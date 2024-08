11 podcastów dla przedsiębiorców, których trzeba posłuchać, aby zbudować nastawienie na rozwój

Odbiór 82 mln Amerykanów słucha obecnie podcastów; projekt zakłada, że do końca roku liczba odbiorców przekroczy 100 milionów. Ten wykładniczy wzrost odzwierciedla rosnącą popularność podcastów, a wielu słuchaczy mieści się w przedziale wiekowym od 12 do 34 lat.

Podcasty dla przedsiębiorców wyrzeźbiły znaczącą niszę wśród tego boomu, oferując słuchaczom spostrzeżenia biznesowe, strategie i inspirujące historie.

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym przedsiębiorcą w świecie biznesu online, czy doświadczonym właścicielem firmy szukającym innowacyjnych pomysłów na pasywny dochód, ten blog jest dla Ciebie.

Nasza wyselekcjonowana lista 11 podcastów dla przedsiębiorców, których trzeba posłuchać, ma na celu wspieranie nastawienia na rozwój, kluczowego dla poruszania się po zawiłościach przedsiębiorczości.

Dlaczego przedsiębiorcy powinni słuchać podcastów

Przedsiębiorcy pragnący rozwijać się w konkurencyjnym krajobrazie biznesowym powinni uznać podcasty biznesowe za niezbędne. Oto dlaczego:

Dostęp do wiedzy ekspertów : Podcasty dla przedsiębiorców dostarczają bogatych, rzeczywistych doświadczeń i spostrzeżeń od odnoszących powodzenie przedsiębiorców. Audycje takie jak Tim Ferriss Show i GaryVee Audio Experience pełnią funkcję wywiadów z wiodącymi profesjonalistami, oferując słuchaczom możliwość uczenia się od najlepszych w tym biznesie

Recenzje i rekomendacje najlepszych podcastów o przedsiębiorczości

Zajrzyj do umysłów odnoszących powodzenia przedsiębiorców i pionierów dzięki tym podcastom i zainspiruj się do realizacji swoich przedsiębiorczych marzeń. Oto niektóre z najbardziej wpływowych głosów w sferze przedsiębiorczości.

1. The GaryVee Audio Experience: Korzystne dla przedsiębiorców

via Gary Vaynerchuk Gospodarz: Gary Vaynerchuk

The GaryVee Audio Experience jest niezastąpiony zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych przedsiębiorców. Ten podcast, prowadzony przez seryjnego przedsiębiorcę i lidera myśli Gary'ego Vaynerchuka, oferuje bogactwo wiedzy na temat różnych aspektów przedsiębiorczości.

Vaynerchuk udostępnia swoją wiedzę na temat wykorzystywania mediów społecznościowych do rozwoju biznesu, strategii skalowania biznesów online, budowania marki osobistej i nie tylko. Dodatkowo, słuchacze będą mogli skorzystać z prawdziwych porad od odnoszących powodzenia przedsiębiorców, którzy zmagają się z wyzwaniami biznesowymi.

Dlaczego to lubimy?

Bezpośrednie i wnikliwe podejście Gary'ego, w połączeniu z jego ogromnym doświadczeniem w dziedzinie technologii i marketingu, dostarcza cennych lekcji na temat budowania marki i wdrażania strategii biznesowych. Jego wywiady z liderami branży oferują praktyczne porady i inspiracje dla właścicieli Business na każdej scenie.

Niezbędne odcinki

Projekt Samolot Host: Tim Ferriss

The Tim Ferriss Show oferuje pogłębione wywiady z potentatami biznesu, autorami bestsellerów i najlepszymi wykonawcami z różnych pól. Ferriss przoduje w wydobywaniu ich rutyn, nawyków i strategii, które słuchacze mogą zastosować bezpośrednio w swojej przedsiębiorczej podróży.

Podcast obejmuje wiele tematów, począwszy od rozwoju osobistego i hacki na wydajność do strategii biznesowych i porad zdrowotnych. Ciekawość Ferrissa i skrupulatny styl przeprowadzania wywiadów dają słuchaczom wyjątkową okazję do czerpania z doświadczeń światowej klasy wykonawców.

