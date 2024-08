10 najlepszych programów ERP dla firm budowlanych w 2024 roku

W branży budowlanej w 2024 r. skuteczne zarządzanie i integracja są niezbędne do powodzenia projektu.

Nie jest to łatwiejsze dzięki oś czasu projektu zacieśniają się, a budżety kurczą. Dlatego też branża budowlana i specjaliści ds. zarządzania zapasami nieustannie poszukują najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami i dokumentami, aby usprawnić operacje i zwiększyć wydajność.

To właśnie tutaj oprogramowanie ERP dla branży budowlanej jest najlepszym rozwiązaniem. Oprogramowanie ERP to innowacyjne rozwiązanie, które integruje wszystkie aspekty biznesu budowlanego, od zarządzania projektami po zarządzanie finansami - wszystko w jednym płynnym systemie.

Na tym blogu zagłębimy się w znaczenie ERP dla firm budowlanych, rozpakujemy jego kluczowe zalety i przedstawimy niezbędne oprogramowanie ERP dostępne dla nowoczesnego krajobrazu budowlanego.

Oto nasza lista 10 najlepszych programów ERP dla budownictwa, które usprawniają operacje i współpracę w czasie rzeczywistym .

Czego należy szukać w oprogramowaniu ERP dla budownictwa?

Dla menedżerów firm budowlanych, którzy nadzorują złożone projekty z wieloma wykonawcami, ERP dla budownictwa jest jak główna dyspozytornia.

Jest to centralne miejsce, z którego można zarządzać wszystkimi cyklami pracy, takimi jak zarządzanie projektami, nadzór nad zarządzaniem finansami, efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw, materiałami oraz komunikacją i współpracą.

Synchronizuj zasoby zespołu i wykonawcy, śledź postępy i wizualizuj projekty budowlane za pomocą ClickUp

Oto kilka kluczowych funkcji, których należy szukać w oprogramowaniu ERP dla budownictwa:

Usprawnione oprogramowanie do zarządzania projektami: Efektywne nadzorowanie projektów od początku do końca

oprogramowanie do zarządzania projektami**Efektywne nadzorowanie projektów od początku do końca Nadzór finansowy : Monitorowanie wszystkich aspektów finansowych, zapewnienie przestrzegania budżetu

: Monitorowanie wszystkich aspektów finansowych, zapewnienie przestrzegania budżetu Koordynacja łańcucha dostaw : Efektywne zarządzanie zakupami i dostawami materiałów

: Efektywne zarządzanie zakupami i dostawami materiałów Śledzenie sprzętu : Bądź na bieżąco z dostępnością i wykorzystaniem sprzętu

: Bądź na bieżąco z dostępnością i wykorzystaniem sprzętu Funkcje mobilne : Dostęp do danych zarówno na miejscu, jak i zdalnie

: Dostęp do danych zarówno na miejscu, jak i zdalnie Komunikacja w czasie rzeczywistym : Ułatwienie szybkiego podejmowania decyzji i koordynacji z interesariuszami

: Ułatwienie szybkiego podejmowania decyzji i koordynacji z interesariuszami Redukcja błędów : Systemy minimalizujące błędy i niedopatrzenia

: Systemy minimalizujące błędy i niedopatrzenia Ulepszone narzędzia do współpracy: Promocja pracy zespołowej pomiędzy różnymi teamami i wykonawcami

10 najlepszych programów ERP dla branży budowlanej do wykorzystania w 2024 roku

W tym roku niezwykłe rozwiązania w zakresie oprogramowania ERP stanęły na wysokości zadania, pomagając kierownikom budowy utrzymać przewagę w tak dynamicznym środowisku. Poniżej przedstawiamy najlepsze z nich: 10 wyróżniających się opcji oprogramowania ERP dla budownictwa w 2024 roku.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp's Oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi pomaga do zrobienia biznesu! Doskonale się skaluje, dzięki czemu Twoja firma może się rozwijać, dzięki nieograniczonej liczbie użytkowników, nieograniczonej liczbie zadań i bez limitów funkcji zarządzania projektami, z których możesz korzystać.

Możesz użyć widoku mapy do śledzenia miejsc pracy, oprzeć się na ClickUp AI, aby pomóc Ci przeglądać i sprawdzać dokumenty oraz szybko tworzyć nowe dokumenty z pomocą wszystkich naszych szablony do zarządzania projektami .

