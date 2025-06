Mówi się, że "całość jest większa niż suma jej części"

Dotyczy to w szczególności zespołów marketingowych. Można zebrać zespół niezwykle utalentowanych marketerów, ale jeśli wszyscy będą działać w izolacji, ich "indywidualna" błyskotliwość może nie przełożyć się na "zbiorową" skuteczność marketingową.

Kluczem do osiągnięcia prawdziwego potencjału zespołu marketingowego jest sposób jego zorganizowania. Dzięki zatrudnieniu odpowiednich osób i stworzeniu środowiska sprzyjającego współpracy powstaje synergia, która przekłada się na powodzenie strategii marketingowej i skuteczność kampanii.

W tym wpisie na blogu omówimy, jak zorganizować zespół marketingowy, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak wielkość zespołu, branża i cele kampanii. Dzięki temu możesz stworzyć wysokowydajny zespół marketingowy, w którym indywidualne mocne strony uzupełniają się nawzajem.

Rodzaje struktur zespołów marketingowych

Idealna struktura zespołu marketingowego zależy od wielu czynników, takich jak wielkość firmy, strategia wejścia na rynek, branża i tak dalej.

Oto zestawienie niektórych popularnych struktur, które mogą posłużyć jako inspiracja dla Twojej własnej:

Tradycyjna struktura zespołu marketingowego

Jest to klasyczna struktura spotykana w firmach o ugruntowanej pozycji, posiadających dedykowane działy marketingu. Teams są podzielone na "obszary funkcjonalne" z jasną hierarchią raportowania. Ustalono jasny łańcuch komend (co jest szczególnie ważne w dużych korporacjach).

Tradycyjne struktury opierają się na marketerach specjalizujących się w wybranych polach, a nie na marketingowcach o szerokim zakresie wiedzy. Typowe zespoły i role w takich strukturach to: Dyrektor ds. marketingu (lub dyrektor ds. marketingu/CMO): kieruje całą funkcją marketingową, ustalając strategię i nadzorując wszystkie działania

Marketing marki: Zarządza tożsamością marki, przekazem i komunikacją we wszystkich kanałach

Marketing produktów: koncentruje się na konkretnych produktach lub usługach, zwiększając świadomość i popyt

Public relations: Budowanie pozytywnych relacji z mediami i opinią publiczną

Usługi kreatywne: Projektowanie materiałów marketingowych, takich jak reklamy, broszury i zawartość stron internetowych

Każdy z tych działów będzie miał dalszy podział. Na przykład zespół ds. marketingu produktu może pełnić następujące role:

Dyrektor ds. marketingu produktów: kieruje całą funkcją marketingu produktów, ustalając strategię, zarządzając budżetami i nadzorując wszystkie działania marketingowe związane z produktami. Podlega bezpośrednio dyrektorowi ds. marketingu lub kierownikowi działu marketingu

Menedżer ds. marketingu produktu: Zarządza strategią wprowadzania na rynek określonego produktu lub linii produktów. Może również zarządzać zespołem współpracujących menedżerów ds. marketingu produktu lub specjalistów ds. marketingu

Analityk ds. marketingu produktów: Koncentruje się na badaniach rynku, analizie konkurencji i wnioskach opartych na danych, które służą podejmowaniu decyzji dotyczących marketingu produktów

Kierownik ds. marketingu technicznego: Tworzy treści techniczne (białe księgi, studia przypadków) i ułatwia komunikację między zespołami ds. marketingu produktów i inżynierii

Chociaż większość spółek publicznych i dużych organizacji wydaje się preferować tę hierarchiczną metodę strukturyzacji zespołu marketingowego, nie jest ona pozbawiona wad — tworzenie różnych zespołów do różnych funkcji marketingowych może prowadzić do izolacji pracy i mniejszej współpracy.

Takie sztywne struktury wiążą się również z wieloma procesami operacyjnymi i wytycznymi, które mogą spowolnić realizację kampanii marketingowych lub reagowanie na aktualizacje.

Struktura małego zespołu marketingowego

Jeśli prowadzisz start-up (lub małą firmę z ograniczonymi zasobami), warto rozważyć stworzenie niewielkiego zespołu marketingowego. W przeciwieństwie do tradycyjnych zespołów marketingowych, mały zespół marketingowy składa się z osób o szerokim zakresie kompetencji i płaskiej hierarchii.

