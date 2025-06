ISFP vs. INFP: różnice i podobieństwa osobowości w pracy

Melanie i John są introwertykami, ale ich podejście do życia znacznie się różni.

Melanie podchodzi do życia praktycznie – nie kieruje się emocjami przy podejmowaniu ważnych decyzji. Opiera się na doświadczeniach życiowych i działa w oparciu o logikę.

Z drugiej strony John wierzy w przyszłość. Jego decyzje są raczej emocjonalne niż oparte na rzeczywistości.

Co ich różni? Odpowiedź tkwi w ich typach osobowości według Myers–Myers-Briggs (MBTI) — Melanie jest ISFP (introwertyczna, zmysłowa, uczuciowa, postrzegająca), a John jest INFP (introwertyczny, intuicyjny, uczuciowy, postrzegający) w oparciu o 16 różnych typów osobowości według tej klasyfikacji.

Zanim omówimy typy ISFP i INFP, spróbujmy zrozumieć, dlaczego ta koncepcja ma znaczenie w nowoczesnych miejscach pracy i społeczeństwie.

Test osobowości Meyers Briggs: krótki przegląd

Wskaźnik typu osobowości Meyers-Briggs (MBTI) to kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia, który pomaga dowiedzieć się więcej o sobie. Test ten pozwala poznać cechy, które sprawiają, że jesteś tym, kim jesteś, od sposobu postrzegania informacji, podejmowania decyzji i współpracy z innymi.

Ten test osobowości pomaga w następujących kwestiach:

Wybór zawodu zgodnego z typem osobowości

Poznawanie mocnych i słabych stron różnych typów osobowości

Tworzenie środowiska pracy, w którym mogą rozwijać się wszystkie osobowości

Przydzielanie zadań zgodnie z typami osobowości w celu jak najlepszego wykorzystania potencjału pracowników

Zrozumienie siebie i prowadzenie satysfakcjonującego życia o bogatej treści

Niezależnie od tego, czy chcesz lepiej poznać siebie, czy jesteś menedżerem HR zainteresowanym uzyskaniem informacji o swoich pracownikach, ocena MBTI będzie dla Ciebie bardzo wartościowa.

Metodologia Meyers-Briggs analizuje osobowość w czterech skalach: Ekstraversja (E) a introwersja (I): Skala ta mierzy, skąd dana osoba czerpie energię. Ekstraverci są zazwyczaj otwarci i czerpią energię z interakcji społecznych, podczas gdy introwertycy są bardziej powściągliwi i energię czerpią z samotności Sensing (S) vs. Intuition (N): Ta skala odnosi się do sposobu, w jaki ludzie postrzegają informacje. Osoby typu Sensing polegają na konkretnych danych i skupiają się na teraźniejszości, podczas gdy osoby typu Intuition preferują interpretowanie wzorców i możliwości, często koncentrując się na przyszłości Myślenie (T) a odczuwanie (F): Sposób podejmowania decyzji przez poszczególne osoby opiera się na tej skali. Myśliciele priorytetowo traktują logikę i obiektywną analizę, podczas gdy osoby odczuwające biorą pod uwagę emocje i wartości przy podejmowaniu decyzji Ocenianie (J) vs. Postrzeganie (P): Skala ta odnosi się do sposobu, w jaki jednostki podchodzą do świata zewnętrznego. Osoby oceniające preferują strukturę i organizację, podczas gdy osoby postrzegające są bardziej elastyczne i spontaniczne

Te cztery skale tworzą 16 możliwych typów osobowości, z których dwa to ISFP i INFP.

Typy osobowości ISFP i INFP w skrócie

Oto krótki przegląd typów osobowości ISFP i INFP.

