Rodzaje ról inżynierów oprogramowania

An szacunki z 2022 r pokazują, że na świecie jest 26,3 miliona profesjonalnych inżynierów oprogramowania! Od początków programowania komputerowego w latach 60. ubiegłego wieku, zawód ten przeszedł długą drogę.

Na początek, w ramach informatyki, oprogramowanie było kiedyś postrzegane jako łatwiejsza pod-branża i często było oddelegowane do kobiet, podczas gdy mężczyźni zajmowali prestiżowe stanowiska związane ze sprzętem. Badania historyczne sugerują, że niektóre rodzaje inżynierii oprogramowania były postrzegane jako "funkcja biurowa o niskich kwalifikacjach, podobna do archiwizacji, pisania na maszynie lub przełączania telefonów"

Kobiety obsługujące maszynę ENIAC w latach czterdziestych XX wieku (źródło: Instytut Claymana )

Od tego czasu wiele się zmieniło. Obecnie role inżynierów oprogramowania są jednymi z najbardziej poszukiwanych na świecie. Zawód ten stał się bardzo prestiżowy, a jego komendą są jedne z największych pakietów wynagrodzeń.

Co najważniejsze, charakter pracy na polu inżynierii oprogramowania jest obecnie niezwykle zróżnicowany i wieloraki. Od inżyniera danych zajmującego się ustawieniem architektury dla aplikacji Enterprise po hakera testującego bezpieczeństwo obwodowe - istnieją wszystkie rodzaje inżynierów oprogramowania!

Zanim przejdziemy do najważniejszych ról i sposobu, w jaki można się w nich doskonalić, zrozummy, co obejmuje dziś inżynieria oprogramowania.

Zrozumienie zakresu inżynierii oprogramowania

Inżynieria oprogramowania obejmuje wszystko do zrobienia z planowaniem, projektowaniem, rozwojem, testowaniem i utrzymaniem aplikacji cyfrowych. Obejmuje to różne parametry.

Urządzenia lub systemy operacyjne: Możesz być programistą iOS lub Android

Typ aplikacji: To, co programujesz, może być aplikacją HR dla przedsiębiorstw, usługą dostarczania żywności dla konsumentów lub najnowszą grą dla wielu graczy

Języki programowania: W zależności od urządzenia i typu aplikacji, możesz posiadać umiejętności w niewielkim zestawie języków, takich jak Java, Kotlin, Swift itp.

Proces biznesowy: Mówiąc o tworzeniu aplikacji, często myślimy o kodowaniu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Jednak inżynieria oprogramowania może obejmować cykle pracy, dane, współpracę i nie tylko.

Scena cyklu życia: Inżynierowie to nie tylko ludzie, którzy piszą kod, aby "zbudować" oprogramowanie. Jako inżynier oprogramowania możesz zajmować się projektowaniem architektury, UX, programowaniem, testowaniem, wdrażaniem, zarządzaniem infrastrukturą, systemami danych, bezpieczeństwem, monitorowaniem itp.

Każda z tych ról jest wyjątkowa i ma kluczowe znaczenie dla użyteczności, wydajności i bezpieczeństwa oprogramowania. To, co wybierzesz, odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu twojej kariery. Zanim dokonasz wyboru, oto punkt wyjścia.

Istnieją dwa rodzaje inżynierów: ogólni i specjaliści.

Specjaliści ogólni są często wykwalifikowani w zakresie różnych technologii i języków. Mogą rozwijać, wdrażać i utrzymywać aplikacje. Mogą również mieć doświadczenie w zbieraniu wymagań, zarządzaniu projektami lub coachowaniu teamów.

Z drugiej strony, specjaliści koncentrują się na jednym obszarze pracy. Na przykład, ktoś może specjalizować się w inżynierii aplikacji AI dla konkretnej branży, takiej jak opieka zdrowotna lub finanse. Specjaliści posiadają dogłębną wiedzę i potrafią rozwiązywać złożone problemy.

Oto niektóre z najczęstszych ogólnych i specjalistycznych ról w inżynierii oprogramowania.

Różne typy inżynierów oprogramowania

Nie wszystkie role inżynierów oprogramowania są sobie równe. Umiejętności, obowiązki i wynagrodzenie dla każdego z nich są bardzo zróżnicowane. Zobaczmy, jak wygląda dziesięć najważniejszych ról inżynierów oprogramowania.

