Jak działają umowy o stałej współpracy dla konsultantów

Określ wyniki: Jakie konkretne wyniki możesz osiągnąć dzięki swojej pracy? Zbyt często konsultanci mówią: "Pomagamy naszym klientom rozwijać się, wspierając ich działania marketingowe". Jednak nikt nie rozbuduje firmy dzięki takiej ofercie. Musisz być bardziej konkretny i znaczący. Na przykład, załóżmy, że poprawiasz ruch organiczny o 200%. Dowiedz się, jak wpłynęło to na liczbę potencjalnych klientów, ilu nowych klientów pozyskałeś i jaką wartość wygenerowałbyś, gdybyś konsekwentnie robił to przez 2, 3 lub 5 lat

Zrób pierwszy krok: Nie próbuj od razu sprzedawać modelu wynagrodzenia ryczałtowego nowym klientom. Najpierw spróbuj nawiązać z nimi relacje. Nie kupiłbyś przecież ubrań w sklepie bez przymierzenia ich, prawda? Dlaczego więc Twoi klienci mieliby podjąć tak ogromne zobowiązanie tylko dlatego, że ich o to poprosiłeś? Oferowanie bezpłatnej wersji próbnej może być świetnym sposobem na zaprezentowanie tego, co możesz zrobić dla swoich klientów. Możesz również sprzedawać wstępne rozmowy informacyjne, aby zainicjować transakcje między Tobą a klientem. W końcu sprzedaż wstępnego zaangażowania za 500–3000 USD jest znacznie łatwiejsza niż sprzedaż projektu o wartości 5000–100 000 USD

Oferuj rabaty na opłaty ryczałtowe: Wielu klientów będzie sceptycznie nastawionych do przedpłaty przed zapoznaniem się z Twoimi usługami. Twoi klienci mogą pomyśleć, że skoro mogą zapłacić Ci 100 dolarów za każdą godzinę spędzoną z nimi, to dlaczego mieliby płacić Ci 10 000 dolarów z góry za 100 godzin? Aby ich uspokoić, możesz wprowadzić minimalne rabaty w zakresie od 5% do 15% od opłat ryczałtowych