15 najlepszych darmowych szablonów budżetu w Excelu

Microsoft Excel był opcją OG do analizy danych, a jego sprawność jako menedżera pieniędzy jest nieporównywalna.

Od obeznanych z technologią gospodarstw domowych po ugruntowane biznesy, każdy wykorzystuje Microsoft Excel do zarządzania finansami . Zaszczepiła finansową ostrożność wśród użytkowników, jedną komórkę na raz.

Za pomocą kilku formuł można do zrobienia analizę kosztów i korzyści aby wprowadzić na rynek nowy produkt, śledzić dochody i wydatki lub obliczyć swój kapitał emerytalny.

Najlepsze jest to, że nie zawsze trzeba zaczynać od zera. Znajdziesz kilka darmowych szablonów budżetowych, w których musisz wpisać swoje dane, aby uzyskać widoczność swojej kondycji finansowej. Przygotowaliśmy listę 15 takich darmowych szablonów budżetowych, aby ułatwić ci pracę.

**Czego szukać w szablonach budżetowych Excel?

W szablonach budżetowych Excel należy szukać następujących funkcji, aby ocenić, czy mogą one zaspokoić twoje potrzeby:

Przyjazny dla użytkownika interfejs : Microsoft Excel jest bardzo przyjaznym dla użytkownika edytorem arkuszy kalkulacyjnych; szablon powinien zachować te cechy. Powinien oferować przejrzysty i intuicyjny układ, który ułatwia wprowadzanie liczb i zrozumienie danych finansowych

Specyfika : Ponieważ różni użytkownicy mają różne wymagania, szablony budżetowe muszą być dopasowane do konkretnych wymagań i zastosowań, aby zapewnić większą wygodę użytkowania

Kompleksowość : Szukaj szablonu, który holistycznie obejmuje wszystkie aspekty zarządzania finansami. Sprawdź, czy wskaźniki finansowe, takie jak dochody, wydatki, oszczędności, inwestycje, zadłużenie, zobowiązania, marże itp. są zgodne z Twoimi wymaganiami

Możliwość dostosowania : Musi oferować wysoki stopień niestandardowego dostosowania i umożliwiać użytkownikom modyfikowanie kategorii, dodawanie lub usuwanie sekcji, dostosowywanie formuł zgodnie z ich unikalnymi wymaganiami finansowymi i nie tylko

Automatyzacja : Poszukaj szablonów z wbudowanymi formułami, funkcjami i makrami, które wykonują wszystkie obliczenia przy niewielkiej lub żadnej interwencji ręcznej, aby zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów

Wizualizacja danych : Rozważ szablony, które wizualnie przedstawiają dane finansowe za pomocą interaktywnych wykresów i grafów, aby ułatwić analizę trendów finansowych lub podejmowanie świadomych decyzji opartych na danych

Raportowanie finansowe : Wybierz szablon, który generuje szczegółowe raporty finansowe, ponieważ pomaga to zachować zgodność i przejrzystość poprzez możliwy do skontrolowania dziennik

Kompatybilność : Upewnij się, że szablon jest kompatybilny z używaną wersją programu Microsoft Excel. Sprawdź także jego kompatybilność z innymi aplikacjami, oprogramowaniem lub urządzeniami, z którymi możesz go zintegrować w celu zarządzania finansami

Dostępność : Wybierz szablon, który jest łatwo dostępny na różnych urządzeniach. Nie patrz na niego tylko przez pryzmat kompatybilności, ale także sprawdź, jak renderuje się na wielu ekranach, aby ułatwić korzystanie z niego

Bezpieczeństwo: Ponieważ w szablonach budżetu Excel będziesz przechowywać poufne dane finansowe, chcesz, aby były one bezpieczne. Poszukaj funkcji takich jak szyfrowanie lub ochrona hasłem, aby zabezpieczyć krytyczne dane przed nieautoryzowanym dostępem

Najlepsze Darmowe szablony budżetu Excel (miesięczne, tygodniowe, osobiste i inne)

Teraz, gdy już wiemy, czego szukać, oto pięć doskonałych szablonów Excel szablonów arkuszy kalkulacyjnych które pomogą Ci zarządzać budżetem:

1. Miesięczny Szablon budżetu rodzinnego w Excelu

via Microsoft Zarządzaj finansami swojej rodziny bez wysiłku dzięki tej aplikacji Szablon budżetu rodzinnego Excel .

