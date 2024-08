Osiągnij płynne wdrażanie aplikacji mobilnych: Przewodnik dla programistów

Nowy użytkownik pobrał Twoją aplikację. Gratulacje! To pierwszy krok do budowania zaangażowania, które przekłada się na wyższe współczynniki konwersji i niższy churn.

Jednakże, chociaż możesz myśleć, że Twoja aplikacja jest najlepsza, nie wszyscy użytkownicy będą się tak czuć, zwłaszcza jeśli aplikacja nie jest intuicyjna. Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest usunięcie aplikacji przez użytkownika, dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej zapoznać go z interfejsem użytkownika.

Przepływy onboardingu aplikacji mobilnych są najlepszym sposobem na zorientowanie nowych użytkowników. Nawet jeśli uważasz, że masz najprostszą aplikację we wszechświecie, szybki proces wdrażania jest najlepszym sposobem na zatrzymanie użytkowników i uzyskanie większej wartości z aplikacji mobilnej.

W rzeczywistości skuteczne przepływy onboardingowe zmieniają nowych użytkowników w długoterminowych fanów. Niezależnie od tego, czy chodzi o dopracowanie powiadomień, dopracowanie ekranów wdrażania, czy uproszczenie procesu rejestracji, powodzenie procesu wdrażania aplikacji sprowadza się do zrobienia solidnego pierwszego wrażenia.

Przepływ onboardingu może wydawać się dodatkowym krokiem, ale obiecujemy, że zobaczysz wiele korzyści dzięki skutecznym instrukcjom dla użytkowników. W tym przewodniku wyjaśnimy znaczenie procesu onboardingu aplikacji, udostępnimy nasze ulubione najlepsze praktyki w tym zakresie i podamy kilka rzeczywistych przykładów przepływów onboardingu w naturze.

Zrozumienie onboardingu aplikacji mobilnych

Onboarding aplikacji mobilnej to proces, który zapoznaje nowych użytkowników z Twoją aplikacją. Jako deweloper określasz kroki wdrażania, które prowadzą użytkowników mobilnych przez kluczowe funkcje i podstawowe funkcje. Oprogramowanie onboardingowe ustawia ton dla doświadczenia użytkownika i, częściej niż nie, odgrywa dużą rolę w tym, czy użytkownik angażuje się w aplikację, czy ją porzuca.

Bez presji. 👀

Onboarding przybiera tak wiele formularzy, w tym:

Interaktywne instrukcje

Samouczki

Podpowiedzi

Paski postępu

Wszystkie doświadczenia związane z wdrażaniem aplikacji mobilnych powinny prowadzić użytkowników przez środowisko aplikacji na wysokim poziomie, czyniąc tę początkową interakcję tak intuicyjną, jak to tylko możliwe. Niezależnie od tego, czy celem są użytkownicy obeznani z technologią, czy pariasi technologiczni, procesy wdrażania są niezbędne dla nowych użytkowników. Ostatecznym celem jest szybkie przekształcenie początkujących użytkowników w biegłych użytkowników aplikacji.

Wiemy, że jesteś zajęty tworzeniem samej aplikacji, ale musisz poświęcić czas na zbudowanie przepływu onboardingu, jeśli chcesz, aby ludzie korzystali z tego, co tworzysz. Onboarding aplikacji mobilnych przynosi korzyści na wiele sposobów, w tym:

Szybkie podkreślenie wartości i znaczenia aplikacji, co zwiększa wskaźnik utrzymania użytkowników

Zwiększenie zaangażowania użytkowników i zmniejszenie liczby rezygnacji. W końcu pewny siebie użytkownik z większym prawdopodobieństwem zostanie użytkownikiem długoterminowym

Zdobywanie wyższych ocen w App Store i Google Play, co wyróżnia cię na tle konkurencji

Różne rodzaje Onboardingu aplikacji mobilnych Rozwój aplikacji wymaga więcej niż uniwersalnego podejścia. Różne aplikacje będą wymagały różnych strategii wdrażania w oparciu o bazę użytkowników i podstawowe funkcje. Wybierz spośród tych typów wdrażania aplikacji mobilnych, aby znaleźć najbardziej atrakcyjną opcję dla swoich użytkowników.

