Alternatywne diagramy Venna ułatwiające wizualizację danych

Diagramy Venna to najpopularniejsze metody wizualnego porównywania i zestawiania dwóch ustawień danych.

Diagram Venna wykorzystuje nakładające się na siebie okręgi, aby pokazać powiązanie między dwiema lub więcej rzeczami, pomysłami lub strategiami. Są one przydatne w różnych scenariuszach biznesowych, takich jak:

Porównywanie dwóch wydajności

Wybór między dwiema lub więcej strategiami

Porównanie marki z konkurencją

Istnieją cztery wersje diagramów Venna - z dwoma ustawieniami, z trzema ustawieniami, z czterema ustawieniami i z pięcioma ustawieniami. Diagram Venna nie powinien być używany do porównywania więcej niż pięciu ustawień, ponieważ staje się zbyt skomplikowany.

Do porównania więcej niż pięciu ustawień potrzebne będą alternatywne diagramy Venna, bardziej odpowiednie do analizy wielu zestawów danych.

W tym artykule omówimy różne alternatywy diagramu Venna, których można użyć do porównywania wielu zestawów danych i pokazywania złożonych powiązań między nimi. Przedstawimy również listę ich funkcji i limitów, aby ułatwić wybór.

Zaczynajmy.

Zastosowania diagramów Venna

Diagramy Venna wizualizują podobieństwa między dwiema rzeczami lub koncepcjami. Są łatwe do tworzenia i analizowania ze względu na ich wizualny charakter. Są wykorzystywane w matematyce, naukach ścisłych, lingwistyce, informatyce i biznesie.

Diagramy Venna są idealne do porównywania dwóch lub więcej segmentów i mają wiele zastosowań w biznesie.

Omówmy kilka rzeczywistych przypadków użycia diagramów Venna dla Business.

Analiza konkurencji

Typowym zastosowaniem diagramów Venna w biznesie jest analiza konkurencji. Użyj dwóch lub więcej nakładających się okręgów, aby ocenić, jak Twój produkt wypada na tle konkurencji.

Oto przykład.

Trójpodziałowy diagram Venna pokazujący punkty parytetu między produktami marki, produktami konkurencji i pragnieniami konsumentów poprzez CXL

Analiza niestandardowa

Diagramy Venna doskonale porównują segmenty klientów dla tego samego biznesu lub wielu biznesów.

Business wykorzystuje je do analizy nakładających się segmentów klientów dla różnych firm lub platform, jak w poniższym przykładzie.

Podejmowanie decyzji

Diagramy Venna są pomocne w podejmowaniu decyzji, ponieważ pomagają znaleźć najlepsze miejsce, w którym wszystkie okręgi się pokrywają. Kręgi te mogą reprezentować cokolwiek, na przykład różne czynniki wpływające na wybór niszy biznesowej. Oto przykład:

Określenie roli i obowiązków

Diagramy Venna mogą pokazywać nakładanie się ról i obowiązków różnych teamów w firmie. Oto przykład:

Porównanie produktów

Diagramy Venna są również wykorzystywane do porównywania funkcji dwóch lub więcej produktów w celu znalezienia najbardziej pożądanych funkcji udostępnianych przez produkty różnych marek.

Oto przykład.

prosty diagram dwóch ustawień porównujący Google Apps i Office 365_ via ZDNet Aby zaoszczędzić czas, powinieneś użyć wstępnie zaprojektowanego szablony porównania produktów również.

Niezależnie od tego, czy chcesz znaleźć podobieństwa i różnice między dwoma segmentami klientów, czy też znaleźć niszę, która spełnia dwa lub więcej kryteriów, diagramy Venna mogą pomóc.

Kluczem jest nauczenie się logicznego tworzenia diagramów Venna i analizowania danych za ich pomocą.

Pięć rodzajów diagramów Venna

Różne typy diagramów Venna opierają się na liczbie porównywanych ustawień.

Aby diagram Venna był diagramem Venna, oba okręgi powinny się pokrywać. Jeśli się nie pokrywają, nie jest to diagram Venna, ale diagram Eulera.

Oto pięć głównych typów diagramów Venna.