Dzięki niemu będziesz odpowiedzialny za dobrobyt finansowy swojej rodziny. Wystarczy wprowadzić dane dotyczące wydatków w odpowiedniej zakładce tego szablonu budżetu miesięcznego i pozwolić mu do zrobienia. Planer budżetu rodzinnego pomaga śledzić miesięczne dochody, uzyskać wgląd w zachowania związane z wydatkami i śledzić cele oszczędnościowe.

Niestandardowe kategorie w zakładce Miesięczne wydatki zależą od potrzeb i wydatków twojej rodziny. Zakładka Podsumowanie wydatków oferuje szczegółowe zestawienie przepływu gotówki i celów finansowych.

2. Prosty szablon budżetu miesięcznego w Excelu

via Microsoft The Prosty szablon budżetu miesięcznego w Excelu umieszcza Cię na licencji podczas zarządzania budżetem.

Ten łatwy w użyciu szablon budżetu miesięcznego został zaprojektowany tak, aby budżetowanie było dziecinnie proste. Użyj go, aby porównać swoje miesięczne dochody z wydatkami i odpowiadającą im nadwyżką lub deficytem. Zapewnia widoczność tego, na co idą twoje pieniądze i jak zoptymalizować budżet, aby osiągnąć swoje cele.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz swoim miesięcznym budżetem, czy planujesz przyszłość, to narzędzie może łatwo połączyć się z Twoimi aspiracjami finansowymi. Użyj go, aby podejmować mądre i świadome decyzje dotyczące swoich pieniędzy.

3. Szablon raportowania wydatków w Excelu

via Microsoft The Szablon raportowania wydatków w Excelu upraszcza śledzenie finansów. Jest to potężne narzędzie do śledzenia wydatków i porównywania kosztów budżetowych z rzeczywistymi wartościami. Ten szablon wydatków można niestandardowo dostosować do swoich potrzeb, dodając lub usuwając kolumny lub modyfikując kategorie wydatków w różnych nagłówkach.

To szablon raportowania wydatków oferuje doskonałą wszechstronność, elastyczność i wygodę, umożliwiając monitorowanie wydatków Business i finansów osobistych. Zachowaj swój budżet i podejmuj lepsze decyzje związane z wydatkami dzięki temu szablonowi budżetu Free.

4. Szablon budżetu osobistego w Excelu

via Microsoft Nadaj priorytet zdrowiu finansowemu i dobremu samopoczuciu dzięki tej aplikacji Szablon budżetu osobistego Excel . Jest to kompleksowe narzędzie do śledzenia miesięcznych wydatków i zobowiązań, takich jak koszty podróży, kredyty mieszkaniowe itp.

Ten arkusz budżetu osobistego zapewnia automatyzację obliczeń finansowych i zapewnia większą kontrolę nad finansami, ponieważ szybko uzyskujesz przegląd tego, co robisz ze swoimi pieniędzmi.

Niezależnie od tego, czy chcesz zmaksymalizować swoje dochody dzięki oszczędnościom, czy też wypełnić lukę między projektowanymi kosztami a rzeczywistymi wydatkami, ten szablon budżetu jest zgodny z Twoimi osobistymi celami finansowymi.

5. Szablon podsumowania budżetu w Excelu

via Microsoft Bądź na bieżąco z finansami swojego Businessu dzięki tej aplikacji Szablon podsumowania budżetu w Excelu .

Jest to potężne narzędzie do zarządzania kosztami umożliwia śledzenie przychodów i wydatków, projektów przychodów i nie tylko. Posiada różne kategorie wydatków Business i poręczny wykres podsumowujący szczegóły budżetowe.

