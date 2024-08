Jak używać Sora AI do tworzenia treści Text-to-Video?

Uwaga: Sora AI wciąż nie została udostępniona szerokiej publiczności. Obecnie Open AI zapewnia dostęp wybranej grupie artystów, projektantów i filmowców do testowania narzędzia.

Podstawową obietnicą technologii generatywnej sztucznej inteligencji jest możliwość tworzenia czegoś nowego w odpowiedzi na podpowiedzi użytkownika. Narzędzia takie jak ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, itp Generatory tekstu AI .

DALL-E i Midjourney generują obrazy w odpowiedzi na tekst. Sora firmy Open AI obiecuje tworzyć realistyczne filmy na podstawie instrukcji tekstowych. Jest to jedna z niewielu aplikacji, które oferują sztuczną inteligencję tekst-wideo, wzbudzając ogromne zainteresowanie wśród twórców.

Zobaczmy, jak to działa i jak go używać do tworzenia treści wideo.

Czym jest Sora AI?

Sora AI to narzędzie generatywnej sztucznej inteligencji, które tworzy realistyczne filmy na podstawie wprowadzanego tekstu. Stworzone przez Open AI, może tworzyć postacie, zwierzęta, krajobrazy, perspektywy, obrazy poklatkowe itp. na podstawie opisu tekstowego dostarczonego przez użytkownika.

Screengrab z filmu demonstracyjnego na openai.com/sora

Jak działa Sora: Nauka stojąca za sztuczną inteligencją

Jak Narzędzia do pisania AI (ChatGPT) i narzędzia do generowania obrazów (DALL-E), Sora tworzy filmy zamiast tekstu/obrazów.

Model Sora AI jest szkolony na filmach z tekstem alternatywnym, który wyjaśnia, co dzieje się na filmie. Na tej podstawie Sora kojarzy słowa z obrazami, których następnie używa do generowania filmów zgodnie z podpowiedziami. Niektóre z kluczowych funkcji Sora AI są następujące.

Kluczowe funkcje Sora AI

Sora, której nazwa pochodzi od japońskiego słowa oznaczającego niebo, ma posiadać nieograniczony potencjał twórczy. Niektóre z możliwości Sory to:

1. Tekst-wideo

Zasadniczo, Sora jest Narzędzie do tworzenia treści AI które pobiera dane wejściowe w postaci zaledwie kilku słów i tworzy filmy jako dane wyjściowe.

Możesz powiedzieć: "Pokaż latający spodek okrążający Statuę Wolności w południe" i stworzyć ten film niemal natychmiast.

2. Wysoka rozdzielczość

Sora może generować filmy w wysokiej rozdzielczości z określonymi rodzajami ruchu, obiektami i tłem.

3. Jednominutowe

Obecnie Sora jest Generator treści AI dla filmów o długości do jednej minuty.

4. Wiele ujęć w jednym filmie

Sora AI może opowiedzieć historię lub stworzyć atrakcyjny film zawierający wiele ujęć, takich jak przybliżanie, oddalanie, zbliżenia itp. o spójnym stylu i postaciach.

Ceny Sora AI

Sora AI nie została jeszcze udostępniona publicznie. Poinformujemy Cię o cenach, gdy dowiemy się więcej.

Jak korzystać z Sora AI

Jako ogół społeczeństwa nie możesz korzystać z Sora AI, ponieważ wciąż nie została wydana. Obecnie Open AI daje dostęp wybranej grupie artystów, projektantów i filmowców do testowania narzędzia.

Można jednak przeczytać wyczerpujący raport o tym, jak działa Sora na ich stronie internetowej. Obejmuje on szereg aspektów technicznych, takich jak:

Wykorzystanie LLM i danych wizualnych

Czas trwania, rozdzielczość i proporcje obrazu

Kadrowanie i kompozycja

Możliwość podpowiadania za pomocą obrazów i filmów (a także tekstu)

możliwości symulacji 3D

Potencjalne zastosowania Sora i przypadki użycia

Generatywna sztuczna inteligencja stworzyła ogromne możliwości w różnych branżach i przypadkach użycia, przyspieszając produkcję treści wykładniczo. Sora AI nie będzie mniejsza. Niektóre z obecnie badanych przypadków użycia to:

Dema produktów i reklamy

Marki mogą tworzyć prezentacje produktów i reklamy wideo za ułamek kosztów i czasu wymaganych obecnie. Filmowcy mogą zasilać model AI swoimi filmami fabularnymi i tworzyć pomysłowe zwiastuny filmowe zawierające kluczowe elementy.

Filmy społecznościowe

Instagramowi influencerzy i kreatywni profesjonaliści mogą tworzyć wysokiej jakości filmy na dużą skalę w celach promocyjnych i rozrywkowych.

Filmy

Kino, zwłaszcza filmy fantasy lub historyczne, można ożywić tak szybko, jak to tylko możliwe.

Prototypowanie

Filmowcy i artyści wizualni mogą przedstawiać ambitne projekty, tworząc krótkie prototypy wideo generowane przez sztuczną inteligencję. Technikę tę można również zastosować do prototypów podróży klienta, szkoleń online, projektów architektonicznych itp.

