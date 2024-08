10 najlepszych narzędzi AI dla ADHD w 2024 roku

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) może stanowić wyjątkowe wyzwanie w życiu osobistym i zawodowym! Sam doświadczyłem tej walki - niedokończonych projektów i niedotrzymanych terminów z powodu prokrastynacji, trudności z koncentracją i ciągłego poszukiwania sposobów na lepsze zarządzanie czasem i energią.

Wypróbowałem więc wiele rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji Narzędzia ADHD do automatyzacji zadań i ułatwić mi życie.

Jeśli podróżujesz na tej samej łodzi, czuję cię! Stworzyłem listę wszystkich narzędzi ADHD, które wypróbowałem i regularnie używam do organizowania ważnych zadań, utrzymywania koncentracji i robienia szybkich notatek. Możesz łatwo zintegrować te aplikacje produktywności ADHD z istniejącymi procesami w celu lepszego zarządzania.

Zanurzmy się w najlepszych narzędziach AI dla ADHD!

Czego powinieneś szukać w narzędziach AI dla ADHD?

Znalezienie najlepszego AI Aplikacje na ADHD które pomogą Ci uporządkować umysł może być wyzwaniem. Potrzebujesz narzędzia, które ułatwi Ci zarządzanie zadaniami i zwiększy koncentrację, jednocześnie spełniając Twoje unikalne potrzeby.

Oto, co wziąłem pod uwagę, szukając narzędzi AI ADHD:

Prostota: Z ADHD, nasze mózgi czują się stale przepracowane z powodu nadpobudliwości. Potrzebujemy prostych narzędzi z interaktywnym interfejsem użytkownika, które nie będą nadmiernie stymulować naszego mózgu

Z ADHD, nasze mózgi czują się stale przepracowane z powodu nadpobudliwości. Potrzebujemy prostych narzędzi z interaktywnym interfejsem użytkownika, które nie będą nadmiernie stymulować naszego mózgu Dostosowanie: Szukaj narzędzi, które mogą dostosować się do twojego konkretnego przepływu pracy i preferencji. Obejmuje to dostosowanie czcionek i kolorów (dla lepszej czytelności), widoków kalendarza, powiadomień o przypomnieniach i motywów

Szukaj narzędzi, które mogą dostosować się do twojego konkretnego przepływu pracy i preferencji. Obejmuje to dostosowanie czcionek i kolorów (dla lepszej czytelności), widoków kalendarza, powiadomień o przypomnieniach i motywów Funkcje skupienia: Skoncentruj się na narzędziach AI ADHD, które analizują wzorce przeglądania i blokują rozpraszanie uwagi, abyś mógł dokończyć zadania. Punkty Brownie, jeśli narzędzie ma liczniki czasu skupienia

Skoncentruj się na narzędziach AI ADHD, które analizują wzorce przeglądania i blokują rozpraszanie uwagi, abyś mógł dokończyć zadania. Punkty Brownie, jeśli narzędzie ma liczniki czasu skupienia Automatyzacja zadań: Mózgi ADHD uwielbiają skakać dookoła. Narzędzia, które mogą zautomatyzować wiele zadań, takich jak robienie notatek, śledzenie nawyków, wyznaczanie celów, zarządzanie zadaniami i autorefleksja, to wygrana

Mózgi ADHD uwielbiają skakać dookoła. Narzędzia, które mogą zautomatyzować wiele zadań, takich jak robienie notatek, śledzenie nawyków, wyznaczanie celów, zarządzanie zadaniami i autorefleksja, to wygrana Przystępność cenowa: Narzędzie AI ADHD powinno oferować dobry stosunek jakości do ceny. Lepiej jest wybierać narzędzia, które oferują darmową wersję lub przynajmniej bezpłatny okres próbny, aby można było zapoznać się z funkcjami premium przed dokonaniem subskrypcji

Co to jest ADHD?