Wykorzystaj go do monitorowania wyników finansowych i kondycji firmy, porównując projektowane i rzeczywiste wydatki, śledząc koszty personelu i identyfikując obszary wymagające poprawy. Ten szablon budżetu biznesowego usprawnia zarządzanie finansami, zwiększając rentowność firmy.

Limity korzystania z szablonów budżetu Excel

Szablony budżetowe Excel oferują wiele korzyści, ale mają też pewne limity. Oto przegląd niektórych wyzwań, z którymi można się spotkać podczas korzystania z szablonów budżetowych Excel:

Ręczne wprowadzanie danych : Szablony budżetowe Excel, mimo że stanowią potęgę w zakresie złożonych obliczeń, nadal wymagają ręcznego wprowadzania danych finansowych. Ręczne wprowadzanie danych jest podatne na błędy i nieścisłości, które mogą wpływać na użyteczność szablonu Free Budget

Limit współpracy : O ile nie korzystasz z Microsoft 365 online, twoje opcje współpracy nad szablonami budżetu Excel są mocno ograniczone. Zwykły plik Excel jest przechowywany lokalnie, więc nie można go udostępniać i synchronizować z członkami zespołu lub rodziny

Kontrola wersji : Mówiąc o kopiach, zarządzanie wieloma wersjami plików Excel wymaga dużo pracy. Brak współpracy i kontroli wersji prowadzi do zamieszania i niespójności danych, co prowadzi do nieścisłości lub starzenia się danych

Brak integracji : Microsoft Excel niekoniecznie integruje się z istniejącym stosem technologicznym, platformami oprogramowania lub innymi narzędziami finansowymi. W wyniku tego będziesz musiał ręcznie importować i eksportować dane, co prowadzi do powstawania silosów danych i nieefektywności przepływu pracy

Ograniczone możliwości raportowania : Chociaż Excel posiada podstawowe funkcje raportowania i narzędzia do wizualizacji danych, mogą one okazać się niewystarczające, jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania. Przy tych ograniczonych funkcjach, w porównaniu do rozwiązań do zarządzania finansami, będziesz musiał włożyć ręczny wysiłek w generowanie raportów, analizowanie trendów itp.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa danych : Ponieważ Excel uniemożliwia centralizację danych, musisz utrzymywać wiele lokalnych kopii i udostępniać je przez e-mail, narażając pliki na zagrożenia bezpieczeństwa. Pliki te są bardziej podatne na uszkodzenie, przypadkową utratę, nieautoryzowany dostęp, naruszenie bezpieczeństwa danych i inne tego typu zagrożenia

Skalowalność: Skalowalność jest istotnym problemem w Excelu, zwłaszcza w zastosowaniach biznesowych. Chociaż może on obsługiwać duże ilości danych i złożone scenariusze finansowe na małą skalę, jego możliwości mogą nie rosnąć w tempie podobnym do potrzeb budżetowych Businessu

10 alternatywnych szablonów budżetowych Free Excel

Podczas gdy pięć najlepszych darmowych szablonów budżetu w programie Microsoft Excel to atrakcyjne opcje, powyższe limity mogą sprawić, że będziesz szukał "czegoś więcej" Na szczęście mamy dla ciebie 10 dodatkowych szablonów budżetowych, które stanowią atrakcyjną alternatywę Alternatywy dla Excela .

Od zarządzanie budżetami projektów do budżetowania wydarzeń, oto nasza lista 10 darmowych szablonów do wypróbowania:

1. Prosty szablon budżetu ClickUp

Pobierz ten szablon

Uprość zarządzanie finansami dzięki szablonowi ClickUp Simple Budget Template

The Prosty szablon budżetu ClickUp ułatwia budżetowanie. Oferuje przejrzystość, organizację i wydajność w zarządzaniu finansami bez obciążenia poznawczego związanego z obsługą wielu zmiennych.