1. Diagramy Venna z dwoma ustawieniami

Dwuelementowy diagram Venna przez ClickUp

Najbardziej podstawowy diagram Venna pełni funkcję dwóch nakładających się na siebie ustawień (A i B na powyższym obrazku). Służy on do znajdowania podobieństw lub nakładających się obszarów między dwoma ustawieniami. Na przykład menedżer transportu miejskiego może użyć takiego diagramu do analizy liczby osób, które korzystają wyłącznie z transportu publicznego (ustawienie A), tych, którzy korzystają z własnych kół (ustawienie B) i tych, którzy robią jedno i drugie (AB).

2. Diagramy Venna z trzema ustawieniami

Trójpodział diagramu Venna przez ClickUp

Diagram Venna z trzema ustawieniami służy do porównywania trzech grup. Jest on bardziej złożony, ponieważ obejmuje cztery obszary nakładania się ustawień - AB, AC, BC i ABC. Dowolne dwa ustawienia będą się w pewnym stopniu pokrywać, a wszystkie trzy ustawienia będą miały jeden mały pokrywający się obszar.

Jest to świetny sposób na wizualizację powiązań między trzema obiektami.

Na przykład klub sportowy oferujący trzy opcje sportowe może użyć takiego diagramu, aby sprawdzić, ilu członków uprawia tylko jeden, dwa lub wszystkie trzy oferowane sporty.

3. Diagramy Venna z czterema ustawieniami

Czteroelementowy diagram Venna według ClickUp

Ten diagram Venna wizualizuje relacje między czterema ustawieniami. Jest on bardziej złożony niż dwa poprzednie, ponieważ zawiera dziewięć nakładających się obszarów do przeanalizowania - AB, BC, AD, CD, ABC, BCD, ACD, ABD i ABCD.

Pomaga analizować podobieństwa między dowolnymi dwoma, trzema lub wszystkimi czterema ustawieniami. Przykładowo, Netflix może użyć takiego diagramu do opracowania preferencji widzów dotyczących gatunków filmowych - powiedzmy komedii (A), filmów akcji (B), filmów romantycznych (C) i dramatów (D).

4. Diagramy Venna z pięcioma ustawieniami

asymetryczny diagram Venna z pięcioma ustawieniami_ przez Venngage Ten typ diagramu Venna składa się z pięciu ustawień, reprezentowanych jako okręgi lub elipsy. Diagram może być symetryczny lub asymetryczny.

Wszystkie ustawienia pokrywają się w symetrycznym pięcioelementowym diagramie Venna.

Jednak asymetryczne diagramy Venna z pięcioma okręgami są często używane w rzeczywistych scenariuszach z tylko kilkoma nakładającymi się ustawieniami. Na powyższym obrazku znajduje się przykład pięcioelementowego diagramu Venna przedstawiającego różne strategie marketingowe, z których może wybierać Business oraz ich unikalne i nakładające się elementy.

5. Diagramy Eulera z wieloma ustawieniami

Wielozadaniowy diagram Eulera przez Dr Andrew Heiss Diagramy Venna stają się niezwykle skomplikowane w tworzeniu i analizowaniu, jeśli masz ponad pięć ustawień. W takich przypadkach nie można pokazać wszystkich możliwych przecięć między ustawieniami, do czego służą diagramy Venna.

Zamiast tego można zastosować bardziej realistyczne podejście i pokazać nakładanie się niektórych ustawień, ale nie wszystkie możliwe przecięcia, jak pokazano na powyższym obrazku. Z technicznego punktu widzenia diagramy Venna dla wielu zbiorów są diagramami Eulera, ale większość ludzi nadal używa tych terminów zamiennie.

Potrzeba alternatywnych diagramów Venna

Potrzeba alternatywnych diagramów Venna wynika z faktu, że mają one ograniczone przypadki użycia i funkcje.

Diagramy Venna najlepiej sprawdzają się do zrozumienia przecięć między dwoma lub trzema ustawieniami. Diagramy Venna stają się jednak bardzo złożone i często nierealistyczne dla czterech lub więcej ustawień. Alternatywy, takie jak wykresy paskowe, przezwyciężają ten limit.

Diagramy Venna mają na celu znalezienie wszystkich możliwych przecięć między ustawieniami; ich przypadki użycia są ograniczone. W większości rzeczywistych scenariuszy nie trzeba znajdować wszystkich przecięć, a jedynie te najbardziej istotne i realistyczne. Diagramy Eulera, na przykład, nie mają tego limitu i mogą być używane w takich scenariuszach.

Istnieją lepsze narzędzia do wizualizacji złożonych danych i wielu ustawień danych.