Niektóre role marketingowe, które możesz zatrudnić, to:

Menedżer ds. marketingu: Nadzorowanie wszystkich działań marketingowych, w tym tworzenia treści, zarządzania mediami społecznościowymi i marketingu e-mailowego

Specjalista ds. marketingu treści: Tworzenie angażujących treści, pisanie tekstów na stronę internetową i obsługa całej komunikacji marketingowej

Specjalista ds. marketingu wzrostu: mierzy wyniki marketingowe i zajmuje się operacjami marketingowymi, takimi jak ustawianie kampanii i dodawanie narzędzi do śledzenia

Jednak wybierając zespół generalistów, możesz stracić możliwość skorzystania z subtelnych porad i strategii, które oferują wyspecjalizowani marketerzy. Powinieneś uzupełnić zespół pełnoetatowych marketerów o niezależnych konsultantów i agencje marketingowe.

Na przykład konsultant SEO może stanowić doskonałe wsparcie dla specjalisty ds. marketingu treści, a outsourcing do agencji marketingu treści może pomóc w zwiększeniu szybkości i ilości publikacji na blogu.

Struktura zespołu marketingowego Enterprise

Zespoły marketingowe w przedsiębiorstwach są podgrupą tradycyjnej struktury. Tutaj zespół marketingowy — choć ma strukturę hierarchiczną i składa się ze specjalistów — jest również bardzo skoncentrowany na reagowaniu na specyficzne zachowania rynku przedsiębiorstw.

Zespoły Enterprise mają zazwyczaj dłuższe cykle sprzedaży, wymagają intensywnego wsparcia i prowadzą kampanie osobiste. Oznacza to, że będziesz potrzebować podzespołów do wsparcia sprzedaży, marketingu w terenie, wydarzeń, generowania popytu i nie tylko — w zależności od strategii GTM.

Ponadto, ponieważ zespoły marketingowe w przedsiębiorstwach są dość duże — liczą od 100 do 250 marketerów na różnych poziomach kariery — potrzebne jest silne przywództwo i dobre procesy, aby zapewnić współpracę, odpowiedzialność i przejrzystość.

Zintegrowana struktura zespołu marketingowego

Struktura ta eliminuje silosy i promuje ścisłą współpracę między działami marketingu, sprzedaży i innymi działami. Zespoły są zorganizowane wokół konkretnych ścieżek klientów lub kampanii marketingowych, a nie funkcji marketingowych.

Na przykład możesz mieć podzespoły marketingowe dla każdego modułu lub produktu (w przypadku sprzedaży pakietu narzędzi), z których każdy ma oddzielny zestaw produktów, treści i specjalistów ds. marketingu w mediach społecznościowych.

Może to pomóc w łatwym uruchomieniu zintegrowanych kampanii marketingowych.

Załóżmy, że firma zajmująca się organizacją wydarzeń wprowadza na rynek nowy kreator stron internetowych i musi go wypromować:

Menedżer ds. marketingu produktu kieruje strategią kampanii — definiuje komunikaty i pozycję, podkreśla zalety produktu i uruchamia stronę internetową

Marketingowiec treści tworzy posty na blogu pokazujące, w jaki sposób kreator stron internetowych pomaga organizatorom wydarzeń osiągnąć powodzenie

Menedżer mediów społecznościowych opracowuje treści do mediów społecznościowych, buduje i zarządza partnerstwami z wpływowymi osobami z branży w celu promocji oraz zajmuje się wprowadzeniem funkcji na media społecznościowe — wzmacniając przekaz ustalonego przez marketera produktu oraz blogi tworzone przez marketera treści

Specjalista ds. PR zapewnia relacje w mediach podczas planowania odpowiednich wydarzeń i publikacji dotyczących technologii, aby wywołać szum i uzyskać relacje w mediach

Specjalista ds. marketingu wzrostu śledzi wyniki kampanii we wszystkich kanałach — ruch na stronie docelowej, zaangażowanie w mediach społecznościowych, wskaźniki otwarć e-maili — i dostarcza informacji potrzebnych do optymalizacji

Oto niektóre korzyści płynące z wyboru zintegrowanego zespołu marketingowego:

Lepsza współpraca, ponieważ wszyscy pracują nad tą samą kampanią

Większa przejrzystość, ponieważ wszystkie kampanie są ze sobą powiązane i mają ten sam cel

Struktura zespołu marketingu cyfrowego

Podczas gdy poprzednie struktury zespołów były szerokie i obejmowały wszystkie funkcje marketingowe, ta jest wąska.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz tradycyjną strukturę zespołu marketingowego, czy strukturę typu Enterprise, jeśli posiadasz funkcję marketingu cyfrowego, oto kilka specjalizacji, które warto rozważyć: Specjalista SEO: Optymalizuje zawartość strony internetowej i aspekty techniczne pod kątem widoczności w wyszukiwarkach

