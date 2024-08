Najlepsze podcasty content marketingowe dla Ciebie i Twojego zespołu

Doświadczenie w content marketingu nauczyło cię, że innowacyjność jest jednym z kluczy do powodzenia.

A innowacyjność bierze się z dużej ilości nauki i badań. Przy stale zmieniających się zachowaniach i trendach konsumenckich, w jaki sposób można być na bieżąco i do zrobienia?

Podcasty content marketingowe to świetny sposób na bycie na bieżąco z tym, co dzieje się obecnie w przestrzeni marketingowej.

W takich podcastach zazwyczaj występują eksperci, specjaliści z branży i liderzy myśli, którzy dzielą się spostrzeżeniami, praktycznymi wskazówkami, studiami przypadków i najlepszymi praktykami, aby pomóc marketerom i biznesom skutecznie wykorzystywać zawartość jako narzędzie do osiągnięcia ich celów cele marketingowe .

Podcasty mogą pomóc ci być na bieżąco z najnowszymi trendami, uczyć się na podstawie powodzenia kampanii content marketingowych i wykorzystywać zdobytą wiedzę do zwiększenia własnych danych powstania i wysiłków marketingowych. Najlepszą częścią podcastów jest to, że można je subskrybować i słuchać dowolnego odcinka w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy dojeżdżasz do pracy, czy wykonujesz swoje obowiązki.

Ale oto haczyk - przy tak wielu dostępnych podcastach z zakresu marketingu cyfrowego, jak wybrać te, których nie można przegapić?

Przygotowaliśmy listę najlepszych podcastów marketingowych dla content marketerów, aby pomóc ci uczyć się od ekspertów i wyprzedzić konkurencję.

Najlepsze podcasty o content marketingu dla marketerów

Przygotuj słuchawki! Oto 10 najlepszych podcastów o content marketingu, które każdy marketer powinien dodać do swojej playlisty.

1. Wszyscy nienawidzą marketerów

via Wszyscy nienawidzą marketerów Gospodarz: Louis Grenier Wszyscy nienawidzą marketingowców to bezsensowny, praktyczny podcast marketingowy skierowany do osób zmęczonych natrętnymi strategiami marketingu cyfrowego.

Grenier przeprowadza wywiady z marketerami i przedsiębiorcami zaangażowanymi w etyczne praktyki marketingowe. Skupia się na tym, by pomóc słuchaczom dowiedzieć się, jak zwiększyć ruch w witrynie i liczbę potencjalnych klientów, pozyskać więcej niestandardowych klientów i generować trwałe zyski dzięki skutecznemu marketingowi.

Podcast zagłębia się w różne tematy marketingowe, ze szczególnym naciskiem na content marketing.

**Dlaczego to lubimy?

Grenier ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w marketingu dla firm takich jak Hotjar i Dropbox, co pozwoliło mu osiągnąć powodzenie w marketingu. Przeprowadził wywiady ze znanymi profesjonalistami, takimi jak Seth Godin, Benji Hyam i Joanna Wiebe.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Co mówią słuchacze

Ten podcast jest w 100% wart czasu poświęconego na jego wysłuchanie!

2. Łatwy marketing internetowy

przez Amy Porterfield Host: Amy Porterfield

Amy Porterfield jest mentorem biznesu online z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w marketingu online. Jest dyrektorem generalnym wielomilionowego biznesu online i autorką bestsellerów NY Times.

Na Marketing internetowy stał się łatwy amy rozkłada wielkie idee i strategie na praktyczne procesy krok po kroku, aby pomóc Ci ulepszyć zawartość, marketing w mediach społecznościowych, współczynniki konwersji i strategie automatyzacji marketingu.

Jej wskazówki pomagają słuchaczom szybciej osiągnąć ich cele marketingowe.