**Dlaczego to lubimy?

Podejście Ferrissa do dekonstrukcji formuł powodzenia osób osiągających wysokie wyniki oferuje niezrównaną wartość. Jego umiejętność zagłębiania się w nawyki i taktyki, które wyniosły poszczególne osoby na szczyty ich pól, sprawia, że tego podcastu nie można przegapić.

Niezbędne odcinki

Lekcje życia i nawyki powodzenia czterech prezydentów - Doris Kearns Goodwin Host: Guy Raz

Guy Raz przedstawia fascynujące historie przedsiębiorców i innowatorów, którzy ukształtowali niektóre z najbardziej znanych firm na świecie. Dzięki wciągającej narracji Raza, słuchacze mogą przyjrzeć się zmaganiom, niepowodzeniom i przełomom liderów branży.

Podcast podkreśla ludzkie historie stojące za wielkimi firmami oraz determinację i kreatywność potrzebne do zbudowania imperium. Zdolność Raza do wyciągania osobistych anegdot i kluczowych momentów od założycieli zainspiruje każdego na ścieżce przedsiębiorczości.

Dlaczego to lubimy?

Opowiadanie historii przez Raza ożywia przedsiębiorczą podróż, sprawiając, że wyzwania i triumfy związane z budowaniem firmy stają się zrozumiałe. Jego wywiady z założycielami oferują szczere spojrzenie na realia przedsiębiorczości.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Poshmark: Manish Chandra Host: Pat Flynn

Pat Flynn koncentruje się na uczeniu słuchaczy, jak tworzyć biznesy online, które generują pasywny dochód. Łącząc wywiady, studia przypadków i własne doświadczenia, Flynn oferuje praktyczne strategie osiągnięcia niezależności finansowej poprzez przedsiębiorczość online.

Ten podcast to kopalnia złota dla każdego, kto chce zrozumieć podstawy biznesu online, od marketingu afiliacyjnego i danych powstania po strategie marketingu cyfrowego. Praktyczne porady Flynna i zachęcający ton sprawiają, że złożone koncepcje są dostępne dla wszystkich.

Niezależnie od tego, czy chcesz zdywersyfikować swoje źródła dochodu, czy zbudować biznes, który pozwoli ci na większą swobodę i elastyczność, Smart Passive Income dostarcza wskazówek, których potrzebujesz, aby urzeczywistnić swoje cele zawodowe .

**Dlaczego to lubimy?

Otwarte udostępnianie przez Flynna swoich powodzeń i porażek daje słuchaczom realistyczny widok generowania pasywnego dochodu online. Jego wskazówki są praktyczne, przetestowane i dostosowane do tego, aby pomóc ci rozwinąć swoją obecność online.

Odcinki, których trzeba posłuchać

AI-ify Your Business z Rickiem Mulready'm Host: Reid Hoffman

Współzałożyciel LinkedIn, Reid Hoffman, bada zasady skalowania biznesu poprzez rozmowy z jednymi z najbardziej powodzących przedsiębiorców na świecie. Podcast jest połączeniem unikalnego storytellingu i pogłębionych wywiadów, dostarczając wglądu w strategie rozwoju znanych firm.

Słuchacze uzyskują dostęp do umysłów czołowych dyrektorów generalnych i założycieli, odkrywając znaczenie kultury, innowacji i strategii w skalowaniu biznesu. Teorie Hoffmana na temat wzrostu są testowane i udoskonalane poprzez te rozmowy, oferując słuchaczom cenne doświadczenie edukacyjne.

Dlaczego nam się to podoba

Dostęp Hoffmana do luminarzy biznesu i jego doświadczenie jako przedsiębiorcy sprawiają, że Masters of Scale jest jednym z naszych ulubionych podcastów dla każdego, kto interesuje się dynamiką rozwoju biznesu. Oferuje on rzadki wgląd w procesy decyzyjne tych, którzy z powodzeniem skalują swoje biznesy.

