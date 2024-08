Jak zwiększyć produktywność dzięki Bullet Journalingowi

Każdego ranka budzisz się pełen energii i skoncentrowany, gotowy do działania z laserową wydajnością. Nie czujesz się już przytłoczony niekończącymi się listami rzeczy do zrobienia i rozproszonymi priorytetami. Nie potrafisz tego opisać? Cóż, przygotuj się!

Tak wygląda rzeczywistość milionów ludzi, którzy odkryli moc bullet journalingu.

System bullet journal - zwany również BuJo - to praktyka produktywności, która łączy tradycyjne prowadzenie dziennika z listami rzeczy do zrobienia. Niektórzy ludzie w mediach społecznościowych nazywają BuJo duchowym kuzynem KonMari. Podczas gdy ta druga pomaga uporządkować przestrzeń fizyczną, ta pierwsza pomaga uporządkować umysł.

Łącząc coś tak monotonnego jak zarządzanie zadaniami z kreatywną ekspresją, bullet journaling stał się trendem produktywności, który łączy się z niektórymi z głównych praktyk dbania o siebie w 2000 roku - w tym uważnością, jogą i inną praktyką dziennikarską, porannymi stronami.

Proste wyszukiwanie na YouTube lub Instagramie ujawnia tysiące filmów i postów społeczności bullet journal, które wyjaśniają, jak tworzyć rozkładówki bullet journal, szczegółowo opisując, co można uwzględnić we wpisach bullet journal. Tak popularna stała się ta praktyka!

Mając tak wielu fanów, jest to zdecydowanie metoda produktywności warta wypróbowania.

Czym jest Bullet Journaling?

Bullet Journaling to analogowa metoda organizacji, która wykorzystuje prosty notatnik do śledzenia zadań do wykonania , plany i myśli, abyś mógł przejść przez swój dzień i życie z intencją i skupieniem

Innowacyjny zwrot w zarządzaniu projektami i prowadzenia dziennika, wprowadza pojęcia takie jak:

Szybkie rejestrowanie: Metoda skrótu do szybkiego przechwytywania notatek przy użyciu symboli i skrótów

Metoda skrótu do szybkiego przechwytywania notatek przy użyciu symboli i skrótów Kolekcje: listy tematyczne dla takich rzeczy jak filmy do obejrzenia lub książki do przeczytania

listy tematyczne dla takich rzeczy jak filmy do obejrzenia lub książki do przeczytania dziennik przyszłości: dedykowane sekcje do wyznaczania celów i planowania przyszłych wydarzeń

Ten konfigurowalny system pomaga przezwyciężyć nadmiar informacji, konsolidując zadania, pomysły i refleksje w jednym miejscu, takim jak miesięczny kalendarz, zmniejszając stres i zwiększając produktywność.

Według Rydera Carolla, który wynalazł tę metodę, bullet journal jest "po części organizacją, po części poszukiwaniem duszy, po części tkaniem marzeń".

Historia Bullet Journalingu

Według jego strony internetowej, Ryder Carroll uruchomił projekt krótki film wyjaśniający bullet journal w 2013. Bardzo szybko, takie serwisy jak LifeHack.org i FastCo zaczęły mówić o filmie, który stał się wirusowy.

W 2014 roku Carroll rozpoczął kampanię na Kickstarterze, aby sfinansować swoją stronę internetową (bulletjournal.com) i podarował każdemu wspierającemu notatnik Leuchtturm zaprojektowany dla metody bullet journal.

Do 2017 r. koncepcja ta stała się tak popularna, że Carroll wygłosił nawet na jej temat wykład TEDx. W 2018 roku wydał książkę _The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future", która szybko stała się międzynarodowym bestsellerem.

Doprowadziło to do wydania przez Carrolla notatnika towarzyszącego w 2021 roku.

Dziś społeczność Bullet Journaling na Reddit, r/bujo, ma ponad 375 000 subskrybentów. Fani często udostępniają filmy na YouTube i posty społecznościowe na temat swoich bullet journali.

