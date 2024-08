10 najlepszych książek, które pomogą ci radzić sobie z ADHD

**Niniejszy artykuł ma na celu dostarczenie informacji na temat narzędzi i strategii zwiększających produktywność. Nie ma on na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia ADHD lub jakiegokolwiek innego stanu zdrowia

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, to powszechne zaburzenie psychiczne dotykające głównie dzieci. Szacuje się, że 8,4% dzieci i 2,5% dorosłych cierpi na ADHD.

Wiadomo, że ADHD wpływa na życie osobiste i zawodowe jednostki. Niektóre z typowych objawów obejmują:

Niezdolność do usiedzenia w miejscu

Ciągłe wiercenie się

Niemożność skupienia się na zadaniach

Nadmierne mówienie lub ruch fizyczny

Niezdolność do czekania na swoją kolej

Impulsywne zachowanie

Życie z ADHD może często przypominać układanie skomplikowanej układanki. Istnieje jednak proste, ale potężne narzędzie, które oferuje pocieszenie i strategie lepszego radzenia sobie z ADHD i zarządzania nim.

Książki. 📚

Zebraliśmy listę 10 najlepszych książek na temat ADHD, które zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić ci poparte naukowo strategie lepszego funkcjonowania. Książki te, których autorami są eksperci, mogą stanowić przewodnik nie tylko po zarządzaniu, ale i prosperowaniu z ADHD.

Są one lepsze niż zwykłe lektury samopomocy. Od praktycznych technik po wnikliwe perspektywy i historie, każdy rozdział pomaga odzyskać uwagę i znaleźć skupienie.

Najlepsze książki dla dorosłych z ADHD

Aby lepiej zrozumieć i zarządzać ADHD, zdobywanie wiedzy musi być punktem wyjścia. Te książki oferują informacje, które będą pomocne dla dorosłych z ADHD.

1. Driven to Distraction: Recognizing and Coping with Attention Deficit Disorder from Childhood Through Adulthood autorstwa Edwarda M. Hallowella

O książce

O książce

Autorzy: Edward M. Hallowell, John R. Ratey

Edward M. Hallowell, John R. Ratey Liczba stron: 319

319 Rok wydania: 1995

1995 Przewidywany czas czytania: 6 godzin

6 godzin Oceny: Amazon: 4.7/5 Goodreads: 4.1/5



Jest to doskonały przewodnik dla osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Autorzy, obaj doświadczeni psychiatrzy, łączą wiedzę kliniczną i empatyczne zrozumienie.

Książka nie postrzega zespołu deficytu uwagi jako wyzwania, ale jako potencjalne źródło energii i kreatywności.

Poprzez powiązane historie i praktyczne porady, książka ta daje ci możliwość podjęcia podróży ADHD i wytyczenia ścieżki w kierunku bardziej skoncentrowanego i spełnionego życia.

Korzystając z wielu badań i osobistych doświadczeń, autorzy przełamują stereotypy i przedstawiają troskliwe spojrzenie na ADHD dla wszystkich grup wiekowych.

Cytat z książki

Podczas gdy wszyscy potrzebujemy zewnętrznej struktury w naszym życiu - pewnego stopnia przewidywalności, rutyny, organizacji - osoby z ADD potrzebują jej znacznie bardziej niż większość ludzi. Potrzebują zewnętrznej struktury tak bardzo, ponieważ brakuje im struktury wewnętrznej

Edward M. Hallowell

Driven to Distraction kluczowe wnioski:

Wpływ ADHD: Zanurz się w kompleksowej eksploracji wpływu ADHD od dzieciństwa do dorosłości

Zanurz się w kompleksowej eksploracji wpływu ADHD od dzieciństwa do dorosłości Zarządzanie ADHD: Poznaj strategie zarządzania ADHD w różnych aspektach życia

Poznaj strategie zarządzania ADHD w różnych aspektach życia Przekształcanie wyzwań w mocne strony: Naucz się przekształcać wyzwania związane z ADHD w pozytywy