ADHD może sprawiać wrażenie, że "to wszystko jest w twojej głowie" Ale tak nie jest! Oto co Doktor Russell Barkley , wiodący autorytet w tej dziedzinie, mówi o tym:

ADHD jako zaburzenie oparte na mózgu: Dr Barkley podkreśla, że ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym, co oznacza, że wynika z różnic w funkcjonowaniu mózgu. I nie! Nie jest wynikiem złego wychowania lub braku siły woli

Dr Barkley podkreśla, że ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym, co oznacza, że wynika z różnic w funkcjonowaniu mózgu. I nie! Nie jest wynikiem złego wychowania lub braku siły woli Skupienie się na deficytach funkcji wykonawczych: Podkreśla, że głównym wyzwaniem w ADHD są funkcje wykonawcze, wpływające na umiejętności takie jak planowanie, organizowanie, koncentracja i zarządzanie czasem. Następnym razem, gdy będziesz mieć trudności ze skupieniem się, pamiętaj o tych fizjologicznych aspektach choroby

Podkreśla, że głównym wyzwaniem w ADHD są funkcje wykonawcze, wpływające na umiejętności takie jak planowanie, organizowanie, koncentracja i zarządzanie czasem. Następnym razem, gdy będziesz mieć trudności ze skupieniem się, pamiętaj o tych fizjologicznych aspektach choroby Znaczenie kompleksowego leczenia: Dr Barkley opowiada się za multimodalnym podejściem do leczenia ADHD. Może ono obejmować leki, terapię behawioralną, wsparcie edukacyjne i trening umiejętności. Odpowiednie narzędzia mogą pomóc w opracowaniu pomocnych strategii radzenia sobie z koncentracją

Dr Barkley opowiada się za multimodalnym podejściem do leczenia ADHD. Może ono obejmować leki, terapię behawioralną, wsparcie edukacyjne i trening umiejętności. Odpowiednie narzędzia mogą pomóc w opracowaniu pomocnych strategii radzenia sobie z koncentracją ADHD przez całe życie: Podkreśla, że ADHD utrzymuje się w wieku dorosłym i wymaga ciągłych strategii zarządzania

Uważam, że warto dowiedzieć się więcej na temat nauka stojąca za ADHD ponieważ pozwala mi to rozwinąć i utrzymać unikalną perspektywę tego, jak funkcjonuję!

10 najlepszych narzędzi AI dla ADHD do wykorzystania w 2024 roku

Mając na uwadze wszystkie te pomocne funkcje, przejdźmy do listy najlepszych aplikacji ADHD, które pomogą ci stać się bardziej produktywnym.

1. ClickUp: Najlepsze do zarządzania projektami z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Przez długi czas używałem ClickUp tylko jako narzędzie do zarządzania projektami . Jednak w miarę odkrywania jego funkcji zdałem sobie sprawę, że jest to potężna platforma, która może również pomóc w zarządzaniu ADHD. Oferuje unikalne opcje dostosowywania, intuicyjny interfejs i kompleksowe śledzenie projektów, co pomaga mi lepiej organizować i śledzić rzeczy.

ClickUp zmienia sposób współpracy, organizacji i realizacji projektów. Jego elastyczność i przejrzystość wizualna pomagają podzielić zadania na możliwe do wykonania kroki, ustalić jasne priorytety i zminimalizować rozpraszanie uwagi.

ClickUp pomaga podzielić projekty na małe, łatwe w zarządzaniu zadania, zwiększając produktywność i wydajność

hClickUp Brain

, funkcja sztucznej inteligencji, jest jedną z najlepszych Narzędzia ADHD do utrzymania porządku . Oto jak możesz wykorzystać ClickUp Brain, aby zautomatyzować swój przepływ pracy:

Organizuje zadania w przejrzyste listy

Ustawianie przypomnień o terminach

Dzielenie dużych projektów na mniejsze etapy

Uzyskaj podsumowania postępów projektu, aby upewnić się, że wszystko jest na dobrej drodze

Zarządzaj zadaniami priorytetowymi za pomocą oznaczeń kolorystycznych

Użyj ClickUp Brain, aby uzyskać natychmiastowe odpowiedzi z plików i zadań

Mając asystenta AI, który pomoże ci utrzymać się na dobrej drodze, następnym krokiem jest uporanie się z prokrastynacją. Wszyscy znamy świętą zasadę ADHD: tworzenie list! Choć są one pomocne, listy mogą być przytłaczające, jeśli nie są dobrze wykonane. ButClickUp może być tutaj drugim pilotem:

Odśwież te listy rzeczy do zrobienia! ClickUp Funkcja listy rzeczy do zrobienia pozwala dostosować wszystko, od czcionek po kolory, dzięki czemu jest ona atrakcyjna wizualnie i przyciąga uwagę użytkownika. Plus, Przypomnienia ClickUp i notatki pomagają być na bieżąco ze wszystkimi ważnymi szczegółami

Zbierz swoją ekipę wsparcia! Zaproś współpracowników do swojej przestrzeni ClickUp na wirtualne piątki i delikatne przypomnienia (a może nawet szturchnięcie, jeśli tego potrzebujesz)

Odkryj swoje wzorce pracy dzięki Śledzenie czasu w ClickUp. Zobacz dokładnie, gdzie podziały się Twoje godziny pracy, abyś mógł zrozumieć swoje wzorce skupienia i dostrzec te podstępne czynniki rozpraszające

Rozpocznij produktywność z szablonami. Nie musisz zaczynać od zera. Korzystaj z setek szablonów Szablony przyjazne dla osób z ADHD od ClickUp aby pozostać zorganizowanym, niezależnie od tego, czy chodzi o projekty w pracy, czy codzienną rutynę

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp posiada wszystkie funkcje, które

osoby z neurozróżnicowaniem potrzebują

być na bieżąco z pracą i efektywnie zarządzać sprawami. Oto krótkie spojrzenie na to, co oferuje wszechstronna platforma ClickUp:

Automatyzacja przepływu pracy: Pozwól ClickUp Brain zająć się powtarzalnymi czynnościami, takimi jak generowanie podzadań, podsumowywanie komentarzy, a nawet dostarczanie wglądu w projekt, abyś mógł skupić się na szerszej perspektywie

Pozwól ClickUp Brain zająć się powtarzalnymi czynnościami, takimi jak generowanie podzadań, podsumowywanie komentarzy, a nawet dostarczanie wglądu w projekt, abyś mógł skupić się na szerszej perspektywie Twórz więcej razem: Twórz i udostępniaj bazy wiedzy i plany projektów za pomocą ClickUp Docs *Efektywne planowanie zasobów: Płynne zarządzanie obciążeniami dzięki ClickUp's szablony planowania zasobów *Komunikuj się z łatwością: Twórz wątki komunikacji roboczej, otrzymuj natychmiastowe aktualizacje, udostępniaj linki, przydzielaj zadania i utrzymuj projekt w ruchu dzięki Widok czatu ClickUp *Wizualizuj swoje pomysły: Burza mózgów, planowanie i organizowanie wszystkiego, od projektów po przypadkowe myśli, za pomocą Mapy myśli ClickUp. Przeciągnij i upuść, aby budować relacje między zadaniami, tworzyć przepływy pracy i wizualizować szerszy obraz

Twórz i udostępniaj bazy wiedzy i plany projektów za pomocą ClickUp Docs *Efektywne planowanie zasobów: Płynne zarządzanie obciążeniami dzięki ClickUp's szablony planowania zasobów *Komunikuj się z łatwością: Twórz wątki komunikacji roboczej, otrzymuj natychmiastowe aktualizacje, udostępniaj linki, przydzielaj zadania i utrzymuj projekt w ruchu dzięki Widok czatu ClickUp *Wizualizuj swoje pomysły: Burza mózgów, planowanie i organizowanie wszystkiego, od projektów po przypadkowe myśli, za pomocą Mapy myśli ClickUp. Przeciągnij i upuść, aby budować relacje między zadaniami, tworzyć przepływy pracy i wizualizować szerszy obraz Organizuj zadania bez wysiłku: Przechwytuj notatki, listy rzeczy do zrobieniaa nawet pełnoprawne zadania, wszystko w ramach Notatnik ClickUp. Bogata edycja tekstu umożliwia dodawanie nagłówków, punktorów, kolorów i innych elementów, dzięki czemu notatki są atrakcyjne wizualnie i łatwe do skanowania