**Dlaczego to lubimy?

Zaangażowanie Amy, jej wiedza i szczere pragnienie wzmocnienia pozycji innych sprawiają, że Online Marketing Made Easy jest cennym źródłem informacji dla każdego, kto chce poprawić swoją obecność w Internecie oraz osiągnąć rozwój i powodzenie w biznesie.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Co mówią słuchacze

Odcinki Amy nie tylko pomagają tworzyć nowe pomysły, ale także dają krok po kroku przepisy na powodzenie

3. GaryVee Audio Experience

przez Gary Vaynerchuk Host: Gary Vaynerchuk

Gary Vaynerchuk jest jednym z najbardziej wpływowych twórców zawartości w przestrzeni marketingowej, noszącym wiele kapeluszy jako przedsiębiorca, dyrektor generalny, inwestor i mówca publiczny.

Zapraszamy do oglądania GaryVee Audio Experience podcast zawierający przemówienia na temat marketingu i biznesu, fragmenty jego serii wideo DAILYVEE, wciągające wywiady i inne ekskluzywne materiały, których jest kuratorem.

Gary oferuje odświeżająco szczere spostrzeżenia, które rezonują ze słuchaczami i inspirują ich do realizacji swoich celów.

**Dlaczego to lubimy?

Rozległe doświadczenie Gary'ego Vaynerchuka w marketingu obejmuje lata, podczas których z powodzeniem zbudował wiele Business i współpracował z markami z listy Fortune 1000, aby przyciągnąć uwagę konsumentów za pośrednictwem swojej agencji reklamowej oferującej pełen zakres usług.

W swoim podcaście hojnie udostępnia swoje doświadczenia i regularnie pełni funkcję doświadczonych ekspertów na tym polu.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Co mówią słuchacze

Jeśli dopiero zaczynasz lub jesteś przedsiębiorcą od jakiegoś czasu - to jest podcast dla Ciebie

4. Podcast Social Pros

przez Przekonywanie i konwersja Gospodarze: Daniel Lemin i Hannah Tooker Profesjonaliści społeczni to najdłużej działający podcast marketingowy w mediach społecznościowych, który może pochwalić się imponującym archiwum ponad 600 odcinków. Podcast wydobywa cenne spostrzeżenia od najlepszych ekspertów z branży mediów społecznościowych i dostarcza je osobom pragnącym rozwijać swoją karierę na tym polu.

Słuchaj, aby odkryć ekskluzywne zakulisowe rewelacje na temat wewnętrznego funkcjonowania zespołów mediów społecznościowych w znanych organizacjach, takich jak Google, Reddit, Glossier, Lyft i inne.

Dowiedz się, jak te zespoły radzą sobie z zatrudnianiem, operacjami, platformami mediów społecznościowych i pomiarami programów mediów społecznościowych.

**Dlaczego to lubimy?

Podcast Social Pros podkreśla ludzką stronę mediów społecznościowych, prezentując praktyczne wskazówki i strategie marketingowe, które są wnikliwe i gotowe do natychmiastowego wdrożenia.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Co mówią słuchacze

Jest to absolutnie niesamowita lektura dla każdego, kto zajmuje się komunikacją lub mediami społecznościowymi!!!

5. Podcast ProBlogger

przez ProBlogger Gospodarz: Darren Rowse

Tworzenie atrakcyjnej zawartości, która naprawdę konwertuje, nie jest łatwym zadaniem, a blogerzy znają to wyzwanie.

I właśnie w tym miejscu Podcast ProBlogger pomaga!

Ten podcast oferuje zachwycającą mieszankę odcinków wypełnionych najlepszymi wskazówkami marketingowymi, pouczającymi studiami przypadków i praktycznymi wyzwaniami.

Podcast służy jako wirtualna klasa, ucząca sztuki tworzenia niezwykłej zawartości, przyciągania oddanych czytelników do bloga, zwiększania zaangażowania i przekształcania pasji w zysk. Mimo że Darren nie wydał nowego odcinka po 2020 roku, starsze odcinki podcastu zawierają bogactwo wiedzy i mądrości, które są nadal aktualne.