Co mówią czytelnicy:

"Ta książka była dla mnie punktem zwrotnym w moim życiu... Po przeczytaniu tej książki doszedłem do wniosku, że muszę w końcu pójść naprzód jako dorosły i oficjalnie zdiagnozować ADHD u dorosłych i wypróbować opcję leczenia... Moje życie zawodowe poprawiło się o tonę, a moje życie osobiste również się poprawiło"

Rob Voss

2. Jak poradzić sobie z ADHD u dorosłych, Russell Barkley

O książce

O książce

Autor : Russell Barkley

: Russell Barkley Liczba stron: 294

294 Rok wydania: 2010

2010 Szacowany czas czytania : 5 godzin

: 5 godzin Oceny: Amazon: 4.5/5 Goodreads: 3.9/5



Najczęstszymi problemami, z jakimi borykają się dorośli z ADHD, są brak uwagi i terminowe planowanie. Znany ekspert Russell A. Barkley oferuje praktyczne strategie radzenia sobie z objawami i zmniejszania ich wpływu.

Przewodnik zawiera narzędzia do samooceny, ćwiczenia rozwijające umiejętności i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leczenia. To cenne źródło informacji dla dorosłych, którzy chcą odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

Cytat z książki

Zbyt często reagujemy na zachowanie naszych dzieci, często pod wpływem impulsu, bez względu na konsekwencje i bez planu na to, co chcemy osiągnąć. W takich przypadkach działamy, a nie świadomie decydujemy się działać

Russell A. Barkley

Taking Charge of Adult ADHD kluczowe wnioski:

Wszechstronne zrozumienie: Zdobądź dogłębne zrozumienie wpływu ADHD u dorosłych na różne obszary życia

Zdobądź dogłębne zrozumienie wpływu ADHD u dorosłych na różne obszary życia Skuteczne zarządzanie: Poznaj praktyczne strategie radzenia sobie z objawami i ich szkodliwym wpływem

Poznaj praktyczne strategie radzenia sobie z objawami i ich szkodliwym wpływem Wykorzystanie ADHD: Odkryj wskazówki dotyczące wykorzystania ADHD na swoją korzyść w życiu osobistym i zawodowym

Co mówią czytelnicy:

_"Dobra książka od kogoś, kto się na tym zna. Myślę, że ludzie, którzy roją sobie o "supermocach" ADHD są obok. Ten autor nie owija swojego przesłania w watę, kto szuka psychologii przytulania, jest tutaj w błędzie. Wreszcie książka z praktycznymi wskazówkami w każdej sytuacji."

Jonas Forster

3. Rozproszone umysły: The Origins and Healing of Attention Deficit Disorder autorstwa Gabor Maté

przez Amazon

O książce

Autor: Gabor Maté

Gabor Maté Liczba stron: 376

376 Rok wydania: 2000

2000 Przewidywany czas czytania: 6 godzin

6 godzin Oceny: Amazon: 4.7/5 Goodreads: 4.4/5



Odkryj początki ADHD w "Rozproszonych umysłach" Gabora Maté Oferuje ona fascynujące i pełne współczucia spojrzenie na to zaburzenie.

Maté, lekarz i znany pisarz, postrzega ADHD jako coś więcej niż tylko schorzenie neurologiczne. Postrzega je jako złożoną grę czynników biologicznych, środowiskowych i psychologicznych.

Książka ta pomaga zrozumieć, w jaki sposób doświadczenia z wczesnego dzieciństwa wpływają na ADHD.

