie jak systemy zarządzania nauczaniem (LMS) i platformy ankietowe pomagają zbierać informacje zwrotne, przeprowadzać oceny i skutecznie śledzić zmiany w zachowaniu.

Na przykład ankiety online i formularze informacji zwrotnych mogą rejestrować reakcje uczestników natychmiast po szkoleniu.

Platformy LMS mogą śledzić postępy w nauce i dostarczać danych na temat tego, jak dobrze dostawcy stosują nowe umiejętności. Zaawansowane narzędzia analityczne pomagają mierzyć wpływ szkoleń na wyniki organizacji, zapewniając cenny wgląd w poprawę wydajności.

Włączenie narzędzi technologicznych do procesu szkolenia i oceny może ułatwić gromadzenie i analizowanie danych, prowadząc do dokładniejszych ocen i lepszego podejmowania decyzji.

💡 Pro Tip: Zintegruj narzędzia nauczania online z modelem Kirkpatricka w celu uzyskania bardziej efektywnego i opartego na danych podejścia do planowania lekcji i oceny szkoleń.

Limity Modelu Kirkpatricka

Model Kirkpatricka ma pewne limity, które można obejść. Oto kilka problemów, z którymi możesz się spotkać:

Limit #1: Reakcje uczących się mogą być nieprzewidywalne. Informacje zwrotne otrzymywane zaraz po szkoleniu mogą się znacznie różnić i mogą zawierać impulsywne reakcje.

Możliwe obejście: Połącz ankiety dotyczące reakcji z bardziej szczegółowymi wywiadami, aby uzyskać jaśniejszy obraz tego, jak szkolenie zostało odebrane.

Limit #2: Wyniki i reakcje mogą być sprzeczne. Natychmiastowe informacje zwrotne od uczestników mogą nie zawsze pokrywać się z długoterminowymi wynikami lub zmianami w zachowaniu.

Możliwe rozwiązanie: Zacznij od jasnego skupienia się na celach końcowych i wykorzystaj oceny uzupełniające do śledzenia postępów i wpływu na przestrzeni czasu.

Ograniczenie nr 3: Limity czasu i zasobów mogą stanowić problem. Zbieranie i analizowanie danych dla każdego poziomu modelu Kirkpatricka może wymagać dużych nakładów.

Możliwe rozwiązanie: Ustal priorytety i usprawnij procesy gromadzenia danych. Wykorzystaj ClickUp do efektywnego zarządzania i automatyzacji śledzenia i analizy danych.

Aby skutecznie wdrożyć Model Kirkpatricka, należy zacząć od upewnienia się, że uczestnicy szkolenia spełniają niezbędne warunki wstępne. Następnie pracuj od poziomu Wyników wstecz do poziomu Reakcji. Takie podejście pomaga ustawić jasne cele i odpowiednio skoncentrować wysiłki związane z oceną.

Zdefiniuj swoje cele, sformułuj odpowiednie pytania i wybierz odpowiednie metody i narzędzia dla każdej sceny ewaluacji.

Pamiętaj: Uwzględnij zarówno środki jakościowe, jak i ilościowe, aby zapewnić dokładne i kompleksowe spostrzeżenia. Wykorzystanie AI do planowania lekcji z solidnymi możliwościami ClickUp może jeszcze bardziej zwiększyć efektywność procesu oceny.

Opanuj ewaluację L&D z ClickUp

W świecie, który szybko się zmienia, ważne jest, abyśmy wszyscy angażowali się w ewaluację ciągłe uczenie się . Tutaj specjaliści ds. badań i rozwoju mogą strategicznie wykorzystać model Kirkpatricka, aby zaprezentować wpływ swoich programów szkoleniowych i podnoszących kwalifikacje oraz zmaksymalizować ich wpływ.

Dzieląc ocenę szkolenia na cztery wyraźne poziomy - reakcja, uczenie się, zachowanie i wyniki - uzyskuje się kompleksowy widok na to, jak dobrze działa szkolenie i gdzie mogą być potrzebne korekty.

ClickUp może być świetnym sprzymierzeńcem w tym procesie. Dzięki jego narzędziom i zestawowi funkcji można skutecznie zbierać informacje zwrotne, zarządzać ocenami i śledzić dane dotyczące wydajności na wszystkich poziomach Kirkpatricka. Rozpocznij pracę z ClickUp już dziś i zobacz różnicę!