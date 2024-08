10 najlepszych programów do kosztorysowania budowlanego w 2024 roku

Niedokładne szacunki kosztów budowy 3% zysku projektu jednocześnie zmniejszając przyszłe wskaźniki wygranych projektów o 30%.

Stare metody szacowania kosztów mogą być niedokładne ze względu na niewiarygodne dane, błędy ludzkie i brak odpowiedzialności.

Oprogramowanie do szacowania kosztów budowy eliminuje domysły. Jest przeszkolony w zakresie nowoczesnych technologii, pomagając oszacować dokładne koszty usprawnić procesy i ograniczyć kosztowne błędy budżetowe.

Oprogramowanie do szacowania kosztów w budownictwie wykorzystuje uczenie maszynowe, elementy wizualizacji i dane w czasie rzeczywistym, aby pomóc oszacować dokładne koszty projektów budowlanych.

Nie ma jednak jednego uniwersalnego rozwiązania.

W tym artykule sprawdzimy najlepsze narzędzia do szacowania kosztów budowy, zagłębiając się w ich kluczowe funkcje, limity, ceny i recenzje produktów. 🔎

Czego należy szukać w oprogramowaniu do kosztorysowania budowlanego?

Wybierając oprogramowanie do kosztorysowania projektów budowlanych, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Przystępna cena: Poszukaj oprogramowania, które jest zgodne z Twoim budżetem. Ponieważ jest to znacząca inwestycja, określ, ile chcesz zainwestować w oprogramowanie i wybierz niedrogie narzędzie

Poszukaj oprogramowania, które jest zgodne z Twoim budżetem. Ponieważ jest to znacząca inwestycja, określ, ile chcesz zainwestować w oprogramowanie i wybierz niedrogie narzędzie Dokładność i wydajność: Wybierz oprogramowanie, które jest niezawodne i oferuje bardzo dokładne szacunki kosztów budowy i projektu, w tym robocizny, materiałów i innych wydatków

Wybierz oprogramowanie, które jest niezawodne i oferuje bardzo dokładne szacunki kosztów budowy i projektu, w tym robocizny, materiałów i innych wydatków Przyjazny dla użytkownika interfejs: Upewnij się, że oprogramowanie do szacowania kosztów budowy jest łatwe w nawigacji i zrozumiałe. Łatwe w użyciu narzędzie skróci czas szkolenia i wyeliminuje potrzebę zewnętrznego wsparcia technicznego

Upewnij się, że oprogramowanie do szacowania kosztów budowy jest łatwe w nawigacji i zrozumiałe. Łatwe w użyciu narzędzie skróci czas szkolenia i wyeliminuje potrzebę zewnętrznego wsparcia technicznego Integracja: Szukaj oprogramowania do kosztorysowania, które płynnie integruje się z istniejącymi aplikacjami i systemami, w tym narzędziami do zarządzania projektami i oprogramowaniem księgowym

Szukaj oprogramowania do kosztorysowania, które płynnie integruje się z istniejącymi aplikacjami i systemami, w tym narzędziami do zarządzania projektami i oprogramowaniem księgowym Skalowalność: Wybierz narzędzie, które może skalować się wraz z Twoim Businessem, skutecznie obsługując bardziej rozbudowane projekty i rosnącą klientelę

Podczas gdy wiele Oprogramowanie ERP do szacowania konstrukcji może okazać się korzystne, znalezienie odpowiedniego oprogramowania może być zniechęcające.

Oto lista najlepszych programów do szacowania kosztów budowy, które przyspieszą ten proces. 👇

10 najlepszych programów do kosztorysowania w 2024 roku

Oto funkcje, opinie użytkowników, limity i ceny najlepszych dostępnych programów do kosztorysowania.

1. Contractor Foreman

Źródło obrazu: Brygadzista wykonawcy Contractor Foreman to pełnoprawne oprogramowanie do zarządzania budową. Oferuje narzędzia i ponad 35 funkcji ułatwiających zarządzanie ofertami, szacunkami i ludźmi - pod jednym dachem.