Różnice

ISFP INFP Oparta na chwili obecnej Zorientowany na przyszłość Wyrażają siebie poprzez działania (np. malowanie) Wyrażają siebie poprzez słowa (np. poezja) Miłośnik zabawy Niepokój Praktyczna Marzyciel Dobrze dogaduje się z nowymi ludźmi Nie dogaduje się z nowymi ludźmi

Podobieństwa

Ciesz się czasem spędzonym w samotności

Wrażliwy

Empatyczny

Niezależny

Wkrótce przejdziemy do szczegółów, ale najpierw przyjrzyjmy się poszczególnym typom osobowości.

Czym jest typ osobowości ISFP?

W modelu osobowości Meyers-Briggs skrót ISFP oznacza intuicyjność, zmysłowość, uczuciowość i percepcję. Osoby typu ISFP (znane również jako poszukiwacze przygód) są kreatywne, praktyczne, empatyczne, niezależne i ciekawe świata. Mają silną wrażliwość artystyczną i wrodzoną skłonność do odkrywania nowych rzeczy.

Kluczowe cechy ISFP

Oto kilka cech charakterystycznych dla osób typu ISFP:

Osoby typu ISFP są introwertykami – lubią swoje towarzystwo i wolą spędzać czas samotnie, aby ponownie połączyć się ze sobą

Bardziej ufają swoim zmysłom lub obserwacjom z życia codziennego niż intuicji

Emocje są dla nich ważniejsze niż logika

Są otwarci i elastyczni – nadmierna organizacja i sztywność nie są w ich stylu

Mocne i słabe strony ISFP

Mocne strony

Osoby typu ISFP wyznają filozofię "żyj i pozwól żyć", co sprawia, że są optymistyczne, beztroskie i przyjemne w towarzystwie

Oboje są wrażliwi i rozumieją uczucia innych

Oboje mają bogatą wyobraźnię

Uwielbiają badać i odkrywać nieznane

Oboje mają doskonałe umiejętności rozwiązywania problemów

Ich indywidualność wyróżnia ich spośród innych

Słabe strony

Osobom typu ISFP trudno jest commitować się na coś na dłuższy okres

Mają trudności z opracowaniem planu dla siebie lub jego realizacją

Często czerpią poczucie własnej wartości z osiągnięć, co sprawia, że są bardzo konkurencyjni

Ich preferencja dla autonomii utrudnia im dostosowanie się do sztywnych, ustrukturyzowanych obszarów roboczych lub akademickich

ISFP w pracy

W miejscu pracy osoby typu ISFP są pragmatyczne, chętne do współpracy i niezależne, ale są również otwarte na współpracę, gdy mają u boku zespół o podobnych poglądach. Zobaczmy, jak ten typ osobowości sprawdza się jako liderzy i członkowie zespołu, jak wygląda ich etyka pracy i jakie style zarządzania stosują.

ISFP w przywództwie

Osoby typu ISFP zazwyczaj unikają ról przywódczych, ale dobrze radzą sobie, kierując niewielką grupą współpracujących członków zespołu.

Jako liderzy wyznaczają realistyczne cele, a nie zbyt ambitne, dokładając wszelkich starań, aby pomóc członkom zespołu. Ich empatia sprawia, że są świetnymi słuchaczami — potrafią zrozumieć problemy, z którymi borykają się członkowie zespołu. Ich styl przywództwa polega bardziej na cichym przewodzeniu poprzez dawanie przykładu niż na sprawowaniu władzy.

Liderzy ISFP doskonale rozumieją wymagania projektów i odpowiednio przydzielają zasoby. Dobrze radzą sobie również z ciągle zmieniającymi się wymaganiami projektów, ponieważ szybko dostosowują się do zmian.

ISFP jako pracownicy

Osoby typu ISFP kochają pracę, która jest zgodna z ich wartościami i celami. W miejscu pracy lubią czynności lub zadania, które przynoszą wymierne wyniki. Preferują uprzejme i sprzyjającej współpracy środowisko fizyczne, w którym mogą pracować samodzielnie. Ich wrażliwość estetyczna często wymaga, aby miejsce pracy (lub przynajmniej ich kabina/biurko) było atrakcyjne wizualnie.