Cytat z książkiok

Tak więc samoakceptacja nie oznacza samouwielbienia ani nawet sympatii do siebie w każdym momencie naszego życia, ale tolerancję dla wszystkich naszych emocji, w tym tych, które sprawiają, że czujemy się niekomfortowo

Gabor Maté

Kluczowe wnioski Scattered Minds:

Spostrzeżenia rozwojowe i psychologiczne: Zdobądź wiedzę na temat rozwojowych i psychologicznych aspektów ADHD

Zdobądź wiedzę na temat rozwojowych i psychologicznych aspektów ADHD Powiązanie z historią osobistą: Poznaj związek między historią osobistą a objawami ADHD

Poznaj związek między historią osobistą a objawami ADHD Strategie leczenia i zarządzania: Odkryj strategie leczenia i zarządzania ADHD, z naciskiem na dobre samopoczucie emocjonalne i zdrowie psychicznesamoświadomość #### Co mówią czytelnicy:

"Byłem niezwykle przytłoczony po przeczytaniu tej książki. To było bardziej jak czytanie mojego pamiętnika. Zostałem zdiagnozowany późno w dorosłym życiu, a ta książka bardzo pomogła mi zrozumieć ADHD i uświadomić sobie, że cechy, z powodu których czułem się niepewnie dorastając, miały swoją przyczynę i były całkowicie normalne"

Nanda

4. ADHD 2.0 autorstwa Edwarda M. Hallowella

przez Amazon

O książce

Autor: Edward M. Hallowell

Edward M. Hallowell Liczba stron: 208

208 Rok wydania: 2022

2022 Przewidywany czas czytania: 4 godziny

4 godziny Oceny: Amazon: 4.6/5 Goodreads: 4.1/5



Podczas gdy większość ludzi wie o ADHD, często pomijana jest jego pozytywna strona. Niektórzy odnoszący sukcesy przedsiębiorcy i kreatywne umysły przypisują swoje osiągnięcia ADHD.

W "ADHD 2.0" Edward M. Hallowell dzieli się popartymi naukowo strategiami dla rodziców i dorosłych, aby zminimalizować wyzwania i zmaksymalizować korzyści w każdym wieku. Oferuje wskazówki, takie jak znalezienie odpowiednich wyzwań, tworzenie środowiska przyjaznego ADHD, identyfikowanie i przyjmowanie tendencji neurologicznych, wspieranie pozytywnych połączeń i zrozumienie opcji leczenia.

Cytat z książki

Przebaczenie wymaga inteligencji, dyscypliny, wyobraźni i wytrwałości, a także szczególnej siły psychicznej, czegoś, co sportowcy nazywają wytrzymałością psychiczną, a wojownicy odwagą

Edward M. Hallowell

ADHD 2.0 kluczowe wnioski:

Znalezienie odpowiednich wyzwań: Wykorzystanie oceny zachowania do odkrycia zadań, które są zgodne z indywidualnymi mocnymi stronami

Wykorzystanie oceny zachowania do odkrycia zadań, które są zgodne z indywidualnymi mocnymi stronami Reimagining Environment: Identyfikacja konkretnych elementów w różnych środowiskach w celu zwiększenia kreatywności i ducha przedsiębiorczości w umyśle ADHD

Identyfikacja konkretnych elementów w różnych środowiskach w celu zwiększenia kreatywności i ducha przedsiębiorczości w umyśle ADHD Siła więzi: Wskazówki dotyczące nawiązywania i utrzymywania pozytywnych więzi, działających jako silne antidotum na negatywność

Co mówią czytelnicy:

"To moja książka dla każdego, u kogo zdiagnozowano ADHD. Autorzy wyjaśniają naukę o mózgu stojącą za wieloma cechami i działaniami osób z ADHD w sposób, który jest przystępny i łatwy do zrozumienia. Doceniam skupienie się nie na deficytach, ale na mocnych stronach i na tym, jak wykorzystać sposób, w jaki działa mózg. Ta książka jest szczególnie pomocna dla rodziców dzieci z ADHD, aby mogli lepiej zrozumieć swoje dzieci i pozytywnie wspierać ich rozwój"

Caroline Danda

5. To znaczy, że nie jestem leniwy, głupi ani szalony?! Klasyczna książka samopomocy dla dorosłych z zaburzeniami uwagi autorstwa Kate Kelly i Peggy Ramundo

przez Amazon

O książce

Autor: Kate Kelly i Peggy Ramundo

Kate Kelly i Peggy Ramundo Liczba stron: 464

464 Rok wydania: 1993

1993 Przewidywany czas czytania: 7 godzin

7 godzin Oceny: Amazon: 4.6/5 Goodreads: 3.9/5



"You Mean I'm Not Lazy, Stupid, or Crazy?!" autorstwa Kate Kelly i Peggy Ramundo oferuje proste porady dla dorosłych z ADHD. Poprzez swoje osobiste doświadczenia, autorki dostarczają dokładnych informacji, praktycznych wskazówek i moralnego wsparcia.