Jest to niedrogie i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do generowania kosztorysów budowlanych. Jego oprogramowanie do szacowania kosztów budowy jest znane z obsługi wykonawców w ponad 75 krajach.

Z oprogramowania do kosztorysowania można korzystać w Internecie lub za pomocą aplikacji na iOS i Androida - bez limitów urządzeń.

Najlepsze funkcjeContractor Foreman

Uzyskaj kompleksową widoczność postępu projektu za pomocą widoku Kanban i widoków list

Dostosowywanie okładek poprzez dodawanie referencji, szczegółów i niestandardowych danych

Korzystanie z gotowych szablonów kosztorysów w celu szybkiego i wydajnego tworzenia ofert

Dostęp do bazy danych kosztów w czasie rzeczywistym z najnowszymi cenami materiałów i robocizny

Otrzymywanie powiadomień w czasie rzeczywistym o dostarczeniu, otwarciu i kliknięciu kosztorysu

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Quickbooks, MS Projects, Stripe, Zapier i nie tylko

Limity dla brygadzistów

Ograniczone sposoby organizowania kosztorysów i projektów

Funkcje aplikacji mobilnej nie są tak intuicyjne jak strona internetowa

Brak zapisów rewizji dla szacunków

Ceny dla brygadzistów

Free: 30 dni

30 dni Podstawowy: 79 USD/miesiąc

79 USD/miesiąc Standard: $125/miesiąc

$125/miesiąc Plus: 166 USD/miesiąc

166 USD/miesiąc Pro: 249 USD/miesiąc

249 USD/miesiąc Unlimited: $49/miesiąc

Oceny i recenzje brygadzistów

G2: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

4.5/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 630 opinii)

2. Buildertrend

Źródło obrazu: Buildertrend Buildertrend wykorzystuje wolne od błędów zwinne techniki szacowania do dokładnego szacowania kosztów za pomocą gotowych obliczeń i formuł. Najlepiej nadaje się do tworzenia map drogowych dla budownictwa mieszkaniowego i szacowania kosztów budowy, dzięki czemu jest popularnym wyborem wśród budowniczych domów, wyspecjalizowanych wykonawców i firm zajmujących się przebudową.

Buildertrend jest dostawcą dokładnych kalkulacji kosztów z możliwością śledzenia kosztów w czasie rzeczywistym. Automatyzacja propozycji eliminuje podwójne wpisy, pomagając w szybkim i łatwym tworzeniu szczegółowych propozycji dla klientów.

Najlepsze funkcje Buildertrend

Wybieraj spośród gotowych szablonów kosztorysów, aby przyspieszyć proces składania ofert

Pomiar i kwantyfikacja materiałów dzięki łatwym w użyciu funkcjom przedmiaru

Przechowywanie kosztów materiałów i robocizny w spersonalizowanej bazie danych kosztów

Tworzenie profesjonalnych ofert przetargowych

Korzystaj ze szczegółowego podziału kosztów, monitorowania wydatków w czasie rzeczywistym i możliwości efektywnego dostosowywania zasobów

Buildertrend limit

Interfejs użytkownika nie jest imponujący, a funkcje i zasoby są trudne w nawigacji

Brak opcji automatycznego zapisywania, a edycja w programach Word i Excel czasami usuwa wszystkie dane

Ceny Buildertrend

Free: Unlimited

Unlimited Podstawowy: 19 USD/miesiąc

19 USD/miesiąc Wzrost: $39/miesiąc

$39/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Buildertrend

G2: 4.2/5 (ponad 150 recenzji)

4.2/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1600 opinii)

3. Stack

Źródło obrazu: Stos Stack jest oparty na chmurze oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi . Od szacunków do zamknięcia, narzędzie to jest dostawcą wszystkich rozwiązań budowlanych potrzebnych do usprawnienia procesu szacowania.

Co więcej, Stack upraszcza szacowanie kosztów złożonych projektów za pomocą intuicyjnych narzędzi pomiarowych, szacunkowych i ofertowych. Oferuje również przydatne narzędzia do automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak aktualizacja baz danych, liczenie i wykonywanie obliczeń za Ciebie.