1. Inżynier frontendu

Inżynier frontendu buduje interfejs użytkownika, który widzimy i z którym wchodzimy w interakcje. Bierze projekty stworzone przez zespół UX i ożywia je jako funkcjonalny element oprogramowania.

Do ich obowiązków należy:

Tworzenie interfejsów przy użyciu technologii takich jak HTML, CSS i JavaScript

Przekształcanie wizji projektanta w działające oprogramowanie

Pisanie wysokowydajnych komponentów UI wielokrotnego użytku

Umożliwianie płynnej integracji backendu

Oczekiwany zakres wynagrodzenia Według Glassdoor średnia pensja inżyniera frontendowego wynosi od 113 000 do 183 000 USD. Wraz ze wzrostem doświadczenia, zarobki te mogą wzrosnąć do 260 000 USD dla głównych inżynierów.

2. Inżynier backendu

Inżynier backendu buduje serwerową stronę biznesu. Zajmuje się wszystkim pod maską, w tym architekturą, logiką biznesową, bazami danych i interfejsami programowania aplikacji (API).

Do obowiązków inżyniera backendu należy:

Budowanie skalowalnej infrastruktury dla aplikacji w chmurze lub on-prem

Zapewnienie wysokiej wydajności, niskich opóźnień i wysokiej dostępności

Przygotowanie aplikacji do wdrożenia jako mikrousługi w kontenerach

Oczekiwany zakres wynagrodzenia Rzeczywiście szacunki że backend developer zarabia od $111,000 do $217,980, ze średnią na poziomie $155,800.

3. Full-stack engineer

Do tej pory mogłeś już zauważyć, że inżynierowie oprogramowania full-stack, jak sama nazwa wskazuje, mogą zazwyczaj zajmować się frontendem i backendem. Ważne jest, aby wiedzieć, że full-stack to coś więcej niż suma jego części.

Inżynier full-stack jest generalistą, który bierze kompleksową odpowiedzialność za rozwój aplikacji. Są biegli w językach i bibliotekach frontendowych, takich jak HTML, CSS i JavaScript, a także w technologiach backendowych, takich jak Java, Python, Ruby, PHO itp.

W swojej pracy inżynierowie full-stack:

Projektują architekturę

Tworzą struktury danych

Wdrażają skalowalne usługi internetowe, API i inne integracje

Piszą kod frontendowy i backendowy

Rozwiązywanie problemów i naprawianie błędów

Pisanie dokumentacji technicznej

Oczekiwany zakres wynagrodzenia

Inżynierowie full-stack zarabiają średnio 125 600 USD a doświadczeni programiści zarabiają nawet 192 325 USD. W przestrzeni startupów, firmy chcą budować więcej z odchudzonymi teamami, zwiększając popyt na inżynierów full-stack. Oznacza to, że ich wynagrodzenie może również obejmować premie za wyniki lub opcje na akcje.

4. Inżynier DevOps

Inżynier DevOps bierze odpowiedzialność za sprawne działanie w całym cyklu życia oprogramowania. Oznacza to, że zajmuje się on ustawieniem procesów i narzędzi, których zespoły inżynierskie potrzebują do przejścia od pisania kodu do funkcji aplikacji.

Inżynier DevOps jest generalistą odpowiedzialnym za:

Wybór narzędzi do automatyzacji i zarządzania

Projektowanie skutecznych procesów tworzenia oprogramowania

Wybór, udostępnianie i utrzymywanie CI/CD

Wdrażanie i utrzymywanie serwerów, urządzeń pamięci masowej, maszyn wirtualizacyjnych, oprogramowania i nie tylko

Oczekiwany zakres wynagrodzenia

Inżynier DevOps zarabia średnie wynagrodzenie w wysokości 133 750 USD , a doświadczeni pracownicy zarabiają na północ od 171 000 USD.

5. Inżynier AI

Jak sama nazwa wskazuje, inżynier AI opracowuje aplikacje sztucznej inteligencji lub uczenia maszynowego. W ramach tej roli inżynier AI będzie:

Projektować i rozwijać skalowalne potoki AI

Wdrażać modele AI, optymalizując je pod kątem wydajności i stabilności na platformach w chmurze, takich jak AWS / Azure / Google Cloud

Zarządzać kontrolą wersji

Niektórzy inżynierowie AI projektują i rozwijają również modele statystyczne przy użyciu różnych technik eksploracji danych i uczenia maszynowego.