Sugerowana lektura: The Bullet Journal autorstwa Rydera Carrolla

Aby dowiedzieć się więcej o metodzie bullet journaling i o tym, jak może ona poprawić jakość życia, przeczytaj The Bullet Journal Method: Śledź przeszłość, uporządkuj teraźniejszość, zaprojektuj przyszłość autorstwa Rydera Carrolla.

przez Amazon Książka jest dostępna w ponad 28 językach i jest chwalona przez wszystkich w społeczności produktywności. Ale nikt nie może wyjaśnić tej tezy lepiej niż sam autor:

_Każdy Bullet Journal staje się kolejnym tomem historii twojego życia. Czy reprezentuje on życie, które chcesz prowadzić? Jeśli nie, wykorzystaj lekcje, których się nauczyłeś, aby zmienić narrację w następnym tomie

Ryder Carroll

Książka zagłębia się w koncepcję "intencjonalnego życia", w którym skupiasz się na tym, co najważniejsze i tworzysz życie zgodne z twoimi wartościami. Książka podzielona jest na trzy części:

Śledź przeszłość : Tworzenie zapisu swoich myśli, zadań i osiągnięć

: Tworzenie zapisu swoich myśli, zadań i osiągnięć Porządkowanie teraźniejszości: Opracowanie systemu zarządzania codziennymi zadaniami i odnalezienie jasności

Opracowanie systemu zarządzania codziennymi zadaniami i odnalezienie jasności Projektowanie przyszłości: Wyznaczanie znaczących celów i dzielenie ich na możliwe do wykonania kroki

Książka zawiera również wiele pomocnych wskazówek, takich jak szybkie rejestrowanie (do szybkiego robienia notatek) i personalizacja dziennika w celu stworzenia własnego systemu.

Ogólnie rzecz biorąc, może to być świetna lektura dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej o oryginalnej koncepcji bullet journalingu, zanim media społecznościowe i guru produktywności zaadaptowali ją do bardziej popularnej obecnie wersji.

Podstawowe elementy Bullet Journalingu

Bullet Journaling opiera się na kilku podstawowych elementach - niektóre z nich są używane codziennie do organizacji i przeglądów, podczas gdy inne zapewniają roczny plan działania.

Kolekcje: Jest to tematyczna lista zadań lub zestaw stron poświęconych konkretnym tematom - takim jak cel, hobby lub projekt Indeks: Działa jak spis treści, wymieniając wszystkie ważne strony i odpowiadające im numery stron w celu łatwego odniesienia Dziennik przyszłości: Oferuje roczny przegląd do śledzenia nadchodzących wydarzeń, urodzin i terminów w poszczególnych miesiącach Dziennik miesięczny: Służy do podziału bieżącego miesiąca, zazwyczaj z siatką kalendarza dla wydarzeń i listą bardziej szczegółowych zadań i celów Dziennik dzienny: To jest twój dzienny planer, w którym wymieniasz codzienne zadania i priorytety

Carroll sugeruje również używanie tych symboli do identyfikacji statusu lub priorytetu zadania:

Punktor (-) do oznaczenia zadania

Krzyżyk (x) oznaczający, że zadanie zostało wykonane

Gwiazdka (*), aby podkreślić ważne zadanie

Kółko (o), aby odróżnić zadanie od zdarzenia

Znak większy niż (>) oznacza przeniesienie zadania na następny dzień lub tydzień

Znak mniej niż (<) oznaczający przeniesienie zadania do poprzedniego dnia lub tygodnia

Chociaż są to podstawowe elementy składowe bullet journal, można je również dodatkowo dostosować za pomocą niektórych trackerów lub mini-dzienników. Oto kilka przykładów:

Kalendarz wdzięczności

Planer posiłków

Kalendarz budżetu i wydatków

Rutyna pielęgnacji skóry

Narzędzie do śledzenia nawyków

Możliwości są nieograniczone.