Niezbędne odcinki

Wyciągaj wnioski z każdego "nie Host: David Brown

Business Wars daje słuchaczom wewnętrzne spojrzenie na zaciekłą rywalizację korporacyjną, która ukształtowała świat biznesu. Idealny dla tych, którzy są zafascynowani dynamiką konkurencji między gigantami branżowymi:

Intensywna rywalizacja i strategie, które napędzają firmy do przywództwa w branży

Jak konkurencja wpływa na innowacje, przywództwo, konsumentów i rynki

Cechy wymagane do rozwoju w konkurencyjnych środowiskach Business

**Dlaczego to lubimy?

Opowiadanie w stylu dokumentalnym oferuje głębokie zanurzenie się w strategiach i wynikach głównych bitew korporacyjnych, dostarczając lekcji na temat strategii konkurencji oraz osobistych i zawodowych stawek.

Odcinki, których trzeba posłuchać

*[Taylor Swift vs The World | On the Outside](https://podcasts.apple.com/us/podcast/taylor-swift-vs-the-world-on-the-outside/id1335814741?i=1000646058254)*

Host: Andrew Warner

Mixergy to miejsce, w którym ambitne osoby uczą się od doświadczonych mentorów poprzez wnikliwe wywiady i kompleksowe kursy. Jest cenny dla przedsiębiorców z branży technologicznej i edukacyjnej, koncentrując się na:

Praktycznych aspektach zakładania i skalowania biznesu

Praktyczne porady od przedsiębiorców z różnych zakresów

Wgląd w pozyskiwanie funduszy, rozwój produktów i strategie marketingowe

Lekcje płynące zarówno z powodzenia, jak i porażki założycieli startupów

**Dlaczego nam się to podoba?

Dzięki rozszerzeniu archiwum i naciskowi na technologię edukacyjną, Mixergy wyróżnia się jako istotne źródło praktycznej edukacji w zakresie przedsiębiorczości.

Niezbędne odcinki

Co się stało z Allbirds? Host: John Lee Dumas

Entrepreneurs on Fire ma na celu inspirowanie i edukowanie początkujących przedsiębiorców poprzez historie i strategie osób, które odniosły powodzenie w biznesie. Podcast skupia się na:

Podróżach i powodzeniu znanych przedsiębiorców

Strategie skutecznego budowania i zarabiania na biznesie online

Szerokie spektrum tematów, w tym marketing, networking i wydajność

Codzienna motywacja i praktyczne wskazówki dotyczące rozwoju przedsiębiorczości

**Dlaczego to lubimy?

Codzienne odcinki i praktyczne porady sprawiają, że jest to źródło inspiracji i wskazówek dla przedsiębiorców na każdej scenie.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Dlaczego większość przedsiębiorców walczy o wzrost, zysk i wolność, których pragną z Clate Mask Gospodarze: Lauryn Evarts Bosstick i Michael Bosstick

Ten podcast oferuje unikalną mieszankę przedsiębiorczości, stylu życia i dobrego samopoczucia poprzez angażujące rozmowy z odnoszącymi powodzenie przedsiębiorcami, celebrytami i ekspertami w dziedzinie zdrowia. Obejmuje on:

Spostrzeżenia na temat rozwoju biznesu wraz z osobistym dobrobytem

Dyskusje na temat zdrowia, dobrego samopoczucia i optymalizacji stylu życia.

Branding, marketing i strategie mediów społecznościowych z osobistej perspektywy

Dlaczego to lubimy?

Połączenie porad dotyczących powodzenia zawodowego z osobistymi spostrzeżeniami na temat zdrowia i dobrego samopoczucia oferuje holistyczne podejście do życia przedsiębiorcy.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Jamie Kern Lima o tym, jak rozwinąć poczucie własnej wartości, uwierzyć, że jesteś wystarczający i zmienić swoje życie Host: Alison Beard i Curt Nickisch

HBR IdeaCast to latarnia morska dla tych, którzy chcą pozostać na czele w biznesie i zarządzaniu. Ten podcast, bezpośrednio z Harvard Business Review, przynosi cotygodniowe spostrzeżenia od najbystrzejszych umysłów na tym polu, obejmujące:

Najnowsze badania i pomysły w zakresie przywództwa, strategii i innowacji

Rozmowy z czołowymi postaciami biznesu i współpracownikami HBR

Dogłębne dyskusje na temat zarządzania Teams, napędzania zmian i nawigacji w przyszłości pracy

Dlaczego to lubimy?