Podejście progresywne

Progresywny onboarding wprowadza nowe funkcje stopniowo. Zamiast przytłaczać użytkowników samouczkami, pokazujesz im, jak wszystko działa, gdy poruszają się po aplikacji po jednej stronie na raz. Jest to skuteczne, jeśli aplikacja jest bardziej złożona lub ma wiele funkcji. Zamiast odstraszać nowych użytkowników najdłuższym na świecie przepływem onboardingu, oferujesz instrukcje krok po kroku, aby nie przytłoczyć ich zbyt dużą ilością informacji.

Podejście do funkcji

Znane również jako onboarding zorientowany na funkcje, podejście funkcjonalne to prosty sposób na zaprezentowanie podstawowej funkcjonalności aplikacji. Jeśli funkcje aplikacji są głównym punktem sprzedaży, podejście funkcjonalne jest najbardziej bezpośrednim sposobem promowania ich wśród nowych użytkowników. Jest to bardziej praktyczne podejście, które natychmiast pokazuje użytkownikom praktyczne zastosowania aplikacji, podkreślając kluczowe funkcje i ogólną użyteczność od pierwszego użycia.

Podejście zorientowane na korzyści

Podejście zorientowane na korzyści podkreśla wartość aplikacji. Zamiast podkreślać funkcje, skupiasz się na tym, w jaki sposób aplikacja sprawia, że życie użytkownika jest lepsze lub łatwiejsze. Takie podejście ustala wartość aplikacji dla sceptycznych użytkowników, tworząc silne pierwsze wrażenie, które ustawia scenę dla długoterminowego zaangażowania.

Kluczowe elementy App Onboarding

Każdy onboarding aplikacji jest inny, ponieważ nie ma dwóch takich samych aplikacji. Wdrożenie aplikacji mobilnej powinno jednak obejmować pięć kluczowych elementów, aby jak najskuteczniej edukować użytkowników.

1. Funkcja powitalna

Funkcja powitalna jest pierwszym punktem styku między aplikacją a użytkownikiem. To ustawienie nadaje ton doświadczeniu użytkownika, więc dobrze zaprojektowany ekran powitalny jest najważniejszy. Ekran powitalny powinien być nie tylko atrakcyjny wizualnie, ale także przekazywać wartość aplikacji w zwięzły, angażujący sposób.

Pierwsze wrażenie ma tutaj znaczenie, więc dokładnie przemyśl swój projekt. Szkielet kilku opcji z pracownikami Front-endu, aby zobaczyć, które projekty są najbardziej skuteczne w zachwycaniu początkujących użytkowników. 🖼️

2. Promocja zalet aplikacji

Jeśli użytkownicy nie widzą sensu w korzystaniu z aplikacji, usuną ją w mgnieniu oka. Korzyści płynące z pobrania aplikacji muszą przeważyć nad pragnieniem użytkownika, aby ekran główny smartfona był wolny od bałaganu. Ta część procesu wdrażania powinna komunikować unikalną propozycję wartości i podkreślać, w jaki sposób aplikacja rozwiązuje problemy lub poprawia życie użytkownika.

Jasne, możesz podkreślić kluczowe funkcje, ale przedstaw je w sposób, który powie użytkownikom, że aplikacja jest warta ich czasu. Jeśli jesteś w stanie zawrzeć je w kilku zdaniach, dorzuć do nich studium przypadku lub dwa, aby udowodnić, że osiągasz wyniki.

3. Funkcja ustawienia i personalizacji użytkownika

Dzisiejsi użytkownicy pragną personalizacji, więc szybko przeprowadzaj ich przez proces tworzenia własnej aplikacji. W tym kroku zbierasz informacje od użytkownika, aby zoptymalizować działanie aplikacji. Pozwalając użytkownikom na ustawienie swoich preferencji lub wybranie swoich odsetków, Twoja aplikacja zapewni bardziej odpowiednie, zorientowane na użytkownika doświadczenie od samego początku.

4 Interaktywne przewodniki lub instrukcje

Interaktywne przewodniki to pomocny sposób na przeprowadzenie nowych użytkowników przez funkcje aplikacji w krótszym czasie. Włącz interaktywne elementy, takie jak przesuwanie samouczków lub wyskakujące podpowiedzi, aby zapewnić użytkownikom praktyczne doświadczenie edukacyjne. Sprawia to, że onboarding jest o wiele bardziej angażujący i zachęca użytkowników do jak najszybszego rozpoczęcia pracy.