Korzyści z Bullet Journalingu

Najlepszą rzeczą w bullet journalingu jest to, że jest to całościowy tracker plus rytuał samoopieki. Nie jest to tak czasochłonne, jak codzienne zapisywanie pięciu stron w dzienniku, a w jednym miejscu dotyczy zarówno praktycznych celów, jak i zdrowia emocjonalnego.

Brytyjski life coach i założyciel Life Clubs Nina Grunfeld mówi:-

Oczyszczanie głowy za pomocą czegoś takiego jak bullet journal pomaga się skupić i zachować spokój.

Nina Grunfeld

Oto kilka sposobów, w jakie metoda BuJo może poprawić jakość życia:

Spersonalizowany system : BuJo daje ci swobodę dodawania własnej osobowości do listy rzeczy do zrobienia, dzięki czemu możesz stworzyć system, który działa dla ciebie

: BuJo daje ci swobodę dodawania własnej osobowości do listy rzeczy do zrobienia, dzięki czemu możesz stworzyć system, który działa dla ciebie Większa przejrzystość : Ponieważ bullet journaling pomaga podzielić duże cele na małe kawałki, pomaga skupić się na tym, co naprawdę ważne

: Ponieważ bullet journaling pomaga podzielić duże cele na małe kawałki, pomaga skupić się na tym, co naprawdę ważne Zarządzanie czasem : Pomiędzy pracą, sprawami do załatwienia, a zagładą, zarządzanie czasem może być walką. Bullet journaling może pomóc w wizualizacji zadań i terminów, dzięki czemu można zaplanować dzień i uniknąć gonitwy w ostatniej chwili

: Pomiędzy pracą, sprawami do załatwienia, a zagładą, zarządzanie czasem może być walką. Bullet journaling może pomóc w wizualizacji zadań i terminów, dzięki czemu można zaplanować dzień i uniknąć gonitwy w ostatniej chwili Śledzenie nawyków : Niezależnie od tego, czy chodzi o rozpoczęcie nowych zajęć fitness, czy naukę języka, możesz stworzyć system w swoim bullet journal, aby śledzić postępy i zachować motywację. Dodatkowo, bullet journal nie wywoła poczucia winy

: Niezależnie od tego, czy chodzi o rozpoczęcie nowych zajęć fitness, czy naukę języka, możesz stworzyć system w swoim bullet journal, aby śledzić postępy i zachować motywację. Dodatkowo, bullet journal nie wywoła poczucia winy Biblioteka zasobów : BuJo może być również świetnym miejscem do śledzenia list lektur, takich jak książki, artykuły i inne zasoby, które chcesz zachować na później. Na przykład, jeśli jesteś marketerem, możesz chcieć zapisać plikszablon do pisania treści lub ramy pozycjonowania, do których można się później odwołać

: BuJo może być również świetnym miejscem do śledzenia list lektur, takich jak książki, artykuły i inne zasoby, które chcesz zachować na później. Na przykład, jeśli jesteś marketerem, możesz chcieć zapisać plikszablon do pisania treści lub ramy pozycjonowania, do których można się później odwołać Codzienne refleksje: Bullet journaling może być przestrzenią do refleksji i sprawdzenia samego siebie. Cotygodniowe przeglądy mogą pomóc ci zidentyfikować obszary wymagające poprawy i dostosować swoje cele - wzmacniacz uważności w mniej niż 15 minut dziennie

A teraz kilka wskazówek, jak rozpocząć swoją przygodę z bullet journalingiem.

Wskazówki dotyczące skutecznego bullet journalingu

W bullet journalingu, podobnie jak we wszystkich metodach dbania o siebie, chodzi o to, że wraz z praktyką stajesz się coraz lepszy. Ale oto kilka wskazówek, które pomogą ci rozpocząć korzystanie z nowego bullet journal.

Zaplanuj czas na poranne i wieczorne przeglądy

Zintegruj swój bullet journal z codzienną rutyną, aby budować spójność. Sesje przeglądowe mogą być tutaj naprawdę pomocne.

