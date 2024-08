Free Google Slides szablony do efektownych prezentacji

Szukasz darmowych szablonów Google Slides, aby urozmaicić swoją następną prezentację?

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do firmowej sesji szkoleniowej, prezentacji biznesowej czy kreatywnej prezentacji, odpowiedni szablon może zrobić różnicę.

Nie musisz trzymać się prostych, domyślnych projektów lub przełączać się na złożone oprogramowanie, takie jak PowerPoint.

Google Slides oferuje szyk atrakcyjnych wizualnie, kreatywnych motywów, które są nie tylko profesjonalne, ale i zakończone.

Na tym blogu podzielimy się najlepszymi darmowymi szablonami motywów Prezentacji Google, które wprowadzą styl i profesjonalizm do prezentacji biznesowych, pomagając skutecznie przekazywać pomysły i imponować odbiorcom.

Zaczynajmy.

**Co składa się na dobry szablon do Prezentacji Google?

Najlepszy szablon Google Slides charakteryzuje się tymi kluczowymi funkcjami:

Przejrzystość i prostota: Projekt powinien być czysty i uporządkowany, ułatwiając zrozumienie zawartości

Projekt powinien być czysty i uporządkowany, ułatwiając zrozumienie zawartości Spójność: Elementy wizualne, takie jak czcionki, kolory i układ powinny być jednolite na wszystkich slajdach, aby zachować profesjonalny wygląd

Elementy wizualne, takie jak czcionki, kolory i układ powinny być jednolite na wszystkich slajdach, aby zachować profesjonalny wygląd Możliwość dostosowania: Szablon powinien być elastyczny, pozwalając użytkownikom na dostosowanie kolorów, czcionek i rozmieszczenia bez rozszerzenia umiejętności projektowania

Szablon powinien być elastyczny, pozwalając użytkownikom na dostosowanie kolorów, czcionek i rozmieszczenia bez rozszerzenia umiejętności projektowania Adekwatność: Projekt powinien być odpowiedni do celu prezentacji, niezależnie od tego, czy chodzi o Business, edukację, czy kreatywne projekty

Projekt powinien być odpowiedni do celu prezentacji, niezależnie od tego, czy chodzi o Business, edukację, czy kreatywne projekty Atrakcyjność wizualna: Atrakcyjne szablony mogą lepiej zaangażować odbiorców, wykorzystując odpowiednią grafikę i schematy kolorów, które wzmacniają temat prezentacji Business

Atrakcyjne szablony mogą lepiej zaangażować odbiorców, wykorzystując odpowiednią grafikę i schematy kolorów, które wzmacniają temat prezentacji Business Funkcjonalność: Szablon powinien zapewniać wsparcie dla różnych elementów multimedialnych, takich jak obrazy, wideo i wykresy

Szablon powinien zapewniać wsparcie dla różnych elementów multimedialnych, takich jak obrazy, wideo i wykresy Kompatybilność: Szablon powinien działać płynnie na różnych urządzeniach i rozmiarach ekranu, zapewniając spójność formatu

Szablon powinien działać płynnie na różnych urządzeniach i rozmiarach ekranu, zapewniając spójność formatu Dostępność: Tekst i kontrasty kolorów powinny być zgodne ze standardami dostępności, aby były czytelne dla wszystkich członków widowni

Free Szablony Google Slides

Zapoznajmy się z naszą wyselekcjonowaną listą darmowych szablonów i motywów do Prezentacji Google, idealnych do profesjonalnych, kreatywnych lub edukacyjnych prezentacji.

1. Szablon prezentacji aplikacji od SlideCore via

Slidecore Szablon Creta Free App Presentation Template został zaprojektowany z precyzją, aby skutecznie zaprezentować Twoją aplikację. Idealny szablon prezentacji szablon ten zawiera 30 slajdów w eleganckim układzie 16:9 do prezentacji interesariuszom lub demonstracji funkcji zespołowi. Zawiera wiele elementów, w tym funkcję przeciągania i upuszczania obrazów, makiety urządzeń, modyfikowalne wykresy i kalendarz.

