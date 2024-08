Jak skalować zespół programistów: Najlepsze praktyki i strategie

Rozwój jest nieuniknioną częścią planu każdej organizacji. Bez względu na to, jak mała jest firma, jej celem zawsze jest rozszerzenie działalności i zwiększenie przychodów. Aby to osiągnąć, każda organizacja musi skalować swoje krytyczne zespoły.

Podczas gdy wzrost możemy zdefiniować jako wzrost wartości firmy w czasie, skalowanie jest tym, co musimy zrobić, aby osiągnąć ten potencjał wzrostu. Obejmuje to optymalizację istniejących procesów, maksymalizację wykorzystania zasobów i zarządzanie rosnącym obciążeniem pracą.

Jednak rozszerzenie procesów tworzenia oprogramowania, aby dopasować je do większego zespołu, może stanowić wyzwanie operacyjne.

Skalowanie operacji tworzenia oprogramowania wymaga zrównoważenia wzrostu z elastycznością. Menedżerowie muszą zdefiniować cele, wybrać odpowiednie narzędzia, zintegrować dobre praktyki kodowania, potencjalnie zatrudnić więcej pracowników i usprawnić przepływy pracy, aby utrzymać produktywność przy rosnącym obciążeniu pracą.

W tym artykule omówimy, jak skutecznie skalować zespół programistów, koncentrując się na produktywność deweloperów .

Kiedy skalować zespół programistów

Zespół programistyczny powinien być skalowany, gdy zmaga się z obciążeniem pracą i zaczyna spóźniać się z harmonogramem. Może to być wszystko, od opóźnionego wdrożenia po dużą liczbę oczekiwań klientów. Innym sygnałem jest brak talentu do pomyślnego wdrożenia wszystkich wymaganych funkcji.

Jeśli jesteś firmą produktową, której główną funkcją jest tworzenie narzędzia programistyczne i uruchomić je, potrzebny jest solidny zespół programistów zdolny do dodania wartości do oferty produktów.

Jeśli podstawową funkcją biznesową jest świadczenie usług tworzenia oprogramowania innym firmom, zespół programistów jest bardziej zależny od wielkości prowadzonej działalności. Oznacza to, że powinieneś powiększyć zespół, gdy masz pod ręką większe projekty.

Niektóre wskaźniki wymogu skalowania zarówno w firmach produktowych, jak i usługowych to:

Gdy żądania klientów są zbyt liczne, aby mogły zostać obsłużone przez istniejący zespół

Gdy nie jesteś w stanie dopasować wymagań projektu do osi czasu

Jeśli liczba zaległych zadań wzrosła

Gdy nie jesteś w stanie nadążyć za nowymi technologiami

Gdy umiejętności lub doświadczenie istniejącego zespołu nie są wystarczające do realizacji projektu

Odwracasz się od biznesu z powodu braku siły roboczej

Podsumowując, jeśli masz trudności z dotrzymywaniem terminów, spełnianiem wymagań klientów, podejmowaniem nowych działań biznesowych lub samodzielnym wykonywaniem zaplanowanych funkcji, powinieneś rozważyć skalowanie zespołu. Może to obejmować modernizację infrastruktury lub zatrudnienie nowych talentów z doświadczeniem w odpowiednich technologiach.

Przygotowanie do skalowania zespołu programistów

Planując skalowanie zespołu programistów, należy wziąć pod uwagę dwa główne aspekty: techniczny i biznesowy. Przeanalizujmy każdy z nich szczegółowo.

Aspekty techniczne

Od strony technicznej, przed skalowaniem systemów oprogramowania należy jasno zaplanować infrastrukturę produktu. Oznacza to zbadanie praktyk kodowania i skalowalności istniejącej platformy

Architektura rozwoju oprogramowania musi opierać się na wysokiej jakości kodzie i być przystosowana do łatwego dodawania nowych funkcji i zwiększania obciążeń. Jeśli jakość kodu jest niska, istnieje ryzyko, że system ulegnie awarii, ponieważ nie będzie w stanie obsłużyć większych obciążeń

Należy również planować z wyprzedzeniem, aby nie napotkać trudności operacyjnych z powodu niedostępności zasobów podczas skalowania

Kolejnym krokiem jest zintegrowanie automatyzacji z przepływem pracy nad rozwojem produktu w obszarach testowania i wdrażania kodu. Ograniczenie pracy ręcznej pomaga zespołom lepiej radzić sobie z wymaganiami skalowania

Najlepiej jest korzystać z metodologii Agile, aby upewnić się, że zmiany techniczne są dobrze dopasowane do systemu skalowania.