W porównaniu z innymi nieelastycznymi narzędziami do szacowania kosztów budowy, Stack oferuje wiele niestandardowych opcji konfiguracji oprogramowania do potrzeb biznesowych.

Dodatkową zaletą Stack jest scentralizowany hub projektu do zarządzania, śledzenia i komunikacji ze wszystkimi wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami.

Najlepsze funkcje Stack

Dokładne pomiary dzięki dedykowanym narzędziom do pomiaru powierzchni, linii, łuków, nachylenia, liczby i objętości

Tworzenie propozycji zgodnych z marką z logo marki, warunkami, zakresem i innymi szczegółami

Używanie gotowych lub niestandardowych bibliotek do łatwego tworzenia rachunków za elementy, materiały i zespoły

Generowanie raportów z dostosowywanymi punktami danych, takimi jak plan, typ kosztów lub inne etykiety

Dostęp do rozszerzonej biblioteki szablonów związanych z budownictwem w celu szybkiego rozpoczęcia pracy

Limity stosów

Raz utworzonych elementów i zespołów nie można przenieść do nowej lokalizacji

Oprogramowanie może stać się powolne podczas pracy z dużymi zestawami danych

Ceny stosów

Start: $2,999 /rok

$2,999 /rok Grow: $1,899 / rok

$1,899 / rok Build: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: Brak wystarczającej liczby recenzji

Brak wystarczającej liczby recenzji Capterra: 4.5/5 (1,300+ recenzji)

4. Wyczyszczone szacunki

Źródło obrazu: Wyczyszczone szacunki Clear Estimates to łatwe w użyciu oprogramowanie do szacowania kosztów budowy. Posiada ponad 130 gotowych szablonów kosztorysów dla wspólnych obszarów, takich jak kuchnie, łazienki, garaże i inne.

Szablony można personalizować, dodając lub usuwając określone części. Clear Estimates dostarcza tysiące wstępnie załadowanych bloków z regionalnie dokładnymi kosztami materiałów i robocizny.

Wystarczy przeciągnąć je do szablonu, aby utworzyć wycenę dostosowaną do lokalizacji klienta. Otrzymujesz dane cenowe dla ponad 400 różnych obszarów w całych Stanach Zjednoczonych, aktualizowane co kwartał.

Najlepsze funkcje wyczyszczonych kosztorysów

Szybkie i niezawodne wsparcie podczas szacowania kosztów budowy

Dostęp do ponad 160 szablonów wycen dla różnych obszarów

Dostęp do ponad 10 000 baz danych cen elementów (aktualizowanych kwartalnie)

Oszczędność czasu przy tworzeniu zawartości dzięki profesjonalnym szablonom ofert

Wyczyszczone limity kosztorysów

Dostosowane głównie do lokalizacji w USA

Trudno jest dodać podatek od sprzedaży do oszacowania

Ceny wyczyszczone

Free: 30 dni

30 dni Standard: $79/miesiąc

$79/miesiąc Pro: 119 USD/miesiąc

119 USD/miesiąc Franczyza: 249 USD/miesiąc

Wyczyszczone oceny

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: 4.5/5 (ponad 100 opinii)

Sprawdź te_ **Narzędzia do śledzenia czasu budowy !

5. Procore

Źródło obrazu: Procore Procore jest dostawcą kompleksowego zestawu narzędzi usprawniających cykl pracy przed rozpoczęciem budowy, takich jak zarządzanie projektami, szacunkami, przetargami i budżetami.

Podobnie jak Stack, Procore oferuje odpowiednie narzędzia do szacowania i niestandardowe opcje do wykonywania przedmiarów, szacunków i profesjonalnych ofert.

Procore pomógł w realizacji ponad 1 000 000 projektów w 150 krajach przez czołowe firmy, takie jak Honeywell, Brookfield Properties i inne.