Poranny przegląd (5-10 minut)

Przegląd dziennika (i dziennika tygodniowego) na nadchodzący dzień

Ustal priorytety zadań i podkreśl wszystko, co ważne

Zablokowanie czasu na ważne zadania

Wieczorny przegląd (5-10 minut)

Zastanów się nad swoim dniem. Czy wykonałeś wszystkie swoje zadania?

Przenieś niedokończone zadania do dziennika na następny dzień lub tydzień

Zanotuj wszelkie notatki, pomysły lub refleksje z całego dnia

Wypełnij swój tracker i dziennik wdzięczności (jeśli go posiadasz)

Szablonowanie układów

Oszczędzaj czas i wysiłek, tworząc układy, które można łatwo powielać w pustym dzienniku. Mogą one usprawnić proces prowadzenia dziennika, a ty nie musisz wymyślać nowych projektów, motywów lub pomysłów na każdy miesiąc lub układ. Jedną z możliwości jest skorzystanie z materiałów do druku dostępnych w Internecie.

Chcesz zrobić to sam? Zaprojektuj jeden szablon dla każdego z miesięcznych dzienników, tygodniowych dzienników, dziennych dzienników i różnych trackerów. Zeskanuj go i używaj ponownie przez wszystkie miesiące. Pod koniec roku możesz oprawić je w zeszyt.

Innym pomysłem jest zakup wstępnie sformatowanych bullet journali. Mogą być one jednak mało elastyczne.

Zainwestuj w dobrej jakości artykuły papiernicze

Ponieważ bullet journaling jest procesem analogowym, odpowiednie narzędzia mogą mieć duży wpływ na jego jakość. Oto, co warto wziąć pod uwagę:

Notatnik: Wybierz notatnik z dobrej jakości papierem odpornym na prześwitywanie, który poradzi sobie z długopisami, zakreślaczami i szkicami. Notatnik w kratkę może również pomóc w tworzeniu czystych i wyrównanych układów bez linijki

Wybierz notatnik z dobrej jakości papierem odpornym na prześwitywanie, który poradzi sobie z długopisami, zakreślaczami i szkicami. Notatnik w kratkę może również pomóc w tworzeniu czystych i wyrównanych układów bez linijki Długopisy i zakreślacze: Wybierz długopisy, które piszą płynnie i nie przebijają przez papier. Zakreślacze mogą pomóc w kategoryzowaniu zadań lub wizualnym wyróżnianiu ważnych informacji.

Wybierz długopisy, które piszą płynnie i nie przebijają przez papier. Zakreślacze mogą pomóc w kategoryzowaniu zadań lub wizualnym wyróżnianiu ważnych informacji. Inne elementy artystyczne : Zaopatrz się w taśmę washi,karteczki samoprzylepne, naklejki i kredki, abyś mógł upiększyć swój dziennik, jeśli chcesz

: Zaopatrz się w taśmę washi,karteczki samoprzylepne, naklejki i kredki, abyś mógł upiększyć swój dziennik, jeśli chcesz Woreczek: Dodaj woreczek z tyłu swojego dziennika, aby przechowywać odcinki biletów, notatki lub inne pamiątki, które chcesz zachować na pamiątkę

Zacznij od małego

Bullet journaling polega na stworzeniu systemu, który działa dla ciebie. Nie próbuj kopiować skomplikowanych rozkładówek, które widzisz w Internecie. Dla większości z tych osób bullet journaling jest bardziej pracą niż praktyką dbania o siebie.

Oto jak się do tego zabrać:

**Zacznij od podstawowego dziennika na przyszłość i dziennika miesięcznego

Śledź kilka podstawowych zadań każdego dnia

Stopniowo dodawaj trackery lub inne elementy, gdy poczujesz się komfortowo z systemem

Pamiętaj, że Twój bullet journal jest narzędziem osobistym, więc możesz go dowolnie personalizować!

Popularne zastosowania i przykłady bullet journalingu

Oto jak prawdziwi praktycy bullet journal ćwiczą i doskonalą tę technikę. Da ci to pomysły na spersonalizowanie własnego bullet journal.

