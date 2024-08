Najlepsze konferencje inżynierii oprogramowania dla rozwoju w 2024 roku

Jako inżynier oprogramowania znasz tę zasadę: Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami branżowymi lub zostań w tyle. 👀

Jednym ze sposobów do zrobienia tego jest udział w konferencjach poświęconych inżynierii oprogramowania.

Konferencje inżynierii oprogramowania to spotkania, podczas których liderzy branży, eksperci i entuzjaści omawiają najnowsze trendy w oprogramowaniu, technologie i najlepsze praktyki. Dyskusje te odbywają się w różnych formatach, w tym podczas przemówień, dyskusji panelowych, warsztatów, wystaw firmowych i sesji networkingowych.

Niezależnie od tego, czy chcesz pozostać na czele w swojej obecnej roli, szukasz nowej pozycji, czy po prostu pasjonujesz się technologią, te wydarzenia są miejscem, w którym możesz napędzać swój rozwój i podtrzymywać swoją pasję do inżynierii oprogramowania. 🤩

Gotowy na poznanie tych możliwości? Wybraliśmy najlepsze konferencje poświęcone inżynierii oprogramowania, które nie tylko pozwolą ci wyprzedzić konkurencję, ale także zapewnią świetną zabawę.

Niech rozpocznie się technologiczna przygoda!

Lista nadchodzących konferencji inżynierii oprogramowania na całym świecie

Ta wyselekcjonowana lista nadchodzących 2024 globalnych konferencji jest przepustką do uzyskania dostępu do najnowszych technologii, zbudowania silnej sieci podobnie myślących osób, a nawet przyczynienia się do rozwoju zawodowego swojego zespołu poprzez naukę głębokich spostrzeżeń technicznych.

Mamy mieszankę osobistych i wirtualnych wydarzeń dla programistów i inżynierów oprogramowania, jedno- i wielodniowych, darmowych i płatnych. 💸

W ten sposób możesz ustalić priorytety i uczestniczyć w konferencjach, które pasują do Twojego harmonogramu, preferencji i budżetu.

1. NDC Londyn NDC Londyn jest

rozwój oprogramowania konferencja obejmująca szeroki zakres tematów, od baz danych i JavaScript po tworzenie stron internetowych i DevOps. Pierwsze dwa dni pełnią funkcję interaktywnych warsztatów, po których następują trzy dni 60-minutowych prelekcji ponad 110 ekspertów technicznych.

Zwróć uwagę na kilka fajnych prelekcji, takich jak "Debug your Thinking" Laili Bougrii, która bada, w jaki sposób twoje myślenie wpływa na twoją pracę. Jeśli kierujesz zespołem lub aspirujesz do tego, Nelly Sattari z Atlassian poprowadzi dwudniowe warsztaty na temat zwiększania efektywności pracy wydajności teamów programistów . ⚡

Nie możesz przyjechać do Londynu? Nie ma sprawy. Te inne wydarzenia NDC mogą być bliżej domu:

NDC Sydney (12-16 lutego)

NDC Oslo (10-14 czerwca)

NDC TechTown (9-12 września)

NDC Porto (14-18 października)

Lokalizacja i data

Centrum Królowej Elżbiety II, Londyn, Wielka Brytania (29 stycznia - 2 lutego)

Koszt

All Access Pass: £2,290

£2,290 Karnet 3-dniowy: £1,590

£1,590 Karnet 2-dniowy: £1,490

£1,490 Karnet 1-dniowy: £1,390

2. THAT Conference THAT Conference to trzydniowy letni obóz technologiczny, który odbędzie się w oszałamiającym Kalahari Resort and Waterpark. Tematy przewodnie i rozmowy panelistów będą dotyczyć technologii internetowych, mobilnych i chmury.

Usłyszysz prelegentów takich jak Shaundai Person z Netflix, Danny Thompson z AutoZone i Kelly Vaughn z Spot AI, a także weźmiesz udział w warsztatach i otwartych przestrzeniach.