Oczekiwany zakres wynagrodzenia

Inżynieria AI jest dziś bardzo poszukiwaną umiejętnością. An Inżynier AI zarabia 155 900 dolarów z wynagrodzeniem sięgającym 338 000 USD wraz z doświadczeniem i ekspozycją.

6. Programista gier

Jednym z najbardziej pożądanych stanowisk inżynierii oprogramowania jest programista gier, który zajmuje się projektowaniem i tworzeniem gier komputerowych/konsolowych. Zazwyczaj twórcy gier są generalistami w swojej przestrzeni, pracując nad frontendem / backendem / AI itp.

Ich wskaźniki KPI dotyczące rozwoju oprogramowania obejmują:

Przekładanie pomysłowych pomysłów wizualnych na działający kod przy użyciu języków takich jak C++, C# i Java

Konsekwentne testowanie UX i optymalizacja wrażeń z gry

Integracja elementów takich jak grafika, dźwięk i animacja ze środowiskiem gry

Zapewnianie stabilności i szybkości na różnych platformach

Dzięki doświadczeniu inżynierowie zajmujący się tworzeniem gier projektują również systemy gier, zarządzają infrastrukturą, wprowadzają innowacje i nie tylko.

Oczekiwany zakres wynagrodzenia

Twórcy gier zarabiają średnie wynagrodzenie w wysokości $116,189 . Wraz z doświadczeniem i specjalizacją wynagrodzenie może wzrosnąć do 214 000 USD.

7. Inżynier ds. zapewnienia jakości

Inżynier ds. zapewnienia jakości, jak sama nazwa wskazuje, jest odpowiedzialny za utrzymanie standardów oprogramowania. Zapewnia, że oprogramowanie przechodzi wszystkie niezbędne testy - stąd alternatywna nazwa "tester" - przed wydaniem.

Do jego obowiązków należy:

Ustawienie standardów jakości systemów oprogramowania

Przeprowadzanie testów manualnych i automatyzacji

Analizowanie wyników testów w celu identyfikacji błędów i przekazywanie ich zespołowi programistów

Śledzenie problemów związanych z jakością i prowadzenie niezbędnej dokumentacji

Identyfikowanie luk w procesach i pomoc w tworzeniu strategii ciągłego doskonalenia

Oczekiwany zakres wynagrodzenia

Stanowisko przeciętny QA zarabia około $107,235 rocznie. Początkowe pozycje zaczynają się od 89 000 USD, a wraz z doświadczeniem można zarobić nawet 140 000 USD.

8. Inżynier danych

Inżynier danych tworzy systemy, które umożliwiają organizacjom gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i wyciąganie wniosków z danych. Zajmuje się ustawieniem mocy obliczeniowej i pamięci masowej potrzebnej analitykom danych do przeprowadzania analiz i tworzenia algorytmów.

Do obowiązków inżyniera danych należy:

Pozyskiwanie właściwych danych i ich efektywna konsolidacja

Opracowywanie systemów strumieniowego przesyłania danych

Automatyzacja czyszczenia i przetwarzania danych w celu uzyskania szybszych informacji

Budowanie, testowanie i utrzymywanie potoków danych

Zapewnienie zgodności z protokołami zarządzania i bezpieczeństwa

Oczekiwany zakres wynagrodzenia

Stanowisko zakres wynagrodzenia dla inżyniera danych na tej pozycji wynosi od 82 278 USD do 196 879 USD. Średnia pensja wynosi około 127 275 USD.

9. Programista aplikacji mobilnych

Programiści aplikacji mobilnych tworzą oprogramowanie, które działa na urządzeniach mobilnych, w tym telefonach i tabletach. Dwa najpopularniejsze stanowiska związane z tworzeniem aplikacji mobilnych to Android i iOS. Ta praca inżyniera oprogramowania obejmuje:

Pisanie oprogramowania przy użyciu Java/Kotlin (dla Androida) lub Swift (dla iOS)

Tworzenie możliwości międzyplatformowych

Zarządzanie analizą danych i komponentami po stronie serwera przy użyciu Pythona

Zapewnianie bezpieczeństwa aplikacji i prywatności danych

Integracja z bibliotekami innych firm dla różnych potrzeb

Przeprowadzanie testów i innych procesów zapewniania jakości

Oczekiwany zakres wynagrodzenia

A zakresy wynagrodzeń programistów mobilnych od 80 643 USD do 203 794 USD.