Najlepsze funkcje Procore

Scentralizowany pulpit do zarządzania wszystkimi działaniami poprzedzającymi budowę

Współpraca z interesariuszami projektu przy użyciu modeli 2D i 3D w czasie rzeczywistym

Integracja z ponad 500 aplikacjami, aby pracować tak, jak chcesz

Generowanie w ciągu kilku sekund gotowych do odbioru rozpoznań symboli za pomocą AI Auto Count

Interfejs mobilny z dedykowanymi aplikacjami dla systemów iOS i Android

Automatyczne obliczanie kosztów materiałów i robocizny

Limity Procore

Oprogramowanie wymaga stromej krzywej uczenia się

Ceny są nieodpowiednie dla prywatnych wykonawców lub małych i średnich agencji budowlanych

Ceny Procore

Ceny niestandardowe

Procore oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)

4,6/5 (ponad 2500 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 600 opinii)

6. Buildsoft

Źródło obrazu: Buildsoft Platforma Cubit Estimating firmy Buildsoft umożliwia integrację szacowania i odbioru w jeden płynny proces.

Elastyczna, scentralizowana platforma umożliwia szybkie i dokładne generowanie kosztorysów. Inteligentne narzędzia, takie jak inspekcje modeli 3D lub BIM, analiza pracy, dynamiczne listy cen i wiele innych, upraszczają szacowanie.

Dane cenowe można również zapisywać jako listy szablonów, kontrolując ceny zadań pod kątem dokładności i rentowności. Twórz szablony zadań z typowymi branżami i elementami, aby usprawnić przyszłe szacunki.

Najlepsze funkcje Buildsoft

Pojedynczy widok do zarządzania wszystkimi kosztorysami i projektami budowlanymi

Sprawdzanie kosztorysów za pomocą interaktywnych modeli 3D lub BIM

Tworzenie nowych kosztorysów przy użyciu szablonów list cenowych

Możliwość synchronizacji w czasie rzeczywistym między szablonami list cen, zadaniami i istniejącymi szacunkami

Korzystanie z cyklu pracy korekt zadań w celu sprawnej obsługi zmian w zadaniach, szacunkach lub projektach

Limity Buildsoft

Brak odpowiednich zasobów edukacyjnych dla nowych użytkowników

Użytkownicy mają trudności ze zmianą kosztów i cen

Ceny Buildsoft

Standard: 180 USD/miesiąc

180 USD/miesiąc Profesjonalny: 240 USD/miesiąc

240 USD/miesiąc Enterprise: 270 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Buildsoft

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7. PlanSwift

Źródło obrazu: PlanSwift PlanSwift, oparte na chmurze oprogramowanie do szacowania kosztów budowy, sprawia, że proces szacowania kosztów budowy jest szybki, wygodny i nie wymaga użycia papieru. Można je łatwo dostosować do konkretnych potrzeb biznesowych.

PlanSwift może być używany w praktycznie każdej branży dzięki intuicyjnemu interfejsowi typu "przeciągnij i upuść" oraz funkcjom uruchamianym jednym kliknięciem. Niezależnie od tego, czy jest to branża komercyjna, czy mieszkaniowa - platforma oferuje narzędzia do generowania dokładnych kosztorysów.

Najlepsze funkcje PlanSwift

Używaj narzędzi powierzchniowych i liniowych do obliczania kwadratów lub powierzchni, prostych pomiarów typu "wskaż i kliknij"

Funkcja Single Click Takeoff do pomiaru nieregularnych lub zakrzywionych powierzchni

Dostęp do dynamicznych projektów kosztów, które aktualizują się wraz ze zmianami kosztów robocizny lub materiałów

Upuszczanie wstępnie zbudowanych niestandardowych zespołów na start w celu automatycznego liczenia, obliczania i szacowania

Limity PlanSwift

Brak wbudowanej synchronizacji w chmurze lub udostępniania plików

Czasami powolny i opóźniony z długim czasem renderowania

Ceny PlanSwift

Free: 14 dni

14 dni Profesjonalny: 1749 USD/rok

Oceny i recenzje PlanSwift

G2: 4.3/5 (ponad 25 recenzji)

4.3/5 (ponad 25 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 350 recenzji)

8. HeavyBid

Źródło obrazu: HeavyBid Cieszący się zaufaniem ponad 50 000 estymatorów, HeavyBid jest jednym z najszybszych i najdokładniejszych programów do szacowania dla budownictwa cywilnego. Umożliwia importowanie elementów ze stron internetowych DOT, aby skrócić czas szacowania.