Jeśli data w Teksasie ci nie odpowiada, odbędzie się drugie wydarzenie w Wisconsin od 29 lipca do 1 sierpnia, które może pasować do twojego harmonogramu. 🗓️

Lokalizacja i data

Round Rock, Teksas, USA (29-31 stycznia)

Online (29-31 stycznia)

Koszt

Camper bez wyżywienia: $599

$599 Kamper: $999

$999 Kemping rodzinny: $99

$99 Online: Free

3. BASTA! BASTA! to wydarzenie obowiązkowe dla programistów .NET i wszystkich odsetków związanych z technologią Microsoft. Obejmuje ono ponad 70 warsztatów, sesji i wykładów dotyczących wszystkiego, od Agile i DevOps po .NET Framework i Azure.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się wziąć udział w wydarzeniu osobiście, czy z domu, BASTA! zapewni Ci bezproblemowe doświadczenie. Platforma online umożliwia dołączanie, oglądanie sesji na żywo i nawiązywanie kontaktów z innymi. A jeśli jesteś tam osobiście, możesz skorzystać z atrakcyjnych ofert hotelowych, posiłków i certyfikatu uczestnictwa. 👨‍🎓

Lokalizacja i data

Frankfurt Marriott Hotel, Frankfurt, Niemcy (12-16 lutego)

Online (12-16 lutego)

Koszt

5-dniowy karnet (na miejscu): €2,449

€2,449 5-dniowy karnet (zdalnie): €1,583

4. DeveloperWeek DeveloperWeek oferuje unikalne połączenie wydarzeń osobistych i wirtualnych z przemówieniami, sesjami konferencyjnymi, otwartymi rozmowami, warsztatami i wystawami. Będziesz mógł poznać zakres tematów, w tym wirtualną rzeczywistość, sztuczną inteligencję (AI), blockchain, IoT, API, bezserwerowe i mikrousługi.

Ponadto możesz wziąć udział w hackathonach z setkami uczestników, gdzie możesz pochwalić się swoimi umiejętnościami, a może nawet wygrać nagrody. Jeśli zdecydujesz się na karnet Premium, uzyskasz dostęp do wydarzenia ProductWorld w innej lokalizacji.

Jest to doskonała okazja do spotkania najlepszych menedżerów produktów z firm z Doliny Krzemowej, odebrać zarządzanie produktem wskazówki, poznaj najlepsze praktyki dotyczące gromadzenia opinie o produkcie i uzyskać rekomendacje dotyczące najlepsze książki o marketingu produktów . 📚

Lokalizacja i data

Oakland Convention Center, San Francisco Bay Area, USA (21-23 lutego)

Online (27-29 lutego)

Koszt

Open pass (limitowany dostęp online): $100

$100 Karnet Pro (pełny dostęp online): $990

$990 Karnet Premium (pełny osobisty i dostęp online): $1,590

5. ConFoo ConFoo to konferencja, na której można zagłębić się w architekturę oprogramowania, jakość i bezpieczeństwo oprogramowania, AI i DevOps. Obejmuje również najnowsze języki programowania, takie jak PHP, Java, .Net, JavaScript i Python.

Masz interesujący projekt technologiczny lub spostrzeżenia, którymi chcesz się podzielić? Sprawdź ConFoo's Lightning talks. Są to pięciominutowe sesje, podczas których można porozmawiać o wszystkim, co jest związane z tworzeniem stron internetowych. To świetny sposób na zaprezentowanie swoich pomysłów, a może nawet rozpoczęcie kariery mówcy. 👨‍🏫

Lokalizacja i data

Hotel Bonaventure, Montreal, Kanada (21-23 lutego)

Koszt

Bilet na konferencję: 1 200 CA$

1 200 CA$ Warsztaty (opcjonalnie): od 700 do 1200 dolarów kanadyjskich

6. Konferencja JSWorld Konferencja JSWorld to miejsce dla fanów JavaScript! To trzydniowe wydarzenie rozpoczyna się w Theater Amsterdam, a kończy w RAI Amsterdam, gromadząc ponad 2000 programistów JavaScript z ponad 50 krajów. 🌍

Wśród prelegentów znajdują się Evan You (twórca Vue i Vite), Ryan Dahl (twórca Node.js) i Scott Chacon (współzałożyciel GitHub). Oprócz chłonięcia wiedzy od tych liderów technologii, będziesz miał okazję wziąć udział w praktycznych warsztatach, takich jak budowanie zdecentralizowanych aplikacji za pomocą Web5.js.

Ponadto, trzydniowy bilet na JSWorld zapewnia również wstęp na Vuejs Amsterdam, gdzie można dowiedzieć się więcej o Vue i Vite.

