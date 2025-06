10 najlepszych alternatyw dla Fantastical w 2025 roku

Jeśli chodzi o zarządzanie harmonogramem, szukam czegoś więcej niż tylko podstawowej aplikacji kalendarza. Potrzebuję organizera, który pomoże mi kontrolować zadania, przypomni o ważnych spotkaniach i będzie synchronizował się między urządzeniami. Dlatego szukałem kalendarzy online, które sprawią, że planowanie będzie przyjemne i wydajne.

Niedawno wypróbowałem Fantastical i byłem pod wrażeniem jego innowacyjnych funkcji i przyjaznego dla użytkownika interfejsu, które sprawiają, że jest on popularny wśród użytkowników Apple. Jego możliwości przetwarzania języka naturalnego i atrakcyjny wizualnie interfejs łączą w sobie standardowe funkcje kalendarza z zaawansowanymi funkcjami.

Aby jednak korzystać z zaawansowanych funkcji Fantastical, trzeba wykupić wersję premium, a aplikacja nie rozwija się tak szybko, jak niektóre kalendarze zintegrowane z AI.

Ponadto skupienie się na ekosystemie Apple ogranicza jego przydatność na różnych platformach. Pomimo tych ograniczeń Fantastical pozostaje niezawodną opcją dla użytkowników Apple poszukujących dobrze zaprojektowanej aplikacji kalendarza.

Spędziłem dużo czasu na testowaniu aplikacji kalendarza i na podstawie szeroko zakrojonych badań wraz z zespołem stworzyliśmy listę 10 najlepszych alternatyw dla Fantastical. Każda z nich oferuje unikalne funkcje i korzyści, pokazując, jak zaoszczędzić czas i w pełni wykorzystać możliwości kalendarza online!

Czego należy szukać w alternatywnych rozwiązaniach dla Fantastical?

Listy rzeczy do zrobienia, przypomnienia, powiadomienia i integracja z kalendarzem — to funkcje wspólne dla wszystkich testowanych przez nas planerów dziennych. Jednak wybierając alternatywę dla Fantastical, należy szukać funkcji wykraczających poza podstawowe.

Oto kilka kwestii, które warto wziąć pod uwagę:

Kompatybilność i wsparcie dla różnych platform: Upewnij się, że alternatywa dla Fantastical jest kompatybilna z różnymi urządzeniami i platformami (iOS, Android i internet), aby zapewnić płynną synchronizację

Zaawansowane funkcje planowania: Poszukaj funkcji ułatwiających planowanie, takich jak przetwarzanie języka naturalnego, wiele widoków kalendarza, konfigurowalne alerty oraz integracja z wieloma aplikacjami, takimi jak narzędzia do zarządzania zadaniami, klienci poczty e-mail lub aplikacje do robienia notatek

Personalizacja: Poszukaj opcji personalizacji, które pozwolą Ci dostosować ustawienia kalendarza, takich jak oznaczanie wydarzeń kolorami, ustawianie powtarzających się zadań i dostosowywanie preferencji powiadomień

Funkcje współpracy: Jeśli często pracujesz zespołowo, rozważ alternatywne rozwiązania, które oferują funkcje współpracy, takie jak wspólne kalendarze, planowanie grupowe i przypisywanie zadań, aby ułatwić pracę zespołową

Bezpieczeństwo: Priorytetowo traktuj funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie typu end-to-end, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i tworzenie kopii zapasowych danych, aby chronić dane kalendarza przed nieautoryzowanym dostępem lub utratą

Interfejs użytkownika: Oceń interfejs użytkownika pod kątem łatwości obsługi i atrakcyjności wizualnej. Przejrzysty i intuicyjny interfejs może zwiększyć wydajność i poprawić komfort użytkowania

Ceny: Oceń ceny alternatywnych rozwiązań, biorąc pod uwagę swój budżet i wartość funkcji zawartych w każdym planie. Poszukaj wersji próbnych lub opcji freemium, aby przetestować aplikację przed podjęciem decyzji o subskrypcji

Niektóre aplikacje oferują kilka z tych funkcji, a inne oferują więcej niż potrzebujesz. Wybierz aplikację, która najlepiej Ci odpowiada i pomaga Ci wykonywać zadania bardziej efektywnie.