Każdy slajd został opracowany w celu zapewnienia optymalnego doświadczenia użytkownika i atrakcyjności wizualnej, z ponad 90 edytowalnymi ikonami, aby dostosować prezentację do swoich potrzeb. W pełni adaptowalna i łatwa w edycji Creta wspiera zarówno Google Slides, jak i PowerPoint, zwiększając swoją użyteczność dla różnych potrzeb prezentacji.

2. Szablon Google Slides dotyczący bezpieczeństwa finansowego autorstwa Slides Carnival

via Slides Carnival Szablon Financial Security in Retirement Slides Template łączy w sobie żywą pomarańczowo-szarą kolorystykę z prostymi geometrycznymi wzorami, co jest idealne dla profesjonalistów z branży biznesowej. Zawiera 22 dostosowywane slajdy 16:9 z zakresem animacji i funkcji przejścia.

Jest to jeden z Free szablonów dostępnych dla Google Slides, PowerPoint i Canva. Pozwala skutecznie komunikować złożone strategie finansowe podczas seminariów lub spotkań z klientami. Jego wyczyszczone i stylowe wzornictwo zapewnia wyróżnienie kluczowych wiadomości, co czyni go niezbędnym narzędziem dla każdego, kto omawia plan emerytalny.

3. University Back to School Slides by Slides Carnival

via Slides Carnival Rozpocznij rok akademicki z szablonem University Back to School Newsletter. Ten wyczyszczony, minimalistyczny geometryczny projekt w żywym zielonym kolorze jest dostosowany do jasnej komunikacji podczas spotkań z wykładowcami, aktualizacji akademickich lub orientacji studentów.

Dzięki 16 slajdom obejmującym wszystkie możliwe układy, szablon ten jest idealnym wyborem do tworzenia profesjonalnych i angażujących prezentacji akademickich. Szablon jest dostępny w formatach PowerPoint i Google Slides. Rozpocznij semestr z dopracowanym wyglądem, który przyciąga i informuje odbiorców.

4. Szablon raportowania przypadków klinicznych od SlideCore

via Slidecore Szablon Helse Clinical Case Report Presentation Template został starannie opracowany, aby pomóc specjalistom medycznym w przygotowywaniu i prezentowaniu raportów klinicznych. Ten specjalistyczny szablon zapewnia ustrukturyzowany układ, który zawiera slajdy do prezentacji przypadku, dyskusji, istniejącej literatury i wniosków.

Szablon zawiera edytowalne ikony medyczne, infografiki i wyraźną, czytelną czcionkę raportowanie projektów zarówno kompleksowy, jak i profesjonalny. Dostępny zarówno dla Google Slides, jak i PowerPoint, szablon ten zapewnia przejrzystą i skuteczną prezentację wyników.

5. Szablon szkicu architektury od PresentationGo

via PresentationGo Szablon Architecture Sketch Template jest idealny dla profesjonalistów z branży projektowej i budowlanej. Szablon ten pełni funkcję dynamicznych ilustracji architektonicznych ze szkicowymi liniami i efektami akwareli, tworząc profesjonalny i inspirujący nastrój.

Zawiera sześć szczegółowych slajdów i dodatkowe slajdy do niestandardowego dostosowywania kolorów i czcionek, które można łatwo edytować za pomocą programu Slide Master. Ten elegancki szablon jest dostępny zarówno dla PowerPointa, jak i Google Slides, co czyni go wszechstronnym wyborem dla architektów, urbanistów i ekspertów ds. nieruchomości do prezentacji swoich projektów.