Szablony te pomagają przyspieszyć cykl pracy, automatycznie obliczając takie rzeczy jak koszty, szacunki materiałów i zapasy podczas wprowadzania danych. Następnie możesz płynnie zamienić swój kapelusz księgowy na kapelusz sprzedażowy dzięki elastycznym funkcjom CRM ClickUp stworzonym do zarządzania relacjami z klientami.

Czy jesteś fanem Oprogramowanie do wykresów Gantta ? Pokochasz Widok wykresu Gantta w ClickUp który sprawia, że współpraca, śledzenie zależności i ustalanie priorytetów są bardziej wydajne i efektywne. Możesz również sprawdzić ClickUp's Szablon oświadczenia o mojej pracy Dobry narzędzia do współpracy dla przedsiębiorstw i oprogramowanie do zarządzania projektami Enterprise robi różnicę. The ClickUp Enterprise Plan dostawca jednych z najlepszych narzędzia do współpracy w ramach Enterprise na świecie.

Jeśli szukasz najlepszej jakości oprogramowania ERP dla budownictwa z nieograniczonymi możliwościami, które pomogą Ci z powodzeniem zarządzać projektami budowlanymi, ClickUp jest naszą najlepszą rekomendacją 🥇

ClickUp najlepsze funkcje

Wszystko w oprogramowaniu ClickUp jest wysoce konfigurowalne, od statusów projektów po kategorie produktów

Dodawanie szablonów do zarządzania relacjami z klientem, projektowania architektonicznego, protokołów ze spotkań i nie tylko

Współpracuj ze swoim zespołem z dowolnego miejsca lub zarządzaj projektami offline, gdy jesteś poza zasięgiem sieci komórkowej

Limity ClickUp

W aplikacji mobilnej brakuje widoku tabeli (ale już wkrótce!)

Pakiet do zarządzania projektami może być przytłaczający dla niektórych w branży budowlanej, przyzwyczajonych do bardziej podstawowego systemu ERM

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: $5 dodatek do dowolnego płatnego planu

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,566+ recenzji)

: 4.7/5 (8,566+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,775+ recenzji)

2. SAP Business One Professional

Via SAP SAP Business One Professional został zaprojektowany, aby pomóc menedżerom budowlanym współpracować, zmniejszać ryzyko i działać wydajnie.

SAP oferuje szeroki zakres funkcji, które pomagają przedsiębiorstwom i firmom budowlanym zarządzać finansami, operacjami i relacjami z klientami. Menedżerowie budowlani uwielbiają możliwości SAP, które pomagają im usprawnić planowanie i realizację projektów, dzięki czemu mogą obniżyć koszty i poprawić marże.

Dzięki scentralizowaniu wszystkich operacji w jednym miejscu, można zwiększyć współpracę i komunikację w zespole, dzięki czemu wszyscy są zawsze na tej samej stronie.

Dla osób zajmujących się planowaniem zasobów przedsiębiorstwa i zarządzaniem finansami w firmach budowlanych, SAP może być rozwiązaniem poprawiającym wydajność, produktywność i rentowność.

Najlepsze funkcje SAP Business One Professional

Łatwe połączenie z celem i uzyskanie odpowiedzi na żywo

Zapewnia stabilne i niezawodne środowisko pracy dla firm budowlanych

Wszystkie potrzeby budowlane są dostarczane w jednej przestrzeni z systemem ERP

Limity SAP Business One Professional

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby system ERP działał szybciej

Niektórzy użytkownicy woleliby bardziej intuicyjny interfejs

Ceny SAP Business One Professional

Kontakt w sprawie cen

SAP Business One Professional oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (40+ recenzji)

: 4.6/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (274+ recenzji)

3. Procore

Via Procore Procore Construction Management Software oferuje bezproblemowy dostęp do Businessu na całym świecie. Procore to nie tylko zarządzanie zadaniami, chce zmienić sposób działania firm budowlanych.

Dynamiczne narzędzia do zarządzania projektami wyróżniają Procore na tle innych programów ERP dla branży budowlanej. Pełni ono funkcję zaawansowanego harmonogramu, który może obsługiwać złożone projekty ze zmieniającymi się priorytetami i nieprzewidzianymi zmianami.

Dzięki solidnym narzędziom księgowym i wydajnym funkcjom zarządzania dokumentami, Procore ułatwia również kontrolowanie budżetu podczas nawigowania po tych wszystkich zmianach.

Procore umożliwia współpracę z klientami i pracownikami za pomocą czatu i wideokonferencji.

