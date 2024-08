10 najlepszych narzędzi do nauczania online dla e-learningu w 2024 roku

Narzędzia do nauczania online stały się niezbędnym sposobem dla nauczycieli i uczniów, aby wypełnić luki w klasie. Narzędzia te pomagają zmniejszyć obciążenie pracą nauczycieli, utrzymać zaangażowanie uczniów i tworzyć interaktywne lekcje, które skutecznie przekazują kluczowe punkty nauczania.

Jeśli jesteś nauczycielem i szukasz najlepszych narzędzi online, które poprawią twoje doświadczenia w klasie, mamy 10 świetnych opcji, które będziesz chciał sprawdzić!

Co to jest narzędzie do nauczania online?

Narzędzia do nauczania online to aplikacje lub strony internetowe, które wzmacniają pozycję nauczycieli, ułatwiają komunikację z uczniami lub pomagają osiągnąć cele edukacyjne. Nauczyciele i uczniowie mają obecnie dostęp do szerokiej gamy narzędzi dydaktycznych online, które usprawniają proces nauczania i uczenia się.

W związku z tym narzędzia te odgrywają coraz ważniejszą rolę w nowoczesnej edukacji.

Na przykład, jeśli tworzenie prezentacji, które angażują uczestników zdalnych sesji lekcyjnych, stanowi dla ciebie wyzwanie, możesz skorzystać z cyfrowej tablicy.

Lub, jeśli twoi uczniowie mają trudności ze skupieniem się na określonych tematach, możesz włączyć zabawne zajęcia, takie jak gry lub zajęcia interaktywne, aby zwiększyć ich poziom zaangażowania.

Czego należy szukać w narzędziach online do nauczania?

Każde narzędzie online, z którego korzystasz, powinno służyć jakiemuś celowi i rozwiązywać jakiś problem. Poza tym, narzędzia i zasoby do nauczania online powinny być:

Łatwe w użyciu: Niezależnie od tego, czy jesteś nauczycielem, czy uczniem, narzędzie online powinno być łatwe w użyciu, aby było naturalnym rozszerzeniem klasy. Jeśli narzędzie online rozprasza lub jego ustawienie i używanie zajmuje zbyt dużo czasu, prawdopodobnie nie jest warte twojego czasu i energii

Niezależnie od tego, czy jesteś nauczycielem, czy uczniem, narzędzie online powinno być łatwe w użyciu, aby było naturalnym rozszerzeniem klasy. Jeśli narzędzie online rozprasza lub jego ustawienie i używanie zajmuje zbyt dużo czasu, prawdopodobnie nie jest warte twojego czasu i energii Szybka nauka: Narzędzia powinny być łatwe w użyciu dla uczniów lub nauczycieli w ciągu kilku minut. Czas w klasie jest cenny i nie chcesz spędzać większości czasu na czytaniu instrukcji obsługi

Narzędzia powinny być łatwe w użyciu dla uczniów lub nauczycieli w ciągu kilku minut. Czas w klasie jest cenny i nie chcesz spędzać większości czasu na czytaniu instrukcji obsługi Bezpieczeństwo: Wybrane narzędzie powinno oferować kompleksowe środki bezpieczeństwa, aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi danych i prywatność uczniów

Wybrane narzędzie powinno oferować kompleksowe środki bezpieczeństwa, aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi danych i prywatność uczniów Możliwość dostosowania: Najlepsze narzędzia będą miały wysoki stopień dostosowania, dzięki czemu będą mogły dostosować się do rzeczywistego lub internetowego środowiska uczenia się i stylu nauczania

Najlepsze narzędzia będą miały wysoki stopień dostosowania, dzięki czemu będą mogły dostosować się do rzeczywistego lub internetowego środowiska uczenia się i stylu nauczania Przystępność cenowa: Jest mało prawdopodobne, że w budżecie klasy znajdzie się miejsce na subskrypcje wielu różnych narzędzi do nauczania online. Poszukaj przystępnych cenowo ofert licencyjnych lub darmowych narzędzi online

Twoje ulubione narzędzia do nauczania online będą prawdopodobnie tymi, które mają aktywną społeczność online. Społeczności te mogą udzielić ci wskazówek na temat maksymalnego wykorzystania potencjału narzędzia i rozwiązywania problemów. Są one doskonałym źródłem informacji na temat narzędzi do prowadzenia zajęć online i sposobów korzystania z nich.