Przechwytuj notatki, listy rzeczy do zrobieniaa nawet pełnoprawne zadania, wszystko w ramach Notatnik ClickUp. Bogata edycja tekstu umożliwia dodawanie nagłówków, punktorów, kolorów i innych elementów, dzięki czemu notatki są atrakcyjne wizualnie i łatwe do skanowania Pozostań w pętli: Uzyskaj widok z lotu ptaka swoich zadań do wykonania dzięki Widok główny ClickUp dzięki czemu możesz ustawiać przypomnienia, zmieniać priorytety i nigdy nie przegapić żadnego zadania

Ograniczenia ClickUp

Niektóre z widoków ClickUp nie trafiły jeszcze do aplikacji mobilnej

ClickUp jest pełen funkcji, które na początku mogą wydawać się nieco przytłaczające

Ceny ClickUp

Darmowy: Na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny

Skontaktuj się w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Numo ADHD: Najlepsza dla ADHD do nauki i autorefleksji

via

Numo ADHD Ta aplikacja jest jak posiadanie

Książka pomocy ADHD w kieszeni! Jest pełna memów (bo kto nie lubi się pośmiać?), wspierającej społeczności, praktycznych wskazówek i codziennej zachęty.

A co najlepsze? Została stworzona przez kogoś, kto rozumie zmagania z ADHD z pierwszej ręki. Aplikacja zapewnia więc przydatne spostrzeżenia i praktyczne wskazówki, które mogą naprawdę coś zmienić.

Najlepsze cechy Numo ADHD

Uzyskaj angażujące treści, takie jak memy, aby zarządzanie ADHD było mniej przytłaczające i bardziej zrozumiałe

Tworzenie spersonalizowanych list rzeczy do zrobienia i śledzenie postępów

Połącz się z plemieniem ADHD, aby uzyskać wsparcie, wspólne doświadczenia i zachętę

Poznaj praktyczne sposoby na ADHD

Wykonaj dostosowane testy ADHD dla dorosłych i kobiet, promujące samoświadomość i zrozumienie

Ograniczenia Numo ADHD

Ograniczone informacje są dostępne bez rejestracji

Numo ADHD ceny

15,99 USD/miesiąc

Nowi klienci mogą skorzystać z bezpłatnego 7-dniowego okresu próbnego

Oceny i recenzje Numo ADHD

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

3. Kawaii Tasks: Najlepsze do zwiększania wydajności zadań

via

Zadania Kawaii Jeśli myśl o uporaniu się z listą rzeczy do zrobienia sprawia, że chcesz wczołgać się z powrotem do łóżka, Kawaii Tasks może być twoim nowym BFF. Została stworzona przez ten sam zespół, który stworzył Numo ADHD.

Kawaii Tasks wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby podzielić te zniechęcające zadania na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu kroki, a wszystko to w przyjaznym interfejsie.

Najlepsze cechy Kawaii Tasks

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do dzielenia zadań na łatwiejsze w zarządzaniu podzadania

Bezpłatna i dostępna na platformach iOS i Android

Uproszczenie przepływu pracy dzięki prostej i przyjaznej dla użytkownika aplikacji natywnej

Ograniczenia Kawaii Tasks

Ograniczone do zarządzania zadaniami; nie oferuje kompleksowego zestawu narzędzi wspierających ADHD

Ceny Kawaii Tasks

Bezpłatnie

Oceny i recenzje Kawaii Tasks

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

4. ChatGPT: Najlepszy dla automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji

via

ChatGPT ChatGPT nie jest spersonalizowaną aplikacją ADHD, ale zwiększa ogólną produktywność i wydajność. Lubię ją używać do tworzenia list rzeczy do zrobienia, burzy mózgów i tworzenia planów projektów.

Co więcej, anonimowość i nieoceniająca przestrzeń ChatGPT może zachęcać do otwartej komunikacji i wyrażania siebie.

Oto wypróbowana i przetestowana wskazówka: Brain Dump Synthesizing . Kiedy jesteś zmęczony i wpadasz w spiralę myślenia o milionie rzeczy, które musisz zrobić, wpisz to wszystko do ChatGPT.

Gdy skończysz, poproś narzędzie o podsumowanie twoich myśli w trzech lub czterech punktach. Pomoże ci to odzyskać jasność myślenia i ustalić priorytety zadań, które należy wykonać od razu.

