INFJ vs. INTP: Zrozumienie osobowości i ich zgodność w pracy

Nasze podejście do życia i pracy jest często funkcją naszej indywidualnej osobowości i jej interakcji z innymi osobowościami.

Wskaźnik typów osobowości Myers-Briggs, opracowany przez Isabel Myers i Katherine Briggs, opiera się na teorii osobowości Junga. Jest to jedna z najpopularniejszych metod klasyfikacji osobowości, dzieląca ludzi na 16 typów osobowości w oparciu o ich pozycję na czterech skalach:

Ekstrawersja (E) – introwersja (I)

Sensing (S) – Intuicja (N)

Myślenie (T) – Odczuwanie (F)

Ocenianie (J) – Postrzeganie (P)

INFJ i INTP to dwa z 16 typów osobowości MBTI (Myers Briggs Type Indicator), których dominującą cechą jest introwertyczna intuicja. Pomimo tej wspólnej cechy, różni je więcej niż łączy.

Jednak różnice między nimi dobrze się uzupełniają. Dlatego czasami nazywani są "złotą parą" osobowości MBTI. Dzięki wzajemnemu uzupełnianiu swoich słabości, ta para dobrze współpracuje zarówno w sytuacjach towarzyskich, jak i zawodowych.

Niezależnie od tego, czy chcesz lepiej zrozumieć siebie, czy nauczyć się dobrze współpracować z osobami o różnych typach osobowości, znajomość różnic między typami INFJ i INTP będzie pomocna.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o typach osobowości INFJ i INTP, ich cechach charakterystycznych oraz podobieństwach i różnicach. Przejdźmy od razu do rzeczy.

Typy osobowości INFJ i INTP w skrócie

Zanim przejdziemy do szczegółów dotyczących typów osobowości INFJ i INTP, oto krótki przegląd różnic między nimi.

Różnice Podobieństwa INFJ INTP Silna intuicja Kierowani intuicją i uczuciami Podejmuj decyzje w oparciu o logiczny sposób myślenia Empatyczny i wrażliwy Obojętny i powściągliwy Introwersja Dobrze zorganizowany i uporządkowany Elastyczność i zdolność adaptacji Zachowanie Dowcip i intelekt

Czym jest typ osobowości INFJ?

INFJ oznacza introwertyczność, intuicję, uczuciowość i osądzanie. Jest to jeden z 16 typów osobowości MBTI (Myers–Briggs Type Indicator) — najrzadszy z nich.

Zgodnie z tą klasyfikacją osoby o osobowości INFJ są często określane jako "Advocate" lub "Idealist". Kierując się wewnętrznymi wartościami i zasadami, są perfekcjonistami, którzy chcą tworzyć harmonię i zmieniać świat na lepsze.

Osobowość INFJ dzieli się dalej na dwa typy — INFJ-A i INFJ-T. Pierwsze z nich nazywane są "asertywnymi adwokatami" i charakteryzują się pewnością siebie i spokojem. Drugie, nazywane "burzliwymi adwokatami", są mniej pewne siebie i bardziej podatne na emocje i stres.

Niektóre znane osoby o osobowości INFJ to Nelson Mandela, Martin Luther King, Matka Teresa i Marie Kondo.

Czy dostrzegasz wspólny wątek?

Wszyscy oni mają lub mieli silny system wartości i silną potrzebę wywarcia wpływu na świat. Cóż, tak w skrócie można opisać INFJ.

Przyjrzyjmy się teraz kluczowym cechom, mocnym i słabym stronom typu osobowości INFJ.

Kluczowe cechy INFJ

Oto kluczowe cechy typu osobowości INFJ MBTI: Idealistyczny : Nie są idealistami w sensie teoretycznym, ale są zdeterminowani, aby przekształcić swoje pomysły w działania. Nie tylko marzą o zmianie świata, ale podejmują działania, aby go zmienić

Współczujący : Silna intuicja i głębia emocjonalna sprawiają, że są współczujący i życzliwi. Osoby te dbają o emocje innych ludzi, są taktowne i empatyczne

Sumienność : Osoby typu INFJ są osobami o silnych zasadach, wierzącymi w etykę i altruizm. Starają się prowadzić życie kierując się silnym zestawem wewnętrznych wartości i zasad moralnych

Prywatne: Osoby typu INFJ są zazwyczaj prywatne i nie lubią dzielić się swoim życiem osobistym. Są introwertyczne i czasami potrafią odciąć się nawet od najbliższych przyjaciół. Jednak w przeciwieństwie do osób typu INTP nie są oderwane od rzeczywistości ani wyniosłe

Mocne i słabe strony INFJ

Podobnie jak inne typy osobowości, osoby z osobowością INFJ mają zarówno dobre, jak i złe cechy. Omówmy pokrótce obie te kwestie.