Dzięki Procore menedżerowie z całej branży budowlanej mają sojusznika w usprawnianiu operacji, wspieraniu współpracy zespołowej i zwiększaniu wydajności do niespotykanych dotąd poziomów. 🏗️

Najlepsze funkcje Procore

Niestandardowa obsługa klienta

Pomocny onboarding i szkolenia (dzięki czemu firma IT nie musi zajmować się szkoleniami)

Aktualny przegląd i status wszystkich elementów projektu w dowolnym momencie (tj. zarządzanie zapasami, planowanie zasobów przedsiębiorstwa, zarządzanie dokumentami i zarządzanie finansami)

Limity Procore

Narzędzie do ofertowania wymaga poprawy w porównaniu do innych rozwiązań ERP z tej listy

Brak możliwości ręcznej synchronizacji projektów w czasie rzeczywistym

Niektóre informacje na poziomie firmy nie są dostępne w wersji mobilnej

Ceny Procore

Kontakt w sprawie niestandardowego cennika

Oceny i recenzje Procore

G2 : 4.6/5 (2,009+ recenzji)

: 4.6/5 (2,009+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,644+ reviews)

4. Acumatica

przez Acumatica Acumatica to oprogramowanie ERP dla budownictwa, które łączy najnowszą inteligencję biznesową z rzeczywistą funkcją.

Niezależnie od tego, czy pracujesz na polu, czy za biurkiem, Acumatica może pomóc w sprawnym prowadzeniu projektów budowlanych.

Korzystaj z pulpitów opartych na rolach w czasie rzeczywistym, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do danych. Następnie uruchom zaawansowane funkcje AI i uczenia maszynowego Acumatica, aby przetworzyć wszystkie te dane i zautomatyzować podejmowanie decyzji na podstawie uzyskanych wyników.

Istnieją na przykład moduły do obsługi finansów, płac, zapasów, zarządzania projektami i nie tylko. Każdy z nich oferuje różne zautomatyzowane cykle pracy i narzędzia AI.

Acumatica kładzie nacisk na połączenie w czasie rzeczywistym, wypełniając lukę między pracownikami w terenie, pracownikami biurowymi i zdalnymi Teams. Z kolei narzędzia do zarządzania dokumentami sprawiają, że wszystkie te ruchome części działają z pełną mocą bez zbędnych formalności.

Acumatica zapewnia firmom niezrównaną widoczność i kontrolę. Użytkownicy mają dostęp w chmurze do istotnych szczegółów projektu w dowolnym miejscu i czasie, na dowolnym urządzeniu.

Najlepsze funkcje Acumatica

Dostęp z dowolnego urządzenia, dzięki czemu można pracować z dowolnego miejsca

Możliwość skalowania w miarę rozwoju firmy do dowolnego rozmiaru

Doskonałe zarządzanie finansami

Limity Acumatica

Wymaga znacznego wkładu użytkownika do wygenerowania kluczowych danych

Brak podstawowych funkcji raportowania, więc dostęp do informacji jest czasami utrudniony

Niektórzy recenzenci uważają, że program wymaga większego rozwoju, aby sprostać codziennym potrzebom

Ceny Acumatica

Kontakt w sprawie cen

Acumatica oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 819+ recenzji)

: 4.4/5 819+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (92+ recenzji)

5. Mędrzec

Via Mędrzec Sage jest dostawcą kompleksowych rozwiązań dostosowanych do potrzeb branży budowlanej.

Sage zapewnia funkcje i wydajność w kluczowych obszarach zarządzania budową. Dzięki narzędziom do zarządzania projektami można monitorować koszty projektów, śledzić harmonogramy i przydzielać zasoby.

System ERP obsługuje faktury, płatności i budżetowanie równie łatwo, jak pozwala śledzić poziomy zapasów, ruchy łańcucha dostaw i pozyskiwanie materiałów.

Dzięki narzędziom Sage do zarządzania dokumentami i współpracy można przechowywać umowy, rysunki architektoniczne i specyfikacje projektów w tym samym miejscu i bezpiecznie zezwalać na dostęp do wszystkich tych informacji w zależności od roli. Ty i Twój zespół możecie współpracować nad wszystkimi tymi danymi w czasie rzeczywistym dzięki funkcjom czatu i połączeń wideo.

Oprogramowanie zapewnia zwiększoną wydajność operacyjną, wgląd w proces podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym, oszczędność kosztów dzięki automatyzacji, usprawnioną zgodność z przepisami branżowymi i możliwość dostosowania do różnych wymagań biznesowych.