Oto dziesięć naszych ulubionych.

10 najlepszych alternatyw dla Fantastical

Znajdziesz tu zwięzły opis i porównanie każdej z 10 najlepszych alternatyw dla Fantastical. Podkreśliłem ich kluczowe funkcje, ograniczenia, ceny i oceny, aby pomóc Ci wybrać najlepsze narzędzie kalendarza dla Twojej firmy.

Zacznijmy od ulubionego narzędzia w naszym domu — ClickUp!

1. ClickUp — najlepsza aplikacja do planowania dnia

Śledź zadania miesięczne, tygodniowe i dzienne dzięki widokowi kalendarza ClickUp

ClickUp to potęga, jeśli chodzi o wydajność, a planowanie zadań i blokowanie czasu odgrywają w tym dużą rolę.

Korzystam z widoku kalendarza ClickUp zarówno w ustawieniach osobistych, jak i zawodowych. Intuicyjny interfejs typu "przeciągnij i upuść" oraz opcje dostosowywania doskonale sprawdzają się w utrzymywaniu mojego harmonogramu na bieżąco. Przyjazny dla użytkownika interfejs łączy zarządzanie zadaniami, planowanie i powtarzające się wydarzenia na jednym ekranie.

ClickUp pomaga mi dotrzymywać terminów dzięki dwukierunkowej synchronizacji kalendarza, funkcji tworzenia zadań i innym funkcjom. Aplikacja mobilna umożliwia mi również dostęp do harmonogramu, powtarzających się przypomnień i wydarzeń z kalendarza w dowolnym miejscu.

ClickUp jest szczególnie pomocny, jeśli kierujesz zespołem lub pracujesz w zespole. Najlepszy szablon, który można dostosować do własnych potrzeb, szablon kalendarza ClickUp, pomaga nam zarządzać zadaniami i dotrzymywać terminów bez poświęcania nadmiernej ilości czasu na planowanie dni i tygodni.

Pobierz ten szablon Efektywnie zarządzaj obciążeniem pracą i dziel zadania na mniejsze, łatwiejsze do wykonania, korzystając z szablonu kalendarza ClickUp

Szablon planowania kalendarza pomaga nam:

Przypisuj zadania członkom zespołu i ustalaj jasne terminy, aby wszyscy byli odpowiedzialni i na bieżąco

Skorzystaj z widoku kalendarza ClickUp, aby uzyskać ogólny widok wydarzeń, spotkań i terminów dla zespołu

Podziel duże projekty na mniejsze, łatwiejsze do wykonania zadania, aby były mniej przytłaczające i łatwiejsze do śledzenia

Automatyzacja przypomnień na podstawie wyzwalaczy zadań i wydarzeń, aby zespół był zawsze na bieżąco

Przeglądaj i dostosowuj kalendarz, aby dostosować go do zmieniających się priorytetów, nowych projektów i nieoczekiwanych opóźnień

Dodatkowo można wizualizować obciążenie pracą i plany dzienne za pomocą ponad 15 konfigurowalnych widoków ClickUp. Widoki te pozwalają nam powiększać i pomniejszać nasze projekty i harmonogramy — to doskonała funkcja dla kierowników zespołów i menedżerów projektów.

Planuj i wizualizuj osie czasu projektów dzięki widokowi kalendarza ClickUp

Filtry pozwalają mi wyświetlać tylko te zadania, które mnie interesują, oraz udostępniać mój kalendarz innym osobom. Ta funkcja sprawia, że zarządzanie czasem i zadaniami jest znacznie łatwiejsze i bardziej wydajne.