Specjalista PPC: Zarządza płatnymi kampaniami reklamowymi na platformach takich jak Google Ads i media społecznościowe

Analityk internetowy: Śledzi dane dotyczące ruchu na stronie internetowej i dostarcza informacji przydatnych do optymalizacji strony oraz pomiaru skuteczności kampanii

Specjalista ds. marketingu wzrostowego: Wykorzystuje różne kanały marketingowe i hacki wzrostu, aby pozyskać użytkowników

Specjalista ds. operacji marketingowych: Zapewnia wsparcie operacyjne zespołowi marketingowemu, zarządzając platformami marketingowymi, kampaniami i cyklami pracy

Większe zespoły mogą również potrzebować roli "kierownika ds. marketingu cyfrowego", który będzie nadzorował pracę różnych specjalistów.

Wyzwania związane z budowaniem zespołu marketingowego i sposoby ich pokonywania

Stworzenie zespołu marketingowego, który odniesie powodzenie, może być trudne. Trzeba znaleźć odpowiednich ludzi, ustalić, jak im płacić, i zapewnić płynną współpracę wszystkich członków zespołu. Sytuację dodatkowo komplikują ciągle zmieniające się trendy i priorytety marketingowe — na przykład cykle pracy AI, automatyzacja, marketing B2B w serwisie TikTok itp.

Oto zestawienie typowych wyzwań, które mogą pojawić się podczas tworzenia działu marketingu, wraz z kilkoma wskazówkami, jak je pokonać:

Pozyskiwanie (i zatrzymywanie) talentów

Pierwszym wyzwaniem dla większości firm jest znalezienie odpowiednich specjalistów ds. marketingu (szczególnie na konkurencyjnym rynku pracy). Znalezienie wykwalifikowanego specjalisty ds. marketingu to jednak tylko połowa sukcesu. Potrzebujesz również osoby, która będzie pasować do kultury Twojej firmy.

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci znaleźć odpowiednich marketerów:

1. Otwarta komunikacja dotycząca oczekiwań

Sporządź listę potrzebnych umiejętności, opisz codzienne obowiązki marketingowe, korzyści i dodatki, a co najważniejsze, jasno określ zakres wynagrodzenia — pomoże to ustalić oczekiwania już na samym początku.

2. Przekaż dalej

Nie polegaj wyłącznie na tablicach ogłoszeń. Opublikuj opisy stanowisk i ogłoszenia o naborze na swoich kanałach społecznościowych, tablicach ogłoszeń dotyczących pracy w marketingu oraz w społecznościach marketingowych Slack, takich jak Superpath, aby odpowiednie osoby dowiedziały się o Twoich planach rekrutacyjnych.

3. Rozpocznij program poleceń

Może to być szczególnie przydatne, jeśli dopiero zaczynasz.

Nawet popularne firmy, takie jak Slack, zbudowały swoje pierwsze zespoły, wykorzystując sieć kontaktów założyciela.

4. Buduj markę swojego pracodawcy

Pracownicy chcą również pracować dla autentycznej marki. Dlatego też należy otwarcie mówić o swoich wartościach, misji i kulturze pracy, podkreślając je na stronie "O nas", w sekcji poświęconej karierze, a może nawet na blogu.

za pośrednictwem Instagram

Można też wziąć przykład z Google lub LinkedIn. LinkedIn Life to zabawny kanał Instagramowy LinkedIn poświęcony budowaniu marki pracodawcy, który ma ponad 75 tysięcy obserwujących, natomiast Life at Google w najbardziej empatyczny sposób prezentuje niesamowite inicjatywy Google skupione na pracownikach oraz historie pracowników.

za pośrednictwem YouTube

Ograniczenia budżetowe

Wraz ze wzrostem inflacji rosną również oczekiwania marketerów dotyczące wynagrodzenia. Według badania Performance Marketing World z 2022 r. czterech na dziesięciu marketerów wskazało wynagrodzenie jako najważniejszy czynnik decydujący o przyjęciu nowej pracy.

Z drugiej strony ograniczone fundusze mogą utrudniać spełnienie oczekiwań najlepszych marketerów. Oto kilka sposobów na zbudowanie wymarzonego zespołu, nawet przy ograniczonym budżecie.