Możesz również poprosić ChatGPT o utworzenie listy rzeczy do zrobienia na podstawie "zrzutu mózgu". Wypróbuj i podziękuj mi później!

Najlepsze cechy ChatGPT

Wsparcie oparte na sztucznej inteligencji do zarządzania zadaniami i organizacją

Automatyzacja powtarzalnych zadań i usprawnienie przepływu pracy dzięki GenerativeAI

Rozważanie zalet i wad różnych planów i pomysłów w celu podejmowania strategicznych decyzji

Zwiększ rozwój umiejętności, uzyskując dostęp do zasobów edukacyjnych

Ograniczenia ChatGPT

Może nie zapewniać tak dostosowanego wsparcia, jak specjalistyczne narzędzia ADHD

Informacje dostarczane przez ChatGPT mogą być czasami błędne lub stronnicze

Ceny ChatGPT

Darmowa : Darmowa wersja

: Darmowa wersja Plus: $20 za użytkownika

$20 za użytkownika Team: $30 za użytkownika

$30 za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4.7/5 (513 opinii)

4.7/5 (513 opinii) Capterra: 4.6/5 (45 opinii)

5. Jasper: Najlepszy do automatyzacji tworzenia treści

via Jasper AI Chociaż Jasper AI nie został zaprojektowany specjalnie dla osób z ADHD, może poprawić produktywność dzięki pomocy w pisaniu opartej na sztucznej inteligencji. Możesz użyć Jasper AI do generowania pomysłów i tworzenia treści.

Używając go do ustrukturyzowania swoich myśli, możesz przezwyciężyć blokadę pisarską i zautomatyzować powtarzalne zadania, ułatwiając zarządzanie ADHD. Dla osób z ADHD pracujących w dziedzinie content marketingu lub ogólnie tworzenia treści, Jasper może być przełomem.

Najlepsze cechy aplikacji Jasper

Generowanie treści w oparciu o sztuczną inteligencję w celu pokonania prokrastynacji

Tworzenie szczegółowych planów projektów i podział zadań

Integracja narzędzia z różnymi platformami, takimi jak Slack, Arkusze Google, Airtable, WordPress itp. w celu zapewnienia płynnego przepływu pracy

Dostosuj aplikację do swoich indywidualnych potrzeb

Generowanie treści w ponad 30 językach

Ograniczenia Jasper

Koncentruje się głównie na tworzeniu treści; może nie mieć wszystkich funkcji potrzebnych do zarządzania potrzebami specyficznymi dla ADHD

Ceny Jasper

Creator: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Pro: $69/miesiąc za użytkownika

$69/miesiąc za użytkownika Biznes: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4.7/5 (ponad 1200 recenzji)

4.7/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1800+ recenzji)

6. Leantime: Najlepsze do zarządzania małymi projektami

via

Leantime.io Jeśli zarządzasz zespołem lub po prostu żonglujesz wieloma projektami, warto sprawdzić Leantime. Zmniejsza przeciążenie poznawcze, dzieląc złożone zadania na proste kamienie milowe.

Jego integracja ze sztuczną inteligencją zapewnia spersonalizowane widoki zadań, motywy, integracje kalendarzy i raporty o stanie, aby pomóc ci uzyskać dostęp do właściwych informacji bez przeciążenia. Leantime pozwala również połączyć szerszą wizję z celami, aby zwiększyć motywację do wykonywania zadań.

Najlepsze funkcje Leantime

Dostęp do kompleksowych narzędzi do zarządzania projektami, w tym śledzenia czasu i pulpitu nawigacyjnego My Work

Możliwość dodawania nieograniczonej liczby użytkowników nawet w darmowym planie; korzystne dla zarządzania zespołami

Integracja sztucznej inteligencji do ustalania priorytetów zadań i podziału na wyższe plany

Zwiększenie produktywności dzięki funkcjom zarządzania klientami i strategiami

Wizualizuj swoją pracę za pomocą tablic strategii, tablic planów i kanwy modelu biznesowego