Dla firm budowlanych, dla których priorytetem jest wydajność i przejrzystość, oprogramowanie Sage Construction stanowi solidny wybór.

Najlepsze funkcje Sage

Bardzo konfigurowalne, jeśli chodzi o różne rodzaje kodowania

Opanowanie oprogramowania zajmuje większości osób znaczną ilość czasu

Imponujące dane zarządzania finansami w czasie rzeczywistym w systemie ERP

Limity Sage

Limit funkcji w aplikacji mobilnej

Może być drogie dla niektórych firm budowlanych

Może być niepotrzebnie skomplikowana i wymagać więcej czasu niż niektórzy uważają, że powinna

Ceny Sage

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Sage

G2 : 4.3/5 (2,581+ recenzji)

: 4.3/5 (2,581+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (385+ recenzji)

6. Microsoft Dynamics 365 Business Central

przez Microsoft Dynamics 365 Business Central Wyjdź poza tradycyjne zarządzanie biznesem dzięki Microsoft Dynamics 365 Business Central. Nie tylko obsługuje on firmy z różnych sektorów dzięki rozwiązaniom dostosowanym do ich potrzeb, ale także oferuje zaawansowane analizy oparte na AI do zrobienia prognozy i zarządzania ryzykiem.

Jego interaktywny pulpit ułatwia płynne przejście od zarządzania potencjalnymi klientami do nadzorowania skomplikowanych szczegółów projektu.

Dodatkowo, wbudowana funkcja sprawdzania zgodności zapewnia, że standardy branżowe są spełniane bez żadnych przeszkód, chroniąc odsetki biznesowe w różnych regionach.

Najlepsze funkcje Microsoft Dynamics 365 Business Central

Łatwe w użyciu, podstawowe oprogramowanie do zarządzania zapasami i procesami Business

Zespół MS Office zawsze dostępny, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów

Szeroki zakres narzędzi i funkcji w systemie ERP

Limity Microsoft Dynamics 365 Business Central

Brak możliwości integracji z niektórymi systemami firmy

Recenzenci zgłaszają, że aplikacja mobilna może być wadliwa i powolna

Może nie być gotowym rozwiązaniem dla większości firm zajmujących się zarządzaniem budową

Cennik Microsoft Dynamics 365 Business Central

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Microsoft Dynamics 365 Business Central

G2 : 3.8/5 (553+ recenzji)

: 3.8/5 (553+ recenzji) Capterra: N/A

7. Oracle Fusion Cloud

Via Oracle Przenieś swoje operacje budowlane na wyższy poziom dzięki Oracle Fusion Cloud.

Jej rdzeniem jest platforma Smart Construction Platform, zaprojektowana w celu zwiększenia wydajności i rentowności projektów. Dzięki konstrukcji skoncentrowanej na użytkowniku zapewnia ona łatwą nawigację nawet po najbardziej złożonych zadaniach.

Wbudowana analityka predykcyjna oferuje wgląd w czasie rzeczywistym, zapewniając, że zawsze wyprzedzasz potencjalne wyzwania, dzięki czemu jest niezbędnym partnerem dla rozwijających się firm budowlanych.

Najlepsze funkcje Oracle Fusion Cloud

Łatwe w użyciu funkcje śledzenia i lokalizacji

Przyjazny dla arkuszy kalkulacyjnych

Solidny system ERP, który dobrze integruje się z innymi produktami Oracle Fusion

Limity Oracle Fusion Cloud

Konfiguracja jest czasochłonna i może nie być dobrą inwestycją dla mniejszych Business'ów realizujących wiele projektów

Niektórzy recenzenci twierdzą, że jest powolna i uciążliwa

Nie pozwala na modyfikacje, co może utrudniać niektóre procesy biznesowe

Ceny Oracle Fusion Cloud

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Oracle Fusion Cloud

G2 : 4.1/5 (296+ recenzji)

: 4.1/5 (296+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (53+ recenzji)

8. PENTA

przez PENTA Odkryj kompleksowe podejście do budownictwa z PENTA. To zintegrowane rozwiązanie nie tylko oferuje konsolidację, ale także na nowo wyobraża sobie procesy budowlane.

Od skrupulatnego zarządzania pracą po analizy, PENTA ma wszystko pod kontrolą. A dla tych, którzy są w ruchu? Mobilne oprogramowanie do pracy w terenie zapewnia połączenie, dostęp do informacji i podejmowanie decyzji bez względu na to, gdzie jesteś.