Lokalizacja i data

Amsterdam, Holandia (28 lutego - 1 marca)

Koszt

3-dniowy bilet: €999

€999 Bilet 1-dniowy (1 marca): 399 €

7. Visual Studio Live!

Jeśli chcesz podnieść poziom swojej gry za pomocą narzędzi i platform programistycznych Microsoft, VS Live! to miejsce, w którym warto być. Możesz poznać wszystko na temat frameworka .NET i najnowszych rozwiązań w Visual Studio, OpenAI, ChatGPT, GitHub Copilot i Azure.

Ale to nie tylko technologia i zabawa. Organizatorzy VS Live urozmaicają wydarzenie zabawnymi wydarzeniami networkingowymi, takimi jak przyjęcie powitalne i ciekawostki, mix and mingle, lunch z tematami tabeli i wyjście na miasto w Starym Las Vegas.

A jeśli nie możesz wziąć udziału w tym wydarzeniu, sprawdź inne, które odbędą się w Chicago (29 kwietnia - 3 maja), w siedzibie Microsoftu w Waszyngtonie (5-9 sierpnia) i w Orlando (17-22 listopada).

Lokalizacja i data

Paris Las Vegas Hotel & Casino, Las Vegas, USA (3-8 marca)

Koszt

Karnet 3-dniowy: $1,775

$1,775 Karnet 4-dniowy: $2,275

$2,275 Karnet 5-dniowy: $2,775

$2,775 Karnet 6-dniowy: $3,275

8. Oracle DevLive Oracle DevLive jest przepustką do zwiększenia swoich umiejętności w zakresie danych i AI. Obfituje w keynotes i laboratoria prowadzone przez najlepszych programistów Oracle, eksplorujących Javę, MySQL, bazy danych i infrastrukturę Oracle Cloud.

Zapisanie się na DevLive oznacza również dostęp do CloudWorld Tour w dniach 14 marca. To bezpłatne wydarzenie jest dobrą okazją do uzyskania praktycznych informacji na temat rozwiązywania wyzwań biznesowych i nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami. 🤝

Co najlepsze? Zarówno DevLive, jak i CloudWorld Tour nie kosztują ani grosza - wystarczy zarejestrować się na bezpłatnym koncie Oracle.

Oprócz Londynu, Oracle DevLive odbędzie się w trzech innych lokalizacjach: São Paulo w Brazylii (3 kwietnia), Bengaluru w Indiach (3-4 kwietnia) i Nowym Jorku w USA (9 maja).

Lokalizacja i data

ExCeL London, Londyn, Wielka Brytania (12-13 marca)

Koszt

Free

9. Konferencja Nvidia GTC AI

The Konferencja Nvidia GTC AI to miejsce, w którym dyskutuje się o przyszłości AI i technologii. To wydarzenie obejmuje wszystko, w tym generatywną sztuczną inteligencję, głębokie uczenie się, grafikę komputerową, robotykę i akcelerację obliczeń. CEO Nvidii, Jensen Huang, wygłosi przemówienie.

Wystąpi również ponad 40 prelegentów, w tym Joelle Pineau z Meta, Bryan Goodman z Forda i Brad Lightcap z OpenAI, którzy będą udostępniać spostrzeżenia na temat najnowszych osiągnięć AI. 🦾

Ponadto, będziesz mógł dołączyć do sesji "Połącz z ekspertami", aby spotkać się z ludźmi stojącymi za produktami NVIDIA, poznać ich najnowsze technologie i zadać wszelkie pytania.

Lokalizacja i data

San Jose McEnery Convention Center, San Jose, Kalifornia, USA (18-21 marca)

Online (18-21 marca)

Koszt

4-dniowy karnet (konferencja): $2,495

$2,495 4-dniowy karnet (konferencja i szkolenie): $2,695

$2,695 Online: Free

10. QCon Londyn QCon London to brama do poznania nowych trendów w oprogramowaniu, technologii i najlepszych praktyk, ich zastosowania w świecie rzeczywistym oraz sposobów ich wykorzystania w biznesie. Odbędzie się ponad 60 prelekcji technicznych, w tym:

"Emerging Trends in the Frontend and Mobile Development" Williama Martinsa (Web/TV Engineer w Netflix)

"Przywództwo inżynieryjne dla wszystkich" Tanji Lichtensteiger (dyrektor ds. inżynierii produktu w BBC)

"ChatGPT, Bard, Llama, Claude: What's Next in GenAI and Large Language Models (LLMs)" - Hien Luu (Senior Engineering Manager w DoorDash)

Jeśli Londyn nie jest na twoim radarze, zawsze jest QCon San Francisco, zaplanowany na 18-22 listopada.

