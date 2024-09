11 Free szablonów budżetu na wydarzenia

**Porównywanie ofert dostawców, zarządzanie niekończącymi się arkuszami kalkulacyjnymi i gonienie za zgodami klientów - wszystko to przy jednoczesnej próbie trzymania się budżetu, który wydaje się mieć własny umysł.

I właśnie wtedy, gdy myślisz, że masz wszystko pod kontrolą, oś czasu przesuwa się, a plan zasobów wylatuje przez okno.

Na szczęście szablony budżetów na wydarzenia mogą uprościć cały proces. Zapewniają one przejrzysty, łatwy sposób śledzenia wszystkiego - wydatków, kategorii, elementów i szacunkowych kosztów - bez utraty zdrowia psychicznego.

W tym wpisie na blogu zebraliśmy 11 darmowych szablonów budżetów na wydarzenia, aby ułatwić ci pracę. Znajdźmy więc idealny szablon, który sprawi, że budżetowanie stanie się dziecinnie proste!

Czym są szablony budżetu na wydarzenia?

Szablony budżetu wydarzenia to uporządkowane arkusze kalkulacyjne lub dokumenty, które pomagają planistom i koordynatorom wydarzeń w tworzeniu budżetu i śledzeniu finansów wydarzenia. Szablony te zawierają kilka konfigurowalnych kategorii i wbudowane formuły do szacowania wydatków i dochodów związanych z wydarzeniem.

Niektóre szablony budżetów na wydarzenia umożliwiają porównanie szacunków z rzeczywistymi wydatkami. Zawierają one wykresy, które pomagają wizualizować zadania, wydatki oraz przewidywane i rzeczywiste zyski lub straty.

Szablony budżetów na wydarzenia umożliwiają również efektywne planowanie zasobów. Określają one zapotrzebowanie na zasoby w oparciu o priorytety zadań i pomagają podejmować świadome decyzje.

Co składa się na dobry szablon budżetu wydarzenia?

Szablony budżetów wydarzeń uwzględniają wszystkie koszty związane z wydarzeniem. Od miejsca wydarzenia i cateringu po marketing, rozrywkę, honoraria prelegentów, koszty zakwaterowania i transportu - pomagają one dokładnie obliczyć całkowite koszty.

Oto kilka funkcji, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze szablonu budżetu na wydarzenie:

Łatwość obsługi : Wybierz szablon, który ma intuicyjny układ. Niestandardowy szablon, wprowadzanie danych i generowanie wykresów powinno być łatwe

: Wybierz szablon, który ma intuicyjny układ. Niestandardowy szablon, wprowadzanie danych i generowanie wykresów powinno być łatwe Wszechstronne kategorie dla wydarzeń : Upewnij się, że możesz użyć szablonu dla różnych wydarzeń. Sprawdź wydatki, przychody, kalkulacje zysków i inne kategorie, które odpowiadają twoim potrzebom

: Upewnij się, że możesz użyć szablonu dla różnych wydarzeń. Sprawdź wydatki, przychody, kalkulacje zysków i inne kategorie, które odpowiadają twoim potrzebom Automatyzacja obliczeń : Wybierz szablony z wbudowanymi formułami do obliczania rzeczywistych kosztów, szacowanych kosztów, przychodów i różnicy między szacowanymi a rzeczywistymi wydatkami

: Wybierz szablony z wbudowanymi formułami do obliczania rzeczywistych kosztów, szacowanych kosztów, przychodów i różnicy między szacowanymi a rzeczywistymi wydatkami Wizualizacja danych : Poszukaj szablonów, które zapewniają kompleksowe pulpity do wizualnego przedstawiania kosztów i przychodów z wydarzenia na wykresach lub wykresach kołowych

: Poszukaj szablonów, które zapewniają kompleksowe pulpity do wizualnego przedstawiania kosztów i przychodów z wydarzenia na wykresach lub wykresach kołowych Dostosowanie : Szablony, które oferują niestandardowe możliwości. Muszą one umożliwiać dodawanie niestandardowych pól, modyfikowanie kategorii kosztów i dostosowywanie scenariuszy wydarzeń w oparciu o twoje wymagania