Rozkład miesięczny

Prosta, zabawna rozkładówka, która jest łatwa do wykonania i dobrze wygląda. Dodatkowo, nie potrzebujesz żadnych dodatkowych materiałów plastycznych.

za pośrednictwem Pinterest Chcesz czegoś bardziej minimalistycznego? Oto super proste, bez zbędnych dodatków danie, które można przygotować w mniej niż pięć minut.

za pośrednictwem Pinterest

Układ tygodniowy

Ten podstawowy układ tygodniowy z zadaniami, projektami, a nawet kalendarzem może być świetnym (i nieskomplikowanym) dodatkiem do szablonów BuJo.

przez Pinterest Jeśli jednak czujesz się kreatywny, to jest to również coś, czego możesz spróbować:

przez Pinterest Teraz, gdy omówiliśmy już podstawy, oto kilka trackerów, które możesz dołączyć, aby uczynić swój bullet journal bardziej sobą.

1. Moduł śledzenia nawyków

Narzędzie do śledzenia nawyków pomaga wizualizować trendy związane z nawykami, na przykład kiedy jesteś produktywny, a kiedy nie. Można go również połączyć z narzędziem do śledzenia nastroju, aby określić, w jaki sposób nastrój wpływa na nawyki.

przez PinterestSzablon osobistego narzędzia do śledzenia nawyków ClickUp może się również przydać, jeśli szukasz alternatywy dla cyfrowego narzędzia do śledzenia nawyków. Pobierz ten szablon

2. Planer posiłków

Kolejnym popularnym dodatkiem BuJo jest planer posiłków. Ułatwia on odpowiedź na pytanie "co dziś zjeść", a także pomaga zaplanować zakupy spożywcze.

przez PinterestSzablon planowania posiłków ClickUp może być świetnym narzędziem do planowania posiłków z wyprzedzeniem i zdrowszego odżywiania.

Usprawnij zakupy spożywcze, organizację przepisów i przygotowywanie posiłków dzięki szablonowi planowania posiłków ClickUp

Szablon zawiera miejsce na planowanie posiłków na tydzień, tworzenie listy zakupów spożywczych i śledzenie składników. Można go również użyć do współpracy z innymi osobami przy planowaniu posiłków. Pobierz ten szablon

3. Moduł śledzenia wydatków

Zakończmy tę sekcję bardzo przydatnym narzędziem do śledzenia wydatków. Poniższy szablon pomaga na przykład kategoryzować wydatki jako stałe i zmienne oraz udostępnia stronę do śledzenia oszczędności.

przez PinterestSzablon budżetu osobistego ClickUp może również pomóc w dokładniejszym śledzeniu dochodów i wydatków, pozwalając zidentyfikować obszary, w których można ograniczyć wydatki i zachęcić do oszczędzania na swoje cele.

Śledź swoje finanse i postępy na drodze do osiągnięcia większej niezależności finansowej dzięki szablonowi budżetu osobistego ClickUp

Skorzystaj z niego, aby rozpocząć tworzenie i przestrzeganie budżetu. Pobierz ten szablon

Wyzwania związane z korzystaniem z Bullet Journaling

Chociaż metoda Bullet Journaling daje ci możliwość śledzenia swoich celów i kreatywnego wyrażania siebie, nie jest pozbawiona pewnych wyzwań:

Znalezienie swojego systemu : Bullet Journaling oferuje dużą elastyczność, która na początku może być przytłaczająca. Eksperymentowanie z różnymi układami i trackerami - nawyków, nastroju, pracy, wdzięczności - może zająć trochę czasu, aby dowiedzieć się, które z nich należy uwzględnić w swoim dzienniku

: Bullet Journaling oferuje dużą elastyczność, która na początku może być przytłaczająca. Eksperymentowanie z różnymi układami i trackerami - nawyków, nastroju, pracy, wdzięczności - może zająć trochę czasu, aby dowiedzieć się, które z nich należy uwzględnić w swoim dzienniku Konsekwencja : Bullet journaling to codzienny nawyk, który przynosi długoterminowe korzyści, więc musisz trzymać się go dzień po dniu