Lokalizacja i data

Centrum Królowej Elżbiety II, Londyn, Wielka Brytania (8-10 kwietnia)

Koszt

£2,365

11. ICSE 2024

The Międzynarodowa konferencja IEEE/ACM na temat inżynierii oprogramowania (ICSE) przyciąga profesorów i badaczy oprogramowania w celu omówienia trendów i udostępniania swoich doświadczeń na polu inżynierii oprogramowania.

W 2024 roku odbędzie się 18 ścieżek obejmujących badania, warsztaty, plakaty, inżynierię oprogramowania w praktyce, warsztaty mentorskie dla studentów i konkursy badawcze dla studentów.

Nie zabraknie też dobrej zabawy - w tym zajęć i wydarzeń, takich jak przyjęcie powitalne, kolacja konferencyjna, joga, piłka nożna, padel i surfing. 🏄

Lokalizacja i data

Centro Cultural de Belém, Lizbona, Portugalia (14-20 kwietnia)

Koszt

Studenci: Od €625

Od €625 Zwykli uczestnicy: Zaczyna się od €1,000

12. Open Source Summit North Ameryka Open Source Summit North America , organizowany przez The Linux Foundation, jest wydarzeniem parasolowym dla 16 mikrokonferencji. Niektóre z nich obejmują CD Con, CloudOpen, ContainerCon, Open AI + Data Forum i LinuxCon.

Na szczęście jest też mnóstwo zabawy i wydarzeń towarzyskich - lunch dla kobiet i osób niebinarnych w Open Source, lunch Better Together Diversity, Speed Mentoring & Networking, First-Time Attendee Breakfast i wiele innych. 🎈

A jeśli nie możesz dotrzeć do Ameryki Północnej, w dniach 16-18 września odbędzie się również Open Source Summit Europe w Wiedniu w Austrii.

Lokalizacja i data

Seattle Convention Center, Seattle, USA (16-18 kwietnia)

Koszt

TBD

13. Lambda Conf

At LambdaConf , będziesz mógł uczestniczyć w rozmowach, warsztatach i dyskusjach panelowych na różne tematy, w tym programowanie funkcjonalne, uczenie maszynowe, WebAssembly i AI - wszystko prowadzone przez ekspertów branżowych.

Oprócz głównej konferencji można wziąć udział w następujących działaniach przed- i pokonferencyjnych:

Degustacja piwa rzemieślniczego i piesze wędrówki (4-5 maja)

Hackathon (8 maja)

Warsztaty Rust dla początkujących (9-10 maja)

Lokalizacja i data

The Ridgeline Hotel Estes Park, Kolorado, USA (6-7 maja)

Koszt

$500 do $1,250

14. React Summit React Summit to coroczne spotkanie poświęcone Reactowi. Oferuje połączenie warsztatów, spotkań z prelegentami, pytań i odpowiedzi oraz pokazu sztuki JavaScript. Jeśli zakończyłeś projekt open-source, możesz zgłosić go do React Open Source Awards. 🏅

Dodatkowo można zdecydować się na udział w JS Nation 2024 (który koncentruje się na rozwoju JavaScript) za dodatkową opłatą. Odbywa się to dzień przed szczytem, z wydarzeniem osobistym 13 czerwca i wydarzeniem zdalnym 17 czerwca.

Lokalizacja i data

De Kromhouthal, Amsterdam, Holandia (14 czerwca)

Online (18 czerwca)

Koszt

React Summit Hybrid (Regular): €560

€560 React Summit + JSNation (Regular): €790

€790 React Summit + JSNation (VIP): €990

€990 React Summit + JSNation (Hospitality): €1,600

€1,600 Remote React Summit: €220

€220 Remote React Summit + JS Nation: €180

15. GitHub Universe GitHub Universe to miejsce, w którym spotykają się programiści, architekci oprogramowania i kadra kierownicza. Podczas tego wydarzenia poznasz najnowsze produkty i funkcje GitHub.