: Szablony, które oferują niestandardowe możliwości. Muszą one umożliwiać dodawanie niestandardowych pól, modyfikowanie kategorii kosztów i dostosowywanie scenariuszy wydarzeń w oparciu o twoje wymagania Współpraca i udostępnianie: Dobre wydarzenie lubszablon budżetu projektu powinien również oferować funkcje współpracy w czasie rzeczywistym, aby twój Teams mógł aktualizować szczegóły budżetu

Dobre wydarzenie lubszablon budżetu projektu powinien również oferować funkcje współpracy w czasie rzeczywistym, aby twój Teams mógł aktualizować szczegóły budżetu Zarządzanie dostawcami: Wybierz arkusz kalkulacyjny budżetu na wydarzenie, który oferuje funkcje zarządzania wydatkami dostawców i śledzenia faktur, dzięki czemu wiesz, że możesz monitorować wszystkie wydatki i dokonywać płatności na czas

11 szablonów budżetu na wydarzenia

Przygotowaliśmy listę inteligentnych szablonów budżetów na wydarzenia szablony budżetów z których można korzystać za darmo!

Sprawdź i pobierz darmowy szablon budżetu na wydarzenie, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom! ⚡

1. Szablon budżetu na wydarzenie ClickUp

Pobierz szablon

szablon budżetu wydarzenia ClickUp

Jeśli chodzi o budżety na wydarzenia, dobrą zasadą jest przydzielanie środków w kluczowych kategoriach i odkładanie 10-20% budżetu na nieprzewidziane wydatki. Szablon budżetu na wydarzenia ClickUp to idealne narzędzie, które pomoże Ci przestrzegać tej zasady i trzymać się budżetu poprzez optymalne przydzielanie zasobów.

Możesz użyć tego prostego szablonu budżetu na wydarzenie, aby ustawić cele i budżet, śledzenie wszystkich wydatków w jednym miejscu przydzielać zasoby i analizować koszty, aby podejmować świadome decyzje. Ten szablon budżetu na wydarzenia od ClickUp to wszystko, czego potrzebujesz, aby:

Zaplanować finanse wydarzenia od podstaw

Zidentyfikować możliwości oszczędzania kosztów

Ocenić wysiłki marketingowe związane z wydarzeniem

Zwiększyć odpowiedzialność finansową

Do zrobienia, zacznij obliczać niezbędne koszty wydarzenia i pozwól szablonowi zrobić resztę.

Pobierz szablon

💡 Pro Tip: Możesz użyć Dokumenty ClickUp aby wspólnie z zespołem przeprowadzić burzę mózgów na temat pomysłów na wydarzenia, ustawić kosztorysy i dodać pomocne notatki.

2. Szablon propozycji budżetu ClickUp

szablon propozycji budżetu ClickUp

Wyobraź sobie, że planujesz coroczne spotkanie firmowe. Rozpocząłeś planowanie - skontaktowałeś się z dostawcami, zatrudniłeś firmę cateringową i zamówiłeś towary firmowe. Kiedy jednak przedstawiasz podsumowanie kosztów interesariuszom, okazuje się, że przekroczyły one zaplanowany na wydarzenie budżet.

Teraz będziesz musiał renegocjować umowy i znaleźć nowych dostawców, tracąc czas i wysiłek.

Poważny błąd, prawda? Wydarzenie szablony propozycji budżetowych pomogą uniknąć takich sytuacji.

Z Szablon propozycji budżetu ClickUp pozwala na rozbicie kosztów wydarzenia z dużym wyprzedzeniem i przedstawienie przeglądu wszystkich wydatków na wydarzenie zainteresowanym stronom w celu ich zatwierdzenia. Pomaga to również w wizualizacji kosztów, dzięki czemu wszyscy zainteresowani rozumieją plan wydarzenia i podejmują świadome decyzje.