Ten typ osobowości lubi pracować samodzielnie, ale dobrze radzi sobie również w zespole. Jako członkowie zespołu osoby ISFP są zazwyczaj pomocne, elastyczne, otwarte na opinie, innowacyjne i lojalne. Ich wrodzona introwersja sprawia, że nie lubią wystąpień publicznych ani ról wymagających kierowania dużym zespołem.

Praca z napiętymi terminami lub sztywną strukturą może szybko ich wyczerpać, podobnie jak kultura pracy pełna konfliktów.

Ścieżki kariery ISFP

Oto kilka ścieżek kariery, które możesz rozważyć jako osoba z typem osobowości ISFP: Artysta

Projektantka mody

Grafik

Projektant wnętrz

Muzyk

Szef kuchni

Jubiler

Kwiaciarz

Pracownik socjalny

Nauczyciel

Pielęgniarka

Kierownik ds. sprzedaży detalicznej

Czym jest typ osobowości INFP?

W ocenie MBTI INFP oznacza introwertyczność, intuicję, uczucia i postrzeganie. Osoby typu INFP (znane również jako mediatorzy lub idealistyczni) czują się naładowane energią, gdy spędzają czas w samotności, wyobrażają sobie możliwości i żyją zgodnie ze swoimi wartościami i zasadami. Są delikatne, sympatyczne i spontaniczne oraz dbają o swój rozwój osobisty i innych.

Kluczowe cechy INFP

Oto kilka charakterystycznych cech osób typu INFP:

Osoby typu INFP kierują się sercem i emocjami, co sprawia, że są wrażliwe

Oboje są marzycielami, którzy zawsze patrzą na szerszą perspektywę

Sprawiają wrażenie nieśmiałych i powściągliwych

Aspirują do wywarcia pozytywnego wpływu na świat

Mocne i słabe strony INFP

Mocne strony

Osoby typu INFP lubią swoje towarzystwo, ale tworzą również głębokie, znaczące relacje z grupą bliskich przyjaciół

Są bardzo zaangażowani — w każdą pracę, którą wykonują, wkładają całe swoje serce i duszę

Podnoszą innych na duchu empatią i hojnością

Są otwarci i nie oceniają opinii, wyborów ani decyzji innych osób

Podchodzą do problemów z unikalnych perspektyw

Rozwiązują konflikty i budują harmonię

Słabe strony

Osoby typu INFP mają trudności z otwieraniem się i wyrażaniem swoich uczuć

Po spotkaniach towarzyskich czują się wyczerpani

Ich perfekcjonizm sprawia, że są nadmiernie samokrytyczni

Skłonność do zadowalania innych utrudnia im ustalenie priorytetów własnych potrzeb

INFP w pracy

Osoby typu INFP mniej przejmują się odhaczaniem zadań z listy lub poprawą wyników finansowych; ich celem jest pomaganie innym w miejscu pracy. Lubią pozytywne opinie, mają wysokie mniemanie o sobie i cieszą się swobodą, która pozwala im uwolnić swoją kreatywność.

INFP w przywództwie

Liderzy INFP kierują się intuicją. Wyznaczają idealistyczne cele, mając na uwadze szerszą perspektywę. Ich optymistyczne spojrzenie na przyszłe możliwości zachęca członków zespołu do cięższej pracy i dawania z siebie wszystkiego, aby osiągnąć zamierzone cele.

Osoby typu INFP potrafią szybko połączyć działania z wynikami, co pomaga im nakreślić niezbędne kroki do wykonania zadania, opracować odpowiedni plan projektu i delegować zadania.

Jako liderzy lub menedżerowie są zaangażowani w rozwój siebie, innych członków zespołu i organizacji.