1. Zapewnij inne formy wynagrodzenia

Wynagrodzenie to tylko jedna strona medalu. Inne korzyści, takie jak opcje na akcje dla pracowników, świadczenia zdrowotne, większa autonomia, a nawet szkolenia z zakresu przywództwa, mogą pomóc w stworzeniu atrakcyjnej oferty dla potencjalnych pracowników.

2. Rozważ zatrudnienie freelancerów

W przypadku specjalistycznych umiejętności lub tymczasowych potrzeb outsourcing zadań do freelancerów lub konsultantów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin może być opcją przyjazną dla budżetu. Pozwala to uzyskać dostęp do wiedzy specjalistycznej bez kosztów ogólnych związanych z zatrudnieniem pracowników etatowych.

3. Zatrudniaj etapami

Zacznij od zatrudnienia osób do najbardziej krytycznych funkcji marketingowych, których potrzebujesz — na przykład twórcy treści (jeśli stawiasz na SEO) lub specjalisty ds. marketingu terenowego (jeśli organizujesz wydarzenia z udziałem osób). Gdy wykażesz zwrot z inwestycji w te stanowiska, będziesz mieć silniejsze argumenty za dalszym rozbudowywaniem zespołu.

Dostosowanie się do zmian

Świat marketingu nieustannie się zmienia, więc zatrudniani przez Ciebie specjaliści również powinni być na bieżąco. Nowe platformy pojawiają się z dnia na dzień, a stare giną lub zmieniają nazwę równie szybko (jak Twitter), a najmodniejsza wczoraj taktyka marketingowa może dziś być już nieaktualna.

Weźmy na przykład SEO. Funkcja przeglądu AI Google oznacza, że być może będziemy musieli zacząć optymalizować pod kątem AI, a nie wyszukiwarek.

Co możesz zrobić: Stwórz kulturę ciągłego uczenia się w całym zespole marketingowym , a nie tylko w podzespołach. Zachęcaj marketerów do udziału w kursach online, uczestnictwa w konferencjach branżowych i subskrybowania publikacji marketingowych. Jeszcze lepiej, możesz ich sponsorować

Świat MarTech również nieustannie się zmienia! Bądź na bieżąco z nowymi narzędziami marketingowymi i odkrywaj ich potencjał , aby usprawnić swoje wysiłki marketingowe

Wprowadź sesje poświęcone udostępnianiu wiedzy w dziale marketingu. Pozwól członkom zespołu przedstawiać nowe trendy, które poznali, pobudzając dyskusje i informując wszystkich o nowościach

Pamiętaj, że kluczem jest zachowanie elastyczności i zdolności adaptacyjnych. Zbuduj więc zespół, który stawia na ciągłe doskonalenie, eksperymenty i wykorzystuje potencjał technologii marketingowych.

Jak zorganizować zespół marketingowy

Niezależnie od tego, czy jesteś start-upem, który chce stworzyć swój pierwszy dział marketingu, czy też firmą o ugruntowanej pozycji, która chce zrestrukturyzować swoją obecną strukturę, musisz dowiedzieć się, jak zorganizować swój zespół.

Pomocne może być narzędzie marketingowe, takie jak platforma do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp. Oferuje ona elastyczny obszar roboczy dla zespołów marketingowych, umożliwiający burzę mózgów, planowanie i realizację programów marketingowych.

Od kampanii wielokanałowych po globalne wydarzenia — ClickUp oferuje funkcje wizualnego zarządzania projektami, zarządzania zasobami i współpracy.

Zalecana lektura: Potrzebujesz inspiracji? Dowiedz się, jak zespół marketingowy ClickUp wykorzystuje ClickUp, aby działać szybko i przełamywać bariery (w pozytywnym sensie!)

Twórz, planuj i realizuj swoje plany marketingowe dzięki platformie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp

To narzędzie pozwala na:

Skorzystaj z pomocy AI ClickUp Brain, aby tworzyć pomysły na kampanie, briefy dotyczące treści, blogi, studia przypadków i e-maile

Połącz mapy drogowe marketingu bezpośrednio z zadaniami, które można wykonać

Płynna praca nad wszystkimi zadaniami marketingowymi dzięki dokumentom, tablicom i narzędziom do sprawdzania

Monitoruj postępy dzięki przejrzystości w całym zespole i wizualnym pulpitom nawigacyjnym

Szczegółowe śledzenie celów marketingowych

Oto przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci skonfigurować działy marketingu za pomocą ClickUp:

Określ role marketingowe

Zastanów się nad unikalnymi celami, wielkością i budżetem swojej firmy, aby określić idealną strukturę zespołu. Rozważ włączenie niszowych ról, takich jak specjalista ds. marketingu e-mailowego lub menedżer społeczności, aby zaspokoić konkretne potrzeby w oparciu o plan marketingowy i strategię GTM. Takie dostosowanie zapewni, że zespół marketingowy będzie idealnie dopasowany do osiągnięcia konkretnych celów.