Ten szablon oferuje:

Migawkę szczegółowych kosztów projektu

Szczegółową mapę drogową do śledzenia wydatków na wydarzenie

Wizualizacje ułatwiające przedstawienie propozycji budżetu na wydarzenie

Szablon propozycji budżetu umożliwia prowadzenie dokładnej i spójnej dokumentacji kosztów wydarzenia. Zmniejsza liczbę błędów i poprawia zdolność do przekazywania propozycji interesariuszom.

Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz użyć ClickUp Brain aby wygenerować szczegółową propozycję budżetu. Po prostu wprowadź swoje wymagania, szacunkowe koszty i pożądany format, a ten asystent AI zrobi resztę.

Generowanie szczegółowych propozycji budżetowych za pomocą ClickUp Brain

3. Szablon do planowania wydarzeń ClickUp

Pobierz szablon

szablon do planowania wydarzeń ClickUp

Jeśli nadal nie jesteś zdecydowany na zakup oprogramowanie do planowania wydarzeń możesz spróbować Szablon ClickUp do planowania wydarzeń .

Ten gotowy do użycia szablon pomoże Ci usprawnić proces planowania wydarzenia -od planowania wynajmu obiektów po płatności dla dostawców i tworzenie list gości. Posiada wstępnie zapisane listy dla działań związanych z wydarzeniem, obiektów i rozliczeń dla sprawnej organizacji wydarzenia.

Szablonu do planowania wydarzeń można używać do:

Planować rezerwacje lokalizacji wydarzenia i propozycje kosztów od dostawców

Dostosować Teams i zasoby do efektywnego procesu planowania wydarzenia

Śledzenia budżetu wydarzenia

Pobierz szablon

4. Szablon planu marketingowego wydarzenia ClickUp

Pobierz szablon

szablon planu marketingowego wydarzenia ClickUp

Oczywiście chcesz, aby wydarzenie marketingowe Twojej firmy było kolejną wielką rzeczą, aby Twoja marka się wyróżniała. Jednak planowanie tak dużych wydarzeń z wieloma zewnętrznymi zaproszeniami może być zniechęcające. Będziesz musiał stworzyć listy kontrolne do planowania wydarzeń , uporządkować budżety, zebrać Teams i zasoby oraz koordynować z dostawcami, aby wszystko się udało.

To jest to, czego potrzebujesz Szablon planu marketingowego wydarzenia ClickUp .

Szablon ten zawiera zadania, budżety i osie czasu, które pomagają śledzić, kto jest odpowiedzialny za co i jak postępuje planowanie wydarzenia. Szablon zawiera tablicę faz, która pozwala uporządkować elementy działań w oparciu o fazy wydarzenia - planowanie, realizację i ocenę. Ponadto można dodawać niestandardowe fazy dla badań rynkowych, budżetów marketingowych, pomiaru kluczowych wskaźników wydajności i nie tylko.

Pobierz szablon

💡 Pro Tip: Użyj Tablice ClickUp do burzy mózgów na temat pomysłów na wydarzenia marketingowe. Możesz współpracować ze swoim zespołem, dodawać pomysły, rysować schematy blokowe i płynnie zapisywać notatki.

Burza mózgów pomysłów na wydarzenia marketingowe z ClickUp Whiteboards

5. Szablon promocji wydarzenia ClickUp

Pobierz szablon

szablon promocji wydarzenia ClickUp

Promocja wydarzenia jest integralną częścią zarządzania wydarzeniami. Musisz znaleźć najbardziej wydajny i skuteczny sposób na stworzenie szumu wokół wydarzenia, aby odniosło ono powodzenie. Szablon promocji wydarzenia ClickUp zawiera wszystkie zadania i wydatki związane z promocją w jednym miejscu - od ustawienia kampanii w mediach społecznościowych po rezerwację fotografów i kontakt z influencerami.

Możesz utworzyć osobną listę wydatków na promocję wydarzenia i dodać zadania podrzędne dla kanałów promocji, takich jak reklama, marketing w mediach społecznościowych, marketing influencerów, kampanie e-mail, reklamy cyfrowe, reklamy drukowane i inne. Po utworzeniu elementów akcji, wprowadź koszt w polu Kwota, aby uchwycić całkowity koszt danego zadania promocji wydarzenia.