Podejście Agile

Podejście Agile zakłada podział projektów na dynamiczne fazy lub sprinty, kładąc nacisk na ciągły rozwój i współpracę. Dzięki ciągłemu cyklowi planowania, wykonywania i oceny struktury można osiągnąć wyższą skalowalność i ulepszony przepływ pracy. ClickUp dla zespołów programistycznych jest zwinnym narzędzie do tworzenia oprogramowania i zarządzania projektami które pomaga zaspokoić potrzeby w zakresie skalowalności. Upraszcza cały cykl rozwoju dzięki platformie typu "wszystko w jednym", która centralizuje wielofunkcyjne narzędzia, wiedzę i zespoły.

Planuj skalowanie produktu i zespołu z ClickUp Software

Dzięki ClickUp możesz:

Współpracować nad mapami drogowymi projektów

Zarządzać zadaniami sprintu i zaległościami

Śledzić zagadnienia

Automatyzować przepływy pracy

Integracja narzędzi Git

Śledzenie postępów w czasie rzeczywistym za pomocą pulpitów Agile itp

Obliczenia w chmurze, systemy rozproszone i automatyczne skalowanie

Wraz ze wzrostem obciążenia pojawia się kwestia dodatkowego nacisku na serwery i domeny. Aby ją zmniejszyć, można zdecydować się na systemy przetwarzania w chmurze. Systemy te opierają się na zasadzie systemów rozproszonych, co oznacza, że współdzielą zasoby między wieloma systemami w sieci.

Chmura obliczeniowa zapewnia pamięć masową, aplikacje i moc obliczeniową przez Internet na żądanie, dzięki czemu nie trzeba rozbudowywać sprzętu podczas skalowania zespołów. Dostajesz je również jako SaaS (oprogramowanie jako usługa), co oznacza, że nie jesteś odpowiedzialny za aktywne zarządzanie systemem.

Systemy rozproszone umożliwiają równoważenie obciążenia i automatyczne skalowanie. Równoważenie obciążenia pomaga zarządzać zwiększonym obciążeniem poprzez rozłożenie go na serwery, więc jeśli jeden serwer nie działa, pozostałe mogą to zrekompensować. Podobnie, automatyczne skalowanie pozwala na dostosowanie zasobów w zależności od zapotrzebowania.

Wykorzystując zasoby obliczeniowe w wielu węzłach i decentralizując funkcje, można zmniejszyć liczbę awarii i przestojów podczas skalowania.

Aspekty biznesowe

Teraz, gdy rozumiesz już kwestie techniczne, zajmijmy się biznesowymi aspektami skalowania zespołu programistycznego.

Definiowanie mapy drogowej

Aby skutecznie skalować zespół programistyczny, należy najpierw stworzyć mapę drogową określającą kierunek operacji biznesowych, a także cele, harmonogramy i działania w czasie. Może to być plan działania na dłuższą i krótszą metę, który zapewnia również wgląd w to, jak planujesz osiągnąć cele biznesowe.

Stworzenie planu działania pozwala nadać priorytet inicjatywom, uwzględnić wszystkie zmienne i sprawnie komunikować postępy kierownictwu. Szablony planów rozwoju oprogramowania mogą w tym pomóc.