Mocne strony Słabe strony Miej silny system wartości Mogą mieć wysokie, często nierealne oczekiwania Rozumienie sygnałów emocjonalnych u siebie i innych Są bardzo wrażliwi Są idealistami i chcą uczynić świat lepszym miejscem Czasami trudne do poznania i zrozumienia Są kreatywni i mają bogaty świat wewnętrzny Mają skłonność do uporu Cenią relacje i są empatyczne wobec uczuć innych ludzi Nie lubią konfrontacji Są oddani swoim celom i osiągają je pomimo wyzwań Potrafią myśleć zarówno emocjonalnie, jak i logicznie

INFJ w pracy

Do tej pory omówiliśmy, jacy są INFJ jako osoby indywidualne. Teraz przyjrzyjmy się, jacy są w pracy i jak dobrze współpracują z innymi.

INFJ w przywództwie

Osoby typu INFJ mają silną wizję i cel, co sprawia, że są liderami potrafiącymi inspirować i motywować innych. Jako liderzy, osoby typu INFJ są empatyczne wobec potrzeb innych i intuicyjne, więc ich styl zarządzania jest bardziej oparty na współpracy niż autorytarny.

Z drugiej strony, jako menedżerowie introwertyczni mogą nie być w stanie wywierać autorytetu, nawet gdy jest to konieczne. Może to oczywiście zmniejszyć ich skuteczność, gdy muszą zdyscyplinować swój zespół.

INFJ jako pracownicy

Jeśli praca i środowisko pracy są zgodne z osobistymi wartościami, osoby typu INFJ mogą osiągać wysokie wyniki. Kieruje nimi silne poczucie celu i są oddane osiąganiu swoich celów, zarówno osobistych, jak i zawodowych.

Czasami mogą być również perfekcjonistami i generalnie są bardzo pracowici, mają świetną etykę pracy i nastawienie na wydajność.

Ścieżki kariery INFJ

Osoby typu INFJ powinny wybierać ścieżki kariery, w których praca jest zgodna z ich wartościami i mogą wywierać wpływ

Doskonałe pola do działania dla osób typu INFJ to edukacja, opieka zdrowotna, doradztwo i praca socjalna. Dobrze sprawdzają się również w rolach, w których ceniona jest kreatywność i wyobraźnia.

Osoby typu INFJ są również dobre w rozwiązywaniu problemów i rozumowaniu, dzięki czemu idealnie nadają się do ról, w których mogą wykorzystać swój intelekt. Kariera naukowa lub inżynierska również jest dla nich dobrym wyborem.

Zalecana lektura: Jeśli masz typ osobowości INFJ lub znasz kogoś, kto go ma, te książki o INFJ będą dla Ciebie pomocne.

Czym jest typ osobowości INTP?

INTP oznacza introwertyczny, intuicyjny, myślący i postrzegający i jest kolejnym z 16 typów osobowości MBTI. Osoby typu INTP, nazywane również "logikami", są logicznymi myślicielami, cichymi i analitycznymi.

Podobnie jak INFJ, mają bogaty świat wewnętrzny. Jednak w przeciwieństwie do INFJ, wolą trzymać się na uboczu zamiast nawiązywać relacje społeczne. Wolą zagłębiać się w swoich myślach niż wychodzić z domu i spędzać czas poza domem.