6. Szablon dla graczy od PresentationGo

via PresentationGo GAMING to darmowy szablon do Prezentacji Google, idealny do tworzenia ciekawych prezentacji na temat najnowszych technologii w grach lub trendów w branży. Charakteryzuje się nowoczesnymi, abstrakcyjnymi kształtami i paletą kolorów zieleni i szarości, co nadaje odpowiedni ton tematom związanym z grami.

Szablon zawiera osiem edytowalnych układów slajdów, które pomogą ci efektywnie zorganizować zawartość, od slajdów z tytułami po nagłówki sekcji i przemyślany slajd zamykający, wszystkie zaprojektowane tak, aby wesprzeć twoją prezentację prezentacja klienta cele. Jest ona dostępna zarówno w formacie panoramicznym, jak i normalnym.

7. Szablon edukacyjny Quiz w klasie autorstwa SlidesAI

via SlidesAI Classroom Quiz Education Presentation Template to darmowy szablon Google Slides dla nauczycieli. Został zaprojektowany, aby zmienić sposób angażowania uczniów poprzez quizy i interaktywne elementy, które sprawiają, że nauka jest dynamiczna.

Możesz niestandardowo dostosować obrazy, kolory, czcionki itp. do swojego stylu nauczania i tematyki, a następnie obserwować, jak ożywia środowisko klasowe.

8. Szablon prezentacji inwestora w Google Slides autorstwa Slideegg

via Slideegg Szablon Investor Pitch Template to potęga dla każdego, kto jest gotowy urzeczywistnić swoją wizję biznesu. To nie tylko prezentacja slajdów; to strategiczne narzędzie zaprojektowane, aby pomóc ci opowiedzieć swoją historię, wyartykułować strategię i rozpalić pasję do twojego przedsięwzięcia.

Ten w pełni konfigurowalny szablon ma funkcję przyciągającego uwagę pomarańczowego motywu, który sprawia, że zawartość staje się bardziej atrakcyjna. Jest to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców i startupów, którzy chcą przyciągnąć odsetki potencjalnych inwestorów za pomocą dopracowanej i przekonującej prezentacji.

Szablon jest dostępny w formatach 16:9 i 4:3 i jest kompatybilny z PowerPoint, Google Slides i Canva.

Limity korzystania z Prezentacji Google

Chociaż Prezentacje Google są popularnym wyborem do tworzenia prezentacji ze względu na ich dostępność i łatwość użycia, pewne limity mogą sprawić, że będą one mniej odpowiednie dla niektórych użytkowników. Oto pięć wad, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z Prezentacji Google:

Ograniczona funkcja offline: W trybie offline Google Slides brakuje współpracy w czasie rzeczywistym i niektórych możliwości multimedialnych, co może utrudniać wydajność w obszarach bez dostępu do Internetu

W trybie offline Google Slides brakuje współpracy w czasie rzeczywistym i niektórych możliwości multimedialnych, co może utrudniać wydajność w obszarach bez dostępu do Internetu Potencjalne problemy z formatem: Importowanie prezentacji z innego oprogramowania może skutkować błędami w wyrównaniu i wymagać czasochłonnych poprawek, co stanowi wyzwanie dla osób z oś czasu

Importowanie prezentacji z innego oprogramowania może skutkować błędami w wyrównaniu i wymagać czasochłonnych poprawek, co stanowi wyzwanie dla osób z oś czasu Wątpliwości związane z bezpieczeństwem: Jako platforma oparta na chmurze, przechowywanie danych w Google Slides na zewnętrznych serwerach budzi obawy o prywatność i ryzyko naruszenia danych, szczególnie w przypadku wrażliwych informacji

Jako platforma oparta na chmurze, przechowywanie danych w Google Slides na zewnętrznych serwerach budzi obawy o prywatność i ryzyko naruszenia danych, szczególnie w przypadku wrażliwych informacji Mniej zaawansowanych funkcji i niestandardowych opcji: W porównaniu do innych programów do prezentacji, Prezentacje Google oferują mniej zaawansowanych narzędzi do edycji. Prezentacje mają również ograniczony zakres niestandardowy. Może to stanowić wyzwanie dla osób próbujących tworzyć złożone prezentacje