Ograniczenia Leantime

Niektóre zaawansowane funkcje są dostępne tylko w planach wyższego poziomu

Ograniczenie do 150 zadań do wykonania w planie darmowym

Cennik Leantime

Darmowy

Essentials: $4/miesiąc na użytkownika

$4/miesiąc na użytkownika Premium: $8/miesiąc na użytkownika

$8/miesiąc na użytkownika Ultimate: $10/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Leantime

G2: 4.7/5 (3 recenzje)

4.7/5 (3 recenzje) Capterra: 4.3/5 (10 recenzji)

7. Aplikacja Forest: Najlepsza do zwiększenia koncentracji

via

Las Aplikacja Forest stworzyła

pozostać skupionym zabawa dla mnie. Wykorzystuje ona metodę Pomodoro - gdzie pracujesz nieprzerwanie przez 25 minut, a następnie robisz krótką przerwę -aby zwiększyć produktywność. A co najlepsze? Aplikacja pozwala wyhodować wirtualne drzewa, które pomogą ci się skupić!

Po uruchomieniu licznika czasu skupienia sadzisz drzewo, które rośnie przez następne 30 minut. Jeśli opuścisz aplikację, roślina umrze. Forest pomaga więc oprzeć się chęci bezmyślnego przewijania telefonu.

Jedną z niesamowitych rzeczy w Forest jest to, że nawiązali współpracę z prawdziwymi organizacjami zajmującymi się sadzeniem drzew. Przekazuje wirtualne monety, których używasz do sadzenia drzew, swoim partnerom w celu rzeczywistego sadzenia drzew.

Najlepsze funkcje aplikacji Forest

Ćwicz uważność i zwiększ koncentrację oraz produktywność dzięki grywalizacji

Poprawa umiejętności zarządzania czasem i zmniejszenie uzależnienia od telefonu

Współpraca z przyjaciółmi i rodziną w celu wspólnego sadzenia drzew

Przyczynianie się do sadzenia prawdziwych drzew poprzez partnerstwa Forest z organizacjami sadzącymi drzewa

Ograniczenia aplikacji Forest

Ograniczona funkcjonalność bez zakupu wersji Pro lub elementów w aplikacji

Cennik aplikacji Forest

iOS: 3,99 USD (płatność jednorazowa)

3,99 USD (płatność jednorazowa) Android: Bezpłatna z opcją uaktualnienia do wersji Pro za 1,99 USD (płatność jednorazowa)

Oceny i recenzje aplikacji Forest

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

8. Brain.fm: Najlepszy dla poprawy koncentracji, snu i relaksu

via Brain.fm Brain.fm to oparta na sztucznej inteligencji aplikacja muzyczna dla osób z ADHD. Tworzy niestandardowe utwory do pomóc ci się skupić , zrelaksować się, a nawet lepiej spać. Potraktuj to jako ścieżkę dźwiękową dla swojej produktywności i radzenia sobie z typowymi objawami ADHD.

Brain.fm prowadzi badania nad optymalną częstotliwością dźwięku dla mózgu, zwiększając jego zdolność koncentracji. Subtelnie gra w tle podczas wykonywania zadań.

Najlepsze cechy Brain.fm

Słuchaj muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję, zaprojektowanej w celu poprawy koncentracji, relaksu i snu

Dostęp do spersonalizowanych list odtwarzania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i preferencji

Zwiększ wydajność poznawczą i produktywność dzięki naukowo popartym dźwiękom muzycznym

Przełączanie do trybu offline w celu nieprzerwanego słuchania

Ograniczenia Brain.fm

Pełny dostęp wymaga subskrypcji

Skuteczność może się różnić w zależności od osobistej reakcji na muzykę

Ceny Brain.fm

Miesięcznie: $9.99/miesiąc

$9.99/miesiąc Rocznie: $69.99/rok

Oceny i recenzje Brain.fm

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

9. RescueTime: najlepiej ograniczyć rozpraszanie uwagi

via

RescueTime Jednym z głównych wyzwań ADHD jest dla mnie śledzenie mojego czasu. Czasami czuję, że nic nie osiągnąłem, mimo że pracuję przez wiele godzin. RescueTime bardzo mi w tym pomógł.