Kluczowe cechy INTP

Oto niektóre cechy osobowości osób typu INTP: Analityczny : Osoby typu INTP mają tendencję do analizowania wszystkiego w oparciu o fakty i dane. Lubią rozwiązywać problemy, rozumować i robić to, co ma sens

Zastrzeżone : Są introwertyczni i lubią spędzać czas samotnie, oddając się fantazjom. Tak bardzo cenią sobie ciszę i samotność, że często uważa się ich za osoby wyniosłe i zdystansowane

Ciekawscy : Osoby typu INTP są otwarte i ciekawe świata, polegają na logice i pozostawiają sobie wiele możliwości. Interesują je poszukiwanie odpowiedzi i odkrywanie nowych horyzontów. Uwielbiają uczyć się nowych rzeczy i z pasją przechodzą od jednego pomysłu do drugiego w dążeniu do wiedzy

Innowacyjność : Osoby typu INTP nie lubią ograniczeń wynikających z zasad i struktur, lubią myśleć nieszablonowo. Dzięki bogatej wyobraźni mają ogromną zdolność do oryginalnego myślenia, co pozwala im na tworzenie nowych i innowacyjnych pomysłów

Cel: W przeciwieństwie do INFJ, INTP nie podejmują decyzji w oparciu o emocje lub uczucia. Analizują informacje bez uprzedzeń, szukają logicznego wyjaśnienia wszystkiego i podejmują obiektywne decyzje

Mocne i słabe strony INTP

W tej sekcji przyjrzymy się bliżej mocnym i słabym stronom osób o typie osobowości INTP. Zaczynamy.

Mocne strony Słabe strony Posiadaj doskonałe umiejętności logicznego myślenia i analizy Może sprawiać wrażenie osoby niewrażliwej lub zdystansowanej Czy są kreatywnymi myślicielami? Mają trudności z wyrażaniem własnych emocji Są ciekawi i otwarci Mają skłonność do nadmiernego analizowania i niepokoju Są pasjonatami swoich odsetek Mogą odciąć się od świata i zagubić w swoich myślach Można im zaufać, że będą obiektywni i sprawiedliwi

INTP w pracy

W tej sekcji wyjaśnimy, jacy są INTP w pracy i jakie ścieżki kariery są dla nich najlepsze. Zaczynamy.

INTP w przywództwie

Jako liderzy, osoby typu INTP budzą szacunek i inspirują innych swoim intelektem i innowacyjnymi pomysłami. Zachęcają do autonomii w swoich zespołach i nie wierzą w trzymanie za rękę.

Chociaż świetnie podejmują decyzje i dzielą się wielkimi pomysłami, często ignorują szczegóły i pozostawiają je zespołowi. Dlatego potrzebują intelektualnego, samodzielnego zespołu, który wdroży ich pomysły.

INTP jako pracownicy

Osoby typu INTP doskonale sprawdzają się w rolach, w których mogą wykorzystać swoją kreatywność i umiejętności rozwiązywania problemów. Ze względu na potrzebę rozwiązywania problemów i rozumienia pojęć, doskonale radzą sobie w dziedzinach związanych z nauką.

Ich ścieżki kariery nie są jednak ograniczone do dziedzin technicznych. Będą dobrze wykonywać każdą pracę, która pozwoli im rozwiązywać problemy i usprawniać procesy.

Nie lubią ograniczeń wynikających z zasad i preferują elastyczne środowisko pracy, które sprzyja ich kreatywności i ciekawości.

Ścieżki kariery INTP

Osoby typu INTP dobrze radzą sobie w dziedzinach technicznych i mogą być matematykami, analitykami, badaczami, naukowcami itp.

Są również dobrzy w rolach wymagających połączenia wiedzy technicznej i kreatywności, takich jak graficy lub architekci. Informatyka, technologia, inżynieria i nauki społeczne to również pola, w których INTP zazwyczaj odnoszą sukcesy.

Aby dowiedzieć się więcej o tym typie osobowości, przeczytaj książki poświęcone INTP, które wyczerpująco opisują cechy, motywacje, zachowania i inne aspekty tego typu osobowości.

Kluczowe różnice i podobieństwa między INFJ i INTP

Chociaż zarówno osobowości INFJ, jak i INTP są introwertyczne i charakteryzują się silną intuicją, mają też kilka różnic. W tej sekcji omówimy zarówno podobieństwa, jak i różnice między osobami INFJ i INTP.

Kluczowe różnice: INTP a INFJ

Oto kilka kluczowych różnic między typami osobowości INTP i INFJ.