Najlepsze funkcje PENTA

Czasami powolna aktualizacja do najnowszych technologii

Umożliwia działowi IT łatwe tworzenie raportów

Wyjątkowe możliwości i funkcje finansowe

Limity PENTA

Może być trudna dla osób nieprzyzwyczajonych do korzystania z technologii ERP

Wzmianki wielu recenzentów o trudnościach z integracją oprogramowania

Stroma krzywa uczenia się, która uniemożliwia korzystanie z niego kluczowym osobom, takim jak interesariusze

Ceny PENTA

Kontakt w sprawie cen

PENTA oceny i recenzje

G2 : 3.5/5 (10+ recenzji)

: 3.5/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (32+ recenzji)

9. Punkt widzenia

przez Punkt widzenia W erze, w której współpraca w czasie rzeczywistym jest najważniejsza, Viewpoint wyróżnia się jako sygnalizator usprawnionego zarządzania budową. Jego unikalny punkt sprzedaży? Zintegrowany pakiet komunikacyjny, który nie tylko umożliwia udostępnianie dokumentów, ale także wspiera interakcje w czasie rzeczywistym za pośrednictwem czatu i wideo.

Koniec z opóźnionymi decyzjami lub niezrozumiałymi dyrektywami. Dzięki Viewpoint masz pewność, że wszyscy są na tej samej stronie, dosłownie i w przenośni.

Najlepsze funkcje Viewpoint

Przechowywanie dokumentów, rysunków i zdjęć

Wielopoziomowe zabezpieczenia dostępu do uczestników projektu

Funkcje księgowe przyjazne dla użytkownika z doskonałym odzyskiwaniem danych

Limity Viewpoint

Brak niektórych kluczowych funkcji sprawia, że wielu użytkowników domaga się ich aktualizacji

Każdy użytkownik potrzebuje własnej licencji, co może utrudniać współpracę

Mniej możliwości niestandardowych niż w przypadku innych opcji

Ceny Viewpoint

Kontakt w sprawie cen

Viewpoint oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (11+ recenzji)

: 4.4/5 (11+ recenzji) Capterra: 3.9/5 (400+ recenzji)

10. RedTeam

przez RedTeam Dla wykonawców dążących do nieba, RedTeam jest skrzydłowym, którego nie wiedziałeś, że potrzebujesz. Poza podstawowymi funkcjami zarządzania budową, RedTeam ERP jest ekosystemem zaprojektowanym w celu zwiększenia możliwości.

Oferuje niezrównane narzędzia do podejmowania decyzji, oparte na danych i spostrzeżeniach w czasie rzeczywistym.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym generalnym wykonawcą komercyjnym, czy początkującym podwykonawcą, RedTeam zapewnia, że jesteś wyposażony, wydajny i stale się rozwijasz.

Najlepsze funkcje RedTeam

Obsługa klienta, w tym IT, jest niezmiennie doskonała

Sprawia, że proces fakturowania jest płynny i przejrzysty

Konsoliduje różne dokumenty na wszystkich etapach prac budowlanych

Limity RedTeam

Nie ma najlepszej funkcji na iPhone'ach

Sporadyczne błędy i wady programu, ale są one szybko usuwane

Ceny RedTeam

RedTeam Go: $450/miesiąc za użytkownika

$450/miesiąc za użytkownika Bidding: $165/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje RedTeam

G2 : 4.3/5 (82+ recenzji)

: 4.3/5 (82+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (109+ recenzji)

ClickUp to oprogramowanie budowlane stworzone specjalnie dla Twoich potrzeb

Wybór odpowiedniego oprogramowania ERP dla budownictwa może zwiększyć zyski i pomóc w pozyskaniu zadowolonych klientów i pracowników.

Chcesz podnieść poprzeczkę? Jeśli chcesz pójść o krok dalej w zarządzaniu budową, zaimplementuj solidne oprogramowanie ERP plan awaryjny ponowna ocena wydajność procesu i zapoznać się z Narzędzia AI dla budownictwa .

Niezależnie od tego, czy chodzi o komunikację w czasie rzeczywistym, nadzór finansowy czy zarządzanie łańcuchem dostaw, ClickUp rewolucjonizuje sposób działania firm budowlanych.

Rozważasz zmianę lub dopiero zaczynasz? ClickUp oferuje solidne narzędzia do zarządzania budową, które dostosowują się do Twoich potrzeb. Zanurz się w ClickUp już dziś i wzmocnij swój biznes budowlany dzięki najwyższej klasy oprogramowaniu.