Książka obejmuje osiągnięcie równowagi, poruszanie się w relacjach, poprawę pamięci i poszukiwanie profesjonalnej pomocy. Jest to niezbędne źródło informacji dla tych, którzy codziennie stawiają czoła wyzwaniom związanym z ADHD.

Cytat z książki

Z niezdolnością do utrzymania skupienia, wiele osób z ADD wymaga intensywnie stymulujących sytuacji, aby utrzymać czujność i uwagę. Bez tej stymulacji uwaga błądzi, a wielu z nas mówi się, że nie mamy motywacji

Kate Kelly

To znaczy, że nie jestem leniwy, głupi lub szalony? Kluczowe wnioski:

Analiza równowagi: Zrozumienie swoich mocnych i słabych stron w celu osiągnięcia równowagi

Zrozumienie swoich mocnych i słabych stron w celu osiągnięcia równowagi Harmonia społeczna: Poprawa relacji w grupach, w pracy i w życiu osobistym poprzez zmniejszenie niezgody i chaosu

Poprawa relacji w grupach, w pracy i w życiu osobistym poprzez zmniejszenie niezgody i chaosu Techniki organizacji i zapamiętywania: Naucz się skutecznych metod organizacji i poprawy pamięci

Co mówią czytelnicy:

"Ta książka obala mit, że ludzie z ADHD są leniwi, szaleni lub głupi. Oferuje wgląd w każdy aspekt życia z ADHD. Opisałbym to jako przewodnik terenowy po życiu z ADHD. Jest w niej wiele otwierających oczy, wnikliwych informacji dla tych, którzy żyją z ADHD"

Diane

przez Amazon

O książce

Autor: Susan C. Pinsky

Susan C. Pinsky Liczba stron: 192

192 Rok wydania: 2006

2006 Przewidywany czas czytania: 3 godziny

3 godziny Oceny: Amazon: 4.3/5 Goodreads: 3.9/5



Książka Susan C. Pinsky "Organizing Solutions for People With Attention Deficit Disorder" dotyczy przekształcenia chaosu ADHD w proste, łatwe do zastosowania strategie życiowe. Jest ona dostosowana specjalnie do unikalnych wyzwań organizacyjnych, przed którymi stoją liderzy i osoby z ADHD.

Pinsky, konsultant ds. organizacji z doświadczeniem w ADHD, podaje praktyczne rozwiązania, które są łatwe do wdrożenia. Jego celem jest pomoc - a nie utrudnianie - liderom i osobom z ADHD Umysł z ADHD .

Cytat z książki

Uczyń swoje rzeczy łatwo dostępnymi i łatwiejszymi do schowania. W domu ADHD łatwość przechowywania ma pierwszeństwo przed łatwością wyszukiwania. Trzymaj rzeczy tam, gdzie ich używasz, układając je w obszarach aktywności lub "strefach". Daj wszystkiemu "dom"_.