Najlepsze funkcje ClickUp

Dodawaj zadania i nowe wydarzenia z widokiem dziennym, tygodniowym i miesięcznym

Dostosuj widok kalendarza, aby tworzyć różne typy kalendarzy, od kalendarzy zawartości po kamienie milowe sprintów i nie tylko

Twórz listy rzeczy do zrobienia i podsumowania zakończonych zadań dzięki ClickUp Brain

Natychmiastowe przesuwanie wydarzeń i zadań dzięki funkcji "przeciągnij i upuść"

Zarządzaj pracą w jednym miejscu dzięki narzędziom do zarządzania projektami

Udostępniaj kalendarze zespołowi, aby planować wydarzenia i przypisywać zadania

Podziel duże zadania na łatwe do wykonania listy kontrolne ClickUp i ustal cele

Zwiększ wydajność dzięki funkcjom śledzenia czasu w ClickUp

Połącz inne aplikacje do pracy, takie jak Kalendarz Google, Microsoft Outlook i Time Doctor, z integracjami ClickUp

Uzyskaj dostęp do ClickUp za pośrednictwem systemu iOS, Androida, iPada, komputera stacjonarnego lub aplikacji internetowej

Ograniczenia ClickUp

Nowi użytkownicy mogą poczuć się przytłoczeni szerokim szykiem funkcji ClickUp

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD/użytkownik miesięcznie

Business: 12 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: Skontaktuj się w sprawie cen

ClickUp Brain jest dostępny w każdym płatnym planie za 7 USD miesięcznie za członka na obszar roboczy

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Kalendarz Google — najlepszy do zarządzania kalendarzem i planowania

za pośrednictwem Kalendarza Google

Dla osób pracujących w obszarze roboczym Google Kalendarz Google ułatwia organizowanie i zarządzanie wydarzeniami, ustawianie przypomnień oraz zapraszanie innych osób.

To narzędzie doskonale nadaje się do planowania spotkań zespołu i wydarzeń oraz blokowania czasu dla siebie w ciągu dnia pracy. Kalendarz synchronizuje się automatycznie z Gmailem, dzięki czemu natychmiast otrzymujesz powiadomienia, przypomnienia i aktualizacje o zmianach w wydarzeniach.

Dostępnych jest również kilka opcji dostosowywania — od żywych motywów po różne opcje widoku. Ponadto na jednym ekranie można tworzyć i utrzymywać oddzielne kalendarze.

Jedną z funkcji, którą cenię, są inteligentne sugestie blokowania czasu: na podstawie osób zaproszonych na spotkanie narzędzie automatycznie znajdzie wolne terminy w kalendarzach wszystkich uczestników.

Najlepsze funkcje Kalendarza Google

Płynna integracja z innymi aplikacjami Google, takimi jak Gmail, Dysk, Arkusze i Meet

Wysyłaj przypomnienia za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS-ów lub powiadomień wyskakujących

Udostępniaj swój kalendarz (i kontroluj prywatność oraz dostęp) innym osobom, aby mogły przeglądać zaplanowane wydarzenia

Skorzystaj z integracji ClickUp z Calendly , aby ustawić spotkania w Kalendarzu Google

Limity Kalendarza Google

Trudności z wizualizacją nakładających się terminów w tym samym przedziale czasowym

Brak integracji z narzędziami do wideokonferencji innymi niż Google Meet

Ceny Google Workspace

Free

Business Starter: 7,20 USD/użytkownik miesięcznie

Business Standard: 14,40 USD/użytkownik miesięcznie

Business Plus: 21,60 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Kalendarza Google

G2: Niedostępne

Capterra: 4,8/5 (ponad 3100 recenzji)

3. Motion — najlepsza aplikacja do zarządzania wydajnością

Motion to aplikacja zwiększająca wydajność, wyposażona w najnowocześniejszy kalendarz oparty na sztucznej inteligencji, zaprojektowany z myślą o zwiększeniu Twojej produktywności. Bardzo podobało mi się to, jak ułatwiła planowanie i zarządzanie zadaniami dzięki intuicyjnym funkcjom opartym na sztucznej inteligencji, takim jak inteligentne planowanie, ustalanie priorytetów zadań i blokowanie czasu.

Na przykład inteligentny algorytm planowania automatycznie dostosowuje spotkania w oparciu o priorytety i dostępność, a funkcja ustalania priorytetów zadań wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby zapewnić, że najpierw zajmę się najważniejszymi zadaniami.