Zaplanuj przyszłość produktu i potrzeby skalowania za pomocą szablonu mapy drogowej produktu ClickUp

Weź Szablon mapy drogowej produktu ClickUp na przykład. Jest to idealne narzędzie do wizualizacji i budowania podróży produktu podczas skalowania zespołu. Możesz uzyskać widok makro wszystkich swoich inicjatyw i śledzić ich postępy w celu regularnego raportowania. Pobierz ten szablon

Identyfikacja kluczowych wskaźników wydajności (KPI)

Wskaźniki KPI mierzą wydajność zespołu w kierunku wyznaczonych celów. Powinieneś zidentyfikować krytyczne wskaźniki KPI rozwoju oprogramowania gdy zdecydujesz się na skalowanie swojego zespołu programistycznego. Aby osiągnąć skalowalność, powszechnymi wskaźnikami KPI są wskaźnik pozyskiwania klientów, wzrost przychodów, wskaźnik zadowolenia klientów, wskaźnik utrzymania pracowników itp.

Jeśli potrafisz określić wskaźniki wydajności i skutecznie śledzić KPI, możesz przewidzieć wyzwania związane ze skalowaniem. Pomaga to zidentyfikować obszary wymagające poprawy i znaleźć rozwiązania umożliwiające rozwój zespołu bez uszczerbku dla rentowności.

DevOps i automatyzacja testów

Skalowanie zespołu programistycznego oznacza więcej rozwoju, testowania i szybsze wdrażanie. Automatyzacja testów DevOps pomaga w tym, wykorzystując wstępnie oskryptowane testy i narzędzia do ograniczenia interwencji człowieka

Skraca to czas wprowadzania produktów na rynek w ramach DevOps i rozwoju Agile, ponieważ można zautomatyzować kilka funkcji, takich jak znajdowanie błędów i przeprowadzanie testów. Niektóre przykłady automatyzacji testów DevOps to:

Testy integracyjne dla fazy kodu, kompilacji i testów

Testowanie wydajności w celu sprawdzenia obciążenia i innych funkcji

Testowanie regresji w celu sprawdzenia, czy opracowane oprogramowanie działa zgodnie z oczekiwaniami po aktualizacjach

Te zautomatyzowane testy mogą określić zapotrzebowanie na zasoby po skalowaniu, dzięki czemu można odpowiednio przypisać zadania i podjąć niezbędne środki, aby zapobiec przestojom i problemom z wydajnością.

Strategie skalowania zespołu programistycznego

Teraz, gdy jesteś już świadomy technicznych i biznesowych punktów widzenia, które należy wziąć pod uwagę podczas skalowania zespołu programistów, oto kilka wskazówek i strategii, które pomogą Ci wykonać to efektywnie. Te kroki pokażą ci, jak skutecznie skalować zespół programistów.

ustaw jasne cele i zadania

Przed utworzeniem planu skalowania należy zdefiniować cele i zadania dla zespołu programistów. Aby to zrobić, potrzebujesz odpowiedzi na konkretne pytania.

W jaki sposób chcesz rozszerzyć działalność - o kolejne lokalizacje czy po prostu więcej projektów?

Jakie nowe role planujesz wprowadzić?

Czy Twojemu zespołowi brakuje doświadczenia lub innowacji?

Czy obecna infrastruktura oprogramowania jest przygotowana do obsługi zwiększonych obciążeń?

Dodaj do tej listy pytania specyficzne dla Twojej firmy i znajdź odpowiednie odpowiedzi, aby ustawić świadome cele. Cele te nadadzą ton temu, na czym należy się skupić, które obszary należy bardziej skalować i czego można się spodziewać po ekspansji.

Przygotuj zespół i systemy

Kolejną strategią jest upewnienie się, że zespół i system oprogramowania są dobrze przygotowane do wprowadzenia zmian. Często zdarza się, że wewnętrzny zespół jest osadzony w swoich procesach i niechętnie przyjmuje nowe przepływy pracy.

Musisz im to ułatwić, wysłuchując ich obaw, organizując warsztaty lub szkolenia i omawiając z nimi nowe procesy. Ponadto należy upewnić się, że obecna struktura zespołu i przepływ pracy są zoptymalizowane pod kątem większej skali rozwoju.

Jeśli nie, rozważ przyjęcie nowych przepływów pracy i metodologii w oparciu o swoje potrzeby. Przed sfinalizowaniem jakichkolwiek zmian należy jednak upewnić się, że zespół czuje się z nimi komfortowo.