Możesz skorzystać z szablonu ClickUp Marketing Teams jako punktu wyjścia.

Pobierz ten szablon Określ role i obowiązki marketingowe za pomocą szablonu ClickUp Marketing Teams

Ten szablon pozwala szczegółowo opisać inicjatywy marketingowe i wskazać członków zespołu odpowiedzialnych za poszczególne kampanie lub kanały.

Zawiera gotowe do użycia strony, które pomogą Ci zdefiniować wytyczne dotyczące marki i różne procesy, takie jak recenzje blogów i zarządzanie kampaniami. Możesz również dodać więcej zagnieżdżonych stron dotyczących innych aspektów rekrutacji, takich jak zadania związane z rozmowami kwalifikacyjnymi i kroki procesu rekrutacji.

Dzięki jasno określonym celom marketingowym można uzyskać ogólny obraz typów marketerów, których należy zatrudnić. Na przykład, jeśli planujesz silnie skupić się na SEO, priorytetem będzie zespół ds. marketingu treści. Podobnie strategia mediów społecznościowych skoncentrowana na wideo może oznaczać zatrudnienie twórców i redaktorów treści wideo.

Analiza luk w umiejętnościach

Teraz, gdy zdefiniowałeś cele marketingowe i przeprowadziłeś burzę mózgów na temat możliwych ról, następnym krokiem jest dokładniejsze określenie, czego oczekujesz od każdej z nich. Jeśli zdecydowałeś się na strategię rozwoju opartą na treści, musisz utworzyć zespół ds. marketingu treści.

Ale jakich dokładnie umiejętności należy szukać? Tutaj z pomocą przychodzi szablon mapowania umiejętności ClickUp.

Pobierz ten szablon Poproś marketerów o ocenę swoich umiejętności za pomocą niestandardowego formularza w szablonie mapowania umiejętności ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz:

Stwórz "bazę danych umiejętności", aby śledzić umiejętności obecnych pracowników i potencjalnych kandydatów

Analizuj umiejętności pracowników pełniących różne role , aby wskazać obszary ich mocnych i słabych stron

Zidentyfikuj braki umiejętności w swoim zespole i wykorzystaj te informacje, aby zatrudnić odpowiednich ludzi, którzy uzupełnią istniejący zespół

Jak to działa? Dostosuj dostępny formularz ClickUp, dodając pytania dotyczące różnych zestawów umiejętności marketingowych. Następnie możesz poprosić pracowników (lub kandydatów do pracy) o ocenę swoich umiejętności w tym zakresie

Zapisz przesłane formularze w formie listy, oblicz wynik i podejmuj decyzje dotyczące zatrudnienia w oparciu o dane. Proste, prawda? Teraz wystarczy tylko wykorzystać te wyniki, aby stworzyć listę kandydatów na stanowiska marketingowe, które chcesz obsadzić.

Dzięki tej metodzie możesz zidentyfikować luki w całym zespole marketingowym i zatrudnić odpowiednich ludzi z odpowiednimi umiejętnościami i na odpowiednim etapie kariery.

Sfinalizuj proces

Teraz, gdy już wiesz, jakie role musisz obsadzić i jakie umiejętności są wymagane na każdym stanowisku, kolejnym elementem jest sfinalizowanie procesu rekrutacyjnego i ustalenie pakietu wynagrodzeń. Kolejne kroki będą wyglądały następująco:

Sprawdź średnie wynagrodzenia na podobnych pozycjach w Twojej branży i lokalizacji. Dane dotyczące wynagrodzeń można znaleźć na stronach internetowych takich jak Glassdoor i Salary. com lub w raportach branżowych

Zaplanuj etapy rozmów kwalifikacyjnych, w tym rozmowy telefoniczne, wstępne rozmowy kwalifikacyjne, zadania do wykonania w domu i rozmowy końcowe z kluczowymi decydentami

Wybierz ankieterów posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do oceny kandydatów pod kątem określonych umiejętności

Ustal pakiet wynagrodzeń, w tym świadczenia dodatkowe, takie jak opcje na akcje, ubezpieczenie zdrowotne i plany emerytalne

Możesz używać ClickUp Docs do tworzenia opisów stanowisk, dokumentowania pytań z rozmów kwalifikacyjnych, śledzenia wyników zadań i współpracy z komisją rekrutacyjną. Jest to narzędzie do przetwarzania dokumentów, które umożliwi całemu zespołowi współpracę w procesie rekrutacji.