INFP jako pracownicy

Pracownicy typu INFP najlepiej sprawdzają się w małych zespołach, gdzie mogą nawiązywać znaczące relacje. Duże zespoły i ciągłe spotkania mogą wyczerpywać ich energię, więc lepiej funkcjonują, gdy istnieje równowaga między pracą zespołową a samodzielną.

Oboje są z natury pełni pasji, a kiedy biorą udział w projekcie, który jest dla nich ważny, wkładają w niego cały swój wysiłek. Pomimo introwertycznej natury potrafią budować swobodne relacje zawodowe z członkami zespołu.

Ich kreatywność i skłonność do innowacji sprawiają, że świetnie radzą sobie z burzą mózgów, rozwiązywaniem złożonych problemów i dodawaniem kreatywnego akcentu do codziennych zadań. Ich empatia i zrozumienie ułatwiają rozwiązywanie konfliktów.

Ścieżki kariery dla osób typu INFP

Oto kilka ścieżek kariery, które możesz rozważyć jako osoba typu INFP: Artysta multimedialny

Grafik

Autor

Redaktor filmowy

Menedżer ds. PR

Specjalista ds. kadr

Doradca ds. zdrowia psychicznego

Psycholog

Nauczyciel/profesor

Dietetyk

Kurator

Bibliotekarz

Królicza nora: Zapoznaj się z książkami o typ ie osobowości INFP, aby dowiedzieć się więcej o tym typie osobowości i wyruszyć w podróż ku samopoznaniu.

Kluczowe różnice i podobieństwa między typami ISFP i INFP

Łatwo pomylić typy ISFP i INFP, biorąc pod uwagę podobieństwa niektórych cech charakteru, ale istnieją między nimi również wyraźne różnice.

Kluczowe różnice

ISFP i INFP mają wiele wspólnego dzięki tej samej dominującej funkcji (introspektywna uczuciowość lub Fi) i tej samej funkcji podrzędnej (ekstrawersyjne myślenie lub Te). Jednak funkcje pomocnicze i trzeciorzędne są różne. Spójrz na poniższy wykres:

Funkcje poznawcze ISFP INFP Dominująca funkcja Introwertyczne odczuwanie (Fi) Introwertyczne odczuwanie (Fi) Funkcja pomocnicza Ekstrawertyczna percepcja (Se) Intuicja ekstrawertyczna (Ne) Funkcja trzeciorzędowa Introwertyczna intuicja (Ni) Introverted Sensing (Si) Funkcja niższa Myślenie ekstrawertyczne (Te) Myślenie ekstrawertyczne (Te)

Zastanówmy się teraz, jak różnice w funkcjach przejawiają się w obu typach osobowości:

1. Poglądy na życie

ISFP są pragmatyczni – postrzegają świat za pomocą zmysłów i podejmują decyzje w oparciu o osobiste doświadczenia. Pozostają osadzeni w teraźniejszości, przyjmując rzeczy takimi, jakimi są.

Natomiast osoby typu INFP skupiają się raczej na abstrakcyjnych pojęciach i możliwościach niż na doświadczeniach życiowych. Są marzycielami i wizjonerami, którzy nieustannie patrzą w przyszłość.

2. Sposoby wyrażania się

Artyści z natury, osoby typu ISFP wyrażają siebie poprzez działania, takie jak malarstwo, grafika i muzyka.

Natomiast osoby typu INFP lubią intelektualne zajęcia związane ze słowem, takie jak pisanie esejów, powieści lub poezji.

3. Podejmowanie decyzji

Osoby typu ISFP podejmują decyzje w oparciu o swoje wartości i bezpośrednie doświadczenia sensoryczne.

Natomiast osoby typu INFP przed podjęciem ważnych życiowych decyzji rozważają swoje wartości i zasady w kontekście długoterminowej wizji.

3. Temperament

ISFP to osoby kochające zabawę i spontaniczne — typ beztroskich optymistów. Wiedzą, jak dobrze się bawić.

Natomiast osoby typu INFP zmagają się ze złożonością swoich myśli. Trudno im się zrelaksować i często odczuwają niepokój o przyszłość.