Jest to automatyczne oprogramowanie do śledzenia czasu, które oblicza, ile czasu spędzasz na różnych aplikacjach, stronach internetowych, a nawet dokumentach. Dzięki temu wiesz, gdzie spędzasz czas i kiedy robisz sobie krótkie przerwy. RescueTime śledzi czynności i nawyki związane z pracą, pomagając w ustalaniu celów dotyczących wykorzystania czasu.

Najlepsze funkcje RescueTime

Automatyzacja śledzenia czasu i zarządzania rozproszeniem uwagi

Szczegółowe raporty i wgląd w produktywność

Ustawianie celów produktywności i otrzymywanie w czasie rzeczywistym alertów o rozproszeniu uwagi, aby pozostać na bieżąco

Integracja RescueTime z GMail, Kalendarzem Google, Trello, Evernote i wieloma innymi aplikacjami w celu zwiększenia produktywności

Włącz sesje skupienia dzięki aplikacji internetowej i blokowaniu czasu

Ograniczenia RescueTime

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają subskrypcji premium

Może wymagać wstępnej konfiguracji i dostosowania do indywidualnych potrzeb

Ceny RescueTime

Lite: Darmowa

Darmowa Premium: $12/miesiąc

Oceny i recenzje RescueTime

G2: 4.1/5 (90 recenzji)

4.1/5 (90 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 130 recenzji)

via

Narzędzia Goblinów Goblin jest moim ulubionym narzędziem w dni, kiedy czuję się przytłoczony i nie chcę dużo planować ani myśleć. Po prostu używam jego Magicznej funkcji ToDo, aby dodać przegląd moich zadań. Goblin dzieli większe zadania na mniejsze elementy.

Na przykład, wspomniałem, że muszę zaplanować kampanie marketingowe, a Goblin utworzył dla mnie podzadania, które mogę realizować jeden po drugim. Goblin informuje mnie, co muszę zrobić, a nawet dodaje szacunkową ilość czasu potrzebną do ukończenia każdego zadania.

Dobrą rzeczą jest to, że mogę nawet decydować o poziomie uproszczenia zadań. Pozwala mi również edytować zadania i dodawać podzadania. Tak więc, jeśli czujesz się zaniepokojony swoimi zadaniami, użyj Goblina, aby wykonać ciężką pracę i zmniejszyć obciążenie psychiczne.

Przekształcanie szorstkich myśli w profesjonalne wiadomości za pomocą Formalizer

Zarządzaj swoim nadmiernym myśleniem, pozwalając funkcji oceny Goblin ocenić ton otrzymywanych wiadomości

Uzyskaj szybki kurs na dowolny złożony temat dzięki Goblin Professor

Oszacuj, ile czasu powinny zająć twoje zadania. Usprawnia to zarządzanie czasem

Podziel swoje myśli na listy, aby ograniczyć rozpraszanie uwagi

Goblin nie zapewnia przypomnień o zadaniach ani nie pokazuje postępów w ich realizacji

Trudno jest utworzyć konto i rejestrować zadania w Goblin

Darmowy

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

Pozostań na szczycie swoich zadań z ClickUp

ADHD może być rollercoasterem emocji, sprawiając, że czujesz się przytłoczony. Właśnie dlatego powinieneś zwrócić się do narzędzi AI dla ADHD - nie jako lekarstwa na wszystko, ale jako sprzymierzeńców w twojej podróży.

Aplikacje ADHD są zaprojektowane tak, aby rozumieć i dostosowywać się do unikalnych potrzeb mózgu ADHD. Jednak znalezienie najlepszych narzędzi ADHD jest kolejnym trudnym zadaniem, którego nasz mózg chce uniknąć.

Po co żonglować kilkoma aplikacjami, skoro ClickUp może być Twoim centrum dowodzenia typu "wszystko w jednym"? Służy jako narzędzie do śledzenia czasu, kalendarz, narzędzie do zarządzania zadaniami i narzędzie do robienia notatek - a wszystko to w ramach jednej eleganckiej platformy.

Dzięki ClickUp możesz stawić czoła wyzwaniom związanym z ADHD i w końcu podbić swoją listę rzeczy do zrobienia.

Zarejestruj się na ClickUp za darmo już dziś i zwiększ swoją produktywność!