Omówmy niektóre z nich w następnej sekcji.

Alternatywy dla diagramów Venna

W wielu sytuacjach diagramy Venna mogą nie być najlepszą techniką wizualizacji danych.

Oto kilka najlepszych alternatyw dla diagramów Venna, w zależności od wymagań.

Diagram Eulera

diagram Eulera_ przez Projekt R Diagramy Eulera są najbardziej podobne do diagramów Venna. Podobnie jak diagram Venna, diagram Eulera pokazuje relacje między ustawieniami i wykorzystuje okręgi do wizualnej analizy zestawów danych.

Kluczową różnicą jest to, że diagramy Eulera nie pokazują wszystkich możliwych podobieństw i różnic między ustawieniami, w przeciwieństwie do diagramów Venna. Na diagramie Eulera niektóre ustawienia mogą się pokrywać lub nie.

**Zalety

Może wizualizować złożone relacje między trzema lub więcej ustawieniami

Nie pokazuje przecięć, które nie są możliwe i jest bardziej realistyczny niż diagramy Venna

Mogą reprezentować wiele różnych powiązań między ustawieniami i są bardziej wszechstronne niż diagramy Venna

Limity

Mogą być skomplikowane dla wielu zestawów danych, choć nadal lepsze niż diagramy Venna

Tworzenie diagramów Eulera dla wielu zestawów i złożonych powiązań wymaga dużego wysiłku ręcznego

**Jak zrobić

Użyj dowolnego popularnego narzędzia do tworzenia diagramów online lub oprogramowanie do tworzenia map myśli do tworzenia diagramów Eulera. Można również użyć MS Paint, ale wymagałoby to ręcznego wysiłku.

Wykres matrycowy

Twórz wizualne macierze porównawcze za pomocą prostego szablonu matrycy ClickUp.

Wykres matrycowy to alternatywa diagramu Venna do porównywania i kontrastowania wielu zmiennych. Wygląda jak tabela lub arkusz kalkulacyjny, w którym dodajesz porównywane elementy w wierszach i parametry porównania w kolumnach.

Najczęściej używanym wykresem matrycowym do celów biznesowych jest kwadrant dwa na dwa. Niektóre popularne przykłady obejmują kwadrant analizy SWOT, matrycę BCG i matrycę Eisenhowera.

Można również użyć szablony matrycy do szybkiego tworzenia diagramów matryc do różnych celów biznesowych.

Zalety

Ma prostą konstrukcję i jest łatwy do utworzenia

Zapewnia wizualną reprezentację powiązań między dwiema lub więcej zmiennymi

Upraszcza złożone analizy w łatwy do zrozumienia sposób

Oferuje ustrukturyzowany sposób oceny opcji i podejmowania strategicznych decyzji

Limity

Staje się zbyt skomplikowana, gdy mamy do czynienia z dużą liczbą zmiennych

Reprezentuje tylko dwuwymiarowe relacje między elementami

Jak zrobić

Użyj dowolnego dobrego narzędzia do tworzenia diagramów lub oprogramowanie do schematów blokowych do ich tworzenia. ClickUp, na przykład, jest dostawcą gotowych do użycia schematów blokowych Szablony diagramów Venna które można wykorzystać do tworzenia różnych matryc.

Wykres paskowy

Przykład wykresu paskowego przez Oracle Wykresy słupkowe (inaczej paskowe) są jednymi z najpopularniejszych wykresów danych technik wizualizacji danych do reprezentowania danych kategorycznych. Dane są reprezentowane w postaci prostokątnych pasków o różnej długości.

Jedna oś zawiera wszystkie kategorie, które chcesz porównać, a druga zawiera wartości ilościowe, które chcesz zmierzyć.

Na przykład, jedna oś może reprezentować rok, podczas gdy druga pokazuje przychody ze sprzedaży w danym roku. Paski można oznaczyć kolorami, aby reprezentowały wiele lat.

Wykresy paskowe mogą być używane do praktycznej wizualizacji danych, gdy chcesz zmierzyć kategorię na podstawie wartości ilościowej.

Zalety

Oferuje prosty i łatwy do zrozumienia formularz wizualizacji danych

Pomaga porównać różne kategorie pod względem parametrów ilościowych

Możliwość tworzenia i niestandardowego dostosowywania do konkretnych wymagań

Limity

Nie nadaje się do reprezentowania danych ciągłych, w przeciwieństwie do niektórych innych typów wykresów

Może stać się zagracony i trudny do interpretacji, jeśli masz wiele kategorii do porównania

**Jak zrobić

Użyj odpowiedniego narzędzia do wizualizacji danych takich jak Matlab lub Tableau do tworzenia pasków o różnym stopniu złożoności.