10 najlepszych narzędzi do zdalnego nauczania w 2024 roku

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to potężna platforma do zarządzania projektami, asystent nauczania online i wirtualny segregator nauczyciela. Zawiera wiele narzędzi ułatwiających zarządzanie dokumentami, tworzenie prezentacji, mapowanie planów lekcji i zarządzanie komunikacją z uczniami.

Zacznij od ClickUp Clip , a free narzędzie do nagrywania ekranu bez znaku wodnego. Ta funkcja umożliwia przechwytywanie wideo z ekranu i udostępnianie go uczniom, ułatwiając udostępnianie aktualizacji ocen, pokazywanie uczniom, jak poruszać się po stronie internetowej lub pomaganie w zadaniach online. Jest to znacznie łatwiejsze niż udostępnianie ekranu, a wideo można udostępnić każdemu, kto ich potrzebuje, oszczędzając czas.

Następnie umieść Dokumenty ClickUp do pracy. ClickUp Docs to więcej niż edytor tekstu - pozwala tworzyć dokumenty z zagnieżdżonymi stronami i łączyć je ze sobą w sposób, który Ci odpowiada. Korzystając z narzędzia Docs, możesz tworzyć klasowe wiki, budować karty pozwoleń i tworzyć plany lekcji ze wszystkimi materiałami do nauki.

ClickUp jest w pełni konfigurowalny, umożliwiając tworzenie dowolnych zasobów potrzebnych w klasie. Narzędzie online zawiera wiele darmowych szablonów dla Produkcja wideo zarządzanie klasą, listy do zrobienia i wiele więcej.

Chcesz, by było jeszcze lepiej? Wybierz płatny plan, a uzyskasz dostęp do ClickUp AI , która pomaga w redagowaniu e-maili, rozwijaniu pomysłów na plan lekcji, a nawet podsumowywaniu notatki ze spotkań jednym kliknięciem myszy. To świetny sposób na zwiększenie wydajności i pozostawienie więcej czasu do zrobienia tych części pracy, które kochasz.

ClickUp najlepsze funkcje

Na tej łatwej w użyciu platformie dostępnych jest mnóstwo darmowych narzędzi, które pomagają nauczycielom w zarządzaniu klasami, w tymszablony dziennych planerówzagnieżdżone dokumenty i rejestratory ekranu

Platforma integruje się ze wszystkimi ulubionymi aplikacjami i programami, takimi jak Google Slides i Slack, ułatwiając tworzenie, używanie i udostępnianie zasobów

Wysoce responsywne wsparcie ClickUp jest dostępne, z typowym czasem reakcji wynoszącym jeden dzień na wszelkie problemy lub pytania

Limity ClickUp

ClickUp AI to świetne narzędzie, ale nie jest dostępne w darmowej wersji platformy

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: skontaktuj się w sprawie wyceny

ClickUp AI jest dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 900 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 800 recenzji)

2. Google Classroom

Via Google dla edukacji Google Classroom to internetowa platforma klasowa od Google, tego samego zespołu, który stworzył wyszukiwarkę internetową. Jest to popularna platforma z różnymi funkcjami dla nauczycieli, uczniów i każdego w cyfrowym środowisku klasowym.

Najlepsze funkcje Google Classroom

Kompleksowe narzędzia do zarządzania kursami pozwalają nauczycielom organizować zajęcia online, tworzyć lekcje, dystrybuować zadania i akceptować przesłane przez uczniów prace domowe

Narzędzia do komunikacji w klasie ułatwiają wysyłanie ogłoszeń lub prywatnych wiadomości do poszczególnych uczniów

Integracja z innymi produktami Google, takimi jak Gmail, Dokumenty Google, Dysk Google i inne aplikacje Google

Limity Google Classroom

Nie wszystkie funkcje są dostępne na urządzeniach mobilnych, a integracja nie zawsze jest możliwa poza ekosystemem Google

Cennik Google Classroom

Dostępna wersja Free

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Google Classroom

G2: 4,5/5 (ponad 1400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2 300 recenzji)

3. Kahoot

Via Kahoot! Kahoot to platforma internetowa, która pozwala na gamifikację zawartości klasy. Pochodząca z Norwegii platforma oferuje zakres gier edukacyjnych i interaktywnych quizów i szybko stała się popularnym narzędziem na całym świecie.