Dodatkowo narzędzie do śledzenia projektów zapewnia aktualizacje w czasie rzeczywistym i raporty z postępów, co pomaga mi utrzymać projekty na właściwym torze. Przetestowałem funkcję integracji Motion, która połączyła moje kalendarze Apple, Outlook i Kalendarz Google w jednym, uproszczonym interfejsie.

Uważam, że Motion jest dobrą alternatywą dla Fantastical. W przeciwieństwie do Fantastical, Motion oferuje kompleksowe funkcje zarządzania zadaniami i śledzenia projektów, dzięki czemu jest bardziej odpowiednim rozwiązaniem dla firm.

Najlepsze funkcje Motion

Zautomatyzuj planowanie, aby znaleźć najlepsze terminy spotkań, które pasują wszystkim

Priorytetyzuj zadania za pomocą AI, która pomaga użytkownikom skupić się na tym, co najważniejsze, zwiększając w ten sposób codzienną wydajność

Uprość współpracę zespołu, synchronizując harmonogramy i zadania, co ułatwia komunikację i zarządzanie projektami

Zoptymalizuj zarządzanie czasem dzięki analizom, które zapewniają wgląd w to, jak poszczególne osoby i zespoły spędzają czas

Ograniczenia ruchowe

Koszt subskrypcji stanowi barierę dla małych firm lub osób prywatnych poszukujących ekonomicznych rozwiązań

Mogą pojawić się problemy z kompatybilnością platform, zwłaszcza jeśli Motion nie integruje się płynnie z istniejącymi narzędziami i oprogramowaniem już używanym w firmie

Ceny ruchome

Wersja próbna Free

Indywidualny: 34 USD/użytkownik miesięcznie

Team: 20 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje aplikacji Motion

G2: 4,2/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 40 recenzji)

4. Cron — najlepszy wybór dla użytkowników Notion

za pośrednictwem Cron

Cron, znany obecnie jako Notion Calendar, jest wszechstronnym komponentem znacznie większej platformy obszaru roboczego Notion. Został stworzony w celu zwiększenia wydajności organizacyjnej poprzez usprawnienie zarządzania zadaniami dla profesjonalistów.

Dla mnie magia dzieje się, gdy łączę notatki, zadania, bazy danych i przypomnienia w jednym zunifikowanym kalendarzu. Kalendarz Notion tworzy spójne środowisko do planowania i współpracy, które nie ma sobie równych. Szczególnie podoba mi się jego pełna integracja z innymi elementami Notion, co pozwala mi łączyć zadania i notatki z wydarzeniami i spotkaniami.

Możliwość pełnej integracji kalendarza Notion z innymi elementami Notion daje mu znaczną przewagę nad Fantastical.

W przeciwieństwie do Fantastical, który skupia się głównie na funkcjach kalendarza, Notion Calendar łączy w sobie kompleksowy zestaw narzędzi do tworzenia notatek, zadań i baz danych — podobnie jak ClickUp.

Najlepsze funkcje Cron

Zintegrowany z innymi komponentami Notion, umożliwiając użytkownikom łączenie baz danych, notatek i zadań bezpośrednio w kalendarzu

Dostosuj szablony do konkretnych procesów biznesowych lub potrzeb projektu

Przeciągaj i upuszczaj zadania, aby łatwo dostosować harmonogram, zarządzać codziennymi planami i uprościć planowanie długoterminowe

Wizualizuj postępy projektów i zarządzaj terminami dzięki widokom osi czasu

Synchronizacja między urządzeniami, aby wszyscy członkowie zespołu byli na bieżąco w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Cron

Brak trybu offline, który ogranicza dostęp do kalendarza i powiązanych zadań, gdy nie ma połączenia z Internetem

Ceny Notion

Free

Dodatkowo: 8 USD/użytkownik miesięcznie

Business: 15 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 5400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2100 recenzji)

5. Woven — najlepszy lokalny kalendarz i narzędzie do planowania

Woven, obecnie zintegrowany ze Slackiem, to dobra aplikacja kalendarzowa. Jest znana z upraszczania planowania i zarządzania czasem. Intuicyjny interfejs i solidne możliwości integracji sprawiają, że jest to najlepszy wybór dla zapracowanych profesjonalistów, którzy chcą usprawnić swoje kalendarze.