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Kluczowa różnica między typami INFJ i INTP polega na sposobie podejścia do problemów i podejmowania decyzji. Ich style podejmowania decyzji różnią się ze względu na funkcje poznawcze.

Osoby typu INFJ to typy oceniające, które polegają na intuicji i zrozumieniu ludzi, aby oceniać sytuacje, podczas gdy osoby typu INTP mają bardziej analityczne i logiczne podejście do rozwiązywania problemów.

Pomimo swojej intuicyjnej natury, osoby typu INFJ preferują bardziej ustrukturyzowane podejście, w ramach którego przed podjęciem decyzji analizują wszystkie aspekty. Osoby typu INTP są bardziej elastyczne i zdolne do adaptacji oraz lubią badać wszystkie dostępne opcje.

Interakcje społeczne

Osoby typu INFJ są wyrozumiałe wobec emocji innych ludzi i dbają o utrzymanie harmonijnych relacji. Chociaż lubią zachowywać swoje myśli dla siebie, mogą otworzyć się przed bliskimi im osobami.

INTP natomiast nie przejmują się tym, co myślą o nich inni, i wolą przebywać samotnie niż w towarzystwie. Jednak ponieważ są powściągliwi i często mówią to, co myślą, mogą czasami wydawać się nieczułymi ludźmi.

Przetwarzanie informacji

Kolejną różnicą między typami INFJ i INTP jest sposób przetwarzania informacji.

Osoby typu INFJ są bardziej zorganizowane i lubią przeglądać wszystkie dostępne informacje, aby uzyskać wgląd w sytuację. Zanim przejdą do kolejnego zadania, całkowicie kończą jedną linię myślenia. Są głębokimi myślicielami.

INTP są pod tym względem całkowitym przeciwieństwem. Lubią przeskakiwać z jednego pomysłu na drugi. Nie przeszkadza im posiadanie wielu pomysłów i spostrzeżeń jednocześnie oraz podążanie za przepływem.

Kluczowe podobieństwa: INTP vs. INFJ

Dwie najważniejsze cechy wspólne osób typu INFJ i INTP to introwertyczność, silna intuicja i bogaty świat wewnętrzny. Obie grupy lubią spędzać czas samotnie, oddając się refleksji, i potrzebują tego, aby naładować swoje baterie społeczne.

Kolejną cechą wspólną osobowości INTP i INFJ jest to, że są one dowcipne i intelektualne , a jednocześnie kreatywne.

Strategie współpracy INFJ i INTP

W tej sekcji omówimy kilka wskazówek, jak osoby o osobowości INFJ i INTP mogą skutecznie współpracować.

1. Zrozumienie stylów pracy innych osób

Pierwszym krokiem do owocnej współpracy między osobami typu INFJ i INTP jest zrozumienie osobowości i stylu pracy drugiej strony. Wiele organizacji zachęca pracowników do wykonania testu osobowości MBTI, aby członkowie zespołu znali typy osobowości pozostałych osób.

Zapewnia to płynną współpracę i skuteczną komunikację między członkami zespołu.

Zapewnia to płynną współpracę i skuteczną komunikację między członkami zespołu.

Wykorzystaj go, aby udostępnić typy osobowości, style zarządzania, upodobania, antypatie, style pracy poszczególnych członków personelu lub wszelkie informacje, które pomogą poprawić współpracę w zespole.

2. Skuteczna komunikacja

Osoby o osobowościach INTP i INFJ mogą dobrze ze sobą współpracować, jeśli skutecznie komunikują się i współpracują.

Wykorzystanie typów osobowości do lepszej współpracy

Jeśli jesteś typem INFJ lub INTP lub znasz kogoś, kto jest, ten przewodnik INTP vs. INFJ pomoże Ci zrozumieć ich osobowości oraz jak najlepiej się z nimi komunikować i pracować.

Zrozumienie osobowości MBTI swoich współpracowników i własnej może znacznie poprawić komunikację i współpracę w zespole. Połącz to z doskonałym narzędziem do współpracy zespołowej, takim jak ClickUp, a uzyskasz strategię, która zapewni Ci sukces.

Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i wypróbuj jego funkcje za darmo, zanim przejdziesz na płatny plan.