Grono gości jest imponujące, a funkcje pełnią liderzy branży, tacy jak Seth Godin, Nir Eyal, Rand Fishkin i Sujan Patel.

**Dlaczego nam się to podoba?

Darren, doświadczony bloger od 2002 roku, nie tylko utrzymuje się z blogowania w pełnym wymiarze godzin, ale także dociera do ponad 5 milionów czytelników na swoich blogach każdego miesiąca.

Ten wyjątkowy punkt widzenia pozwolił mu być świadkiem ewolucji blogowania i zrozumieć, w jaki sposób można konsekwentnie zarabiać na swoim blogu, nawet pośród ciągłych zmian. W podcaście hojnie udostępnia te bezcenne spostrzeżenia.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Co mówią słuchacze

**To był idealny podcast dla ocd listmakera takiego jak ja. To naprawdę dało mi dużo pewności siebie

6. Zawartość i rozmowa

przez Podcasty Apple Host: Ross Hudgens Zawartość i rozmowa to podcast Siege Media, wiodącej agencji marketingu treści skoncentrowanej na SEO w San Diego. Ten podcast jest źródłem informacji na temat tego, jak można zintegrować swój strategię content marketingową z SEO.

Ten wschodzący podcast zyskuje coraz większą uwagę, ponieważ dogłębnie bada zawiłości egzekucji, co doprowadziło do znacznych wzrostów odwiedzin stron internetowych.

Posłuchaj tego podcastu, aby dowiedzieć się, co wpływa na ranking zawartości i odkryć skuteczne strategie udostępniania treści.

**Dlaczego to lubimy?

Podcast obejmuje wiele tematów, w tym content marketing, SEO, e-mail outreach i Reddit marketing. Dzięki technikom, które przynoszą wymierne wyniki, ten podcast jest nieocenionym przewodnikiem, jeśli chcesz zwiększyć widoczność i wpływ swojej zawartości.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Co mówią słuchacze

Wspaniałe wskazówki dotyczące SEO i zawartości, aby podnieść poziom strategii marketingu treści

7. Sekrety Zysku z Listy E-mail (dawniej Sekrety Storytellingu)

przez Podcasty Apple Host: Jules Dan

Jeśli jesteś trenerem, konsultantem lub influencerem szukającym sposobu na zwiększenie sprzedaży poprzez e-mail marketing, Sekrety zysków z listy e-mailowej jest Twoim źródłem informacji. Ten podcast pomoże Ci

Pozyskać więcej niestandardowych klientów

Zwiększyć przychód na klienta

Poprawić utrzymanie klientów

Dan uczy, jak tworzyć sekwencje e-maili, które rezonują z odbiorcami, opowiadają historie i napędzają konwersje.

**Dlaczego nam się to podoba?

Jules Dan ma imponujące doświadczenie w śledzeniu wyników klientów na poziomie 15 milionów dolarów. Jego podcast koncentruje się na przekształcaniu list e-mailowych w dochodowe aktywa, jednocześnie nadając priorytet kluczowemu elementowi zaufania.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Co mówią słuchacze

Kto nie kocha dobrej historii? Ten podcast nie jest wyjątkiem - świetna energia, świetne informacje

8. This Old Marketing z Joe Pulizzim i Robertem Rose'em

via Ten stary marketing Gospodarze: Joe Pulizzi i Robert Rose

Content Marketing Institute (CMI) jest zaufanym źródłem informacji na temat content marketingu i This Old Marketing to ich podcast dotyczący content marketingu.

Prowadzony przez dwóch uznanych ekspertów w dziedzinie content marketingu, cotygodniowy podcast zagłębia się w najnowsze trendy, wiadomości i porady w przestrzeni marketingu treści.

Początkowo uruchomiony w 2013 roku, program został na krótko wstrzymany pod koniec 2017 roku, by triumfalnie powrócić w 2019 roku. Od tego czasu Pulizzi i Rose aktywnie wspierają odrodzenie podcastu.