Najlepsze funkcje Kahoot

Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala szybko projektować quizy lub tworzyć interaktywne prezentacje z planami lekcji

Gry i quizy na żywo pomagają zwiększyć zaangażowanie w klasie i podekscytować uczniów omawianym tematem

Szczegółowe raportowanie i analizy pozwalają śledzić wyniki uczniów, a dane mogą być wykorzystane w ulubionych narzędziach do oceniania

Limity Kahoot

Uczniowie będą potrzebować własnych urządzeń, aby uczestniczyć w wydarzeniach na żywo, co może nie odpowiadać szkołom, które nie zapewniają tabletów

Ceny Kahoot

Kahoot!+ Start dla nauczycieli: 3,99 USD za nauczyciela miesięcznie

Kahoot!+ Premier dla nauczycieli: 7,99 USD za nauczyciela miesięcznie

Kahoot!+ Max dla nauczycieli: 9,87 USD za nauczyciela miesięcznie

Kahoot oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (380+ recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 700 recenzji)

4. Zoom

Via Zoom Zoom wkroczył na rynek nowoczesnych technologii i pozostał tam dzięki światowej klasy funkcjom wideokonferencji. Nauczyciele mogą korzystać z Zoom, aby zorganizować zajęcia online, ustawić wirtualną klasę lub wziąć udział w indywidualnym spotkaniu z nadrzędnymi, nie czekając na noc powrotu do szkoły.

Najlepsze funkcje Zoom

Funkcja ankiet umożliwia nauczycielom zbieranie opinii na tematy, testowanie wiedzy w klasie i tworzenie pop quizów dla wirtualnych klas

Ikony umożliwiają uczniom komunikowanie się z nauczycielem bez poczucia skrępowania na ekranie, na przykład poprzez podniesienie ręki, poproszenie nauczyciela o zwolnienie tempa lub wskazanie, że rozumieją materiał

Pomieszczenia do podziału umożliwiają dzielenie uczestników wideokonferencji na mniejsze grupy podczas realizacji projektów grupowych, pozwalając jednocześnie na odwiedzanie poszczególnych osób i grup w celu sprawdzenia postępów w realizacji ich projektów

Limity Zoomu

Świetny do komunikacji z uczniami, ale będziesz potrzebować dodatkowych narzędzi do zarządzania administratorem w klasie

Ceny Zoom

Basic: Free

Spotkania: $1,800/konto (do 300 uczestników)

Webinar: $3,400/rok na użytkownika (do 1,000 uczestników webinaru)

Telefon: 180 USD/rok na użytkownika

Pokoje: 499 USD/rok na użytkownika

Oceny i recenzje Zoom

G2: 4.5/5 (ponad 53 600 opinii)

Capterra: 4,6/5 (ponad 13 600 opinii)

5. Visme

Via Visme Visme pomaga nauczycielom uczynić ich zawartość bardziej angażującą wizualnie dzięki prezentacjom, infografikom i biuletynom szkolnym. Jest to również doskonały sposób dla uczniów, aby nudny raport naukowy stał się oszałamiającym arcydziełem edukacyjnym.

Najlepsze funkcje Visme

Mnóstwo szablonów pomaga tworzyć atrakcyjne wizualnie materiały w ciągu kilku minut dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi "przeciągnij i upuść"

Narzędzia do współpracy pozwalają grupom nauczycieli lub uczniów pracować nad tym samym projektem jednocześnie

Analityka pokazuje, kto oglądał Twoje materiały i jak z nich korzysta, co jest świetne do śledzenia, kto faktycznie czyta najnowszy biuletyn klasowy

Limity Visme

Materiały drukowane są często gorszej jakości niż to, co widać na ekranie, więc może to być najlepsze rozwiązanie tylko dla materiałów online