Można go używać jako szablonu budżetu osobistego lub narzędzia biznesowego do śledzenia wydatków. Ten wszechstronny planer budżetowy dostosowuje się do indywidualnych wymagań. Za tą wszechstronnością kryje się intuicyjna struktura i przyjazny dla użytkownika interfejs, który pomaga śledzić transakcje, przepływy pieniężne i budżety. Oprócz tego, że finanse są oparte na danych, przekształca informacje finansowe w wizualne ilustracje.

Pobierz ten szablon

Graficzne przedstawienie różnych kategorii budżetowych umożliwia osobom i firmom identyfikację trendów, optymalizację budżetów i osiąganie celów finansowych.

2. Szablon budżetu ClickUp Business

Pobierz szablon

szablon budżetu biznesowegoClickUp umożliwia powodzenie i zrównoważony rozwój organizacji

Doładuj swój Business dzięki temu szablonowi Szablon budżetu biznesowego ClickUp który upraszcza zarządzanie pieniędzmi dla firm o różnych kształtach i rozmiarach. Niezależnie od tego, czy prowadzisz startup, czy konglomerat, ten planer budżetu odciąża zadania finansowe i administracyjne, dzięki czemu Ty i Twoi pracownicy możecie skupić się na rozwoju biznesu.

Szablon akceptuje podstawowe dane wejściowe dotyczące celów finansowych, podczas gdy budżet jest obliczany automatycznie z absolutną szczegółowością i ziarnistością. Użyj tego bilansu, aby śledzić rzeczywiste wyniki swojej firmy w porównaniu z planowanymi celami i realizować strategie oszczędzania kosztów lub optymalizować wydatki w celu długoterminowego wzrostu. Organizuje również dane finansowe, dzięki czemu stanowi historyczny zapis do analizy porównawczej wyników finansowych.

Pobierz ten szablon

3. szablon wniosku budżetowego ClickUp

Pobierz ten szablon

Twórz zwycięskie propozycje z szablonem propozycji budżetowych ClickUp

Tworzenie pliku propozycja budżetu jest zniechęcającym zadaniem. Jest jednak niezbędny dla firm, organizacji, konsultantów i freelancerów poszukujących funduszy i zatwierdzeń projektów.

Na szczęście Szablon propozycji budżetu ClickUp wspomaga ten proces poprzez zachowanie dokładności, spójności i przejrzystości danych finansowych w celu stworzenia atrakcyjnej propozycji, która wygrywa szanse.

Aby zapewnić takie wyniki, składniki kosztów projektu są podzielone na solidne i oparte na danych argumenty. Przedstawia również wszystkie informacje w wizualnym, łatwym do zrozumienia formacie, co zwiększa szanse na uzyskanie funduszy i zatwierdzeń. Te spostrzeżenia umożliwiają interesariuszom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących wykonalności projektu.

Jego użyteczność wykracza poza składanie propozycji, ponieważ można go używać jako mapy drogowej do śledzenia postępów, angażowania interesariuszy i identyfikowania obszarów wymagających poprawy.

Pobierz ten szablon

4. Szablon osobistego budżetu miesięcznego ClickUp

Pobierz ten szablon

Niestandardowy szablon budżetu osobistego ClickUp do własnych potrzeb

The Szablon budżetu osobistego ClickUp to niezawodny towarzysz w podróży finansowej. Niezależnie od tego, czy chcesz obliczyć swoją wartość netto, czy zarządzać budżetem domowym, ten miesięczny planer budżetowy jest wysoce konfigurowalnym narzędziem zapewniającym niezależność finansową i wzmocnienie pozycji.

Ten szablon menedżera pieniędzy śledzi wydatki osobiste i domowe, aby wyjaśnić wzorce wydatków i status konta oszczędnościowego. Po zapoznaniu się z tymi parametrami łatwiej będzie planować i ustalać priorytety krótko- i długoterminowych celów finansowych.

Niezależnie od tego, czy planujesz wakacje, czy budujesz fundusz awaryjny, możesz podejmować świadome decyzje za pomocą tego szablonu.

Pobierz ten szablon

5. szablon budżetu wydarzenia ClickUp

Pobierz ten szablon

Zarządzaj budżetami wielu wydarzeń za pomocą szablonu ClickUp Event Budget Template

Budżetowanie wydarzeń to nie lada wyzwanie. Zapewnienie powodzenia wymaga skrupulatnego planu i organizacji, a następnie dynamicznej i praktycznej realizacji.