Dzięki integracji zaawansowanych narzędzi, takich jak inteligentne szablony, linki do harmonogramów i ankiety grupowe, Woven upraszcza koordynację spotkań i maksymalizuje wydajność. Inteligentne szablony pozwalają mi szybko organizować spotkania przy użyciu predefiniowanych ustawień, oszczędzając czas i ograniczając powtarzalne zadania związane z planowaniem.

Woven oferuje również funkcje analityczne do śledzenia czasu spotkań, dostarczając informacji, które pomagają zoptymalizować harmonogramy i poprawić wydajność.

Najlepsze funkcje Woven

Synchronizacja wielu kalendarzy zapewnia ujednolicony widok wszystkich zobowiązań

Generuj linki do harmonogramów, aby udostępniać innym informacje o swojej dostępności

Przeprowadzaj ankiety grupowe, aby ustalić najlepszy czas spotkań dla wielu uczestników

Analizuj wykorzystanie czasu dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym, które pokazują, jak spędzasz czas na spotkaniach, oferując możliwości optymalizacji i lepszego zarządzania czasem

Ograniczenia Woven

Usługa została wycofana jako samodzielna usługa po integracji z Slackiem, przez co jest niedostępna dla użytkowników, którzy nie korzystają z platformy Slack

Ceny Woven (Slack)

Free

Zalety: 8,75 USD/użytkownik miesięcznie

Business: 12,50 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise Grid: Niestandardowe ceny

Woven (Slack) — oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 32 500 ocen)

Capterra: 4,7/5 (ponad 23 200 ocen)

6. Zcal — najlepszy dla profesjonalnych firm usługowych

za pośrednictwem Zcal

Połącz wygodę Calendly i znane środowisko użytkownika Kalendarza Google z Zcal. Zcal to rozwiązanie do planowania, zaprojektowane w celu ułatwienia ustawiania spotkań i zarządzania kalendarzem.

Narzędzie to jest szczególnie przydatne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub firmy świadczące profesjonalne usługi. Twoi klienci mogą umawiać spotkania za pomocą linków do rezerwacji i zmieniać ich terminy bez konsultacji z Tobą.

Niektóre z funkcji, które przetestowałem, to planowanie jednym kliknięciem, konfigurowalne strony rezerwacji oraz integracja z innymi aplikacjami kalendarza. Opcja planowania jednym kliknięciem pozwoliła mi zaoszczędzić mnóstwo czasu, umożliwiając klientom i współpracownikom rezerwowanie spotkań bez żadnych problemów.

Znajdziesz tu również konfigurowalne strony rezerwacji — dostosuj ich wygląd i styl do swojej marki.

Ponadto Zcal płynnie integruje się z innymi aplikacjami kalendarza, takimi jak Kalendarz Google i Outlook, zapewniając synchronizację wszystkich moich harmonogramów na różnych platformach.

Najlepsze funkcje Zcal

Uprość proces planowania spotkań, tworząc i udostępniając linki do rezerwacji za pomocą kilku kliknięć

Płynna integracja z popularnymi usługami kalendarza, takimi jak Kalendarz Google i Outlook

Osadzaj strony z harmonogramami bezpośrednio na stronach internetowych firmy lub platformach społecznościowych

Zautomatyzuj przypomnienia i działania następcze, aby zmniejszyć liczbę nieobecności i utrzymać zaangażowanie klientów lub interesariuszy

Ograniczenia Zcal

Ograniczone funkcje zaawansowane w porównaniu z bardziej kompleksowymi alternatywami Fantastical klasy enterprise

Ceny Zcal

Free

Zalety: 7,50 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Zcal

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

7. Calendly — najlepsza aplikacja do planowania spotkań

za pośrednictwem Calendly

Niewiele aplikacji do planowania jest tak popularnych wśród profesjonalistów na całym świecie jak Calendly! Umożliwia użytkownikom automatyczne planowanie spotkań, dostosowywanie kalendarza i otrzymywanie powiadomień — czego chcieć więcej?