Wykres rozrzutu

Przykład wykresu rozrzutu przez Salesforce Trailhead Te modele wizualizacji danych pokazują siłę powiązań między dwiema zmiennymi. Dlatego są one również nazywane wykresami korelacji. Podobnie jak w przypadku pasków, mają one również osie X i Y.

Dane są jednak przedstawiane w postaci kropek, a nie pasków.

Wykres rozrzutu może pokazywać dodatnią, ujemną lub zerową korelację między dwiema zmiennymi. Jednak w przeciwieństwie do innych alternatyw diagramu Venna, nie można go użyć do porównania trzech lub więcej zmiennych.

Zalety

Może być używany do reprezentowania danych ciągłych, w przeciwieństwie do wykresów paskowych

Nadaje się do określania, czy dwie zmienne są dodatnio lub ujemnie skorelowane, czy też nie są skorelowane

Idealny do identyfikacji trendów i wartości odstających w ustawieniu danych

Limity

Można analizować tylko dwie zmienne numeryczne

W przypadku dużych zbiorów danych może szybko stać się zagracony i trudny do odczytania

Jak zrobić

Tworzenie wykresów punktowych przy użyciu Pythona lub innych narzędzi do wizualizacji danych.

Wykres T

Ilustracja w kształcie litery T wyświetlająca informacje o różnych układach ciała poprzez Smekens Wykresy T są jedną z prostszych alternatyw diagramu Venna, która wykorzystuje format tabelaryczny do porównywania dwóch rzeczy. Używa dwukolumnowego formatu do porównywania dwóch ustawień danych.

Można na przykład porównać zalety i wady danej rzeczy lub pomysłu i ocenić, która kolumna jest bardziej widoczna. Możesz też użyć dwukolumnowego wykresu T, aby sporządzić listę i wyjaśnić przyczynę i skutek różnych rzeczy.

Wykresy w kształcie litery T są szeroko stosowane do celów księgowych i finansowych. Na przykład, wyciąg z konta z oddzielnymi wykresami T dla kredytów i debetów może być używany do śledzenia salda konta w danym okresie.

Aby użyć wykresu T jako alternatywy dla diagramu Venna, potrzebne są co najmniej trzy kolumny. W jednej kolumnie znajduje się lista różnych parametrów, które mają zostać porównane. W pozostałych kolumnach dodasz wartości dla każdej porównywanej rzeczy.

Możesz dodać więcej kolumn, aby porównać więcej elementów. Powyższy obrazek wykorzystuje diagram T do porównania trzech elementów, dla przykładu.

Zalety

Może być używany do porównywania dwóch lub więcej elementów

Mają prosty i łatwy do zrozumienia format

Są łatwe do utworzenia ręcznie lub przy użyciu narzędzia do wizualizacji danych

Limity

Mogą nie być odpowiednie do porównywania dużych ustawień danych lub przechwytywania i analizowania złożonych relacji między zmiennymi

**Jak wykonać

Wykresy T można łatwo tworzyć za pomocą narzędzi arkusza kalkulacyjnego, takich jak MS Excel lub Arkusze Google.

Inne wykresy

Chociaż omówiliśmy większość popularnych alternatyw diagramu Venna, istnieje kilka innych opcji, które możesz sprawdzić.

Diagramy drzewiaste świetnie nadają się do przedstawiania hierarchicznych powiązań między różnymi kategoriami

świetnie nadają się do przedstawiania hierarchicznych powiązań między różnymi kategoriami Diagramy sieciowe są używane do pokazywania bardziej złożonych relacji między węzłami i połączeniami

są używane do pokazywania bardziej złożonych relacji między węzłami i połączeniami Wykresy bąbelkowe są podobne do wykresów punktowych, ale dodają jeszcze jeden wymiar, ponieważ rozmiary bąbelków reprezentują punkty danych o różnych wartościach

są podobne do wykresów punktowych, ale dodają jeszcze jeden wymiar, ponieważ rozmiary bąbelków reprezentują punkty danych o różnych wartościach Mapy ciepła najlepiej nadają się do wizualizacji dużych zestawów danych i identyfikowania w nich wzorców

najlepiej nadają się do wizualizacji dużych zestawów danych i identyfikowania w nich wzorców Wykresy zbiorów są odpowiednie do analizowania przecięć zbiorów i pokazywania relacji między zbiorami i ich przecięciami

Jeśli chcesz porównać ustawienie podobnych rzeczy, powiedzmy funkcji oprogramowania, używając szablony wykresów porównawczych oszczędza czas i pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji.