Jednak zarządzanie budżetami na wydarzenia może być dziecinnie proste dzięki aplikacji Szablon budżetu wydarzenia ClickUp . Ten wszechstronny szablon nadaje się do różnych wydarzeń, od webinarów korporacyjnych po imprezy branżowe.

Działa jako scentralizowany hub do ustawienia celów, śledzenia wydatków i przydzielania lub realokacji budżetów. Prowadzi dziennik kosztów stałych, zachowując elastyczność w przypadku niespotykanych, ale krytycznych wydatków.

Zarządzanie budżetem wydarzenia pozwala na planowanie niezapomnianych wydarzeń przy jednoczesnym zapewnieniu oszczędności kosztów tam, gdzie to możliwe.

Pobierz ten szablon

6. szablon budżetu zarządzania projektami ClickUp

Pobierz ten szablon

Budżet nie jest paskiem z szablonem budżetu do zarządzania projektami ClickUp

ClickUp specjalizuje się w zarządzaniu projektami, więc jak możemy pominąć szablony budżetów projektów ? W końcu budżet jest jednym z podstawowych ograniczeń mające wpływ na każdy projekt.

The Szablon budżetu do zarządzania projektami ClickUp to Twój nieoficjalny dyrektor finansowy do zarządzania projektami przy jednoczesnym zachowaniu budżetu. Umożliwia kierownikom projektów śledzenie wydatków i równoważenie priorytetów, zasobów i osi czasu.

Sekwencyjnie organizuje projekt w fazy, umożliwiając menedżerom poruszanie się po współzależnościach, ograniczeniach budżetowych i wymaganiach dotyczących zasobów. Taka logiczna organizacja projektu zapewnia również dostawcom możliwość śledzenia wydatków i zasobów w czasie rzeczywistym śledzenie postępu prac dla maksymalnego wykorzystania budżetu.

Dostosuj ten szablon zależnie od różnorodnych potrzeb projektu, a będziesz na dobrej drodze do powodzenia.

Pobierz ten szablon

7. Budżet projektu ClickUp z szablonem WBS

Pobierz ten szablon

Przechwytywanie budżetu w podziale na zadania za pomocą ClickUp Project Budget z szablonem WBS

Podczas gdy zarządzanie budżetami w małych projektach jest stosunkowo łatwiejsze, w przypadku większych może się to skomplikować. Aby rozwiązać ten problem, kierownicy projektów polegają na narzędziach takich jak struktura podziału pracy (WBS), aby poradzić sobie ze złożonością i współzależnościami.

Struktura Budżet projektu ClickUp z szablonem WBS właśnie to robi - dzieli monolityczne zadania na mniejsze, łatwe w zarządzaniu działania i tworzy mapy odpowiadających im wymagań budżetowych. Można na przykład dokonać dystrybucji rocznego budżetu na 12 miesięcznych planów budżetowych, aby sprawować dokładniejszą kontrolę nad budżetem.

Chociaż powyższy przykład ilustruje WBS na osi czasu, to oprogramowanie budżetu projektu może rozbić budżet na różne działania, kamienie milowe, funkcje lub specyfikacje. Tak czy inaczej, szablon pomaga pozostać na dobrej drodze i zmieścić się w budżecie, od planu do realizacji.

Pobierz ten szablon

8. szablon budżetu marketingowego ClickUp

Pobierz ten szablon

Podpis pod zdjęciem: Maksymalizacja ROI dzięki szablonowi budżetu marketingowego ClickUp

Zarządzanie a budżet marketingowy to trudne zadanie. Pojedynczy błąd może wyzwalacz lawinę budżetu marketingowego. Alternatywnie, jeden właściwy ruch może zwiększyć inwestycje i zaoferować wielokrotne zwroty.