Susan C. Pinsky

Rozwiązania organizacyjne dla osób z zaburzeniami koncentracji Kluczowe wnioski:

Dostosowane techniki organizacyjne: Poznaj praktyczne i skuteczne metody organizacyjne dostosowane do ADHD

Poznaj praktyczne i skuteczne metody organizacyjne dostosowane do ADHD Efektywne zarządzanie przestrzenią: Wdrożenie strategii porządkowania i efektywnego zarządzania przestrzenią

Wdrożenie strategii porządkowania i efektywnego zarządzania przestrzenią Zarządzanie czasem: Poznaj wskazówki dotyczące zarządzania czasem, takie jak dzielenie czasu na minuty lub chwile, aby uniknąć prokrastynacji

Co mówią czytelnicy:

"Nie spodziewałem się, że ta książka będzie tak dobra, jak jest. Zwykłe metody organizacji są kwestionowane i ponownie rozważane z perspektywy ADHD, ze zrozumieniem, że nowe zaadaptowane metody muszą być proste, szybkie i skuteczne, w przeciwnym razie nie zostaną wykonane. Kupiłem ją dla mojego 18-letniego syna, u którego niedawno zdiagnozowano ADHD, ale w rzeczywistości są to metody, które zostaną przyjęte przez całą rodzinę, ponieważ są proste i szybkie. Naprawdę dobry zakup!"

Arthur Cadman

7. Porządek z chaosu: The Everyday Grind of Staying Organized with Adult ADHD autorstwa Jaclyn Paul

przez Amazon

O książce

Autor: Jaclyn Paul

Jaclyn Paul Liczba stron: 218

218 Rok wydania: 2019

2019 Przewidywany czas czytania: 4 godziny

4 godziny Oceny: Amazon: 4.6/5 Goodreads: 4/5



Książka Jaclyn Paul "Porządek z chaosu" prowadzi do zrozumienia funkcji mózgu i samodzielnego pokonywania przeszkód.

Paul, czerpiąc z osobistych doświadczeń i wiedzy blogerki zajmującej się ADHD, dzieli się praktycznymi poradami, które pomogą ci stworzyć spersonalizowany system porządkujący twoje życie.

Cytat z książki

Życie z ADHD ma tendencję do chaosu, pozostawiając nas w stanie niemal ciągłej korekty kursu. Od teraz będziesz definiować siebie nie przez sukcesy w tym lub następnym tygodniu, ale przez to, jak uda ci się wydostać z chaosu i wrócić do wozu organizacyjnego**_

Jaclyn Paul

Porządek z chaosu kluczowe wnioski:

Praktyczne wskazówki dotyczące organizacji: Uzyskaj cenne wskazówki dotyczące codziennej organizacji, opracowane specjalnie dla dorosłych z ADHD

Uzyskaj cenne wskazówki dotyczące codziennej organizacji, opracowane specjalnie dla dorosłych z ADHD Wskazówki dotyczące rutyn i systemów: Otrzymaj wskazówki dotyczące budowania i utrzymywania rutyn i systemów dostosowanych do cech ADHD

Otrzymaj wskazówki dotyczące budowania i utrzymywania rutyn i systemów dostosowanych do cech ADHD Anegdoty z życia wzięte: Uzyskaj szczery i zrozumiały punkt widzenia dzięki osobistym anegdotom

Co mówią czytelnicy:

"Zaznaczyłem tę książkę. Doceniam fakt, że autor ma ADHD. Przykłady są całkowicie zrozumiałe. Ciągle odwołuję się do książki, aby przejrzeć sugestie. Jedną z nich jest wyczyszczenie skrzynki odbiorczej do 0 co kilka dni. To jest wyzwanie! Umieściłem również urządzenia do robienia notatek w całym domu, aby każda myśl i pomysł mogły być od razu zapisane"

Julie M San Diego

8. Thriving with Adult ADHD: Umiejętności wzmacniające funkcje wykonawcze autorstwa Phila Boissiere'a

przez Amazon

O książce

Autor: Phil Boissiere

Phil Boissiere Liczba stron: 147

147 Rok wydania: 2018

2018 Przewidywany czas czytania: 3 godziny

3 godziny Oceny: Amazon: 4.6/5 Goodreads: 3.8/5



Poprawa umiejętności funkcjonowania wykonawczego u dorosłych z ADHD jest głównym tematem książki Phila Boissiere'a "Thriving with Adult ADHD"

Ta wnikliwa książka patrzy na zarządzanie ADHD z nowej perspektywy: Skupienie się na wzmocnieniu funkcji wykonawczych buduje procesy poznawcze niezbędne do samoregulacji i osiągania celów.