Jak tworzyć alternatywne diagramy Venna

Istnieją różne alternatywy diagramu Venna do wizualizacji różnych typów danych. Skorzystaj z dobrego narzędzia do wizualizacji danych, takiego jak ClickUp, aby wizualizować i analizować dane w najlepszy dla siebie sposób.

Z Tablice ClickUp , tworzą wizualne cykle pracy i pozwalają członkom zespołu na burzę mózgów i współpracę w czasie rzeczywistym. W ClickUp Whiteboards można również efektywnie generować wykresy matrycowe i inne formularze wizualizacji danych.

_Twórz wykresy matrycowe i inne alternatywy diagramów Venna za pomocą tablic ClickUp

Mapy myśli to idealna alternatywa dla diagramów Venna do wizualnego organizowania hierarchicznych danych. Użyj Mapa myśli ClickUp do tworzenia wizualnych cykli pracy opartych na zadaniach i łatwego udostępniania ich zespołowi lub mapowania pomysłów za pomocą map myśli opartych na węzłach.

Istnieje wiele sposobów wizualizacji danych innych niż diagramy Venna. Jeśli jednak wolisz diagramy Venna, skorzystaj z gotowego do użycia i zakończonego konfigurowalnego narzędzia Szablon diagramu Venna ClickUp .

Skorzystaj z gotowego do użycia i zakończonego szablonu ClickUp do tworzenia diagramów Venna

Użyj go, aby łatwo tworzyć diagramy Venna z dwoma, trzema lub czterema ustawieniami - wszystko w jednym miejscu.

Łatwiejsza wizualizacja danych dzięki ClickUp

Diagramy Venna są pomocne w różnych scenariuszach biznesowych do porównywania i kontrastowania dwóch lub więcej zmiennych. Mają one jednak pewne limity, dlatego też istnieje zapotrzebowanie na alternatywy dla diagramów Venna.

Wymienione na tej liście alternatywne diagramy Venna służą do różnych celów i mają swoje własne ustawienia zalet i limitów. Zapoznaj się z opisami każdego z nich i wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom.

Potrzebujesz pomocy w tworzeniu unikalnych wizualizacji danych bez rozpoczynania od zera? Skorzystaj z narzędzi do wizualizacji danych ClickUp, aby ułatwić sobie życie.

Analizuj swoje dane przy użyciu wielu widoków i metod wizualizacji, identyfikuj wzorce i wyciągaj wnioski, aby podejmować strategiczne decyzje biznesowe. Zarejestruj się w ClickUp za Free!

FAQ

**1. Czego mogę użyć zamiast diagramu Venna?

Diagramy Eulera są najbliższą alternatywą dla diagramów Venna, ponieważ również przedstawiają relacje między zmiennymi w podobnym formacie. W zależności od potrzeb, można jednak użyć dowolnej alternatywy diagramu Venna z listy przedstawionej w tym wpisie.

Zapoznaj się z funkcjami i limitami każdej alternatywy diagramu Venna, aby podjąć świadomą decyzję.

**2. Jakie są odmiany diagramów Venna?

Diagramy Venna mogą mieć dwa, trzy, cztery lub pięć ustawień. Im więcej ustawień, tym bardziej skomplikowane i zagmatwane wizualnie się stają.

Do zrobienia powiązań między sześcioma lub więcej zbiorami lepiej jest użyć diagramów Eulera z wieloma zbiorami, ponieważ nie muszą one pokazywać wszystkich możliwych przecięć między zbiorami.

**3. Jakie są różne sposoby przedstawienia diagramu Venna?

Najczęstszym sposobem przedstawiania diagramów Venna jest rysowanie nakładających się okręgów, po jednym dla każdego ustawienia, które definiujesz i chcesz przeanalizować. Staje się to jednak trudne w przypadku pięciu lub więcej ustawień, ponieważ nałożenie na siebie wszystkich okręgów stanowi problem.

W takich przypadkach każdy wielokąt może narysować diagram Venna.