4. Relacje

Osoby typu ISFP cenią sobie prywatność i spokój, ale łatwo nawiązują nowe znajomości.

Natomiast osoby typu INFP boją się odrzucenia i mają trudności z nawiązywaniem nowych połączeń.

5. Styl pracy

Osoby typu ISFP potrafią dobrze radzić sobie z wieloma zadaniami jednocześnie.

Natomiast osoby typu INFP wolą zakończyć bieżące zadanie, zanim przejdą do następnego.

6. Podejście do dóbr materialnych

Jako typy Se-Ni, ISFP często preferują przyjemniejsze rzeczy w życiu, takie jak status i dobra materialne.

Natomiast osoby typu INFP to typy Ni-Se, które są zadowolone z tego, co niezbędne, i skłaniają się ku minimalizmowi materialnemu.

Kluczowe podobieństwa

Wspólna skłonność do introwertyczności, uczuć i postrzegania prowadzi do wielu podobieństw między osobami typu ISFP i INFP:

1. Introwertyczne odczuwanie (Fi)

Oba typy kierują się funkcją Fi, dzięki czemu są głęboko zakorzenieni w swoich wartościach, emocjach i przekonaniach. Autentyczność jest dla nich ważniejsza niż wpływ świata zewnętrznego.

2. Preferencje percepcyjne

Zarówno ISFP, jak i INFP mają preferencje percepcyjne, co sprawia, że łatwo się dostosowują. Są otwarci na konstruktywne uwagi i zmiany, preferują minimalne planowanie i wszystko ustalają na bieżąco.

3. Wrażliwość emocjonalna

Oba typy są głęboko empatyczne i współczujące wobec uczuć innych ludzi. Stawiają się w sytuacji innych, aby zrozumieć ich stan emocjonalny i nawiązać głębszą więź z bliskimi przyjaciółmi.

4. Kreatywna ekspresja

Osoby typu ISFP i INFP mają skłonność do oddawania się twórczym zajęciom, takim jak sztuka, muzyka, pisanie lub inne formy wyrażania siebie. Lubią wykorzystywać swoją kreatywność do introspekcji i komunikowania swoich emocji.

5. Potrzeba autonomii

Oba typy są zazwyczaj elastyczne i otwarte, cenią sobie wolność i niezależność. Nie lubią sztywnych struktur ani zasad, które mogą ograniczać ich indywidualność.

Strategie współpracy ISFP i INFP

Szczęśliwa i wydajna kultura pracy to taka, w której różne osobowości czują się komfortowo i mają odpowiednie możliwości wykazania się swoim potencjałem. Oto kilka kluczowych strategii, które liderzy i menedżerowie mogą wykorzystać, aby opanować zarządzanie współpracą:

1. Stwórz środowisko pracy odpowiednie dla różnych typów osobowości

Staraj się stworzyć równowagę między autonomią a współpracą, aby dostosować się do różnych stylów pracy różnych typów osobowości. Zbyt duża autonomia może sprawić, że ekstrawertycy będą czuli się samotni i pozbawieni wsparcia w pracy, podczas gdy nadmierny nacisk na współpracę może wyczerpać introwertyków.

Zrozumienie i akceptacja różnic

Teraz, gdy znasz już cechy, mocne i słabe strony typów osobowości INFP i ISFP, łatwiej będzie Ci zrozumieć, który typ najbardziej Ci odpowiada lub do którego typu należą Twoi pracownicy.

Wykorzystaj tę wiedzę, aby zaprojektować miejsce pracy, w którym osoby o różnych osobowościach czują się swobodnie i mają szerokie możliwości wyrażania siebie.

Jeśli szukasz platformy do współpracy, która może być dostosowana zarówno do introwertyków, ekstrawertyków, jak i osób o mieszanym typie osobowości, zacznij korzystać z ClickUp już dziś!