Boissiere, doświadczony terapeuta, łączy swoją profesjonalną wiedzę z praktycznymi, rzeczywistymi zastosowaniami. Dzięki temu książka jest cennym źródłem informacji dla każdego, kto chce poprawić swoje umiejętności w zakresie funkcjonowania wykonawczego.

Cytat z książki

Zacznij od podzielenia zadania na trzy poziomy. Poziom 1 to kompletny projekt, odzwierciedlony w docelowej dacie ukończenia. Poziom 2 to duże fragmenty i ich docelowe daty ukończenia. Poziom 3 to mniejsze podzadania, które razem składają się na duże fragmenty**_

Phil Boissiere

Thriving with Adult ADHD kluczowe wnioski na wynos:

Ulepszone techniki myślenia: Odkryj metody poprawy pamięci, koncentracji i umiejętności organizacyjnych

Odkryj metody poprawy pamięci, koncentracji i umiejętności organizacyjnych Radzenie sobie z wyzwaniami związanymi z funkcjonowaniem wykonawczym: Poznaj sposoby radzenia sobie z typowymi wyzwaniami związanymi z funkcjonowaniem wykonawczym w ADHD

Poznaj sposoby radzenia sobie z typowymi wyzwaniami związanymi z funkcjonowaniem wykonawczym w ADHD Ćwiczenia z zarządzania sobą: Zaangażuj się w praktyczne ćwiczenia dla lepszego zarządzania sobą w codziennym życiu

Opinie czytelników:

"Ta książka zawiera nowatorskie ćwiczenia, które zdziałały cuda w moim życiu. Gorąco polecam tę książkę prawie każdemu, nie tylko osobom cierpiącym na ADHD"

Sab

9. The Mindfulness Prescription for Adult ADHD: 8-etapowy program wzmacniania uwagi, zarządzania emocjami i osiągania celów autorstwa Lidii Żyłowskiej

przez Amazon

O książce

Autor: Lidia Żyłowska

Lidia Żyłowska Liczba stron: 224

224 Rok wydania: 2012

2012 Przewidywany czas czytania: 5 godzin

5 godzin Oceny: Amazon: 4.5/5 Goodreads: 4.1/5



"Recepta uważności dla dorosłych z ADHD" Lidii Żyłowskiej łączy techniki uważności z tradycyjnymi strategiami ADHD w 8-etapowym programie. Książka ta koncentruje się na poprawie uwagi, regulacji emocji i osiąganiu osobistych celów.

Żyłowska, psychiatra specjalizujący się w ADHD, sugeruje stosowanie uważności wraz z lekami i tradycyjnymi terapiami w celu holistycznego podejścia do zarządzania ADHD.

Cytat z książki

Strategie, które relaksują i uzupełniają, mogą przywrócić rezerwuar siły woli, a tym samym są pomocne w ADHD. Strategie te obejmują czas relaksu, taki jak medytacja, pozytywne emocje, zachęcająca mowa własna, czas zabawy, ćwiczenia fizyczne, odpowiednie przerwy, a nawet przekąski, które zwiększają poziom glukozy we krwi. Pomocne mogą być również strategie motywacyjne, takie jak wyobrażenia, fizyczne przypomnienia lub mówienie o przyszłych nagrodach

Lidia Żyłowska

Recepta Mindfulness dla dorosłych z ADHD kluczowe wnioski:

Plan uważności: Poznaj innowacyjny 8-etapowy plan uważności przeznaczony dla dorosłych z ADHD

Poznaj innowacyjny 8-etapowy plan uważności przeznaczony dla dorosłych z ADHD Techniki poprawy koncentracji: Poznaj metody poprawy koncentracji, zarządzania emocjami i wyznaczania celów

Poznaj metody poprawy koncentracji, zarządzania emocjami i wyznaczania celów Uzupełnienie tradycyjnych metod leczenia: Zrozumienie, w jaki sposób uważność może uzupełniać tradycyjne metody leczenia ADHD