Ceny Visme

Basic: Free

Starter: 12,25 USD/miesiąc rozliczane rocznie

Pro: 24,75 USD/miesiąc rozliczane rocznie

Visme for Teams: kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Visme oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 350 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (640+ opinii)

6. Aktywna nauka

Via Aktywna nauka Actively Learn jest jak wydajny e-czytnik. To narzędzie do nauki online zachęca do aktywnego czytania poprzez uczynienie tekstu bardziej interaktywnym. Uczniowie mogą zostawiać notatki na marginesach, nauczyciele mogą wprowadzać pytania lub ankiety, a czytelnicy mogą klikać wyróżnione słowa, aby dowiedzieć się więcej na dany temat.

Aktywna nauka - najlepsze funkcje:

Oferuje zakres cyfrowych tekstów, w tym podręczników, powieści i artykułów informacyjnych, które można włączyć do planów lekcji

Umożliwia osadzanie notatek, quizów, materiałów wideo i połączonych zasobów zewnętrznych, aby proces czytania był bardziej interaktywny i zróżnicowany

Integruje się z popularnymi systemami zarządzania nauczaniem, aby usprawnić proces przydzielania i oceniania

Limity aktywnego uczenia się:

Niektóre z najlepszych funkcji platformy znajdują się za płatną zaporą, więc jeśli chcesz w pełni wykorzystać możliwości Actively Learn, musisz za nią zapłacić

Cennik Actively Learn

Free

Premium: skontaktuj się, aby uzyskać informacje o cenach

Actively Learn oceny i recenzje

Capterra: 4.87/5 (20+ recenzji)

7. Loom

Via LoomLoom to rejestrator ekranu dla komputerów Mac, Windows, iOS i Android. Intuicyjny interfejs pozwala nauczycielom na jednoczesne nagrywanie ekranu i kamery internetowej. Jest to łatwy (i darmowy!) sposób na tworzenie i udostępnianie lekcji online, które uczniowie mogą wstrzymywać, ponownie oglądać i odtwarzać w razie potrzeby. Jest to również jedno z darmowych narzędzi online, ponieważ nauczyciele mogą uzyskać dostęp do funkcji premium bez dodatkowych opłat.

Loom najlepsze funkcje

Możesz zobaczyć, kto oglądał Twoje wideo i jak długo je oglądał dzięki wbudowanej analityce Loom

Uczniowie mogą reagować na wideo, zostawiając emotikony lub komentarze, co świetnie nadaje się do promocji dyskusji w klasie i określenia, którzy uczniowie potrzebują więcej wyjaśnień

Możesz dodawać niestandardowe objaśnienia, aby łączyć się z powiązanymi zasobami, podpowiedzieć uczniom dyskusję lub przydzielić zadania

Loom Limity

Dostępnych jest tylko kilka opcji edycji, więc uzyskanie idealnego wideo może wymagać kilku podejść

Ceny Loom

Free dla nauczycieli

Loom oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 390 recenzji)

8. Baamboozle

Via Baamboozle Jeśli potrzebujesz narzędzi do nauczania online, aby zwiększyć atrakcyjność swoich lekcji, Baamboozle jest tutaj, aby Ci pomóc. Ta internetowa platforma edukacyjna pomaga rozbudzić odsetki uczniów i uczynić lekcje bardziej interaktywnymi i wciągającymi. Wybieraj spośród gotowych szablonów lub twórz własne gry i quizy, nie tracąc godzin na opracowywanie od podstaw własnych narzędzi edukacyjnych.

Baamboozle najlepsze funkcje

Dostępnych jest mnóstwo narzędzi do tworzenia gier, w tym szablony ciekawostek, krzyżówek i wyszukiwania słów, z dużymi możliwościami niestandardowymi

Platforma integruje się z cyfrowymi Tablicami, dzięki czemu uczniowie mogą wchodzić w interakcje podczas zajęć online

Narzędzie pozwala klasom grać w gry na jednym ekranie, więc nie musisz się martwić, że każdy uczeń będzie potrzebował własnego urządzenia