Zarządzaj wszystkimi procesami rekrutacyjnymi, udostępniaj opinie i informuj wszystkich na bieżąco dzięki dokumentom ClickUp

Tworząc dobrze zorganizowany proces rekrutacyjny i konkurencyjny pakiet wynagrodzeń, zyskasz dobrą pozycję do przyciągnięcia najlepszych talentów marketingowych i zbudowania zespołu odnoszącego sukcesy.

Wdrażanie nowych marketerów

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego wprowadź nowo zatrudnionych marketerów do swojego zespołu.

Zacznij od wysłania im pakietu powitalnego zawierającego firmowe gadżety, ważne dokumenty i informacje dotyczące pierwszego dnia pracy. Możesz również rozważyć przydzielenie im mentora lub kolegi z pracy, który będzie im służył wsparciem podczas pierwszych kilku tygodni.

Możesz również zacząć dodawać je do narzędzi komunikacji wewnętrznej, zestawu technologii marketingowych, a nawet schematu organizacyjnego, aby mieli dostęp do wszystkich potrzebnych informacji (a inni członkowie zespołu również wiedzieli o ich dołączeniu).

Możesz użyć szablonu schematu organizacyjnego ClickUp, aby przedstawić strukturę działu marketingu, w tym linie raportowania, zespoły i działy. Pomoże to nowym pracownikom jasno zrozumieć, kto co robi, komu podlega i jak współpracują różne zespoły.

Pobierz ten szablon Wizualizuj struktury zespołów i hierarchie raportowania za pomocą szablonu schematu organizacyjnego ClickUp

Oto jak to działa:

Najpierw zbierz wszystkie dane członków zespołu w dokumencie ClickUp. Jeszcze lepiej poproś każdego marketera o sporządzenie dokumentu "jak pracuję" wraz z danymi profilowymi

Następnie dodaj różne działania marketingowe do tablicy ClickUp i użyj linii, aby oznaczyć hierarchie raportowania

Dodaj szczegóły, takie jak zdjęcie profilowe, zakres obowiązków, dane kontaktowe itp., aby wzbogacić profil

Połącz dokument ClickUp każdego członka zespołu z jego profilem na tablicy, aby inni mogli dowiedzieć się o nim więcej bez zagracania schematu organizacyjnego

Nowi pracownicy mogą korzystać z schematów organizacyjnych, aby zrozumieć swoje miejsce w strukturze firmy, poznać swoich współpracowników i relacje w zakresie raportowania. Ponadto pracownicy mogą łatwo zidentyfikować odpowiednią osobę, z którą należy się skontaktować w przypadku konkretnych potrzeb lub pytań, co prowadzi do usprawnienia cyklu pracy, zwłaszcza podczas zarządzania zespołami międzyfunkcyjnymi.

Najważniejsze aspekty zespołu marketingowego

Oto kilka końcowych wskazówek, które pomogą Ci stworzyć dobrze zbalansowany wewnętrzny zespół marketingowy, który skupia się na wszystkich kluczowych aspektach marketingu:

Zarządzanie obecnością w Internecie

Marketing zarządzania obecnością w Internecie odnosi się do strategii i inicjatyw stosowanych w celu utrzymania widoczności marki w Internecie. Jest to wspólny wysiłek, w który zaangażowane są różne zespoły, takie jak zespół ds. marketingu treści, zespół ds. mediów społecznościowych, specjaliści ds. SEO i PPC, a w niewielkim stopniu nawet zespoły analityków i ds. relacji z mediami.

Funkcja zarządzania obecnością w Internecie obejmuje:

Zwiększenie widoczności marki : Ułatw znalezienie swojej marki w Internecie dzięki SEO, mediom społecznościowym i wpisom w katalogach, takich jak G2, Gartner i Capterra

Zwiększanie ruchu : Przyciągnij potencjalnych klientów dzięki wartościowej treści, zaangażowaniu społeczności i stronie internetowej zoptymalizowanej pod kątem wyszukiwarek

Uzyskanie przewagi konkurencyjnej: Wyróżnij się na tle konkurencji, prezentując unikalną propozycję sprzedaży swojej marki

Zarządzają oni ogólną obecnością firmy w Internecie i budują pozytywną świadomość marki.