5. Wsparcie i pomocne zasoby

Proces wdrażania aplikacji mobilnej daje użytkownikom ogólny obszar do rozpoczęcia, ale niektórzy mogą mieć pytania po wdrożeniu. Nie zostawiaj ich w zawieszeniu! Zapewnij wsparcie i zasoby dla każdego, kto ma dodatkowe pytania. Zapewnij kompleksowy obszar FAQ zawierający SOP połączone linki, wsparcie na czacie lub osadzone w aplikacji wiadomości oferujące pomoc. Należy jednak dokładnie sprawdzić, czy ta dokumentacja jest dokładna. Nie ma nic bardziej zniechęcającego niż nieprzydatne lub nieaktualne zasoby. 📚

Najlepsze praktyki wdrażania aplikacji mobilnych

Gotowy na ustawienie własnego środowiska wdrażania aplikacji mobilnej? Postępuj zgodnie z tymi najlepszymi praktykami, aby zaprojektować bezproblemowe doświadczenie, które pokochają Twoi użytkownicy.

Śledzenie pracy w rozwiązaniu do zarządzania projektami

Eleganckie doświadczenia mają znaczenie. Rozwiązania do zarządzania projektami pomagają zespołom programistycznym projektować lepsze doświadczenia użytkowników, które zmniejszają potrzebę długich, przeciągających się procesów wdrażania.

Dostosuj tam, gdzie możesz

Nie chcesz, aby proces wdrażania aplikacji mobilnej stał się nudny. Użytkownicy zwracają większą uwagę na spersonalizowane doświadczenia związane z wdrażaniem, więc dostosuj proces w miarę możliwości. Może to oznaczać możliwość przełączania widoków lub skupienia się na konkretnej funkcji w oparciu o ich bolączki. Grywalizacja to również świetny sposób na zwiększenie zaangażowania i przyciągnięcie uwagi użytkowników od pierwszego dnia.

Testuj regularnie przepływy onboardingu

Karty Sprint Velocity w ClickUp Dashboards dają lepszy i dokładniejszy wgląd w prognozy projektów

Jak skuteczne jest wdrażanie użytkowników? Narzędzia takie jak Pulpity ClickUp dają szybki wgląd w wskaźniki zaangażowania użytkowników i ogólną wydajność. Ale nawet wtedy dobrze jest samemu przyjrzeć się doświadczeniu. Ustaw przypomnienia, aby przetestować doświadczenie onboardingu co najmniej raz na kwartał lub za każdym razem, gdy dokonujesz większych aktualizacji aplikacji.

Pamiętaj, że środowisko wdrażania może różnić się w zależności od systemu operacyjnego i urządzenia, więc przetestuj je w wielu środowiskach. Na przykład, jeśli utworzyłeś aplikację na iOS i Android sprawdź dwukrotnie, czy proces wdrażania działa tak samo dla obu systemów.

Przykłady powodzenia wdrożenia aplikacji

Teoria jest fajna, ale wiemy, że rzeczywiste przykłady wdrażania aplikacji pomagają programistom tworzyć bardziej angażujące doświadczenia. Oto kilka przykładów naszych ulubionych doświadczeń związanych z wdrażaniem aplikacji oraz wskazówki, które pomogą Ci je naśladować:

MyFitnessPal: Możesz utworzyć konto MyFitnessPal za pomocą Facebooka lub e-maila, co przyspiesza proces tworzenia konta. Szczególnie pomocny jest przepływ powitalny, który prowadzi użytkowników przez ustawienie celów, przewodnik po aplikacji krok po kroku, a nawet niestandardowe przypomnienia.

WhatsApp: Po potwierdzeniu numeru telefonu i uzyskaniu dostępu do listy kontaktów, kreator wdrażania przeprowadza nowych użytkowników WhatsApp przez funkcje aplikacji. Podoba nam się funkcja "Zaproś kontakty", która zachęca użytkowników do zapraszania znajomych i rodziny do WhatsApp. Polecenia to ogromna wygrana dla każdej aplikacji, więc jeśli to możliwe, warto je uwzględnić w przepływie onboardingu

Slack: Uwielbiamy sposób, w jaki proces wdrażania Slack uczy użytkowników nie tylko tego, jak działa aplikacja, ale także jak niestandardowo dostosować ją do swoich potrzeb. Użytkownicy dowiadują się, jak poruszać się po kanałach, wyszukiwać, zarządzać ustawieniami paska bocznego i nie tylko.