W porównaniu do innych programów do prezentacji, Prezentacje Google oferują mniej zaawansowanych narzędzi do edycji. Prezentacje mają również ograniczony zakres niestandardowy. Może to stanowić wyzwanie dla osób próbujących tworzyć złożone prezentacje Brak kreatywności: Google Slides oferuje wąski zakres motywów, stylów, kolorów, układów i elementów formatu. Może to prowadzić do tego, że prezentacje będą wyglądać nieco prosto i nijako

Alternatywne szablony Google Slides

Odkryjmy zakres niesamowitych szablonów do różnych celów, zapewniając, że twoje prezentacje wyróżniają się stylem i funkcją.

1. Szablon prezentacji ClickUp

Szablon prezentacji ClickUp

Szablon Szablon prezentacji ClickUp jest idealny dla tych, którzy chcą tworzyć zorganizowane i efektowne prezentacje. Integruje on różne funkcje ClickUp, takie jak Dokumenty ClickUp i Tablice ClickUp ułatwiając współpracę w środowisku, w którym można płynnie organizować prezentacje od początku do końca. Dzięki szablonowi prezentacji ClickUp możesz:

Opracować przejrzystą strukturę prezentacji od samego początku

Efektywnie zbierać i integrować informacje zwrotne przed sfinalizowaniem prezentacji

Śledzenie i zarządzanie wszystkimi zadaniami związanymi z prezentacją w jednym scentralizowanym miejscu

Dostosować prezentację za pomocą różnych statusów i pól, aby odzwierciedlić unikalne aspekty projektu

2. Szablon dokumentu odkrycia agencji/klienta ClickUp

Szablon dokumentu odkrycia klienta dla agencji ClickUp

Szablon Szablon dokumentu odkrycia agencji/klienta ClickUp usprawnia początkowe sceny interakcji z klientem dla agencji. Szablon ten pomaga w uchwycenie istotnych szczegółów projektu podczas jego rozpoczęcia dostosowanie oczekiwań obu stron i ustawienie podstaw do powodzenia projektu. Dzięki szablonowi ClickUp Agency/Client Discovery Doc możesz:

Zebrać kompleksowe informacje na temat potrzeb, celów i grupy docelowej klienta

Upewnić się, że wszyscy interesariusze są zgodni od samego początku, zapobiegając nieporozumieniom

Wyczyszczone zakresy projektu, rezultaty i osie czasu, aby uniknąć rozrostu zakresu

Ułatwienie ustrukturyzowanego procesu odkrywania, który zwiększa zadowolenie klienta i wydajność projektu

3. Szablon raportowania projektów ClickUp

Szablon raportowania projektów ClickUp

Szablon Szablon raportowania projektów ClickUp jest idealny dla kierowników projektów, którzy muszą zachować jasny widok wskaźników KPI projektu i ogólnej wydajności. Szablon ten pomaga skutecznie monitorować ważne elementy projektu, takie jak zadania, wydatki i elementy działań. Dzięki szablonowi raportowania projektów ClickUp możesz:

Szybko identyfikować i koncentrować się na problematycznych obszarach wymagających uwagi

Informować wszystkich interesariuszy projektu za pomocą aktualnego raportowania

Upewnić się, że projekty mieszczą się w budżecie i dotrzymują terminów

Zwiększyć widoczność i przejrzystość projektów w całej organizacji

Usprawnić proces raportowania, aby zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność

4. Szablon prezentacji ClickUp

Szablon ClickUp Elevator Pitch

Szablon Szablon elevator pitch ClickUp pomaga w tworzeniu ciekawych, krótkich przemówień, które wywierają duży wpływ. Niezależnie od tego, czy przemawiasz do inwestorów na wydarzeniu networkingowym, czy też przedstawiasz nowy produkt, ten szablon zapewnia maksymalną wydajność. Dzięki temu szablon elevator pitch można:

Jasno i zwięźle wyrażać swoje pomysły, aby przyciągnąć i utrzymać odsetki odbiorców

Skutecznie organizować kluczowe punkty, aby zapewnić spójność i siłę przekazu

Niestandardowe dostosowanie szablonu do konkretnego kontekstu prezentacji

Ćwicz i udoskonalaj swoją prezentację, aby wygłaszać ją z pewnością siebie i precyzją

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych ClickUp do współpracy z zespołem nad dopracowaniem i udoskonaleniem prezentacji

5. Szablon oferty sprzedaży ClickUp

Szablon prezentacji sprzedażowej ClickUp

Szablon Szablon oferty sprzedaży ClickUp to potężne narzędzie dla teamów sprzedażowych, które potrzebują ustrukturyzowanego i skutecznego podejścia do prezentacji. Szablon ten został zaprojektowany, aby pomóc lepiej zrozumieć potrzeby klientów i odpowiednio dostosować prezentacje, zapewniając skuteczną komunikację z potencjalnymi klientami.

Dodatkowo, dzięki ClickUp Brain dzięki ClickUp Brain możesz bardziej profesjonalnie przygotowywać swoje oferty sprzedażowe, wykorzystując inteligentne analizy w celu uzyskania precyzji i wpływu. Dzięki szablonowi ClickUp Sales Pitch możesz:

Zrozumieć niestandardowe potrzeby klientów i odnieść się do nich w swoich prezentacjach

Śledzenie interakcji z klientami i efektywne prowadzenie rozmów

Organizować strategie sprzedaży i zadania w celu zwiększenia wydajności zespołu

Dostarczać atrakcyjne oferty, które są ustrukturyzowane i skuteczne

Niestandardowo dostosowywać swoje oferty do różnych scenariuszy i wymagań klientów

6. Szablon rocznej strony ClickUp

Szablon ClickUp Annual One Pager

Szablon Szablon rocznej strony internetowej ClickUp jest niezbędny dla każdego, kto chce pozostać na szczycie swoich rocznych celów z jasnością i skutecznością. Szablon ten został zaprojektowany, aby pomóc w ustawieniu, śledzeniu i skutecznym zarządzaniu celami przez cały rok, zapewniając, że Ty i Twój zespół jesteście zawsze zgodni i poinformowani. Dzięki szablonowi ClickUp Annual One Pager możesz:

Ustawić jasne i mierzalne cele z konkretnymi terminami

Wizualizować postępy na pierwszy rzut oka, aby informować wszystkich na bieżąco

Utrzymać organizację i skupienie na projektach swojego zespołu

Upewnić się, że wszyscy interesariusze są zgodni z rocznymi celami

Usprawnić komunikację i raportowanie postępów i osiągnięć

7. Szablon dokumentu Business Plan firmy ClickUp

Szablon dokumentu planu biznesowego ClickUp

Szablon Szablon dokumentu planu biznesowego ClickUp jest idealny dla przedsiębiorców, którzy chcą kompleksowo ustrukturyzować swoje pomysły na biznes. Szablon ten został zaprojektowany tak, aby pomóc w dostosowaniu zespołu, zebraniu wszystkich niezbędnych danych i skutecznej organizacji materiałów. Dzięki szablonowi ClickUp Business Plan Document Template możesz:

Stworzyć jasny i szczegółowy Business Plan który zjednoczy Twój zespół wokół wspólnego celu

Łatwe gromadzenie i zarządzanie danymi w celu uszczegółowienia strategii Business

Przechowywanie wszystkich materiałów związanych z planem biznesowym w jednej scentralizowanej lokalizacji dla łatwego dostępu

Ustrukturyzuj swoje pomysły biznesowe w wykonalne kroki, ułatwiając płynniejszy proces uruchamiania