: Bullet journaling to codzienny nawyk, który przynosi długoterminowe korzyści, więc musisz trzymać się go dzień po dniu Porównywanie swojej rozkładówki z innymi : Media społecznościowe pełne są niezwykle kreatywnych bullet journal. Może to sprawić, że poczujesz, że twój dziennik nie jest wystarczająco dobry

: Media społecznościowe pełne są niezwykle kreatywnych bullet journal. Może to sprawić, że poczujesz, że twój dziennik nie jest wystarczająco dobry Dążenie do perfekcji : Skupienie się na estetyce w społeczności bullet journaling może prowadzić do wielu poprawek. Pamiętaj, że ma to być funkcjonalne narzędzie, a nie dzieło sztuki

: Skupienie się na estetyce w społeczności bullet journaling może prowadzić do wielu poprawek. Pamiętaj, że ma to być funkcjonalne narzędzie, a nie dzieło sztuki Śledzenie czasu : Założenie i prowadzenie bullet journal może być czasochłonne, zwłaszcza gdy dopiero zaczynasz. Bądź realistą co do tego, ile czasu możesz na to poświęcić każdego dnia. Zacznij od podstaw. Skomplikowane układy i trackery możesz dodać później

: Założenie i prowadzenie bullet journal może być czasochłonne, zwłaszcza gdy dopiero zaczynasz. Bądź realistą co do tego, ile czasu możesz na to poświęcić każdego dnia. Zacznij od podstaw. Skomplikowane układy i trackery możesz dodać później Przenoszenie zadań: Bullet journaling polega na pisaniu i przepisywaniu rzeczy. Prawdopodobnie będziesz przenosić wydarzenia z widoku rocznego do miesięcznego i tygodniowego, przenosić zadania z jednego dnia do drugiego i tak dalej. Może się to okazać nużące

Aby sprostać tym wyzwaniom, mamy rozwiązanie, które sprawi, że bullet journaling stanie się przyjemnością.

Jak zaimplementować Bullet Journaling w ClickUp

Idealne zdjęcia - z taśmami washi, tematycznymi układami i naklejkami - prezentowane online mogą wywoływać poczucie presji u każdego, kto dopiero zaczyna prowadzić bullet journaling (lub tych, którzy nie mają skłonności artystycznych).

Nagle zaczynasz skupiać się bardziej na estetyce swoich rozkładówek i tworzeniu wyszukanych bullet journalów, niż na ich głównym celu - organizowaniu swojego życia. Dodatkowo, tworzenie tych układów miesiąc po miesiącu może zająć dużo czasu.

przez Reddit Rozwiązanie tego dylematu? Iść cyfrowo ze swoim journalingiem .

Jedną z opcji jest skorzystanie z ClickUp, platformy do zarządzania produktywnością i zadaniami. Oferuje ona aplikację mobilną, szablony, a nawet pomoc sztucznej inteligencji, aby pomóc ci lepiej zorganizować swoje życie.

Ponadto, dzięki narzędziu takiemu jak ClickUp, nie musisz zapisywać zadań od nowa za każdym razem, gdy zmieniasz ich harmonogram.

Oto Matt Ragland pokazujący ludziom, jak prowadzi bullet journaling za pomocą ClickUp.

A my pokażemy Ci, jak Ty też możesz to zrobić - w czterech prostych krokach.

1. Utwórz główną listę zadań (zwaną również Brain Dump)

Możesz przejść do Zadania ClickUp i utwórz listę wszystkiego, co chcesz zrobić. Dodaj do niej wszystkie swoje zadania - duże, małe, hobby, pracę. Nie ma znaczenia, jakiego aspektu życia to dotyczy, ani kiedy planujesz to zrobić.

Dodaj wszystkie swoje zadania z terminami do ClickUp Tasks

Możesz także utworzyć osobną sekcję na wydarzenia - urodziny, rocznice i podróże. Możesz kategoryzować te zadania na podstawie priorytetu lub ich aspektu w swoim życiu za pomocą tagów.