Najczęstsze błędy, których należy unikać Wdrażanie aplikacji mobilnych

Aplikacje do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, wykonają za Ciebie wiele ciężkich zadań, ale nadal możliwe jest popełnienie onboardingowego faux pas. Zadbaj o zadowolenie użytkowników, unikając tych typowych błędów podczas wdrażania aplikacji mobilnej.

Rozwijanie nieintuicyjnych aplikacji

Jasne, skupiamy się tutaj na onboardingu, ale jakość aplikacji ma bezpośredni wpływ na doświadczenie użytkownika związane z onboardingiem. Jakość rozwój projektu wpływa więc na prawie wszystko.

Kuszące jest połączenie kilku funkcji w celu ukończenia aplikacji, ale nikt nie chce korzystać ze złożonej aplikacji, która nie ma sensu. Priorytetem są przyjazne dla użytkownika projekty i doświadczenia od samego początku, koncentrując się na doświadczeniu użytkownika od samego początku propozycja projektu do zakończone.

Budowanie złożonego procesu onboardingu

Unikaj zbyt długiego lub skomplikowanego procesu wdrażania. Użytkownicy są odsetki, aby dowiedzieć się, jak poruszać się po aplikacji, ale przeciągający się onboarding będzie ich frustrować. Trzymaj się kluczowych funkcji, które są najbardziej istotne dla nowych użytkowników. 📱

Skupianie się na funkcjach ponad wartością

Lista funkcji jest fajna i w ogóle, ale co te funkcje znaczą dla użytkowników? Zamiast mówić: "Uzyskaj dostęp do ponad 500 szablonów", powiedz: "Zaoszczędź średnio cztery godziny tygodniowo"

Lista funkcji jest fajna i w ogóle, ale co te funkcje znaczą dla użytkowników? Zamiast mówić: "Uzyskaj dostęp do ponad 500 szablonów", powiedz: "Zaoszczędź średnio cztery godziny tygodniowo"

Jednak nie każdy użytkownik szuka tego samego. A co, jeśli na liście znajdą się korzyści, na których tak naprawdę im nie zależy? Może to być trudne, więc do zrobienia mały rekonesans odbiorców, aby zobaczyć, co użytkownicy chcą uzyskać z tej aplikacji. Pomocne może być tworzenie ścieżek użytkownika, person niestandardowych i inne narzędzia z danych użytkowników, aby zrozumieć, co naprawdę oznacza "wartość" dla użytkowników.

Streamline Mobile Onboarding Flows Z ClickUp

Tak wielu deweloperów pomija wartość onboardingu aplikacji mobilnych. Kuszące jest pomijanie go, ale solidny onboarding zwiększa zaangażowanie użytkowników i wyciska więcej ROI z aplikacji. Włożyłeś już ciężką pracę w stworzenie tej aplikacji. Dlaczego nie uzyskać większej wartości ze swoich wysiłków, projektując wysokiej jakości środowisko wdrażania aplikacji mobilnej?

Nie musisz też robić tego ręcznie. ClickUp pomaga menedżerom produktu i programistom usprawnić proces wdrażania aplikacji. Nie musisz też wierzyć nam na słowo: Zarejestruj się już teraz, aby otrzymać bezpłatny obszar roboczy ClickUp .

Często zadawane pytania

**1. Czym jest onboarding w aplikacji mobilnej?

Onboarding aplikacji mobilnej to proces aklimatyzacji nowych użytkowników w aplikacji. Jest to krytyczna scena, na której użytkownicy dowiadują się, jak działa aplikacja. Powodzenie onboardingu wpływa na utrzymanie użytkowników, ich zaangażowanie i ogólną satysfakcję. Każda aplikacja jest inna, ale większość doświadczeń związanych z wdrażaniem obejmuje ekrany powitalne, samouczki i kreatory ustawień, aby użytkownicy czuli się bardziej komfortowo z aplikacją.

2. Jakie są najlepsze przykłady wdrażania aplikacji mobilnych?

MyFitnessPal, WhatsApp i Slack mają świetne doświadczenia w zakresie wdrażania aplikacji mobilnych.

3. Do zrobienia aplikacji onboardingowej?

Skorzystaj z rozwiązania takiego jak ClickUp, aby stworzyć intuicyjną aplikację onboardingową, która da użytkownikom lepsze wyobrażenie o tym, jak poruszać się po aplikacji. Każda aplikacja onboardingowa powinna zawierać: