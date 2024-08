Jak obliczyć czas realizacji, aby zoptymalizować przepływ pracy?

"Jak długo to potrwa?" i "Ile to będzie kosztować?" to dwa pytania, które zadałby każdy kupujący, niezależnie od tego, czy chodzi o garnitur szyty na miarę, czy wdrożenie oprogramowania.

W tym wpisie na blogu zbadamy, co jest potrzebne, aby odpowiedzieć na pierwsze pytanie, korzystając z koncepcji zwanej czasem realizacji.

Czym jest czas realizacji?

Czas realizacji odnosi się do całkowitego czasu wymaganego do zakończenia procesu od jego rozpoczęcia do zakończenia. Jest to opóźnienie między złożeniem zamówienia przez klienta a otrzymaniem przez niego produktu lub usługi.

Koncepcja czasu realizacji ma swoje korzenie we wczesnej epoce przemysłowej, zyskując na znaczeniu wraz z rozwojem produkcji i praktyk zarządzania łańcuchem dostaw. W produkcji jest to czas potrzebny jednostce produkcyjnej na wytworzenie produktu. Może to trwać nawet kilka tygodni.

Począwszy od produkcji, jest to obecnie popularny wskaźnik w różnych branżach. Kiedy idziesz do restauracji i zamawiasz kolację, mogą powiedzieć: "prosimy o 20 minut na przygotowanie jedzenia" Te 20 minut to czas realizacji zamówienia.

W zwinnym tworzeniu oprogramowania kierownicy projektów wykorzystują czas realizacji do planowania sprintów, planowania wdrożeń, alokacji zasobów, zarządzania oczekiwaniami interesariuszy i nie tylko.

Różne rodzaje czasu realizacji

W zależności od celów, czas realizacji można mierzyć dla całego procesu lub tylko niektórych jego części. Niektóre z różnych rodzajów czasu realizacji są następujące.

Czas realizacji wydajności

Całkowity czas wymagany do wytworzenia produktu od rozpoczęcia fizycznego procesu produkcji do jego zakończenia nazywany jest czasem realizacji produkcji.

Weźmy pod uwagę firmę produkującą meble i niestandardowe tabele. Jeśli zajmie to:

2 dni na otrzymanie materiałów

3 dni na cięcie i montaż

1 dzień na szlifowanie

2 dni na lakierowanie i wykończenie

1 dzień na inspekcję

Całkowity czas realizacji produkcji wynosi 9 dni. Jeśli istnieją jakiekolwiek luki lub czas oczekiwania z powodu niedostępności linii montażowej/członków Teams, należy to również uwzględnić.

Czas realizacji materiału

Czas od złożenia zamówienia na materiały do ich otrzymania, gotowych do użycia w produkcji, nazywany jest czasem realizacji materiału.

Obejmuje on czas potrzebny dostawcy na przetworzenie zamówienia, przygotowanie/wyprodukowanie surowca, zapakowanie i wysłanie go na linię montażową.

Czas realizacji materiału jest często pierwszą częścią czasu realizacji produkcji. Niezależnie od tego, czy jest to producent samochodów kupujący aluminium, czy piekarz kupujący cukier, czas realizacji materiału określa, kiedy można rozpocząć pracę.

Czas realizacji produkcji

Całkowity czas wymagany do wytworzenia produktu, od rozpoczęcia produkcji do zakończenia produktu końcowego, nazywany jest czasem realizacji produkcji. Obejmuje on wszystkie sceny procesu produkcyjnego, w tym ustawienia, realizację projektu i montaż.

Podczas gdy czas realizacji produkcji obejmuje czas na otrzymanie materiałów, inspekcję itp., czas realizacji produkcji to tylko czas potrzebny na stworzenie produktu.

Biorąc pod uwagę poprzedni przykład, czas realizacji produkcji wynosiłby sześć dni, nie licząc dwóch dni na otrzymanie materiałów i jednego dnia na inspekcję.

Czas realizacji zamówienia

Czas trwania od złożenia wniosku o zakup towarów lub usług do ich dostawy nazywany jest czasem realizacji zamówienia.

Obejmuje on przetwarzanie zapotrzebowania, datę powstania zamówienia, wybór dostawcy, produkcję i dostawę. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się przed czasem realizacji materiału, ale również go obejmuje.

Czas realizacji zamówienia pomaga zespołom projektowym ocenić opóźnienia wynikające z procesów spoza ich bezpośredniego zakresu odpowiedzialności.

Czas realizacji zamówienia klienta

Czas trwania od momentu złożenia zamówienia przez klienta do momentu otrzymania przez niego produktu lub usługi nazywany jest czasem realizacji zamówienia przez klienta.

W restauracjach typu fast-food, takich jak McDonald's, czas realizacji zamówienia jest zminimalizowany dzięki wstępnemu przetwarzaniu elementów przed złożeniem zamówienia - co jest możliwe dzięki standaryzacji usług. Dotyczy to również narzędzi SaaS. Klient może natychmiast uzyskać dostęp do oprogramowania, ponieważ produkt jest już stworzony i gotowy do wysyłki.

Jeśli jednak klient chce zaprojektować niestandardowe logo dla swojej marki, czas realizacji zamówienia będzie obejmował cały proces produkcji.

Czas realizacji wysyłki

Czas od momentu, gdy produkt jest gotowy do wysyłki w zakładzie do momentu jego dostarczenia do miejsca docelowego, nazywany jest czasem realizacji wysyłki. Okres ten obejmuje przygotowanie produktu do wysyłki, obsługę, transport i dostawę do klienta lub miejsca realizacji projektu.

W nowoczesnym zarządzaniu łańcuchem dostaw czas realizacji wysyłki jest ważnym wskaźnikiem. Dla przykładu, jeśli Twój smartfon jest montowany w Chinach lub Indiach, Twoja zdolność do sprzedaży go w USA zależy od tego, ile czasu zajmie Twojemu dostawcy wysłanie go do Ciebie. Tak więc plany wejścia na rynek muszą uwzględniać czas realizacji wysyłki.

Skumulowany czas realizacji

Suma czasów realizacji w różnych procesach nazywana jest skumulowanym czasem realizacji lub czasem realizacji łańcucha dostaw. Obejmuje on czasy realizacji wszystkich komponentów i procesów, od początkowego zamówienia surowców do dostawy gotowego produktu do klienta końcowego.

Przy tak wielu rodzajach czasu realizacji mających zastosowanie w różnych sytuacjach i środowiskach, obliczenie czasu realizacji może być wyzwaniem. Przynieśliśmy więc pomoc. Oto formuła czasu realizacji i proces obliczania go krok po kroku.

Jak obliczyć czas realizacji?

Najprostszym sposobem obliczenia czasu realizacji jest przyjrzenie się danym z przeszłości i obliczenie czasu od daty rozpoczęcia do daty końcowej.

Na przykład, jeśli proces rozpoczyna się 01/01/2024 i kończy 01/31/2024, czas realizacji wynosi 31 dni. W narzędziu do zarządzania projektami, takim jak ClickUp, można automatycznie obliczyć średni czas realizacji na podstawie danych historycznych.

widok osi czasu ClickUp do obliczania czasu realizacji_

Chociaż oferuje świetny skonsolidowany widok, ta formuła czasu realizacji nie zapewnia szczegółowych danych wejściowych potrzebnych do poprawy wydajności. Innym sposobem podejścia do tej kwestii jest więc praca do przodu. Oto jak to zrobić.

1. Zidentyfikuj składniki czasu realizacji

Zacznij od rozbicia procesu na jego główne składniki, takie jak:

Zakup surowców

Przetwarzanie wstępne

Wydajność/produkcja

Okres chłodzenia, jeśli występuje

Opóźnienie/czas oczekiwania

Kontrola jakości i inspekcja

Montaż

Pakowanie

Przetwarzanie zamówień

Wysyłka i logistyka

Nie wszystkie procesy będą miały wpływ na czas realizacji. W niektórych przypadkach mogą być one inaczej nazywane lub wykonywane.

Dla przykładu, w inżynierii oprogramowania, pakowanie może obejmować konteneryzację, a wysyłka może być wdrożeniem. W przypadku takich projektów,

Śledzenie czasu projektu w ClickUp

jest fantastycznym narzędziem do dokładnego pomiaru. Aby śledzić czas w ClickUp, członkowie zespołu mogą uruchamiać i zatrzymywać timer, dodawać zakres lub po prostu wprowadzać czas w godzinach/minutach wstecz!

Śledzenie czasu, ustawienie szacowanego czasu, dodawanie notatek i widok raportowania czasu z dowolnego miejsca w ClickUp

Wybierz więc wszystkie komponenty, które mają zastosowanie w Twoim Businessie.

2. Mierz indywidualne czasy realizacji

W oparciu o komponenty, które mają zastosowanie, oblicz indywidualne czasy realizacji.

Formuła czasu realizacji zamówienia: Data otrzymania zamówienia - data zgłoszenia zapotrzebowania przez zespół projektowy.

Jeśli używasz

Formularze ClickUp

do zbierania zapotrzebowań, znacznie łatwiej będzie wprowadzić datę otrzymania i wyświetlić czas realizacji na pulpicie.

Widok formularza ClickUp do bezproblemowego zbierania zapytań od klientów

Chociaż zespół projektowy ma niewielką kontrolę nad tym, jak szybko pracuje zespół ds. zamówień, ten czas realizacji ma kluczowe znaczenie dla ogólnej wydajności procesu.

Formuła czasu realizacji produkcji: Data końcowej produkcji - data otrzymania surowców. Użyj tej metryki, aby określić czas potrzebny do przekształcenia surowców lub komponentów w produkt końcowy, w tym czas ustawienia, przetwarzania, montażu, zapewnienia jakości lub kontroli.

Formuła czasu realizacji wysyłki: Czas dostarczony do klienta - czas wysłany z magazynu. Niektóre firmy wliczają pakowanie do czasu realizacji produkcji, podczas gdy inne uważają je za proces związany z wysyłką. Wybierz to, co jest dla Ciebie odpowiednie.

3. Dodaj je!

Zsumuj poszczególne czasy realizacji (zaopatrzenie, wydajność i wysyłka), aby uzyskać całkowity czas realizacji lub rzeczywisty czas realizacji zamówienia.

Pola formuły ClickUp

mogą to znacznie uprościć dzięki funkcjom daty i czasu, funkcjom ciągu znaków, funkcjom logicznym i funkcjom matematycznym.

Pola formuły ClickUp do łatwego wykonywania zaawansowanych obliczeń

Do zrobienia, oto kilka rzeczy, o których warto pamiętać.

Weź pod uwagę czas buforowy: Jeśli używasz czasu realizacji jako punktu odniesienia przy podejmowaniu decyzji o obiecanej dacie dostawy do klienta, dodaj trochę czasu buforowego, aby pokryć wszelkie nieprzewidziane opóźnienia lub zmienność w procesie.

Na przykład, niewielkie opóźnienie w jednym kroku może mieć skumulowany wpływ na kolejne. Użyj

ClickUp Gantt chart

do wizualizacji zależności i ogólnego wpływu na oś czasu dostawy.

wykres Gantta ClickUp do planowania projektów w oparciu o czas realizacji_

Rozbij czas realizacji na szczegółowe informacje: Większość firm oblicza czas realizacji w celu poprawy wydajności. W takim przypadku należy zachować wszystkie szczegółowe informacje. Na przykład, musisz wiedzieć, czy odprawa celna zajmuje największą część czasu realizacji wysyłki.

Przykłady czasu realizacji

Czas realizacji to po prostu czas między rozpoczęciem a zakończeniem procesu. Istnieją setki przykładów czasu realizacji w różnych branżach, biznesach, projektach i zespołach.

Czas realizacji w produkcji

Załóżmy, że jesteś producentem bawełnianych koszulek sprzedawanych w sklepach detalicznych. Czas realizacji to suma:

Czas zakupu bawełny (15 dni)

Czas zakupu innych materiałów, takich jak wątki, guziki, materiały opakowaniowe itp. (3 dni)

Czas produkcji/przetwarzania na mierzenie, cięcie, szycie, prasowanie, składanie i dodawanie etykiet (1 dzień)

Czas inspekcji (1 dzień)

Czas pakowania (3 dni)

Czas wysyłki do sprzedawcy detalicznego (12 dni)

Całkowity czas realizacji = 35 dni

Czas realizacji w zarządzaniu projektami oprogramowania

Projekty rozwoju oprogramowania mogą być nieco inne. Fazy planu i architektury mogą być znacznie dłuższe, ale reszta może odbywać się w krótkich sprintach, które rozwijają się przyrostowo.

W związku z tym, czas realizacji jest zwykle liczony od momentu, gdy historia użytkownika jest gotowa do momentu wdrożenia funkcji.

Korzyści ze skrócenia czasu realizacji

Czas realizacji informuje o tym, ile czasu potrzeba do zrobienia danej pracy. W rozszerzeniu można dowiedzieć się, ile można wyprodukować w danym czasie. Na przykład, jeśli jedna osoba może opracować jedną funkcję w ciągu tygodnia (tj. czas realizacji), możesz planować alokację zasobów i obciążenie w oparciu o liczbę funkcji, które musisz opracować każdego tygodnia.

Przy skróconym czasie realizacji, tj. jeśli jedna osoba może opracować dwie funkcje tygodniowo, można zwiększyć przychody, wydajność, zadowolenie klientów, przewagę konkurencyjną i wiele więcej!

Zadowolenie klientów: Szybsze dostarczenie produktu do klienta zwiększa jego zadowolenie. Właśnie dlatego skrócenie czasu dostawy - tj,

dotrzymywanie terminów

-jest krytycznym wskaźnikiem dla graczy e-commerce, takich jak Amazon, którzy dużo inwestują w magazynowanie, logistykę i automatyzację realizacji zamówień.

Wydajność: Krótszy czas realizacji oznacza, że można zrobić więcej w tym samym czasie trwania, poprawiając wydajność procesu. Większa wydajność przyspiesza również produkcję i zmniejsza koszty magazynowania i przechowywania.

Elastyczność: Skrócenie czasu realizacji projektów zwiększa zdolność firmy do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe lub zaspokajania potrzeb klientów. Podczas pandemii COVID-19 organizacje, które mogły pracować zdalnie i szybko tworzyć cyfrowe doświadczenia w krótszym czasie, zyskały ogromną przewagę konkurencyjną.

Zarządzanie zapasami: Krótszy czas realizacji zamówień prowadzi do zmniejszenia poziomu zapasów - podstawowej przewagi, którą japońscy gracze motoryzacyjni po raz pierwszy dostrzegli dzięki odchudzonej produkcji. Zwolniło to przestrzeń magazynową, zmniejszyło przestarzałość zapasów i zmniejszyło kapitał w magazynie, poprawiając ogólną kondycję finansową firmy.

Korzyści płynące ze skrócenia czasu realizacji można dostrzec w całym procesie. Ale jak to osiągnąć? Oto kilka wskazówek.

Strategie skracania czasu realizacji zamówień

Aby cokolwiek zoptymalizować, trzeba znać stan obecny. Zacznij więc od tego.

Użyj

aplikacje do zarządzania czasem

aby dokładnie obliczyć czas realizacji we wszystkich procesach i na wszystkich scenach. Następnie należy zidentyfikować możliwości optymalizacji. Gdy masz już podstawowe dane na wyciągnięcie ręki, kolejnym pytaniem jest:

Jak zaoszczędzić czas

?

Automatyzacja

Automatyzacja procesów, które nie wymagają interakcji lub interwencji człowieka. Może to być tak proste, jak ustawienie cyklu pracy if-this-then-that w oprogramowaniu do zarządzania projektami. Na przykład, jeśli zadanie jest przeterminowane, ludzie są automatycznie powiadamiani na matrycy eskalacji. Lub, jeśli projektant zakończył zadanie, automatycznie przypisz je deweloperowi.

Automatyzacja ClickUp

zawiera ponad 100 szablonów usprawniających cykle pracy, rutynowe zadania, przekazywanie projektów i nie tylko.

ClickUp Automatyzacja, aby zaoszczędzić czas i skupić się na tym, co ważne

Zaplanuj lepiej

Zasoby harmonogramu

aby wyeliminować niepotrzebne czasy oczekiwania. Użyj widoku obciążenia pracą ClickUp, aby zobaczyć, kto co robi i przydzielić pracę. Zachęcaj członków Teams do zapoznania się z ich własnymi raportami wydajności, aby osiągnąć ich

cele związane z zarządzaniem czasem

!

ClickUp's widok obciążenia pracą do realokacji zasobów

Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, ClickUp's

szablony zarządzania czasem

są tutaj, aby pomóc. Wybierz jeden z dziesięciu szablonów i niestandardowo dostosuj go do swoich potrzeb!

Dokładna prognoza

Skróć czas zarządzania zapasami dzięki technikom takim jak zapasy bezpieczeństwa, punkty ponownego zamawiania i ekonomiczna ilość zamówienia (EOQ), aby zoptymalizować poziomy zapasów. Korzystaj z solidnych

oprogramowanie do zarządzania zapasami

do inwentaryzacji!

Udostępnianie wiedzy

Zapobiegaj lukom w wiedzy dzięki szczegółowej dokumentacji i udostępnianiu wiedzy.

Dokumenty ClickUp

został zaprojektowany, aby pomóc Ci pisać i udostępniać wszystko w organizacji. Co więcej?

ClickUp AI

może korygować, podsumowywać i zwiększać dostępność informacji.

_ClickUp AI, pierwsza na świecie sieć neuronowa łącząca zadania, dokumenty, ludzi i całą wiedzę Twojej firmy z AI

Skróć czas realizacji i zoptymalizuj cykl pracy dzięki ClickUp

Dokładne i natychmiastowe odpowiadanie na pytanie - jak długo to potrwa - jest ważnym zadaniem kierownika projektu.

Pomaga w całym cyklu życia zarządzania projektami w planowaniu, harmonogramowaniu, przydzielaniu zasobów, budowaniu sytuacji awaryjnych, usuwaniu skutków awarii, zarządzaniu interesariuszami, strategii wejścia na rynek itp.

Dokładne obliczanie czasu realizacji to prosty, ale skuteczny sposób przewidywania przyszłości. W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie minimalizacja czasu realizacji może być największym wyróżnikiem Twojego biznesu.

Inwestując więcej w skracanie czasu realizacji, budujesz również wydajność i produktywność swoich systemów. Dla przykładu, nawet najprostsza automatyzacja skraca czas realizacji nie tylko dla danego procesu, ale także dla całego organizacyjnego cyklu pracy.

Optymalizacja czasu realizacji ma złożony efekt, dlatego ClickUp został zaprojektowany tak, aby zapewnić Ci możliwość monitorowania, mierzenia i minimalizowania czasu realizacji.

ClickUp to rozwiązanie typu "wszystko w jednym"

free oprogramowanie do zarządzania projektami

umożliwia śledzenie czasu realizacji zadań, monitorowanie czasu realizacji, mierzenie wydajności, optymalizację wskaźników i automatyzację procesów w jednym miejscu.

Od agencji kreatywnych po firmy zarządzające nieruchomościami, organizacje z całego spektrum szybko dostarczają produkty i usługi dzięki ClickUp. Przekonaj się sam.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Co to jest formuła czasu realizacji?

Czas realizacji = czas zakończenia - czas rozpoczęcia

Chociaż jest to najprostsza formuła czasu realizacji, nie wyjaśnia ona, dlaczego czas realizacji jest taki, jaki jest. Tak więc, organizacje czasami pracują do przodu. W takich przypadkach obliczenie czasu realizacji wygląda następująco.

Czas realizacji = czas realizacji zamówienia + czas realizacji wydajności + czas realizacji dostawy

2. Czym jest czas realizacji a czas cyklu?

Te dwa wskaźniki, choć nieco podobne, służą różnym celom i potrzebom. Oto przegląd czas cyklu vs. czas realizacji .

Różnica między czasem realizacji a czasem cyklu

3. Jaki jest czas realizacji dostawy?

Czas realizacji zamówienia odnosi się do całkowitego czasu od momentu złożenia zamówienia przez klienta do momentu dostarczenia go pod jego drzwi.