HeavyBid korzysta z zewnętrznych programów startowych i wprowadza dane do tworzenia szacunków projektów.

HeavyBid ułatwia również podwójne sprawdzanie szacunków dzięki listom kontrolnym i narzędziom do przeglądu, które umieszczają każdy koszt i cenę pod mikroskopem. To uzasadnia, dlaczego HeavyBid jest wybierany przez 44 z 50 największych wykonawców ciężkich robót budowlanych ENR.

Najlepsze funkcje HeavyBid

Połączenie z ponad 30 systemami księgowymi, w tym Vista, Quickbooks, Sage 300 itp.

Włącz automatyczną synchronizację, aby uniknąć podwójnego wprowadzania danych w procesie szacowania

Tworzenie konfigurowalnych ofert

Wsparcie importu i eksportu danych z Primavera lub Microsoft Project

Umożliwia współpracę wielu kosztorysantów nad projektami w czasie rzeczywistym

HeavyBid limit

Drogie w zakupie i utrzymaniu

Ograniczone możliwości raportowania

Ceny HeavyBid

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje HeavyBid

G2: 4.5/5 (ponad 90 recenzji)

4.5/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 500 opinii)

Check out these szablony ofert budowlanych !

9. Estymator360

Źródło obrazu: Estymator360 Estimator360, solidne oprogramowanie do szacowania i zarządzania budową, ma wbudowane obliczenia budowlane i ustawienia reguł, dzięki czemu szacowanie jest łatwe.

Dzięki Estimator360 można również tworzyć szczegółowe listy materiałów, w tym robocizny, materiałów i innych istotnych kosztów budowy. Listy te można udostępniać dostawcom i podwykonawcom, zachowując jedno źródło prawdy.

Najlepsze funkcje Estimator360

Oferuje nieograniczoną liczbę złożeń z zaawansowanymi obliczeniami konstrukcyjnymi i ustawieniami reguł

Niestandardowe i skalowalne zespoły przy użyciu zastrzeżonych technologii, takich jak Build Options i Intelligent Ratios

Posiada zautomatyzowane cykle pracy do konwersji szacunków na propozycje jednym kliknięciem

Wybór spośród ponad 70 szablonów projektów lub niestandardowe tworzenie nowych szablonów

Platforma mobilna z dedykowanymi aplikacjami dla użytkowników systemów iOS i Android

Estimator360 limit

Trudna integracja z oprogramowaniem innych firm

Aplikacja czasami ma usterki i wymaga ponownej instalacji

Ceny Estimator360

Jeden prosty plan: $369/miesiąc

Oceny i recenzje Estimator360

G2: 4.5/5 (ponad 90 recenzji)

4.5/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: Za mało ocen

10. Sage Estimating

Źródło obrazu: Sage Estimating Sage Estimating pomaga wygrywać więcej przetargów z dokładnością i skraca czas odbioru poprzez pobieranie szczegółów 2D i 3D za pomocą jednego kliknięcia. Informacje te można szybko i dokładnie przenieść do oprogramowania.

Jest zintegrowany z Sage 100 Contractor, Sage 300 Construction i Real Estate, aby uprościć eksportowanie budżetów, zamówień zakupu i umów podwykonawczych. Zastosowanie oprogramowania Sage Estimating rozwiązuje również problem powielania danych.