Limity Baamboozle

Dostępna jest spora ilość gotowej zawartości, ale przeszukiwanie tych dobrych, złych i brzydkich może być czasochłonne, ponieważ nie ma wielu filtrów, które pomogłyby znaleźć to, czego potrzebujesz

Ceny Baamboozle

Free Forever

Baamboozle+ miesięcznie: 7,99 USD/miesiąc

Baamboozle+ Yearly: $4.99/miesiąc rozliczane rocznie

Baamboozle oceny i recenzje

N/A

9. ThingLink

Via ThingLink ThingLink to wielokrotnie nagradzana platforma internetowa, która pomaga nauczycielom tworzyć interaktywną zawartość multimedialną. Zacznij od obrazu, wideo lub wycieczki 3D, a następnie dodaj połączone filmy, notatki głosowe i artykuły. Możesz dodawać warstwy informacji, aby wzbogacić zawartość wizualną i tworzyć bardziej interaktywne prezentacje.

Najlepsze funkcje ThingLink

Platforma ułatwia tworzenie interaktywnej, wciągającej zawartości, która angażuje uczniów

Analityka pozwala śledzić zaangażowanie uczniów za pomocą połączonych linków, które pokazują, jak długo oglądali oni zawartość

Uczniowie mogą tworzyć własne narzędzia edukacyjne za pomocą głosu, wideo i połączonych linków (dostępne są również funkcje współpracy przy projektach grupowych!)

Limity ThingLink

Interfejs może być niezgrabny, więc spodziewaj się krzywej uczenia się podczas pierwszego zapoznania się z aplikacją

Ceny ThingLink

Wersja próbna Free na 60 dni

Licencja dla nauczyciela: $60/rok

Licencja szkolna: 2 USD za stanowisko rocznie

Licencja akademicka: $9/na stanowisko na rok

Oceny i recenzje ThingLink

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

10. Padlet

Via Padlet Padlet to internetowa platforma edukacyjna, która umożliwia tworzenie cyfrowych tablic do przechowywania, organizowania i udostępniania zawartości. Jest to doskonały sposób na uruchomienie tablicy dyskusyjnej lub bloga klasowego, a uczniowie uznają go za przydatny do publikowania swoich prac do wzajemnej oceny.

Najlepsze funkcje Padlet

Przyjazna dla użytkownika platforma ułatwia tworzenie tablic, na których uczniowie i nauczyciele mogą udostępniać i organizować zawartość

Użytkownicy mogą dodawać teksty, obrazy, materiały wideo, linki i inne elementy w niestandardowej przestrzeni, co świetnie sprawdza się w nauczaniu online

Możliwość współpracy w czasie rzeczywistym pozwala grupom dodawać zawartość lub zostawiać komentarze dla innych członków Padlet, co jest idealne do nauki na odległość

Limity Padlet

Regulowanie tego, co publikują uczniowie, może być trudne, więc upewnij się, że sprawdzasz, co dzieje się na Padlet

Cennik Padlet

Klasa: 199 USD/rok

Szkoła: od 1000 USD/rok

Oceny i recenzje Padlet

G2: 4.9/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 140 recenzji)

Zoptymalizuj swoje lekcje dzięki lepszym narzędziom do nauczania online od ClickUp

Współcześni nauczyciele muszą konkurować o uwagę uczniów z mediami społecznościowymi, wirusowymi materiałami wideo i milionerami tworzącymi zawartość. Jednak dzięki odpowiednim narzędziom do nauczania online w zestawie narzędzi nauczyciela, możesz tworzyć innowacyjne lekcje, skrócić czas administratora i zwiększyć zaangażowanie uczniów. Wszechświat narzędzi online czeka na ciebie, gotowy pomóc ci w turbodoładowaniu twojej klasy.

Jeśli chodzi o narzędzia do nauczania online, ClickUp jest liderem w swojej klasie. Platforma do zarządzania projektami to kompleksowe rozwiązanie dla Twojej klasy. Pomoże Ci zorganizować zajęcia, wspierać współpracę i usprawnić pracę administratora, dzięki czemu będziesz mieć więcej czasu na skupienie się na tych elementach pracy, które lubisz! Załóż darmowe konto ClickUp i odkryj, jak narzędzie do nauczania online może odmienić Twoją klasę.