Ale co wyróżnia Calendly?

Po pierwsze, nie jest to typowa aplikacja kalendarzowa: Calendly to kompleksowe narzędzie do zarządzania czasem i planowania. Upraszcza zarządzanie dniami roboczymi dzięki platformie internetowej i unikalnej funkcji planowania opartej na linkach.

Podobały mi się automatyczne przypomnienia, które pomagały mi dotrzymywać terminów i nie przegapić ważnych spotkań. Dodatkowo funkcja dostosowywania stref czasowych w Calendly eliminuje kłopoty związane z koordynowaniem spotkań w różnych regionach.

To nie wszystko. Calendly oferuje również konfigurowalne typy wydarzeń. Potrzebujesz zarezerwować trochę czasu między spotkaniami? Funkcja bufora czasu Calendly pozwala to zrobić, zapewniając elastyczność potrzebną do przejęcia kontroli nad swoim dniem.

Najlepsze funkcje Calendly

Płynna integracja z Google, Slack, Zoom i kilkoma innymi platformami

Zapewnij innym superłatwy i przyjazny interfejs użytkownika, który ułatwi rezerwację spotkań

Skonfiguruj Calendly w kilka minut — bez konieczności szkolenia

Ograniczenia Calendly

Może to okazać się kosztowne dla firm, które mają minimalne miesięczne potrzeby w zakresie planowania kalendarza

Niektóre funkcje mogą być niedostępne w wersji mobilnej

Ceny Calendly

Free

Standard: 12 USD/licencja miesięcznie

Team: 20 USD/licencja miesięcznie

Enterprise: Od 15 000 USD

Oceny i recenzje Calendly

G2: 4,7/5 (ponad 2100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3400 recenzji)

8. Microsoft Outlook — najlepsza aplikacja do zarządzania informacjami osobistymi

za pośrednictwem Microsoft Outlook

Dla wielu osób Microsoft Outlook jest podstawowym narzędziem do zarządzania informacjami osobistymi, płynnie integrującym pocztę e-mail, kalendarz, kontakty, zadania i notatki w jednej wygodnej aplikacji.

Szczególnie doceniam bezpłatną funkcję kalendarza online programu Outlook, która oferuje wiele funkcji. Można tworzyć spotkania, łączyć je ze spotkaniami i wydarzeniami, zarządzać wieloma kalendarzami i podkalendarzami, ustawiać przypomnienia, zapraszać innych na wydarzenia i uzyskiwać dostęp do kalendarza na różne sposoby.

Jedno słowo ostrzeżenia: aktualizacja do planu Microsoft 365 jest konieczna dla tych, którzy chcą odblokować pełen zestaw narzędzi Microsoft i usunąć reklamy.

Najlepsze funkcje programu Microsoft Outlook

Uzyskaj wszechstronny, przyjazny dla użytkownika interfejs

Płynna integracja z innymi narzędziami Microsoft

Połącz funkcje poczty e-mail i kalendarza w jednym miejscu

Limity programu Microsoft Outlook

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs użytkownika za zbyt skomplikowany

Ceny programu Microsoft Outlook

Free

Microsoft 365 Basic: 19,99 USD/rok na użytkownika

Microsoft 365 Personal: 69,99 USD/rok na użytkownika

Microsoft 365 Family: 99 USD/rok na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (ponad 2700 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1900 recenzji)

9. Sunsama — najlepszy do blokowania czasu w osobistym harmonogramie

za pośrednictwem Sunsama

Sunsama wyróżnia się jako aplikacja do planowania dzięki unikalnemu podejściu do zarządzania zadaniami: płynnie integruje się z istniejącym cyklem pracy. Można planować, ustalać priorytety i harmonogramy zadań z różnych źródeł, w tym z e-maili i narzędzi do zarządzania projektami.

Ten scentralizowany obszar roboczy zwiększający wydajność organizuje wszystkie zadania w jednym miejscu, ułatwiając zarządzanie obciążeniem pracą i uniknięcie nadmiernego obciążenia.

Jedną z funkcji, która wyróżnia Sunsama, jest automatyczne planowanie. Chociaż nie dodaje ona automatycznie zadań do kalendarza, jak niektóre inne aplikacje, pozwala łatwo planować zadania wokół spotkań i zobowiązań, klikając prawym przyciskiem myszy lub najeżdżając kursorem na zadanie i wybierając opcję "Dodaj do kalendarza"

Jednak najbardziej spodobał mi się tryb skupienia. Mogę zminimalizować rozpraszające czynniki, ukrywając wszystkie zadania oprócz tego, nad którym aktualnie pracuję. To świetna sztuczka, jeśli stosujesz metodę wydajności Ivy Lee.

Najlepsze funkcje Sunsama

Zmieniaj harmonogram i ustalaj priorytety wydarzeń oraz bloków czasu za pomocą interfejsu typu "przeciągnij i upuść"

Ujednolicenie cyklu pracy poprzez integrację narzędzi takich jak ClickUp, Trello, Outlook i innych

Wyeliminuj czynniki rozpraszające uwagę i wycisz powiadomienia dzięki trybowi skupienia

Przyspiesz planowanie dzięki skrótom klawiaturowym

Ograniczenia Sunsama

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że aplikacja nie jest idealna do współpracy z członkami zespołu nad dużymi projektami

Ceny Sunsama

14-dniowa wersja próbna

Subskrypcja miesięczna: 20 USD/użytkownik miesięcznie

Subskrypcja roczna: 16 USD/użytkownik miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Sunsama

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

10. Kalendarz Apple — najlepszy dla użytkowników iPhone'ów i iPadów

za pośrednictwem Kalendarza Apple

Kalendarz Apple to internetowy planner zaprojektowany specjalnie dla urządzeń Apple, takich jak iPhone, iPad lub iPod Touch. Lojalni użytkownicy Apple uwielbiają to, jak dobrze synchronizuje się on na wszystkich ich urządzeniach.

To narzędzie, znane również jako iCal, pozwala z łatwością zarządzać harmonogramem, oferując widok dzienny, tygodniowy, miesięczny i roczny. Możliwość oznaczania wydarzeń kolorami i importowania zadań z wiadomości e-mail znacznie usprawniło moją pracę.

Aplikacja ta płynnie integruje się z iCloud, Outlookiem, Yahoo i Exchange, co czyni ją jedną z 10 najlepszych alternatyw dla Fantastical. Jednak aplikacja ta może wydawać się ograniczająca, ponieważ jest przeznaczona dla urządzeń Apple.

Najlepsze funkcje Kalendarza Apple

Płynna synchronizacja z Google, Outlookiem i innymi narzędziami

Nawiąż połączenie konferencyjne jednym dotknięciem

Korzystaj z powtarzających się wydarzeń, alertów i przypomnień, aby być na bieżąco z ważnymi wydarzeniami i terminami

Dostęp do szczegółów wydarzeń i lokalizacji za pomocą jednego dotknięcia

Ograniczenia kalendarza Apple

Niektóre funkcje kopiowania i wklejania są dostępne tylko w wersji internetowej

Trudności we współpracy lub udostępnianiu linków dotyczących dostępności użytkownikom innych systemów niż iOS

Ceny kalendarza Apple

Aplikacja iCall: 2,99 USD + opcjonalne zakupy w aplikacji

Oceny i recenzje Apple Calendar

G2: 4,1/5 (ponad 190 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Zwiększ wydajność dzięki najlepszej aplikacji kalendarza

Przeanalizowaliśmy kilka solidnych alternatyw dla Fantastical, z których każda oferuje szeroki zakres funkcji, od płynnej integracji po zaawansowane planowanie kalendarza i inteligentne narzędzia do zarządzania zadaniami.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zaawansowane funkcje planowania Zcal, czy rozbudowane możliwości zarządzania projektami ClickUp, każdy znajdzie coś dla siebie.

Jeśli chcesz zwiększyć swoją wydajność i ułatwić komunikację z zespołem, polecam sprawdzenie ClickUp. Oferuje doskonałe funkcje kalendarza i zarządzania czasem i może zmienić sposób zarządzania projektami.

Zacznij korzystać z ClickUp za darmo już dziś.