10. Inżynier ds. cyberbezpieczeństwa

Jednym z najbardziej pożądanych stanowisk w różnych branżach i rodzajach biznesu jest inżynier ds. cyberbezpieczeństwa. Są oni odpowiedzialni za bezpieczeństwo aplikacji, sieci i danych w organizacji. Do ich codziennych obowiązków należy:

Zabezpieczanie systemu oprogramowania

Zarządzanie protokołami bezpieczeństwa dla tożsamości i kontroli dostępu, uwierzytelniania i autoryzacji

Opracowywanie strategii reagowania na incydenty w celu przezwyciężenia zagrożeń bezpieczeństwa

Przeprowadzanie regularnych ocen ryzyka i podatności na zagrożenia

Bycie na bieżąco z pojawiającymi się zagrożeniami i najlepszymi praktykami

Zapewnienie standardów bezpieczeństwa sieci i stron trzecich

Oczekiwany zakres wynagrodzenia

A inżynier cyberbezpieczeństwa może zarobić średnio 154 000 USD. Wraz z doświadczeniem można zarobić nawet $333,000.

Powyższa lista to dopiero początek. W miarę rozwoju kariery jako inżynier oprogramowania możesz objąć dowolną z setek różnych dostępnych ról. Oto krótkie spojrzenie na to, jak można zbudować swoją ścieżkę kariery.

Ścieżka kariery i możliwości rozwoju w inżynierii oprogramowania

Jako inżynier oprogramowania, postęp kariery odbywa się głównie na jeden z dwóch sposobów:

Zostajesz liderem zespołu, zarządzając ludźmi, którzy realizują projekty Stajesz się wysoce wyspecjalizowanym technologiem wnoszącym indywidualny wkład

Jako lider zespołu masz widok z lotu ptaka. Możesz współpracować z różnymi ludźmi, być mentorem dla członków zespołu, rozwiązywać problemy i posuwać sprawy do przodu. Cele dla inżynierów oprogramowania pnących się po szczeblach zarządzania, oprócz wiedzy technicznej, obejmują także umiejętności behawioralne i przywódcze.

Na przykład, jeśli zaczynasz karierę jako programista frontendowy, możesz zdobyć dodatkowe doświadczenie w backendzie, zostać inżynierem oprogramowania full-stack i zarządzać zespołami programistów aplikacji. Możesz również objąć role takie jak kierownik projektu lub scrum master.

Jako indywidualny współpracownik masz okazję do zrobienia najbardziej niszowej pracy, rozwiązując złożone problemy i odpowiadając na innowacyjne/unikalne wymagania. Obie ścieżki oferują różne korzyści i możliwości.

Jest to linia pracy, którą często wybiera wielu gwiazdorskich inżynierów. Dla przykładu, Shigeru Miyamoto, lider Nintendo, zaczynał jako artysta mangi, by w 1985 roku stworzyć kultową grę Super Mario Bros.

Rozwijają się, podejmując skomplikowane wyzwania, rozwiązując je, a następnie przechodząc do następnego zadania. Wraz z rozwojem pracy zdalnej i freelancingu, indywidualni współpracownicy mają więcej możliwości niż kiedykolwiek wcześniej.

Jeśli chcesz przenieść się do inżynierii oprogramowania z jakiejkolwiek innej branży, oto kilka porad:

Zdobądź odpowiednie umiejętności. Zacznij od dowolnego języka programowania, naucz się go i zacznij budować coś, choćby najmniejszego. Możesz również zdobyć certyfikaty programistyczne lub zakończony bootcamp.

Bądź cierpliwy. Zdobycie umiejętności i znalezienie pracy lub stażu może zająć od 3 do 9 miesięcy. Jeśli chcesz przyspieszyć swoją transformację, rozważ udział w programie konferencje inżynierii oprogramowania i nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami.

Buduj portfolio: Inżynieria oprogramowania to praktyczna praca. Pokaż potencjalnym rekruterom, że potrafisz kodować, budując portfolio projektów, nawet jeśli nie są to projekty płatne. Śledzenie trendy w inżynierii oprogramowania i tworzyć produkty, aby pokazać, że jesteś na bieżąco z tym, co się dzieje.