**Dlaczego nam się to podoba?

Znany jako "ojciec chrzestny content marketingu" Joe Pulizzi jest przez niektórych uznawany za twórcę terminu "content marketing" Współpracując ze współprowadzącym, przedstawia kompleksowy widok na najistotniejsze trendy w marketingu, strategii zawartości i publikowaniu.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Co mówią słuchacze

Joe i Robert pomogli mi zrozumieć ciągle zmieniający się świat marketingu, biznesu i zawartości

9. The Long Game

przez Podcasty Apple Gospodarze: Alex Birkett, Allie Decker i David Khim The Long Game podcast oferuje bardziej zrównoważone podejście do content marketingu. Gospodarze angażują się w pogłębione wywiady z praktykami content marketingu.

Poruszają tematy z zakresu od freelancingu po budowanie zespołu i optymalizację konwersji.

Dodatkowo, gospodarze urozmaicają okresowe odcinki "od kuchni", angażując się w ożywione debaty na temat różnych pomysłów związanych z content marketingiem.

**Dlaczego to lubimy?

Ustawienie tego podcastu wyróżnia się tym, że bada on podstawowe modele mentalne, ramy i zasady, które kształtują myślenie gości. Wywiady mają na celu wyjście poza obecną taktykę, badając długoterminowe strategie ekspertów na tym polu.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Co mówią słuchacze

Doskonałe źródło informacji dla marketerów w celu poprawy ich umiejętności

10. The Marketing Companion

via Business Grow Gospodarz: Mark Schaefer Marketing Companion to zabawny podcast, który bada trendy, strategie i taktyki marketingu cyfrowego. Konsekwentnie plasuje się wśród 1% najlepszych podcastów w iTunes!

Odcinki prezentują wciągające rozmowy i wywiady z ekspertami, dostarczając bezcennych spostrzeżeń na temat dynamicznego i stale ewoluującego świata content marketingu. Możesz polegać na humorze Schaefera, który ożywia złożone tematy marketingowe.

Każdy odcinek The Marketing Companion jest pełen praktycznych i pomocnych wskazówek, strategii i rzeczywistych przykładów, które można natychmiast zastosować w swoich wysiłkach marketingowych.

**Dlaczego to lubimy?

Podcast zapewnia, że jesteś dobrze przygotowany do poruszania się po wyzwaniach i możliwościach w branży marketingu zawartości. Niekiedy zawiera też zabawne rozmowy z anegdotami, odniesieniami do popkultury i osobistymi doświadczeniami.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Co mówią słuchacze

The Marketing Companion szybko stał się ulubieńcem w moim feedzie!

Content Marketing z ClickUp

Każdy zespół zajmujący się content marketingiem potrzebuje solidnych narzędzi do efektywnego zarządzania wewnętrznymi procesami - od danych powstania po dystrybucję i pomiar wyników.

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania treścią platforma oprogramowania do marketingu zawartości z wieloma narzędziami i funkcjami zaprojektowanymi w celu uproszczenia zawartości marketingowe cykle pracy i zwiększyć ogólną skuteczność. Oto kluczowe funkcje, które mogą przynieść znaczne korzyści każdemu marketerowi cyfrowemu:

Zbuduj lepsze cykle pracy dla swojego zespołu ds. marketingu zawartości, korzystając z funkcji marketingowych ClickUp

Zarządzanie projektami

Teams zajmujący się zawartością wciąż żonglują wieloma projektami, interesariuszami i marketingowe OKR . Jest to miejsce, w którym narzędzie do zarządzania projektami przydaje się. Platforma do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp pomaga zespołom lepiej współpracować poprzez połączenie cykli pracy, dokumentów i pulpitów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu wszyscy działają szybciej, pracują mądrzej i oszczędzają czas.

Burza mózgów, strategie lub mapa cyklu pracy z wizualnie współpracującymi tablicami ClickUp

Zastosowanie Tablice ClickUp aby współpracować z całym zespołem i wykorzystać kreatywną moc każdego członka. Twórz mapy drogowe i cykle pracy ze swoim zespołem, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie.