Zarządzanie mediami

W marketingu zarządzanie mediami odnosi się do strategicznego planowania, realizacji i analizy wszystkich działań związanych z płatnymi, zarobionymi i własnymi kanałami medialnymi. Obejmuje to:

Media płatne : Obejmują zarządzanie kampaniami reklamowymi na różnych platformach, takich jak wyszukiwarki (PPC), media społecznościowe, reklamy displayowe i reklamy natywne

Earned media : koncentruje się na zapewnieniu pozytywnego rozgłosu w mediach, np. poprzez artykuły, wywiady lub recenzje produktów w tradycyjnych mediach i publikacjach internetowych

Media własne: Obejmują one całą tworzoną i kontrolowaną przez Ciebie zawartość, taką jak strona internetowa, posty na blogu, webinaria i biuletyny

Zarządzanie mediami może być rolą dedykowaną lub rozłożoną na różnych specjalistów w zależności od wielkości zespołu i budżetu. Podczas gdy jeden marketer może zajmować się wszystkimi aspektami zarządzania mediami w start-upach, większe zespoły mogą mieć wyspecjalizowane role, takie jak marketer cyklu życia, kierownik ds. relacji z analitykami i marketer influencerów.

Optymalizacja wyszukiwarek i budowanie linków

SEO (Search Engine Optimization) i budowanie linków to podstawowe aspekty zarządzania obecnością w Internecie, które pomagają poprawić widoczność Twojej strony internetowej i ruch organiczny na stronach wyników wyszukiwania (SERP).

SEO : Optymalizacja witryny internetowej i jej zawartości w celu uzyskania wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania dla odpowiednich słów kluczowych poprzez optymalizację strony, techniczne SEO i badania słów kluczowych

Budowanie linków: Pozyskiwanie linków zwrotnych (linków z innych stron internetowych) do Twojej witryny, co sygnalizuje wyszukiwarkom zaufanie i autorytet

Niektóre specjalistyczne role w SEO to analitycy SEO treści, menedżerowie techniczni SEO i tym podobne. Dzięki skutecznemu połączeniu SEO i budowania linków Twoja firma może zwiększyć ruch organiczny, przyciągnąć kwalifikowanych potencjalnych klientów i zwiększyć sprzedaż.

Skorzystaj z szablonu ClickUp do badania i zarządzania SEO, aby zarządzać swoimi wysiłkami w zakresie SEO i zebrać wszystkie zadania związane z SEO w jednym, scentralizowanym miejscu.

Pobierz ten szablon Bądź na bieżąco z inicjatywami SEO dzięki szablonowi ClickUp do badania i zarządzania SEO

Szablon zawiera wbudowane pulpity, które pokazują pozycję słów kluczowych, ilość ruchu i najlepsze strony. Ten szablon umożliwia również:

Sporządź listę słów kluczowych, które chcesz wypozycjonować, śledź ich skuteczność, a nawet rób notatki na temat konkurencji

Przełączaj się między widokiem listy, tablicą Kanban lub kalendarzem , aby wyświetlać dane w sposób, który najbardziej Ci odpowiada

Przydzielaj zadania członkom zespołu, ustalaj terminy i dbaj o to, aby wszystko przebiegało zgodnie z planem

Copywriting w reklamie

Copywriting reklamowy to specyficzny rodzaj pisania stosowany w marketingu w celu tworzenia atrakcyjnych i przekonujących komunikatów reklamowych. Obejmuje to reklamy w mediach społecznościowych, reklamy prasowe, a nawet banery i stojaki reklamowe związane ze sponsorowaniem wydarzeń.

Copywriting reklamowy to specjalny zestaw umiejętności, który wykorzystuje mocne czasowniki, krótkie frazy, wyzwalacze emocjonalne i "język zorientowany na korzyści", aby przyciągnąć uwagę i skłonić czytelników do natychmiastowego działania. Z kolei autorzy treści są bardziej konwersacyjni i mają na celu edukowanie lub rozrywkę użytkowników za pomocą długich treści.

Mają też różne cele OKR w zakresie marketingu. Teksty reklamowe są mierzone liczbą kliknięć i konwersji, podczas gdy długie treści są śledzone pod kątem takich wskaźników, jak zaangażowanie, ruch i generowanie leadów.

Dzięki dedykowanym autorom treści i tekstów reklamowych możesz tworzyć treści informacyjne, które przyciągają potencjalnych klientów, oraz przekonujące teksty reklamowe, które przekształcają odwiedzających stronę internetową w płacących użytkowników.