Najlepsze funkcje Sage Estimating

Uproszczenie procesu szacowania dzięki narzędziom do przedmiarów 2D i 3D

Maksymalizacja szybkości i wydajności dzięki automatycznemu transferowi danych kosztorysowych

Uprość współpracę dzięki łatwej integracji z innymi aplikacjami

Sage Estimating limit

Nie jest zbyt przyjazny dla użytkownika i ma krzywą uczenia się

Nie tworzy systemów kosztorysowania opartych na specyfikacjach

Ceny Sage Estimating

Free: 30 dni

Oceny i recenzje Sage Estimating

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: 4.1/5 (70+ recenzji)

Inne narzędzia budowlane

Podczas gdy te narzędzia konstrukcyjne może pomóc w uzyskaniu dokładnych szacunków dla projektów budowlanych, ClickUp może być twoim pomocnikiem w zarządzaniu tymi projektami. Zarządzanie projektami budowlanymi w ClickUp pomaga kosztorysantom, wykonawcom i właścicielom małych i średnich firm zarządzać projektami budowlanymi i współpracować nad nimi, śledzić zależności, zarządzać propozycjami i nie tylko.

Łatwo planuj i realizuj swoje projekty budowlane za pomocą narzędzia do zarządzania projektami budowlanymi ClickUp

Wybieraj spośród ponad 10 widoków i Szablony do zarządzania budową ClickUp do szybkiego zarządzania projektami.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Construction-Management-Template.png Szablon do zarządzania budową ClickUp pomaga zarządzać wszystkimi operacjami budowlanymi w jednym miejscu dzięki gotowym widokom, niestandardowym statusom, niestandardowym polom, dokumentom i nie tylko.

https://app.clickup.com/signup?szablon=t-102451714&\_gl=1\*13aau8\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWWVlnOHdCUUtSR2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Pobierz ten szablon /%cta/

ClickUp oferuje również nieograniczoną liczbę użytkowników i zadań, a wszystko to za Free. Chcesz być na bieżąco ze wszystkim? Włącz śledzenie czasu rzeczywistego do swojej funkcji, aby nigdy nie przegapić aktualizacji.

Najlepsze funkcje ClickUp

Oszacuj koszty: Oblicz szacunkowe koszty zamówień, ilości, materiałów i robocizny za pomocą obliczeń i niestandardowych formuł

Oblicz szacunkowe koszty zamówień, ilości, materiałów i robocizny za pomocą obliczeń i niestandardowych formuł Zarządzaj projektami: Korzystaj z zarządzania projektami w przedsiębiorstwie ClickUp, w tym funkcji takich jak automatyzacja i zarządzanie zasobami

Korzystaj z zarządzania projektami w przedsiębiorstwie ClickUp, w tym funkcji takich jak automatyzacja i zarządzanie zasobami Przewidywanie czasu: Przewiduj ilość czasu potrzebnego na wykonanie każdego zadania dzięki szacowanemu czasowi

Przewiduj ilość czasu potrzebnego na wykonanie każdego zadania dzięki szacowanemu czasowi Ustalanie priorytetów zadań: Wykorzystaj zależności między zadaniami, aby ustalić priorytety i zakończyć zadania w odpowiedniej kolejności

Wykorzystaj zależności między zadaniami, aby ustalić priorytety i zakończyć zadania w odpowiedniej kolejności Współpraca w czasie rzeczywistym: Tworzenie baz wiedzy i współpraca z Teams w czasie rzeczywistym

Limity ClickUp

Nie dostarcza widoku tabeli w aplikacji mobilnej (na razie)

Ceny ClickUp

Free: Forever

Forever Plan Unlimited: $7/miesiąc

$7/miesiąc Business Plan: $12/miesiąc

$12/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4,000 recenzji)

Użyj ClickUp do tworzenia lepszych kosztorysów budowlanych

Oprogramowanie do kosztorysowania w budownictwie jest integralną częścią wygrywania większej liczby projektów, minimalizowania czasu szacowania i zwiększania dokładności szacunków.

Unikaj utraty kontraktów z powodu powolnych, podatnych na błędy ręcznych obliczeń - odpowiednie oprogramowanie zapewni Ci szybkość i precyzję.

Z ClickUp u boku, zarządzanie budową stanie się płynniejsze niż kiedykolwiek. Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby skorzystać z jego szablony do zarządzania budową , nieograniczone wykorzystanie i bezproblemowa współpraca.