2. Przenoszenie zadań do widoku kalendarza

Po dodaniu daty wykonania dla każdego zadania, możesz przełączyć się do widoku kalendarza Widok kalendarza ClickUp w układzie miesięcznym. Proste, prawda?

Przeglądaj swoje zadania w układzie miesięcznym w ClickUp z widokiem kalendarza

3. Konfigurowanie dziennika

Po ułożeniu miesięcznej listy zadań, następnym krokiem jest utworzenie dziennika. Możesz użyć narzędzia ClickUp Daily Planner Template aby śledzić swoje codzienne nawyki wraz z konkretnymi zadaniami dodanymi na dany dzień.

Zaplanuj swój dzień i bądź na bieżąco dzięki szablonowi ClickUp Daily Planner

Dzięki temu szablonowi możesz

Ustawiać powtarzające się zadania dla nawyków , takich jak ćwiczenia lub przyjmowanie witamin

, takich jak ćwiczenia lub przyjmowanie witamin kategoryzować zadania za pomocą niestandardowych tagów , dzięki czemu można szybko zidentyfikować, czy zadanie jest związane z pracą, czy osobiste

, dzięki czemu można szybko zidentyfikować, czy zadanie jest związane z pracą, czy osobiste Wyświetlanie wszystkich zadań w kalendarzu , aby uzyskać widok z lotu ptaka na to, jak będzie wyglądał Twój dzień

, aby uzyskać widok z lotu ptaka na to, jak będzie wyglądał Twój dzień Monitorowanie postępów swoich nawyków za pomocą narzędzia do śledzenia postępów lub nawet celów milowych

Korzystanie z tego szablonu oferuje również kilka korzyści:

Zmniejszony poziom stresu

Lepsze zarządzanie czasem

Łatwiejsze ustalanie priorytetów zadań

Lepsza komunikacja i współpraca

Większa produktywność

W ramach szablonu można również dodawać niestandardowe statusy (otwarte i ukończone), niestandardowe widoki (wszystkie zadania, kalendarz i zacznij tutaj) oraz niestandardowe pola, aby śledzić codzienne zadania i zachować porządek. Zapewniamy, że ten szablon sprawi, że będziesz bardziej produktywny w codziennych zadaniach. Pobierz ten szablon

4. Ćwicz uważność z ClickUp Docs

Teraz, gdy ukończyłeś aspekty organizacyjne, następnym krokiem jest dodanie swoich dzienników, takich jak strony uważności lub dziennik wdzięczności, do ClickUp Docs . Możesz utworzyć wiki w Docs z nową stroną dla każdego wpisu lub po prostu użyć tabeli z datą i wpisem wdzięczności.

Dodaj zagnieżdżone strony do dziennika swoich myśli lub dodaj wpisy wdzięczności za pomocą ClickUp Docs

Możesz również użyć ClickUp Brain -Wbudowany asystent AI w ClickUp - do wyszukiwania zadań, a nawet pomocy z szablony i podpowiedzi do burzy mózgów lub analizowanie wpisów w dzienniku.

Spraw, by bullet journalling stał się bardziej konwersacyjny dzięki ClickUp Brain

Oprócz tego możesz używać ClickUp Docs do takich rzeczy, jak szybkie rejestrowanie, tworzenie tematów lub listy kolekcji i nie tylko.

Stań się cyfrowy dzięki Bullet Journalling za pomocą ClickUp

Jeśli jesteś kimś, kto woli narzędzia cyfrowe od analogowych, ale nadal chce czerpać korzyści z bullet journalingu, ClickUp z pewnością może ci w tym pomóc.

Ponadto, dzięki narzędziom takim jak ClickUp Brain, możesz jeszcze bardziej analitycznie podchodzić do swoich codziennych postępów, uzyskiwać odpowiedzi na pytania takie jak liczba kolejnych dni, w których zrealizowałeś dany nawyk i nie tylko. Zarejestruj się w ClickUp za darmo i skonfiguruj swój bullet journal w mniej niż 20 minut.