Pobierz szablon

💡 Pro Tip: Użyj Automatyzacja ClickUp do wysyłania e-maili promocyjnych do gości i ustawienia przypomnień dla zespołu, aby zapewnić dotrzymanie wszystkich terminów.

Wysyłaj zautomatyzowane e-maile marketingowe dotyczące wydarzeń za pomocą ClickUp Automations

6. Szablon dokumentu planowania wydarzenia ClickUp

Pobierz szablon

szablon dokumentu planowania wydarzenia ClickUp

Planowanie wirtualnego wydarzenia konferencyjnego ? Świetnie! Wirtualne konferencje to świetny sposób na dotarcie do większej liczby osób w różnych lokalizacjach geograficznych i utrzymanie kosztów wydarzenia na niskim poziomie. Ale do zrobienia udanego wydarzenia z ograniczonym budżetem?

Wejdź Szablon dokumentu planowania wydarzenia ClickUp ! Zapewnia on kompleksowe ramy do zarządzania wszystkimi szczegółami wydarzenia i zapewnienia płynnego planu finansowego. Możesz użyć tego szablonu do tworzenia budżetów na wirtualne wydarzenia i śledzenia wydatków.

Aby utworzyć tabelę do zarządzania budżetem wydarzenia, wystarczy wpisać/table i nacisnąć enter

Oto próbka tabeli, której możesz użyć:

Kategoria Przydzielony budżet Aktualny koszt Wariacja Procent wydanych środków Notatki/Komentarze $10,000 $9,500 $500 95% Rabat za wczesną rezerwację Marketing $3000 $3300 +$300 110% Dodatkowe koszty reklam w mediach społecznościowych Catering $8,000 $8,200 +$200 102% Nieznaczny wzrost liczby uczestników

Szablon dokumentu planowania wydarzenia pomaga:

Śledzenie szacunków kosztów i terminów

Zapewnia, że wszyscy interesariusze są na tej samej stronie

Uprościć śledzenie wydatków i łatwiejsze budżetowanie

Pobierz ten szablon

7. Szablon zarządzania wydarzeniami ClickUp

Pobierz szablon

szablon do zarządzania wydarzeniami ClickUp

Czy masz wielkie plany do zrobienia kolejnego dużego wydarzenia? Szablon do zarządzania wydarzeniami ClickUp może pomóc Ci przekształcić je w rzeczywistość.

Szablon ten pomaga we wszystkich rodzajach zarządzanie projektami wydarzeń niezależnie od tego, czy są to imprezy firmowe, czy seria webinarów. Możesz efektywnie zarządzać budżetami wydarzeń poprzez populację pól niestandardowych, takich jak "Budżet", "Wydatkowany budżet", "Pozostały budżet" i "Status płatności "

Szablon do zarządzania wydarzeniami pomaga również efektywnie zarządzać czasem i zasobami. Zmniejsza ryzyko pominięcia szczegółów i poprawia wrażenia gości z wydarzenia.

szablon posiada widok mapy, który pomaga wizualizować miejsce wydarzenia i planować logistykę.

Pobierz szablon

💡 Pro Tip: Efektywnie planuj wydarzenia dzięki Zarządzanie czasem ClickUp narzędzia. Pomaga śledzić czas poświęcony na każdą czynność i oszacować, ile czasu zajmie zakończenie zadania.

8. Szablon do zarządzania projektami z budżetem ClickUp

Pobierz szablon

szablon zarządzania projektami z budżetem ClickUp

Chociaż chcesz zachwycić wszystkich swoich gości, wynająć fantazyjne miejsce i włączyć do menu wykwintne jedzenie, trzymanie się budżetu może być trudne. Szablon do zarządzania projektami z budżetem ClickUp pomaga w śledzeniu postępów. Skorzystaj z niego, aby zaplanować zasoby, priorytety i oś czasu swojego wydarzenia i zmieścić się w budżecie. Możesz organizować zadania w kolejnych fazach i nadawać im priorytety, biorąc pod uwagę ograniczenia budżetowe.