Dokonaj właściwych wyborów technologicznych

Większe zespoły technologiczne potrzebują wsparcia lepszych, bardziej wydajnych rozwiązań. Upewnij się, że wybierasz odpowiednie narzędzia dla nowych członków zespołu, które mają na celu ułatwienie im wykonywania zadań. A dzień z życia programisty składa się już z wielu czynności technicznych; ich stos oprogramowania nie powinien spowalniać ich produktywności.

Zautomatyzuj powtarzalne i czasochłonne procesy, zintegruj standardową platformę komunikacyjną i uzyskaj scentralizowane oprogramowanie do zarządzania projektami, aby zmniejszyć czas i wysiłek potrzebny na zadania administracyjne. ClickUp jest idealnym rozwiązaniem, aby to osiągnąć. Jego wszechstronne możliwości współpracy i zarządzania produktami, w połączeniu z szablonami i automatyzacją, sprawiają, że codzienne zadania są bardziej wydajne. Powierz tej platformie zadania związane z zarządzaniem, aby uwolnić swoich programistów i skupić się na zadaniach związanych z przychodami!

Integracja wydajnych praktyk kodowania

Jakość zawsze przebija ilość w tworzeniu oprogramowania. Wysokiej jakości kod gwarantuje wydajność rozwiązania. Aby to zapewnić, należy ustanowić dla deweloperów praktyki kodowania zgodne ze standardami branżowymi.

Zachęć programistów do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi kodowania, aby uzyskać lepszą strukturę kodu, wydajność, współpracę i wiele więcej.

Wybieranie liderów projektów i produktów

Wraz z rosnącą liczbą projektów, będziesz mieć więcej ról kierowniczych do obsadzenia, takich jak liderzy zespołów, kierownicy projektów, kierownicy produktu itp. Dobrym pomysłem jest wybieranie kandydatów na stanowiska kierownicze spośród członków zespołu.

Możesz także wynająć odpowiednich kandydatów do tych ról, jeśli twój zespół jest mały i niewystarczająco doświadczony. Wyznaczenie dedykowanych liderów zespołu z wyprzedzeniem zapewnia dobre zarządzanie kluczowymi zadaniami podczas skalowania. Pomaga to również wypełnić luki w talentach, zorganizować przepływ zadań i nadać strukturę zespołom technicznym.

Optymalizacja procesów rozwoju

Procesy programistyczne są zazwyczaj dostosowane do wielkości i potrzeb zespołu. Gdy te się zwiększają, należy również usprawnić cały przepływ pracy w procesie rozwoju. Usuń silosy, zautomatyzuj zadania i podziel większe projekty na dynamiczne zadania, aby uzyskać większą wydajność.

Zintegruj zaawansowane narzędzia z przepływem pracy i skonfiguruj nowe procesy, aby dopasować je do potrzeb, takich jak planowanie sprintów, przeglądy, rundy QA, codzienne standupy i tak dalej. Należy również monitorować zaległości i przydzielać je ekspertom w celu uzyskania bardziej przejrzystego i szybszego systemu rozwoju.

Posiadanie narzędzia opartego na sztucznej inteligencji na wyciągnięcie ręki może pomóc w tych zadaniach. ClickUp Brain to kompleksowe rozwiązanie do optymalizacji procesów biznesowych w celu zaoszczędzenia czasu i ograniczenia pracy administracyjnej. Dzięki funkcjom sztucznej inteligencji ClickUp możesz przypisywać zadania, śledzić postępy, automatyzować harmonogramy i aktualizacje oraz wiele więcej. Na przykład ClickUp Brain automatyzuje powtarzalne zadania, takie jak wprowadzanie danych i planowanie, uwalniając czas programistów, aby mogli skupić się na podstawowej pracy.