Połącz swoje marketingowe mapy drogowe z planami wejścia na rynek i podziel je na zadania z jasnymi właścicielami i oś czasu. W ten sposób każdy członek zespołu marketingowego wie, na jakim etapie projektu się znajduje i jakie postępy czyni.

Możesz również użyć Pulpity ClickUp aby poprawić wizualizację cyklu pracy Twojego zespołu. Widok statusu zadania i projektu za pomocą wykresów i diagramów do szybkiej analizy. Uzyskaj na przykład wizualny przegląd wyników różnych kampanii w oparciu o dane demograficzne.

Inną skuteczną strategią usprawniania działań marketingowych jest korzystanie z szablonów zadań. Szablon zadania to wstępnie zaprojektowana struktura stworzona w celu efektywnego tworzenia list, ustalania priorytetów, organizowania i śledzenia zadań lub działań. Szablony zadań ClickUp są potężnym narzędziem usprawniającym cykl pracy. Szablony te mogą być niestandardowe dla różnych zadań, od raportowania błędów po posty na blogu i strony docelowe. Korzystanie z tych szablonów może zautomatyzować wiele zbędnych zadań, oszczędzając czas i zapewniając spójność pracy. ClickUp oferuje różne widoki do wizualizacji i interakcji z zadaniami i projektami. Niezależnie od tego, czy jest to widok listy, widok kalendarza, tablica Kanban czy widok wykresu Gantta, możesz wybrać format, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Wyszukiwanie, ustawianie lub sortowanie statusów zadań w widoku listy ClickUp, aby zobaczyć postępy we wszystkich pracach

Pozwala to zespołom zajmującym się content marketingiem skutecznie organizować swoje kampanie i harmonogramy, zwiększając wydajność i współpracę w zespole.

Kalendarz redakcyjny

Każdy zespół ds. treści potrzebuje kalendarza do śledzenia wszystkich działań związanych z tworzeniem i marketingiem treści. Możesz pobrać kilka szablony kalendarzy zawartości , wprowadź kilka zmian zgodnie z własnymi wymaganiami i używaj ich od razu!

Skorzystaj z szablonu kalendarza redakcyjnego ClickUp, aby zaplanować publikację zawartości

Planuj, jaką zawartość publikować, kiedy i jak często z pomocą Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp . Pomaga on wizualizować dzienne, tygodniowe i miesięczne plany wydawnicze, aby utrzymać zasoby w gotowości i nigdy nie przegapić terminów.

Pomoc AI

Pisanie jest najważniejszą częścią każdej działalności związanej z marketingiem zawartości. Jednak tworzenie wysokiej jakości zawartości wymaga dużo czasu i wysiłku.

Skorzystaj z ClickUp Brain's AI-powered Asystent pisania burza mózgów i tworzenie zawartości w kilka sekund

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy przy tworzeniu tekstów marketingowych, skorzystaj z usługi Asystent pisania AI ClickUp Brain na Tablicy. Pomoże ci w każdym zadaniu związanym z tworzeniem zawartości, skróci czas poświęcany na badania, a nawet zapobiegnie blokowi pisarskiemu dzięki podpowiedziom i konspektom opartym na badaniach.

Jeśli wolisz pisać swoje teksty, zalecamy skorzystanie z pomocy osoby towarzyszącej. A czy jest lepszy towarzysz niż asystent ClickUp AI, który edytuje twoje teksty i oferuje sugestie dotyczące ulepszeń?

Współpraca

Marketing to sport zespołowy; marketerzy zawartości muszą współpracować z wieloma osobami w czasie rzeczywistym, aby uzyskać wyniki. Pisarze, redaktorzy, menedżerowie mediów społecznościowych, stratedzy treści i inni muszą być na tej samej stronie, aby prowadzić skuteczne strategie dotyczące zawartości i kampanie marketingowe.