Ponadto zespół GitHub udzieli odpowiedzi na pytania techniczne. Jeśli więc chcesz pozostać na szczycie swojej gry w GitHub, miej oko na to, kiedy zostaną otwarte rejestracje Universe 2024. 🕵️‍♂️

Lokalizacja i data

Fort Mason, San Francisco, USA (29-30 października)

Online (29-30 października)

Koszt

In-person : TBD

TBD Online: Free

Korzyści z uczestnictwa Inżynieria oprogramowania Konferencje

Oczywiście, konferencje z zakresu inżynierii oprogramowania mogą być czasami dość drogie, ale są warte każdego grosza dla Twojej kariery. Oto dlaczego:

Możliwości nawiązywania kontaktów: Konferencje są świetne do znajdowania mentorów, współpracowników i możliwości pracy. Jeśli jesteś nieśmiały lub nie wiesz od czego zacząć, nie martw się - na wielu konferencjach organizowane są zajęcia towarzyskie, które pomogą ci się rozkręcić. Nawiązane połączenia mogą otworzyć nowe drzwi i możliwości dla twojej kariery

Konferencje są świetne do znajdowania mentorów, współpracowników i możliwości pracy. Jeśli jesteś nieśmiały lub nie wiesz od czego zacząć, nie martw się - na wielu konferencjach organizowane są zajęcia towarzyskie, które pomogą ci się rozkręcić. Nawiązane połączenia mogą otworzyć nowe drzwi i możliwości dla twojej kariery Bycie na bieżąco z trendami i praktykami w branży: Pole technologiczne szybko ewoluuje. A jeśli chcesz poznać najnowsze aktualizacje technologiczne i standardy branżowe, zanim trafią one do głównego nurtu, konferencje są odpowiednim miejscem. Ten wczesny wgląd daje ci przewagę w przygotowaniu się na wszelkie zmiany, zapewniając, że twoje umiejętności i metody pozostaną aktualne 💪

Pole technologiczne szybko ewoluuje. A jeśli chcesz poznać najnowsze aktualizacje technologiczne i standardy branżowe, zanim trafią one do głównego nurtu, konferencje są odpowiednim miejscem. Ten wczesny wgląd daje ci przewagę w przygotowaniu się na wszelkie zmiany, zapewniając, że twoje umiejętności i metody pozostaną aktualne 💪 Nauka nowych umiejętności i technologii: Dzięki praktycznym warsztatom i hackathonom zdobędziesz nowe umiejętności od podstaw lub odkryjesz nowe sposoby zastosowania tego, co już wiesz. Te praktyczne sesje pogłębiają wiedzę i pozostawiają świeże perspektywy dla istniejących i przyszłych projektów

Dzięki praktycznym warsztatom i hackathonom zdobędziesz nowe umiejętności od podstaw lub odkryjesz nowe sposoby zastosowania tego, co już wiesz. Te praktyczne sesje pogłębiają wiedzę i pozostawiają świeże perspektywy dla istniejących i przyszłych projektów Możliwości rozwoju kariery: Przedstawienie się uczestnikom konferencji, wygłoszenie referatu, udział w hackathonie lub zaangażowanie się w dyskusje to świetne sposoby na pochwalenie się swoimi umiejętnościami i zwrócenie uwagi potencjalnych pracodawców. A kto wie, być może wymarzona praca będzie tylko kwestią wymiany wizytówek

Wskazówki jak najlepiej wykorzystać konferencję

Aby jak najlepiej wykorzystać doświadczenie konferencji i czerpać z niej maksymalne korzyści, musisz mieć plan gry dla siebie i swoich współpracowników zespół programistów . Oto kilka wskazówek, które warto mieć w zanadrzu.

Posiadaj wyczyszczone cele nauczania

Określ, czego chcesz się nauczyć lub co chcesz osiągnąć podczas konferencji. Niezależnie od tego, czy chodzi o zdobycie wiedzy na temat konkretnej technologii, czy też o poprawę pewnych umiejętności, cele te pomogą ci w wyborze sesji i interakcji.

Ustalanie wymiernych celów dla zadań i projektów z automatycznym postępem, aby skuteczniej osiągać cele ze zdefiniowanymi ośmioma czasu i wymiernymi celami

Możesz użyć ClickUp, aby ustawić swoje cele i śledzić swoje postępy w trakcie konferencji.

Zaplanuj swój harmonogram

Przed konferencją przejrzyj agendę i zaznacz sesje i warsztaty, które są zgodne z Twoimi odsetkami i ścieżką kariery. Możesz zaplanować je w kalendarzu ClickUp i ustawić przypomnienia, aby nigdy nie przegapić terminu. ⏰

Zarządzaj i organizuj projekty oraz planuj zadania w elastycznym widoku Kalendarza, aby utrzymać synchronizację zespołów

Śledzenie kontaktów networkingowych

Podczas nawiązywania kontaktów z ludźmi na konferencji, prawdopodobnie zgromadzisz sporą kolekcję wizytówek. Jednak karty Business łatwo się gubią i nie można ich przeszukiwać.