Usprawnienie kanałów komunikacji

Zmiany w wielkości i strukturze zespołu mogą automatycznie prowadzić do zmian w metodach komunikacji. Zwłaszcza jeśli zatrudniasz zdalnych członków lub zewnętrzne zespoły programistów, musisz znaleźć skuteczne kanały komunikacji w celu aktualizacji w czasie rzeczywistym. ClickUp Chat to inteligentny kanał komunikacji, który można wykorzystać w rozwijających się zespołach programistycznych. Dzięki temu narzędziu możesz przenieść komunikację zespołową pod jeden dach, udostępniać aktualizacje, łączyć zasoby i współpracować w czasie rzeczywistym poprzez elementy akcji i przydzielanie zadań.

współpracuj w czasie rzeczywistym z ClickUp Chat_

Stick to Agile

Metodologia Agile jest najbardziej odpowiednia dla skalowalnych, zwinnych zespołów, więc upewnij się, że trzymasz się Agile, podczas gdy Twój zespół programistów rośnie. Oznacza to, że musisz umożliwić członkom zespołu pracę z pewnym stopniem samoorganizacji i niezależności.

Agile to podejście interdyscyplinarne opierające się na współodpowiedzialności, dzięki czemu zespół może osiągać cele dzięki efektywnej współpracy i cyklom przeglądów. W ten sposób można ustalać priorytety zadań i zaczynać od tych, które przynoszą największą wartość rozwijającemu się zespołowi w ramach ustalonego budżetu i czasu.

analizuj status zadania, osobę przypisaną, priorytet i wysiłek, aby odkryć cenne informacje na temat postępów zespołu dzięki ClickUp_ ClickUp dla zwinnych zespołów oferuje kilka funkcji, które mogą usprawnić przepływ pracy Agile, w tym zarządzanie sprintami, raporty sprintów, konfigurowalne widoki i automatyzację. Wizualizacja zwinnych przepływów pracy i sprintów w celu uzyskania wglądu, monitorowania postępów i identyfikacji potencjalnych blokad. Wiele widoków, takich jak tablice Kanban, listy i kalendarze, pomaga jeszcze bardziej zoptymalizować przepływ zadań. Możesz także skonfigurować automatyzację, aby przenosić niedokończone zadania do następnego sprintu, aktualizować statusy zadań lub powiadamiać członków zespołu.

Taka zwiększona widoczność i automatyzacja powtarzalnych zadań pomaga zespołom programistycznym dostosować się do przepływów pracy w miarę ich efektywnego skalowania.

Rozważ rozszerzenie personelu

Zamiast zatrudniać od razu na każde stanowisko, można rozważyć rozszerzenie personelu w celu skalowania potrzeb. Pozwala to na tymczasowe zatrudnienie personelu zewnętrznego w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb. Podejście to jest najbardziej odpowiednie dla małych zespołów, które chcą się rozwijać, ale nie mają pewności co do produktów i kanałów przychodów.

Zwiększanie liczby pracowników pomaga firmom uzyskać dostęp do specjalistycznych umiejętności i doświadczenia bez podejmowania długoterminowych zobowiązań. Jest to również elastyczny sposób na skalowanie zespołu w górę lub w dół w zależności od wymagań projektu. Zewnętrzni inżynierowie wnoszą świeże perspektywy i talent, co może poprawić jakość i innowacyjność projektu.

Musisz tylko upewnić się, że personel zewnętrzny jest zgodny z wartościami i wymaganiami Twojej firmy oraz płynnie współpracuje z istniejącym zespołem.

Śledź postępy w czasie rzeczywistym

Skalowanie zespołu programistycznego to skomplikowany proces, który wymaga odpowiedniego planu i procesu. Podczas wykonywania zadań skalowania niezbędne jest monitorowanie, w jaki sposób nowi pracownicy i procesy integrują się z istniejącą konfiguracją.

Można to zrobić za pomocą platform do zarządzania projektami i szablonów, aby stworzyć jasny zarys kolejnych kroków. Możesz użyć szablony planów rozwoju aby zbudować strategię skalowania z zadaniami, podzadaniami, zasobami i terminami. Pomaga to nadać planowi strukturę i zapewnia przejrzystość wszystkim zaangażowanym w zmianę.

zobacz kompleksowy obraz zależności projektowych i ogólnych postępów dzięki widokowi Gantta w ClickUp

Możesz także śledzić postępy w czasie rzeczywistym za pomocą pulpitów nawigacyjnych i widoków opartych na wglądach. Ponad 15 widoków ClickUp oferuje w pełni konfigurowalne podejście do zarządzania zadaniami, śledzenia projektów i wizualizacji przepływu pracy. Od prostego widoku listy, który natychmiast odzwierciedla zmiany zadań, po dynamiczny widok kalendarza, który śledzi terminy, każdy widok zapewnia unikalny wgląd w stan projektu.