Szablon pomaga:

Uzyskać jasny obraz kosztów projektu, zapewniając dokładną prognozę budżetu

Zidentyfikować potencjalne problemy

Porównać koszty rzeczywiste i budżetowane

Pobierz szablon

9. Szablon budżetu ślubnego Microsoft 365

via Microsoft "Trzymanie się budżetu ślubnego jest niemożliwe. Przygotuj się na przekroczenie przewidywanych wydatków" Tak mówi większość ludzi.

Jednak, Szablon budżetu ślubnego Microsoft pomaga kontrolować wydatki ślubne. Dostarcza on wykres słoneczny, który pozwala dokładnie śledzić, na co przeznaczane są pieniądze - na kwiaciarnię, catering, fotografa czy suknię ślubną. Widok strzałek dla każdego elementu pozwala sprawdzić, czy wydatki przekraczają budżet.

Szablon ślubny można edytować w programach Excel, Word i PowerPoint. Ponadto możesz przesłać go do OneDrive i udostępniać partnerowi, rodzinie i znajomym.

10. Szablon budżetu na wydarzenie firmowe od Fliplet

via FlipletSzablon budżetu wydarzenia firmowego Fliplet jest prostym szablonem Szablon budżetu na wydarzenie w Excelu który umożliwia sporządzenie listy wydatków, porównanie szacowanych i rzeczywistych kosztów oraz obliczenie oczekiwanej marży zysku.

Ma prosty i przejrzysty format z różnymi kategoriami wydatków na wydarzenia firmowe. Wystarczy wpisać szczegóły dotyczące przewidywanej sumy częściowej i rzeczywistej sumy częściowej, a aplikacja automatycznie obliczy całkowity przewidywany koszt i rzeczywisty koszt.

11. Szablon budżetu dla planisty wydarzeń od GooDocs

via GooDocsSzablon budżetu GooDocs do planowania wydarzeń pomaga wizualizować budżety i zadania na wydarzenia. Możesz użyć wykresów i wykresów kołowych do śledzenia środków przydzielonych w poszczególnych kategoriach. Pomoże ci to zidentyfikować obszary, które pochłaniają najwięcej pieniędzy, dzięki czemu będziesz mógł ponownie przydzielić zasoby, aby zmniejszyć ogólne wydatki i usprawnić pracę zarządzanie budżetem .

Wizualizacja danych pozwala również na wczesne śledzenie przekroczeń kosztów i podejmowanie działań naprawczych. Szablon automatyzuje obliczanie budżetu i umożliwia śledzenie wydatków w celu sprawdzenia, jaka część budżetu została wyczerpana. Daje to jasną finansową mapę drogową dla wydarzenia.

Zarządzanie wydarzeniami z szablonami budżetów na wydarzenia z możliwością personalizacji

Utrzymanie budżetu podczas planowania wydarzenia może być trudne. Dlatego też należy poświęcić wiele uwagi na planowanie i śledzenie wydatków.

Nasza lista darmowych szablonów budżetu na wydarzenia zapewni ci wsparcie podczas pracy. Zawierają one wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia budżetu na wydarzenie, w tym sposoby śledzenia postępów, ustalania priorytetów wydatków, zarządzania dostawcami, śledzenia oś czasu i wykrywania potencjalnych zagrożeń związanych z nadmiernymi wydatkami i opóźnieniami.

Szablony ClickUp idealnie wpasowują się w Twój cykl pracy, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze podczas budżetowania i realizacji wydarzenia.

Niezależnie od Twoich potrzeb, osobistych, zawodowych, na dużą skalę lub kameralnych, ClickUp ma szablon, który pomoże Ci zaplanować wydarzenie od początku do końca. Zarejestruj się w ClickUp aby pobrać te łatwe w użyciu szablony już teraz! 🏃‍♀️‍➡