Zamiast tego przenieś informacje z każdej karty biznesowej do ClickUp. Pomoże ci to śledzić wszystkich, których spotkasz i uzyskać dostęp do ich danych kontaktowych z dowolnego miejsca. Możesz nawet nagrywać notatki z rozmów lub tworzyć zadania, które przypomną ci o konieczności skontaktowania się z nimi po zakończeniu konferencji.

Śledź wszystkie swoje kontakty za pomocą tego wszechstronnego i przyjaznego dla początkujących szablonu listy kontaktów ClickUp

Szablon Szablon listy kontaktów ClickUp może stanowić szybki i łatwy punkt wyjścia.

Zrób notatki

Korzystanie z cyfrowego narzędzia do robienia notatek, takiego jak Notatnik ClickUp ułatwia zapisanie listy kontrolnej rzeczy do zrobienia na konferencji, kluczowych wniosków i działań następczych po wydarzeniu. A ponieważ ClickUp jest aplikacja do zarządzania projektami możesz nawet przekształcić te wnioski w zadania, upewniając się, że podejmujesz działania w oparciu o nowe spostrzeżenia i umiejętności, które zebrałeś. 🛠️

Bez wysiłku przechwytuj notatki, edytuj z bogatym formatem i przekształcaj je w śledzone zadania dostępne z dowolnego miejsca w Notatniku ClickUp

Zarządzaj zadaniami po konferencji

Teraz, gdy już przekształciłeś swoje notatki w zadania, co dalej? Skorzystaj z ClickUp ustawienie terminów, śledzenie czasu , oddeleguj niektóre zadania do zespołu ds. produktu i śledź postępy.

Osoby przypisane mogą z łatwością śledzić swój czas spędzony nad zadaniem, który zbiorczo pojawia się w prostym rozwijanym oknie

I nie musi to dotyczyć tylko zadań związanych z konferencją. Możesz używać ClickUp dla wszystkich swoich programów i projektów zespołów zajmujących się rozwojem produktów i zadań.

ClickUp jest w pełni konfigurowalny, ale jeśli nie chcesz zaczynać od zera, istnieją setki szablonów inżynieryjnych na przykład ClickUp Zaawansowany szablon do zarządzania projektami oprogramowania to da ci przewagę.

Najczęściej zadawane pytania

Oto kilka odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konferencji inżynierii oprogramowania.

Czym są konferencje inżynierii oprogramowania?

Konferencje inżynierii oprogramowania to miejsca spotkań profesjonalistów z branży technologicznej, podczas których omawiane są najnowsze technologie, trendy i spostrzeżenia. Są one również idealne dla firm, które chcą zatrudnić największe talenty, a także dla potencjalnych kandydatów do nowej pracy.

Jakie nadchodzące konferencje z zakresu inżynierii oprogramowania odbędą się w 2024 roku?

W 2024 roku co miesiąc, od stycznia do grudnia, zaplanowanych jest wiele konferencji poświęconych oprogramowaniu. Możesz spodziewać się konferencji osobistych, wirtualnych i hybrydowych, takich jak NDC London (Wielka Brytania), DeveloperWeek (USA), ConFoo (Kanada), ICSE 2024 (Portugalia) i React Summit (Holandia).

**Jakie są najlepsze konferencje, w których warto wziąć udział w 2024 roku?

Najlepsze konferencje, w których warto wziąć udział w 2024 roku, to BASTA! aby poznać najnowsze trendy .NET, Oracle DevLive, aby dogłębnie przyjrzeć się danym i AI, oraz GitHub Universe, aby dowiedzieć się o najnowszych aktualizacjach GitHub.

Spraw, aby każda konferencja się liczyła dzięki ClickUp

Uczestnictwo w konferencjach poświęconych inżynierii oprogramowania zapewnia dostęp do nowych spostrzeżeń, perspektyw i możliwości, które przyczyniają się do rozwoju zawodowego.

ClickUp's zarządzanie programem funkcje przydają się do organizowania planów konferencji - od tworzenia harmonogramów i list kontrolnych przed wydarzeniem po przechowywanie kontaktów lub notatek w trakcie i wykonywanie kluczowych wniosków po zakończeniu.

Gotowy, aby zwiększyć wydajność swoich wizyt konferencyjnych i zmaksymalizować możliwości rozwoju? Załóż darmowe konto ClickUp już dziś!