Współpracuj ze wszystkimi interesariuszami w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs

Z Dokumenty ClickUp umożliwia wielu osobom jednoczesną pracę nad tym samym dokumentem. Pomaga to wszystkim być na tej samej stronie i efektywnie współpracować.

Niestandardowe dokumenty z zagnieżdżonymi stronami, opcjami stylizacji i narzędziami formatu do ulepszonych prezentacji marketingowych. Członkowie zespołu mogą przekazywać uwagi i sugestie.

Współpracuj w czasie rzeczywistym z członkami Teams, ułatwiając płynną pracę zespołową i wymianę pomysłów. Etykietujcie się nawzajem w razie potrzeby do zrobienia czegoś lub wyjaśnienia wątpliwości. Jest to szczególnie pomocne, gdy pracujesz w napiętych terminach.

Bezpieczne udostępnianie dokumentów z kontrolą prywatności i zarządzanie uprawnieniami w celu efektywnej współpracy. Pomaga to zapewnić, że tajne lub dopiero powstające pomysły marketingowe pozostaną tylko z odpowiednimi interesariuszami.

Go Teams Zawartość!

Podcasty to świetny sposób na zdobywanie informacji i wiedzy podczas wykonywania codziennej pracy. Wyzwanie polega na zidentyfikowaniu podcastów, które są zgodne z Twoimi potrzebami i mogą przynieść Ci największą wartość. Mamy nadzieję, że nasza lista najlepszych podcastów dotyczących content marketingu okaże się przydatna.

Po zebraniu wiedzy z tych podcastów, rozważ narzędzia, które pomogą Ci ją wdrożyć. ClickUp to potężne narzędzie do zarządzania projektami, którego wiele teamów używa do zarządzania swoimi wysiłkami w zakresie content marketingu.

Niezależnie od tego, czy musisz pracować nad strategia wejścia na rynek lub planować działania marketingowe dla klientów, ClickUp posiada wiele funkcji i gotowych do użycia rozwiązań szablony do planowania działań marketingowych aby pomóc Tobie i Twojemu zespołowi uczynić ten proces szybszym, łatwiejszym i bardziej efektywnym.

A jeśli planujesz rozpocząć podcast, możesz zapoznać się z szablony podcastów aby lepiej planować i zarządzać.

Zacznij od ClickUp rejestrując się teraz!

Najczęściej zadawane pytania

**1. Czym są podcasty w content marketingu?

Podcasty w content marketingu to programy audio, które dostarczają cennych informacji, spostrzeżeń lub rozrywki docelowym odbiorcom. Są one potężnym medium dla Business, które pozwala angażować odbiorców, budować świadomość marki i udostępniać specjalistyczną wiedzę w wygodnym, przystępnym formacie.

**2. Jakim rodzajem marketingu jest podcast?

Podcast to forma content marketingu, która pozwala firmom lub osobom prywatnym angażować i przyciągać odbiorców za pomocą treści audio. Służy różnym celom marketingowym, w tym budowaniu autorytetu, zwiększaniu świadomości marki, generowaniu leadów i oferowaniu korzyści SEO dzięki transkrypcjom.

Podcasty mogą również integrować inne strategie, takie jak influencer marketing lub sponsoring, w zależności od celów twórców.

**3. Czy podcasty są dobrym narzędziem marketingowym?

Podcasty mogą być bardzo skutecznym narzędziem marketingowym dla Business i osób prywatnych. Stanowią one wyjątkową platformę do budowania autorytetu marki, docierania do szerszego grona odbiorców i budowania bezpośredniego połączenia ze słuchaczami.

Angażujący charakter zawartości audio pomaga dostarczać cennych informacji lub rozrywki, tworząc silną więź z odbiorcami. Ponadto podcasty przyczyniają się do widoczności marki i budowania społeczności, a także mogą być monetyzowane poprzez sponsoring lub promocje produktów.

Jako elastyczne i dostępne medium, podcasty oferują wszechstronny sposób na ulepszenie strategii marketingowych.