Poprawa jakości obsługi klienta

Zespoły marketingowe odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu doświadczeń klientów (CX) w całym procesie obsługi klienta — od budowania świadomości marki po wykorzystanie spersonalizowanej komunikacji w celu przeprowadzenia klientów przez lejek sprzedażowy.

Oto, w jaki sposób przyczyniają się do tego:

Komunikacja : Tworzenie jasnej, bogatej w informacje treści, która określa oczekiwania i edukuje potencjalnych klientów

Budowanie relacji : Wykorzystanie spersonalizowanej komunikacji, interaktywnych treści, takich jak prezentacje i quizy, oraz zaangażowanie w mediach społecznościowych w celu zachęcania do nawiązywania połączeń

Budowanie społeczności : Tworzenie społeczności, w której klienci mogą nawiązywać kontakty, dzielić się doświadczeniami i uczyć się od siebie nawzajem

Sprzedaż dodatkowa i krzyżowa: identyfikowanie możliwości rekomendowania dodatkowych produktów lub usług, które zwiększają wartość dla klienta

Wszyscy specjaliści ds. marketingu — od specjalistów ds. marketingu marki po specjalistów ds. marketingu e-mailowego i analityków — przyczyniają się do kształtowania doświadczeń klientów na różnych scenach podróży klienta i lejka zakupowego.

Analityka i marketing oparty na danych

Mówiąc prościej, chodzi o wykorzystanie danych dotyczących zachowań klientów i trendów do podejmowania decyzji marketingowych i optymalizacji kampanii. Jest to przeciwieństwo podejścia "spryskaj i módl się", polegającego na wykorzystaniu spostrzeżeń w celu dotarcia do właściwych odbiorców z właściwym przekazem we właściwym czasie.

Kluczowym członkiem zespołu jest analityk marketingowy. Wspierają go analitycy SEO i specjaliści PPC, którzy gromadzą dane z różnych źródeł — ruchu na stronie internetowej, ankiet klientów, analiz mediów społecznościowych i wskaźników skuteczności kampanii — aby podejmować świadome decyzje.

Opracowanie i wdrożenie planu marketingowego

Świat marketingu opiera się na rutynie i procesach, a dwa kluczowe role zapewniają jego sprawne funkcjonowanie — specjaliści ds. operacji marketingowych i kierownicy projektów marketingowych — którzy dbają o to, aby plan marketingowy był realizowany zgodnie z harmonogramem.

Pierwszy z nich jest odpowiedzialny za wybór najlepszych narzędzi marketingowych i tworzenie wydajnych cykli pracy, aby wszystko działało sprawnie. W zależności od stosowanych technologii marketingowych mogą oni również zajmować się innymi operacjami, takimi jak utrzymywanie higieny danych, usuwanie silosów danych i uruchamianie automatyzacji marketingowych.

Z kolei kierownik projektu marketingowego jest odpowiedzialny za cały cykl życia kampanii, od planowania i budżetowania po realizację i pomiar wyników.

Chociaż czasami są pomijane, te dwie ważne role mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia sukcesu wysiłków marketingowych.

Aby Twój plan marketingowy był prosty i skuteczny, skorzystaj z szablonu planu marketingowego ClickUp.

Pobierz ten szablon Śledź swój plan marketingowy dzięki szablonowi planu marketingowego ClickUp

Ten szablon można wykorzystać do:

Ustal osiągalne cele i zadania w oparciu o priorytety (wysoki, średni, niski) wraz z terminami realizacji na każdy kwartał

Śledź status, postęp i wysiłek każdego zadania

Ustaw pola niestandardowe, takie jak "Typ zadania", "Kwartał" i "Wpływ", aby wyszukiwać konkretne informacje na podstawie wymagań

Zbuduj wysokowydajny zespół, aby osiągnąć powodzenie w marketingu

Skuteczny zespół marketingowy to inwestycja w przyszłość Twojej marki. Generuje nie tylko potencjalnych klientów i sprzedaż, ale także lojalnych klientów i ambasadorów marki. Przynosi natychmiastowe wyniki, ale także kładzie podwaliny pod długoterminowy sukces.

Dlatego ważne jest, aby poświęcić czas na znalezienie odpowiednich osób do całego działu marketingu. Możesz jednak uprościć to zadanie, korzystając z narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp. ClickUp pomoże Ci w burzy mózgów na temat ról, analizie luk w umiejętnościach i usprawnieniu procesu rekrutacyjnego.

Zarejestruj się w ClickUp i przekonaj się, jak może pomóc Ci zbudować odpowiednią strukturę zespołu marketingowego (i zapewnić powodzenie Twojego wymarzonego zespołu marketingowego).