uzyskaj jasny i aktualny obraz sytuacji swojego zespołu w dowolnym momencie dzięki ClickUp Dashboards

Dodatkowo, ClickUp Dashboards pozwala ustalać priorytety pracy, poprawiać wydajność zespołu i zarządzać sprintami w celu uzyskania maksymalnej produktywności. Dashboardy umożliwiają filtrowanie danych według określonych kryteriów, takich jak osoba przypisana, priorytet lub projekt. Pozwala to przybliżyć określone obszary i zobaczyć, jak postępy rozwijają się w tych segmentach.

Błędy, których należy unikać podczas skalowania zespołów programistycznych

Strategie skalowania rozwoju oprogramowania mogą pomóc w osiągnięciu pożądanych wyników, ale należy unikać następujących typowych błędów w tym procesie:

Utożsamianie większej liczby deweloperów z szybszym rozwojem

Często liderzy projektów i właściciele produktów mogą myśleć, że zatrudnienie większej liczby osób doprowadzi do szybszego cyklu rozwoju. Chociaż w niektórych przypadkach może to być prawdą, nie jest to skuteczne, jeśli nie zatrudniasz właściwie lub nie dzielisz obowiązków w oparciu o umiejętności.

Na przykład, jeśli w twoim zespole brakuje zasobów QA, a ty wciąż zatrudniasz programistów, nadal utkniesz w fazie weryfikacji, opóźniając czas wprowadzenia produktu na rynek. Upewnij się więc, że zatrudniasz talenty, które odpowiadają Twoim potrzebom i mogą zapewnić możliwości, których Ci brakuje.

Ignorowanie szkoleń i rozwoju umiejętności pracowników

Bez względu na to, jak wykwalifikowani i doświadczeni są twoi pracownicy, muszą oni zostać przeszkoleni w zakresie nowych narzędzi, umiejętności miękkich i procesów. Organizowanie regularnych szkoleń i inicjatyw w zakresie rozwoju umiejętności może przynieść korzyści tylko zespołowi programistów.

Wraz z rosnącymi potrzebami i wymaganiami projektowymi, szkolenia te mogą służyć jako wyznacznik standardów w zespole i zapewnić, że wszyscy pracownicy pracują konsekwentnie w ramach misji i ram firmy.

Pomijanie skalowalności podczas planowania architektury

Każda firma programistyczna dąży do rozwoju i ekspansji w czasie. Tak więc, planując początkową architekturę zespołu programistycznego, należy zawsze uwzględniać skalowalność. Ułatwi to rozwój działalności w przyszłości bez konieczności wymiany podstawowej infrastruktury.

Jeśli podstawowa architektura pozostaje taka sama, deweloperom łatwiej jest dostosować się do zmieniających się wymagań. Przeoczenie skalowalności podczas planowania architektury może zmusić cię do całkowitej zmiany bazy kodu i modelu serwera w przyszłości, co doprowadzi do straty czasu i pieniędzy.

Skaluj swój zespół programistów już teraz

Przychody z oprogramowania są obecnie na rekordowo wysokim poziomie i prognozuje się, że osiągną poziom 698,80 mld USD w 2024 r. Wschodzący trendy inżynieryjne większych projektów ma jeszcze bardziej pobudzić rynek. W tak konkurencyjnym krajobrazie wypracowanie sposobu na efektywne skalowanie zespołu programistycznego może zwiększyć przychody.

Nie utknij w pętlach planowania i opóźnieniach; daj swojemu zespołowi programistów odpowiedni impuls dzięki najlepszym zwinnym narzędziom i kanałom komunikacji dla wysokowydajnych projektów. ClickUp to wydajne narzędzie do zarządzania projektami do budowania i utrzymywania wysokowydajnych zespołów opartych na współpracy, wyznaczaniu celów i ciągłym doskonaleniu w celu uzyskania maksymalnej produktywności. Zarejestruj bezpłatne konto teraz!