Biorąc pod uwagę wschodzącą dojrzałość Sora AI, powyższe są tylko punktami wyjścia. Potencjał narzędzia do przetwarzania tekstu na wideo, takiego jak Sora AI, może znacznie przyspieszyć i zwiększyć skalę produkcji wideo.

Zalety korzystania z Sora AI

Sora AI umożliwia produkcję wideo, która wymagała znacznego czasu, energii i inwestycji. Niektóre z największych zalet narzędzi takich jak Sora AI do generowania filmów to:

Szybkość: Sora AI może tworzyć krótkie filmy w ciągu kilku minut, co w przeciwnym razie zajęłoby co najmniej kilka tygodni.

Skala: Sora AI może generować dziesiątki filmów bez ograniczeń umiejętności lub czasu, jak w przypadku sztucznej inteligencji opartej na tekście generatory akapitów , które mogą tworzyć treści w ciągu kilku minut.

Elastyczność: Narzędzie może tworzyć ujęcia szerokokątne, zbliżenia, pionowe, poziome i w różnych innych formatach, co w innym przypadku wymagałoby użycia wielu urządzeń i powtórek. Można również rozszerzyć istniejące filmy bez dodatkowego wysiłku produkcyjnego.

Re-doing: Podczas tworzenia filmów za pomocą Sora AI, poprawianie błędów lub ponowne wykonywanie części wideo jest łatwiejsze, dopóki nie osiągniemy zadowalającego poziomu przy zachowaniu jakości wizualnej.

Wyobraźnia: Sora AI umożliwia wizualizację niemożliwego, tworząc fantazyjne sceny i postacie z fantazji. Jest to również świetny Narzędzie AI do prezentacji umożliwiając kreatywność i zaangażowanie w to, co kiedyś było przyziemne.

Screengrab "małego, okrągłego, puszystego stworzenia z dużymi, wyrazistymi oczami" z filmu openai.com/sora

Najczęstsze bolączki użytkowników Sora AI

Najbardziej krytyczną bolączką Sora AI jest to, że nie jest ona jeszcze dostępna publicznie. Ponadto model ten ma kilka wad, takich jak:

Niezdolność do symulacji fizyki złożonej sceny

Reprezentowanie przyczynowości

Rozróżnianie szczegółów przestrzennych

Mylące treści w filmach generowanych przez AI

Recenzje Sora AI na Reddit

Podczas gdy opinia publiczna czeka na uruchomienie Sora AI, niektórzy eksperci mieli okazję się nią pobawić. Oto kilka recenzji z serwisu Reddit.

Demonstrując ograniczenia zdolności Sora do tworzenia oryginalnych treści, a Użytkownik Reddit mówi "Kreskówkowy kangur tańczy disco. Wyraźnie widać, że jest to ujęcie z filmu. Taniec nie jest przypadkowy (nic nie jest); to dokładny lub bardzo podobny taniec z konkretnego ujęcia.

To samo dzieje się z każdym pokazanym tam przykładem wideo. Można by pomyśleć, że to oryginalnie wygenerowane wideo, ale to tylko zmiksowane dane wejściowe. Nie możesz wyjść poza materiał użyty do treningu. Nigdy."

Mówiąc o jakości filmu, Air Head przez nieśmiałe dzieciaki , a Użytkownik Reddit mówi "Absolutnie niesamowite. Jestem dopiero w połowie, ale właśnie to mają na myśli mówiąc o prawdziwym zakłóceniu.

Ten kaliber jakości, przy tak niskim poziomie trudności produkcji, pozwoli tak wielu nieopowiedzianym historiom wyjść na światło dzienne. Jestem pełen nadziei."

Nawet gdy nadzieja rośnie, zwykli użytkownicy nie mają jeszcze dostępu do Sora AI. W międzyczasie, oto kilka alternatyw.

Alternatywne narzędzia AI do użycia zamiast Sora AI

Chociaż Sora wywołała największy szum, nie jest to jedyne dostępne obecnie narzędzie do konwersji tekstu na wideo. Meta's Make-A-Video i Google's Lumiere są na różnych etapach rozwoju.

Synthesia to oprogramowanie do generowania wideo AI, z którego można korzystać od razu. Chociaż może tworzyć filmy tylko z awatarami AI i lektorami, umożliwia skalowanie i szybkość tworzenia filmów demonstracyjnych, prezentacji handlowych, filmów szkoleniowych itp.

Kilka narzędzi wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji do obsługi tworzenia i dostępu do materiałów wideo.

ClickUp Brain jest potężnymNarzędzie do transkrypcji AI dla istniejących filmów, spotkań, webinarów i nie tylko

ClickUp Clips umożliwia tworzenie nagrań ekranu i udostępnianie ich bez wysiłku

Dzięki ClickUp możesz uzyskać dostęp do szerokiej gamy funkcji zarządzania projektami i sztucznej inteligencji już za 5 USD miesięcznie.

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Bez ograniczeń: 7 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dostępne we wszystkich płatnych planach za $5/członka przestrzeni roboczej/miesiąc