Z szablon budżetu marketingowego ClickUp podejmować strategiczne decyzje w oparciu o dane. Oferuje on całościowy widok wszystkich wielokanałowych działań marketingowych i oblicza koszty dla każdego kanału. Identyfikuje również obszary wymagające poprawy i wspiera inteligentne decyzje dotyczące realokacji zasobów.

Szablon oferuje znaczne możliwości niestandardowe, aby dostosować się do konkretnych wymagań marketingowych online i offline. Możliwości te są wspierane przez śledzenie wydajności w czasie rzeczywistym, co pomaga monitorować różne wskaźniki marketingowe i KPI.

Ten intuicyjny szablon zapewnia widoczność, wydajność i skuteczność kampanii marketingowych.

Pobierz ten szablon

9. Szablon budżetu filmowego ClickUp

Pobierz ten szablon

Stwórz swój kolejny filmowy cud dzięki szablonowi budżetu filmowego ClickUp

Nie każdy z nas jest Stevenem Spielbergiem czy Jamesem Cameronem, którzy dysponują praktycznie nieskończonym budżetem na swoje kreatywne działania. I za to będziesz wdzięczny za szablon Szablon budżetu filmowego ClickUp .

Ten łatwy w użyciu szablon pozwala filmowcom odkrywać głębię sztuk wizualnych i kreatywności bez potykania się o granice budżetu. Oferuje on szczegółowy podział kosztów na etapy preprodukcji, produkcji i postprodukcji, dzięki czemu inwestorzy mogą przeanalizować opłacalność finansową filmu.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz jednorazowymi kosztami wynajmu sprzętu, proporcjonalnymi stawkami dla obsady i ekipy, czy nawet przypadkowymi wydatkami, możesz zachować precyzyjną kontrolę nad budżetem.

Pozostaw liczenie w arkuszach kalkulacyjnych i skup się na przyciąganiu uwagi i zachwycaniu widzów.

Pobierz ten szablon

10. szablon budżetu uczelni ClickUp

Pobierz ten szablon

Szablon ClickUp College Budget sprawia, że życie na studiach jest przyjemne i odpowiedzialne finansowo

Zarządzanie budżetem na studiach jest trudne - rozumiemy to. Równoważenie życia akademickiego, osobistego i towarzyskiego może sprawić, że będziesz przełączać się z wyszukanych potraw na fast foody i ramen z akademika.

Z tego powodu stworzyliśmy Szablon budżetu uczelni ClickUp aby ułatwić życie na studiach. Szablon obejmuje wszystkie aspekty studiów i usprawnia budżetowanie, aby zapewnić większą przejrzystość sytuacji finansowej.

Od śledzenia czesnego i pożyczek edukacyjnych po zarządzanie codziennymi wydatkami na życie, możesz podejmować świadome decyzje, które są zgodne z Twoim budżetem. Będziesz mieć większą kontrolę nad tym, ile pieniędzy wydajesz na co i jak możesz zaoszczędzić pieniądze bez uszczerbku dla swojego stylu życia.

Szablon zaszczepia dyscyplinę finansową i odpowiedzialność nawet po zakończeniu nauki i wejściu na rynek pracy, dzięki czemu jest niezbędnym narzędziem do rozwoju osobistego.

Pobierz ten szablon

Śledź finanse z szablonami budżetu Excel

Microsoft Excel od dawna jest podstawą budżetowania, o czym świadczy nasza lista pięciu darmowych szablonów budżetowych Excel. Chociaż oferują one podstawową funkcję śledzenia dochodów, analizy wydatków i dynamicznego budżetowania, ich limity są niezaprzeczalne.

Na tym tle ClickUp wyłania się jako bardzo potrzebny wybawca, który holistycznie dopasowuje się do potrzeb budżetowania. Dziesięć szablonów budżetowych pozwala lepiej zrozumieć swoje finanse i stanowi solidną podstawę do tworzenia szczegółowych budżetów, optymalizacji wydatków oraz oszczędzania czasu i zasobów.

Zacznij korzystać z ClickUp, aby zbliżyć się o kilka kroków do swoich celów finansowych! Zarejestruj się za Free już dziś!