Co mówią czytelnicy:

"Ta książka była bardzo pomocna. Mam teraz wizualny przewodnik, który pomoże mi poradzić sobie z moim ADHD. Pracuję nad dostosowaniem tych kroków do mojego codziennego życia"

Reggie

10. Nowe rozumienie ADHD u dzieci i dorosłych: Zaburzenia funkcji wykonawczych autorstwa Thomasa E. Browna

przez Amazon

O książce

Autor: Thomas E. Brown

Thomas E. Brown Liczba stron: 192

192 Rok wydania: 2013

2013 Przewidywany czas czytania: 3 godziny

3 godziny Oceny: Amazon: 4.8/5 Goodreads: 4.2/5



Książka Thomasa E. Browna "A New Understanding of ADHD in Children and Adults: Zaburzenia funkcji wykonawczych" oferuje przełomowe spojrzenie na tę złożoną chorobę. Ta zaawansowana książka upraszcza obecne rozumienie ADHD, prezentując kluczowe idee i wspierając badania naukowe.

Odpowiada na pytania dotyczące koncentracji na ADHD, rozwoju mózgu i zmian zachodzących w różnym wieku. Dr Brown, psycholog kliniczny i wybitny badacz ADHD, bada skuteczne metody leczenia i obala powszechne założenia. Książka jest cennym źródłem informacji dla specjalistów medycznych i osób dotkniętych ADHD.

Cytat z książki

Rodzicom i nauczycielom często trudno jest uwierzyć, że uczniowie, którzy są bardzo bystrzy, mogą cierpieć na ADHD, zwłaszcza jeśli nie sprawiają kłopotów

Thomas E. Brown

Nowe rozumienie ADHD u dzieci i dorosłych - najważniejsze wnioski:

Badanie zaburzeń funkcji wykonawczych: Szczegółowe badanie zaburzeń funkcji wykonawczych w ADHD

Szczegółowe badanie zaburzeń funkcji wykonawczych w ADHD Wpływ poznawczy na różnych etapach życia: Zrozumienie, w jaki sposób ADHD wpływa na różne procesy poznawcze na różnych etapach życia

Zrozumienie, w jaki sposób ADHD wpływa na różne procesy poznawcze na różnych etapach życia Praktyczne pomysły na leczenie: Poznaj praktyczne pomysły na leczenie i zarządzanie ADHD w oparciu o ten nowy wgląd

Co mówią czytelnicy:

"Doskonały, szeroko zakrojony przegląd najnowszych badań w tej ważnej dziedzinie - w przeciwieństwie do niektórych książek o ADHD. Otwiera oczy. (Opublikował nowsze książki z (nieco) innymi akcentami, ale to dobry początek)"

Dr Robert J. Barker

Wykorzystanie wiedzy i narzędzi do zarządzania ADHD

Zarządzanie ADHD może być wyzwaniem, ale przy odpowiednim wsparciu, inteligentnych technikach i wszechstronnym narzędziu, może być również satysfakcjonujące.

10 książek, które zbadaliśmy, zapewnia nieocenione spostrzeżenia, strategie i zrozumienie, służąc jako niezbędne przewodniki dla każdego, kto żyje z ADHD. Każda książka oferuje unikalną perspektywę, dając ci wiedzę i praktyczne porady.

Łącząc te zasoby literackie z dynamicznym ClickUp narzędzia organizacyjne tworzy potężną kombinację do skutecznego zarządzania ADHD.

Funkcje takie jak niestandardowe statusy, niestandardowe pola i niestandardowe widoki uzupełniają strategie i spostrzeżenia z tych książek, zapewniając praktyczne ramy do zastosowania tego, czego się nauczyłeś w codziennym życiu.

Pamiętaj, że zarządzanie ADHD to osobista podróż, a te zasoby są tutaj, aby wspierać, prowadzić i wzmacniać cię na każdym kroku.

Oto, aby znaleźć jasność, skupienie i sukces w opanowaniu zarządzania ADHD!