8. Szablon raportowania ClickUp Tablica

Szablon raportu z tablicy ClickUp

Szablon Szablon raportowania dla Tablicy ClickUp został stworzony, aby pomóc w przygotowaniu szczegółowych i przejrzystych raportów na spotkania zarządu. Szablon ten zapewnia zwięzłą i skuteczną prezentację złożonych danych, wspierając podejmowanie lepszych decyzji. Dzięki szablonowi ClickUp Tablica Report możesz:

Organizować i prezentować dane w przejrzysty sposób, aby informować członków rady nadzorczej

Dostarczyć kompleksowy obraz postępów i kluczowych wskaźników bez wysiłku

Szybko dostarczać zwięzłe przeglądy projektów lub inicjatyw, aby zaoszczędzić czas podczas spotkań

Upewnić się, że spotkania rady nadzorczej są efektywne, a wszystkie niezbędne dane są jasno przedstawione

9. Szablon okładki raportu ClickUp

Szablon okładki raportu ClickUp

Szablon Szablon okładki raportu ClickUp został zaprojektowany do tworzenia profesjonalnych i efektownych okładek raportów, które mogą być używane do różnych dokumentów, takich jak raporty projektów, albumy i okładki książek. Szablon ten pozwala bez wysiłku zaprojektować przyciągającą wzrok okładkę, która wyróżni twój raport. Dzięki szablonowi ClickUp Report Cover możesz:

Zaprojektować stylową i nowoczesną okładkę raportu, która uatrakcyjni prezentację dokumentu

Niestandardowe czcionki i kolory, aby dopasować je do marki firmy lub motywu projektu

Włączyć obrazy lub logo, aby spersonalizować i podnieść atrakcyjność wizualną raportu

Zapewnienie profesjonalnego i dopracowanego pierwszego wrażenia, które odzwierciedla jakość zawartych w nim informacji

10. Szablon wyników analizy danych ClickUp

Skorzystaj z szablonu wyników analizy danych ClickUp

Szablon Szablon wyników analizy danych ClickUp jest niezbędnym narzędziem dla firm, które chcą uzyskać przydatne informacje ze swoich danych. Szablon ten upraszcza proces analizy i prezentacji złożonych danych, czyniąc go dostępnym i zrozumiałym dla wszystkich zainteresowanych stron. Dzięki szablonowi ClickUp Data Analysis Findings można:

Systematycznie przechwytywać i organizować dane z różnych źródeł, aby zachować kompleksowy przegląd

Wykorzystywać potężne wizualizacje, aby wyraźnie zilustrować trendy i wzorce danych

Usprawnić procesy decyzyjne poprzez dostarczenie dogłębnego wglądu w zachowania i preferencje klientów

Zapewnić wszystkim członkom zespołu dostęp do tych samych danych i wniosków, promując jednolitą strategię

Zmaksymalizuj swój wpływ dzięki szablonom ClickUp

Posiadanie odpowiedniego narzędzia do prezentacji jest niezbędna do dostarczania skutecznych i wydajnych profesjonalnych prezentacji. Niezależnie od tego, czy zarządzasz projektem, przedstawiasz pomysł, czy analizujesz dane, odpowiedni szablon może zaoszczędzić wiele godzin pracy i zwiększyć efektywność.

Szablony ClickUp zostały zaprojektowane tak, aby obejmowały wszystkie możliwe przypadki użycia, zapewniając, że zawsze masz zasoby potrzebne do odniesienia sukcesu. Pomagają one organizować informacje, usprawniać współpracę i podejmować strategiczne decyzje, co czyni je niezbędnymi narzędziami w każdym profesjonalnym scenariuszu.

Podnieś jakość swoich prezentacji dzięki wszechstronnym szablonom ClickUp do płynnego zarządzania projektami i raportowania. Zarejestruj się w ClickUp już dziś .