Prestiż Harvard Business Review i kaliber jego gości sprawiają, że ten podcast jest nieocenionym źródłem najnowocześniejszych spostrzeżeń biznesowych i strategii zarządzania.

Odcinki, których trzeba posłuchać

**Co mówią słuchacze?

Dobry podcast dla tych, którzy chcą trochę informacji o świecie poza ich własnym bezpośrednim Businessem. Powoduje, że myślisz szerzej i szerzej. Dobry materiał!

11. This Week in Startups: Cotygodniowy wgląd w świat startupów

przez Podcasty Apple Host: Jason Calacanis

This Week in Startups to cotygodniowy przegląd wszystkich rzeczy związanych ze startupami, dostarczany przez przedsiębiorcę z Doliny Krzemowej i inwestora-anioła Jasona Calacanisa. Jest to niezbędne słuchanie, które obejmuje:

Najnowsze trendy w startupach dla przedsiębiorców, inwestorów i entuzjastów technologii

Wnikliwe wywiady z założycielami startupów i inwestorami venture capital.

Aktualne informacje na temat kapitału wysokiego ryzyka, trendów technologicznych i strategii powodzenia startupów.

Praktyczne porady dotyczące pokonywania typowych przeszkód związanych ze startupami i skalowania biznesu.

Dlaczego to lubimy?

Wewnętrzna perspektywa i sieć Jasona Calacanisa zapewniają słuchaczom ekskluzywne spostrzeżenia i porady z pierwszej ręki z samego serca świata startupów technologicznych.

Niezbędne odcinki

**Co mówią słuchacze?

Nic podobnego w Wielkiej Brytanii. Tak się cieszę, że to znalazłem, ponieważ nie mamy nic podobnego w Wielkiej Brytanii. Tak wiele spostrzeżeń i historii, z których mogę się uczyć i udostępniać je mojemu zespołowi

Jak wykorzystać podcasty do rozwoju przedsiębiorczości

Podcasty biznesowe służą jako zasoby do hakowania wzrostu w celu zwiększenia świadomości biznesowej i wspierania nastawienia na rozwój wśród początkujących przedsiębiorców. Oto jak najlepiej je wykorzystać.

Sprawdzone spostrzeżenia dotyczące planu biznesowego

Najlepsze podcasty na temat przedsiębiorczości często pełnią funkcję głębokiego zagłębiania się w doświadczenia tych, którzy z powodzeniem poruszali się w świecie biznesu. Aspirujący przedsiębiorcy mogą czerpać z tych podcastów praktyczne, rzeczywiste porady i strategie, które mają bezpośrednie zastosowanie w ich przedsięwzięciach biznesowych.

Są one zależnym źródłem sprawdzonych koncepcji biznesowych i zabójczych wskazówek marketingowych, a najlepsze podcasty uczą nawet, jak stworzyć powodzenie dla własnego biznesu. Ty i twój zespół możecie wyciągnąć cenne wnioski i zastosować je w planowaniu i rozwijaniu swojego biznesu.

Lekcje przedsiębiorczości w podróży

Podcasty biznesowe są cennym źródłem wiedzy dla początkujących przedsiębiorców. Główne platformy podcastowe zapewniają dostęp do podcastów dla przedsiębiorców na różne tematy, od wiadomości na temat startupów i wskazówek biznesowych dla firm internetowych po zawiłości prowadzenia firm rodzinnych. Najlepszą rzeczą jest słuchanie ich w preferowanym czasie i tempie.

Podcasty dla przedsiębiorców są również doskonałą opcją dla tych, którzy chcą uczyć się od liderów myśli, ekspertów biznesowych i przedsiębiorców internetowych, ale nie chcą czytać książek. Oferują one cenne wskazówki dotyczące prowadzenia powodzenia biznesu.

Rozwijanie przedsiębiorczego sposobu myślenia poprzez podcasty

Śledzenie nawet kilku z powyższych najlepszych podcastów biznesowych może katalizować rozwój osobisty i wzrost. Regularne słuchanie podcastów promuje również postawę ciągłego uczenia się i zdolności adaptacyjne.

Te podcasty są kluczowe dla każdego, kto chce osiągnąć sukces w konkurencyjnym środowisku Business, oferując wskazówki dotyczące wielu wyzwań i możliwości. W przeciwieństwie do kursów biznesowych, które mogą kosztować rękę i nogę, jedynym kosztem, jaki poniesiesz, ucząc się z tych podcastów dla przedsiębiorców, jest to, co zapłacisz za subskrypcję platformy

Powodzenie w przedsiębiorczości z ClickUp

W przedsiębiorczości bycie na bieżąco i ciągłe uczenie się ma kluczowe znaczenie dla powodzenia. Te podcasty dla przedsiębiorców na głównych platformach podcastowych obejmują wszystko, od zarządzania rodzinnym biznesem po nawigację po intensywnej rywalizacji korporacyjnej.

Są one bogatym źródłem porad biznesowych, niezależnie od tego, czy jesteś seryjnym przedsiębiorcą, doświadczonym liderem biznesu, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z przedsiębiorczością.

Chociaż inspiracja jest świetna, potrzebujesz odpowiednich narzędzi i infrastruktury, aby spełnić swoje marzenia o przedsiębiorczości. Lub nawet po prostu zacząć.

FAQs

**1. Czym jest podcast w przedsiębiorczości?

Podcast z zakresu przedsiębiorczości to cyfrowy program audio, którego celem jest dostarczanie spostrzeżeń, strategii i inspirujących historii od dostawców i ekspertów z danej branży. Te podcasty dla przedsiębiorców często pełnią funkcję wywiadów z innymi przedsiębiorcami, którzy udostępniają swoją drogę do ogromnego powodzenia, wyzwań i wyciągniętych wniosków. Zawartość podcastów może mieć szeroki zakres, od praktycznych porad dotyczących zakładania i skalowania biznesu, po dyskusje na temat najnowszych trendów w technologii i innowacjach. Najlepsze podcasty dla przedsiębiorców służą jako źródło informacji dla początkujących i uznanych przedsiębiorców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

2. Do zrobienia podcastu dla przedsiębiorców

Rozpoczęcie podcastu dla przedsiębiorców obejmuje kilka kluczowych kroków, zaczynając od zdefiniowania swojej niszy i grupy docelowej. Zastanów się, jaką unikalną perspektywę lub wartość możesz przynieść swoim słuchaczom, czy to poprzez udostępnianie swoich doświadczeń biznesowych, przeprowadzanie wywiadów z innymi liderami biznesu, czy też zgłębianie tematów takich jak dochód pasywny lub doświadczenie biznesowe. Zainwestuj w wysokiej jakości sprzęt do nagrywania i oprogramowanie do edycji, aby zapewnić podcastowi profesjonalną jakość dźwięku. Zaplanuj swoje odcinki, wykorzystując format pytań i odpowiedzi, aby zaangażować odbiorców i kompleksowo omówić tematy. Promocja podcastu w mediach społecznościowych i na platformach podcastowych może pomóc w dotarciu do szerszego grona odbiorców. Wreszcie, kluczem jest konsekwencja; regularne odcinki utrzymują zaangażowanie słuchaczy i przyciągają nowych zwolenników.

**3. Czy magazyn Entrepreneur ma swój podcast?

Tak, magazyn Entrepreneur publikuje Entrepreneur Weekly podcast skierowany do osób zainteresowanych biznesem i przedsiębiorczością. Ten podcast obejmuje różne tematy istotne dla przedsiębiorców, w tym strategie startupów, rozwój biznesu, przywództwo i innowacje. Dzięki funkcji wywiadów z dostawcami z branży, podcast magazynu Entrepreneur dostarcza słuchaczom inspirujących historii, cennych spostrzeżeń i praktycznych porad, które pomogą im osiągnąć ich cele biznesowe. Poprzez swoją angażującą zawartość, podcast ma na celu inspirowanie, edukowanie i wzmacnianie przedsiębiorców na ich drodze do powodzenia.