Wyróżnij się: As a Użytkownik Reddit sugeruje: "Rynek dla początkujących staje się coraz bardziej zatłoczony, więc jeśli wybierzesz drogę samouka lub obozu startowego, będziesz musiał stanąć głową i ramionami ponad konkurencją"

Poznaj narzędzia: Teamsy programistyczne używają szerokiego zakresu narzędzi do różnych celów. Wiedza o tym, jak się po nich poruszać, może być przełomowa. Wypróbuj kilka szablony inżynieryjne i nauczyć się dostosowywać je do własnych potrzeb.

Znajdź mentora: Poruszanie się po dynamicznym i złożonym świecie inżynierii oprogramowania może być wyzwaniem. Mentor to pewny sposób na ułatwienie sobie drogi naprzód. Znajdź mentora w inżynierii oprogramowania i szukaj konkretnych, praktycznych porad.

Nie wiesz od czego zacząć? Wypróbuj niektóre z najlepsze zajęcia dodatkowe dla inżynierów oprogramowania .

Rola narzędzi w życiu inżyniera oprogramowania

Każdy Teams używa wielu narzędzi do tworzenia oprogramowania do zbierania wymagań, zarządzania zgłoszeniami, testowania, automatyzacji, zarządzania cyklem pracy itp. Znajomość tych narzędzi może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. Jednym z najważniejszych narzędzi, z których będziesz korzystać, jest oprogramowanie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp.

Dzięki ClickUp, Teams dzielą duże projekty na możliwe do zarządzania zadania dotyczące funkcji lub błędów. Piszą historie użytkowników, dodają kryteria akceptacji i współpracują w czasie rzeczywistym nad swoimi zadaniami.

Programiści widzą wszystkie przypisane im zadania. Szacują czas potrzebny na wykonanie każdego zadania, planują swoją pracę i efektywnie ją realizują. Śledzą również czas pracy i tworzą karty czasu pracy.

Teams testowe mają zakończoną widoczność obciążenia pracą, która na nich spoczywa, z podziałem na terminy. Mogą planować harmonogram testów. Dzięki Automatyzacja ClickUp umożliwia automatyczną zmianę statusu po zakończeniu pracy programisty, co przyspiesza cykl pracy.

Automatyzacja rutynowych zadań, takich jak przypisywanie leadów i aktualizowanie statusów za pomocą ClickUp Automations

Możesz również zezwolić użytkownikom na przesyłanie zgłoszeń błędów/problemów za pomocą Formularze ClickUp . Przekształcaj je w zadania, które można śledzić, ustalaj priorytety, łącz ze sobą powiązane problemy i zarządzaj zaległościami - wszystko w jednym miejscu.

Oszczędzaj czas, błyskawicznie przekształcając błędy w wykonalne zadania dzięki formularzom ClickUp

Jesteś nowym kierownikiem ds. rozwoju oprogramowania? Bez obaw! Użyj Szablon projektu oprogramowania ClickUp do tworzenia struktury projektu, dodawania zadań, śledzenia postępów, monitorowania realizacji celów i usprawniania współpracy w zespole.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wyglądałaby praca na tym polu, przeczytaj o dzień z życia programisty .

Wzmocnij swoją karierę inżyniera oprogramowania dzięki ClickUp

Inżynieria oprogramowania jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznych pól na świecie. Przyczynia się ona do ponad 1,9 biliona dolarów do amerykańskiego PKB co stanowi ponad 10% gospodarki narodowej.

Oczekuje się, że rynek pracy dla programistów wzrośnie o 25% w ciągu dekady w latach 2022-2032, znacznie szybciej niż średni wzrost we wszystkich branżach. Wraz z pojawieniem się technologii takich jak blockchain, generatywna AI, wearables i rzeczywistość rozszerzona, branża oprogramowania znajduje się na ścieżce gwałtownego wzrostu.

Jednak wraz z dużym popytem pojawia się również duża konkurencja. Jest wielu świeżo upieczonych absolwentów i osób, które chcą rozpocząć karierę w branży oprogramowania. Wyróżnienie się z tłumu wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na małe rzeczy, takie jak nauka korzystania z popularnego oprogramowania narzędzia do tworzenia oprogramowania, takiego jak ClickUp .

Zrozum cykl życia rozwoju oprogramowania, poznaj procesy, wypróbuj szablony i skaluj swoją karierę dzięki ClickUp. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .